La pandemia y el fin de la era neoliberal

Por Ati­lio A. Boron, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 29 mar­zo 2020.-

El coro­na­vi­rus ha desata­do un torren­te de refle­xio­nes y aná­li­sis que tie­nen como común deno­mi­na­dor la inten­ción de dibu­jar los (difu­sos) con­tor­nos del tipo de socie­dad y eco­no­mía que resur­gi­rán una vez que el fla­ge­lo haya sido con­tro­la­do. Sobran las razo­nes para incur­sio­nar en esa cla­se de espe­cu­la­cio­nes, oja­lá que bien infor­ma­das y con­tro­la­das, por­que si de algo esta­mos com­ple­ta­men­te segu­ros es que la pri­me­ra víc­ti­ma fatal que se cobró la pan­de­mia fue la ver­sión neo­li­be­ral del capi­ta­lis­mo. Y digo la “ver­sión” por­que ten­go serias dudas acer­ca de que el virus en cues­tión haya obra­do el mila­gro de aca­bar no sólo con el neo­li­be­ra­lis­mo sino tam­bién como la estruc­tu­ra que lo sus­ten­ta: el capi­ta­lis­mo como modo de pro­duc­ción y como sis­te­ma inter­na­cio­nal. Pero la era neo­li­be­ral es un cadá­ver aún inse­pul­to pero impo­si­ble de resu­ci­tar. ¿Qué ocu­rri­rá con el capi­ta­lis­mo? Bien, de eso tra­ta esta colum­na.

Sim­pa­ti­zo mucho con la obra y la per­so­na de Sla­voj Zizek pero esto no me alcan­za para otor­gar­le la razón cuan­do sen­ten­cia que la pan­de­mia le pro­pi­nó “un gol­pe a lo Kill Bill al sis­te­ma capi­ta­lis­ta” lue­go de lo cual, siguien­do la metá­fo­ra cine­ma­to­grá­fi­ca, éste debe­ría caer muer­to a los cin­co segun­dos. No ha ocu­rri­do y no ocu­rri­rá por­que, como lo recor­da­ra Lenin en más de una oca­sión, “el capi­ta­lis­mo no cae­rá si no exis­ten las fuer­zas socia­les y polí­ti­cas que lo hagan caer.” El capi­ta­lis­mo sobre­vi­vió a la mal lla­ma­da “gri­pe espa­ño­la”, que aho­ra sabe­mos vio la luz en Kan­sas, en mar­zo de 1918, en la base mili­tar Fort Riley, y que lue­go las tro­pas esta­dou­ni­den­ses que mar­cha­ron a com­ba­tir en la Pri­me­ra Gue­rra Mun­dial dise­mi­na­ron el virus de for­ma incon­tro­la­da. Los muy impre­ci­sos cálcu­los de su leta­li­dad osci­lan entre 20, 50 y 100 millo­nes de per­so­nas, por lo cual no es nece­sa­rio ser un obse­si­vo de las esta­dís­ti­cas para des­con­fiar del rigor de esas esti­ma­cio­nes difun­di­das amplia­men­te por muchas orga­ni­za­cio­nes, entre ellas la Natio­nal Geo­grap­hi­cal Maga­zi­ne . El capi­ta­lis­mo sobre­vi­vió tam­bién al tre­men­do derrum­be glo­bal pro­du­ci­do por la Gran Depre­sión, demos­tran­do una inusual resi­lien­cia –ya adver­ti­da por los clá­si­cos del mar­xis­mo- para pro­ce­sar las cri­sis e inclu­si­ve y salir for­ta­le­ci­do de ellas. Pen­sar que en ausen­cia de aque­llas fuer­zas socia­les y polí­ti­cas seña­la­das por el revo­lu­cio­na­rio ruso (que de momen­to no se per­ci­ben ni en Esta­dos Uni­dos ni en los paí­ses euro­peos) aho­ra se pro­du­ci­rá el tan anhe­la­do dece­so de un sis­te­ma inmo­ral, injus­to y pre­da­to­rio, enemi­go mor­tal de la huma­ni­dad y la natu­ra­le­za, es más una expre­sión de deseos que pro­duc­to de un aná­li­sis con­cre­to. Zizek con­fía en que a con­se­cuen­cia de esta cri­sis para sal­var­se la huma­ni­dad ten­drá la posi­bi­li­dad de recu­rrir a “algu­na for­ma de comu­nis­mo rein­ven­ta­do”. Es posi­ble y desea­ble, sin dudas. Pero, como casi todo en la vida social, depen­de­rá del resul­ta­do de la lucha de cla­ses; más con­cre­ta­men­te de si, vol­vien­do a Lenin, “los de aba­jo no quie­ren y los de arri­ba no pue­den seguir vivien­do como antes”, cosa que has­ta el momen­to no sabe­mos. Pero la bifur­ca­ción de la sali­da de esta coyun­tu­ra pre­sen­ta otro posi­ble desen­la­ce, que Zizek iden­ti­fi­ca muy cla­ra­men­te: “la bar­ba­rie”. O sea, la reafir­ma­ción de la domi­na­ción del capi­tal recu­rrien­do a las for­mas más bru­ta­les de explo­ta­ción eco­nó­mi­ca, coer­ción polí­ti­co-esta­tal y mani­pu­la­ción de con­cien­cias y cora­zo­nes a tra­vés de su has­ta aho­ra intac­ta dic­ta­du­ra mediá­ti­ca. “Bar­ba­rie”, Ist­ván Més­za­rós solía decir con una dosis de amar­ga iro­nía, “si tene­mos suer­te.”

Pero, ¿por qué no pen­sar en algu­na sali­da inter­me­dia, ni la tan temi­da “bar­ba­rie” (de la cual hace tiem­po se nos vie­nen admi­nis­tran­do cre­cien­tes dosis en los capi­ta­lis­mos real­men­te exis­ten­tes”) ni la igual­men­te tan anhe­la­da opción de un “comu­nis­mo rein­ven­ta­do”? ¿Por qué no pen­sar que una tran­si­ción hacia el post­ca­pi­ta­lis­mo será inevi­ta­ble­men­te “desigual y com­bi­na­da”, con avan­ces pro­fun­dos en algu­nos terre­nos: la des­fi­nan­cia­ri­za­ción de la eco­no­mía, la des­mer­can­ti­li­za­ción de la sani­dad y la segu­ri­dad social, por ejem­plo y otros más vaci­lan­tes, tro­pe­zan­do con mayo­res resis­ten­cias de la bur­gue­sía, en áreas tales como el rigu­ro­so con­trol del casino finan­cie­ro mun­dial, la esta­ti­za­ción de la indus­tria far­ma­céu­ti­ca (para que los medi­ca­men­tos dejen de ser una mer­can­cía pro­du­ci­da en fun­ción de su ren­ta­bi­li­dad), las indus­trias estra­té­gi­cas y los medios de comu­ni­ca­ción, amén de la recu­pe­ra­ción públi­ca de los lla­ma­dos “recur­sos natu­ra­les” (bie­nes comu­nes, en reali­dad)? ¿Por qué no pen­sar en “esos muchos socia­lis­mos” de los que pre­mo­ni­to­ria­men­te habla­ba el gran mar­xis­ta inglés Ray­mond Williams a media­dos de los años ochen­ta del siglo pasa­do?

Ante la pro­pues­ta de un “comu­nis­mo rein­ven­ta­do” el filó­so­fo sur-coreano de Byung-Chul Han sal­ta al rue­do para refu­tar la tesis del eslo­veno y se arries­ga a decir que «tras la pan­de­mia, el capi­ta­lis­mo con­ti­nua­rá con más pujan­za.” Es una afir­ma­ción teme­ra­ria por­que si algo se dibu­ja en el hori­zon­te es el gene­ra­li­za­do recla­mo de toda la socie­dad a favor de una mucho más acti­va inter­ven­ción del esta­do para con­tro­lar los efec­tos des­qui­cian­tes de los mer­ca­dos en la pro­vi­sión de ser­vi­cios bási­cos de salud, vivien­da, segu­ri­dad social, trans­por­te, etcé­te­ra y para poner fin al escán­da­lo de la híper­con­cen­tra­ción de la mitad de toda la rique­za del pla­ne­ta en manos del 1 por cien­to más rico de la pobla­ción mun­dial. Ese mun­do post-pan­dé­mi­co ten­drá mucho más esta­do y mucho menos mer­ca­do, con pobla­cio­nes “con­cien­ti­za­das” y poli­ti­za­das por el fla­ge­lo a que han sido some­ti­das y pro­pen­sas a bus­car solu­cio­nes soli­da­rias, colec­ti­vas, inclu­si­ve “socia­lis­tas” en paí­ses como Esta­dos Uni­dos, nos recuer­da Judith Butler, repu­dian­do el desen­freno indi­vi­dua­lis­ta y pri­va­tis­ta exal­ta­do duran­te cua­ren­ta años por el neo­li­be­ra­lis­mo y que nos lle­vó a la trá­gi­ca situa­ción que esta­mos vivien­do. Y ade­más un mun­do en don­de el sis­te­ma inter­na­cio­nal ya ha adop­ta­do, defi­ni­ti­va­men­te, un for­ma­to dife­ren­te ante la pre­sen­cia de una nue­va tría­da domi­nan­te, si bien el peso espe­cí­fi­co de cada uno de sus acto­res no es igual. Si Samir Amin tenía razón hacia fina­les del siglo pasa­do cuan­do habla­ba de la tría­da for­ma­da por Esta­dos Uni­dos, Euro­pa y Japón hoy aque­lla la cons­ti­tu­yen Esta­dos Uni­dos, Chi­na y Rusia. Y a dife­ren­cia del orden tri­po­lar pre­ce­den­te, en don­de Euro­pa y Japón eran junior part­ners (por no decir peo­nes o laca­yos, lo que sue­na un tan­to des­pec­ti­vo pero es la carac­te­ri­za­ción que se mere­cen) de Washing­ton, hoy éste tie­ne que vér­se­las con la for­mi­da­ble poten­cia eco­nó­mi­ca chi­na, sin duda la actual loco­mo­to­ra de la eco­no­mía mun­dial rele­gan­do a Esta­dos Uni­dos a un segun­do lugar y que, ade­más, ha toma­do la delan­te­ra en la tec­no­lo­gía 5G y en Inte­li­gen­cia Arti­fi­cial. A lo ante­rior se suma la no menos ame­na­zan­te pre­sen­cia de una Rusia que ha vuel­to a los pri­me­ros pla­nos de la polí­ti­ca mun­dial: rica en petró­leo, ener­gía y agua; due­ña de un inmen­so terri­to­rio (casi dos veces más exten­so que el esta­dou­ni­den­se) y un pode­ro­so com­ple­jo indus­trial que ha pro­du­ci­do una tec­no­lo­gía mili­tar de pun­ta que en algu­nos rubros deci­si­vos aven­ta­ja a la nor­te­ame­ri­ca­na, Rusia com­ple­men­ta con su for­ta­le­za en el plano mili­tar la que Chi­na osten­ta en el terreno de la eco­no­mía. Difí­cil que, como dice Han, el capi­ta­lis­mo adquie­ra reno­va­da pujan­za en este tan poco pro­mi­so­rio esce­na­rio inter­na­cio­nal. Si aquél tuvo la gra­vi­ta­ción y pene­tra­ción glo­bal que supo tener fue por­que, como decía Samuel P. Hun­ting­ton, había un “she­riff soli­ta­rio” que sos­te­nía el orden capi­ta­lis­ta mun­dial con su inape­la­ble pri­ma­cía eco­nó­mi­ca, mili­tar, polí­ti­ca e ideo­ló­gi­ca. Hoy la pri­me­ra está en manos de Chi­na y el enor­me gas­to mili­tar de EEUU no pue­de con un peque­ño país como Corea del Nor­te ni para ganar una gue­rra con­tra una de las nacio­nes más pobres del pla­ne­ta como Afga­nis­tán. La ascen­den­cia polí­ti­ca de Washing­ton se man­tie­ne pren­di­da con alfi­le­res ape­nas en su “patio inte­rior”: Lati­noa­mé­ri­ca y el Cari­be, pero en medio de gran­des con­vul­sio­nes. Y su pres­ti­gio inter­na­cio­nal se ha vis­to muy debi­li­ta­do: Chi­na pudo con­tro­lar la pan­de­mia y Esta­dos Uni­dos no; Chi­na, Rusia y Cuba ayu­dan a com­ba­tir­la en Euro­pa, y Cuba, ejem­plo mun­dial de soli­da­ri­dad, envía médi­cos y medi­ca­men­tos a los cin­co con­ti­nen­tes mien­tras que lo úni­co que se les ocu­rre a quie­nes tran­si­tan por la Casa Blan­ca es enviar 30.000 sol­da­dos para un ejer­ci­cio mili­tar con la OTAN e inten­si­fi­car las san­cio­nes con­tra Cuba, Vene­zue­la e Irán, en lo que cons­ti­tu­ye un evi­den­te cri­men de gue­rra. Su anti­gua hege­mo­nía ya es cosa del pasa­do. Lo que hoy se dis­cu­te en los pasi­llos de las agen­cias del gobierno esta­dou­ni­den­se no es si el país está en decli­na­ción o no, sino la pen­dien­te y el rit­mo del decli­ve. Y la pan­de­mia está ace­le­ran­do este pro­ce­so por horas.

El sur­co­reano Han tie­ne razón, en cam­bio, cuan­do afir­ma que “nin­gún virus es capaz de hacer la revo­lu­ción” pero cae en la redun­dan­cia cuan­do escri­be que “no pode­mos dejar la revo­lu­ción en manos del virus.” ¡Cla­ro que no! Mire­mos el regis­tro his­tó­ri­co: la Revo­lu­ción Rusa esta­lló antes que la pan­de­mia de la “gri­pe espa­ño­la”, y la vic­to­ria de los pro­ce­sos revo­lu­cio­na­rios en Chi­na, Viet­nam y Cuba no fue­ron pre­ce­di­dos por nin­gu­na pan­de­mia. La revo­lu­ción la hacen las cla­ses sub­al­ter­nas cuan­do toman con­cien­cia de la explo­ta­ción y opre­sión a las que son some­ti­das; cuan­do vis­lum­bran que lejos de ser una ilu­sión inal­can­za­ble un mun­do post-capi­ta­lis­ta es posi­ble y, final­men­te, cuan­do logran dar­se una orga­ni­za­ción a esca­la nacio­nal e inter­na­cio­nal efi­caz para luchar con­tra una “bur­gue­sía impe­rial” que anta­ño entre­la­za­ba con fuer­za los intere­ses de los capi­ta­lis­tas en los paí­ses desa­rro­lla­dos. Hoy, gra­cias a Donald Trump, esa férrea uni­dad en la cús­pi­de del sis­te­ma impe­ria­lis­ta se ha res­que­bra­ja­do irre­pa­ra­ble­men­te y la lucha allá arri­ba es de todos con­tra todos, mien­tras Chi­na y Rusia con­ti­núan pacien­te­men­te y sin alti­so­nan­cias cons­tru­yen­do las alian­zas que sos­ten­drán un nue­vo orden mun­dial.

Una últi­ma refle­xión. Creo que hay que cali­brar la extra­or­di­na­ria gra­ve­dad de los efec­tos eco­nó­mi­cos de esta pan­de­mia que hará de una vuel­ta al pasa­do una misión impo­si­ble. Los dis­tin­tos gobier­nos del mun­do se han vis­to obli­ga­dos a enfren­tar un cruel dile­ma: la salud de la pobla­ción o el vigor de la eco­no­mía. Las recien­tes decla­ra­cio­nes de Donald Trump (y otros man­da­ta­rios como Ange­la Mer­kel y Boris John­son) en el sen­ti­do de que él no va a adop­tar una estra­te­gia de con­ten­ción del con­ta­gio median­te la pues­ta en cua­ren­te­na de gran­des sec­to­res de la pobla­ción por­que tal cosa para­li­za­ría la eco­no­mía pone de relie­ve la con­tra­dic­ción basal del capi­ta­lis­mo. Por­que, con­vie­ne recor­dar­lo, si la pobla­ción no va a tra­ba­jar se detie­ne el pro­ce­so de crea­ción de valor y enton­ces no hay ni extrac­ción ni rea­li­za­ción de la plus­va­lía. El virus sal­ta de las per­so­nas a la eco­no­mía, y esto pro­vo­ca el pavor de los gobier­nos capi­ta­lis­tas que están renuen­tes a impo­ner o man­te­ner la cua­ren­te­na por­que el empre­sa­ria­do nece­si­ta que la gen­te sal­ga a la calle y vaya a tra­ba­jar aún a sabien­das de que pone en ries­go su salud. Según Mike Davis en Esta­dos Uni­dos un 45 por cien­to de la fuer­za de tra­ba­jo “no tie­ne acce­so a licen­cia paga por cau­sa de una enfer­me­dad y está prác­ti­ca­men­te obli­ga­da a ir a su tra­ba­jo y trans­mi­tir la infec­ción o que­dar­se con un pla­to vacío.” La situa­ción es insos­te­ni­ble por el lado del capi­tal, que nece­si­ta explo­tar a su fuer­za de tra­ba­jo y que le resul­ta into­le­ra­ble se que­de en su casa; y por el lado de los tra­ba­ja­do­res, que si acu­den a su tra­ba­jo o se infec­tan o hacen lo pro­pio con otros, y si se que­dan en casa no tie­nen dine­ro para sub­ve­nir sus más ele­men­ta­les nece­si­da­des. Esta crí­ti­ca encru­ci­ja­da expli­ca la cre­cien­te beli­ge­ran­cia de Trump con­tra Cuba, Vene­zue­la e Irán, y su insis­ten­cia en atri­buir el ori­gen de la pan­de­mia a los chi­nos. Tie­ne que crear una cor­ti­na de humo para ocul­tar las nefas­tas con­se­cuen­cias de lar­gas déca­das de des­fi­nan­cia­mien­to del sis­te­ma públi­co de salud y de com­pli­ci­dad con las esta­fas estruc­tu­ra­les de la medi­ci­na pri­va­da y la indus­tria far­ma­céu­ti­ca de su país. O para acha­car la cau­sa de la rece­sión eco­nó­mi­ca a quie­nes acon­se­jan a la gen­te que­dar­se en sus casas. En todo caso, y más allá de si la sali­da a esta cri­sis será un “comu­nis­mo reno­va­do” como quie­re Zizek o un expe­ri­men­to híbri­do pero cla­ra­men­te apun­tan­do en la direc­ción del pos­ca­pi­ta­lis­mo, esta pan­de­mia (como lo expli­can cla­ra­men­te Mike Davis, David Har­vey, Iña­ki Gil de San Vicen­te, Juan­lu Gon­zá­lez, Vice­nç Nava­rro, Alain Badiou, Fer­nan­do Buen Abad, Pablo Gua­da­rra­ma, Roc­co Car­bo­ne, Ernes­to López, Wim Dierckx­sens y Wal­ter For­men­to en diver­sos artícu­los que cir­cu­lan pro­fu­sa­men­te en la web) ha movi­do las pla­cas tec­tó­ni­cas del capi­ta­lis­mo glo­bal y ya nada podrá vol­ver a ser como antes. Ade­más nadie quie­re, sal­vo el puña­do de mag­na­tes que se enri­que­cie­ron con la sal­va­je rapi­ña per­pe­tra­da duran­te la era neo­li­be­ral, que el mun­do vuel­va a ser como antes. Tre­men­do desafío para quie­nes que­re­mos cons­truir un mun­do post-capi­ta­lis­ta por­que, sin duda, la pan­de­mia y sus devas­ta­do­res efec­tos ofre­cen una opor­tu­ni­dad úni­ca, ines­pe­ra­da, que sería imper­do­na­ble des­apro­ve­char. Por lo tan­to, la con­sig­na de la hora para todas las fuer­zas anti­ca­pi­ta­lis­tas del pla­ne­ta es: con­cien­ti­zar, orga­ni­zar y luchar; luchar has­ta el fin, como que­ría Fidel cuan­do en un memo­ra­ble encuen­tro con inte­lec­tua­les sos­te­ni­do en el mar­co de la Feria Inter­na­cio­nal del Libro de La Haba­na, en febre­ro del 2012, se des­pi­dió de noso­tros dicien­do: “si a uste­des les afir­man: ten­gan la segu­ri­dad de que se aca­ba el pla­ne­ta y se aca­ba esta espe­cie pen­san­te, ¿qué van a hacer, poner­se a llo­rar? Creo que hay que luchar, es lo que hemos hecho siem­pre.” ¡Manos a la obra!