México. Enfermero lanza iniciativa “Mejor juntos” para brindar servicios gratis en cuarentena por COVID-19

Dia­na Man­zo /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 29 de mar­zo de 2020

Juchi­tán 28 Mar (#Ist­mo­press) – Héc­tor Ruiz, es un joven enfer­me­ro que a tra­vés de la pla­ta­for­ma de Face­book lan­zó una ini­cia­ti­va lla­ma­da “Mejor jun­tos” con la cual puso a dis­po­si­ción sus ser­vi­cios de enfer­me­ría de for­ma gra­tui­ta para la socie­dad de Juchi­tán Oaxa­ca que requie­ra sus ser­vi­cios en esta cua­ren­te­na por el COVID-19.

En su cuen­ta per­so­nal, Héc­tor, escri­bió: “Hola, soy Enfer­me­ro y mien­tras esta­mos en cua­ren­te­na, si nece­si­tas ayu­da, con algu­na cura­ción, medi­ca­men­to Intra­mus­cu­lar o Intra­ve­no­so, con gus­to iré a admi­nis­trar­lo, sin cos­to (mien­tras no halla blo­queo al trán­si­to nor­mal, para per­so­nas de la ter­ce­ra edad, de esca­sos recur­sos y de quien en ver­dad lo requie­ra y no pue­da salir de su casa) apo­yo para infor­ma­ción por un cua­dro dolo­ro­so que no sabes cómo mane­jar o que medi­ca­men­tos tomar para ali­viar­te, con­tác­ta­me por este medio para apo­yar­te”.

El joven de apro­xi­ma­da­men­te 23 años de edad tam­bién invi­tó a otros espe­cia­lis­tas médi­cos y enfer­me­ros a que tam­bién se sumen a esta cam­pa­ña de #mejor­jun­tos y con ello soli­da­ri­zar­se con la socie­dad que requie­re de algún ser­vi­cio de enfer­me­ría y de medi­ci­na espe­cia­li­za­da. Héc­tor envió un men­sa­je soli­da­rio : “Con gus­to te ayu­da­ré. Vamos a salir de esto! #mejor­jun­tos” y ade­más expu­so que tie­ne exce­len­tes ami­gos y cole­gas de todas las espe­cia­li­da­des a los cua­les les pue­de con­sul­tar en caso de no saber algu­na infor­ma­ción rela­cio­na­da con el pade­ci­mien­to que se lle­gue a pre­sen­tar.

Asi­mis­mo dijo que “Haré lo mejor que esté a mi alcan­ce para ayu­dar a quien lo nece­si­te” y recal­có que es mejor “Que­dar­se en casa” para evi­tar la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus, COVID-19 que se encuen­tra en su fase 2.

Ade­más de difun­dir­lo a tra­vés de sus redes socia­les, agre­gó su nume­ro de celu­lar y su ubi­ca­ción para cual­quier reque­ri­mien­to que exis­ta. Héc­tor es enfer­me­ro, y actual­men­te cur­sa estu­dios para aten­der a pacien­tes en el área de cui­da­dos inten­si­vos.

Fuen­te: Ist­mo­Press