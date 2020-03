Internacional. CODIV-19 y Capitalismo: Están en guerra…¡contra nosotros!

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano* /​27 de mar­zo de 2020

Gobier­nos y patro­nes dicen estar en gue­rra con­tra el coro­na­vi­rus. En reali­dad, están libran­do una gue­rra con­tra nues­tra cla­se social. ¡Una gue­rra con­tra nosotrxs, por sus ganan­cias!

La cri­sis sani­ta­ria mun­dial es en gran par­te con­se­cuen­cia del sis­te­ma capi­ta­lis­ta

Por supues­to, esto no quie­re decir que el virus haya sido crea­do por el capi­ta­lis­mo; pero el desas­tre humano que cono­ce­mos se debe al capi­ta­lis­mo. En todo el mun­do, los gobier­nos toman las mis­mas deci­sio­nes, aun­que en dife­ren­tes gra­dos: han comen­za­do a redu­cir la mag­ni­tud de la epi­de­mia, no por igno­ran­cia, sino por­que los emplea­do­res, los accio­nis­tas, los capi­ta­lis­tas tenían como prio­ri­dad la sal­va­guar­dia de sus bene­fi­cios. ¡Los bene­fi­cios de una mino­ría, con­tra la salud de miles de millo­nes de per­so­nas!

Una vez ins­ta­la­da la cri­sis, el daño del capi­ta­lis­mo se vuel­ve con­tra nosotrxs.

– Insu­fi­cien­cia de infra­es­truc­tu­ras, de per­so­nal y de medios en todos los sec­to­res de la salud: es el resul­ta­do de la des­truc­ción de los ser­vi­cios públi­cos en una par­te del mun­do, de su casi inexis­ten­cia en la otra par­te.

– Fal­ta de mate­rial de pro­tec­ción: más­ca­ras, gel hidro­al­cohó­li­co, prue­bas de detec­ción, apa­ra­tos res­pi­ra­to­rios, etc. Pero las fábri­cas siguen pro­du­cien­do armas. Los capi­ta­lis­tas sólo ven sus bene­fi­cios, no el inte­rés colec­ti­vo.

– En varios paí­ses, inves­ti­ga­do­res demues­tran que en los últi­mos años se aban­do­na­ron sus tra­ba­jos cien­tí­fi­cos sobre el virus por razo­nes pre­su­pues­ta­rias. Los capi­ta­lis­tas pre­fie­ren inver­tir en las mul­ti­na­cio­na­les far­ma­céu­ti­cas que dic­tan sus Leyes en Mate­ria de Medi­ca­men­tos.

¡Duran­te la cri­sis Sani­ta­ria, los Nego­cios con­ti­núan!

– Vivien­do con el mun­do del Tra­ba­jo, los capi­ta­lis­tas son fero­ces:

– Man­tie­nen en acti­vi­dad una mul­ti­tud de empre­sas que no son esen­cia­les para la vida de la pobla­ción en un perío­do de peli­gro sani­ta­rio como el que cono­ce­mos. Para seguir obte­nien­do ingre­sos, los capi­ta­lis­tas ponen en gra­ve peli­gro la salud y la vida de millo­nes de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras en todo el mun­do.

– En los sec­to­res real­men­te esen­cia­les (que debe­rían limi­tar­se a lo que está direc­ta­men­te rela­cio­na­do con la salud, la ali­men­ta­ción y el acce­so al gas, a la elec­tri­ci­dad, al agua…), la patro­nal pone de relie­ve «ges­tos de con­ten­ción», remi­tien­do la res­pon­sa­bi­li­dad a los indi­vi­duos. Pero, por una par­te, en muchas empre­sas no se hace nada para que estos “ges­tos de con­ten­ción” sean apli­ca­bles; por otra, no son sufi­cien­tes. Es toda la orga­ni­za­ción del tra­ba­jo lo que debe ser revi­sa­do, el pre­su­pues­to de la salud de cada una y cada uno. Y no son los capi­ta­lis­tas des­de sus casas, los que no tra­ba­jan, los que están en mejo­res con­di­cio­nes para defi­nir­lo: nos corres­pon­de a nosotrxs hacer­lo, en cada ser­vi­cio, esta­ble­ci­mien­to, empre­sa, acti­vi­dad, por­que es real­men­te indis­pen­sa­ble.

– Los capi­ta­lis­tas uti­li­zan la cri­sis sani­ta­ria para res­trin­gir aún más nues­tros dere­chos, nues­tras con­quis­tas socia­les. En cada país, una gran par­te de las «medi­das de emer­gen­cia» con­sis­te en luchar con­tra el tiem­po de tra­ba­jo, las vaca­cio­nes, los sala­rios, el dere­cho de huel­ga, etc.

– La situa­ción es aún peor en las regio­nes del mun­do víc­ti­mas direc­tas del colo­nia­lis­mo: los pue­blos cono­cen más allá de la mise­ria; la cri­sis sani­ta­ria sólo pue­de tener con­se­cuen­cias espan­to­sas.

Las resis­ten­cias se han orga­ni­za­do

Son difí­ci­les en el con­tex­to que cono­ce­mos. Las orga­ni­za­cio­nes miem­bros de la Red Sin­di­cal Inter­na­cio­nal de Soli­da­ri­dad y Luchas no quie­ren ali­near con­sig­nas, por el mero pla­cer de pare­cer “radi­ca­les”. Lo que que­re­mos, des­de los luga­res de tra­ba­jo y de vida, lo que que­re­mos, unién­do­nos libre­men­te, coor­di­nán­do­nos, tam­bién al nivel inter­na­cio­nal, es cons­truir un movi­mien­to popu­lar masi­vo, de resis­ten­cia y de con­quis­tas.

Debe­mos apo­yar y dar a cono­cer las luchas de todas las regio­nes del mun­do.

– Reuná­mo­nos por sec­to­res pro­fe­sio­na­les, pero tam­bién para defen­der dere­chos espe­cí­fi­cos y con­se­guir la igual­dad social (muje­res, per­so­nas migran­tes, pobla­cio­nes opri­mi­das por razo­nes «racia­les», …)

– No que­re­mos que los más pobres, los más pre­ca­rios, paguen la cri­sis sani­ta­ria.

– Todos los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras, cual­quie­ra que sea su situa­ción (asa­la­ria­dos, autó­no­mos, des­em­plea­dos, tem­po­ra­les, esta­cio­na­les, etc.) deben reci­bir una garan­tía del 100% de sus ingre­sos, con un míni­mo garan­ti­za­do para todos, basa­do en el cos­te de la vida en el país.

– ¡Tome­mos nues­tros asun­tos en nues­tros cen­tros de tra­ba­jo y de vida! Gobier­nos y Esta­dos, son ins­tru­men­tos al ser­vi­cio del capi­ta­lis­mo.

– ¡Requi­sa de las empre­sas, ser­vi­cios, comer­cios, luga­res públi­cos, nece­sa­rias para res­pon­der a la emer­gen­cia sani­ta­ria!

¡No deje­mos que los capi­ta­lis­tas orga­ni­cen más catás­tro­fes pla­ne­ta­rias!

Red Sin­di­cal Inter­na­cio­nal de Soli­da­ri­dad y de Luchas

Corres­pon­den­cia de Pren­sa*