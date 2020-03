Argentina. Juan Grabois se contactó con más de 100 empresarios para recolectar alimentos y juguetes para 600 comedores

El diri­gen­te social se comu­ni­có de mane­ra pri­va­da y les trans­mi­tió la nece­si­dad de jun­tar miles de kilos de comi­da, jue­gos y ele­men­tos de lim­pie­za para abas­te­cer a las fami­lias que más pade­cen la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria

Por Mau­ri­cio Luna */​Resu­men Latinoamericano/​28 de mar­zo 2020 .-

Juan Gra­bois, diri­gen­te social de la Con­fe­de­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res de la Eco­no­mía Popu­lar (CTEP), impul­só una cade­na de WhatsApp median­te la cual con­tac­tó a más de 100 empre­sa­rios de todo el país. A ellos les reen­vió una car­ta median­te la cual bus­ca reco­lec­tar ali­men­tos, jugue­tes y artícu­los de lim­pie­za para abas­te­cer a más de 600 come­do­res duran­te el ais­la­mien­to social por el coro­na­vi­rus.

“¡Hola ami­gos con pla­ta y empre­sa­rios soli­da­rios! Nece­si­ta­mos para el lunes o con urgen­cia: 40 mil kilos de papá, 40 mil kilos de cebo­lla, 15 mil kilos de arroz, 15 mil kilos de fideos, 10 mil litros de sal­sa de toma­te, 2 mil litros de acei­te, 100 mil jue­gos de mesa, 5 mil litros de lavan­di­na y 10 mil jabo­nes blan­cos. O pla­ta: $5 millo­nes. Dona­cio­nes pri­va­das. Con o sin foto. Se acep­tan donan­tes de todo par­ti­do, cre­do y color. El Gobierno, toda bue­na gen­te, pero toda­vía no resuel­ve el abas­te­ci­mien­to de come­do­res comu­ni­ta­rios. Disap­poin­ted (decep­cio­na­do). Son 600 come­do­res del MTE (Movi­mien­to de Tra­ba­ja­do­res Excui­dos) des­abas­te­ci­dos, que ali­men­tan a por lo menos 100.000 per­so­nas. Lis­ta de hora­rios, direc­cio­nes y res­pon­sa­bles de come­do­res a dis­po­si­ción. SOS”, redac­tó.

El final del tex­to indi­có los cana­les para efec­tuar las dona­cio­nes: » Enti­dad Aso­cia­ción Civil Ama­ne­cer de los Car­to­ne­ros. CUIT: 30711426457. Ban­co Ciu­dad. N° de cuen­ta: 046−774÷2. CBU: 0290046900000000077428. Dona­cio­nes Físi­cas en Pedro Echa­gue 1265 (CABA). Reci­be Ser­gio Sán­chez (MTE)».

Info­bae se con­tac­tó con Gra­bois, quien indi­có: “Pre­fie­ro que esto sea de mane­ra pri­va­do. No quie­ro dar notas sobre esto”.

Des­de su entorno, sin embar­go, brin­da­ron una serie de pre­ci­sio­nes para com­pren­der el moti­vo que lle­vó a Gra­bois a rea­li­zar este pedi­do por su cuen­ta. Puer­tas aden­tro, el diri­gen­te sos­tie­ne que la situa­ción está esta­ble pero que en pocos días fal­ta­rá la comi­da en muchos come­do­res. Son 550 del MTE y otros 50 que tam­bién abas­te­ce su agru­pa­ción. Como dijo en el tex­to, apro­xi­ma­da­men­te 100 mil per­so­nas pasan por ellos duran­te los medio­días y las tar­des para almor­zar y meren­dar. La dona­ción reque­ri­da los pro­vee­ría para 15 o 30 días.

La prin­ci­pal preo­cu­pa­ción den­tro de los sec­to­res popu­la­res radi­ca en que muchos bene­fi­cia­rios de la AUH no poseen la tar­je­ta corres­pon­dien­te para reti­rar el efec­ti­vo por los caje­ros auto­má­ti­cos. Muchos de ellos la per­die­ron o reno­va­ron el trá­mi­te en octu­bre de 2019, por lo que seguía cobran­do el dine­ro a tra­vés de las ven­ta­ni­llas ban­ca­rias. Con todas las enti­da­des cerra­das, la posi­bi­li­dad de con­tar con esta per­cep­ción es nula.

“Den­tro del ais­la­mien­to hay fami­lias muy rotas, con madres o padres adic­tos, gen­te que nece­si­ta el come­dor comu­ni­ta­rio para vivir, por­que si no no tie­nen un lugar para comer. El Gobierno nacio­nal les trans­fie­re la ayu­da a los muni­ci­pios, pero a los barrios más caren­cia­dos, las villas, no lle­ga. No se está garan­ti­zan­do el abas­te­ci­mien­to ade­cua­do”, expli­ca­ron a este medio fuen­tes de la agru­pa­ción que con­du­ce Gra­bois.

Des­de su círcu­lo más inti­mo con­fir­man que man­tie­ne un estre­cho diá­lo­go con todo el Gabi­ne­te del pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez. Tam­bién que los prin­ci­pa­les fun­cio­na­rios aten­die­ron la situa­ción y que pro­me­tie­ron que esta sema­na comen­za­rán a des­ti­nar dicho abas­te­ci­mien­to para estos luga­res. “Pue­de tar­dar un mes en lle­gar, noso­tros lo nece­si­ta­mos con urgen­cia”, afir­ma­ron.

Des­de la CTEP ase­gu­ra­ron que son más de un millón las per­so­nas que comen a dia­rio en lo más de 7.000 come­do­res. “Nos preo­cu­pa que no haya des­bor­des ni saqueos, pero tam­bién que no sufran aque­llos que están exclui­dos. Son los casos que los polí­ti­cos no ven”, indi­ca­ron.

En las pri­me­ras horas el pedi­do tuvo cin­co res­pues­tas y más de $400 mil depo­si­ta­dos que serán uti­li­za­dos ‑prin­ci­pal­men­te- para la com­pra de 30 mil kilos de papa y cebo­lla. Tam­bién para la com­pra de fideos. Para ello encar­ga­ron pre­su­pues­tos en diver­sos mayo­ris­tas de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires. “Los jugue­tes los pedi­mos por­que mucha gen­te no tie­ne dis­trac­cio­nes. Hay luga­res a los que no lle­ga la tele­vi­sión, en don­de usar Inter­net es caro o el ser­vi­cio se colap­sa. Esto se está ponien­do feo y no tene­mos res­pues­tas», com­ple­ta­ron.

*Fuen­te: Info­Bae