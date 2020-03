Covid19. Después de la peste vendrán rebeliones

Por Manuel Hum­ber­to Res­tre­po Domín­guez, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 28 mar­zo 2020.-

La pri­me­ra gue­rra mun­dial, se negó a irse sola, en su final dejó el ras­tro de la pes­te. Un enemi­go invi­si­ble, al que no detec­ta­ron los rada­res, ni pudie­ron pre­de­cir la físi­ca y las mate­má­ti­cas. No hubo tiem­po para des­ci­frar los códi­gos enig­mas como si ocu­rrió con las ope­ra­cio­nes de asal­to y bom­bar­deo. De la pan­de­mia, se supo por las calles inun­da­das de cadá­ve­res, cuan­do nadie podía espe­rar cosas peo­res a las ya vivi­das. Eran tiem­pos de ham­bru­na y degra­da­ción, de mise­ria y olor pes­ti­len­te a bar­ba­rie que salía de pare­des derrui­das, ensan­gren­ta­das. Lo poco de huma­nos que había que­da­do en pie, lo derrum­bó la pes­te. Lo que no des­tro­zó la gue­rra lo car­co­mió el con­ta­gio.

Hace 100 años el mun­do era dis­per­so y a la sole­dad se le suma­ba silen­cio. Hoy el mun­do es otro, 3000 millo­nes de huma­nos con­fi­na­dos en sus casas, tra­tan­do de estar en en línea (on line), jun­to a una pan­ta­lla que emi­te en direc­to la tra­ge­dia, en la que mien­tras unos llo­ran a sus muer­tos, a otros los divier­te el dolor ajeno, y qui­zá ya afec­ta­dos men­tal­men­te por el paso arra­sa­dor del virus, dedi­can tiem­po a memes, fakes news, fal­se­da­des y men­ti­ras, que los delei­ta metien­do mie­do entre los hue­sos y la men­te de los mas débi­les, si el con­ta­gio cae sobre ellos, ya no habrá lagri­mas para des­pe­dir­los. Enton­ces no había mane­ra de pre­de­cir, ni cálcu­los basa­dos en varia­bles y dimen­sio­nes com­ple­jas. No exis­tían como aho­ra preo­cu­pa­cio­nes por males neu­ro­na­les, ansie­da­des, depre­sio­nes y sen­ti­mien­tos de sole­dad espe­cial­men­te para jóve­nes, mas inmu­nes a la pes­te y más frá­gi­les ante el dolor, nadie estu­vo exen­to de ries­go al con­ta­gio y la muer­te, cual­quie­ra podía ser tras­mi­sor o recep­tor, aun­que no todos habrían de con­ta­giar­se.

La gue­rra y la pes­te per­ma­ne­cen jun­tas, van cam­bian­do al mun­do de inme­dia­to, no hay un antes y un des­pués, si no un con­ti­nuum. La que pare­cía ser la ulti­ma gue­rra a ini­cios del siglo XX, sella­da con el armis­ti­cio, fue la ante­sa­la de una bar­ba­rie peor, ins­ta­la­da por el par­ti­do nazi, que des­tru­yó el sen­ti­do de ser humano, de huma­ni­dad y de dig­ni­dad. Ais­ló en cam­pos de con­cen­tra­ción a los que cali­fi­co de apes­ta­dos ideo­ló­gi­cos para exter­mi­nar­los, lle­vó las con­di­cio­nes de tra­ba­jo a su peor con­di­ción crea­ti­va, eli­mi­nó de la socie­dad el espí­ri­tu colec­ti­vo y arre­ba­tó en serie la vida de millo­nes. Nada de eso pare­ce tener rela­ción con la pes­te de hoy, pero en muchas dis­cur­sos se repi­ten cole­ta­zos del holo­caus­to vito­rea­do por fas­cis­tas y dise­ña­do con una inigua­la­ble mal­dad pues­ta a prue­ba.

Des­pués del con­ta­gio, nada será igual, como había ocu­rri­do con la pes­te negra que cam­bio las per­cep­cio­nes de la vida y las mane­ras de orga­ni­zar al mun­do medie­val en el siglo XIV. El mun­do hace 100 años empe­zó a ser mas rápi­do y hace 75 las cosas toma­ron aún mayor velo­ci­dad, en una ima­gen pasar de la loco­mo­to­ra a la for­mu­la uno. Los fenó­me­nos se glo­ba­li­za­ron y lo que pasa en un lugar reper­cu­te en otro. Los due­ños del capi­tal, des­pués de la pes­te o la gue­rra, siem­pre se han pro­pues­to recu­pe­rar rápi­da­men­te lo per­di­do, así amplia­ron los limi­tes del des­po­jo con la con­quis­ta de otras gala­xias, del espa­cio, del fon­do del mar y del cere­bro humano para cam­biar­le su rum­bo. Todo eso ocu­rrió des­pués de la gue­rra y la pes­te de hace 100 años. El holo­caus­to hace 75 años, se selló con nue­vos blo­ques eco­nó­mi­cos aso­cia­dos a sis­te­mas polí­ti­cos que rein­ven­ta­ron la gue­rra para dos, pero libra­da en otros terri­to­rios y en el últi­mo cuar­to de siglo entre bila­te­ra­lis­mo y mul­ti­la­te­ra­lis­mo el mun­do que­dó a mer­ced de tras­na­cio­na­les que hacen girar sobre su órbi­ta a esta­dos débi­les, que deci­den quien pue­de vivir y quien debe morir.

Hoy la pes­te arti­cu­la una acu­mu­la­ción de peque­ñas varia­cio­nes y seña­la el tran­si­to hacia nue­vas for­mas orga­ni­za­ti­vas socia­les, eco­nó­mi­cas, polí­ti­cas, cul­tu­ra­les. Turis­mo, ofi­cios, pro­fe­sio­nes, modos de edu­car y de apren­der, no que­da­rán a sal­vo, sal­drán afec­ta­dos, se per­de­rán millo­nes de pues­tos de tra­ba­jo, que pare­cían esta­bles, ina­mo­vi­bles, eco­no­mías sin rum­bo, como el virus, bus­ca­rán don­de posar­se, y habrá vidas sanas serán lisia­das. Las igle­sias cerra­ron puer­tas, la fe cam­bia, se ora sin altar, a lo lejos se divi­san cru­ce­ros ais­la­dos en mitad de la mar, aero­puer­tos sella­dos, esta­dos de sitio sin levan­ta­mien­tos arma­dos, into­le­ran­cias sin des­tino fijo, psi­quis rotas.

Des­pués de la pes­te la huma­ni­dad que­da­rá ago­ta­da, lis­ta a reco­men­zar de otra mane­ra, oja­la con mas sen­ti­do colec­ti­vo que egoís­mo, indi­vi­dua­li­za­ción y vio­len­cias. La tem­pes­tad de llu­vias y malas cose­chas pro­du­jo las ham­bru­nas del siglo XIV y des­pués vinie­ron gue­rras sin tre­gua, ham­bru­nas y nue­va pes­te, que conec­tó al siglo XX y aho­ra reapa­re­ce en siglo XXI y de la que ape­nas se sabe que existe.Cuando cese el ago­ta­mien­to, si es que hay tiem­po para el descanso,vendrán muta­cio­nes socia­les desata­das por la pes­te. Siem­pre des­pués del con­ta­gio han flo­re­ci­do levan­ta­mien­tos, gran­des movi­li­za­cio­nes, las ha habi­do de cam­pe­si­nos, obre­ros, rebe­lio­nes con­tra el orden judi­cial y finan­cie­ro, ata­ques a la pro­pie­dad y a la opu­len­cia. Y el orden natu­ral pare­ce apro­ve­char para recor­dar cosas y remo­ver la memo­ria, el dar­wi­nis­mo social anun­cia ani­ma­les de sel­va que regre­san a pasear­se en las ciu­da­des soli­ta­rias y mori­bun­das, ais­la­das por la pes­te y a gen­tes de ciu­dad que­rien­do regre­sar a la sel­va, huir para escon­der su debi­li­dad y has­tió o sim­ple­men­te bus­can­do sobre­vi­vir al con­ta­gio de incóg­ni­tos, entre sole­dad y silen­cio. Sea lo que sea es tiem­po de pru­den­cia, pacien­cia, inte­li­gen­cia, soli­da­ri­dad y espe­ran­za, esta bata­lla con­tra el virus se gana.