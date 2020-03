Revuelta popular y saqueo de supermercados en el sur de Italia – La otra Andalucía

La emer­gen­cia sani­ta­ria se con­vier­te tam­bién, como se temía, en emer­gen­cia social en el sur de Ita­lia: Se temen fuer­tes pro­tes­tas socia­les y se han ini­cia­do los pri­me­ros saqueos, lo que obli­ga a los super­mer­ca­dos a dotar­se de vigi­lan­cia espe­cial. Des­de el sur emer­ge con fuer­za un gri­to de alar­ma del que se hacen eco los alcal­des que advier­ten al gobierno: “La gen­te tie­ne ham­bre”. Las seña­les son muchas y dra­má­ti­cas, con­vir­tién­do­se en vira­les en pocas horas. Una de ellas es un vídeo de un padre y su hija que muer­den una reba­na­da de pan con Nute­lla; él en tono ame­na­za­dor se diri­ge al pri­mer minis­tro Con­te y al alcal­de de Paler­mo en tono ame­na­za­dor: “Si mi hija no podrá comer un tro­zo de pan ire­mos a asal­tar los super­mer­ca­dos”.

EFE/​EPA/​Paolo Sal­moi­ra­go

Pre­ci­sa­men­te en Paler­mo, un gru­po orga­ni­za­do de una vein­te­na per­so­nas se pre­sen­tó, ante las cajas de un super­mer­ca­do Lidl –en via­le Regio­ne, uno de los más gran­des y fre­cuen­ta­dos de Paler­mo- con sus carri­tos lle­nos de pro­duc­tos, negán­do­se a pagar al tiem­po que gri­ta­ba: “Bas­ta de estar en casa, no tene­mos dine­ro para pagar, tene­mos que comer”. Los emplea­dos del super­mer­ca­do lla­ma­ron a la poli­cía y cara­bi­ne­ros, mien­tras cun­día el páni­co entre el nume­ro­so públi­co que espe­ra­ba en la calle, hacien­do cola con dis­tan­cia de segu­ri­dad de un metro entre per­so­nas. El caos se pro­lon­gó duran­te horas. Hoy la poli­cía vigi­la para pro­te­ger los super­mer­ca­dos en Paler­mo y en otras ciu­da­des.

Las lla­ma­das a la revuel­ta se extien­den como la pól­vo­ra en las redes socia­les. En Face­book se ha abier­to el per­fil de un gru­po lla­ma­do “Noi”, que ani­ma a la revuel­ta con un eslo­gan: “Recu­pe­rar lo que nos qui­tan”. En pocas horas con­ta­ba con cien­tos de segui­do­res, algu­nos de los cua­les se orga­ni­zan median­te chat. Sus men­sa­jes no dejan lugar a dudas. Hay quien dice: “Quie­nes estén lis­tos para la gue­rra el día 3 (fecha pre­vis­ta para el final de la emer­gen­cia, aun­que se da por segu­ro que el gobierno decre­ta­rá una pró­rro­ga), lo debe escri­bir aquí aba­jo”, “Debe­mos rom­per todos los super­mer­ca­dos”. Otro escri­be: “El pro­ble­ma es inme­dia­to, los niños deben comer”.

Pare­ci­do es el men­sa­je de Ale­jan­dro: “Yo no espe­ro a abril, estoy sin un euro, mi fami­lia debe comer”. Muchos ponen vídeos, mos­tran­do su iden­ti­dad, lla­man­do a la revuel­ta social, hacien­do ver sus pro­pios hijos. Luky gri­ta en uno de esos vídeos: “En casa pue­den estar los que tie­nen un sala­rio fijo, si noso­tros debe­mos estar ence­rra­dos, el Esta­do nos tie­ne que lle­var la comi­da y debe pagar los alqui­le­res, no somos Cris­tiano Ronal­do: Aquí tres cuar­tas par­tes de ita­lia­nos tra­ba­ja en negro; ¡rebe­la­ros!”. Según un recien­te estu­dio de la CGIL (prin­ci­pal sin­di­ca­to ita­liano), en Paler­mo y pro­vin­cia un tra­ba­ja­dor de cada tres tra­ba­ja en negro.

La lla­ma­da al saqueo de los super­me­ca­dos no es solo en Sici­lia, se extien­de a otros luga­res del sur. En esa mitad del terri­to­rio ita­liano, la eco­no­mía sumer­gi­da da tra­ba­jo a casi cua­tro millo­nes de per­so­nas. En Cam­pa­nia, en par­ti­cu­lar en algu­nas zonas de la pro­vin­cia de Nápo­les, han aumen­ta­do los robos en la calle, con gen­te que qui­ta las bol­sas con los pro­duc­tos que algu­nos clien­tes aca­ban de com­prar en los super­mer­ca­dos. Raro es el día don­de en algu­nas pro­vin­cias del sur no hay algún asal­to a una far­ma­cia. Hay gen­te que gri­ta su angus­tia y su ham­bre des­de el bal­cón. En Bari, la capi­tal de Apu­lia, la con­se­je­ra de Asun­tos Socia­les, Fran­ces­ca Bot­ta­lo­ci, tuvo que pre­sen­tar­se per­so­nal­men­te a lle­var dos paque­tes con pro­duc­tos de pri­me­ra nece­si­dad a una fami­lia que había pues­to en las redes socia­les un vídeo gri­tan­do des­de el bal­cón de su casa: “Ya no tene­mos dine­ro, no tene­mos nada. Venid a ver­lo”.

Las lla­ma­das 007, el ser­vi­cio de infor­ma­ción, ha ela­bo­ra­do un infor­me reser­va­do envia­do al pri­mer minis­tro Con­te y a la minis­tra del Inte­rior Lamor­ge­se con esta adver­ten­cia: “Exis­te un poten­cial peli­gro de revuel­tas y rebe­lio­nes, espon­tá­neas y orga­ni­za­das, sobre todo en el sur de Ita­lia, don­de la eco­no­mía sumer­gi­da y la capi­lar pre­sen­cia de la cri­mi­na­li­dad orga­ni­za­da son dos de los prin­ci­pa­les fac­to­res de ries­go”.

El alcal­de de Paler­mo, Leo­lu­ca Orlan­do, pide al gobierno que otor­gue una ren­ta de super­vi­ven­cia.

Ciro Buo­na­ju­to, alcal­de de Her­cu­lano, ha denun­cia­do: “Tene­mos un des­em­pleo juve­nil del 75 por cien­to, quien tra­ba­ja lo hace en muchí­si­mos casos en pre­ca­rio; aho­ra temo los efec­tos eco­nó­mi­co-socia­les. Pue­de exten­der­se la usu­ra, el trá­fi­co de dro­ga, los nego­cios de la camo­rra…”

Se hace eco del males­tar en el “Mez­zo­giorno” el minis­tro para el sur, Pep­pe Pro­ven­zano, quien en una entre­vis­ta dice hoy a Repub­bli­ca: “Aten­tos al sur, pue­de explo­tar. Hay que actuar rápi­da­men­te, está en ries­go el man­te­ni­mien­to de la demo­cra­cia. Hay que exten­der la ren­ta de ciu­da­da­nía” (se tra­ta de la ayu­da eco­nó­mi­ca, en torno a los 550 euros de media, que ofre­ce el Esta­do a quien no tie­ne empleo).

En este con­tex­to de gra­ví­si­ma cri­sis, se expli­ca tam­bién el dra­má­ti­co dis­cur­so que en la noche del vier­nes el pre­si­den­te de la Repú­bli­ca, Gior­gio Mat­ta­re­lla, diri­gió al país, con la mira­da pues­ta en Bru­se­las: “Esta­mos vivien­do una pági­na tris­te de nues­tra his­to­ria. Hemos vis­to imá­ge­nes que será impo­si­ble olvi­dar. Algu­nos terri­to­rios, y en par­ti­cu­lar las gene­ra­cio­nes más ancia­nas, están pagan­do un pre­cio altí­si­mo. Euro­pa debe com­pren­der la gra­ve­dad de la ame­na­za, o será dema­sia­do tar­de. Son indis­pen­sa­bles ulte­rio­res ini­cia­ti­vas comu­nes –aña­dió Mattarella‑, superan­do vie­jos esque­mas que ya están fue­ra de la reali­dad de las dra­má­ti­cas con­di­cio­nes en que se encuen­tra nues­tro Con­ti­nen­te”.

Fuen­te: www​.movi​mien​to​po​li​ti​co​de​re​sis​ten​cia​.blogs​pot​.com