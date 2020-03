El Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión se adhie­re a la cam­pa­ña pues­ta en mar­cha por Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta (GKS) ante el Esta­do de Excep­ción ( ver aquí).

Ade­más de la gra­ve situa­ción sani­ta­ria, el coro­na­vi­rus se ha con­ver­ti­do en una excu­sa per­fec­ta para anu­lar todos los dere­chos civi­les y polí­ti­cos. Liga­do a esto, la vio­len­ta repre­sión que los dis­tin­tos cuer­pos poli­cia­les están apli­can­do por toda Eus­kal Herria deja al des­cu­bier­to que la bur­gue­sía se está pre­pa­ran­do para el nue­vo esce­na­rio, y que lejos de pro­te­ger a lxs tra­ba­ja­dorxs, su prin­ci­pal come­ti­do es apa­learlxs. Ade­más, los sec­to­res más cobar­des de la cla­se tra­ba­ja­do­ra han mor­di­do el anzue­lo y están actuan­do como chi­va­tos.

No pode­mos olvi­dar el efec­to total que tie­nen los ejér­ci­tos de Espa­ña y Fran­cia en la ocu­pa­ción y par­ti­ción de Eus­kal Herria. Los Gobier­nos de Espa­ña y Fran­cia están uti­li­zan­do refe­ren­cias mili­ta­res de mane­ra cons­tan­te, y eso no tie­ne nada que ver con la salud, sino con la repre­sión y la opre­sión. El nues­tro es un pue­blo al que han con­de­na­do a des­apa­re­cer. No acep­te­mos esta con­de­na.

Es prin­ci­pal­men­te la cla­se tra­ba­ja­do­ra la que sufre las con­se­cuen­cias de esta emer­gen­cia sani­ta­ria, por un lado por­que los empre­sa­rios, como siem­pre, han ante­pues­to sus intere­ses eco­nó­mi­cos sobre la salud de lxs tra­ba­ja­dorxs, y por otro lado por­que, como ha que­da­do al des­cu­bier­to, en el capi­ta­lis­mo es impo­si­ble implan­tar un sis­te­ma de salud que prio­ri­ce las nece­si­da­des de la gen­te. Exi­gi­mos cono­cer toda la ver­dad sobre el coro­na­vi­rus.

Asi­mis­mo, se están ocul­tan­do la impo­si­bi­li­dad que los sec­to­res más pobres están tenien­do para satis­fa­cer sus nece­si­da­des más bási­cas, como son ali­men­ta­ción, vivien­da etcé­te­ra. Socia­lis­mo o bar­ba­rie.

La cru­de­za de la situa­ción aumen­ta de mane­ra sig­ni­fi­ca­ti­va en las cár­ce­les, la depor­ta­ción y el exi­lio. Nues­tra soli­da­ri­dad hacia todxs lxs repre­sa­liadxs polí­ticxs y la reivin­di­ca­ción de amnis­tía total para ellxs, así como la acep­ta­ción de un amplio indul­to para lxs presxs socia­les.

Tene­mos razo­nes de sobra para pen­sar que tras el final del con­fi­na­mien­to el Esta­do de Excep­ción segui­rá en mar­cha. Hace tiem­po que el sis­te­ma capi­ta­lis­ta ago­ni­za, pero está dis­pues­to a morir matan­do. Ante lo que vie­ne, nues­tro movi­mien­to hace un lla­ma­mien­to a la orga­ni­za­ción y la lucha. ¡Inde­pen­den­cia, socia­lis­mo y amnis­tía!

En Eus­kal Herria, a 30 de mar­zo de 2020.

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión.