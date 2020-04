Argentina. Resumen gremial y social. Para Yasky, Techint, Roggio y los caceroleros «sienten nostalgia y añoran el Gobierno de los ricos para los ricos»/ Empresario viola 14 veces la cuarentena y amenaza con 400 despidos/ La firma Migor de Nicolás Caputo desvinculó a más de 700 trabajadores … (más info)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 31 de mar­zo de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

Para Yasky, Techint, Rog­gio y los cace­ro­le­ros «sien­ten nos­tal­gia y año­ran el Gobierno de los ricos para los ricos«

El líder de la CTA de los Tra­ba­ja­do­res, Hugo Yasky, cri­ti­có con dure­za a Techint por los des­pi­dos masi­vos y al Gru­po Rog­gio por con­ge­lar sala­rios. Ade­más dijo que esos empre­sa­rios y los cace­ro­le­ros de ano­che «sien­ten nos­tal­gia y año­ran el Gobierno de los ricos para los ricos».31/03/2020 10:20:00

El dipu­tado nacio­nal y secre­ta­rio gene­ral de la Cen­tral de Tra­ba­ja­do­res Argen­ti­nos (CTA), Hugo Yasky, dijo hoy que «no hay que des­car­tar que se omi­tan las vaca­cio­nes de invierno» en el perío­do esco­lar, y afir­mó que «las cla­ses están supe­di­ta­das a quie­nes defi­nen las con­di­cio­nes para tra­tar de evi­tar que la cur­va ascen­den­te de con­ta­gios por coro­na­vi­rus se dis­pa­re».

En diá­lo­go con radio El Des­ta­pe, Yasky sos­tu­vo que la even­tual sus­pen­sión de las cla­ses «va a depen­der, no sólo de una deci­sión del Minis­te­rio y el Con­se­jo Fede­ral de Edu­ca­ción, sino de quie­nes están defi­nien­do las con­di­cio­nes para tra­tar de evi­tar que la cur­va ascen­den­te de con­ta­gios se dis­pa­re».

«No hay que des­car­tar que se omi­tan las vaca­cio­nes de invierno; pue­de ser que se hable de una reduc­ción de ese perío­do, pero con­si­de­rar com­pro­me­ti­das las vaca­cio­nes es un tema que se va a dis­cu­tir con los minis­tros de las dis­tin­tas pro­vin­cias, con los gre­mios docen­tes y se va a defi­nir en una bús­que­da de con­sen­sos», indi­có el diri­gen­te.

Yasky, his­tó­ri­co titu­lar del gre­mio docen­te Cte­ra, agre­gó que «hay un esfuer­zo muy gran­de» del Gobierno nacio­nal en con­ti­nuar con la edu­ca­ción de quie­nes están en edad esco­lar, razón por la que «se han impre­so más de sie­te millo­nes de car­ti­llas peda­gó­gi­cas que se van a empe­zar a dis­tri­buir».

El diri­gen­te se refi­rió a los even­tua­les meca­nis­mos para evi­tar des­pi­dos en las empre­sas pri­va­das debi­do a la situa­ción eco­nó­mi­ca gene­ra­da por la para­li­za­ción de algu­nas acti­vi­da­des debi­do al coro­na­vi­rus, y sos­tu­vo que el Minis­te­rio de Tra­ba­jo debe poner en prác­ti­ca el meca­nis­mo de con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria.

Yasky se refi­rió espe­cí­fi­ca­men­te a la situa­ción pro­vo­ca­da por Techint, y ase­ve­ró que esa fue la for­ma en la que el empre­sa­rio Pao­lo Roc­ca «dijo que este es el rum­bo que tie­ne que tomar la eco­no­mía».

Ayer, el Minis­te­rio de Tra­ba­jo dic­tó la con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria por un perío­do hábil de 15 días en el con­flic­to que por el anun­cio de 1.500 des­pi­dos man­tie­nen la Unión Obre­ra de la Cons­truc­ción (Uocra) y el Gru­po Techint, tras lo cual el gru­po empre­sa­rio aca­tó la deci­sión ofi­cial y retro­tra­jo las masi­vas cesan­tías.

El anun­cio de los des­pi­dos fue la mane­ra de «decir­le al pre­si­den­te Alber­to Fer­ná­nez que por acá ellos no van a ir, al igual que lo que hizo Rog­gio bajan­do los sala­rios, o el cace­ro­la­zo de ano­che: todo eso for­ma par­te de un deja vú de quie­nes sien­ten nos­tal­gia y año­ran el Gobierno de los ricos para los ricos», indi­có Yasky.

En ese sen­ti­do, el diri­gen­te gre­mial dijo estar de acuer­do «con la CGT en bus­car todos los medios lega­les para que no haya ele­men­tos de los que se pue­dan aga­rrar los gru­pos empre­sa­rios para des­pe­dir».

Sin embar­go, «no se ha madu­ra­do en tér­mi­nos polí­ti­cos la nece­si­dad de cons­ti­tuir a todas las cen­tra­les sin­di­ca­les con un pro­ta­go­nis­mo social», indi­có Yasky res­pec­to de una even­tual uni­dad sin­di­cal, y afir­mó que aho­ra lo que exis­ten son «expre­sio­nes frag­men­ta­das de sec­to­res que coin­ci­di­mos».

«Hay que cons­truir un pro­ta­go­nis­mo de las cen­tra­les sin­di­ca­les, es una deu­da que tene­mos», ase­gu­ró Yas­kiy, y sub­ra­yó: «la dis­cu­sión va a pasar por quién paga las con­se­cuen­cias de esta cri­sis, que nos aga­rró a noso­tros con las defen­sas bajas en tér­mi­nos de la eco­no­mía del país».

Empre­sa­rio vio­la 14 veces la cua­ren­te­na y ame­na­za con 400 des­pi­dos

Con total impu­ni­dad, Rober­to Dutra, due­ño de una empre­sa gas­tro­nó­mi­ca de Rosa­rio incum­ple el ais­la­mien­to obli­ga­to­rio y su abo­ga­do defen­sor advier­te que podrían que­dar­se sin tra­ba­jo sus emplea­dos.

El empre­sa­rio rosa­rino Rober­to Dutra, due­ño de la fir­ma Gour­met que rea­li­za cate­ring para hos­pi­ta­les y sana­to­rios, había sido libe­ra­do el domin­go tras pagar una fian­za de un millón de pesos, con­ti­nua­ba con arres­to domi­ci­lia­rio. Sin embar­go, el lunes lo encon­tra­ron nue­va­men­te pasean­do. El gas­tro­nó­mi­co había sido dete­ni­do el jue­ves 26, acu­sa­do de fal­si­fi­car un docu­men­to públi­co para poder salir de su casa, pese a que debía cum­plir con la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria por haber via­ja­do recien­te­men­te a Esta­dos Uni­dos.

Según infor­mó el fis­cal Gus­ta­vo Pon­ce Ashad, Dutra fue acu­sa­do de come­ter 14 vio­la­cio­nes del ais­la­mien­to des­de el 15 de mar­zo. «No ten­go ni idea qué está suce­dien­do», decla­ró el empre­sa­rio que vive en las torres Maui, a la pren­sa cuan­do era arres­ta­do nue­va­men­te. Mien­tras, su abo­ga­do defen­sor Car­los Vare­la (reco­no­ci­do por ser abo­ga­do de Los Monos) decla­ra­ba en medios tele­vi­si­vos, entre­vis­ta­do por Lotuf: “Tie­ne per­mi­so para cir­cu­lar ya que está exen­to del decre­to por tener una empre­sa de ali­men­ta­ción que sumi­nis­tra 15mil racio­nes para hos­pi­ta­les y sana­to­rios. Tie­ne 400 emplea­dos rea­li­zan­do sus tareas labo­ra­les, ima­gí­nen­se que son 400 fami­lias que que­da­rían sin tra­ba­jo y los hos­pi­ta­les sin comi­da si se impi­die­ra esto. Si él (Dutra) no pue­de cir­cu­lar, sus tra­ba­ja­do­res tam­po­co”.

El empre­sa­rio que cir­cu­la con total impu­ni­dad en su mini Cooper paga una suma de nada menos que un millón de pesos para com­prar su liber­tad y al día siguien­te vuel­ve a infrin­gir la cua­ren­te­na, como si un millón fue­ra un vuel­to que poco le afec­ta, en para­le­lo a que su abo­ga­do defen­sor lo com­pa­ra con los 400 emplea­dos que arries­gan su salud y su vida coti­dia­na­men­te tra­ba­jan­do en medio de una emer­gen­cia sani­ta­ria. Las pala­bras de Vare­la sue­nan ame­na­zan­tes en medio de una situa­ción de deses­pe­ra­ción para las gran­des mayo­rías.

En los mis­mos medios don­de entre­vis­tan a Vare­la dan­do la opor­tu­ni­dad de defen­der al acu­sa­do, minu­tos antes tras­cen­día la noti­cia de 15 patru­lle­ros arre­me­tien­do en un barrio de la ciu­dad, Cabin 9, que se encuen­tra mili­ta­ri­za­do des­de el comien­zo de la cua­ren­te­na. Veci­nos que denun­cian los abu­sos de auto­ri­dad de los que son víc­ti­mas, don­de la poli­cía hace res­pe­tar la cua­ren­te­na repri­mien­do a man­sal­va a quien se atre­va a salir a la vere­da. Una ima­gen tras la otra, es cíni­ca. Cla­ro, allí nadie pue­de pagar una fian­za de un millón de pesos, por­que allí segu­ra­men­te viva alguno de los 400 emplea­dos de Dutra que se levan­tan todos los días para ir a expo­ner­se, caso con­tra­rio no tie­nen sus­ten­to eco­nó­mi­co con que vivir.

Hoy cir­cu­la­ba en las redes socia­les la noti­cia de una mamá wichi que per­dió a dos hijos en 48 horas pro­duc­to de la des­nu­tri­ción. Una niña de cin­co años y un niño de un año falle­cie­ron en Tar­ta­gal (Sal­ta), sumán­do­se a la lis­ta de chi­cos que mue­ren todos los días en una de las comu­ni­da­des más ham­brea­das del país. En para­le­lo se vira­li­za el video de un alba­ñil peruano que llo­ra ante las cáma­ras pidien­do ayu­da por­que no tie­ne más comi­da para su fami­lia y no pue­de tra­ba­jar por las medi­das toma­das ante la pan­de­mia. Imá­ge­nes que due­len y mues­tran a flor de piel el fun­cio­na­mien­to de un sis­te­ma que se sos­tie­ne con dos reali­da­des: quie­nes mue­ren de ham­bre y son repri­mi­dos por fuer­zas poli­cia­les y enfren­te quie­nes pagan un millón de pesos y man­tie­nen impu­ni­dad des­de torres de lujo.

El gru­po Mir­gor no reno­vó con­tra­tos de ope­ra­rios y super­vi­so­res, en medio de la cua­ren­te­na

La fir­ma de Nico­lás Capu­to des­vin­cu­ló a más de 700 tra­ba­ja­do­res

El gru­po Mir­gor, pro­pie­dad de Nico­lás Capu­to, el “her­mano del alma” del expre­si­den­te Mau­ri­cio Macri, imi­tó los pasos de Techint y dis­pu­so más de 700 des­vin­cu­la­cio­nes en su plan­ta de Río Gran­de, Tie­rra del Fue­go. A pesar de que el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez rati­fi­có que sería impla­ca­ble con­tra los des­pi­dos en medio de la pan­de­mia por el covid-19, la fir­ma de Capu­to deci­dió fina­li­zar el víncu­lo labo­ral de 525 tra­ba­ja­do­res con­tra­ta­dos a pla­zo fijo y de otros 220 emplea­dos con­tra­ta­dos bajo la moda­li­dad de PPD (Plan­ta de Per­so­nal Dis­con­ti­nuos), entre ope­ra­rios y super­vi­so­res.

Los con­tra­tos de los tra­ba­ja­do­res fina­li­za­ban el 31 de enero, en línea con la pri­me­ra fecha dis­pues­ta para el fin de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria. Sin embar­go, des­de ASIMRA ase­gu­ran que se habían com­pro­me­ti­do a exten­der­los antes del bro­te y de las pos­te­rio­res medi­das toma­das a nivel nacio­nal para evi­tar la pro­pa­ga­ción del virus. «Repu­dia­mos a las empre­sas por la situa­ción crí­ti­ca en la que nos encon­tra­mos», seña­ló a medios loca­les el Secre­ta­rio Gene­ral del sin­di­ca­to, Javier Esco­bar.

El gru­po empre­sa­rio de Capu­to, que nuclea acti­vi­da­des en el sec­tor auto­mo­tor, elec­tró­ni­co y tele­fo­nía móvil, con­fir­mó tam­bién a los tra­ba­ja­do­res que la medi­da se había toma­do por­la abrup­ta caí­da en las ven­tas. «Los tra­ba­ja­do­res tie­nen con­tra­to en Mir­gor has­ta el 31 de mar­zo, y no se les reno­va­ría el con­tra­to debi­do a la situa­ción de la cua­ren­te­na”, resal­tó Esco­bar, titu­lar del sin­di­ca­to que nuclea a los Super­vi­so­res meta­lúr­gi­cos.

El gre­mia­lis­ta expli­có que des­de la empre­sa pro­me­tie­ron rein­cor­po­rar a ese mis­mo per­so­nal una vez que se supere la situa­ción pero “no hay nada con­fir­ma­do ni fir­ma­do” que garan­ti­ce que eso suce­da.

La fir­ma está acos­tum­bra­da a recu­rrir a las cesan­tías. En mar­zo del año pasa­do, cuan­do Macri toda­vía era pre­si­den­te, Capu­to des­pi­dió for­mal­men­te a 63 tra­ba­ja­do­res para coro­nar las sus­pen­sio­nes y reduc­cio­nes de car­ga hora­ria que esta­ba imple­men­tan­do en la plan­ta de Río Gran­de des­de prin­ci­pios de año. En ese momen­to, el recor­te res­pon­día a la dura cri­sis que atra­ve­sa­ba el sec­tor manu­fac­tu­re­ro por la aper­tu­ra indis­cri­mi­na­da de las impor­ta­cio­nes, el enca­re­ci­mien­to de los cos­tos por la esca­la­da del dólar y el des­plo­me de la deman­da que mar­có a la eco­no­mía macris­ta.

Recha­za­mos la ame­na­zas de des­pi­dos y cie­rre en Publiex­press.

Ler­ner es el pri­mer Roc­ca de la comu­ni­ca­ción. Hay que prohi­bir la extor­sión de los empre­sa­rios y su apro­ve­cha­mien­to de la cri­sis.

La UOM Matan­za denun­cia que empre­sas extor­sio­nan tra­ba­ja­do­res para rom­per la cua­ren­te­na

La Unión Obre­ra Meta­lúr­gi­ca de La Matan­za, denun­ció que al menos nue­ve empre­sas del dis­tri­to extor­sio­nan a tra­ba­ja­do­res para rom­per la cua­ren­te­na. La cen­tral obre­ra reali­zó pre­sen­ta­cio­nes en el Minis­te­rio de Tra­ba­jo, la Secre­ta­ría de Indus­tria y el Muni­ci­pio.

Se detec­ta­ron irre­gu­la­ri­da­des en reduc­tos fabri­les de las loca­li­da­des de San Jus­to, Gre­go­rio de Lafe­rre­re, La Tabla­da, Ramos Mejía, Villa Luzu­ria­ga, Villa Insu­pe­ra­ble y Lomas del Mira­dor, don­de la patro­nal inti­mi­dó a los ope­ra­rios por medio de lla­ma­dos tele­fó­ni­cos y men­sa­jes de Whatsapp.

Al res­pec­to, Pablo Hucha, secre­ta­rio de Orga­ni­za­ción del gre­mio meta­lúr­gi­co seña­ló: “detec­ta­mos que las nue­ve empre­sas que pre­sio­na­ron a los tra­ba­ja­do­res fabri­ca­ban reduc­to­res para máqui­nas, pie­zas para fre­nos de tre­nes, man­te­ni­mien­to de camio­nes, tras­for­ma­do­res, parri­llas para hacer asa­do, bateas, mate­ria­les eléc­tri­cos y carro­ce­rías, cla­ra­men­te no son pro­duc­tos esen­cia­les en esta emer­gen­cia sani­ta­ria”.

Ante esta situa­ción, los repre­sen­tan­tes gre­mia­les rea­li­za­ron diver­sas pre­sen­ta­cio­nes ante el Minis­te­rio de Pro­duc­ción de la Nación, el Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires y la ofi­ci­na de Con­trol Comu­nal de la Muni­ci­pa­li­dad de La Matan­za.

Por últi­mo, quien se expre­só fue el secre­ta­rio gene­ral de la UOM Matan­za, Hugo Melo: “prio­ri­za­mos la salud en esta emer­gen­cia sani­ta­ria y vamos a tomar todas las medi­das nece­sa­rias para pro­te­ger­los. No vamos a per­mi­tir la espe­cu­la­ción de algu­nos empre­sa­rios que prio­ri­zan su situa­ción eco­nó­mi­ca antes que la salud de la pobla­ción en gene­ral”.

CORONAVIRUS EN EL HOSPITAL

“Si nos cui­dan a noso­tros, pode­mos cui­dar a la comu­ni­dad”: recla­mo de los tra­ba­ja­do­res del Hos­pi­tal Ramos Mejía

El hos­pi­tal Ramos Mejía será hos­pi­tal refe­ren­te para aten­der los casos de Covid-19 en la ciu­dad. Los tra­ba­ja­do­res, reuni­dos en asam­blea, denun­cian que no exis­ten con­di­cio­nes ade­cua­das para enfren­tar la pan­de­mia. Char­la­mos con el enfer­me­ro Jor­ge López.

Lue­go de una reunión lle­va­da a cabo entre las auto­ri­da­des del hos­pi­tal por­te­ño Ramos Mejía y el minis­tro de Salud de la CIu­dad, Fer­nán Qui­rós, se dio a cono­cer que el mis­mo será hos­pi­tal refe­ren­te para la inter­na­ción y con­sul­to­rio ante la pan­de­mia del COVID-19.

A pesar de esto, es reite­ra­do el recla­mo de las y los tra­ba­ja­do­res que denun­cian la fal­ta de insu­mos y ele­men­tos para aten­der a la comu­ni­dad, como para su pro­tec­ción y con­di­cio­nes de tra­ba­jo segu­ras. Ante esto, toman­do los recau­dos sani­ta­rios, los tra­ba­ja­do­res rea­li­za­ron una asam­blea don­de deba­tie­ron demo­crá­ti­ca­men­te la situa­ción del hos­pi­tal y cua­les deman­das son las prio­ri­ta­rias hoy.

Para cono­cer la situa­ción en el hos­pi­tal, La Izquier­da Dia­rio con­ver­só con Jor­ge López enfer­me­ro del hos­pi­tal.

LID: ¿Cuál es la situa­ción del hos­pi­tal para enfren­tar la pan­de­mia del covid-19?

Lo que deci­mos los tra­ba­ja­do­res es que nues­tro hos­pi­tal no cali­fi­ca para la aten­ción de pacien­tes con COVID-19.

En pri­mer lugar, por la cues­tión edi­li­cia, por­que las salas son apa­be­llo­na­das, gene­ra­les, y la dis­po­si­ción de las camas no garan­ti­za la dis­tan­cia de metro y medio como indi­ca la OMS que debe haber de cama en cama para evi­tar el con­ta­gio de un pacien­te a otro.

En segun­do lugar, tie­ne pocas habi­ta­cio­nes de ais­la­mien­to y ese ais­la­mien­to es solo un biom­bo con un car­tel que dice “pacien­te en ais­la­mien­to”.

En ter­cer lugar, por la fal­ta de per­so­nal tan­to de enfer­me­ría y otras áreas como téc­ni­cos y admi­nis­tra­ti­vos, sal­vo de médi­cos que si hay. Per­so­nal que está fal­tan­do y no dan abas­to si hay un pico o bro­te de la enfer­me­dad como se está con­si­de­ran­do en abril o mayo.

Y por últi­mo la fal­ta de ele­men­tos de bio­se­gu­ri­dad.

LID: ¿Cuá­les son los recla­mos y denun­cias que vie­ne lle­van­do ade­lan­te los tra­ba­ja­do­res del hos­pi­tal?

Vien­do toda esta situa­ción, se reali­zó una asam­blea la sema­na pasa­da y resol­vi­mos dar­le un tiem­po a las auto­ri­da­des has­ta este miér­co­les para obte­ner res­pues­ta de nues­tro recla­mo: que ingre­se más per­so­nal y obte­ner los ele­men­tos nece­sa­rios para cubrir­nos, los famo­sos “kits” que sir­ven para aten­der a los pacien­tes infec­ta­dos que son el mame­lu­co resis­ten­te al agua con anti­pa­rras y que le per­mi­te al per­so­nal estar cubier­tos de pies a cabe­za, al con­tra­rio hay cami­so­li­nes de fri­se­li­na que no pro­te­gen, ade­más no hay dis­tri­bu­ción de bar­bi­jos N95 que son los correc­tos para aten­der a esta cla­se de pacien­tes y nos dan los bar­bi­jos qui­rúr­gi­cos que no sir­ven en este caso.

LID: ¿Tuvie­ron algún tipo de res­pues­ta de par­te de las auto­ri­da­des del hos­pi­tal o el gobierno?

Aún no tuvi­mos res­pues­ta algu­na, pero vamos a seguir insis­tien­do. Noso­tros deci­mos que si nos cui­da­mos noso­tros cui­da­mos a la comu­ni­dad. Si no sabe­mos que esta­mos con­ta­gia­dos empe­za­mos a con­ta­giar a nues­tros com­pa­ñe­ros y a la gen­te que se vie­ne aten­der y si somos posi­ti­vos, tene­mos que hacer cua­ren­te­na por cator­ce días lo que difi­cul­ta aún más la aten­ción.

Ade­más, esta­mos espe­ran­do res­pues­ta de cómo acon­di­cio­nar las salas para aten­der a los pacien­tes. Cuan­do vino el minis­tro de salud hizo una reunión cerra­da con algu­nos jefes de sec­tor y no nos lla­mó a los tra­ba­ja­do­res que sabe­mos, que esta­mos en la trin­che­ra, y sabe­mos que fal­ta y cómo uno se tie­ne que pro­te­ger.

LID: ¿Cómo está actuan­do el sin­di­ca­to SUTECBA, fren­te a toda esta situa­ción?

El gre­mio está en cua­ren­te­na, rea­li­zan­do bien la cua­ren­ta, no apa­re­ce.

Sal­vo un sec­tor de dele­ga­dos que por pre­sión de la gen­te se tuvo que poner un poco a la cabe­za del recla­mo, lle­van­do los recla­mos nues­tros. Pero esto es acá, en otros hos­pi­ta­les no está pasan­do. Esto es algo que vie­ne suce­dien­do y no es sor­pre­sa para noso­tros.

La sema­na pasa­da, los tra­ba­ja­do­res rea­li­za­ron una asam­blea y en la mis­ma vota­ron rea­li­zar el miér­co­les pri­me­ro de abril, una segun­da ins­tan­cia para resol­ver cómo con­ti­nuar.

Deses­pe­ra­do pedi­do de tra­ba­ja­do­res golon­dri­na para poder regre­sar a sus pro­vin­cias por la pan­de­mia

Así como cien­tos y cien­tos de per­so­nas que han lle­ga­do des­de hace 10 días a Ezei­za han sido tras­la­da­dos a sus luga­res de ori­gen, los tra­ba­ja­do­res entre­rria­nos y tucu­ma­nos con­tra­ta­dos por N.R. AGRO S.A. en la loca­li­dad de Cer­van­tes (Río Negro) tam­bién tie­nen dere­cho a ser retor­na­dos a sus pro­vin­cias de for­ma inme­dia­ta, ya que su salud se encuen­tra en ries­go. Mien­tras los gobier­nos pro­vin­cia­les len­ta­men­te ini­cian accio­nes para garan­ti­zar el tras­la­do gra­tui­to, cien­tos de ellos denun­cian que las empre­sas de trans­por­te los obli­gan a abo­nar altos cos­tos de pasa­je. Por ANRed.

Tra­ba­ja­do­res nor­te­ños en cua­ren­te­na en el sur

Río Negro y Neu­quén reci­ben año tras año a miles de tra­ba­ja­do­res golon­dri­nas de dife­ren­tes pro­vin­cias del nor­te argen­tino, que reco­rren más de dos mil kiló­me­tros para tra­ba­jar en la poda, raleo y cose­cha de la pera y la man­za­na. En el mar­co de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria, cien­tos de ellos han que­da­do ais­la­dos y vara­dos en loca­li­da­des de las pro­vin­cias de Neu­quén y Río Negro, vivien­do en con­tex­tos de haci­na­mien­to. Están exi­gien­do a sus emplea­do­res y a sus pro­vin­cias de ori­gen que les garan­ti­cen poder retor­nar a sus hoga­res a pasar la cua­ren­te­na, sin obte­ner res­pues­ta algu­na.

Un gru­po de tra­ba­ja­do­res de Tucu­mán y Entre Rios expre­só su recla­mo en un video que subie­ron a las redes socia­les y comen­zó a visi­bi­li­zar­se esta situa­ción, a la par que algu­nos por­ta­les digi­ta­les infor­ma­ban sobre situa­cio­nes simi­la­res con gru­pos de tra­ba­ja­do­res golon­dri­nas en la región de Cuyo y en La Rio­ja.

Tra­ba­jo y cua­ren­te­na pre­ca­rios

Si bien el Gobierno de Río Negro ini­ció accio­nes para el tras­la­do de tra­ba­ja­do­res golon­dri­na a sus pro­vin­cias de ori­gen, los tra­ba­ja­do­res que se encuen­tran en Cer­van­tes (loca­li­dad cer­ca­na a Gene­ral Roca), nos comen­ta­ron que no han reci­bi­do infor­ma­ción res­pec­to a cuán­do podrán via­jar, pese a que deses­pe­ra­da­men­te la están recla­man­do des­de que se ini­ció el ais­la­mien­to obli­ga­to­rio dis­pues­to por el Gobierno Nacio­nal. Men­cio­na­ron, ade­más, que en algún caso alqui­la­ron vivien­das y la pagan de sus bol­si­llos, para pasar el ais­la­mien­to: “Yo estoy en Cer­van­tes y estoy alqui­lan­do en el pue­blo. Hay otros com­pa­ñe­ros que están en cha­cras. Igual… Espe­ran­do. Supues­ta­men­te, la noti­cia era que este sába­do iban a man­dar sola­men­te 200 per­so­nas a Entre Ríos, pero gen­te de empa­que, solo del sec­tor de empa­que. Y noso­tros que tra­ba­ja­mos en las cha­cras no tene­mos nove­da­des. Esta­mos gas­tan­do lo poco que nos que­da del suel­do que hemos gana­do en estos meses, que hemos tra­ba­ja­do, con la pre­gun­ta que nos hace­mos todos los tra­ba­ja­do­res: si nos van a indem­ni­zar con la pla­ta que gas­ta­mos, por­que nadie se va a hacer car­go de lo que gas­ta­mos estos días”.

Algu­nos tra­ba­ja­do­res están hasi­na­dos en cha­cras o pasan­do la cua­ren­te­na com­par­tien­do entre 11 per­so­nas una casa con solo dos habi­ta­cio­nes, lo cual los pone en ries­go y va en con­tra de la nor­ma­ti­va pre­ven­ti­va de dis­tan­cia­mien­to.

Lla­ma­ron al Sin­di­ca­to Obre­ro de la Fru­ta (Entre Ríos), que es quién los reclu­ta y hace las ges­tio­nes con las empre­sas don­de van a tra­ba­jar, pero no les con­tes­tan: “Hay más o menos entre 500 y 600 per­so­nas entre­rria­nas espar­ci­das en todo el valle. Sé que nos tocó a todos. Pero lo úni­co que pedi­mos es vol­ver a nues­tras casas, con nues­tras fami­lias y cum­plir la cua­ren­te­na tran­qui­los”, pidie­ron con voces de preo­cu­pa­ción en varias opor­tu­ni­da­des de las comu­ni­ca­cio­nes.

La res­pues­ta de UATRE

Ante la fal­ta de res­pues­tas hacia los tra­ba­ja­do­res de par­te de refe­ren­tes de UATRE, logra­mos comu­ni­car­nos tele­fó­ni­ca­men­te con Ser­gio Alar­cón, Secre­ta­rio Gene­ral de la UATRE de Gene­ral Roca, quien infor­mó que algu­nos tra­ba­ja­do­res – refi­rién­do­se a los de Tucu­mán – habían regre­sa­do entre los días vier­nes y sába­do, pero ase­gu­ró que hay una “impor­tan­te can­ti­dad de gen­te” que está tra­ba­jan­do y con­ti­nua­ría has­ta el fin de la cose­cha, que se exten­de­ría has­ta el 20 de abril. En toda la pro­vin­cia hay unos 7 mil tra­ba­ja­do­res tem­po­ra­rios. Si se suma a los tra­ba­ja­do­res de empa­que, seña­ló que tra­ba­jan alre­de­dor de 9 mil. Al ser pre­gun­ta­do sobre esta situa­ción de que no están regre­san­do todos y el peli­gro ante el COVID-19, afir­mó que los con­ve­nios entre gobierno nacio­nal y las pro­vin­cias garan­ti­za­ban que las eco­no­mías regio­na­les defi­nan en fun­ción de si son eco­no­mías que pro­du­cen ali­men­tos, de este modo afir­mó que están habi­li­ta­das para tra­ba­jar duran­te la cua­ren­te­na.

Cap­tu­ras de las res­pues­tas que reci­bió de par­te de la UATRE uno de los tra­ba­ja­do­res: desen­ten­di­mien­to y aban­dono

Enten­dien­do que un sin­di­ca­to debe pen­sar en pri­mer lugar en los tra­ba­ja­do­res insis­ti­mos en pre­gun­tar sobre las con­di­cio­nes de vida en las que se encuen­tran los tra­ba­ja­do­res, sabien­do que es una prác­ti­ca de las empre­sas no garan­ti­zar luga­res dig­nos para vivir, pro­du­cién­do­se haci­na­mien­to de muchos tra­ba­ja­do­res en game­las en las cha­cras o en vivien­das peque­ñas y pre­ca­rias en con­tex­to del COVID-19. Ante esto plan­teó que como sin­di­ca­to gene­ral­men­te hacían denun­cias sobre esta situa­ción. Con­sul­ta­do sobre si pun­tual­men­te lo habían denun­cia­do en estos días a par­tir del ais­la­mien­to expre­só: “hay un 0800 del Minis­te­rio de Tra­ba­jo para hacer denun­cias pero nun­ca atien­den”. Su pos­tu­ra es que la acti­vi­dad labo­ral no es peli­gro­sa ya que es al aire libre y dis­tan­cia­dos entre sí.

Los tra­ba­ja­do­res siem­pre la pagan

Tras con­se­guir un per­mi­so de trán­si­to, la pro­vin­cia de Tucu­mán envió colec­ti­vos que salie­ron el vier­nes y sába­do pasa­do, retor­nan­do a más de 700 tra­ba­ja­do­res a la pro­vin­cia. Los tra­ba­ja­do­res denun­cian que el sin­di­ca­to en Tucu­mán al que per­te­ne­cen les había infor­ma­do que el via­je era gra­tui­to, pero al momen­to de abor­dar los micros se ente­ra­ron que debían pagar $3500 por pasa­je. Los tra­ba­ja­do­res, enoja­dos, deci­die­ron afron­tar el gas­to para poder regre­sar y guar­da­ron el com­pro­ban­te de via­je para ini­ciar una deman­da con­tra quien corres­pon­da, ya que el gobierno de Tucu­mán había garan­ti­za­do que los via­jes no ten­drían cos­to.

Momen­tos antes de cerrar esta nota, nos infor­man que el Sin­di­ca­to Obre­ro de la Fru­ta les comu­ni­có a los tra­ba­ja­do­res de Entre Ríos que aún per­ma­ne­cen en Cer­van­tes que el pró­xi­mo miér­co­les 1 de Mar­zo colec­ti­vos de la empre­sa Plei­mo Tur irían a bus­car­los. Pero los obre­ros se ente­ra­ron que para poder via­jar debían abo­nar un pasa­je de $7000 pesos.

En estos días se mani­fes­ta­ron en apo­yo de los tra­ba­ja­do­res, a tra­vés de una car­ta, las voces des­de el Acam­pe de los fami­lia­res y ami­gos de Daniel Solano, los abo­ga­dos del Caso Solano, Ser­gio Here­dia y Lean­dro Apa­ri­cio. Tam­bién el párro­co Cris­tian Bonin ha expre­sa­do su apo­yo a estos tra­ba­ja­do­res en su muro de Face­book, don­de pue­de leer­se: «Más de 3000 obre­ros rura­les que vinie­ron des­de Tucu­mán, Sal­ta, Jujuy y otras pro­vin­cias del nor­te argen­tino a rea­li­zar la tarea de raleo, cose­cha y poda se encuen­tran vara­dos en dis­tin­tas loca­li­da­des fru­ti­co­las de Río Negro y Neu­quén ante el emer­gen­te de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria por COVID19. Hay una res­pues­ta par­cial don­de se han orga­ni­za­do con los debi­dos recau­dos el via­je de algu­nos de ellos para tran­si­tar la cua­ren­te­na con sus fami­lias. Hay muchos que aún per­ma­ne­cen agru­pa­dos en luga­res redu­ci­dos, en malas con­di­cio­nes sani­ta­rias, con pau­pé­rri­ma pre­sen­cia del sin­di­ca­to y con tibia pre­sen­cia del esta­do municipal/​provincial de pro­ce­den­cia y de estan­cia actual». Por su par­te, la madre de Pla­za de Mayo Nora Cor­ti­ñas tam­bién ha mani­fes­ta­do su apo­yo a los tra­ba­ja­do­res acom­pa­ñan­do su recla­mo de regre­sar a sus hoga­res. En los días pasa­dos hemos esta­do infor­man­do acer­ca del recla­mos de tra­ba­ja­do­res de la fru­ta en Río Negro, así como se publi­có dicha car­ta diri­gi­da a fun­cio­na­rios en los que está en sus manos resol­ver la situa­ción que atra­vie­san los tra­ba­ja­do­res.

En el hos­pi­tal Piro­vano obli­gan inte­rrum­pir la cua­ren­te­na y tra­ba­jar sin los insu­mos pre­ven­ti­vos

Se con­fir­ma­ron dos casos de COVID-19 en enfer­me­ros de tomo­gra­fía y el sec­tor que­dó casi vacío. Quie­nes que­dan están sobre­car­ga­dos de tra­ba­jo y con pocos insu­mos.

La irrup­ción del virus dejó al des­cu­bier­to la cri­sis que enfren­ta el sis­te­ma de salud en nues­tro país. Hoy en día se hace más pal­pa­ble la fal­ta de recur­sos que se nece­si­tan, se expo­nen a los tra­ba­ja­do­res de la salud y cre­ce la incer­ti­dum­bre entre los pacien­tes.

En el hos­pi­tal Piro­vano tam­bién se ven estas falen­cias. La Izquier­da Dia­rio dia­lo­gó con per­so­nal que allí se desem­pe­ña ante la deses­pe­ran­te situa­ción que atra­vie­san, por­que los casos con­fir­ma­dos corres­pon­den a dos enfer­me­ros del hos­pi­tal.

Es por esto que el sec­tor de tomo­gra­fía don­de se desem­pe­ña­ba uno de estos enfer­me­ros, tomó algu­nas medi­das, pero en ver­dad son insu­fi­cien­tes. De los 30 tra­ba­ja­do­res del área, 22 de ellos están en cua­ren­te­na, obli­gan­do a los 8 res­tan­tes a asis­tir sí o sí para cubrir el sec­tor. Para ellos la cua­ren­te­na no rige y mucho menos la rea­li­za­ción del test para detec­tar el con­ta­gio.

Ante la fal­ta de per­so­nal, se encuen­tran capa­ci­tan­do a los tra­ba­ja­do­res de rayos para que éstos pue­dan hacer las tomo­gra­fías, aun­que se da en espa­cios redu­ci­dos y que no cuen­tan con la ven­ti­la­ción nece­sa­ria. Sí, todo esto en un hos­pi­tal públi­co que no está toman­do los recau­dos para pro­te­ger a quie­nes están en la pri­me­ra línea de fue­go de esta pan­de­mia.

Ade­más, bus­car los insu­mos es toda una odi­sea: como se evi­den­cia en toda la ciu­dad de Bue­nos Aires, la más rica del país, hay pocos y se deben soli­ci­tar a jefa­tu­ra de sec­tor y con­sig­nar con nom­bre y ape­lli­do que los mis­mos se reti­ran. Una cla­ra mane­ra de ejer­cer el con­trol sobre los que todos los días ponen el cuer­po ante este esce­na­rio.

En el sec­tor de la guar­dia tam­bién la incer­ti­dum­bre sobre cómo pro­ce­der es mone­da corrien­te. En muchas opor­tu­ni­da­des se atien­den a los pacien­tes sin bar­bi­jos y sin guan­tes y se toman estas medi­das una vez que se iden­ti­fi­can los sín­to­mas de los pacien­tes. Una de las médi­cas que se encon­tra­ba en su casa en cua­ren­te­na por pre­sen­tar fie­bre, fue con­vo­ca­da por el hos­pi­tal para vol­ver a aten­der ante la can­ti­dad de con­sul­tas y el esta­do de cua­ren­te­na de otros com­pa­ñe­ros. Enton­ces ¿quién cui­da a los que cui­dan?

Todas estas denun­cias dejan en cla­ro que los tra­ba­ja­do­res de salud hoy más que nun­ca nece­si­tan la rea­li­za­ción de test para detec­tar los bro­tes de infec­ción. El ais­la­mien­to sólo no alcan­za. Hay que ver­da­de­ra­men­te des­ti­nar los recur­sos a un área tan des­fi­nan­cia­da como lo es la salud públi­ca. Por­que otra vez el pue­blo no tie­ne por qué pagar esta cri­sis sani­ta­ria.

Des­de la CGT piden un «comi­té de cri­sis» para ana­li­zar la situa­ción eco­nó­mi­ca

El secre­ta­rio de Pren­sa de la enti­dad gre­mial recla­mó la crea­ción de una mesa que reúna al Gobierno, empre­sa­rios y sin­di­ca­tos. «Hay que lograr que todos los empleos sigan en pie», dijo Jor­ge Sola.

El secre­ta­rio de Pren­sa de la CGT, Jor­ge Sola, pidió hoy «la con­for­ma­ción de un comi­té de cri­sis entre el Gobierno, empre­sa­rios y sin­di­ca­tos para ana­li­zar la situa­ción de la pro­duc­ción y los empleos» en el con­tex­to gene­ra­do por la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

“Toda­vía no hay una mesa arma­da sino que esta­mos soli­ci­tan­do un comi­té que empie­ce a tra­tar en ple­na cri­sis sani­ta­ria la situa­ción eco­nó­mi­ca por­que cada sec­tor, en menor o mayor medi­da, está comen­zan­do a tener pro­ble­mas», expre­só Sola en decla­ra­cio­nes for­mu­la­das a la radio AM 990.

Está cla­ro que esta cri­sis sani­ta­ria va a dejar tie­rra arra­sa­da en la economía”JORGE SOLA

El tam­bién secre­ta­rio gene­ral del Sin­di­ca­to del Segu­ro con­si­de­ró que «hay que lograr que todos los empleos sigan en pie en una situa­ción muy difí­cil, por­que esta­mos ante un esce­na­rio nue­vo y los gre­mios esta­mos a dis­po­si­ción para a ayu­dar».

«Está cla­ro que esta cri­sis sani­ta­ria va a dejar tie­rra arra­sa­da en la eco­no­mía, con más empleo en negro, des­em­plea­dos, pobres e indi­gen­tes”, eva­luó.

En rela­ción con los des­pi­dos de 1.450 tra­ba­ja­do­res en Techint ‑sin efec­to tras la con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria del Minis­te­rio de Tra­ba­jo dis­pues­ta ayer‑, Sola opi­nó que «hay casos opro­bio­sos».

«Esos des­pi­dos son una estra­te­gia de (el direc­tor de la empre­sa) Pao­lo Roc­ca y un gru­po de impor­tan­tes empre­sa­rios para demos­trar que quie­ren achi­car los cos­tos duran­te la pan­de­mia», agre­gó.

El Gobierno está toman­do la situa­ción de for­ma madu­ra, res­pon­sa­ble y con medi­das acertadas”JORGE SOLA

En este sen­ti­do, el diri­gen­te de la CGT indi­có que “Roc­ca tie­ne la prin­ci­pal for­tu­na del país y es uno de los que pue­de ganar menos, lo que se dife­ren­cia de la reali­dad de las pymes a las que sí hay que aten­der con menor pre­sión fis­cal y cré­di­tos blan­dos”.

Sola enten­dió que «el Gobierno está toman­do la situa­ción de for­ma madu­ra, res­pon­sa­ble y con medi­das acer­ta­das» y con­fió en que, «con la eco­no­mía, tam­bién va a acer­tar en los ejes que hay que tran­si­tar”.

Esta­ta­les le recla­ma­ron a Cafie­ro que se extien­da a otros sec­to­res el bono de 5 mil pesos y que se acti­ve la revi­sión pari­ta­ria

La con­duc­ción nacio­nal de la Aso­cia­ción Tra­ba­ja­do­res del Esta­do (ATE) soli­ci­tó al Jefe de Gabi­ne­te de Minis­tros, San­tia­go Cafie­ro, la exten­sión a otros sec­to­res y acti­vi­da­des del lla­ma­do Bono de Salud que el gobierno abo­na­rá a ese per­so­nal y tam­bién recla­mó que de for­ma inme­dia­ta se revea la pari­ta­ria sectorial.31/03/2020 14:22:00

Un docu­men­to fir­ma­do por el titu­lar de la orga­ni­za­ción gre­mial, Hugo Godoy, y la secre­ta­ria de Orga­ni­za­ción, María Cabe­zas, indi­có que el sin­di­ca­to pre­sen­tó esos recla­mos en una car­ta diri­gi­da a Cafie­ro, y acla­ró que la boni­fi­ca­ción de 5 mil pesos para el sec­tor de la salud debe ser exten­di­da a otras acti­vi­da­des.

El decre­to 315⁄ 20 del gobierno nacio­nal imple­men­tó una boni­fi­ca­ción espe­cial duran­te cua­tro meses para el per­so­nal pri­va­do y públi­co de la salud a nivel nacio­nal, pro­vin­cial y muni­ci­pal, que se abo­na­rá entre abril y julio pró­xi­mo.

«Las tareas de asis­ten­cia ante la pan­de­mia de Covid-19 requie­ren el tra­ba­jo de miles de esta­ta­les nacio­na­les, pro­vin­cia­les y muni­ci­pa­les, igual­men­te expues­tos a la enfer­me­dad, que rea­li­zan labo­res de suma impor­tan­cia. Es el caso del per­so­nal comu­nal que reco­lec­ta resi­duos y barre calles; o los emplea­dos pro­vin­cia­les que hacen tra­ba­jos en el sis­te­ma de cui­da­do de adul­tos mayo­res y de meno­res», pun­tua­li­za­ron los diri­gen­tes en la car­ta a Cafie­ro.

Tam­bién ejem­pli­fi­ca­ron con las tareas de fron­te­ra o de quie­nes cum­plen fun­cio­nes en la pro­duc­ción de ali­men­tos, quie­nes «están en con­tac­to con el virus y, más allá de las medi­das de pro­tec­ción, están expues­tos», ase­gu­ra­ron.

Godoy y Cabe­zas tam­bién soli­ci­ta­ron al fun­cio­na­rio que se extien­da a «los hijos de los tra­ba­ja­do­res esta­ta­les nacio­na­les, pro­vin­cia­les y muni­ci­pa­les la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo (AUH)» y que «se avan­ce hacia un cri­te­rio de uni­ver­sa­li­dad».

Los diri­gen­tes rese­ña­ron que de for­ma opor­tu­na el sin­di­ca­to pre­sen­tó una nota a la Secre­ta­ría de Ges­tión y Empleo Públi­co ‑con copia al Minis­te­rio de Tra­ba­jo– para recla­mar «la revi­sión pari­ta­ria acor­da­da para mar­zo de este año en rela­ción con la polí­ti­ca de ingre­sos del perío­do 2019⁄ 20 ante el fuer­te retra­so sala­rial».

«Es cono­ci­do y com­pro­ba­do el com­pro­mi­so de los tra­ba­ja­do­res esta­ta­les en gene­ral y del sin­di­ca­to en par­ti­cu­lar para apor­tar a la sali­da de una cri­sis iné­di­ta y, en ese con­tex­to, soli­ci­tan de for­ma urgen­te el diá­lo­go para hallar sali­das comu­nes a un momen­to difí­cil por el que atra­vie­sa el pue­blo y el país«, con­clu­yó

Es ofi­cial la pró­rro­ga del tele­tra­ba­jo has­ta el 12 de abril

El Gobierno dis­pu­so que todos los tra­ba­ja­do­res alcan­za­dos por el «ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio» dis­pues­to a par­tir de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus que­dan «excep­tua­dos» de asis­tir a su lugar de tra­ba­jo, pero «las tareas del per­so­nal esen­cial» de deter­mi­na­dos ser­vi­cios «con­ti­nua­rán rea­li­zán­do­se de for­ma presencial».31/03/2020 09:35:00

El Minis­te­rio de Tra­ba­jo ofi­cia­li­zó la regla­men­ta­ción para cum­plir con las medi­das de res­tric­ción decre­ta­das por el Gobierno el 19 de mar­zo últi­mo, y que ayer fue­ron pro­rro­ga­das por el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez has­ta el fin de Sema­na San­ta, el domin­go 12 de abril.

Según la reso­lu­ción 279 de la car­te­ra labo­ral, «todos los tra­ba­ja­do­res alcan­za­dos por el ais­la­mien­to social que­dan excep­tua­dos de asis­tir a su lugar de tra­ba­jo», por lo que cuan­do las tareas «pue­dan ser rea­li­za­das des­de el lugar de ais­la­mien­to», los emplea­dos «debe­rán esta­ble­cer con su emplea­dor las con­di­cio­nes nece­sa­rias para tra­ba­jar de for­ma remo­ta».

El minis­te­rio que con­du­ce Clau­dio Moro­ni acla­ró de todos modos que «las tareas del per­so­nal esen­cial» de ser­vi­cios «con­ti­nua­rán rea­li­zán­do­se de for­ma pre­sen­cial, ya que cons­ti­tu­yen una exi­gen­cia excep­cio­nal de la eco­no­mía nacio­nal».

Asi­mis­mo, la reso­lu­ción con­sig­nó que que­dan «inclui­dos den­tro del con­cep­to de tra­ba­ja­do­res quie­nes pres­ten ser­vi­cios de for­ma con­ti­nua bajo figu­ras no depen­dien­tes como las loca­cio­nes de ser­vi­cio, aque­llas otras que se desa­rro­llen en for­ma análo­ga den­tro del sec­tor pri­va­do, las pres­ta­cio­nes resul­tan­tes de becas en luga­res de tra­ba­jo y las pasan­tías, como así tam­bién las resi­den­cias médi­cas y los casos de plu­ri­em­pleo o de múl­ti­ples recep­to­res de ser­vi­cios».

Ade­más, Tra­ba­jo acla­ró que «la abs­ten­ción de con­cu­rrir al lugar de tra­ba­jo no se tra­du­ce en vaca­cio­nes, ni en días fes­ti­vos o de des­can­so, de tal modo que no podrán apli­car­se sobre las remu­ne­ra­cio­nes corres­pon­dien­tes a los días com­pren­di­dos en esta prohi­bi­ción suple­men­tos o adi­cio­na­les pre­vis­tos para ‘asue­tos’, excep­to en aque­llos casos en que dicha prohi­bi­ción coin­ci­da con un día fes­ti­vo o feria­do pre­vis­to con ante­rio­ri­dad».