Perú. Organizaciones de DDHH advierten riesgo en propuesta de uso de armas contra civiles

Por Luis F. Rodrí­guez Jimé­nez /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 27 de mar­zo de 2020

El jefe del Coman­do Con­jun­to de las Fuer­zas Arma­das, gene­ral César Astu­di­llo, seña­ló en un dia­rio local que, para garan­ti­zar el cum­pli­mien­to de ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio decre­ta­do por el Esta­do, las fuer­zas mili­ta­res usa­rán las armas “en los barrios mar­gi­na­les”.

“Hemos pues­to a patru­llar perros de gue­rra y el empleo de armas: esco­pe­tas con per­di­go­nes y balas de goma […] Y ten la segu­ri­dad de que si nues­tros sol­da­dos tie­nen que usar las armas, las van a emplear por­que la ley lo per­mi­te”, seña­ló a Perú 21.

Estas decla­ra­cio­nes lla­man la aten­ción espe­cial­men­te por­que el Decre­to Supre­mo (D.S.) N° 44 seña­la que la Poli­cía Nacio­nal del Perú (PNP) es la prin­ci­pal res­pon­sa­ble de velar por el orden interno en la Emer­gen­cia Nacio­nal, con apo­yo de las Fuer­zas Arma­das (FF.AA.). Es decir, las accio­nes mili­ta­res no pue­den rea­li­zar­se sin coor­di­na­ción con la Poli­cía, ins­ti­tu­ción encar­ga­da del orden civil, según con­fir­ma­ron fuen­tes del Minis­te­rio de Defen­sa a Way­ka.

El Decre­to Supre­mo N° 44 seña­la como res­pon­sa­bles del orden interno a la Poli­cía Nacio­nal con el apo­yo de las FF.AA.

Pero, ¿es posi­ble que, den­tro del esta­do de emer­gen­cia para la con­ten­ción del coro­na­vi­rus (COVID-19), las FF.AA. uti­li­cen las armas para hacer res­pe­tar las nor­mas del D.S. N° 44?

El esta­do de emer­gen­cia no legi­ti­ma el uso indis­cri­mi­na­do de armas

Way­ka con­sul­tó la vali­dez de estas decla­ra­cio­nes con Mar Pérez, repre­sen­tan­te de la Coor­di­na­do­ra Nacio­nal de Dere­chos Huma­nos (CNDDHH). Al res­pec­to, la abo­ga­da seña­ló que, debi­do a que la situa­ción exce­de a la Poli­cía, es nece­sa­rio que inter­ven­gan las FF.AA. aun­que esto “gene­ra muchos ries­gos” para los dere­chos huma­nos.

“[El D.S. N°44] no sus­pen­de el dere­cho a no ser tor­tu­ra­do ni el dere­cho a la inte­gri­dad per­so­nal. Lo úni­co que se está sus­pen­dien­do ahí es el dere­cho a la liber­tad de trán­si­to y la liber­tad per­so­nal de las per­so­nas que no aca­tan esta res­tric­ción”, refi­rió.

Por otro lado, Mar Pérez seña­ló que el uso de armas con­tra civi­les que no aca­ten la nor­ma no pue­de ser indis­cri­mi­na­do sino que debe ceñir­se a estric­tos prin­ci­pios de los dere­chos huma­nos.

“El prin­ci­pio más impor­tan­te es que solo se pue­de usar la fuer­za poten­cial­men­te letal cuan­do hay un ries­go gra­ve e inmi­nen­te para la vida. Solo se pue­de matar a otra per­so­na para sal­var una vida que está en ries­go. Esto exclu­ye la posi­bi­li­dad de usar la fuer­za letal con­tra una per­so­na que ha incum­pli­do el toque de que­da”, mani­fes­tó.

Mar Pérez, repre­sen­tan­te de la CNDDHH, seña­ló que hay estric­tos prin­ci­pios de los dere­chos huma­nos que limi­tan el uso de armas (Foto: You­tu­be)

Asi­mis­mo, seña­ló que el uso de la fuer­za se regu­la por tres prin­ci­pios: lega­li­dad, nece­si­dad y pro­por­cio­na­li­dad.

“Si tu obje­ti­vo legal es dete­ner a per­so­na que ha incum­pli­do el esta­do de emer­gen­cia, solo se pue­de usar la fuer­za nece­sa­ria para inmo­vi­li­zar­la, colo­car­le unas espo­sas; pero ya no habría nin­gu­na nece­si­dad de cache­tear­la ni mucho menos dis­pa­rar­le […] Solo se pue­de dis­pa­rar con­tra una per­so­na si es que está a pun­to de aten­tar con­tra la vida de otra”, refi­rió.

Sobre las decla­ra­cio­nes del Gral. César Astu­di­llo acer­ca del empleo de “esco­pe­tas con per­di­go­nes y balas de goma”, Mar Pérez seña­ló que estas armas pue­den cau­sar gra­ves daños a la salud de las per­so­nas “como en el caso de Chi­le en que muchos mani­fes­tan­tes per­die­ron la vis­ta”.

Por ello, con­si­de­ró que el uso de este tipo de arma­men­to tam­bién debía ceñir­se al prin­ci­pio de pro­por­cio­na­li­dad de la fuer­za; es decir, emplear­lo solo en situa­cio­nes en que sea “estric­ta­men­te nece­sa­rio” y que el daño que se va a cau­sar sea com­pa­ra­ble “al daño que se está tra­tan­do de evi­tar”.

Acer­ca del empleo de las armas en “barrios mar­gi­na­les”, Mar Pérez seña­ló que ésta era una expre­sión dis­cri­mi­na­to­ria.

Las armas “no leta­les” pue­den cau­sar gra­ves daños a las per­so­nas

Way­ka tam­bién con­sul­tó con Mari­na Nava­rro, repre­sen­tan­te de Amnis­tía Inter­na­cio­nal. Al res­pec­to, seña­ló que, den­tro del ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio, “hay dere­chos que en nin­gún momen­to pue­den res­trin­gir­se”.

“Como la prohi­bi­ción total y abso­lu­ta de la tor­tu­ra de cual­quier tra­to inhu­mano o degra­dan­te. […] La dig­ni­dad de las per­so­nas tie­ne que estar por enci­ma de que exis­ta un esta­do de emer­gen­cia”, refi­rió.

Mari­na Nava­rro, repre­sen­tan­te de Amnis­tía Inter­na­cio­nal, refi­rió que no pue­de emplear­se el uso de armas para invo­car a la gen­te a que vuel­va a sus casas (Foto: You­tu­be)

Sobre el uso de armas “como esco­pe­tas con per­di­go­nes y balas de goma”, Nava­rro coin­ci­dió en que “el uso de fuer­za debe ser pro­por­cio­nal a lo que esté ocu­rrien­do” y no pue­den emplear­se “para invo­car a que la gen­te vuel­va a sus casas”.

“En tér­mi­nos gene­ra­les, lo que es impor­tan­te saber es que el uso de las lla­ma­das armas no leta­les real­men­te no son así, sino que son menos leta­les por­que pue­den lle­gar a ser leta­les usa­das a cor­ta dis­tan­cia o pue­den lle­gar a cau­sar gra­ves daños a la salud de la per­so­na. No se deben usar más de lo abso­lu­ta­men­te nece­sa­rio cuan­do la salud y la vida de las per­so­nas está en peli­gro”, sos­tu­vo.

Sobre las decla­ra­cio­nes del Gral. César Astu­di­llo acer­ca del uso de armas en “barrios mar­gi­na­les”, Mari­na Nava­rro seña­ló que, de ser así, “cual­quier medi­da tie­ne que ser sin nin­gún tipo de dis­cri­mi­na­ción”. Es decir, “las mis­mas medi­das o méto­dos se deben uti­li­zar en abso­lu­ta­men­te todos los barrios, ciu­da­des o espa­cios don­de pue­da ocu­rrir”.

Con apo­yo del Eje­cu­ti­vo

El minis­tro de Defen­sa, Wal­ter Mar­tos, decla­ró a un medio de comu­ni­ca­ción que se reunió con el gene­ral Astu­di­llo y con el jefe de la Poli­cía para coor­di­nar el uso de «armas no leta­les» con­tra civi­les.

«Indu­da­ble­men­te las FF.AA. están capa­ci­ta­das para hacer uso de armas leta­les […] pero en base a la expe­rien­cia que hemos teni­do en estos últi­mos años, las FF.AA. han sabi­do apo­yar a la PNP […] Las FF.AA. se han empe­za­do a equi­par con armas no leta­les como son escu­dos […] varas, esco­pe­tas de gomas y de per­di­go­nes. Hay un gru­po de las FF.AA. que está entre­na­da y equi­pa­da para hacer uso de este arma­men­to en caso de con­flic­tos socia­les», seña­ló.

Minis­tro de Defen­sa, Wal­ter Mar­tos, resal­tó la nece­si­dad de emplear el uso de armas no leta­les con­tra civi­les que desaca­ten el Esta­do de emer­gen­cia o agre­dan a las fuer­zas del orden (Foto: Ges­tión)

Por otro lado, resal­tó que hay zonas espe­cí­fi­cas en don­de exis­te la nece­si­dad de uti­li­zar esta cla­se de armas.

«Aque­llas zonas don­de la gen­te es irres­pe­tuo­sa, por ejem­plo en Bella­vis­ta, Sulla­na, en algu­nas zonas de Cata­caos, el per­so­nal va a salir en patru­llas mix­tas tan­to de la PNP, las FF.AA. y aun de sere­naz­go […] y par­te de esta patru­lla va a estar equi­pa­da con este tipo de armas», refi­rió al res­pec­to.

Fuen­te: Way​ka​.pe