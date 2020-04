Argentina. “En los pabellones de lesa humanidad no hay hacinamiento y tienen atención médica las 24 hs.”

Fer­nan­do Tebe­le /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​30 de mar­zo de 2020

Mer­ce­des Soi­za Reilly, quien fue fis­cal en el tra­mo más rele­van­te de la Mega­cau­sa ESMA, opi­nó en el pro­gra­ma Oral y Públi­co de Radio La Reta­guar­dia acer­ca de los pedi­dos de pri­sión domi­ci­lia­ria que rea­li­za­ron geno­ci­das con­de­na­dos por crí­me­nes de lesa huma­ni­dad por la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus. La abo­ga­da deta­lló las reso­lu­cio­nes dic­ta­das por la jus­ti­cia y los pro­to­co­los de pre­ven­ción apli­ca­dos por el Ser­vi­cio Peni­ten­cia­rio Fede­ral para pre­ser­var la salud de los dete­ni­dos.

Una comi­sión inter­na del Ser­vi­cio Peni­ten­cia­rio Fede­ral estu­vo encar­ga­da de infor­mar acer­ca de los poten­cia­les pacien­tes de ries­go que exis­ten en las dis­tin­tas ins­ti­tu­cio­nes car­ce­la­rias en vis­tas de la pan­de­mia del virus COVID-19. A par­tir de ese infor­me, las defen­sas de dece­nas de geno­ci­das en todo el país con­de­na­dos por crí­me­nes de lesa huma­ni­dad, soli­ci­ta­ron a la jus­ti­cia el bene­fi­cio de excar­ce­la­ción y/​o pri­sión domi­ci­lia­ria. Mer­ce­des Soi­za Reilly, ex fis­cal del Minis­te­rio Públi­co duran­te el ter­cer tra­mo de la Mega­cau­sa ESMA, con­tó a La Reta­guar­dia acer­ca de esos pedi­dos que , en su mayo­ría, están sien­do recha­za­dos por la jus­ti­cia. La abo­ga­da ase­gu­ró que el SPF cum­ple con las reso­lu­cio­nes y pro­to­co­los esta­ble­ci­dos por el Gobierno para que pre­ve­nir y evi­tar el con­ta­gio del virus de los pre­sos: “Hay una cri­sis sani­ta­ria glo­bal que hoy es prio­ri­dad. Esto reper­cu­te en el esta­do de hiper­sen­si­bi­li­dad que se mane­ja den­tro de los luga­res de encie­rro. Da lugar a que se des­en­ca­de­nen los pedi­dos de los pre­sos para salir, ya sea bajo pri­sión domi­ci­lia­ria o por excar­ce­la­cio­nes. Sabe­mos que las con­di­cio­nes de deten­ción en las cár­ce­les argen­ti­nas son, en la mayo­ría de los casos, infra­hu­ma­nas. Lo hemos denun­cia­do. A la vez, sabe­mos que las con­di­cio­nes de deten­ción en los pabe­llo­nes de lesa huma­ni­dad son dia­me­tral­men­te dife­ren­tes. Según los infor­mes del Ser­vi­cio Peni­ten­cia­rio Fede­ral (SPF), se están man­te­nien­do las con­di­cio­nes de higie­ne gene­ral. Ade­más, los pabe­llo­nes de lesa huma­ni­dad no están super­po­bla­dos; eso no es poco. No hay haci­na­mien­to, como ocu­rre en otras uni­da­des peni­ten­cia­rias con pre­sos ‘comu­nes’. Hay espa­cios para man­te­ner la dis­tan­cia entre per­so­nas y tie­nen aten­ción médi­ca las 24 horas. No es un dato menor a la hora de hablar si se con­ce­de o no se con­ce­de una pri­sión domi­ci­lia­ria”, ase­gu­ró Soi­za Reilly en su pri­me­ra colum­na radial en La Reta­guar­dia, y expre­só que pare­ce­ría ser que se vie­nen recha­zos mayo­ri­ta­rios por par­te de cada tri­bu­nal. “Nin­gu­na de las reso­lu­cio­nes que has­ta aho­ra se han toma­do a nivel esta­tal, con todos los pode­res en jue­go, hacen pen­sar en una sali­da indis­cri­mi­na­da de per­so­nas impu­tadas de gra­ves crí­me­nes. Muy por el con­tra­rio. La nor­ma­ti­va trae que las ins­ti­tu­cio­nes peni­ten­cia­rias deben esta­ble­cer pro­to­co­los de emer­gen­cia. En nin­gún momen­to dice nada de con­ce­der liber­ta­des ni pri­sio­nes domi­ci­lia­rias. El Ser­vi­cio Peni­ten­cia­rio ya puso en prác­ti­ca estos pro­to­co­los y estas direc­ti­vas. No habla de una libe­ra­ción indis­cri­mi­na­da sino, por el con­tra­rio, hablan de un cui­da­do interno, intra­mu­ros”, dijo.

Vale des­ta­car dos cues­tio­nes impor­tan­tes que seña­ló Soi­za Reilly. Aún no hay repor­tes de con­ta­gios den­tro de las uni­da­des peni­ten­cia­rias. Ade­más, de exis­tir alguno, den­tro de las pri­sio­nes con­ta­rán con un ser­vi­cio de salud que, pro­ba­ble­men­te y a medi­da que avan­ce la pan­de­mia en nues­tro país, esta­rá colap­sa­do fue­ra de los pena­les. “Las pre­gun­tas que nos hace­mos son: si se con­ce­den esas liber­ta­des, ¿quién garan­ti­za que en los domi­ci­lios estas per­so­nas no con­trai­gan el virus? ¿Cómo hace­mos para con­tro­lar que los con­vi­vien­tes no hayan esta­do en con­tac­to con el virus? Cuan­do avan­ce el esta­do de la pan­de­mia la salud públi­ca va a estar colap­sa­da. Los pre­sos de lesa huma­ni­dad alo­ja­dos en sus domi­ci­lios tam­bién van a sufrir las con­se­cuen­cias de ese colap­so. Estos datos son los que están toman­do los tri­bu­na­les para recha­zar la con­ce­sión de estos bene­fi­cios. Otro dato: no se regis­tran con­ta­gios en las uni­da­des peni­ten­cia­rias, lo que sig­ni­fi­ca que la situa­ción pue­de ver­se con­tro­la­da. Hay un plan de con­ten­ción epi­de­mio­ló­gi­co para evi­tar no solo la pro­pa­ga­ción sino tam­bién la detec­ción a tiem­po del cau­san­te. El 24 de mar­zo se apro­bó un pro­to­co­lo mara­vi­llo­so por lo que con­tie­ne: Detec­ción, diag­nós­ti­co pre­coz, ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo y ais­la­mien­to sani­ta­rio por Coro­na­vi­rus en todos los esta­ble­ci­mien­tos peni­ten­cia­rios del país. Es para todos los pre­sos del país”, expre­só la abo­ga­da. De todos modos, si se pro­du­je­ran con­ta­gios en los pabe­llo­nes de pre­sos comu­nes, la situa­ción podría ser la con­tra­ria, por­que allí sí hay haci­na­mien­to y rei­na la des­aten­ción médi­ca y la desidia.

De los 200 geno­ci­das con­de­na­dos en todo el país que aún per­ma­ne­cen en ins­ti­tu­cio­nes peni­ten­cia­rias, más de 70 pidie­ron el bene­fi­cio al tiem­po de la publi­ca­ción de esta nota. Soi­za Reilly acla­ró que, en caso de con­ce­der­se los bene­fi­cios, la medi­da debe­ría durar has­ta que se logre fre­nar la pan­de­mia: “No hay que per­der de vis­ta que el bene­fi­cio no es auto­má­ti­co. Hay que ana­li­zar las posi­bi­li­da­des de otor­ga­mien­to en cada uno de los casos. En caso que se con­ce­dan, estas medi­das son de carác­ter excep­cio­nal y extra­or­di­na­rio. Están suje­tas al pla­zo que dure esta cri­sis sani­ta­ria”, cerró.

Redac­ción: Die­go Adur

Foto: Cami­lo del Cerro

La Reta­guar­dia*