Pensamiento crítico. El ideal anarquista

Por Eli­seo Reclus

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 28 mar­zo 2020

Fue­ra

del ámbi­to liber­ta­rio, Eli­seo Reclus es más cono­ci­do como emi­nen­te

geó­gra­fo que como teó­ri­co del anar­quis­mo. Como en otros muchos casos,

des­de Lev Tols­toi a Noam Chomsky, muchos anar­quis­tas son valo­ra­dos por

su pro­duc­ción cien­tí­fi­ca pero se obvia cons­cien­te­men­te su obra polí­ti­ca y

filo­só­fi­ca, que no está por deba­jo de la aca­dé­mi­ca o lite­ra­ria. En el

caso de Eli­seo Reclus, como mucho, se redu­ce su pen­sa­mien­to a la famo­sa

fra­se “La anar­quía es la más alta expre­sión del orden”, pero segui­mos

des­co­no­cien­do la obra de un pen­sa­dor liber­ta­rio que con­vi­vió con Baku­nin

y Kro­pot­kin al mis­mo tiem­po que bus­ca­ba nue­vos hori­zon­tes a una cien­cia

geo­grá­fi­ca que en oca­sio­nes ser­vía como coar­ta­da del colo­nia­lis­mo más

sal­va­je; una geo­gra­fía huma­na en abier­ta opo­si­ción a la más orto­do­xa de

Paul Vidal de la Bla­che. Reco­ge­mos en La Alca­rria Obre­ra uno de sus

escri­tos, “El ideal anar­quis­ta”, que resu­me muy bien su pen­sa­mien­to,

siem­pre preo­cu­pa­do por la apli­ca­ción prác­ti­ca del ideal (como se

tras­lu­ce en “Las colo­nias anar­quis­tas”) y que nos ofre­ce una fir­me

espe­ran­za en tiem­pos difí­ci­les y oscu­ros.

La anar­quía, el ideal del anar­quis­mo y los anar­quis­tas

La anar­quía no es una teo­ría nue­va.

La pala­bra mis­ma, toma­da en su acep­ción de «ausen­cia de gobierno», de

«socie­dad sin jefes», es de ori­gen anti­guo y fue emplea­da mucho antes

de Proud­hon.

Por otra par­te, ¿qué impor­tan las pala­bras? Antes de los anar­quis­tas

exis­tie­ron «ácra­tas», y se habían suce­di­do ya muchas gene­ra­cio­nes cuan­do

éstos ima­gi­na­ron su nom­bre de for­ma­ción eru­di­ta. Siem­pre ha habi­do

hom­bres libres, des­pre­cia­do­res de la ley, gen­tes que han vivi­do sin

amos, según el dere­cho pri­mor­dial de su exis­ten­cia y de su pen­sa­mien­to.

Aun en los tiem­pos pri­mi­ti­vos encon­tra­mos en todas par­tes tri­bus

com­pues­tas de hom­bres que se rigen a su modo, sin leyes impues­tas ni

otra regla de con­duc­ta que «su que­rer y libre volun­tad», según dijo

Rabe­lais, e impul­sa­dos tam­bién por el deseo de fun­dar la «fe pro­fun­da»,

como los «caba­lle­ros tan biza­rros» y las «damas tan gra­cio­sas» que se

reunie­ron en la aba­día de The­lè­me.

Pero si la anar­quía es tan anti­gua como la huma­ni­dad, al menos los

que la repre­sen­tan apor­tan algo nue­vo, pues­to que tie­nen la con­cien­cia

pre­ci­sa del fin que se pro­po­nen y des­de un extre­mo al otro de la tie­rra

están de acuer­do den­tro de su ideal para recha­zar toda for­ma de

gobierno. El sue­ño de la liber­tad del mun­do ha deja­do de ser una pura

uto­pía filo­só­fi­ca y lite­ra­ria, como lo era para los fun­da­do­res de las

ciu­da­des del Sol o de las nue­vas Jeru­sa­lén, y ha lle­ga­do a ser un fin

prác­ti­co, acti­va­men­te bus­ca­do por mul­ti­tu­des de hom­bres que uni­dos y

resuel­tos cola­bo­ran al adve­ni­mien­to de una socie­dad en la que no habrá

amos, ni con­ser­va­do­res ofi­cia­les de la moral públi­ca, ni car­ce­le­ros, ni

ver­du­gos, ni ricos, ni pobres, sino her­ma­nos que ten­drán todos su pan

coti­diano, igua­les en dere­chos, man­te­nién­do­se en paz y en cor­dial unión,

no por obe­dien­cia a las leyes, acom­pa­ña­das siem­pre de terri­bles

ame­na­zas, sino por el res­pe­to mutuo de intere­ses y por la obser­va­ción

cien­tí­fi­ca de las leyes natu­ra­les.

Sin duda este ideal pare­ce qui­mé­ri­co a muchos de voso­tros, pero estoy

segu­ro tam­bién de que la mayor par­te lo con­si­de­ra desea­ble y de que

entre­véis a lo lejos la ima­gen eté­rea de una socie­dad pací­fi­ca, en que

los hom­bres, ya recon­ci­lia­dos, deja­rán oxi­dar­se las espa­das, fun­di­rán

los caño­nes y des­ar­ma­rán los bar­cos de gue­rra. Ade­más, ¿no sois voso­tros

de los que des­de hace miles de años, según decís, tra­ba­jáis para

cons­truir el tem­plo de la Igual­dad? Voso­tros sois maçons (alba­ñi­les) con

el solo fin de maçon­ner (cons­truir) un edi­fi­cio de pro­por­cio­nes

regu­la­res, don­de sólo entren los hom­bres libres, igua­les y her­ma­nos,

tra­ba­jan­do sin cesar en su per­fec­cio­na­mien­to y rena­cien­do por la fuer­za

del amor a una vida nue­va de jus­ti­cia y de bon­dad. Está muy bien esto,

segu­ra­men­te, y no estáis solos. De nin­gu­na mane­ra pre­ten­déis el

mono­po­lio del espí­ri­tu de pro­gre­so y reno­va­ción. No come­téis ni siquie­ra

la injus­ti­cia de olvi­dar a vues­tros espe­cia­les adver­sa­rios, los que os

mal­di­cen y exco­mul­gan, los cató­li­cos ardien­tes que envían al infierno a

los enemi­gos de la San­ta Igle­sia, pero que tam­bién pro­fe­ti­zan la veni­da

de una edad de paz defi­ni­ti­va. Fran­cis­co de Asís, Cata­li­na de Sie­na,

Tere­sa de Ávi­la y otros muchos fie­les de una fe que no es la vues­tra,

ama­ron cier­ta­men­te a la huma­ni­dad con el amor más sin­ce­ro y debe­mos

con­ta­dos en el núme­ro de los que vivie­ron por un ideal de feli­ci­dad

uni­ver­sal. Y aho­ra los miles y millo­nes de socia­lis­tas, a cual­quier

escue­la que per­te­nez­can, luchan tam­bién por un por­ve­nir en que el poder

del capi­tal será des­trui­do y en que los hom­bres podrán por fin lla­mar­se

«igua­les» sin iro­nía.

El ideal de los anar­quis­tas es, por tan­to, el mis­mo de muchos hom­bres

gene­ro­sos, per­te­ne­cien­tes a las reli­gio­nes, a las sec­tas, a los

par­ti­dos más diver­sos, pero los anar­quis­tas se dis­tin­guen cla­ra­men­te por

sus medios, como indi­ca su nom­bre, sin dejar lugar a dudas ni al

equí­vo­co. La con­quis­ta del poder fue casi siem­pre la gran preo­cu­pa­ción

de los revo­lu­cio­na­rios, has­ta de los mejor inten­cio­na­dos. La edu­ca­ción

reci­bi­da no les per­mi­tía ima­gi­nar­se una socie­dad libre, fun­cio­nan­do sin

un gobierno regu­lar, y en cuan­to habían derri­ba­do a los amos odia­dos, se

apre­su­ra­ban a reem­pla­zar­les por otros amos, des­ti­na­dos, según la

fór­mu­la con­sa­gra­da, «a hacer la feli­ci­dad del pue­blo». Corrien­te­men­te,

no se per­mi­tían pre­pa­rar ni un sim­ple cam­bio de prín­ci­pe o de dinas­tía

sin haber hecho home­na­je de su obe­dien­cia a un sobe­rano futu­ro.

«El rey ha muer­to. ¡Viva el rey!», gri­ta­ban los súb­di­tos, siem­pre

fie­les, has­ta en su rebel­día. Duran­te siglos y siglos éste ha sido

inde­fec­ti­ble­men­te el cur­so de la his­to­ria. «¿Cómo se podría vivir sin

amos?», decían los escla­vos, las espo­sas, los niños, los tra­ba­ja­do­res de

las ciu­da­des y de los cam­pos, y deli­be­ra­da­men­te ponían la cabe­za bajo

el yugo como el buey que arras­tra el ara­do. Recor­de­mos a los suble­va­dos

de 1830, que recla­ma­ban «la mejor de las repú­bli­cas» en la per­so­na de un

nue­vo rey, y a los repu­bli­ca­nos de 1848 reti­rán­do­se dis­cre­ta­men­te a sus

buhar­di­llas des­pués de haber pues­to «tres meses de mise­ria al ser­vi­cio

del gobierno pro­vi­sio­nal». Al mis­mo tiem­po esta­lla­ba una revo­lu­ción en

Ale­ma­nia y se reunía un Par­la­men­to popu­lar en Fránc­fort. «La anti­gua

auto­ri­dad es un cadá­ver», decía uno de los repre­sen­tan­tes. «Sí ‑repli­có

el pre­si­den­te-; pero noso­tros vamos a resu­ci­tar­la. Lla­ma­re­mos a hom­bres

nue­vos que sabrán recon­quis­tar para el poder la con­fian­za de la nación.»

Hay que repe­tir el ver­so de Víc­tor Hugo: “Un vie­jo ins­tin­to humano

con­du­ce a la baje­za”.

Con­tra ese ins­tin­to la anar­quía repre­sen­ta ver­da­de­ra­men­te un espí­ri­tu

nue­vo. No se pue­de repro­char a los anar­quis­tas que tra­ten de

des­em­ba­ra­zar­se de un gobierno para sus­ti­tuir­le: «Quí­ta­te tú, para

poner­me yo», es una fra­se que les repug­na, y por ade­lan­ta­do aver­güen­zan,

menos­pre­cian o com­pa­de­cen al com­pa­ñe­ro que, pica­do de la tarán­tu­la del

poder, se per­mi­te soli­ci­tar algún car­go con el pre­tex­to de hacer, él

tam­bién, «la feli­ci­dad de sus con­ciu­da­da­nos». Los anar­quis­tas entien­den,

apo­yán­do­se en la obser­va­ción, que el Esta­do, con cuan­to de él depen­de,

no es una pura enti­dad o una fór­mu­la filo­só­fi­ca, sino un con­jun­to de

indi­vi­duos colo­ca­dos en un medio espe­cial, cuya influen­cia sufren.

Estos, ele­va­dos en dig­ni­dad, en poder, en tra­ta­mien­to, por enci­ma de sus

con­ciu­da­da­nos, son por esto mis­mo for­za­dos, por decir­lo así, a creer­se

supe­rio­res al común de las gen­tes; sin embar­go, las ten­ta­cio­nes de todas

cla­ses que les ase­dian les hacen caer casi fatal­men­te por deba­jo del

nivel gene­ral. Esto es lo que repe­ti­mos sin cesar a nues­tros her­ma­nos ‑a

veces her­ma­nos enemi­gos- los socia­lis­tas de Esta­do: “Tened cui­da­do con

vues­tros jefes y man­da­ta­rios. Segu­ra­men­te están ani­ma­dos, como voso­tros,

de las más puras inten­cio­nes; desean ardien­te­men­te la supre­sión de la

pro­pie­dad pri­va­da y del Esta­do tirá­ni­co; pero las rela­cio­nes, las

cir­cuns­tan­cias nue­vas, les modi­fi­can poco a poco; su moral cam­bia con

sus intere­ses, y, cre­yén­do­se siem­pre fie­les a la cau­sa de sus

repre­sen­ta­dos, lle­gan a serie for­zo­sa­men­te infie­les. Tam­bién ellos,

deten­ta­do­res del poder, habrán de ser­vir­se de los ins­tru­men­tos del

poder: ejér­ci­to, mora­lis­tas, magis­tra­dos, guar­dias y poli­cías». Hace más

de tres mil años el poe­ta indio del Mahá Bhá­ra­ta for­mu­ló la expe­rien­cia

de los siglos: «El hom­bre que pasea en el carro triun­fal no será nun­ca

el ami­go del hom­bre que va a pie».

El anar­quis­mo y el poder

Los anar­quis­tas tie­nen sobre este pun­to los prin­ci­pios más fijos;

según ellos, la con­quis­ta del poder no pue­de ser­vir sino para pro­lon­gar

la dura­ción del poder mis­mo y la escla­vi­tud corres­pon­dien­te. No sin

razón se nos desig­na uni­ver­sal­men­te con el nom­bre de «anar­quis­tas»,

pala­bra que, des­pués de todo, sólo tie­ne una sig­ni­fi­ca­ción nega­ti­va. Se

nos podría lla­mar «liber­ta­rios», como se cali­fi­can muchos entre

noso­tros, o bien «armo­nis­tas», a cau­sa del acuer­do libre de volun­ta­des

que, según nues­tra con­vic­ción, cons­ti­tui­rá la socie­dad futu­ra; pero

estos nom­bres no nos dife­ren­cian bas­tan­te de los otros socia­lis­tas. Es

la lucha con­tra todo poder ofi­cial lo que nos dis­tin­gue esen­cial­men­te.

Cada indi­vi­dua­li­dad es para noso­tros el cen­tro del uni­ver­so, y cada uno

tie­ne los mis­mos dere­chos a su ‘desa­rro­llo inte­gral, sin inter­ven­ción de

un poder que le diri­ja, le corri­ja y le cas­ti­gue.

La moral del anar­quis­mo

Ya sabéis cuál es nues­tro ideal. He aquí aho­ra la pri­me­ra cues­tión

que se pre­sen­ta: «Este ideal, ¿es ver­da­de­ra­men­te noble y mere­ce que por

él se sacri­fi­quen los hom­bres y se corran los terri­bles ries­gos que

entra­ñan todas las revo­lu­cio­nes? ¿Es pura la moral anar­quis­ta y será el

hom­bre, den­tro de la socie­dad liber­ta­ria, si lle­ga a cons­ti­tuir­se, mejor

que en una socie­dad basa­da en el mie­do al poder y a las leyes?». Yo

res­pon­do con toda segu­ri­dad, y espe­ro que bien pron­to voso­tros

res­pon­de­réis con­mi­go: «Sí; la moral anar­quis­ta es la que mejor

corres­pon­de a la con­cep­ción moder­na de la jus­ti­cia y de la bon­dad».

El fun­da­men­to de la anti­gua moral, ya lo sabéis, no era otro que el

mie­do, el «tem­blor”, como dice la Biblia, y como os han ense­ña­do tan­tos

pre­cep­tos en vues­tra juven­tud. «El temor de Dios es el prin­ci­pio de la

sabi­du­ría»: tal fue has­ta hace poco el pun­to de par­ti­da de toda

edu­ca­ción; la socie­dad en su con­jun­to se basa­ba sobre el terror. Los

hom­bres no eran ciu­da­da­nos, sino súb­di­tos o borre­gos; las espo­sas eran

cria­das; los hijos, escla­vos sobre los que sus padres con­ser­va­ban par­te

del anti­guo dere­cho de vida y muer­te. Por todas par­tes, en todos los

órde­nes socia­les, apa­re­cían las rela­cio­nes de supe­rio­ri­dad y

subor­di­na­ción; en fin, en nues­tros días aún, el prin­ci­pio mis­mo del

Esta­do, y de todos los Esta­dos par­ti­cu­la­res que lo cons­ti­tu­yen, es la

jerar­quía o la arquía «san­ta», la auto­ri­dad «sagra­da»: este es el

ver­da­de­ro sen­ti­do de la pala­bra. Y esta domi­na­ción sacro­san­ta impli­ca

toda una suce­sión de cla­ses super­pues­tas, en que las más altas tie­nen

todas el dere­cho de man­dar y todas las infe­rio­res el deber de obe­de­cer.

La moral ofi­cial con­sis­te en doblar el espi­na­zo ante el supe­rior y

erguir­se orgu­llo­sa­men­te en pre­sen­cia del subor­di­na­do. Cada hom­bre debe

tener dos caras cómo Jano, dos son­ri­sas: una lison­je­ra, solí­ci­ta, has­ta

ser­vil; la otra sober­bia y de una noble con­des­cen­den­cia. El prin­ci­pio de

auto­ri­dad (así es como se lla­ma esta cosa) exi­ge que el supe­rior no

parez­ca jamás que se haya equi­vo­ca­do, y que en todo cam­bio de pala­bras

él diga la últi­ma. Pero sobre todo es pre­ci­so que sus órde­nes sean

obe­de­ci­das; así se sim­pli­fi­ca todo: no hay nece­si­dad de roza­mien­tos,

expli­ca­cio­nes, dudas, dis­cu­sio­nes, escrú­pu­los. Los nego­cios, los asun­tos

mar­chan así, mal o bien, ellos solos. Y cuan­do no hay un amo para

man­dar, ¿no exis­ten fór­mu­las ya hechas, órde­nes, decre­tos o leyes

dic­ta­das tam­bién por amos abso­lu­tos o por legis­la­do­res de diver­sas

cate­go­rías? Estas fór­mu­las reem­pla­zan las órde­nes direc­tas y se las

obe­de­ce sin preo­cu­par­se en bus­car si están con­for­mes con la voz inte­rior

de la con­cien­cia.

Entre igua­les, la empre­sa es más difí­cil, pero más ele­va­da; es

pre­ci­so bus­car tra­ba­jo­sa­men­te la ver­dad, lle­gar a cono­cer el deber

per­so­nal, adqui­rir con­cien­cia de sí mis­mo, hacer de con­ti­nuo la pro­pia

edu­ca­ción, obrar siem­pre res­pe­tan­do el dere­cho y los intere­ses de los

cama­ra­das. Tan sólo enton­ces se alcan­za la con­di­ción de ser moral, se

nace al sen­ti­mien­to de la res­pon­sa­bi­li­dad. La moral no es un orden al

que hay que some­ter­se, una vana pala­bra que se repi­te, una cosa

pura­men­te exte­rior al indi­vi­duo; la moral cons­ti­tu­ye una par­te del ser,

un pro­duc­to de la vida mis­ma. Así es como com­pren­de­mos la moral noso­tros

los anar­quis­tas. ¿No tene­mos el dere­cho de com­pa­rar con satis­fac­ción

este con­cep­to de la moral con el que nos lega­ron nues­tros ante­pa­sa­dos?

Qui­zá me daríais la razón. Sin embar­go, muchos de voso­tros

pro­nun­cia­réis la pala­bra «qui­me­ra». Me con­si­de­ra­ré dicho­so si veis en

ello por lo menos una noble «qui­me­ra»; pero yo veo más lejos y afir­mo

que nues­tro ideal, nues­tra con­cep­ción de la moral, está por com­ple­to en

la lógi­ca de la his­to­ria, traí­da natu­ral­men­te por la evo­lu­ción huma­na.

El anar­quis­mo está en todas par­tes

Aco­sa­dos en otro tiem­po por el terror de lo des­co­no­ci­do y por el

sen­ti­mien­to de su impo­ten­cia en la inves­ti­ga­ción de las cau­sas, los

hom­bres crea­ron con la vehe­men­cia de un deseo una o muchas divi­ni­da­des

pro­tec­to­ras que repre­sen­ta­ban a la vez su ideal infor­me y el pun­to de

apo­yo de todo el mun­do mis­te­rio­so, visi­ble e invi­si­ble, que les rodea­ba.

Estos fan­tas­mas de la ima­gi­na­ción, reves­ti­dos de la omni­po­ten­cia,

lle­ga­ron a ser a los ojos de los hom­bres el prin­ci­pio de toda jus­ti­cia y

de toda auto­ri­dad; amos del cie­lo, tuvie­ron natu­ral­men­te sus

intér­pre­tes en la tie­rra: magos, con­se­je­ros; cau­di­llos mili­ta­res, ante

los cua­les se apren­dió a pros­ter­nar­se, juz­gán­do­los repre­sen­tan­tes de lo

alto. Esto era lógi­co; pero el hom­bre vive más que sus obras, y estos

dio­ses que él creó no han cesa­do de cam­biar como som­bras pro­yec­ta­das

sobre el infi­ni­to. Visi­bles en un prin­ci­pio, ani­ma­dos de pasio­nes

huma­nas, vio­len­tos y for­mi­da­bles, retro­ce­die­ron poco a poco en una

inmen­sa lon­ta­nan­za; lle­ga­ron a ser abs­trac­cio­nes, ideas subli­mes, a las

que no se les daba nom­bre siquie­ra, y aca­ba­ron por con­fun­dir­se con las

leyes natu­ra­les del mun­do; vol­vie­ron a entrar en ese uni­ver­so que habían

teni­do la obli­ga­ción de hacer salir de la nada, y aho­ra el hom­bre

vuel­ve a encon­trar­se solo sobre la tie­rra, por enci­ma de la que había

eri­gi­do la ima­gen colo­sal de Dios.

Toda la con­cep­ción de las cosas cam­bia, pues, al mis­mo tiem­po. Si

Dios se des­va­ne­ce, los que de él obte­nían sus títu­los para hacer­se

obe­de­cer vie­ron empa­ñar­se su pres­ta­do esplen­dor y tam­bién deben vol­ver a

entrar gra­dual­men­te en las mas, aco­mo­dán­do­se lo mejor que pue­dan a la

reali­dad de las cosas. No se encon­tra­ría hoy un Tame­rIán que man­da­se a

sus cua­ren­ta cor­te­sa­nos tirar­se de lo alto de la torre, segu­ro de que en

un abrir y cerrar de ojos vería des­de las alme­nas los cua­ren­ta

cadá­ve­res san­grien­tos y des­tro­za­dos. La liber­tad de pen­sar ha hecho a

todos los hom­bres anar­quis­tas sin saber­lo. ¿Quién no se reser­va aho­ra un

rin­con­ci­to de cere­bro para refle­xio­nar? Ahí está, pre­ci­sa­men­te, el

cri­men de los crí­me­nes, el peca­do por exce­len­cia, sim­bo­li­za­do por el

fru­to del árbol que reve­la a los hom­bres el cono­ci­mien­to del bien y del

mal. De ahí el odio a la cien­cia que pro­fe­sa siem­pre la Igle­sia. De ahí

el furor que Napo­león, un Tamer­lán moderno, tuvo siem­pre con­tra los

«Ideó­lo­gos».

Pero los ideó­lo­gos han lle­ga­do. Han des­va­ne­ci­do con un soplo las

ilu­sio­nes de otros tiem­pos, reco­men­zan­do de nue­vo todo el tra­ba­jo

cien­tí­fi­co por la observaci6n y la expe­rien­cia. Uno de ellos, nihi­lis­ta

ante­rior a nues­tro tiem­po, anar­quis­ta como pocos, a lo menos por sus

pala­bras, comen­zó por hacer tabla rasa de todo lo que había apren­di­do.

Casi no hay aho­ra nin­gún sabio ni lite­ra­to que no se ten­ga por su pro­pio

maes­tro y mode­lo, pen­sa­dor ori­gi­nal de su pro­pio pen­sa­mien­to y

mora­lis­ta de su moral. «Si quie­res sur­gir, sur­ge de ti mis­mo», dice

Goet­he.

¿No tra­tan los artis­tas de repre­sen­tar la natu­ra­le­za tal como ellos la

ven, la sien­ten y la com­pren­den? Esto es lo usual, en ver­dad; es lo que

se podría lla­mar una «anar­quía aris­to­crá­ti­ca», que no reivin­di­ca la

liber­tad sino para el pue­blo esco­gi­do de las Musas, para los tre­pa­do­res

del Par­na­so. Cada uno de ellos quie­re pen­sar libre­men­te, bus­car a gus­to

su ideal en el infi­ni­to; pero dicien­do siem­pre que es pre­ci­so «una

reli­gión para el pue­blo». Quie­ren vivir como hom­bres inde­pen­dien­tes,

pero «la obe­dien­cia está hecha para las muje­res»; quie­ren crear obras

ori­gi­na­les, pero «la mul­ti­tud de aba­jo» debe per­ma­ne­cer suje­ta como una

máqui­na al inno­ble fun­cio­na­mien­to de la divi­sión del tra­ba­jo. Con todo,

estos aris­tó­cra­tas del gus­to y del pen­sa­mien­to no tie­nen fuer­za para

cerrar la gran exclu­sa por don­de se des­bor­da la ola. Si la cien­cia, la

lite­ra­tu­ra y el arte han lle­ga­do a ser anar­quis­tas; si todo pro­gre­so,

toda nue­va for­ma de la belle­za se deben al flo­re­ci­mien­to del pen­sa­mien­to

libre, este pen­sa­mien­to tra­ba­ja tam­bién en lo pro­fun­do de la socie­dad y

no es ya posi­ble con­te­ner­lo. Es muy tar­de para dete­ner el dilu­vio.

La dis­mi­nu­ción del res­pe­to, ¿no es el fenó­meno por exce­len­cia de la

socie­dad con­tem­po­rá­nea? Yo he vis­to en otro tiem­po, en Ingla­te­rra,

atro­pe­llar­se las mul­ti­tu­des por con­tem­plar el coche vacío de un gran

señor; de segu­ro no lo veré más. En la India los parias se dete­nían

devo­ta­men­te a los cien­to quin­ce pasos regla­men­ta­rios que les sepa­ra­ban

del orgu­llo­so brah­mán; aho­ra, como en las esta­cio­nes se tie­ne pri­sa; no

hay entre ellos más sepa­ra­ción que el tabi­que de la sala de espe­ra. Los

ejem­plos de baje­za, de arras­tra­mien­to vil, no fal­tan toda­vía en el

mun­do; sin embar­go, hay pro­gre­so en el sen­ti­do de la igual­dad. Antes de

pres­tar su res­pe­to, se pre­gun­ta uno si aquel hom­bre o aque­lla

ins­ti­tu­ción son ver­da­de­ra­men­te res­pe­ta­bles; se estu­dia el valor de los

indi­vi­duos o la impor­tan­cia de las obras. La fe en la gran­de­za ha

des­apa­re­ci­do y allí don­de la fe no exis­te des­apa­re­cen las ins­ti­tu­cio­nes a

su vez. La extin­ción del res­pe­to impli­ca, natu­ral­men­te, la supre­sión

del Esta­do.

La obra de crí­ti­ca irres­pe­tuo­sa a que está some­ti­do el Esta­do se

ejer­ce igual­men­te con­tra todas las ins­ti­tu­cio­nes socia­les. El pue­blo no

cree ya, no cree en abso­lu­to, en el ori­gen sagra­do de la pro­pie­dad

pri­va­da, pro­du­ci­da, nos decían los eco­no­mis­tas, y ya nadie se atre­ve a

repe­tir, por el tra­ba­jo per­so­nal de los pro­pie­ta­rios; sabe que el

tra­ba­jo indi­vi­dual no pue­de crear millo­nes y millo­nes, y no igno­ra que

este enri­que­ci­mien­to mons­truo­so es siem­pre la con­se­cuen­cia de un fal­so

esta­do social que atri­bu­ye a uno el pro­duc­to de milla­res de hom­bres;

res­pe­ta­rá siem­pre el pan que el tra­ba­ja­dor ha gana­do dura­men­te, la

caba­ña que ha cons­trui­do con sus manos, el jar­dín que ha plan­ta­do, pero

per­de­rá segu­ra­men­te el res­pe­to a las mil pro­pie­da­des fic­ti­cias

repre­sen­ta­das por los pape­les de todas cla­ses que se guar­dan en los

Ban­cos. Ven­drá el día, no lo dudo, en que vol­ve­rá a tomar tran­qui­la­men­te

pose­sión de todos los pro­duc­tos del tra­ba­jo común: minas y tie­rras,

fábri­cas y pala­cios, cami­nos de hie­rro, navíos y sus car­ga­men­tos. Cuan­do

la mul­ti­tud, esa mul­ti­tud vil por su igno­ran­cia y por la con­si­guien­te

cobar­día, haya cesa­do de mere­cer el cali­fi­ca­ti­vo con que se la insul­ta;

cuan­do sepa con toda cer­ti­dum­bre que el aca­pa­ra­mien­to de este inmen­so

haber está fun­da­do úni­ca­men­te sobre una fic­ción manus­cri­ta, sobre la fe

en pape­lu­chos, enton­ces el esta­do social esta­rá bien ame­na­za­do. En

pre­sen­cia de estas evo­lu­cio­nes pro­fun­das, irre­sis­ti­bles, que se rea­li­zan

en todos los cere­bros huma­nos, ¡qué sim­ples, qué fal­tos de sen­ti­do

pare­ce­rán a nues­tros des­cen­dien­tes los cla­mo­res furi­bun­dos que se lan­zan

con­tra los inno­va­do­res! ¡Qué impor­tan las pala­bras gro­se­ras que

des­bor­da una pren­sa obli­ga­da a pagar en bue­na pro­sa los sub­si­dios que

reci­be! ¡Qué impor­ta has­ta los insul­tos sin­ce­ra­men­te pro­fe­ri­dos con­tra

noso­tros por los devo­tos, «san­tos, pero sim­ples», que lle­va­ban leños a

la hogue­ra de Juan Huss! El movi­mien­to que nos arras­tra no es obra de

ener­gú­me­nos o de soña­do­res, sino de la socie­dad en su con­jun­to. Es

nece­sa­rio para la mar­cha del pen­sa­mien­to. Ha lle­ga­do a ser fatal,

inelu­di­ble, como la rota­ción de la tie­rra y de los cie­los.

Cuan­to más anar­quis­ta es una socie­dad, más pro­gre­sa

Sin embar­go, una duda podría sub­sis­tir en los enten­di­mien­tos, si la

anar­quía no hubie­se sido nun­ca más que un ideal, un ejer­ci­cio

inte­lec­tual, un ele­men­to de dia­léc­ti­ca, si nun­ca hubie­se teni­do

rea­li­za­ción con­cre­ta; si nun­ca hubie­se sido un orga­nis­mo espon­tá­neo; si

nun­ca hubie­se sur­gi­do ponien­do en acción las fuer­zas libres de los

cama­ra­das para el tra­ba­jo en común, sin amo que les man­da­se. Pero esta

duda pue­de fácil­men­te des­car­tar­se, por­que en todo tiem­po han exis­ti­do

orga­nis­mos liber­ta­rios y otros nue­vos se for­man ince­san­te­men­te, cada año

más vigo­ro­sos, siguien­do los pro­gre­sos de la ini­cia­ti­va indi­vi­dual.

Podría citar, en pri­mer tér­mino, diver­sos pue­blos lla­ma­dos sal­va­jes que

viven en per­fec­ta armo­nía social, has­ta en nues­tros días, sin tener

nece­si­dad de jefes, de leyes, de cer­cas, ni de fuer­za públi­ca; pero no

insis­to sobre estos ejem­plos, a pesar de su impor­tan­cia; teme­ría que se

me obje­ta­se la poca com­ple­ji­dad de estas socie­da­des pri­mi­ti­vas

com­pa­ra­das con nues­tro mun­do moderno, orga­nis­mo inmen­so en que se

entre­mez­clan tan­tos otros orga­nis­mos con infi­ni­ta com­pli­ca­ción. Deje­mos,

pues, a esas tri­bus pri­mi­ti­vas para ocu­pa­mos tan sólo de nacio­nes ya

cons­ti­tui­das que poseen todo un meca­nis­mo polí­ti­co-social.

Sin duda yo no podría mos­tra­ros nin­gu­na en el cur­so de la his­to­ria

que se haya cons­ti­tui­do como socie­dad pura­men­te anár­qui­ca, por­que todas

se encon­tra­ban en su perío­do de lucha entre los ele­men­tos diver­sos, aun

no aso­cia­dos; pero lo que sí será fácil com­pro­bar es que cada una de

estas socie­da­des par­cia­les, aun­que no fun­di­das en un con­jun­to armó­ni­co,

fue tan­to más prós­pe­ra, tan­to más crea­do­ra, cuan­to más libre era y el

valor per­so­nal del indi­vi­duo esta­ba mejor reco­no­ci­do. Des­de las eda­des

pre­his­tó­ri­cas en que nues­tras socie­da­des nacie­ron a las artes, a las

cien­cias, a la indus­tria, sin que los anales escri­tos hayan podi­do

trae­mos de ello memo­ria, todos los gran­des perío­dos de la vida de las

nacio­nes han sido aque­llos en que los hom­bres, agi­ta­dos por las

revo­lu­cio­nes, hubie­ron de sufrir menos la amplia y pesa­da direc­ción de

un gobierno regu­lar.

Los dos gran­des perío­dos de la huma­ni­dad, por los nume­ro­sos

des­cu­bri­mien­tos, por la eflo­res­cen­cia del pen­sa­mien­to, por la belle­za

del arte, fue­ron épo­cas per­tur­ba­das, eda­des de «peli­gro­sa liber­tad». El

orden rema­ba en el inmen­so impe­rio de los medas y los per­sas, pero allí

no sur­gió nada gran­de; mien­tras que en la Gre­cia repu­bli­ca­na, per­tur­ba­da

sin cesar, agi­ta­da por con­ti­nuas sacu­di­das, vio nacer a los ini­cia­do­res

de todo lo ele­va­do y noble que noso­tros tene­mos en la civi­li­za­ción

moder­na. Nos es impo­si­ble pen­sar, empren­der una obra cual­quie­ra sin

rela­cio­na­mos en segui­da con los libres hele­nos que fue­ron nues­tros

pre­cur­so­res y que son aún nues­tros mode­los. Dos mil años más tar­de,

des­pués de tira­nías, des­pués de tiem­pos de som­bría opre­sión que pare­cían

inaca­ba­bles, Ita­lia, Flan­des, Ale­ma­nia, toda la Euro­pa de las

comu­ni­da­des reli­gio­sas, pro­ba­ron de nue­vo a tomar alien­to; innu­me­ra­bles

revo­lu­cio­nes sacu­die­ron el mun­do. Ferra­ri no cuen­ta menos de sie­te mil

revuel­tas loca­les tan sólo en Ita­lia; pero tam­bién comen­zó a arder el

fue­go del pen­sa­mien­to libre y vol­vió a flo­re­cer la huma­ni­dad: con los

Rafael, los Vin­ci, los Miguel Ángel, se sin­tió por segun­da vez joven.

Des­pués vino el gran siglo de la Enci­clo­pe­dia con las revo­lu­cio­nes

que se siguie­ron en todo el mun­do y la pro­cla­ma­ción de los dere­chos del

hom­bre. Enu­me­rad, si podéis, todos los pro­gre­sos que se han rea­li­za­do

des­pués de esta gran sacu­di­da de la huma­ni­dad. Ver­da­de­ra­men­te, pode­mos

pre­gun­ta­mos si el siglo XVIII no con­den­sa más de la mitad de la

his­to­ria. El núme­ro de los hom­bres se ha acre­cen­ta­do en más de

qui­nien­tos millo­nes; el comer­cio se ha hecho diez veces mayor; la

indus­tria se ha trans­for­ma­do y el arte de modi­fi­car los pro­duc­tos

natu­ra­les se ha enri­que­ci­do mara­vi­llo­sa­men­te; cien­cias nue­vas han hecho

su apa­ri­ción y, según se dice, comien­za un ter­cer perío­do de arte; el

socia­lis­mo cons­cien­te e inter­na­cio­nal ha sur­gi­do en toda su ampli­tud.

Por lo menos se sien­te uno vivir en el siglo de los gran­des pro­ble­mas y

de las gran­des luchas. Reem­pla­zad con el pen­sa­mien­to los cien años

naci­dos de la filo­so­fía del siglo déci­mo octa­vo, reem­pla­zad­los por un

perío­do sin his­to­ria en que cua­tro­cien­tos millo­nes de pací­fi­cos chi­nos

hubie­sen vivi­do bajo la pací­fi­ca tute­la de un «Padre del pue­blo”, de un

tri­bu­nal de los ritos y man­da­ri­nes pro­vis­tos de diplo­ma. Lejos de vivir

las emo­cio­nes que noso­tros hemos vivi­do, nos hubié­ra­mos gra­dual­men­te

apro­xi­ma­do a la iner­cia y. a la muer­te si Gali­leo ence­rra­do en las

pri­sio­nes de la Inqui­si­ción pudo mur­mu­rar sor­da­men­te: “¡Sin embar­go se

mue­ve!», noso­tros pode­mos aho­ra, gra­cias a las revo­lu­cio­nes, gra­cias a

las vio­len­cias del pen­sa­mien­to libre, gri­tar en todas par­tes, en la

pla­za públi­ca: «¡El mun­do se mue­ve y’ con­ti­nua­rá movién­do­se!».

Ejem­plos de anar­quis­mo

Apar­te de este gran movi­mien­to que trans­for­ma gra­dual­men­te la

socie­dad ente­ra, en el sen­ti­do del pen­sa­mien­to libre, de la moral libre,

de la acción libre es decir, de la anar­quía en su esen­cia, se hacen

tam­bién expe­rien­cias direc­tas que se mani­fies­tan por la fun­da­ción de

colo­nias liber­ta­das y comu­nis­tas, peque­ñas ten­ta­ti­vas com­pa­ra­bles a las

expe­rien­cias que hacen los quí­mi­cos y los inge­nie­ros en el labo­ra­to­rio.

Estos ensa­yos de muni­ci­pios mode­lo tie­nen todos el defec­to capi­tal de

que se hacen fue­ra de las con­di­cio­nes ordi­na­rias de la vida, es decir,

lejos de las ciu­da­des don­de se codean los hom­bres, don­de sur­gen las

ideas y se renue­van las inte­li­gen­cias, No obs­tan­te, pue­den citar­se

algu­nas empre­sas que han teni­do éxi­to com­ple­to, entre otras aque­lla de

la «Joven Ica­ria», trans­for­ma­ción de la colo­nia de Cabet, fun­da­da, bien

pron­to hará medio siglo, según los prin­ci­pios de un comu­nis­mo

liber­ta­rio: de emi­gra­ción en emi­gra­ción el gru­po de comu­nis­tas ha

lle­ga­do a ser pura­men­te anar­quis­ta, y vive aho­ra modes­ta exis­ten­cia en

los cam­pos de lowa, cer­ca del río Des­moi­nes.

Pero don­de la prác­ti­ca anar­quis­ta triun­fa es en el cur­so ordi­na­rio de

la vida, entre las gen­tes del pue­blo, que cier­ta­men­te no podrían

sos­te­ner la terri­ble lucha por la exis­ten­cia si no se ayu­da­ran

espon­tá­nea­men­te, des­co­no­cien­do las dife­ren­cias y las riva­li­da­des de

intere­ses. Cuan­do uno de ellos cae enfer­mo, los otros pobres toman sus

hijos, se les ali­men­ta, se com­par­te la esca­sa pitan­za de la sema­na, se

tra­ba­ja por él doblan­do la jor­na­da. Entre los veci­nos se esta­ble­ce una

espe­cie de comu­nis­mo por el prés­ta­mo; el vai­vén cons­tan­te de pro­vi­sio­nes

y de uten­si­lios domés­ti­cos. La mise­ria une a los des­gra­cia­dos en una

liga fra­ter­nal: jun­tos tie­nen ham­bre, jun­tos se sacian. La moral y la

prác­ti­ca anar­quis­ta son la regla has­ta en las reunio­nes bur­gue­sas, de

don­de, a pri­me­ra vis­ta, nos pare­ce­rían ausen­tes. No es posi­ble

ima­gi­nar­se una jira cam­pes­tre en que cual­quie­ra, sea el anfi­trión o uno

de los invi­ta­dos, afec­te aires de amo y se per­mi­ta man­dar o hacer

pre­va­le­cer indis­cre­ta­men­te su capri­cho. ¿No sería esto la muer­te de toda

ale­gría, el tér­mino de todo pla­cer? No hay ale­gría sino entre igua­les y

libres, entre gen­tes que pue­dan diver­tir­se como les con­ven­ga, por

gru­pos suel­tos, si esto les pla­ce, o reuni­dos y entre­mez­clán­do­se a su

gui­sa, por­que las horas pasa­das así pare­cen más dul­ces.

Aquí me per­mi­ti­ré con­ta­ros un recuer­do per­so­nal. Via­já­ba­mos en uno de

esos her­mo­sos buques moder­nos que cor­tan las olas sober­bia­men­te con la

velo­ci­dad de quin­ce a vein­te nudos por hora, tra­zan­do una línea rec­ta de

con­ti­nen­te a con­ti­nen­te, a pesar de vien­tos y mareas. El aire esta­ba en

cal­ma, la noche era dul­ce y las estre­llas se iban encen­dien­do una tras

otra en el cie­lo negro. Se con­ver­sa­ba sobre la tol­di­lla, ¿y de qué se

pue­de hablar sino de esa eter­na cues­tión social que nos arras­tra, que

nos aho­ga como la esfin­ge de Edi­po? El reac­cio­na­rio del gru­po se veía

apre­ta­do por sus inter­lo­cu­to­res, todos más o menos socia­lis­tas. De

repen­te se vol­vió hacia el capi­tán, el jefe, el amo, espe­ran­do hallar en

él un defen­sor nato de los bue­nos prin­ci­pios: «Usted man­da aquí; su

poder, ¿no es sagra­do? ¿Qué sería del buque si no estu­vie­se diri­gi­do por

su cons­tan­te volun­tad?». «No sea usted sim­ple ‑res­pon­dió el capi­tán-;

de ordi­na­rio yo no sir­vo abso­lu­ta­men­te para nada. El timo­nel man­tie­ne el

buque en su línea rec­ta; den­tro de algu­nos minu­tos otro le sus­ti­tui­rá,

lue­go otros, y segui­re­mos regu­lar­men­te sin mi inter­ven­ción el camino

acos­tum­bra­do. Aba­jo los fogo­ne­ros y maqui­nis­tas tra­ba­jan sin mi ayu­da,

sin mi pare­cer, y mejor que si yo me metie­se a acon­se­jar­les. Todos los

gavie­ros y mari­ne­ros saben tam­bién lo que han de hacer, y lle­ga­do el

caso yo no ten­go sino que con­cor­dar mi peque­ña par­te de tra­ba­jo con la

de ellos, más peno­sa aun­que menos retri­bui­da que la mía. Sin duda, yo

ten­go la obli­ga­ción de guiar el buque, ¿pero no ve usted que esto es una

sim­ple fic­ción? Aquí están los mapas que yo no he dibu­ja­do; la brú­ju­la

que tam­po­co es inven­ción mía; para noso­tros han dra­ga­do el canal del

puer­to de don­de veni­mos y el del puer­to en don­de entra­re­mos; y este

sober­bio navío que len­ta­men­te se incli­na sobre sus cua­der­nas bajo la

pre­sión de las ondas, balan­ceán­do­se con majes­tad, impul­sa­do

pode­ro­sa­men­te por el vapor, yo no lo he cons­trui­do, ¿Qué soy yo aquí,

entre los gran­des muer­tos, los des­cu­bri­do­res y los sabios, nues­tros

pre­cur­so­res, que nos ense­ña­ron a atra­ve­sar los mares? Soy su aso­cia­do y

los mari­ne­ros son mis cama­ra­das; y uste­des tam­bién, los pasa­je­ros,

por­que por uste­des cabal­ga­mos sobre las olas, y en caso de peli­gro

con­ta­mos con uste­des para que nos ayu­den fra­ter­nal­men­te. Nues­tra obra es

común, y somos soli­da­rios los unos de los otros.» Todos calla­ron y yo

guar­dé cui­da­do­sa­men­te en el teso­ro de mi memo­ria las pala­bras de ese

capi­tán como no hay muchos.

Así aquel buque, aquel mun­do flo­tan­te el que, por otra par­te, los

cas­ti­gos eran des­co­no­ci­dos, lle­va­ba una repú­bli­ca mode­lo a tra­vés del

Océano, a pesar de las chin­cho­rre­rías jerár­qui­cas. Este no es un ejem­plo

ais­la­do. Todos voso­tros cono­céis, por lo menos de oídas, escue­las en

que el pro­fe­sor, a des­pe­cho de seve­ri­da­des regla­men­ta­rias que jamás se

apli­can, tie­ne a todos los dis­cí­pu­los por ami­gos y afor­tu­na­dos

cola­bo­ra­do­res. Todo está pre­vis­to por la auto­ri­dad com­pe­ten­te para matar

a los peque­ños cri­mi­na­les, pero su buen ami­go no tie­ne nece­si­dad de

todo ese arse­nal de medi­das repre­si­vas; tra­ta a los chi­cos como a

hom­bres, hacien­do cons­tan­te­men­te lla­ma­mien­to a su bue­na volun­tad, a su

com­pren­sión de las cosas, a su sen­ti­do de la jus­ti­cia, y todos

corres­pon­den con ale­gría. Así se encuen­tra cons­ti­tui­da una minús­cu­la

socie­dad anár­qui­ca, ver­da­de­ra­men­te huma­na, aun­que todo pare­ce coli­ga­do

en el ambien­te para impe­dir su naci­mien­to; leyes, regla­men­tos, malos

ejem­plos, inmo­ra­li­dad públi­ca.

Gru­pos anar­quis­tas sur­gen, pues, sin cesar, a pesar de los vie­jos

pre­jui­cios y del peso muer­to de las cos­tum­bres anti­guas. Nues­tro mun­do

nue­vo des­pun­ta alre­de­dor de noso­tros como ger­mi­na­ría una flo­ra nue­va

bajo el detri­tus de las eda­des. No sola­men­te no el qui­mé­ri­co, como se

repi­te de con­ti­nuo, sino que se mues­tra ya bajo mil for­mas; cie­go el

hom­bre que no sepa obser­var­lo. Por el con­tra­rio, la que es una socie­dad

qui­mé­ri­ca, impo­si­ble, es segu­ra­men­te el pan­de­mó­nium en que vivi­mos. Me

con­ce­de­réis en jus­ti­cia que yo no he abu­sa­do de la crí­ti­ca, por otra

par­te tan fácil, res­pec­to del mun­do tal como lo han cons­ti­tui­do el

lla­ma­do prin­ci­pio de auto­ri­dad y la lucha feroz por la exis­ten­cia.

Pero, en fin, si es ver­dad que, según su mis­ma defi­ni­ción, una

socie­dad es una agru­pa­ción de indi­vi­duos que se unen y con­cier­tan para

el bien­es­tar común, no se pue­de decir, sin caer en lo absur­do, que la

masa caó­ti­ca ambien­te cons­ti­tu­ye una socie­dad. Según sus abo­ga­dos,

por­que toda mala cau­sa los tie­ne, ten­dría como fin el orden per­fec­to

para la satis­fac­ción de los intere­ses de todos. ¿No es risi­ble

con­si­de­rar que sea socie­dad orde­na­da este mun­do de la civi­li­za­ción

euro­pea, con su séqui­to con­ti­nuo de dra­mas inter­nos, ase­si­na­tos y

sui­ci­des, vio­len­cias y fusi­la­mien­tos, catás­tro­fes y ham­bres, robos,

mal­da­des y enga­ños de toda espe­cie, quie­bras, hun­di­mien­tos y rui­nas?

¿Quién de noso­tros, al salir de aquí, no verá levan­tar­se a su lado los

espec­tros del vicio y del ham­bre? En nues­tra Euro­pa hay cin­co millo­nes

de hom­bres que no espe­ran más que una señal para matar a sus seme­jan­tes,

para que­mar casas y cose­chas, y diez millo­nes, de reser­va fue­ra de los

cuar­te­les, están dis­pues­tos para cum­plir la mis­ma obra de des­truc­ción.

Cin­co millo­nes de des­gra­cia­dos viven, o por lo menos vege­tan, en las

pri­sio­nes con­de­na­dos a penas diver­sas; diez millo­nes mue­ren al año de

anti­ci­pa­da muer­te; y de tres­cien­tos seten­ta millo­nes, tres­cien­tos

cin­cuen­ta, por no decir todos, tiem­blan con inquie­tud jus­ti­fi­ca­da por el

maña­na. No obs­tan­te la inmen­si­dad de las rique­zas socia­les, ¿quién de

noso­tros pue­de afir­mar que un revés brus­co de la suer­te no le qui­ta­rá su

haber? Estos son hechos que nadie pue­de con­tra­de­cir y que debie­ran, me

pare­ce, ins­pi­rar­nos a todos la fir­me reso­lu­ción de cam­biar este esta­do

de cosas, pre­ña­do de revo­lu­cio­nes ince­san­tes.

El anar­quis­mo, úni­ca solu­ción

Tuve un día oca­sión de con­ver­sar con un alto fun­cio­na­rio, arras­tra­do

por la ruti­na de la vida en el mun­do de los que dic­tan leyes y penas:

«¿Pero defen­déis vues­tra socie­dad?», le dije yo. «¿Cómo que­réis que la

defien­da? ‑me res­pon­dió- o ¡No es defen­di­ble!». Es defen­di­da, sin

embar­go; pero con argu­men­tes que no son razo­nes: con el ver­ga­jo, el

cala­bo­zo y el cadal­so.

Por otra par­te, los que la ata­can pue­den hacer­lo con toda la

sere­ni­dad de su con­cien­cia. Sin duda, el movi­mien­to de trans­for­ma­ción

trae­rá con­si­go vio­len­cias y revo­lu­cio­nes; ¿pero aca­so el mun­do que nos

rodea es otra cosa que vio­len­cia con­ti­nua y revo­lu­ción per­ma­nen­te? Y de

las vio­len­cias de la gue­rra social, ¿quié­nes serán los res­pon­sa­bles?

¿Aque­llos que pro­cla­man una era de jus­ti­cia y de igual­dad para todos,

sin dis­tin­ción de cla­ses ni de indi­vi­duos, o los que quie­ren man­te­ner

las sepa­ra­cio­nes y por con­se­cuen­cia los odios de cas­ta, los que acu­mu­lan

leyes repre­si­vas y no saben resol­ver las cues­tio­nes sino con la

infan­te­ría, la caba­lle­ría y la arti­lle­ría? La his­to­ria nos per­mi­te

afir­mar con toda cer­ti­dum­bre que la polí­ti­ca de odio engen­dra siem­pre el

odio, agra­van­do fatal­men­te la situa­ción gene­ral, y has­ta arras­tran­do a

una rui­na defi­ni­ti­va. ¡Cuán­tas nacio­nes pere­cie­ron así, opre­so­ras lo

mis­mo que opri­mi­das! ¿Pere­ce­re­mos noso­tros tam­bién?

Espe­ro que no, gra­cias al pen­sa­mien­to anar­quis­ta que se abre camino

cada día más, reno­van­do la ini­cia­ti­va huma­na. Voso­tros mis­mos, si no

sois anar­quis­tas, ¿no estáis, por lo menos, muy toca­dos, de anar­quis­mo?

¿Quién de voso­tros, en el fon­do de su con­cien­cia, se ten­drá por supe­rior

a su vecino y no reco­no­ce­rá en él a su her­mano y su igual? La moral que

tan­tas veces fue pro­cla­ma­da aquí, con pala­bras más o menos sim­bó­li­cas,

lle­ga­rá a ser cier­ta­men­te una reali­dad.

Por­que noso­tros los anar­quis­tas sabe­mos que esta moral de jus­ti­cia

per­fec­ta, de liber­tad y de igual­dad, es la ver­dad, y la vivi­mos de todo

cora­zón mien­tras que nues­tros adver­sa­rios dudan. No están segu­ros de

tener razón; en el fon­do, has­ta están con­ven­ci­dos de que se equi­vo­can y

por ade­lan­ta­do nos entre­gan el mun­do.

