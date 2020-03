Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 29 de mar­zo de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

Fer­nán­dez cali­fi­có de «mise­ra­bles» a los empre­sa­rios que des­pi­den en medio de la cri­sis

El pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez cri­ti­có des­de sus redes socia­les a los empre­sa­rios que están des­pi­dien­do per­so­nal en medio de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria, til­dán­do­los de mise­ra­bles. El caso más noto­rio de los últi­mos días fue el de Techint, que des­vin­cu­ló a 1450 tra­ba­ja­do­res de la cons­truc­ción por la sus­pen­sión de obras.

Cómo dije en el G20, nadie se sal­va solo. Hay que ser soli­da­rio, poner­se en el lugar del otro y ayu­dar­lo. Algu­nos mise­ra­bles olvi­dan a quie­nes tra­ba­jan para ellos y en la cri­sis los des­pi­den. A esos mise­ra­bles les habló @Pontifex_es. Aho­ra les digo yo que no deja­ré que lo hagan. pic​.twit​ter​.com/​I​f​j​T​B​4​5​t6I — Alber­to Fer­nán­dez (@alferdez) March 29, 2020

Fer­nán­dez citó des­de su cuen­ta de Twit­ter una entre­vis­ta que dio el papa Fran­cis­co la sema­na pasa­da para enviar un fuer­te men­sa­je a los empre­sa­rios: “Cómo dije en el G20, nadie se sal­va solo. Hay que ser soli­da­rio, poner­se en el lugar del otro y ayu­dar­lo. Algu­nos mise­ra­bles olvi­dan a quie­nes tra­ba­jan para ellos y en la cri­sis los des­pi­den. A esos mise­ra­bles les habló @Pontifex_es. Aho­ra les digo yo que no deja­ré que lo hagan”.

El video de cita­do por Fer­nán­dez per­te­ne­ce a una entre­vis­ta duran­te la que el Papa Fran­cis­co des­ta­có la rápi­da actua­ción de la mayo­ría de los líde­res polí­ti­cos mun­dia­les en la lucha con­tra el coro­na­vi­rus: “A muchos los he vis­to a la altu­ra de las cir­cuns­tan­cias, en la medi­da que todos pode­mos estar a la altu­ra de las cir­cuns­tan­cias. Hom­bres y muje­res real­men­te com­pro­me­ti­dos por­que han toma­do las cosas en serio. En algu­nos luga­res fue rápi­do, en segui­da. En otros, tar­dó un poco más, pero la res­pon­sa­bi­li­dad polí­ti­ca en gene­ral, sal­vo algu­na que otra excep­ción que es públi­ca, ha sido bue­na”.

El pre­si­den­te argen­tino se encuen­tra reuni­do en la Quin­ta de Oli­vos con espe­cia­lis­tas nacio­na­les e inter­na­cio­na­les en el tema salud y lue­go de este encuen­tro comu­ni­ca­rá la deci­sión ofi­cial en torno a la exten­sión de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria. Se espe­cu­la con que el Ais­la­mien­to Social Pre­ven­ti­vo y Obli­ga­to­rio podría exten­der­se has­ta fines del mes de abril, lo que abre un esce­na­rio de gra­ves preo­cu­pa­cio­nes para dis­tin­tos sec­to­res de la eco­no­mía nacio­nal.

Poner a las Per­so­nas Pri­me­ro

Argen­ti­na en el podio de gobier­nos que mues­tran al mun­do cómo pro­te­ger vidas, empleos e ingre­sos

Un infor­me de la Con­fe­de­ra­ción Sin­di­cal Inter­na­cio­nal mues­tra las res­pues­tas guber­na­men­ta­les de 69 paí­ses ante la pan­de­mia desata­da por el Coro­na­vi­rus, des­ta­can­do, a Argen­ti­na entre los 12 paí­ses que “Pone a las per­so­nas pri­me­ro”.

Foto: Total­news

Las res­pues­tas de los dife­ren­tes gobier­nos al tra­ta­mien­to de la pan­de­mia han sido disí­mi­les, des­de la mane­ra de enca­rar sani­ta­ria­men­te el pro­ble­ma, has­ta las res­pues­tas que los Esta­dos dan, lue­go de decla­rar el ais­la­mien­to obli­ga­to­rio, para pro­te­ger, no solo las vidas de sus pobla­cio­nes, sino tam­bién los empleos e ingre­sos.

Lue­go de una encues­ta glo­bal, rea­li­zad entre el 13 y 17 de mar­zo, la Con­fe­de­ra­ción Sin­di­cal Inter­na­cio­nal encon­tró que el 53% de los paí­ses que con­tie­nen el virus con medi­das de cie­rre, han cerra­do escue­las y nego­cios no esen­cia­les, ade­más, e l 50% de los paí­ses no tie­nen aten­ción médi­ca gra­tui­ta y que se está gas­tan­do más dine­ro en res­ca­tes comer­cia­les (29% de los paí­ses) que en pro­por­cio­nar licen­cia por enfer­me­dad a todos los tra­ba­ja­do­res (21% de los paí­ses).

Por ello des­ta­ca que “es fun­da­men­tal abo­gar por los más altos están­da­res de apo­yo, en pri­mer lugar para los tra­ba­ja­do­res de pri­me­ra línea: tra­ba­ja­do­res de la salud, tra­ba­ja­do­res de aten­ción, trans­por­te y tra­ba­ja­do­res muni­ci­pa­les, aque­llos en ser­vi­cios rela­cio­na­dos y más, y en para­le­lo para todos los tra­ba­ja­do­res afec­ta­dos por las cir­cuns­tan­cias eco­nó­mi­cas gene­ra­das por el cie­rre y res­tric­cio­nes al movi­mien­to de gru­pos de per­so­nas”.

En este sen­ti­do, reco­no­ce que las mejo­res res­pues­tas han sido las que han pro­por­cio­na­do apo­yo inme­dia­to para los tra­ba­ja­do­res y la eco­no­mía real, con licen­cia por enfer­me­dad remu­ne­ra­da, apo­yo sala­rial o de ingre­sos y otras medi­das.

Resu­men las res­pues­tas pro­por­cio­na­das en cin­co polí­ti­cas bási­cas esen­cia­les para los tra­ba­ja­do­res: licen­cia por enfer­me­dad, apo­yo sala­rial, apo­yo a los ingre­sos, des­gra­va­ción de prés­ta­mos y salud públi­ca gra­tui­ta.

Lue­go, veri­fi­ca que paí­ses lle­van ade­lan­te estas polí­ti­cas públi­cas, des­ta­can­do a 12 que al menos dan cuen­ta de 4 de ellas. Los paí­ses des­ta­ca­dos son, ade­más de la Argen­ti­na, Aus­tria, Cana­dá, Dina­mar­ca, Fran­cia, Ale­ma­nia, Irlan­da, Nue­va Zelan­da, Norue­ga, Sin­ga­pur, Sue­cia y el Reino Uni­do.

De estos 12 paí­ses, solo 5 de ellos imple­men­tan las 5 polí­ti­cas públi­cas: Argen­ti­na, Cana­dá, Norue­ga, Sin­ga­pur y el Reino Uni­do.

Foto: Con­fe­de­ra­ción Sin­di­cal Inter­na­cio­nal

El infor­me des­ta­ca que en Argen­ti­na se for­ta­le­ció el sis­te­ma ya exis­ten­te a par­tir de:

Apo­yo sala­rial: El esta­do paga­rá una par­te de los sala­rios de los tra­ba­ja­do­res, espe­cial­men­te de los que tra­ba­jan en las PYME, para garan­ti­zar el sala­rio com­ple­to duran­te 14 días

Apo­yo a los ingre­sos: Se for­ta­le­ce el segu­ro de des­em­pleo ofre­cien­do apo­yo a los ingre­sos para las per­so­nas que se encuen­tren desocu­pa­das, se desem­pe­ñen en la eco­no­mía infor­mal, sean mono­tri­bu­tis­tas ins­crip­tos en las cate­go­rías “A” y “B”, mono­tri­bu­tis­tas socia­les, bene­fi­cia­rios de la AUH y tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de casas par­ti­cu­la­res por un mon­to de 10,000 pesos para abril.

Des­gra­va­ción de prés­ta­mos: Todos los pagos de prés­ta­mos, hipo­te­cas y prés­ta­mos comer­cia­les se pos­po­nen has­ta abril.

Sub­ra­yan des­de la Con­fe­de­ra­ción Sin­di­cal Inter­na­cio­nal “Si bien toda­vía hay lagu­nas que bus­ca­rán los sin­di­ca­tos, las res­pues­tas posi­ti­vas a la pan­de­mia demos­tra­da por estos paí­ses tie­nen el resul­ta­do de estruc­tu­ras y tra­di­cio­nes tri­par­ti­tas o de diá­lo­go social fuer­tes, o cam­pa­ñas y cabil­deo con­cer­ta­dos y exi­to­sos por par­te de los sin­di­ca­tos. La par­ti­ci­pa­ción de los sin­di­ca­tos que repre­sen­tan a los tra­ba­ja­do­res es cla­ve para garan­ti­zar que los gobier­nos actúen para poner a las per­so­nas pri­me­ro en la res­pues­ta de COVID-19”.

Ban­cos habi­li­tan cré­di­tos y des­cu­bier­tos en cuen­ta corrien­te al 24% para el pago de sala­rios

Al menos media doce­na de enti­da­des (Nación, Pro­vin­cia, Gali­cia, Super­vie­lle, Itaú y Coma­fi) habi­li­ta­ron en los últi­mos días este tipo de prés­ta­mos a nivel nacio­nal y otros, como el Pata­go­nia, lo hicie­ron a nivel pro­vin­cial.

Los ban­cos comen­za­ron a imple­men­tar líneas de cré­di­to a una tasa del 24% anual para asis­tir a micro, peque­ñas y media­nas empre­sas en el pago de sala­rios, tan­to a tra­vés de prés­ta­mos a cor­to pla­zo como ade­lan­tos en cuen­ta corrien­te, lue­go de que el Ban­co Cen­tral les die­ra mayo­res incen­ti­vos para auxi­liar a uno de los sec­to­res más gol­pea­dos por los efec­tos de la cua­ren­te­na.

Al menos media doce­na de enti­da­des (Nación, Pro­vin­cia, Gali­cia, Super­vie­lle, Itaú y Coma­fi) habi­li­ta­ron en los últi­mos días este tipo de prés­ta­mos a nivel nacio­nal y otros, como el Pata­go­nia, lo hicie­ron a nivel pro­vin­cial.

Des­de el jue­ves últi­mo, para paliar el vir­tual con­ge­la­mien­to de la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca a raíz de las medi­das de dis­tan­cia­mien­to social para miti­gar la pan­de­mia del coro­na­vi­rus (Covid-19), el Ban­co Cen­tral libe­ró cer­ca de $ 350.000 millo­nes a los ban­cos para que den este tipo de cré­di­tos a empre­sas, redu­cien­do enca­jes y tenen­cia de Letras de Liqui­dez (Leliq).

Ban­co Pro­vin­cia

En esa línea, el Ban­co Pro­vin­cia anun­ció el finan­cia­mien­to tan­to para Mipy­mes como para empre­sas de salud las que ten­gan con­ve­nio de habe­res vía des­cu­bier­to espe­cial en sus cuen­tas corrien­tes, con tasa de 24% y un pla­zo de pago de 90 días.

«Esto per­mi­te que los clien­tes pue­dan acce­der de for­ma más inme­dia­ta al dine­ro, sin nece­si­dad de pedir un prés­ta­mo de la for­ma tra­di­cio­nal, pero con una idén­ti­ca tasa de inte­rés sub­si­dia­da», expli­ca­ron a Télam des­de el Pro­vin­cia.

Ban­co Nación

Del mis­mo modo, el Ban­co Nación lan­zó dos líneas a tasa sub­si­dia­da para mipy­mes con des­tino al pago de suel­dos: una a tra­vés de un des­cu­bier­to en la cuen­ta y otra para el finan­cia­mien­to del capi­tal de tra­ba­jo, vía pedi­do de prés­ta­mo.

En el pri­mer caso, las cer­ca de 40.000 mipy­mes clien­tes del Nación podrán pedir un giro de des­cu­bier­to a 90 días de pla­zo para el pago de has­ta una nómi­na sala­rial, tam­bién a una tasa del 24%.

Para la segun­da línea, el Nación dis­pu­so prés­ta­mos de has­ta el impor­te equi­va­len­te a un mes de ven­ta para finan­ciar capi­tal de tra­ba­jo, con idén­ti­ca tasa, pero con un pla­zo de can­ce­la­ción de 18 meses.

Ban­co Ciu­dad

El Ban­co Ciu­dad anun­ció que a par­tir del 1° de abril esta­rán dis­po­ni­bles nue­vas líneas de prés­ta­mo espe­cí­fi­co des­ti­na­do al pago de una nómi­na sala­rial, siem­pre que acre­di­ten suel­dos en la enti­dad, con tasas fijas que osci­lan entre el 20 y el 24% anual.

Ban­co Itaú

Por su par­te, el Itaú ya ofre­ce prés­ta­mos a tasas de entre 23% y 24% has­ta 9 meses para clien­tes mipy­me cla­si­fi­ca­dos, mien­tras que el Coma­fi anun­ció prés­ta­mos a una tasa del 24% para finan­cia­mien­to de capi­tal de tra­ba­jo, pago de suel­dos y des­cuen­to de che­ques, con perío­dos de entre 60 y 90 días para el pago de la pri­me­ra cuo­ta.

Super­vie­lle

Des­de maña­na, el Super­vie­lle comen­za­rá a ofre­cer esta mis­ma línea sub­si­dia­da para el pago de los suel­dos, entre otros des­ti­nos de for­ta­le­ci­mien­to de capi­tal de tra­ba­jo de mipy­mes, de has­ta un año de pla­zo y tres meses de gra­cia para el ini­cio del pago.

Ban­co Gali­cia

Por su par­te, el Gali­cia habi­li­tó la acre­di­ta­ción inme­dia­ta a tra­vés de Offi­ce Ban­king de prés­ta­mos a 12 meses y una tasa del 24% para pago de sala­rios de unas 100.000 mipy­mes que ope­ran a tra­vés del ban­co, con un fon­deo de has­ta $12.000 millo­nes para esta línea.

Ban­co Pata­go­nia

A nivel pro­vin­cial, el Pata­go­nia dis­pu­so $1.700 millo­nes en cré­di­tos para pago de suel­dos, pago a pro­vee­do­res, repo­si­ción de mer­ca­de­ría y tam­bién, acom­pa­ñar a los pres­ta­do­res de salud con ser­vi­cios de inter­na­ción a una tasa del 24%.

«Están muy bien los cré­di­tos, pero menos de un ter­cio de las pyme cali­fi­ca para tomar­los. A esto se suma que cuan­do reac­ti­va­ron el clea­ring de che­ques nos que­da­mos sin sal­do para pagar sala­rios», ase­gu­ró Pedro Cas­ca­les, voce­ro de la Con­fe­de­ra­ción Argen­ti­na de la Media­na Empre­sa (CAME), a Télam, que recla­mó «sus­pen­der el cobro de impues­tos has­ta que fina­li­ce la cua­ren­te­na».

Denun­cian que Coto incum­ple las medi­das de segu­ri­dad y deja sin pro­tec­ción a emplea­dos y clien­tes

Lar­gas colas y aglo­me­ra­cio­nes den­tro del esta­ble­ci­mien­to en Cas­te­lar. El super­mer­ca­do infrin­gió todas las nor­ma­ti­vas en mate­ria de segu­ri­dad y temen contagios.26/03/2020 14:35:00

A pesar de los pro­to­co­los de segu­ri­dad, de las indi­ca­cio­nes de man­te­ner dis­tan­cia entre las per­so­nas para evi­tar posi­bles con­ta­gios de COVID-19 y de la orden de res­trin­gir, por ende, la cir­cu­la­ción en super­mer­ca­dos, Coto Cas­te­lar apa­re­ció ayer reple­to de gen­te.

Según publi­có el por­tal Bue­nos Aires 2 pun­to 0, la deci­sión geren­cial de Coto fue ayer «vol­ver a la nor­ma­li­dad» tras el fin de sema­na lar­go y se vivie­ron esce­nas que alte­ra­ron inclu­so a los emplea­dos.

«Si no ven­de­mos no come­mos», expli­ca­ron las auto­ri­da­des de la sucur­sal ante los recla­mo de varios de sus tra­ba­ja­do­res.

Entre las medi­das toma­das para inten­tar acor­tar el tiem­po de com­pra, el super­mer­ca­do deci­dió que no haya ven­ta de car­ne por mos­tra­dor y deba sólo remi­tir­se a lo enva­sa­do en ban­de­ja. Una acción que obvia­men­te no redu­ce en dema­sía el tiem­po de cir­cu­la­ción gene­ral por los pasi­llos.

En algu­nos sec­to­res se pudo ver has­ta una vein­te­na de per­so­nas en un redu­ci­do espa­cio que no guar­da­ban entre sí el metro de dis­tan­cia.

¿Qué pasa con el ais­la­mien­to cuan­do la calle es tu lugar de vida? En Bahía Blan­ca, tra­ba­ja­do­res de la eco­no­mía popu­lar fue­ron des­alo­ja­dos y dete­ni­dos

En medio de la situa­ción de pan­de­mia don­de esta sema­na sus­pen­de­rían con un decre­to los des­alo­jos por obvias razo­nes de ais­la­mien­to, las fuer­zas de segu­ri­dad de Bahía Blan­ca sacan vio­len­ta­men­te de una vivien­da a cua­tro tra­ba­ja­do­res de la Eco­no­mía Popu­lar apre­sán­do­los jun­to al refe­ren­te del MTE con el insó­li­to pre­tex­to de vio­lar la cua­ren­te­na.

Los tra­ba­ja­do­res cui­da­co­ches esta­ban en situa­ción de calle ase­dia­dos por la Poli­cía con la excu­sa del ais­la­mien­to pero sin res­pues­ta fren­te a su situa­ción habi­ta­cio­nal. Se ins­ta­la­ron en una vivien­da aban­do­na­da para pasar la cua­ren­te­na, y allí fue don­de las fuer­zas de segu­ri­dad apro­ve­cha­ron para rea­li­zar un des­alo­jo vio­len­to. Mar­tín, refe­ren­te del MTE de Bahía Blan­ca, inter­vino ante los bala­zos de goma que cons­tan en el infor­me poli­cial, y sufrió una deten­ción arbi­tra­ria.

La cau­sa en este momen­to la tie­ne el Juz­ga­do Fede­ral Nro 1 a car­go de Wal­ter López Da Sil­va. No hace fal­ta mucho sen­ti­do común para dar­se cuen­ta que es impo­si­ble rea­li­zar la cua­ren­te­na si no tenés un techo. Exi­gi­mos la liber­tad de los cui­da­co­ches que están dete­ni­dos en este momen­to en la Comi­sa­ría 1era de dicha loca­li­dad y que se resuel­va su situa­ción habi­ta­cio­nal con urgen­cia.

Con­tac­to:

Juan +54 9 291 416‑1684

Bim­bo, para­li­za­da: denun­cian inmi­nen­tes des­pi­dos y que la fir­ma pri­vi­le­gia «media­lu­nas y fac­tu­ras con­ge­la­das» antes que salud

Los emplea­dos de la plan­ta de San Fer­nan­do deci­die­ron avan­zar con un paro por tiem­po inde­ter­mi­na­do. Ase­gu­ran que la fir­ma sólo pro­du­ce para expor­tar

Por Patri­cio Elei­se­gui

«La empre­sa se lle­na la boca dicien­do que están hacien­do un ser­vi­cio a la socie­dad. Todo men­ti­ra, están apro­ve­chan­do la emer­gen­cia sani­ta­ria para hacer más pla­ta que nun­ca a cos­ta de los tra­ba­ja­do­res, sin garan­ti­zar las con­di­cio­nes de segu­ri­dad e higie­ne que exi­ge la situa­ción actual».

De esa for­ma comien­za el comu­ni­ca­do divul­ga­do en estas horas por la comi­sión inter­na de los tra­ba­ja­do­res de la mul­ti­na­cio­nal Bim­bo en San Fer­nan­do. La fir­ma, que osten­ta un pre­do­mi­nio indis­cu­ti­ble en la pro­duc­ción de pani­fi­ca­dos en la Argen­ti­na ‑más del 80 por cien­to del mer­ca­do en pan lac­tal, por ejem­plo- y man­tie­ne pre­sen­cia comer­cial en otros 32 paí­ses, con­ti­núan con sus ope­ra­cio­nes más allá de la cua­ren­te­na por coro­na­vi­rus dado su rol de ela­bo­ra­do­ra de ali­men­tos.

Ante lo que sus emplea­dos defi­nen como «un des­pre­cio total» por la segu­ri­dad sani­ta­ria del per­so­nal, a media­dos de esta sema­na los ope­ra­rios vota­ron tras la reunión de las comi­sio­nes inter­nas y deci­die­ron avan­zar con un paro por tiem­po inde­ter­mi­na­do que empe­zó a hacer­se sen­tir el jueves.Te pue­de inte­re­sar

Fuen­tes sin­di­ca­les expu­sie­ron que la deci­sión se vol­vió indis­cu­ti­ble tras cono­cer­se que el grue­so de los pro­duc­tos que con­ti­núan desa­rro­llán­do­se en San Fer­nan­do tie­nen como des­tino la expor­ta­ción.

«¿Para qué hacen tan­ta cam­pa­ña de que hay que que­dar­se en las casas mien­tras los tra­ba­ja­do­res tene­mos que aban­do­nar la nues­tra para pro­du­cir media­lu­nas y fac­tu­ras con­ge­la­das?», se pre­gun­ta en un tex­to que cir­cu­la entre los ope­ra­rios de la plan­ta.

«… los miles de tra­ba­ja­do­res que esta­mos cir­cu­lan­do para pro­du­cir cosas inne­ce­sa­rias esta­mos ponien­do en ries­go no solo nues­tras vidas y las de nues­tras fami­lias, sino tam­bién las de nues­tros barrios, debi­li­tan­do la cua­ren­te­na gene­ral solo por codi­cia de los empre­sa­rios. El gobierno nacio­nal tie­ne que esta­ble­cer, urgen­te y con cla­ri­dad, cua­les son los pro­duc­tos esen­cia­les», aña­de el comu­ni­ca­do al que acce­dió iPro­fe­sio­nal.Te pue­de inte­re­sar

«Este no es un recla­mo gre­mial por un peso más o un peso menos como ocu­rre en situa­cio­nes nor­ma­les. Por supues­to que exi­gi­mos a la empre­sa el pago ínte­gro del suel­do. Pero, prin­ci­pal­men­te, esta­mos defen­dien­do nues­tras vidas y la de nues­tras fami­lias y veci­nos», acla­ra.

Fuen­tes cer­ca­nas a los ope­ra­rios en Bim­bo denun­cia­ron, ade­más, que la com­pa­ñía avan­za­rá con recor­tes de per­so­nal una vez que con­clu­ya el corrien­te mar­zo. Según indi­ca­ron a iPro­fe­sio­nal, en una pri­me­ra ins­tan­cia la fir­ma deja­rá cesan­tes a un gru­po de 10 per­so­nas.

Bim­bo es un gigan­te de alcan­ce glo­bal y sólo en 2019 fac­tu­ró por enci­ma de los 12.000 millo­nes de dóla­res. Al mar­gen de esto, la com­pa­ñía con­clu­yó el año con más de 4.600 per­so­nas des­pe­di­das a nivel mun­dial.

Casi la mitad de las ven­tas glo­ba­les de Bim­bo se con­cen­tran en Esta­dos Uni­dos y Cana­dá. Hoy por hoy, la com­pa­ñía es la segun­da pani­fi­ca­do­ra de peso den­tro del mer­ca­do chino. La fir­ma des­em­bar­có en Argen­ti­na en 2011 tras sellar la com­pra de la dis­tri­bui­do­ra de pan Ali­men­tos Far­go.

Vale­ria Maz­za dejó sin suel­do a sus emplea­dos por la cua­ren­te­na

Due­ña de un bin­go, la mode­lo top que­dó en el ojo de la tor­men­ta y fue blan­co de crí­ti­cas por sus­pen­der­los sin goce de suel­do.

El Bin­go Oasis Pilar que tie­ne a Vale­ria Maz­za como socia jun­to a su mari­do Ale­jan­dro Gra­vier y a Ricar­do Glaz­man, fue denun­cia­do por sus emplea­dos por haber­los «sus­pen­di­do sin goce de suel­do» antes de que comen­za­ra la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria que dic­ta­mi­nó el gobierno para todos los ciu­da­da­nos del país.

Uno o dos días antes de eso, el 16 y 17 de este mes, des­de el bin­go se les envió car­tas docu­men­to a varios emplea­dos. Allí les expli­ca­ban que que­da­ban «sus­pen­di­dos por razo­nes de fuer­za mayor» ante las medi­das del Eje­cu­ti­vo des­de el 16 al 31 de mar­zo.

Des­car­go

Tras la reper­cu­sión de la noti­cia, la top model fue cri­ti­ca­da por su accio­nar. Sin embar­go, debi­do a esto, los socios ase­gu­ra­ron que las car­tas docu­men­to las envia­ron los abo­ga­dos antes del decre­to del poder Eje­cu­ti­vo que anun­cia­ba el ais­la­mien­to obli­ga­to­rio. Por lo que las deja­rán sin efec­to y paga­rán los suel­dos corres­pon­dien­tes.

En un comu­ni­ca­do ‚ase­gu­ra­ron: «En aten­ción a la situa­ción que se está vivien­do en el país y en el mun­do y a pesar de sus­pen­sión total de acti­vi­da­des dis­pues­ta con fecha 16 de mar­zo por la auto­ri­dad de apli­ca­ción, reso­lu­ción 2020 – 89 gde­ba, bin­go pilar s.a. ade­cua­rá la situa­ción de su per­so­nal a lo resuel­to por el poder eje­cu­ti­vo nacio­nal median­te el decre­to de nece­si­dad y urgen­cia 297⁄ 20 , abo­nan­do la remu­ne­ra­ción del mes en cur­so del per­so­nal».

“Todos los años se hacen estu­dios”

A prin­ci­pios de este año corrió el rumor de que los hijos de Vale­ria habían dado posi­ti­vo al test de COVID-19. No obs­tan­te, Gra­vier des­min­tió la infor­ma­ción: «Todos los años los chi­cos se hacen todos los estu­dios para las altas médi­cas para hacer depor­te. Este año, como venían des­de Ita­lia y está todo muy deli­ca­do con el tema, les hicie­ron los estu­dios com­ple­tos para ase­gu­rar­nos de que esta­ban en per­fec­tas con­di­cio­nes».

Arre­cian las que­jas por los aumen­tos de los pre­cios

Los con­su­mi­do­res ele­va­ron su voz e inclu­so la Secre­ta­ría de Comer­cio Inte­rior y la AFIP incre­men­ta­rán los con­tro­les para evi­tar que se pro­duz­can abu­sos

Con­su­mi­do­res denun­cia­ron aumen­tos de pre­cios en fru­tas, ver­du­ras, lác­teos, car­nes y otros pro­duc­tos esen­cia­les en super­mer­ca­dos, alma­ce­nes y ver­du­le­rías, en el mar­co de las medi­das de ais­la­mien­to social para fre­nar la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus.

Las remar­ca­cio­nes se apli­ca­ban a pesar de que el Gobierno fijó pre­cios máxi­mos y, ante ese esce­na­rio, el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez salió a ame­na­zar con has­ta el cie­rre de nego­cios, si fue­se nece­sa­rio.

En algu­nos comer­cios inclu­so cobra­ban recar­gos por com­prar con tar­je­ta de cré­di­to o débi­to, o direc­ta­men­te sólo acep­ta­ban efec­ti­vo. Las redes socia­les fue­ron uno de los pri­me­ros cana­les de denun­cia para usua­rios de todo el país que com­par­tie­ron fotos de los tic­kets o las gón­do­las don­de se veía el pre­cio de los pro­duc­tos con alzas.

Según el titu­lar de la aso­cia­ción Con­su­mi­do­res Libres, Héc­tor Polino, el cen­tro geo­grá­fi­co de esos aumen­tos está en la zona sur de la Ciu­dad de Bue­nos Aires y en el conur­bano, sobre todo en los par­ti­dos de la Matan­za, Vicen­te López y San Isi­dro. Polino des­ta­có que des­de el 15 de mar­zo has­ta aho­ra hubo un incre­men­to del «20% al 40%» en fru­tas y ver­du­ras, y remar­có que «a pesar de la caí­da» en las ven­tas de car­ne vacu­na, el pre­cio en el mer­ca­do interno subió entre 15% y 20% en el mis­mo perío­do.

«En Vicen­te López, la bola de lomo pasó de cos­tar $115 el kilo a $220 en la últi­ma sema­na», ejem­pli­fi­có. En esta línea, una usua­ria de twit­ter con­tó que en un super­mer­ca­do de Pilar le cobra­ron $800 por un kilo de mila­ne­sas de pece­to. «Es una ver­güen­za que se apro­ve­chen de esta tris­te situa­ción», escri­bió.

En el barrio por­te­ño de Reco­le­ta el kilo de naran­jas lle­gó a $160. Por su par­te, la ofi­ci­na que depen­de de la Secre­ta­ría de Comer­cio Inte­rior tenía sus líneas tele­fó­ni­cas aba­rro­ta­das y brin­da­ba un ser­vi­cio de denun­cia onli­ne para dejar asen­ta­dos aque­llos pro­duc­tos cuyo pre­cio exce­de los mon­tos máxi­mos que difun­dió el Minis­te­rio de Desa­rro­llo Pro­duc­ti­vo.

Un usua­rio de Con­cor­dia, Entre Ríos, expu­so que un super­mer­ca­do ven­día la leche ente­ra lar­ga vida a $85, $10 más de los $75 que mar­có el Gobierno. Otro con­su­mi­dor oriun­do de Gene­ral Las Heras advir­tió por medio de la mis­ma red social que un nego­cio barrial puso el litro de yogur a $180 y el kilo de azú­car a $110, mien­tras que el pre­cio máxi­mo para ese pro­duc­to, inclu­so en pri­me­ra mar­ca, es infe­rior a los $60. En tan­to, en Comer­cio Inte­rior indi­ca­ron estar pro­ce­san­do todos los recla­mos y esti­ma­ron que recién en las pró­xi­mas horas darán a cono­cer cuá­les son los abu­sos y cómo serán aper­ci­bi­dos los comer­cios.

La AFIP, a tra­vés de su cuen­ta ofi­cial de Twit­ter, dijo que en los últi­mos sie­te días más de 1.500 agen­tes del orga­nis­mo fis­ca­li­za­ron cer­ca de 1.200 super­mer­ca­dos, far­ma­cias y comer­cios en todo el país para evi­tar abu­sos de pre­cios y fal­tan­tes de pro­duc­tos.

Polino dijo que no reci­bie­ron denun­cias sobre des­abas­te­ci­mien­to de pro­duc­tos, con excep­ción del alcohol en gel, que sí «está fal­tan­do» y que, en caso de con­se­guir­se, lo ven­den a pre­cios «exor­bi­tan­tes». «Com­pré dos alcohol en gel de 205 ml, me cos­tó cada uno $350, más un jabón líqui­do anti­bac­te­rial con­te­ni­do neto 221 ml a $300 un poco sala­do me pare­ce, ¿se pue­de hacer algún recla­mo con el tic­ket y fotos en mano?», deta­lló otro usua­rio en twit­ter, cuyo recla­mo fue toma­do por la secre­ta­ria de Comer­cio Inte­rior, Pau­la Espa­ñol.

Las subas más fuer­tes

Los pre­cios de fru­tas y ver­du­ras aumen­ta­ron de mane­ra con­si­de­ra­ble en dife­ren­tes luga­res de la Ciu­dad y de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires. En los barrios por­te­ños de Mon­te Cas­tro, Flo­res­ta y Ver­sa­lles, entre otros, el toma­te, cuyo pre­cio el pasa­do lunes era de 55 pesos el kilo, pasó a $80, mien­tras que en algu­nos luga­res toca­ba los $90.

Ade­más, el paque­te de acel­ga, que esta­ba $45 hace unos días, aho­ra cos­ta­ba $60, mien­tras que la lechu­ga pasó de $100 a $160 en algu­nas ver­du­le­rías y en otras de $80 que salía se fue a $95, a la vez que el kilo de zanaho­rias pasó de $70 a $140.

Coro­na­vi­rus y Des­pi­dos

La CGT repu­dia los 1450 des­pi­dos en la cons­truc­to­ra del Gru­po Techint y bus­ca com­ba­tir al des­em­pleo

Héc­tor Daer, cues­tio­nó los des­pi­dos y afir­mó que la situa­ción pue­de empeo­rar y vol­ver­se más com­ple­ja.

foto: ele​co​no​mis​ta​.com​.ar

En un con­tex­to de aler­ta y emer­gen­cia sani­ta­ria, la empre­sa Techint per­te­ne­cien­te al Gru­po Roc­ca, des­pi­dió el día vier­nes a 1450 tra­ba­ja­do­res de las pro­vin­cias de Neu­quén, Tucu­mán y Bue­nos Aires.

En diá­lo­go con la AM 750, el cose­cre­ta­rio gene­ral de la CGT, remar­có la «difí­cil situa­ción que está atra­ve­san­do el país» y que «se pue­de pro­fun­di­zar si empre­sa­rios no nego­cian con el gobierno para que la pobla­ción no entre en una situa­ción de mayor vul­ne­ra­bi­li­dad».

Tene­mos que encon­trar el camino con el equi­li­brio nece­sa­rio: el cui­da­do de la pobla­ción y la gene­ra­ción de tra­ba­jo y rique­za para nues­tro país

Tam­bién, reco­no­ció la labor del pre­si­den­te, Alber­to Fer­nán­dez, des­ta­can­do que ¨está lle­van­do a cabo de for­ma per­fec­ta las medi­das que adop­tó. Sino hoy estu­vié­se­mos hablan­do de un pico más gra­ve de la enfer­me­dad¨

Los des­pi­dos en la emer­gen­cia

León Pia­sek, miem­bro de AAL, ana­li­za la situa­ción de los des­pi­dos duran­te la emer­gen­cia sani­ta­ria.

DIARIO POPULAR 29 – 3‑2020

Denun­ció al super­mer­ca­do don­de tra­ba­ja­ba por vio­lar los pro­to­co­los de segu­ri­dad y fue des­pe­di­da

Una emplea­da que difun­dió en sus redes socia­les que el super­mer­ca­do de la ciu­dad de Corrien­tes en el que tra­ba­ja­ba vio­ló las res­tric­cio­nes impues­tas para la aten­ción al públi­co a raíz de coro­na­vi­rus, denun­ció que fue des­pe­di­da por la empre­sa, medi­da que fue repu­dia­da por los sin­di­ca­tos que inte­gran la dele­ga­ción de la CGT en esa provincia.29/03/2020 12:27:00

La tra­ba­ja­do­ra denun­ció en sus cuen­tas de Ins­ta­gram y Face­book a la cade­na de super­mer­ca­dos Super­max de la ciu­dad de Corrien­tes por pro­lon­gar el hora­rio de aten­ción al públi­co has­ta las 22, cuan­do el acuer­do nacio­nal esta­ble­ce que el hora­rio de cie­rre es a las 20 para evi­tar la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus.

De acuer­do a docu­men­ta­ción a la que acce­dió Télam, la cade­na a car­go del empre­sa­rio Alber­to Cas­tro lle­gó a un acuer­do con el muni­ci­pio de Corrien­tes para exten­der el hora­rio a las 22.

Varios tra­ba­ja­do­res denun­cia­ron que no se res­pe­ta­ba el acuer­do nacio­nal y la emplea­da lo hizo en sus redes socia­les

«Corren­ti­nos no vaya­mos a Super­max des­pués de las 20, ayu­de­mos a los tra­ba­ja­do­res», escri­bió la emplea­da en sus cuen­tas de redes socia­les, tras lo cual la empre­sa la des­pi­dió «con cau­sa» y por «exclu­si­va cul­pa» de la tra­ba­ja­do­ra.

La «cul­pa» fue «por adver­tir que el super­mer­ca­do no cum­ple con las medi­das dis­pues­tas para fre­nar la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus», des­ta­có la emplea­da.

La dele­ga­ción Corrien­tes de la CGT emi­tió un comu­ni­ca­do en el que cali­fi­ca de «incon­ce­bi­ble» y «repu­dia­ble» la medi­da toma­da por la empre­sa que «exi­ge a todo el per­so­nal tra­ba­jar fue­ra del hora­rio esti­pu­la­do y con­sen­sua­do por las auto­ri­da­des nacio­na­les».

El hora­rio acor­da­do para loca­les comer­cia­les es de 7 a 20 «con la fina­li­dad de res­guar­dar no solo la salud de los tra­ba­ja­do­res, sino tam­bién dis­mi­nuir la cir­cu­la­ción de per­so­nas» para cum­plir con el ais­la­mien­to obli­ga­to­rio a raíz de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

Expre­só ade­más que el Sin­di­ca­to de Comer­cio de Corrien­tes denun­ció que en ese super­mer­ca­do «se vio­lan y se ava­sa­llan prin­ci­pios ele­men­ta­les de rai­gam­bre cons­ti­tu­cio­nal en lo labo­ral ame­dren­tan­do al per­so­nal a no cum­plir con el cie­rre de los loca­les a las 20».

La CGT corren­ti­na des­ta­có que «el orga­nis­mo de con­trol debe poner­se a la altu­ra de las cir­cuns­tan­cias con res­pon­sa­bi­li­dad, impar­cia­li­dad y cohe­ren­cia para que en este esce­na­rio de emer­gen­cia, nin­gu­na acti­vi­dad se apro­ve­che de ganar dine­ro espu­ria­men­te apro­ve­chan­do la nece­si­dad de la gen­te y expo­nién­do­la a una reali­dad que pue­da gene­rar caos social y sani­ta­rio irres­pon­sa­ble­men­te».

Gas­tro­nó­mi­cos dicen que la cua­ren­te­na es «una tra­ge­dia» para el sec­tor

La sec­cio­nal por­te­ña del Sin­di­ca­to de Gas­tro­nó­mi­cos remar­có que el sec­tor afron­ta «una tra­ge­dia» por el impac­to eco­nó­mi­co y sani­ta­rio del coro­na­vi­rus, que está dejan­do a varios res­tau­ran­tes y bares al bor­de de la quie­bra por el para­te que impli­ca la cuarentena.29/03/2020 12:22:00

«Es una tra­ge­dia. Más allá del tema sani­ta­rio es una heca­tom­be eco­nó­mi­ca. Muchos bar­ci­tos y cafe­te­rías van a que­brar, se rom­pió la cade­na de pago», sos­tu­vo en decla­ra­cio­nes a NA Dan­te Cama­ño, titu­lar de la prin­ci­pal sec­cio­nal de la Unión de Tra­ba­ja­do­res del Turis­mo, Hote­le­ros y Gas­tro­nó­mi­cos de la Repú­bli­ca Argen­ti­na (UTHGRA), que a nivel nacio­nal coman­da su cuña­do, Luis Barrio­nue­vo.

El gre­mio que agru­pa a mozos, coci­ne­ros, cama­re­ros y emplea­dos de hote­les, vive una situa­ción muy com­pli­ca­da por­que quie­nes están tra­ba­jan­do en acti­vi­da­des esen­cia­les están expues­tos al con­ta­gio, mien­tras que los que esta­ban afec­ta­dos a bares, res­tau­ran­tes y cafe­te­rías, esos comer­cios lle­van dos sema­nas sin recau­dar un peso, ya que debie­ron bajar sus per­sia­nas mien­tras dure el ais­la­mien­to.

«Sacan­do las gran­des cade­nas, un res­tau­ran­te o una cafe­te­ría no aguan­tan más de un mes sin tra­ba­jar, sino tie­nen que cerrar por­que en este sec­tor hay mucha Pymes, mucho cuen­ta­pro­pis­ta«, remar­có el diri­gen­te gre­mial.

Y seña­ló que ade­más de la fal­ta de ingre­sos duran­te un tiem­po pro­lo­gan­do, los comer­cios de este sec­tor cuan­do inten­ten reto­mar la acti­vi­dad se van a encon­trar con que «hubo una gran remar­ca­ción de pre­cios y se les va a hacer muy difí­cil com­prar la mer­ca­de­ría para con­ti­nuar».

Pese a las medi­das de con­ten­ción que está apli­can­do el Gobierno nacio­nal como auxi­lios para las Pymes o el retorno de los REPRO, Cama­ño pro­nos­ti­có que «cuan­do pase la pan­de­mia, la situa­ción eco­nó­mi­ca va a ser muy com­pli­ca­da, ya que no es sen­ci­llo de resol­ver esto».

El diri­gen­te dijo que está en con­tac­to per­ma­nen­te con Barrio­nue­vo y con las cáma­ras del sec­tor para ana­li­zar la com­ple­ja situa­ción en la que­da­rán tan­to los empre­sa­rios como los tra­ba­ja­do­res.

Tam­bién esti­mó que habrán gran­des com­pli­ca­cio­nes para seguir finan­cian­do «la obra social» del sin­di­ca­to.

Por últi­mo, Cama­ño se mos­tró preo­cu­pa­do por los tra­ba­ja­do­res gas­tro­nó­mi­cos que están con un gra­do de expo­si­ción al con­ta­gio tra­ba­jan­do en sec­to­res esen­cia­les, entre­gan­do ali­men­tos a médi­cos y enfer­me­ros o aten­dien­do hote­les don­de se alo­jan argen­ti­nos recién regre­sa­dos del exte­rior y «que están cum­plien­do ahí la cua­ren­te­na».

No obs­tan­te, acla­ró que has­ta el momen­to no hubo regis­tros de algún emplea­do gas­tro­nó­mi­co que haya con­traí­do el virus COVID-19.

¿Qué pasa si te des­pi­den o sus­pen­den en el con­tex­to de la pan­de­mia?

Se mul­ti­pli­can las denun­cias por pre­sio­nes, ame­na­zas, sus­pen­sio­nes y des­pi­dos en el mar­co de la cua­ren­te­na para evi­tar el avan­ce del coro­na­vi­rus que ya se cobró al momen­to la vida de casi 24 mil per­so­nas en el mun­do. ¿Qué pasa en Argen­ti­na si, enci­ma, te sus­pen­den o te despiden?29/03/2020 12:40:00

Las y los tra­ba­ja­do­res argen­ti­nos no sólo deben afron­tar el mie­do al con­ta­gio pro­pio y de los seres que­ri­dos sino que ade­más deben ele­gir entre cui­dar­se, cui­dar y lle­var dine­ro a la casa, por­que no son pocos los emplea­do­res que pre­sio­nan, ame­na­zan, ridi­cu­li­zan o nin­gu­nean el peli­gro de la pan­de­mia, des­oyen las órde­nes de ais­la­mien­to obli­ga­to­rio o se aho­rran los ele­men­tos que debe­rían pro­veer a sus emplea­dos para pro­tec­ción.

Quie­nes pudie­ron con­ti­nuar la pro­duc­ción a tra­vés del tele­tra­ba­jo lo hicie­ron pero hay miles de acti­vi­da­des que requie­ren la pre­sen­cia físi­ca de las per­so­nas para rea­li­zar­se. Los con­flic­tos esca­lan y aumen­tan las denun­cias en los gre­mios de patro­na­les ines­cru­pu­lo­sas que espe­ran salir­se con la suya sea por medio de la pre­sión, la ame­na­za o la impu­ni­dad de la sus­pen­sión o el des­pi­do.

Aho­ra bien, qué dicen las leyes al res­pec­to. Si bien no exis­te legis­la­ción sobre esta situa­ción por ser extra­or­di­na­ria, el abo­ga­do labo­ra­lis­ta y docen­te de la UBA y la UCES, Gui­ller­mo Kis­man, le ase­gu­ró a Cla­rín que «hay dos prin­ci­pios que son abso­lu­ta­men­te apli­ca­bles: el prin­ci­pio de bue­na fe, es decir, aquel que indi­ca que la inter­pre­ta­ción de los con­tra­tos de tra­ba­jo ‑tan­to por par­te del emplea­dor como del tra­ba­ja­dor- tie­ne que regir la bue­na fe, quie­re decir que lo vamos a inter­pre­tar con hones­ti­dad y no con picar­día; y en segun­do es «In dubio pro ope­ra­rio» , que indi­ca decir que en caso de duda la ley apli­ca­ble a una situa­ción, se va a inter­pre­tar siem­pre en favor del tra­ba­ja­dor».

En diá­lo­go con Info­gre­mia­les, el abo­ga­do Gus­ta­vo Ciam­pa, pre­si­den­te de la Corrien­te de Abo­ga­dos Labo­ra­lis­tas 7 de Julio, plan­tea tres supues­tos de nuli­dad de los des­pi­dos que se pue­dan pro­du­cir en este momen­to: a) Si hubie­ra des­pi­dos colec­ti­vos serían nulos si no se tra­mi­tó antes el pro­ce­di­mien­to pre­ven­ti­vo de cri­sis, b) Si des­pi­den al trabajador/​a por estar inclui­do en alguno de los gru­pos de ries­go o por razo­nes de su esta­do de salud, por­que se tra­ta­ría de un des­pi­do dis­cri­mi­na­to­rio; c) Si lo/​a des­pi­die­ran por ejer­cer un dere­cho (tener a car­go el cui­da­do de hijo o hija cuya con­cu­rren­cia a la escue­la está sus­pen­di­da) o por estar res­pe­tan­do la obli­ga­to­rie­dad del ais­la­mien­to; por­que se tra­ta­ría de des­pi­dos repre­sa­lia. En cual­quie­ra de estos casos, el des­pi­do no tie­ne efec­to y la o el tra­ba­ja­dor tie­ne dere­cho a ser rein­cor­po­ra­do a su tra­ba­jo y a que le paguen todos los sala­rios deven­ga­dos mien­tras se pro­du­ce el jui­cio. Y ade­más, es nece­sa­rio eva­luar que se encuen­tra tam­bién vigen­te la «Emer­gen­cia Públi­ca en mate­ria Ocu­pa­cio­nal» (DNU 34⁄ 2019 del 13/​diciembre/​2019) por el tér­mino de 180 días con el fin de ‘dete­ner el agra­va­mien­to de la cri­sis labo­ral”».

Con res­pec­to al caso par­ti­cu­lar de la rama de la cons­truc­ción, don­de ya hubo ame­na­zas de sus­pen­sio­nes masi­vas, Ciam­pa ase­gu­ró que «Tan­to el DNU 297⁄ 2020 como la Reso­lu­ción MTEySS 219⁄ 2020 les garan­ti­zan el dere­cho al goce ínte­gro de sus ingre­sos. Para las sus­pen­sio­nes colec­ti­vas tam­bién las empre­sas deben tra­mi­tar antes del pro­ce­di­mien­to pre­ven­ti­vo de cri­sis». La Reso­lu­ción men­cio­na­da con­tem­pla en su artícu­lo pri­me­ro que para quie­nes no pue­dan rea­li­zar sus tareas des­de el ais­la­mien­to (caso de la cons­truc­ción, obre­ros, tra­ba­ja­do­ras de casas par­ti­cu­la­res, etc.) «las sumas per­ci­bi­das ten­drán carác­ter no remu­ne­ra­to­rio excep­to res­pec­to de los apor­tes y con­tri­bu­cio­nes al sis­te­ma nacio­nal del segu­ro de salud y al Ins­ti­tu­to Nacio­nal de Ser­vi­cios Socia­les para Jubi­la­dos y Pen­sio­na­dos.»

Por otra par­te, el decre­to 297⁄ 2020 espe­ci­fi­ca en el artícu­lo octa­vo que duran­te el ais­la­mien­to ‘los tra­ba­ja­do­res ten­drán dere­cho al goce ínte­gro de sus ingre­sos habi­tua­les’.

Otro argu­men­to a tener en cuen­ta es que, si el emplea­dor qui­sie­ra ale­gar aban­dono del pues­to de tra­ba­jo, debie­ra seguir los pasos per­ti­nen­tes con­tem­pla­dos por la Ley de Con­tra­to de Tra­ba­jo, empe­zan­do por inti­mar median­te tele­gra­ma a reto­mar las tareas, dan­do lugar a que la par­te tra­ba­ja­do­ra res­pon­da ale­gan­do que la ausen­cia se debe a la pre­ser­va­ción de la pro­pia salud y de la comu­ni­dad en cum­pli­mien­to con el ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio dis­pues­to por el gobierno nacio­nal.

«Con­si­de­ro que cual­quier jui­cio por sus­pen­sión o des­pi­do fun­da­do en la ausen­cia del tra­ba­ja­dor o fal­ta de tra­ba­jo, que even­tual­men­te se hicie­ra con pos­te­rio­ri­dad a la cua­ren­te­na debe­ría ser gana­do por el tra­ba­ja­dor», ase­gu­ró Kis­man.

Mar­tí­nez con­fir­mó que el lunes habrá reunión en Tra­ba­jo por los casi 1500 des­pi­dos en Techint

El secre­ta­rio gene­ral de la Uocra, Gerar­do Mar­tí­nez, con­fir­mó que el lunes pró­xi­mo se rea­li­za­rá una reunión en el Minis­te­rio de Tra­ba­jo ante el anun­cio de que Techint des­pe­di­rá a unos 1.500 tra­ba­ja­do­res que cum­plen tareas en diver­sos empren­di­mien­tos en dis­tin­tos pun­tos del país.29/03/2020 00:00:00

«Este lunes va a haber una mesa de con­ci­lia­ción don­de esta­re­mos noso­tros y los direc­ti­vos de Techint», ase­gu­ró el sin­di­ca­lis­ta a radio AM 750, lue­go de que ayer se cono­cie­ra que la com­pa­ñía pla­nea los des­pi­dos.

«Tene­mos el dile­ma de cómo defen­de­mos la vida de nues­tros tra­ba­ja­do­res sin que el país se para­li­ce», seña­ló Mar­tí­nez, quien pidió que en la mesa que toma deci­sio­nes en el mar­co de la pan­de­mia «tam­bién par­ti­ci­pen los repre­sen­tan­tes de la acti­vi­dad pri­va­da».

Res­pec­to al anun­cio de 1.450 des­pi­dos en el Gru­po Techint, el gre­mia­lis­ta ase­gu­ró que es «un pro­ble­ma estruc­tu­ral» que requie­re la con­for­ma­ción de «un comi­té de cri­sis» que eva­lúe «cómo defen­de­mos la vida de nues­tros tra­ba­ja­do­res sin que el país se para­li­ce».

«Tie­ne que haber un equi­po que ana­li­ce lo que pasa en la acti­vi­dad pri­va­da, sino vamos a que­rer ser todos emplea­dos del Esta­do», aco­tó el sin­di­ca­lis­ta, quien esti­mó que «hay 100 mil tra­ba­ja­do­res en ries­go» de per­der su empleo por el ais­la­mien­to social y obli­ga­to­rio esta­ble­ci­do para que no se pro­pa­gue el coro­na­vi­rus en el país.

En el caso de la empre­sa que lide­ra Pao­lo Roc­ca, Mar­tí­nez sos­tu­vo que «en muchos luga­res don­de Techint tie­ne empren­di­mien­tos, la gen­te no pue­da lle­gar a cum­plir con su tarea por las difi­cul­ta­des de cir­cu­la­ción» y dijo que se tie­ne que «ver cómo via­bi­li­za­mos el trán­si­to para que los com­pa­ñe­ros lle­guen a sus tra­ba­jos».

En esa línea, mar­có una dife­ren­cia entre los emplea­dos esta­ta­les y los pri­va­dos al ase­ve­rar que «los tra­ba­ja­do­res de la acti­vi­dad pri­va­da pier­den todo».

Mar­tí­nez tam­bién advir­tió sobre el caso de YPF: «Es preo­cu­pan­te por­que esta­mos hablan­do de 8500 com­pa­ñe­ros que pue­den ser des­pe­di­dos», ya que la empre­sa «esta­ría anun­cian­do casi la para­li­za­ción de obras en Vaca Muer­ta, Men­do­za y La Pla­ta».

A la pro­pues­ta de sumar al comi­té de cri­sis repre­sen­tan­tes del sec­tor pri­va­do, Mar­tí­nez dijo que «hay que ver cómo arma­mos un pro­to­co­lo sani­ta­rio para que las obras sigan su rit­mo de tra­ba­jo por­que tene­mos que pen­sar en el aho­ra, pero tam­bién en el día des­pués».

«En otros paí­ses, las empre­sas están sen­ta­das en la mesa de diá­lo­go pen­san­do cómo cui­dar a sus tra­ba­ja­do­res y se sigue pro­du­cien­do. Eso habría que inten­tar acá», agre­gó.

Sobre los obre­ros de la cons­truc­ción, el diri­gen­te gre­mial reve­ló que los tra­ba­ja­do­res «ni siquie­ra pue­den cobrar el segu­ro de cese por­que no tie­nen tar­je­tas y los ban­cos están cerra­dos».

«Yo apo­yo la estra­te­gia sani­ta­ria y huma­ni­ta­ria del pre­si­den­te (Alber­to Fer­nán­dez), pero mi tarea tam­bién es ver qué pasa con los tra­ba­ja­do­res que se que­dan en la calle, sin nada. No me pue­do que­dar con los bra­zos cru­za­dos y ten­go que accio­nar para que el Gobierno con­vo­que a una mesa de diá­lo­go por los des­pi­dos en Techint», con­clu­yó el sin­di­ca­lis­ta.

Ins­ta­lan un hos­pi­tal de cam­pa­ña en un cam­ping de Pas­te­le­ros

Con el Esta­do como arti­cu­la­dor, las orga­ni­za­cio­nes gre­mia­les ganan cada vez más rele­van­cia en las estra­te­gias de con­ten­ción con­tra el coro­na­vi­rus. Son nume­ro­sos los sin­di­ca­tos que abrie­ron sus puer­tas para brin­dar apo­yo en la tarea de aislamiento.29/03/2020 00:00:00

Las acti­tu­des se repi­ten en todas las pro­vin­cias del país. Las enti­da­des grmeia­les ponen a dis­po­si­ción, no sólo los hos­pi­ta­les y clí­ni­cas de sus obras socia­les, sino tam­bién los hote­les y cen­tros de recrea­ción des­ti­na­dos a sus afi­lia­dos.

Todos los sin­di­ca­tos pusie­ron sus hote­les a dis­po­si­ción del Minis­te­rio de Salud para usar­los como cen­tro de ais­la­mien­to para casos de leves de Coro­na­vi­rus. En las últi­mas horas ATE, Ferro­via­rios, Camio­ne­ros y Quí­mi­cos, entre otros, ter­mi­na­ron de acon­di­cio­nar sus espa­cios.

Aho­ra fue el Sin­di­ca­to de Pas­te­le­ros el que se sumó y abrió las puer­tas del cam­ping ubi­ca­do sobre Ruta 4, Camino de Cin­tu­ra, en la loca­li­dad 9 de Abril, en don­de el muni­ci­pio de Este­ban Eche­ve­rría empla­za­rá el hos­pi­tal de cam­pa­ña más gran­de en ins­ta­la­cio­nes sin­di­ca­les.

El pro­pó­si­to es alo­jar a cien­tos de bonae­ren­ses que nece­si­ten ais­la­mien­to obli­ga­to­rio afec­ta­dos por el virus o a la espe­ra de resul­ta­dos de test por el Covid-19.

«Esto for­ma par­te del com­pro­mi­so de nues­tro sin­di­ca­to con la comu­ni­dad en gene­ral, y en la lucha con­tra el coro­na­vi­rus, en par­ti­cu­lar. Somos una orga­ni­za­ción abier­ta y siem­pre dis­pues­ta a ayu­dar a nues­tros com­pa­trio­tas», seña­ló Luis Hle­bo­wicz, secre­ta­rio gene­ral de Pas­te­le­ros.

El diri­gen­te gre­mial afir­mó que todas las ins­ta­la­cio­nes del sin­di­ca­to esta­rán a dis­po­si­ción de las auto­ri­da­des muni­ci­pa­les, pro­vin­cia­les y nacio­na­les. «Esta situa­ción extre­ma requie­re del apo­yo de todos, y las orga­ni­za­cio­nes sin­di­ca­les y sus obras socia­les serán fun­da­men­ta­les en la lucha con­tra la pan­de­mia», con­clu­yó.

Tra­ba­jo anun­ció que se pro­rro­gan has­ta el 31 de mayo las pres­ta­cio­nes por des­em­pleo

El Minis­te­rio de Tra­ba­jo anun­ció que se pro­rro­ga­rán has­ta el 31 de mayo el ven­ci­mien­to de las pres­ta­cio­nes de des­em­pleo que se hayan ori­gi­na­do entre el 1 de febre­ro y el 1 de abril de 2020, «a raíz del impac­to gene­ra­do en la eco­no­mía por la cri­sis sani­ta­ria» pro­du­ci­da por la pan­de­mia del coronavirus.28/03/2020 12:30:00

A tra­vés de un comu­ni­ca­do, la car­te­ra que enca­be­za Clau­dio Moro­ni con­sig­nó que la Reso­lu­ción 260⁄ 2020 del Poder Eje­cu­ti­vo «esta­ble­ce que se extien­da el bene­fi­cio a aque­llos bene­fi­cia­rios que aún no han podi­do rein­ser­tar­se en el mer­ca­do labo­ral».

«Esta medi­da se toma a raíz del impac­to en la eco­no­mía gene­ra­do por la actual cri­sis sani­ta­ria, y la impo­si­bi­li­dad que pre­sen­tan los bene­fi­cia­rios de este sis­te­ma de vol­ver a inser­tar­se en el empleo», aña­dió.

Ante esta situa­ción, Tra­ba­jo sub­ra­yó que «se hace nece­sa­ria la imple­men­ta­ción de polí­ti­cas orien­ta­das a garan­ti­zar ayu­das eco­nó­mi­cas adi­cio­na­les».

«Las cuo­tas de pró­rro­ga serán men­sua­les, sin poder apli­car­se la moda­li­dad de pago úni­co pre­vis­ta en el artícu­lo 127 de la Ley 24.013, en tan­to que el mon­to de las cuo­tas será equi­va­len­te al 70% de la pres­ta­ción ori­gi­nal», acla­ró la infor­ma­ción minis­te­rial.

En ese sen­ti­do, seña­ló que «la Admi­nis­tra­ción Nacio­nal de Segu­ri­dad Social será la encar­ga­da de efec­tuar los cru­ces infor­má­ti­cos y demás con­tro­les para deter­mi­nar quie­nes pue­den acce­der a la exten­sión de la pres­ta­ción».

«En tan­to que la Secre­ta­ría de Empleo con­ti­nua­rá al fren­te del con­trol de los requi­si­tos para man­te­ner la con­ti­nui­dad de este bene­fi­cio», aco­tó.

Ono­ra­to de UTEP: «la eco­no­mía de super­vi­ven­cia se está cayen­do a peda­zos»

Preo­cu­pa­do por la vul­ne­ra­bi­li­dad de los barrios más pobres fren­te a la pan­de­mia y sus efec­tos sani­ta­rios y eco­nó­mi­cos, Gil­do Ono­ra­to, Diri­gen­te Unión de Tra­ba­ja­do­res de la Eco­no­mía Popu­lar, UTEP, mani­fes­tó a Esta­do de Aler­ta que cuan­do ter­mi­ne el efec­to Coro­na­vi­rus, la situa­ción de los 14 millo­nes de pobres será devas­ta­dor.

“Sabe­mos que esta cri­sis impac­ta dife­ren­te en cada seg­men­to social. En los barrios popu­la­res se está vivien­do de mane­ra dis­tin­ta por­que hay menos posi­bi­li­da­des de ais­la­mien­to en las casas, hay haci­na­mien­to, den­si­dad demo­grá­fi­ca, fal­ta de agua pota­ble, muchas fami­lias que recu­rren a come­do­res. Enton­ces hay que abor­dar­lo como uni­dad barrial y for­ta­le­cer las redes comu­ni­ta­rias”, ase­gu­ró Ono­ra­to.

Seña­ló que hay fuer­te inter­ac­ción entre el gobierno nacio­nal y los inten­den­tes para poder arti­cu­lar la lógi­ca de inter­ven­ción com­ple­men­ta­ria para que no fal­te el ali­men­to, que lle­gue con los recau­dos para que no se pro­pa­gue la enfer­me­dad, para que la infor­ma­ción pue­da cir­cu­lar con cele­ri­dad y con las fuer­zas de segu­ri­dad para que gane el diá­lo­go a la acti­tud puni­ti­va», con­tó.

“Reco­no­ce­mos que se para­li­zó la eco­no­mía y a este sec­tor la eco­no­mía lo pasó por arri­ba y hay una enor­me incer­ti­dum­bre de como ali­men­tar a la fami­lia. Se paró la eco­no­mía popu­lar don­de no hay dere­chos labo­ra­les, es una eco­no­mía de super­vi­ven­cia que se está cayen­do a peda­zos. Cuan­do ter­mi­ne la emer­gen­cia sani­ta­ria vamos a encon­trar­nos con varios esca­lo­nes más arri­ba en los nive­les de pobre­za”, ase­gu­ró el diri­gen­te social.

“Sabe­mos que esta cri­sis impac­ta dife­ren­te en cada seg­men­to social. En los barrios popu­la­res se está vivien­do de mane­ra dis­tin­ta por­que hay menos posi­bi­li­da­des de ais­la­mien­to en las casas, hay haci­na­mien­to, den­si­dad demo­grá­fi­ca, fal­ta de agua pota­ble, muchas fami­lias que recu­rren a come­do­res. Enton­ces hay que abor­dar­lo como uni­dad barrial y for­ta­le­cer las redes comu­ni­ta­rias”, ase­gu­ró Ono­ra­to.

Seña­ló que hay fuer­te inter­ac­ción entre el gobierno nacio­nal y los inten­den­tes para poder arti­cu­lar la lógi­ca de inter­ven­ción com­ple­men­ta­ria para que no fal­te el ali­men­to, que lle­gue con los recau­dos para que no se pro­pa­gue la enfer­me­dad, para que la infor­ma­ción pue­da cir­cu­lar con cele­ri­dad y con las fuer­zas de segu­ri­dad para que gane el diá­lo­go a la acti­tud puni­ti­va», con­tó.

“Reco­no­ce­mos que se para­li­zó la eco­no­mía y a este sec­tor la eco­no­mía lo pasó por arri­ba y hay una enor­me incer­ti­dum­bre de como ali­men­tar a la fami­lia. Se paró la eco­no­mía popu­lar don­de no hay dere­chos labo­ra­les, es una eco­no­mía de super­vi­ven­cia que se está cayen­do a peda­zos. Cuan­do ter­mi­ne la emer­gen­cia sani­ta­ria vamos a encon­trar­nos con varios esca­lo­nes más arri­ba en los nive­les de pobre­za”, ase­gu­ró el diri­gen­te social.

“Hay mucha con­cien­cia que el sec­tor vul­ne­ra­ble es el más débil fren­te a esta enfer­me­dad, es pobla­ción de ries­go. Está cla­ro que hay resol­ver la fal­ta de ali­men­tos, los nive­les de desigual­dad obli­gan a que el Esta­do inter­ven­ga. Tam­bién es cier­to que hay que for­ta­le­cer la ins­ti­tu­cio­na­li­dad. En una eco­no­mía con el 40% de infor­ma­li­dad y 40% de pobre­za, está cla­ro que la ins­ti­tu­cio­na­li­dad no lle­ga y ahí nece­si­ta­mos otros meca­nis­mos», expli­có.

Por últi­mo ase­gu­ró que fren­te a la mag­ni­tud de la cri­sis, «la Igle­sia, los Movi­mien­tos Popu­la­res, las Redes Comu­ni­ta­rias, los Evan­gé­li­cos, las Socie­da­des de Fomen­to, los Clu­bes de Barrio, todos los ins­tru­men­tos orga­ni­za­ti­vos que tie­ne nues­tro deben poner el hom­bro para salir ade­lan­te”.

“Hay mucha con­cien­cia que el sec­tor vul­ne­ra­ble es el más débil fren­te a esta enfer­me­dad, es pobla­ción de ries­go. Está cla­ro que hay resol­ver la fal­ta de ali­men­tos, los nive­les de desigual­dad obli­gan a que el Esta­do inter­ven­ga. Tam­bién es cier­to que hay que for­ta­le­cer la ins­ti­tu­cio­na­li­dad. En una eco­no­mía con el 40% de infor­ma­li­dad y 40% de pobre­za, está cla­ro que la ins­ti­tu­cio­na­li­dad no lle­ga y ahí nece­si­ta­mos otros meca­nis­mos», expli­có.

Por últi­mo ase­gu­ró que fren­te a la mag­ni­tud de la cri­sis, «la Igle­sia, los Movi­mien­tos Popu­la­res, las Redes Comu­ni­ta­rias, los Evan­gé­li­cos, las Socie­da­des de Fomen­to, los Clu­bes de Barrio, todos los ins­tru­men­tos orga­ni­za­ti­vos que tie­ne nues­tro deben poner el hom­bro para salir ade­lan­te”.

La Unión Ferro­via­ria alis­ta tre­nes sani­ta­rios para luchar con­tra la pan­de­mia

Por Redac­ción EDA –

En el mar­co de la emer­gen­cia sani­ta­ria nacio­nal por el coro­na­vi­rus, que ya pro­vo­có 690 casos con­fir­ma­dos, 18 de los cua­les fue­ron fata­les, la Unión Ferro­via­ria con­fir­mó que el gre­mio se encuen­tra tra­ba­jan­do jun­to con el Gobierno nacio­nal para la ins­tru­men­ta­ción de tre­nes sani­ta­rios para con­tri­buir al com­ba­te con­tra la epi­de­mia.

El anun­cio fue rea­li­za­do por el secre­ta­rio Gene­ral del gre­mio, Ser­gio Sasia, des­pués de una reunión con el Minis­tro de Trans­por­te Mario Meo­ni. Según expli­có el gre­mia­lis­ta, la idea es tam­bién poner en fun­cio­na­mien­to for­ma­cio­nes ori­gi­nal­men­te des­ti­na­das a este ser­vi­cio que nece­si­tan reacon­di­cio­na­mien­to.

Tam­bién se suma­rían al pro­yec­to otras for­ma­cio­nes de car­ga y de pasa­je­ros, que se adap­ta­rían a las nece­si­da­des de lucha con­tra la epi­de­mia. Tam­bién se pre­vé usar las for­ma­cio­nes para el tras­la­do a dis­tin­tas zonas del país de equi­pos de vacu­na­ción con­tra la gri­pe y de todo tipo de medi­ca­ción o de equi­pos que se requie­ran para el tra­ta­mien­to de los afec­ta­dos.

En rela­ción con esta recu­pe­ra­da fun­ción social del entra­ma­do ferro­via­rio, Sas­sia resu­mió: “El obje­ti­vo es vol­ver a recu­pe­rar el sis­te­ma de inver­sión para que el tren siga recu­pe­ran­do su rol comu­ni­ta­rio en el tras­la­do de per­so­nas y ali­men­tos más aún en medio de esta emer­gen­cia”.

Los tra­ba­ja­do­res de salud piden insu­mos para pro­te­ger­se

Los enfer­me­ros del hos­pi­tal Ramos Mejía recla­man fal­ta de insu­mos, denun­cian malas con­di­cio­nes de tra­ba­jo y la nece­si­dad de incor­po­rar más pro­fe­sio­na­les al equi­po del hos­pi­tal. “Esta­mos pelean­do con­tra un virus des­co­no­ci­do, nece­si­ta­mos los ele­men­tos nece­sa­rios para pro­te­ger­nos”, seña­ló Clau­dio Gómez, enfer­me­ro del hos­pi­tal.

Según des­cri­be nece­si­tan des­de “ bar­bi­jos des­car­ta­bles, pro­tec­to­res anti­se­cre­cio­nes para los ojos, cami­so­li­nes, cofias, salas que per­mi­tan dis­tan­cia entre las camas y boxes indi­vi­dua­les para el ais­la­mien­to” esos son algu­nos de los reque­ri­mien­tos que un esta­ble­ci­mien­to de salud nece­si­ta para poder abor­dar los casos de pacien­tes que pre­sen­ten sín­to­mas sos­pe­cho­sos del coro­na­vi­rus o bien se con­fir­me su diag­nós­ti­co.

“Se están por inau­gu­rar nue­vos con­sul­to­rios para aten­der a pacien­tes febri­les en el mar­co de la pan­de­mia y toda­vía no han incor­po­ra­do nue­vo per­so­nal de enfer­me­ría, en lugar de eso, nos infor­ma­ron que 3 enfer­me­ros de cada turno –maña­na y tar­de– ten­drán que ir a aten­der a pacien­tes que se encuen­tran ais­la­dos en camas de hotel”, rela­tó Gómez, afir­man­do que los están man­dan­do a una “gue­rra sin armas”.

Si bien el hos­pi­tal cuen­ta con salas de inter­na­ción en cada área, su for­ma “apa­be­llo­na­da” no per­mi­te los cui­da­dos nece­sa­rios como, por ejem­plo, tener los ves­tua­rios jun­to a la entra­da para cam­biar­se la ropa antes de ingre­sar. Ade­más, según expli­can los tra­ba­ja­do­res del hos­pi­tal, “en muchas salas las camas no lle­gan a estar a más de un metro y medio de dis­tan­cia, como indi­ca el pro­to­co­lo para evi­tar con­ta­gios”.

La super­po­si­ción de tra­ba­jos es un fenó­meno que se repi­te entre los pro­fe­sio­na­les por­que los suel­dos no son sufi­cien­tes, por eso coin­ci­den que el mote de “héroes” no alcan­za. Este miér­co­les, una de las enfer­me­ras del hos­pi­tal Ramos Mejía pre­sen­tó sín­to­mas sos­pe­cho­sos del virus: fie­bre y dolor de gar­gan­ta. Has­ta reci­bir el resul­ta­do de la prue­ba, la tra­ba­ja­do­ra se encuen­tra inter­na­da y ais­la­da de otros pacien­tes.

Una situa­ción simi­lar ocu­rrió en el hos­pi­tal San­to­jan­ni, ubi­ca­do en Mata­de­ros, don­de una enfer­me­ra pre­sen­tó sín­to­mas del virus tras haber aten­di­do a pacien­tes con­ta­gia­dos en una clí­ni­ca pri­va­da. Des­pués de varios días ais­la­da, la prue­ba le dio nega­ti­vo, pero la mayo­ría de los enfer­me­ros del hos­pi­tal se encuen­tran en ries­go por man­te­ner múl­ti­ples tra­ba­jos en simul­tá­neo.

Ese temor exis­ten en los pro­fe­sio­na­les que de no con­tar con la pre­ven­ción nece­sa­ria se enfer­ma­rán y agra­va­ran la situa­ción. “El ries­go de con­ta­gio cre­ce muchí­si­mo al estar sal­tan­do de clí­ni­ca en clí­ni­ca para poder sobre­vi­vir”, advir­tió Celia Bení­tez, enfer­me­ra de neo­na­to­lo­gía en el Ramos Mejía, que tam­bién tra­ba­ja como enfer­me­ra de tera­pia inten­si­va para una empre­sa de medi­ci­na pre­pa­ga.

Bení­tez es enfer­me­ra hace ocho años, y ante la medi­da de ais­la­mien­to obli­ga­to­rio del vier­nes pasa­do tuvo que lle­var a sus tres hijos, de 7, 9 y 17 años, a la casa de su padre en la loca­li­dad de Gon­zá­lez Catán. “No voy a ver­los al menos por un mes, qui­zás más. Tuve que prio­ri­zar su salud sabien­do que yo pue­do ser un foco de con­ta­gio. Es una deci­sión muy difí­cil”, rela­tó.

Denun­cian que Ciu­dad expo­ne al con­ta­gio a los psi­có­lo­gos que atien­den repa­tria­dos en hote­les

Pro­fe­sio­na­les de la salud men­tal ase­gu­ran que los envían de mane­ra com­pul­si­va y sin nin­gún pro­to­co­lo a asis­tir a quie­nes pro­vie­nen de paí­ses con alta cir­cu­la­ción del Covid 19. Dicen que la comu­na igno­ra sus pro­pues­tas. Silen­cio ofi­cial ante las con­sul­tas de Tiem­po.

29 de Mar­zo de 2020Los pro­fe­sio­na­les de la salud men­tal de la Ciu­dad de Bue­nos Aires des­nu­da­ron este sába­do una de las asig­na­tu­ras aún irre­suel­tas en medio de la cua­ren­te­na: cómo y qué hace el Esta­do para pre­ser­var a los tra­ba­ja­do­res que cum­plen tareas esen­cia­les ante un posi­ble con­ta­gio del nue­vo coro­na­vi­rus duran­te su tra­ba­jo. Los tra­ba­ja­do­res y pro­fe­sio­na­les de los Cen­tros de Salud Men­tal N° 1, de Nuñez, y el N°3 Flo­ren­tino Ameg­hino, de Alma­gro, denun­cia­ron que la Direc­ción Gene­ral de Salud Men­tal por­te­ña, a car­go de Hum­ber­to Loren­zo Per­sano, les orde­nó asis­tir en for­ma com­pul­si­va a los hote­les don­de están los repa­tria­dos en cua­ren­te­na sin los cui­da­dos ni pro­to­co­los míni­mos para evi­tar los ries­gos de con­ta­gio del nue­vo coro­na­vi­rus.

Ante las con­sul­tas de este medio, en el minis­te­rio de Salud no con­tes­ta­ron si apli­ca­rán los cui­da­dos bási­cos que les recla­man y tam­po­co apor­ta­ron pre­ci­sio­nes sobre la exis­ten­cia de pre­vi­sio­nes para evi­tar el con­ta­gio en los tra­ba­ja­do­res públi­cos afec­ta­dos a tareas esen­cia­les que tie­nen per­mi­so para tran­si­tar den­tro de la cua­ren­te­na.

Los tra­ba­ja­do­res del CeSaM 1 denun­cia­ron que la comu­na «ha deter­mi­na­do enviar a hote­les de esta ciu­dad ‑don­de los hués­pe­des se encuen­tran en rigu­ro­sa cua­ren­te­na, pues­to que han sido repa­tria­dos des­de zonas con alta cir­cu­la­ción de Covid 19- una asis­ten­cia com­pul­si­va de equi­pos de salud men­tal con­for­ma­dos por pro­fe­sio­na­les de efec­to­res públi­cos de la ciu­dad, sin con­di­cio­nes cla­ras de bio­se­gu­ri­dad». La asam­blea de tra­ba­ja­do­res del Ameg­hino sos­tu­vo que hicie­ron pro­pues­tas para res­pon­der a la situa­ción, pero la úni­ca res­pues­ta fue el cum­pli­mie­to de la direc­ti­va.



Pro­pues­tas alter­na­ti­vas igno­ra­das

«Jun­to al direc­tor de la ins­ti­tu­ción, ofre­ci­mos nues­tra abso­lu­ta dis­po­si­ción y com­pro­mi­so a tra­ba­jar y asis­tir a aque­llas per­so­nas que lo nece­si­ta­sen en el mar­co de la emer­gen­cia sani­ta­ria, ofre­cien­do alter­na­ti­vas sufi­cien­tes para poder res­pon­der a esta deman­da des­de nues­tro lugar de tra­ba­jo, sin nece­si­dad de expo­ner­nos a cir­cu­lar», deta­lla­ron en un comu­ni­ca­do. Tam­bién pro­pu­sie­ron «la posi­bi­li­dad de asis­tir de for­ma pre­sen­cial en los casos que se eva­lua­sen como abso­lu­ta­men­te impres­cin­di­ble, soli­ci­tan­do para ello, el tras­la­do hacia el hotel y el equi­po de pro­tec­ción per­so­nal para nues­tro cui­da­do y el de la socie­dad toda».

En ambas ins­ti­tu­cio­nes cuen­tan lo mis­mo: Per­sano se ha nega­do ter­mi­nan­te­men­te y comen­zó a enviar a los pro­fe­sio­na­les en for­ma com­pul­si­va a los hote­les don­de están las per­so­nas que regre­sa­ron de via­je y están cum­plien­do la cua­ren­te­na. «No sólo se nos ha nega­do cada uno de los pedi­dos ‑ampa­ra­dos en dere­chos de los tra­ba­ja­do­res y en las dis­po­si­cio­nes de bio­se­gu­ri­dad expe­di­das por la OMS y el Minis­te­rio de Salud de la Nación- sino que ade­más se nos soli­ci­ta que lle­ve­mos nues­tro alcohol en gel y un cua­derno para ano­tar las pres­ta­cio­nes que allí brin­de­mos».

En el CeSaM 3 agre­ga­ron que la Direc­ción de Salud Men­tal les res­pon­dió «repar­tien­do a los pro­fe­sio­na­les a dife­ren­tes hote­les para asis­tir des­de el lunes 30⁄ 03 , sin un esque­ma de tra­ba­jo cla­ro, pro­to­co­lo, ni recur­sos sufi­cien­tes para con­te­ner una situa­ción que ellos mis­mos gene­ra­ron al obli­gar a los pasa­je­ros a hos­pe­dar­se en los hote­les».

La comu­ni­dad pro­fe­sio­nal del CeSaM 1 advir­tió que tam­po­co «está pre­vis­to el tras­la­do de los pro­fe­sio­na­les, ni la capa­ci­ta­ción, ni el acce­so al uso de los kits de pro­tec­ción reco­men­da­dos por el Minis­te­rio de Salud de la Nación». Tam­po­co hay «un res­pon­sa­ble a car­go del Gobierno de la Ciu­dad, ni con un pro­to­co­lo escri­to para lle­var­las ade­lan­te. No se está cola­bo­ran­do para cum­pli­men­tar las nor­mas sani­ta­rias para lograr el freno al con­ta­gio».



La cua­ren­te­na empe­zó hace rato en los CeSaM



El plan­teo de los pro­fe­sio­na­les de la salud men­tal refle­ja la zozo­bra que expe­ri­men­tan todos los tra­ba­ja­do­res dedi­ca­dos a tareas esen­cia­les en medio de la pan­de­mia. En los hos­pi­ta­les por­te­ños ya se han escu­cha­do los plan­teos de sus médi­cos para recla­mar mayo­res medi­das de pre­ven­ción, sin dejar de tra­ba­jar toda la sema­na en medio de la aten­ción de pacien­tes y la dupli­ca­ción de esfuer­zos para afron­tar el aumen­to de con­ta­gios.

En el Ameg­hino sus tra­ba­ja­do­res recor­da­ron es que «otro efec­to de esta soli­ci­tud es que los pacien­tes de nues­tro Cen­tro de Salud Men­tal con­ti­núan en asis­ten­cia por vía tele­fó­ni­ca des­de el ini­cio de la cua­ren­te­na», pero ha sido «orga­ni­za­da por los pro­pios tra­ba­ja­do­res, ya que no nos han brin­da­do más recur­sos como líneas tele­fó­ni­cas o acce­so a inter­net». Todos ellos «que­da­rán sin asis­ten­cia debi­do a que ten­dre­mos que asis­tir a otro lugar de tra­ba­jo», advier­tie­ron en refe­ren­cia a la orden com­pul­si­va de ir a los hote­les.

«Des­de el comien­zo de la epi­de­mia en nues­tro país, el Gobierno de la Ciu­dad no nos pro­ve­yó del mate­rial nece­sa­rio para la higie­ne y segu­ri­dad a los pro­fe­sio­na­les que segui­mos asis­tien­do con regu­la­ri­dad en la ins­ti­tu­ción, tenien­do que con­se­guir­los por nues­tra pro­pia orga­ni­za­ción», sos­tu­vie­ron los psi­có­lo­gos que afron­tan de su bol­si­llo la com­pra de «insu­mos total­men­te insu­fi­cien­tes debi­do a la difi­cul­tad cono­ci­da para acce­der a los mis­mos».

La asam­blea del Ameg­hino con­de­nó «el atro­pe­llo de par­te de las auto­ri­da­des, la fal­ta de con­sen­so y res­pues­tas ade­cua­das ante la situa­ción de emer­gen­cia sani­ta­ria». Tam­bién repu­dió «la arbi­tra­rie­dad de enviar a rea­li­zar dichas tareas a pro­fe­sio­na­les que se encua­dran den­tro de las per­so­nas de ries­go, expo­nién­do­nos a noso­tros y dejan­do sin aten­ción a la comu­ni­dad que asis­te regu­lar­men­te a nues­tra ins­ti­tu­ción».