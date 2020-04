Argentina. Resumen gremial y social II. Larreta y esa costumbre de precarizar/ Más de 7 millones de personas ya se inscribieron para percibir ingreso familiar de $10.000 … (Más info)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 30 de mar­zo de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

Larre­ta y esa cos­tum­bre de pre­ca­ri­zar

El gobierno de la Ciu­dad pre­sio­na a los docen­tes pre­ca­ri­za­dos del pro­gra­ma Jor­na­da Exten­si­va para que reali­cen el repar­to de ali­men­tos y tareas en los hote­les con repa­tria­dos en cua­ren­te­na. Detrás de un rela­to que ape­la a la soli­da­ri­dad, el cinis­mo que pone en ries­go a cien­tos de pro­fe­sio­na­les.

Redac­ción Canal Abier­to | Hace algu­nos meses, el acci­den­te de trán­si­to que se cobró la vida de Cint­hia Cho­que y puso en ries­go la de San­tia­go Sici­liano dejó al des­cu­bier­to las moda­li­da­des de con­tra­ta­ción que mane­ja el Esta­do y, en par­ti­cu­lar, la Ciu­dad de Bue­nos Aires. Sólo en este dis­tri­to, el de mayor can­ti­dad de recur­sos de la Argen­ti­na, el 74% de tra­ba­ja­do­res públi­cos se encuen­tran pre­ca­ri­za­dos.

Si bien en un pri­mer momen­to la situa­ción labo­ral alcan­zó cier­to revue­lo mediá­ti­co, las deri­va­cio­nes polí­ti­cas de la tra­ge­dia ter­mi­na­ron cayen­do en el olvi­do. Al poco tiem­po, y en repre­sa­lia con­tra las pro­tes­tas, Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta des­pi­dió a 81 agen­tes de trán­si­to. Lue­go inclu­so incum­plió un ampa­ro judi­cial que orde­na­ba su rein­cor­po­ra­ción.

Situa­ción simi­lar atra­ve­sa­ron los miles de médi­cos resi­den­tes y con­cu­rren­tes que todos los días sos­tie­nen el sis­te­ma de salud por­te­ña, cuan­do en diciem­bre de 2019 logra­ron vol­tear una nor­ma que bus­ca­ba pre­ca­ri­zar aún más sus con­di­cio­nes labo­ra­les y sala­rias. A la luz de los acon­te­ci­mien­tos, no hace fal­ta acla­rar el rol que les espe­ra a estos jóve­nes pro­fe­sio­na­les de la salud en las sema­nas veni­de­ras.

Por estas horas, y en este con­tex­to de cri­sis sani­ta­ria, es que vuel­ve a que­dar en evi­den­cia la polí­ti­ca de pau­pe­ri­za­ción labo­ral del sec­tor públi­co en la Ciu­dad. Esta vez son los docen­tes del pro­gra­ma Jor­na­da Exten­si­va los que salie­ron a denun­ciar pre­sio­nes por par­te de fun­cio­na­rios de Larre­ta para que se ofrez­can como “volun­ta­rios” en el repar­to de ali­men­tos y tareas en los hote­les con repa­tria­dos y turis­tas en cua­ren­te­na.

“Has­ta el vier­nes pasa­do decían que era una con­vo­ca­to­ria volun­ta­ria para ir a dar una mano con el repar­to de vian­das en las escue­las, pero des­pués el men­sa­je cam­bió y ya no se tra­tó de algo opta­ti­vo sino de la obli­ga­ción de cum­plir con cual­quier tarea que se nos orde­na­ra: repar­tir ali­men­tos o rea­li­zar tareas en alguno de los cua­tro hote­les de la Ciu­dad don­de gen­te que vol­vió de via­je se encuen­tra hacien­do la cua­ren­te­na”, deta­lla a Canal Abier­to uno de los docen­tes que ‑por temor a repre­sa­lias- pidió no reve­lar su iden­ti­dad.

Es impor­tan­te des­ta­car, por otra par­te, que el inten­to por hacer gala de un fal­so volun­ta­ris­mo entre sus filas no es la úni­ca señal de alar­ma en torno al tema. En con­cre­to, cabe pre­gun­tar­se si en medio de una pan­de­mia y medi­das de ais­la­mien­to obli­ga­to­rio, es sen­sa­to o segu­ro enviar a docen­tes no cali­fi­ca­dos en mate­ria sani­ta­ria para aten­der las nece­si­da­des de poten­cia­les infec­ta­dos.

“Es un jue­go cíni­co, siem­pre sobre la base de las nece­si­da­des de pro­fe­sio­na­les que no pue­den per­der el labu­ro. Para Larre­ta, los pro­fe­sio­na­les de Jor­na­da Exten­di­da somos una suer­te de como­dín para tapar los hue­cos que no están dis­pues­tos a lle­nar con con­tra­ta­dos for­ma­les ni gen­te pre­pa­ra­da”, ase­gu­ra el pro­fe­sio­nal.

Es tan lamen­ta­ble como común que, ade­más de la tarea docen­te para la que fue­ron for­ma­dos y con­tra­ta­dos, el Gobierno de la Ciu­dad uti­li­ce a los tra­ba­ja­do­res del pro­gra­ma para rea­li­zar tareas ad hoc: entre otras acti­vi­da­des, figu­ran las de salir a “tim­brear” o volan­tear para el PRO en tiem­pos de cam­pa­ña elec­to­ral. “El año pasa­do nos apre­ta­ban dicien­do que si Larre­ta no gana­ba, corrían peli­gro todos los pues­tos de tra­ba­jo. Como tene­mos con­tra­tos basu­ra, todo el tiem­po jue­gan con la ame­na­za de dejar­nos sin tra­ba­jo y en la calle sino obe­de­ce­mos. Es un tra­ba­jo cons­tan­te por demos­trar que tie­ne el con­trol sobre nues­tras vidas, por ejem­plo, pre­sio­nán­do­nos para ir a tra­ba­jar por más que haya huel­ga gene­ral o paro docen­te”.

El pro­gra­ma Jor­na­da Exten­si­va bus­ca acom­pa­ñar a los chi­cos y chi­cas en la tran­si­ción entre 6to y 7mo gra­do en pri­ma­ria y 1er y 2do año de secun­da­ria. Su obje­ti­vo cen­tral es evi­tar la deser­ción esco­lar, un pro­ble­ma recu­rren­te en barrios vul­ne­ra­bles.

Des­de hace años, quie­nes for­man par­te del equi­po docen­te gozan de dis­tin­tas for­mas de con­tra­ta­ción, en su gran mayo­ría pre­ca­rias y tem­po­ra­les. “En mi caso ten­go un con­tra­to por 3 días sema­na­les, jor­na­das de 7 horas y media y un suel­do de 16.000 pesos”, cuen­ta quien ‑según índi­ces de febre­ro del INDEC- no alcan­za si quie­ra a la línea de la indi­gen­cia (16.785 pesos), y mucho menos a la de pobre­za (40.789 pesos).

“Esta­mos de acuer­do en que se requie­re un esfuer­zo excep­cio­nal, algo los docen­tes sos­te­ne­mos hace tiem­po, cada día, tra­ba­jan­do y ense­ñan­do con suel­dos por deba­jo de la línea de pobre­za, con un «acuer­do» sala­rial que este año otor­gó ape­nas un 13% en sumas fijas, con pési­mas con­di­cio­nes labo­ra­les, con con­cur­sos atra­sa­dos o sin con­cur­sos”, lan­zó a tra­vés de un comu­ni­ca­do el gre­mio docen­te por­te­ño Ademys. “Lo hace­mos tra­ba­jan­do, mien­tras denun­cia­mos las ver­gon­zo­sas vian­das, la comi­da de come­dor que into­xi­ca a los chi­cos y chi­cas, la fal­ta de ele­men­tos de higie­ne y per­so­nal auxi­liar en las escue­las, la fal­ta de repe­len­tes y de alcohol en gel; lo hace­mos com­pran­do mate­ria­les con pla­ta de nues­tro bol­si­llo y cada día lle­van­do ade­lan­te nues­tra tarea en las aulas con estu­dian­tes que sufren la cri­sis eco­nó­mi­ca en car­ne pro­pia, con fami­lias sin tra­ba­jo y fami­lias que no lle­gan a fin de mes”.

Soli­ci­ta­mos al gobierno nacio­nal que san­cio­ne la prohi­bi­ción tax­ta­ti­va de des­pe­dir tra­ba­ja­dorxs y exi­ja la rein­cor­po­ra­ción inme­dia­ta de quie­nes fue­ron des­pe­didxs.

Aero­na­ve­gan­tes denun­ció que LATAM le des­con­tó los días de cua­ren­te­na a sus emplea­dos

El gre­mio denun­ció que los tra­ba­ja­do­res de LATAM le des­con­tó a sus tra­ba­ja­do­res des­cuen­tos por los días de cua­ren­te­na apli­ca­da por el Gobierno Nacio­nal. Ade­más les des­con­tó el presentismo.30/03/2020 17:05:00

La Aso­cia­ción Argen­ti­na de Aero­na­ve­gan­tes (AAA) que con­du­ce Juan Pablo Brey denun­ció hoy la apli­ca­ción de des­cuen­tos sala­ria­les en LATAM Argen­ti­na para los tri­pu­lan­tes de cabi­na que no cum­plie­ron ser­vi­cio duran­te la sema­na de ais­la­mien­to volun­ta­rio pre­via al 20 de mar­zo, como medi­da de pre­ven­ción fren­te a la pan­de­mia del Coro­na­vi­rus.

«Con­tra­ria­men­te a las cons­tan­tes y cla­ras mani­fes­ta­cio­nes del Pre­si­den­te de la nación en el sen­ti­do de evi­tar medi­das que impac­ten sobre las fuen­tes de empleo y los sala­rios, LATAM Argen­ti­na pro­fun­di­za hoy su deci­sión de car­gar los cos­tos de la cri­sis sobre los tra­ba­ja­do­res«, sos­tu­vo Brey.

El diri­gen­te sin­di­cal deta­lló que «la empre­sa ha rea­li­za­do des­cuen­tos de días de tra­ba­jo y pre­sen­tis­mo a com­pa­ñe­ras y com­pa­ñe­ros que por moti­vos jus­ti­fi­ca­dos y atri­bui­bles a la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus se ausen­ta­ron en sus pues­tos de tra­ba­jo».

Asi­mis­mo Brey apun­tó hacia la CEO de LATAM, Rosa­rio Alt­get, quien «anun­ció livia­na­men­te la deci­sión de redu­cir sus­tan­cial­men­te los sala­rios al ini­ciar­se la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria, a lo cual se le suma hoy otra situa­ción del mis­mo cor­te uni­la­te­ral», enfa­ti­zó.

«Hemos inclui­do de inme­dia­to esta cues­tión en la denun­cia que opor­tu­na­men­te pre­sen­ta­mos la sema­na pasa­da ante el Minis­te­rio de Tra­ba­jo, a fin de que se la con­tem­ple den­tro de los temas a resol­ver en las audien­cias a las que se nos cite una vez fina­li­za­do el ais­la­mien­to», agre­gó Brey.

«LATAM pare­ce deci­di­da a apro­ve­char­se de la coyun­tu­ra para apli­car medi­das de ame­dren­ta­mien­to sobre sus tra­ba­ja­do­res, en momen­tos en los cua­les debe­ría hacer exac­ta­men­te lo con­tra­rio», denun­ció el aero­na­ve­gan­te, quien tam­bién es secre­ta­rio de Pren­sa de la Con­fe­de­ra­ción Argen­ti­na de Tra­ba­ja­do­res del Trans­por­te (CATT).

«Pelea­re­mos en todas las ins­tan­cias, y por el tiem­po que sea nece­sa­rio, para evi­tar que sea­mos los tra­ba­ja­do­res quie­nes pague­mos por una cri­sis que si bien es inne­ga­ble, nos exce­de», con­clu­yó Brey.

«Todos esta­mos hacien­do un gran esfuer­zo y apa­re­ce un ‘hdp’ de estos y des­pi­de esta can­ti­dad de tra­ba­ja­do­res»

El camio­ne­ro Pablo Moyano car­gó con­tra Pao­lo Roc­ca por los casi 1500 des­pi­dos en Techint y pidió que se dis­pon­ga la prohi­bi­ción de des­pi­dos duran­te la pan­de­mia del coronavirus.30/03/2020 13:25:00

El secre­ta­rio gene­ral adjun­to del gre­mio de Camio­ne­ros, Pablo Moyano, pidió hoy al gobierno nacio­nal medi­das para que se sus­pen­dan los des­pi­dos de tra­ba­ja­do­res mien­tras dure la pan­de­mia del coro­na­vi­rus.

«Algu­na medi­da debe­ría tomar el gobierno para que no haya des­pi­dos. En otros paí­ses están sacan­do decre­tos para sus­pen­der des­pi­dos por lo menos has­ta que dure esta pan­de­mia», dijo Pablo Moyano en decla­ra­cio­nes for­mu­la­das esta maña­na a la radio Futu­Rock.

Al ser con­sul­ta­do res­pec­to de la situa­ción en la empre­sa Techint, Moyano ase­gu­ró: «Hay que ser muy ‘hdp’ para des­pe­dir en este momen­to».

«El Pre­si­den­te y todos los que tene­mos repre­sen­ta­ti­vi­dad esta­mos hacien­do un gran esfuer­zo y, lue­go, apa­re­ce un ‘hdp’ de estos y des­pi­de esta can­ti­dad de tra­ba­ja­do­res», agre­gó.

Por otro lado, con­si­de­ró que si la pan­de­mia hubie­ra teni­do lugar duran­te la ges­tión de Mau­ri­cio Macri, «no habría país, no habría Argen­ti­na».

En este sen­ti­do, recor­dó que, en el gobierno ante­rior, exis­tía la «visión que lle­vó a cerrar el Minis­te­rio de Salud», en refe­ren­cia a la trans­for­ma­ción de esa car­te­ra en una Secre­ta­ría, dis­pues­ta duran­te la ges­tión de Cam­bie­mos.

Asi­mis­mo, recor­dó que, des­de el pró­xi­mo 1 de abril, comen­za­rá a regir el acuer­do fir­ma­do recien­te­men­te, en el mar­co de la pan­de­mia, entre el sin­di­ca­to de Camio­ne­ros y el gobierno de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires por el cual se ponen a dis­po­si­ción de la pro­vin­cia 330 camas del sana­to­rio Antár­ti­da, per­te­ne­cien­te al gre­mio.

«La CGT le acer­có al gobierno nacio­nal la pro­pues­ta de que no haya sus­pen­sio­nes ni des­pi­dos»

El titu­lar de Ali­men­ta­ción y secre­ta­rio de Indus­tria de la CGT, Rodol­fo Daer, ase­gu­ró que la cen­tral obre­ra le acer­có una pro­pues­ta a Fer­nán­dez para sus­pen­der des­pi­dos duran­te la pandemia.30/03/2020 12:25:00

El Secre­ta­rio Gene­ral del sin­di­ca­to de la Ali­men­ta­ción, Rodol­fo Daer, ase­gu­ró que la CGT le acer­có al pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez una pro­pues­ta para que no haya «sus­pen­sio­nes ni des­pi­dos» mien­tras dure la pan­de­mia por el coro­na­vi­rus.

Daer expli­có, al hablar con FM La Patria­da, que «des­de la CGT se acer­có al gobierno nacio­nal, a tra­vés del minis­tro de Tra­ba­jo (Clau­dio Moro­ni) esta pro­pues­ta de que no haya sus­pen­sio­nes ni des­pi­dos».

Agre­gó que creía que «habrá una mira­da posi­ti­va sobre este pedi­do» de par­te de la car­te­ra labo­ral.

El sin­di­ca­lis­ta ase­gu­ró que esta sus­pen­sión de des­pi­dos se podría lograr «dejan­do por un tiem­po sin efec­to dos artícu­los de la Ley de Con­tra­to de Tra­ba­jo».

Asi­mis­mo, recla­mó un «reco­no­ci­mien­to eco­nó­mi­co» para los tra­ba­ja­do­res del gre­mio de ali­men­ta­ción que «van a tra­ba­jar con mie­do, con angus­tia, pero que cum­plen con su res­pon­sa­bi­li­dad para que no haya fal­tan­tes en las gón­do­las».

Al refe­rir­se al dis­cur­so de Alber­to Fer­nán­dez de ano­che, en el cual exten­dió has­ta el fin de la Sema­na San­ta el ais­la­mien­to obli­ga­to­rio, dijo que «tan­to el Pre­si­den­te como el papa Fran­cis­co fue­ron muy cla­ros sobre esta ava­ri­cia de acu­mu­lar de algu­nos empre­sa­rios, cuan­do tie­nen que ser momen­tos de gran­de­za don­de pri­me al soli­da­ri­dad».

Por últi­mo, indi­có que, «cuan­do cul­mi­ne esta pan­de­mia, nos dare­mos cuen­ta que tie­ne que haber un antes y un des­pués, y reco­no­cer que el Esta­do tie­ne que exis­tir, con polí­ti­cas acti­vas, en las bue­nas y en las malas».

Más de 7 millo­nes de per­so­nas ya se ins­cri­bie­ron para per­ci­bir ingre­so fami­liar de $10.000

Más de 7 millo­nes de per­so­nas ya se preins­cri­bie­ron en el regis­tro para poder cobrar los $10.000 del Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE) dis­pues­to por el Gobierno para paliar la cri­sis eco­nó­mi­ca por el coro­na­vi­rus, en base a los últi­mos datos infor­ma­dos por la Admi­nis­tra­ción Nacio­nal de la Segu­ri­dad Social (Anses).30/03/2020 11:05:00

En lo que va de la jor­na­da de hoy, la can­ti­dad se ins­crip­tos ascien­de a casi 1 millón de per­so­nas, que se suman a los más de 6 millo­nes ano­ta­dos entre el vier­nes y el domin­go, des­de la pues­ta en mar­cha del regis­tro, indi­có el titu­lar de Anses, Ale­jan­dro Vano­li, a Télam.

Fuen­tes de la Anses seña­la­ron ayer a esta agen­cia que ana­li­zan pagar el bono extra­or­di­na­rio de $10.000 de mane­ra anti­ci­pa­da a los bene­fi­cia­rios de la AUH y la AUE, que ya están ins­crip­tos de mane­ra auto­má­ti­ca en el padrón del IFE.

La fecha ten­ta­ti­va de pago sería el 3 de abril. En los demás casos, tras el tes­teo de datos que rea­li­za­rá la Anses para saber si corres­pon­de, el pago se rea­li­za­ría alre­de­dor del 15 de abril.

El cro­no­gra­ma de preins­crip­ción con­clu­ye maña­na para las per­so­nas con núme­ros de docu­men­tos ter­mi­na­dos en 8 y 9.

El trá­mi­te es com­ple­ta­men­te digi­tal y gra­tui­to en la pági­na web de la Anses, don­de debe­rán com­ple­tar un trá­mi­te con los datos per­so­na­les y esta­ble­cer una cuen­ta ban­ca­ria (CBU) para el cobro.

El bono extra­or­di­na­rio será úni­co por fami­lia y corres­pon­de­rá a tra­ba­ja­do­res infor­ma­les, de casas par­ti­cu­la­res, mono­tri­bu­tis­tas socia­les y de las cate­go­rías A y B que sean argen­ti­nos nati­vos o natu­ra­li­za­dos o resi­den­tes, con una resi­den­cia legal en el país no infe­rior a 2 años, y de entre 18 y 65 años.

A su vez, podrán con­tar con la asig­na­ción, siem­pre que no haya en el núcleo fami­liar otra per­so­na con un tra­ba­jo en rela­ción de depen­den­cia en el sec­tor públi­co o pri­va­do; los mono­tri­bu­tis­tas de la cate­go­ría C o supe­rior o del régi­men de autó­no­mos de una pres­ta­ción de des­em­pleo o de jubi­la­cio­nes.

El IFE es com­pa­ti­ble con el cobro de la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo, la Asig­na­ción por Emba­ra­zo y el pro­gra­ma Pro­gre­sar, quie­nes no nece­si­ta­rán rea­li­zar el trá­mi­te debi­do a que el mon­to se le acre­di­ta­rá de mane­ra auto­má­ti­ca.

Sin­di­ca­to del Cine esti­ma que se per­die­ron 4 mil empleos por el para­te del Coro­na­vi­rus

Por la para­li­za­ción de los roda­jes unos 4 mil téc­ni­cos per­die­ron sus empleos. El gre­mio les ase­gu­ra la obra social, bus­ca que una por­ción tele­tra­je y arti­cu­lar solu­cio­nes con el Gobierno30/​03/​2020 10:15:00

Un rele­va­mien­to del Sin­di­ca­to de la Indus­tria Cine­ma­to­grá­fi­ca Argen­ti­na (SICA) da cuen­ta que se per­die­ron alre­de­dor de 4000 pues­tos de tra­ba­jo de los equi­pos téc­ni­cos de pelí­cu­las argen­ti­nas como con­se­cuen­cia de los efec­tos del coro­na­vi­rus. Se sus­pen­die­ron 18 roda­jes de lar­go­me­tra­jes de fic­ción (algu­nos que habían comen­za­do y otros que iban a comen­zar en bre­ve), se cal­cu­la que alre­de­dor de 15 docu­men­ta­les y unas 15 fil­ma­cio­nes de publi­ci­da­des.

Ade­más se cerra­ron tem­po­ral­men­te las salas y se decla­ró el «esta­do de emer­gen­cia de la acti­vi­dad cine­ma­to­grá­fi­ca» por par­te del pre­si­den­te del Ins­ti­tu­to Nacio­nal de Cine y Artes Audio­vi­sua­les (Incaa), Luis Puen­zo.

Según el estu­dio del SICA, los 4000 pues­tos de tra­ba­jo per­di­dos son de los equi­pos téc­ni­cos de pelí­cu­las argen­ti­nas; es decir, no inclu­ye en su rele­va­mien­to a los direc­to­res, guio­nis­tas, acto­res y actri­ces.

«El sin­di­ca­to, en este momen­to, no tie­ne nin­gún tipo de obje­ción o de cues­tio­na­mien­to a las medi­das dic­ta­das por el gobierno», seña­ló el secre­ta­rio gene­ral del SICA, Gui­do Valer­ga a Pági­na 12.

«Y el Esta­do pre­sen­te tam­bién es poder arti­cu­lar medi­das para tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res del audio­vi­sual y eso hay que hacer­lo con los Minis­te­rios de Tra­ba­jo, Cul­tu­ra, Pro­duc­ción y el Ins­ti­tu­to Nacio­nal de Cine, que es quien pue­de acom­pa­ñar todos nues­tros plan­teos tam­bién con datos cer­te­ros por­que el Incaa es quien sub­si­dia nues­tra indus­tria», agre­gó el titu­lar del gre­mio que nuclea a los equi­pos téc­ni­cos: asis­ten­cia de direc­ción, arte y esce­no­gra­fía, uti­le­ría, grips, ves­tua­rio, edi­ción, soni­do, ilu­mi­na­ción y cáma­ra, maqui­lla­je, pei­na­do, pro­duc­ción, ani­ma­ción y pos­pro­duc­ción de ima­gen, pos­pro­duc­ción de soni­do, y loca­cio­nes.

«La pri­me­ra pro­ble­má­ti­ca es que los tra­ba­ja­do­res y las tra­ba­ja­do­ras del audio­vi­sual, en un noven­ta por cien­to, son tra­ba­ja­do­res even­tua­les. Tie­nen tra­ba­jo regis­tra­do, hay con­tra­ta­cio­nes, no son mono­tri­bu­tis­tas y el gran pro­ble­ma es que son todas per­so­nas que cuan­do no tie­nen tra­ba­jo no cobran el suel­do», expli­có el gre­mia­lis­ta.

Ade­más espe­ci­fi­có­que «En un gran por­cen­ta­je son sos­tén de fami­lia, con lo cual ahí tam­bién tene­mos un pro­ble­ma serio. Tene­mos datos con­cre­tos de que el 60 por cien­to alqui­la. Esto tam­bién tie­ne un impac­to fuer­te en la salud de todas estas per­so­nas por­que cuan­do no hay apor­tes ni están regis­tra­dos en AFIP, dejan de estar en el padrón de la obra social, con lo cual has­ta corren ries­go de que­dar­se sin cober­tu­ra médi­ca. Noso­tros, en par­ti­cu­lar, lo con­tem­pla­mos y no vamos a dejar sin cober­tu­ra a la gen­te que tie­ne la obra social de la indus­tria cine­ma­to­grá­fi­ca, pero es un tema serio».

Por últi­mo Valer­ga remar­có que «Valo­ra­mos mucho estos 10 mil pesos de emer­gen­cia que anun­ció el Gobierno. Cree­mos que por las faci­li­da­des que da para acce­der, hay mucha gen­te que tra­ba­ja en el audio­vi­sual que va a poder acce­der». Y ase­gu­ró que «Hay un tema res­pec­to de la edi­ción de las pelí­cu­las por­que son per­so­nas que podrían seguir tra­ba­jan­do con tele­tra­ba­jo. Tan­to en ani­ma­ción, pos­pro­duc­ción y edi­ción esta­mos tra­tan­do de arti­cu­lar para que se siga tra­ba­jan­do des­de las casas».

Las petro­le­ras quie­ren pagar 50% de los sala­rios mien­tras dure el para­te por el Coro­na­vi­rus

Las fir­mas ya le comu­ni­ca­ron a sus emplea­dos y al gre­mio que quie­ren pagar el 50% de los sala­rios mien­tras dure el para­te del Coro­na­vi­rus. El gre­mio lo recha­zó de plano.30/03/2020 00:04:00

El sin­di­ca­to de los petro­le­ros pri­va­dos anun­ció que recha­za una reduc­ción del 50% de sus sala­rios, tal cual soli­ci­ta­ron las empre­sas del sec­tor tras la caí­da del pre­cio de los barri­les en un con­tex­to de bajo con­su­mo a raíz de la pan­de­mia del nue­vo coro­na­vi­rus COVID-19, la cual para­li­zó la acti­vi­dad mun­dial.

El secre­ta­rio gene­ral del sin­di­ca­to de Petro­le­ros Pri­va­dos, Gui­ller­mo Perey­ra, median­te un men­sa­je de audio envia­do a los tra­ba­ja­do­res que repre­sen­ta le comu­ni­có el pedi­do que le hizo a la enti­dad la Cáma­ra de Empre­sas de Ope­ra­cio­nes Petro­le­ras (CEOPE).

«Hay una cáma­ra empre­sa­rial que agru­pa a las empre­sas de ser­vi­cios espe­cia­les, que es la CEOPE, que envió una nota a nues­tro sin­di­ca­to pre­ten­dien­do abo­nar el 50% de los sala­rios bási­cos argu­men­tan­do situa­ción de cri­sis», comen­zó el sin­di­ca­lis­ta, lue­go de soli­ci­tar­le a los emplea­dos del rubro que man­ten­gan cui­da­dos higié­ni­cos a modo de evi­tar con­ta­gios.

Perey­ra remar­có que tra­ba­ja «para recha­zar­la de plano» y empe­zó a enu­me­rar una serie de argu­men­tos en los que basó la deter­mi­na­ción: «Pri­me­ro que no se cum­plió con el pro­ce­di­mien­to de cri­sis pre­vis­to en la Ley 24.013 des­de sus artícu­los 98 al 105; ni con el artícu­lo 223 bis de la Ley 20744, que es la Ley de Con­tra­to de Tra­ba­jo».

Y agre­gó: «Segun­do: en todo pro­ce­di­mien­to de cri­sis debe­mos par­ti­ci­par todos los acto­res. Por un lado el Gobierno nacio­nal, a tra­vés del Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la Nación; el Gobierno pro­vin­cial, por ser el titu­lar de los recur­sos de petró­leo y gas; y todas las cáma­ras empre­sa­ria­les, y fun­da­men­tal­men­te todas las peque­ñas y media­nas empre­sas agru­pa­das en cáma­ras y una fede­ra­ción; y tam­bién, por supues­to, los repre­sen­tan­tes de los tra­ba­ja­do­res que son los que vamos a defen­der los dere­chos de todos nues­tros repre­sen­ta­dos».

Tras lo cual, seña­ló que se tra­ba­ja en man­co­mu­nión y «con pru­den­cia, tran­qui­li­dad y soli­da­ri­dad para lle­gar a un acuer­do con el sec­tor empre­sa­rio para man­te­ner los pues­tos de tra­ba­jo».

«Este es un momen­to de cri­sis, don­de cayó todo el con­su­mo de petró­leo en el mun­do: deja­ron de volar los avio­nes, deja­ron de pro­du­cir las fábri­cas, deja­ron de rodar los auto­mó­vi­les», con­clu­yó.

Tra­ba­ja­ba en Quil­mes, su jefe lo con­ta­gió de coro­na­vi­rus y murió

Por Info­Quil­mes –

La secre­ta­ria de Salud de Flo­ren­cio Vare­la infor­mó que se pro­du­jo el dece­so del vecino del dis­tri­to que se encon­tra­ba inter­na­do en tera­pia inten­si­va con diag­nós­ti­co de Covid – 19, en una clí­ni­ca pri­va­da de la loca­li­dad de Rane­lagh. Se había con­ta­gia­do de su jefe que regre­só del exte­rior y no cum­plió con la cua­ren­te­na.

Des­de el muni­ci­pio seña­la­ron que el pacien­te ade­más cur­sa­ba una enfer­me­dad que, en la actual situa­ción, lo incluía como inte­gran­te del gru­po de alto ries­go. La fami­lia se encuen­tra cum­plien­do des­de el día 13 de mar­zo la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria sin nin­gún sín­to­ma.

La comu­na deta­lló que el pacien­te falle­ci­do era un tra­ba­ja­dor de una empre­sa de la ciu­dad de Quil­mes, con­ta­gia­do por el titu­lar de la mis­ma que tras haber retor­na­do del exte­rior no res­pe­tó las medi­das de ais­la­mien­to social pro­pues­tas por el gobierno nacio­nal.

El minis­te­rio de Salud infor­mó días atrás que la región metro­po­li­ta­na ya se detec­ta cir­cu­la­ción comu­ni­ta­ria del virus, por lo que es indis­pen­sa­ble con­ti­nuar man­te­nien­do las medi­das de ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio dis­pues­to por el gobierno nacio­nal que­dán­do­se en sus hoga­res, y las medi­das de higie­ne reco­men­da­das

Bar­ce­lo­na

Man­te­ros con­vier­ten su tien­da en un taller de batas y mas­ca­ri­llas

Los man­te­ros del Sin­di­ca­to Popu­lar de Ven­de­do­res Ambu­lan­tes y la mar­ca Top Man­ta han con­ver­ti­do la tien­da que tie­nen en el barrio bar­ce­lo­nés del Raval en un taller de cos­tu­ra para pro­du­cir batas y mas­ca­ri­llas para los hos­pi­ta­les cata­la­nes. En un comu­ni­ca­do este vier­nes, Top Man­ta ha deta­lla­do que emplea­rán ocho máqui­nas de coser y telas pro­pias para ela­bo­rar «miles de mas­ca­ri­llas».

León Pia­sek ana­li­za el caso Techint y reafir­ma el pedi­do de AAL por la prohi­bi­ción de los des­pi­dos

Entre­vis­ta a León Pia­sek en Radio 10 («Secre­to de Suma­rio»), con Darío Villa­rruel.

«Hay 12 millo­nes de tra­ba­ja­do­res en situa­ción de ries­go y peli­gro».

«No pue­de ser que tras 10 dias de ais­la­mien­to Techint no ten­ga espal­das».

«Esta­mos recla­man­do que se dic­ten nor­mas que prohi­ban los des­pi­dos y sus­pen­sio­nes duran­te el tiem­po que dure la emer­gen­cia sani­ta­ria. Es un para­guas nece­sa­rio

La salud no pue­de ser un nego­cio, el perio­dis­mo tam­po­co

Por Javier Bore­lli29 de Mar­zo de 2020

La salud no pue­de ser un nego­cio. “Si el dile­ma es entre la eco­no­mía y la vida, yo eli­jo la vida”, ase­gu­ró Alber­to Fer­nán­dez en el dis­cur­so del 19 de mar­zo, en el que anun­ció el ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio. Al día siguien­te los minis­te­rios de Salud y Desa­rro­llo Pro­duc­ti­vo saca­ron su pri­me­ra reso­lu­ción con­jun­ta para inter­ve­nir en la indus­tria far­ma­céu­ti­ca. Des­de enton­ces toda la pro­duc­ción nacio­nal de “insu­mos crí­ti­cos sani­ta­rios nece­sa­rios para miti­gar la pro­pa­ga­ción del Covid-19, y para su tra­ta­mien­to tera­péu­ti­co y cura­ti­vo” que­da­ban a dis­po­si­ción del Esta­do para su adqui­si­ción prio­ri­ta­ria con el fin de evi­tar que las juris­dic­cio­nes con menos ingre­sos se que­da­ran sin las herra­mien­tas nece­sa­rias para aten­der esta cri­sis sani­ta­ria. Ayer, para ampliar la dis­po­ni­bi­li­dad de recur­sos, un nue­vo decre­to pre­si­den­cial agre­gó el pedi­do de auto­ri­za­ción para comer­cia­li­zar den­tro del Mer­co­sur pro­duc­tos que pue­dan ser nece­sa­rios para la emer­gen­cia.

Res­pi­ra­do­res, tubos de oxí­geno, des­fi­bri­la­do­res y ter­mó­me­tros, entre los bie­nes de equi­pa­mien­to. Bar­bi­jos, cami­so­li­nes, hiso­pos y deter­gen­tes, entre los ele­men­tos de pro­tec­ción. Para­ce­ta­mol, amo­xi­ci­li­na y sal­bu­ta­mol, entre los medi­ca­men­tos. La lis­ta, mucho más amplia, fue con­fec­cio­na­da por espe­cia­lis­tas entre los que se encon­tra­ba el Ser­vi­cio de Viro­sis Res­pi­ra­to­ria del Mal­brán, que has­ta la sema­na pasa­da reali­zó todos los estu­dios de pre­sen­cia de Covid-19 en san­gre. Hoy, tras haber capa­ci­ta­do a 226 pro­fe­sio­na­les de todo el país, ya está en mar­cha una des­cen­tra­li­za­ción de los test en labo­ra­to­rios públi­cos que per­mi­ti­rá que para el vier­nes pró­xi­mo todas las pro­vin­cias reali­cen exá­me­nes con el mis­mo nivel de efi­ca­cia. Para garan­ti­zar que el acce­so a la salud sea uni­ver­sal, el Esta­do tuvo inclu­so que con­fis­car reac­ti­vos que algu­nos labo­ra­to­rios pri­va­dos esta­ban ven­dien­do sin auto­ri­za­ción.

La pan­de­mia puso al mun­do en esta­do de excep­ción y for­zó a los gobier­nos a expo­ner sus prio­ri­da­des. ¿Qué hubie­ra pasa­do si el coro­na­vi­rus se expan­día en los años en que el área de Salud era con­si­de­ra­da una secre­ta­ría y se le recor­ta­ba pre­su­pues­to para pagar a espe­cu­la­do­res finan­cie­ros? ¿Habría cal­za­do en el dis­cur­so de la meri­to­cra­cia una retri­bu­ción extra­or­di­na­ria para el 40% de los argen­ti­nos que viven al día sin ingre­sos for­ma­les, como lo es el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia?

La salud no pue­de ser un nego­cio. Y el perio­dis­mo, tam­po­co. Los perio­dis­tas de Tiem­po sufri­mos las con­se­cuen­cias de un mode­lo guia­do por el lucro, pero hace cua­tro años recu­pe­ra­mos el medio para hacer un perio­dis­mo de ser­vi­cio públi­co. Y pudi­mos hacer­lo por­que muchos lec­to­res com­par­ten la mira­da y cola­bo­ran para que poda­mos seguir tra­ba­jan­do y más gen­te pue­da leer­nos.

La salud nun­ca debió ser un nego­cio. Tam­po­co el perio­dis­mo. Hoy sólo que­da mirar hacia ade­lan­te. De noso­tros depen­de que al final de esta pan­de­mia (por­que ten­drá un final) nos que­de esa lec­ción