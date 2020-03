Perú. La noticia en la voz de sus protagonistas

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 29 de mar­zo de 2020

Anto­nio Peña Jum­pa, docen­te de la PUCP

Ante las fallas estruc­tu­ra­les del bono de 380 soles para afron­tar la cri­sis de la pan­de­mia desata­da por el coro­na­vi­rus urge redi­se­ñar el plan de ayu­da del gobierno con la par­ti­ci­pa­ción enfá­ti­ca de las auto­ri­da­des muni­ci­pa­les que per­mi­ta lle­gar con obje­ti­vi­dad a las fami­lias más nece­si­ta­das.

Así lo plan­teó Anto­nio Peña Jum­pa, pro­fe­sor de la Facul­tad de Dere­cho y Cien­cias Socia­les, de la Pon­ti­fi­cia Uni­ver­si­dad Cató­li­ca del Perú.

El cam­bio de meto­do­lo­gía radi­cal per­mi­ti­rá a los gobier­nos muni­ci­pa­les, con la ayu­da de las orga­ni­za­cio­nes loca­les, iden­ti­fi­car a las ver­da­de­ras fami­lias vul­ne­ra­bles y asig­nar el sub­si­dio a gru­pos fami­lia­res.

El pro­fe­sor Peña Jum­pa advir­tió que el sub­si­dio de 380 soles pre­sen­ta falen­cias debi­do a que no se basa en regis­tros actua­li­za­dos. La base de datos no se conec­ta con los muni­ci­pios y no inclu­ye a las zonas agrí­co­las de las áreas rura­les.

Fredy Geró­ni­mo, pre­si­den­te de Kanu­ja

Las comu­ni­da­des indí­ge­nas de Pan­goa, en la sel­va cen­tral del Perú, se enfren­tan a la pan­de­mia del coro­na­vi­rus en con­di­cio­nes adver­sas, como es la ausen­cia del agua pota­ble.

Dia­lo­ga­mos con Fredy Geró­ni­mo, pre­si­den­te de la Unión Ashá­nin­ka Nomatsi­guen­ga del Valle de Pan­goa, fede­ra­ción repre­sen­ta­ti­va de 57 comu­ni­da­des nati­vas.

Fredy Geró­ni­mo afir­ma que en las comu­ni­da­des exis­ten capa­ci­da­des en temas de salud; sin embar­go, la reali­dad de sus hoga­res es limi­ta­da debi­do a que todas las comu­ni­da­des care­cen de agua pota­ble y deben hacer fila para poder acce­der al agua “entu­ba­da”

Para fre­nar el bro­te del coro­na­vi­rus la orga­ni­za­ción KANUJA ha deci­di­do res­trin­gir de for­ma estric­ta el ingre­so de turis­tas a sus comu­ni­da­des. La ins­tan­cia encar­ga­da de cum­plir esta deci­sión se efec­túa a tra­vés de los comi­tés de auto­de­fen­sa.

La estric­ta acción pre­ven­ti­va se rea­li­za debi­do a que las comu­ni­da­des del valle de Pan­goa care­cen de un pues­to de salud cer­cano para aten­der casos de emer­gen­cia como un posi­ble con­ta­gio de coro­na­vi­rus u otras emer­gen­cias como la mala­ria, sos­tu­vo Fredy Geró­ni­mo, el pre­si­den­te de KANUJA.

Yeny Pau­car Palo­mino, comu­ni­ca­do­ra aima­ra

Des­de la zona suran­di­na dia­lo­ga­mos con la comu­ni­ca­do­ra aima­ra Yeni Pau­car Palo­mino, miem­bro de la Red de Comu­ni­ca­do­res indí­ge­nas de la Región Puno e inte­gran­te de Unión de Muje­res Ayma­ras del Abya Aya­la (UMA).

Yeni aler­ta que la fron­te­ra con Boli­via, en la zona de Copa­ca­ba­na, no está cerra­da por com­ple­to y exis­te el ries­go de con­ta­gios por el coro­na­vi­rus.

La comu­ni­ca­do­ra aima­ra infor­mó que las comu­ni­da­des pune­ñas están preo­cu­pa­das por­que el úni­co hos­pi­tal públi­co Manuel Nuñez Butrón, con más de medio siglo de exis­ten­cia, colap­só des­de hace mucho tiem­po.

La situa­ción de las pos­tas de salud en las pobla­cio­nes es lamen­ta­ble, indi­ca Yeni Pau­car, y el per­so­nal no esta­ría capa­ci­ta­do para aten­der situa­cio­nes como una pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

La comu­ni­ca­do­ra trans­mi­te el pedi­do de la pobla­ción que deman­da a las auto­ri­da­des cum­plir con sus pro­me­sas elec­to­ra­les para pro­te­ger a los ciu­da­da­nos en estos tiem­pos difí­ci­les.

Ángel Vale­rio, pre­si­den­te de CARE

El pre­si­den­te de la Cen­tral Asha­nin­ka del Río Ene, Ángel Vale­rio, aler­ta que las comu­ni­da­des de la cuen­ca del Ene se encuen­tran des­pro­te­gi­das para afron­tar el bro­te del coro­na­vi­rus. Un diag­nós­ti­co reve­la que el 93.5% de su pobla­ción pade­ce des­nu­tri­ción cró­ni­ca y un 90% anemia, ase­ve­ra Ángel Vale­rio.

El pre­si­den­te de la CARE mani­fies­ta que la pobla­ción asha­nin­ka se encuen­tra indig­na­da por­que no se cum­ple el esta­do de emer­gen­cia con la res­tric­ción de vehícu­los. Esto ocu­rre por cul­pa de la Mari­na de Gue­rra, de la base de Puer­to Anapa­te, que auto­ri­za el trán­si­to de vehícu­los, lo que repre­sen­ta un ries­go de con­ta­gio para la pobla­ción.

Para res­guar­dar a sus comu­ni­da­des han acor­da­do que los comi­tés de auto­de­fen­sa expul­sen a las per­so­nas forá­neas por­que en la par­te alta de la cuen­ca del Ene exis­te el pro­ble­ma de la exce­si­va cir­cu­la­ción de vehícu­los.

Ángel Vale­rio pide al Esta­do Peruano que los pue­blos indí­ge­nas sean reco­no­ci­dos como pobla­cio­nes vul­ne­ra­bles y no se les esca­ti­me con la ayu­da social para afron­tar la cri­sis por la pan­de­mia del coro­na­vi­rus.

Fuen­te: SERVINDI