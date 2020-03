«Entre quie­nes tra­ba­ja­mos en la sani­dad del país siguen no obs­tan­te algu­nas de esas per­so­nas encan­ta­do­ras que cuan­do se encuen­tran con uno le espe­tan: “¡ah!, ya veo que está hacien­do polí­ti­ca en los perió­di­cos…”. Oyén­do­los uno pien­sa si aque­lla per­so­na, en edad ya madu­ra, con res­pon­sa­bi­li­da­des de indu­da­ble tras­cen­den­cia polí­ti­ca, que tra­ba­ja en un hos­pi­tal don­de hay huel­gas de los MIR, paros de enfer­me­ras, que­jas de enfer­mos que siem­pre espe­ran camas, de médi­cos que quie­ren reunir­se y no les dejan; uno pien­sa que si esta per­so­na sabe (de saber-cono­cer) lo que pien­sa, lo que dice, o si no será un extra­te­rres­tre, o uno de aque­llos muñe­cos de latón que dán­do­les cuer­da hacían sonar siem­pre el mis­mo tam­bor. Pues sí señor, hace­mos polí­ti­ca, como usted, como todos; la dife­ren­cia está solo en que noso­tros lo sabe­mos y usted dice que no.»

AA.VV.: La salud, exi­gen­cia popu­lar , Laia, Bar­ce­lo­na 1976, pp. 126 – 127.