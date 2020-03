Colombia. En Córdoba ya no solo los persiguen por ser líderes sociales, también por tener síntomas de Covid-19

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano* /​28 de mar­zo de 2020

La lide­re­sa Yina Pao­la Sán­chez Rodrí­guez del muni­ci­pio de Mon­te­li­bano Cór­do­ba, denun­cia que des­de el 24 de mar­zo y debi­do a una mala ase­so­ría médi­ca en el cen­tro de aten­ción el corre­gi­mien­to de Tie­rra­den­tro, fue seña­la­da erró­nea­men­te con Covid-19 sin que se le hicie­ran las prue­bas ade­cua­das, pese a ello, el anun­ció cau­só con­mo­ción y ha gene­ra­do una serie de estig­ma­ti­za­cio­nes, inclu­so has­ta ser con­si­de­ra­da blan­co de los gru­pos arma­dos de la zona.

Des­de la Poli­cía ase­gu­ra­ron que has­ta que no se hicie­ran los exá­me­nes que deter­mi­nan si se es posi­ti­vo, no podrían rea­li­zar una eva­cua­ción. Ante dicho recha­zo, rela­ta la lide­re­sa, este sec­tor de la pobla­ción acu­dió a un gru­po arma­do, pre­sun­ta­men­te el Clan del Gol­fo para ame­na­zar a la defen­so­ra de DD.HH. y expul­sar­la del terri­to­rio.

Páni­co e into­le­ran­cia usa­da con­tra los líde­res

De este modo, comen­zó una per­se­cu­ción que ha inclui­do men­sa­jes de tex­to y lla­ma­das, estig­ma­ti­zan­do no solo a ella si no a su fami­lia, a quie­nes ya no los dejan com­prar en las tien­das del corre­gi­mien­to por temor.

«Temo que por estos seña­la­mien­tos pue­dan per­mi­tir el accio­nar de los gru­pos al mar­gen de la ley, no sé has­ta dón­de pue­de tras­cen­der este tipo de into­le­ran­cia«, expre­sa Yina Sán­chez.

Rela­ta que por moti­vos labo­ra­les tuvo que via­jar a Bogo­tá de don­de regre­so con un cua­dro gri­pal y fie­bre por lo que ha deci­di­do cum­plir con el ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo. Sin embar­go, el diag­nós­ti­co apre­su­ra­do cau­só con­mo­ción en la zona, «es un tema de into­le­ran­cia y páni­co por lo que vive el mun­do ente­ro por la pan­de­mia del Covid-19»

Des­de que regre­só de la capi­tal, la lide­re­sa acu­dió al corre­gi­mien­to de Puer­to Liber­ta­dor don­de le rea­li­za­ron otro segui­mien­to de pre­ven­ción por par­te de la Secre­ta­ría de Salud, tras soli­ci­tar y rea­li­zar todos los pro­to­co­los para que se reali­ce la prue­ba del Covid, Yina per­ma­ne­ce al tan­to de la situa­ción pese a no tener todos los sín­to­mas míni­mos que se han dado en quie­nes han con­traí­do el virus.

De cara a los seña­la­mien­tos, Yina afir­ma que ade­lan­ta­rá todas las denun­cias per­ti­nen­tes con­tra quie­nes die­ron ini­cio a esta per­se­cu­ción e invo­lu­cra­ron a los gru­pos arma­dos que hacen pre­sen­cia en el corre­gi­mien­to, pues el día de hoy las per­se­cu­cio­nes son con­tra ella, pero maña­na pue­de ser con­tra cual­quier otra per­so­na.

Has­ta la fecha en el depar­ta­men­to de Cór­do­ba no se ha con­fir­ma­do nin­gún caso de Covid-19, sin embar­go des­de el pasa­do 16 de mar­zo se decre­tó toque de que­da entre las 7:00 p.m. y has­ta las 6:00 a. como for­ma de evi­tar la pro­pa­ga­ción del virus.

Con­ta­gio Radio*