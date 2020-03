Argentina. Resumen gremial y social. Coronavirus: Techint confirmó que despedirá 1450 trabajadores por la cuarentena/ Trabajadores de la salud cobrarán 20 mil pesos en bonos/ Industriales analizan bajar los salarios de trabajadores si se extiende la cuarentena … (Más info)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 28 de mar­zo de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

Coro­na­vi­rus: Techint con­fir­mó que des­pe­di­rá 1450 tra­ba­ja­do­res por la cua­ren­te­na

La com­pa­ñía ase­gu­ro que los pro­yec­tos se para­li­za­ron por­que fue­ron decla­ra­dos no esen­cia­les.

Techint con­fir­mó que des­pe­di­rá a 1.450 tra­ba­ja­do­res, emplea­dos de pro­yec­tos de obras y ser­vi­cios pri­va­dos en Bue­nos Aires, Tucu­mán y Neu­quén. Se jus­ti­fi­ca­ron en el para­te que gene­ró el ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio decre­ta­do para com­ba­tir el coro­na­vi­rus.

Según infor­mó la com­pa­ñía, hol­ding empre­sa­rial más gran­de de la Argen­ti­na, «se des­vin­cu­la­rán unos 1.450 emplea­dos de pro­yec­tos de obras y ser­vi­cios para clien­tes pri­va­dos per­so­nas Bue­nos Aires y Tucu­mán y Neu­quén. Son pro­yec­tos para­li­za­dos en el mar­co del DNU de la cua­ren­te­na”.

En una noti­fi­ca­ción ofi­cial, ase­gu­ra­ron que los ser­vi­cios se vie­ron para­li­za­dos por la cua­ren­te­na, «ya que fue­ron decla­ra­dos no esen­cia­les» y que “el con­ve­nio de tra­ba­jo de la cons­truc­ción con­tem­pla que si las obras se para­li­zan, se pue­den fina­li­zar los con­tra­tos de tra­ba­jo”.

Voce­ros de la empre­sa le con­fir­ma­ron a Info­bae que «si los pro­yec­tos vuel­ven a reto­mar­se, se vol­ve­rá a con­tra­tar» por­que quie­ren «desa­rro­llar­los y espe­ra que se reanu­den a la bre­ve­dad».

Ricar­do Cama­ño, voce­ro de la Unión Obre­ra de la Cons­truc­ción de la Repú­bli­ca Argen­ti­na, ase­gu­ró que “hay un abu­so por par­te del sec­tor empre­sa­rio que una vez más dan la espal­da al país y a sus tra­ba­ja­do­res. Mien­tras, todos esta­mos ponien­do el hom­bro para que ante esta pan­de­mia siga­mos sacan­do Argen­ti­na de este gra­ve momen­to”

Tra­ba­ja­do­res de la salud recla­man insu­mos para enfren­tar la eta­pa que se vie­ne de la pan­de­mia

El sin­di­ca­to de médi­cos bonae­ren­ses emi­tió un comu­ni­ca­do recla­man­do por el per­so­nal que ya era insu­fi­cien­te y la esca­sez de insu­mos bási­cos. En la CABA el ambien­te tam­bién se cal­dea y los hos­pi­ta­les por­te­ños recla­man ele­men­tos para pro­te­ger­se y cum­plir con el pro­to­co­lo de segu­ri­dad.

La Aso­cia­ción Sin­di­cal de Pro­fe­sio­na­les de la Salud de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires (CICOP), que repre­sen­ta a los 80 hos­pi­ta­les públi­cos bonae­ren­ses, más hos­pi­ta­les muni­ci­pa­les, cen­tros de salud y el Hos­pi­tal Posa­das de Morón, expre­sa­ron hoy jue­ves 26 de mar­zo, median­te un comu­ni­ca­do, que «las y los pro­fe­sio­na­les de la salud de los esta­ble­ci­mien­tos pro­vin­cia­les y muni­ci­pa­les mani­fes­ta­mos nues­tra enor­me preo­cu­pa­ción acer­ca de las actua­les con­di­cio­nes en que esta­mos lle­van­do a cabo nues­tra tarea» por­que «a la sis­te­má­ti­ca insu­fi­cien­cia de per­so­nal, recu­rren­te­men­te plan­tea­da a lo lar­go del tiem­po y cla­ra­men­te visi­ble en estos momen­tos, se suma la esca­sa pro­vi­sión de insu­mos bási­cos para hacer fren­te a la aten­ción de la pan­de­mia por coro­na­vi­rus».

«Los ele­men­tos con los que has­ta aho­ra con­ta­mos para la tarea son nota­ble­men­te insu­fi­cien­tes en can­ti­dad, varie­dad y cali­dad. La fal­ta de bar­bi­jos, cami­so­li­nes, guan­tes, pro­tec­to­res ócu­lo-facia­les, botas, así como cober­to­res de mate­rial hidro­pe­len­te para ase­gu­rar el cui­da­do de quie­nes están en la pri­me­ra línea de asis­ten­cia, pro­vo­ca un esta­do de inde­fen­sión que debe ser resuel­to en for­ma inme­dia­ta», advir­tie­ron.

La his­to­ria no dis­ta mucho de lo que denun­cian tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras del Hos­pi­tal Gene­ral de Agu­dos «José María Ramos Mejía» de la Ciu­dad de Bue­nos Aires, que rea­li­za­ron una asam­blea en la capi­lla del cen­tro de salud para pedir al gobierno por­te­ño más insu­mos y mate­ria­les, al mis­mo tiem­po que recla­man licen­cias para el per­so­nal con edad de ries­go y par­ti­das nue­vas para el ingre­so de per­so­nal, espe­cial­men­te de enfer­me­ría.

En el video que sigue se pue­de escu­char a una tra­ba­ja­do­ra ins­tan­do al res­to del per­so­nal a hacer pedi­dos pre­ci­sos y poner­se fir­mes para que se cum­plan: «Tene­mos dere­cho a no morir­nos y sin todos los ele­men­tos no vamos a aten­der. No vale­mos nada si no nos dan los ele­men­tos.»

No es el úni­co caso, ya hubo denun­cias y aler­ta en los hos­pi­ta­les por­te­ños Arge­rich y Durand. «La fal­ta de insu­mos es terri­ble», decla­ra­ron a prin­ci­pios de mes ante los medios, y denun­cian que no cuen­tan con mate­ria­les bási­cos como ropa de tra­ba­jo para admi­nis­tra­ti­vos, téc­ni­cos, cami­lle­ros y enfer­me­ros.

Cho­fe­res para­li­zan la Línea 184 por­que no les garan­ti­zan medi­das míni­mas de higie­ne en medio de la pan­de­mia

Cho­fe­res de la la línea 184 lan­za­ron un paro ayer des­de las 7 de la maña­na lue­go de exi­gir a los direc­ti­vos de la empre­sa ERSA con­di­cio­nes míni­mas de higie­ne y salu­bri­dad para seguir tra­ba­jan­do en este con­tex­to, don­de el ser­vi­cio de colec­ti­vos fue decla­ra­do como esen­cial para supe­rar la actual cri­sis sani­ta­ria mun­dial pro­vo­ca­da por el COVID-19.28/03/2020 00:01:00

El dele­ga­do de la línea que ini­cia su ope­ra­ción en Villa Ade­li­na, el cho­fer Víc­tor Alon­so sos­tu­vo que le vie­nen recla­man­do a la empre­sa una inver­sión míni­ma para que los tra­ba­ja­do­res pue­dan asear­se al comen­zar y fina­li­zar sus tra­ba­jos dia­rios.

Los cho­fe­res denun­cian que la empre­sa solo cuen­ta con tres per­so­nas para acon­di­cio­nar higié­ni­ca­men­te las más de 150 uni­da­des, no se lim­pian los pasa­ma­nos y ape­nas lle­gan a dejar en con­di­cio­nes la cabi­na don­de los cho­fe­res pasan más de 8 horas dia­rias al volan­te.

Ade­más, los cho­fe­res denun­cian las con­di­cio­nes de los dos baños quí­mi­cos en los que «ape­nas se pue­den uti­li­zar como min­gi­to­rios y nada más».

Alon­so, cho­fer des­de hace más de 20 años en la empre­sa, expi­có que «Por si no fue­ra sufi­cien­te, tam­bién le recla­ma­mos a la empre­sa un lava­to­rio lim­pio y con agua calien­te como para poder higie­ni­zar­se lue­go de estar en con­tac­to en esta cri­sis con médi­cos, enfer­me­ros, per­so­nal de segu­ri­dad y usua­rios que dia­ria­men­te están en con­tac­to con per­so­nas de ries­go como pue­de ser cual­quier con­ta­gia­do de coro­na­vi­rus».

Des­de la empre­sa, los cho­fe­res de la 184 ‑iden­ti­fi­ca­dos con agru­pa­cio­nes per­te­ne­cien­tes a la línea del secre­ta­rio Gene­ral de la UTA Rober­to Fer­nán­dez– ase­gu­ra­ron que no van a vol­ver al tra­ba­jo has­ta que la empre­sa dis­pon­ga los medios nece­sa­rios para ais­lar a los cho­fe­res de los usua­rios y que se les garan­ti­cen obras míni­mas para pro­te­ger la salud de los tra­ba­ja­do­res.

Veci­nos de Mar­tín Coro­na­do nos hacen lle­gar esta denun­cia, que mues­tra como los patro­nes, el Esta­do y la buro­cra­cia sin­di­cal expo­nen la salud y el bol­si­llo de todos los labu­ran­tes.

«En el barrio de Mar­tín Coro­na­do, del par­ti­do de Tres de Febre­ro hay un super­mer­ca­do lla­ma­do Cam­mi, en la calle Alem y San Loren­zo. Tie­ne unos 50 Emplea­dos, de los cua­les algu­nos están en negro. La sed de ganan­cia de esta gen­te es asque­ro­sa, remar­can la mer­ca­de­ría todos los días, esto es con­ta­do por los tra­ba­ja­do­res del lugar. Ade­más, tie­ne algu­nos Tra­ba­ja­do­res mayo­res de edad que los hacen tra­ba­jar igual, y otros que están en el gru­po de ries­go. No se preo­cu­pan por cui­dar a la gen­te que se amon­to­na para com­prar. Para que no se vayan, dejan entrar a todos de mane­ra que poten­cia el ries­go de con­ta­gio. La poli­cia vie­ne, mira un rati­to, hace pre­sen­cia y se va. Y sigue lo mis­mo.

¿Por qué el sin­di­ca­to de comer­cio no ve esto?»

Comunicado:Ante la situa­ción que atra­vie­sa la Edu­ca­ción y las recien­tes decla­ra­cio­nes del minis­tro Nico­lás Trot­ta, los Docen­tes Pre­ca­ri­za­dos de FinEs soli­ci­ta­mos de mane­ra urgen­te a las auto­ri­da­des se expi­dan en rela­ción a nues­tra situa­ción labo­ral.

A la fecha la con­ti­nui­dad peda­gó­gi­ca para los Estu­dian­tes de FinEs no ha sido garan­ti­za­da.

Para el caso de imple­men­tar­se la moda­li­dad vir­tual, exi­gi­mos que sea­mos los Docen­tes FinEs quie­nes lle­ve­mos ade­lan­te la mis­ma.

Cual­quier imple­men­ta­ción por fue­ra de ello sig­ni­fi­ca­rá un ajus­te y des­pi­dos encu­bier­tos hacia nues­tro sec­tor.

Reque­ri­mos res­pues­ta inme­dia­ta y la exten­sión del pago del rece­so y la cober­tu­ra de IOMA.

SITUACION DE LINEA GENERAL ROCA📢🚉

La situa­cion que pasa­mos las y los ferro­via­rios es simi­lar a la de muchos sec­to­res, ya sea de la pro­duc­cion o de ser­vi­cios, con­si­de­ra­dos esen­cia­les para situa­cio­nes como la que esta­mos vivien­do.

Si bien enten­de­mos lo esen­cial del trans­por­te publi­co, nues­tra vida y la de nues­tras Fami­lias tam­bien son esen­cia­les.

En muchos sec­to­res de la Línea Roca estan tra­ba­jan­do Com­pa­ñe­ros y Com­pa­ñe­ras que no estan tenien­do nin­gu­na fun­ción pun­tual, los hacen ir a cum­plir hora­rio. Guar­das, per­so­nal de eva­sion y bole­te­ros son algu­nos de estos casos. Es decir que cobrar el pasa­je y con­tro­lar que se pague resul­ta ser mas impor­tan­te que el cui­da­do de las y los Tra­ba­ja­do­res ferro­via­rios. Cuan­do se podrian efec­tuar la sus­pen­sion de cobro de todos los pasa­jes y asi dis­mi­nuir, no solo la afluen­cia de Tra­ba­ja­do­res liga­dos a estas tareas, sino tam­bien evi­tar colas y demo­ras de los usua­rios en las esta­cio­nes.

En el caso de seña­le­ros se podria cubrir la tarea con una guar­dia mini­ma que la empre­sa se nie­ga a imple­men­tar. En el caso de los talle­res de Reme­dios de Esca­la­da estan tra­ba­jan­do com­pa­ñe­ros con hijos meno­res y de gru­pos de ries­go.

En el sec­tor lim­pie­za se podria dise­ñar un cro­no­gra­ma en el que no ten­ga que ir todo el per­so­nal todos los dias, efec­tuar guar­dias mini­mas en hora­rios picos para man­te­ner la higie­ne.

Como si esto fue­ra poco, hay per­so­nal en esta­cio­nes don­de el tren ni siquie­ra hace para­da.

Por otro lado, el cui­da­do que la empre­sa ofre­ce a las y los tra­ba­ja­do­res ferro­via­rios es limi­ta­do y defi­cien­te. Se gene­ra amon­to­na­mien­to en luga­res de des­can­so, no hay alcohol en gel, bar­bi­jos y guan­tes en tiem­po y for­ma, mien­tras que en algu­nos luga­res direc­ta­men­te no hay.

Por ulti­mo, la des­apa­ri­cion de los diri­gen­tes gre­mia­les de la Unión Ferro­via­ria es total­men­te ver­gon­zo­za, no atien­den los tele­fo­nos direc­ta­men­te.

No pode­mos dejar fue­ra del infor­me la situa­cion de las y los des­pe­di­dos del ferro­ca­rril, no solo del Roca sino del res­to de las lineas. Habla­mos de cien­tos de fami­lias sin ingre­sos, haci­na­das, des­em­plea­das, que hoy estan pasan­do un ver­da­de­ro cal­va­rio lue­go de haber sido des­pe­di­dos y aun no han sido rein­cor­po­ra­dos. Hoy nos dicen que somos esen­cia­les, indis­pen­sa­bles, pero cuan­do tuvie­ron que dejar a fami­lias en la calle se ve que no recor­da­ron lo impor­tan­te que somos las y los tra­ba­ja­do­res.

Man­da­mos un fuer­te abra­zo y salu­do a todas y todos los ferro­via­rios des­pe­di­dos y un reco­no­ci­mien­to a todas y a todos los ferro­via­rios que hoy estan cum­plien­do tareas. Pen­sa­mos que en momen­tos tan duros como estos las y los tra­ba­ja­do­res, ferro­via­rios y de otras ramas, debe­mos tomar con­cien­cia de que si no fue­ra por noso­tros y noso­tras el mun­do no fun­cio­na­ria.

Fuer­za Com­pa­ñe­ros y Com­pa­ñe­ras!! 👊💪 Cuan­do sal­ga­mos de esta situa­cion nos debe­mos replan­tear muchas cues­tio­nes como Tra­ba­ja­do­res. Nues­tros dere­chos en pri­mer lugar y decir­le BASTA a los ladro­nes y trai­do­res de los repre­sen­tan­tes gre­mia­les de todos los gre­mios ferro­via­rios.

No hay patron q mane­je tre­nes, fabri­que reme­dios o con­duz­ca colec­ti­vos. Las y los Tra­ba­ja­do­res somos la ver­da­de­ra fuer­za que hace rodar a un pais.

Casi 1,5 millo­nes de ins­crip­tos en un día para cobrar el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia

Casi 1,5 millón de per­so­nas se ano­ta­ron para cobrar los $10.000 del Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE) dis­pues­to por el Gobierno antes de con­cluir el pri­mer día de habi­li­ta­ción del regis­tro, infor­mó la Admi­nis­tra­ción Nacio­nal de la Segu­ri­dad Social (Anses).28/03/2020 00:00:00

Des­de el pri­mer minu­to de ayer ‑cuan­do comen­zó la eta­pa de preins­crip­ción para los poten­cia­les bene­fi­cia­rios cuyos docu­men­tos de iden­ti­dad fina­li­zan en 0 y 1- has­ta las 17, fue­ron con­ta­bi­li­za­das 1.448.639 ano­ta­cio­nes, con picos de ingre­sos a la pági­na de 1,7 millo­nes en horas del medio­día, indi­ca­ron a Télam des­de el orga­nis­mo.

Inclu­so, en un pri­mer cor­te difun­di­do por Anses a las 8, la can­ti­dad de pre-ins­crip­tos para per­ci­bir el IFE ya esta­ba en 518.926, resal­tó el direc­tor eje­cu­ti­vo de la Anses, Ale­jan­dro Vano­li, quien fue infor­man­do en su cuen­ta en Twit­ter a lo lar­go del día la can­ti­dad de ano­ta­dos en el regis­tro.

«Es un apli­ca­ti­vo muy sim­ple; las per­so­nas tie­nen que car­gar su nom­bre, ape­lli­do, DNI y CUIL. Lue­go van a reci­bir una con­fir­ma­ción de ins­crip­ción; tras lo cual se van a habi­li­tar tres días más para que los que no pudie­ron car­gar sus datos pue­dan hacer­lo», expli­có Vano­li.

El fun­cio­na­rio acla­ró que, como el bene­fi­cio tie­ne carác­ter de «fami­liar», la Anses y la Admi­nis­tra­ción Fede­ral de Ingre­sos Públi­cos (AFIP) harán un entre­cru­za­mien­to de datos para ver que la per­so­na no esté cobran­do otros bene­fi­cios, por ejem­plo los jubi­la­dos, que están en rela­ción de depen­den­cia o cobran ren­ta finan­cie­ra.

En ese sen­ti­do, la direc­to­ra de Eco­no­mía, Igual­dad y Géne­ro, Mer­ce­des D’Alessandro, pre­ci­só que cobra­rán el IFE todas aque­llas per­so­nas que no tie­nen ingre­sos por no poder salir del hogar a cau­sa del ais­la­mien­to social, mien­tras que para el res­to de los sec­to­res el Esta­do avan­za­rá con otras polí­ti­cas.

D’Alessandro pre­ci­só que el bene­fi­cio «va des­ti­na­do a las per­so­nas que están infor­ma­les por­que el Esta­do está dan­do un paque­te gran­de de medi­das que cubre al res­to de la socie­dad».

«Se tra­ta de per­so­nas que pro­duc­to de la cua­ren­te­na no van a tener nin­gún tipo de ingre­so, fami­lias que están por per­der sus ingre­sos, por ejem­plo la ven­ta ambu­lan­te, el plo­me­ro, las tra­ba­ja­do­ras de casas par­ti­cu­la­res», indi­có.

La preins­crip­ción se hace a tra­vés de una apli­ca­ción que está en el sitio web de la Anses.

Hoy podrán ins­cri­bir­se quie­nes ten­gan docu­men­tos ter­mi­na­dos en 2 y 3; el domin­go los que fina­li­cen en 4 y 5; el lunes 30 los que ter­mi­nen en 6 y 7; y el mar­tes 31 los casos de docu­men­tos ter­mi­na­dos en 8 y 9.

Los tra­ba­ja­do­res infor­ma­les, tra­ba­ja­do­res de casas par­ti­cu­la­res, mono­tri­bu­tis­tas socia­les y los de las cate­go­rías A y B, deben car­gar sus datos duran­te los pró­xi­mos días, en tan­to que se suma­rán de mane­ra auto­má­ti­ca quie­nes cobren una Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo o por Emba­ra­zo.

El Gobierno tra­ba­ja para esta­ble­cer cana­les de pago alter­na­ti­vos para los sec­to­res no ban­ca­ri­za­dos.

En ese sen­ti­do, D’Alessandro con­si­de­ró que «la mitad del uni­ver­so que va a poder apli­car a este ingre­so, AUH o mono­tri­bu­tis­tas, ya tie­ne una cuen­ta ban­ca­ria».

Para el res­to, afir­mó, exis­te la posi­bi­li­dad de que «el Ban­co Nación gene­re un núme­ro de CBU sin tener una tar­je­ta, que per­mi­te median­te un códi­go reti­rar dine­ro en los pun­tos efec­ti­vos, como la red Link»,

Los mari­ne­ros dejan de ama­rrar buques que no hayan cum­pli­do la cua­ren­te­na

En medio del endu­re­ci­mien­to de las medi­das que tomó el Eje­cu­ti­vo para pro­te­ger a la pobla­ción, los mari­ne­ros y los ofi­cia­les de pes­ca dejan hoy de ama­rrar buques que no hayan cum­pli­do con la cua­ren­te­na de 14 días. Sólo reci­bi­rán sin el ais­la­mien­to a quie­nes trai­gan pro­duc­tos esenciales.27/03/2020 16:55:00

El Sin­di­ca­to de Obre­ros Marí­ti­mos Uni­dos y el Cen­tro de Patro­nes y Ofi­cia­les Flu­via­les, de Pes­ca y de Cabo­ta­je Marí­ti­mo toma­ron la deter­mi­na­ción con­jun­ta, de no tomar cabos ni rea­li­zar ingre­sos en nin­gún puer­to a todo buque que no haya cum­pli­do con la cua­ren­te­na de 14 días des­de el ulti­mo puer­to de zar­pa­da.

Los gre­mios lo dis­pu­sie­ron en línea con el endu­re­ci­mien­to de las medi­das que tomó el Gobierno Nacio­nal para evi­tar la pro­pa­ga­ción expo­nen­cial del Coro­na­vi­rus.

«Esta deter­mi­na­ción no tie­ne otro pro­pó­si­to que cola­bo­rar con las medi­das adop­ta­das por el Poder Eje­cu­ti­vo Nacio­nal en la lucha con­tra la pan­de­mia decla­ra­da por la O.M.S», expli­ca­ron en un comu­ni­ca­do con­jun­to.

«Enten­dien­do que, como pri­mer esla­bón en esta lucha se encuen­tran los tra­ba­ja­do­res expues­tos a tra­ba­jos esen­cia­les, este es el caso de nues­tros repre­sen­ta­dos a los cua­les debe­mos gene­rar­les todas las garan­tías posi­bles en sal­va­guar­da de su salud, lo que redun­da­rá en la salud públi­ca gene­ral», agre­gan.

Ade­más acla­ra­ron que «Nues­tra fuer­za de tra­ba­jo esta­rá dis­po­ni­ble para aten­der esos buques, que aún no cum­plien­do ese perio­do, trai­gan al país todo tipo de insu­mos, mer­ca­de­rías, etc, indis­pen­sa­bles para la salud públi­ca y el fun­cio­na­mien­to de los ser­vi­cios esen­cia­les».

Por acla­ra­ron que en esos casos par­ti­cu­la­res, se toma­rán «todas las medi­das pre­ven­ti­vas que garan­ti­cen la salud de los tra­ba­ja­do­res».

Denun­cian que Fate vio­la la cua­ren­ta y obli­ga a sus emplea­dos a man­te­ner la plan­ta fun­cio­nan­do

La fir­ma que pro­du­ce neu­má­ti­cos man­tie­ne un plan de con­tin­gen­cia con guar­dias de man­te­ni­mien­to. Ade­más obli­ga a una por­ción de sus ope­ra­rios a asis­tir para no dete­ner por com­ple­to la producción27/​03/​2020 12:34:00

La situa­ción de excep­cio­na­li­dad que se vive en el país pro­duc­to del impac­to de la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus y del ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio dic­ta­do por el Gobierno Nacio­nal, pare­ce no ter­mi­nar de ser asi­mi­la­do por una por­ción de los empre­sa­rios.

Ese es el caso de la gigan­te Fate, fir­ma que se dedi­ca a la pro­duc­ción de neu­má­ti­cos para abas­te­cer el mer­ca­do interno y para expor­tar, que se nie­ga a para­li­zar sus máqui­nas ente la emer­gen­cia.

Según denun­cia­ron varios emplea­dos en las últi­mas horas, Fate está vio­lan­do el decre­to del gobierno de «cua­ren­te­na obli­ga­to­ria» y obli­ga a un gru­po de tra­ba­ja­do­res a con­cu­rrir a la plan­ta para rea­li­zar tareas de guar­dia.

Pero no sólo eso, tam­bién hace asis­tir a cum­plir tareas a un por­ción de los ope­ra­rios que man­tie­nen ope­ra­ti­va la pro­duc­ción de neu­má­ti­cos.

Ade­más, en sus ins­ta­la­cio­nes ubi­ca­das en la zona nor­te del conur­bano bonae­ren­se, pue­den ver­se cum­plien­do fun­cio­nes a muchos tra­ba­ja­do­res de lim­pie­za, en con­di­ción de ter­ce­ri­za­dos, que no pue­den per­ma­ne­cer en sus hoga­res y deben rom­per el ais­la­mien­to.

Ya hay sus­pen­sio­nes masi­vas y el gre­mio de pana­de­ros salió a cru­zar a los empre­sa­rios

La Fede­ra­ción Argen­ti­na Unión Per­so­nal Pana­de­rías y Afi­nes cru­zó a la cáma­ra de empre­sa­rios del sec­tor. Ase­gu­ra­ron que tras el para­te eco­nó­mi­co y la caí­da de las ven­tas, pla­nean sus­pen­der más personal.27/03/2020 09:58:00

El pre­si­den­te de la Fede­ra­ción Argen­ti­na de la Indus­tria del Pan y Afi­nes (Fai­pa), Miguel Di Bet­ta, decla­ró al dia­rio BAE Nego­cios en el día de ayer que «des­de que se ini­ció la cua­ren­te­na, las ven­tas se derrum­ba­ron entre 30% y 40%» y agre­gó ade­más, que «se ha empe­za­do a sus­pen­der gen­te», sin repa­ro en el daño que pro­du­ce en las fami­lias tra­ba­ja­do­ras la ame­na­za por la pér­di­da del empleo en un con­tex­to desola­dor.

Des­de la Fede­ra­ción Argen­ti­na Unión Per­so­nal Pana­de­rías y Afi­nes (FAUPPA) saca­ron un comu­ni­ca­do en el que ape­lan «a un esta­do de cons­cien­cia comu­ni­ta­rio en el que se con­si­de­re la eva­lua­ción de la difí­cil situa­ción que atra­vie­sa el mun­do y en espe­cial a los sec­to­res más vul­ne­ra­bles, como nues­tros tra­ba­ja­do­res».

Por otra par­te, con­tra argu­men­tan que, así como es ver­dad que están bajan­do las ven­tas, tam­bién es cier­to que «el Gobierno Nacio­nal ha anun­cia­do medi­das de apo­yo a las PyMES para el pago par­cial de los sala­rios y una reduc­ción en las car­gas patro­na­les».

Así mis­mo, ase­gu­ran que pon­drán un medio de comu­ni­ca­ción espe­cial para reci­bir recla­mos de los tra­ba­ja­do­res y poder ase­gu­rar­les el res­pal­do del gre­mio.

Tra­ba­ja­do­res de la salud cobra­rán 20 mil pesos en bonos

El Gobierno nacio­nal dis­pu­so el pago de un bono extra de cin­co mil pesos a todo el per­so­nal de la salud, que se cobra­rá en pagos con­se­cu­ti­vos entre los meses de abril y julio.27/03/2020 08:38:00

Median­te el decre­to 315⁄ 2020 el Gobierno deci­dió el pago extra para el per­so­nal de la salud, que en las pró­xi­mas horas se amplia­ría a otros sec­to­res, como el de segu­ri­dad.

«Otór­ga­se a los tra­ba­ja­do­res y las tra­ba­ja­do­ras pro­fe­sio­na­les, téc­ni­cos y téc­ni­cas, auxi­lia­res y ayu­dan­tes en rela­ción de depen­den­cia que pres­ten ser­vi­cios, en for­ma pre­sen­cial y efec­ti­va, rela­cio­na­dos con la salud, en ins­ti­tu­cio­nes asis­ten­cia­les del sis­te­ma públi­co, pri­va­do y de la segu­ri­dad social, abo­ca­dos y abo­ca­das al mane­jo de casos rela­cio­na­dos con la pan­de­mia de coro­na­vi­rus el pago de una asig­na­ción estí­mu­lo a la efec­ti­va pres­ta­ción de ser­vi­cios, de carác­ter no remu­ne­ra­ti­vo», seña­la el decre­to.

En el artícu­lo dos del decre­to se esta­ble­ce que el pago será de cin­co mil pesos «para las tareas pres­ta­das en los meses de abril, mayo, junio y julio y esta­rá a car­go del Esta­do Nacio­nal».

Para que se con­cre­te el pago, según se acla­ra en el decre­to, debe­rá ser cla­ra la pres­ta­ción efec­ti­va de ser­vi­cios.

Ade­más, en caso de que haya per­so­nal de salud que se ausen­te del tra­ba­jo en for­ma par­cial o total ‑en for­ma jus­ti­fi­ca­da- el pago extra­or­di­na­rio se ajus­ta­rá en for­ma pro­por­cio­nal.

El decre­to lle­va la fir­ma del pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez, del jefe de gabi­ne­te, San­tia­go Cafie­ro, y el minis­tro de Salud, Ginés Gon­zá­lez Gar­cía.

Sólo en la pri­me­ra maña­na, más de medio millón de per­so­nas pidie­ron el sub­si­dio de 10 mil pesos para infor­ma­les y mono­tri­bu­tis­tas

Más de medio millón de per­so­nas rea­li­za­ron has­ta esta maña­na los trá­mi­tes de preins­crip­ción para obte­ner el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE) a tra­vés de la ANSeS.27/03/2020 13:48:00

El orga­nis­mo indi­có que sólo entre las 00:00 y las 08:00 de este vier­nes, se con­ta­bi­li­za­ron 518.926 ano­ta­cio­nes para per­ci­bir los 10 mil pesos del IFE.

La ANSeS pidió a los bene­fi­cia­rios que «res­pe­ten estric­ta­men­te» las fechas para la ins­crip­ción, que depen­de­rá del núme­ro de ter­mi­na­ción del docu­men­to, para evi­tar el con­ges­tio­na­mien­to de su pági­na web.

Este vier­nes comen­zó la ins­crip­ción de aque­llos que tie­nen DNI con ter­mi­na­ción en 0 y 1: solo esas per­so­nas podrán com­ple­tar el for­mu­la­rio duran­te la jor­na­da.

Una vez fina­li­za­da la preins­crip­ción, ANSES ana­li­za­rá la infor­ma­ción y podrá soli­ci­tar más datos.

«Es impor­tan­te seña­lar que el IFE se otor­ga­rá a las per­so­nas que están des­em­plea­das, tra­ba­jen de mane­ra infor­mal, sean mono­tri­bu­tis­tas de las cate­go­rías A y B o, tam­bién, tra­ba­ja­do­ras de casas par­ti­cu­la­res, así como a todos los bene­fi­cia­rios de la AUH, quie­nes cobra­rán esta ayu­da a tra­vés de su CBU», expli­có el orga­nis­mo.

Quie­nes lo soli­ci­ten debe­rán cum­plir dos requi­si­tos: ser argen­tino nati­vo o natu­ra­li­za­do y resi­den­cia no infe­rior a dos años y tener entre 18 y 65 años.

El IFE se abo­na­rá por úni­ca vez en abril, si bien podrá ser pro­rro­ga­do en caso de ser nece­sa­rio y los bene­fi­cia­rios de la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo (AUH) debe­rán abs­te­ner­se de la preins­crip­ción ya que están auto­má­ti­ca­men­te inclui­dos.

El cro­no­gra­ma de preins­crip­ción se hará de acuer­do al núme­ro de ter­mi­na­ción del DNI y es el siguien­te:

— DNI ter­mi­na­ción en 0 y 1, podrán com­ple­tar el for­mu­la­rio el vier­nes 27 de mar­zo.

— DNI ter­mi­na­ción en 2 y 3, sába­do 28.

— DNI ter­mi­na­ción en 4 y 5, domin­go 29.

— DNI ter­mi­na­ción en 6 y 7, lunes 30.

DNI ter­mi­na­ción en 8 y 9, mar­tes.

Indus­tria­les ana­li­zan bajar los sala­rios de tra­ba­ja­do­res si se extien­de la cua­ren­te­na

Los indus­tria­les que con­for­man la Unión Indus­trial Argen­ti­na se encuen­tran ana­li­zan­do dis­tin­tos esce­na­rios si la cua­ren­te­na se extien­de, con la pará­li­sis de la eco­no­mía que eso impli­ca­ría. Y eva­lúan una reduc­ción de sala­rios de los tra­ba­ja­do­res, pre­vio acuer­do con la CGT.

Toda­vía bajar sala­rios es ape­nas una posi­bi­li­dad, no hay un pedi­do con­cre­to ya que, ade­más, depen­de del vis­to bueno del Gobierno y de la CGT, con una dis­cu­sión en el Comi­té de Cri­sis que con­for­ma­ron los indus­tria­les para dar cuen­ta de estos temas. Pero la UIA no vería con malos ojos que un emplea­do cobre un 70% u 80% de su suel­do mien­tras dure el ais­la­mien­to obli­ga­to­rio.

Miguel Ace­ve­do en una entre­vis­ta no des­car­tó nin­gu­na idea y expre­só que será com­ple­jo pagar sala­rios. “Es una gran preo­cu­pa­ción y esta­mos tra­ba­jan­do para que se pue­dan pagar. El Gobierno ya ha anun­cia­do pro­gra­mas de cré­di­to a tasas favo­ra­bles para pymes. Como dije antes, esto es secuen­cial, hay que moni­to­rear la eco­no­mía en for­ma perió­di­ca y bus­car res­pues­tas rápi­das a los pro­ble­mas que se ave­ci­nan”, ade­lan­tó.

Otro miem­bro de la UIA, José Urtu­bey, tam­po­co des­car­tó bajar suel­dos pero dejó en cla­ro que se requie­re “la asis­ten­cia del Ban­co Cen­tral y de los ban­cos comer­cia­les, ya tene­mos pro­pues­tas espe­cí­fi­cas com­ple­men­ta­rias a las ya vigen­tes para ali­viar la situa­ción del sec­tor”.

Una fuen­te de los indus­tria­les ya comen­tó que “si tenés un mes más de pará­li­sis, el que está en la casa y no tra­ba­ja va a tener que hacer un esfuer­zo. Habrá que hacer un gran acuer­do extra­or­di­na­rio con la CGT”, al tiem­po que indi­ca­ron que tie­ne que haber una dife­ren­cia­ción entre el tra­ba­ja­dor que reali­zó tareas y el que no: “no pue­de ser que una per­so­na que no está tra­ba­jan­do cobre lo mis­mo que otra que sí está asis­tien­do a sus empleos y que tie­ne gas­tos de viá­ti­cos”.

Far­ma­céu­ti­cos piden valo­rar la tarea del per­so­nal y des­car­tan des­abas­te­ci­mien­to de pro­duc­tos

Los tra­ba­ja­do­res far­ma­céu­ti­cos, repre­sen­ta­dos por Mar­ce­lo Peret­ta, des­car­ta­ron que fal­ten medi­ca­men­tos esen­cia­les, en medio de esta Emer­gen­cia Sani­ta­ria, y piden que se valo­re su tarea en estos momen­tos, en los que se expo­nen a con­ta­gio de coro­na­vi­rus.

«Des­de el Sin­di­ca­to Argen­tino de Far­ma­céu­ti­cos y Bio­quí­mi­cos ya se emi­tió un pro­to­co­lo para que los tra­ba­ja­do­res usen bar­bi­jo, guan­tes, para que ingre­sen de a dos per­so­nas para evi­tar aglo­me­ra­cio­nes y se hagan filas al exte­rior de las far­ma­cias, como pasa en otros luga­res», comen­tó el diri­gen­te gre­mial ante la con­sul­ta por la segu­ri­dad.

Tam­bién dijo que «los far­ma­céu­ti­cos están cum­plien­do su fun­ción y apro­ve­cho para des­ta­car su rol ya que son un fac­tor de con­ten­ción en estos momen­tos don­de se le pide a la pobla­ción que no acu­da a hos­pi­ta­les por cues­tio­nes meno­res». Y des­car­tó que se pro­duz­can des­abas­te­ci­mien­to de pro­duc­tos ele­men­ta­les y de pre­ven­ción de la pan­de­mia, como guan­tes o bar­bi­jos. Pero pidió que la gen­te «com­pre lo nece­sa­rio».

«Hoy no hay des­abas­te­ci­mien­to, sino demo­ra en la repo­si­ción. Con res­pec­to a los medi­ca­men­tos, que la gen­te se que­de tran­qui­la que no va a haber des­abas­te­ci­mien­to», afir­mó Peret­ta. Con­sul­ta­do por la rece­ta digi­tal, deter­mi­nó que recla­mó que se acti­ve «para medi­ca­men­tos cró­ni­cos para evi­tar que el pacien­te ten­ga que ir a bus­car­la a una con­sul­ta y dupli­car una sali­da inne­ce­sa­ria. Los médi­cos pue­den enviár­se­las manus­cri­tas en una foto por mail o whatsapp para pre­sen­tar direc­ta­men­te en las far­ma­cias. Esto ha teni­do bue­na aco­gi­da por par­te del Gobierno y pro­ba­ble­men­te sal­ga algu­na reso­lu­ción des­de la Super­in­ten­den­cia de Salud».

A su vez, con­tó que «los bio­quí­mi­cos están sobre­sa­tu­ra­dos en el Mal­brán, por eso se ha pedi­do la des­cen­tra­li­za­ción de los aná­li­sis y por suer­te, ya comen­zó a suce­der. Se ha capa­ci­ta­do a un gru­po de bio­quí­mi­cos para que sean 5 o 6 labo­ra­to­rios más en el país que pue­dan tes­tear. Fal­ta mul­ti­pli­car al menos por 10 la can­ti­dad de estu­dios que están hacien­do los labo­ra­to­rios y por 100 en la calle. Van a apa­re­cer más casos, pero lo bueno de eso es que los podés ais­lar y los vas a tra­tar».

Pre­pa­ran decre­to para excep­tuar del pago de Ganan­cias a tra­ba­ja­do­res de la salud

Por Redac­ción EDA –

En el mar­co de la emer­gen­cia nacio­nal por la epi­de­mia de coro­na­vi­rus, el Gobierno se encuen­tra pre­pa­ran­do un decre­to para exi­mir a los tra­ba­ja­do­res del sec­tor salud del pago del impues­to a las ganan­cias.

La medi­da bus­ca excep­tuar a médi­cos, téc­ni­cos y per­so­nal del enfer­me­ría del gra­va­men, gene­ran­do un estí­mu­lo adi­cio­nal para que estos sec­to­res insus­ti­tui­bles en el mar­co de la epi­de­mia se man­ten­gan en sus pues­tos de tra­ba­jo.

En tan­to se tra­ta de un impues­to nacio­nal, la exen­ción debe­ría hacer­se por medio de un pro­yec­to de ley pero con el Con­gre­so nacio­nal para­li­za­do se eva­lúa la pers­pec­ti­va del Decre­to de Nece­si­dad y Urgen­cia. Esta medi­da sería la con­tra­par­te de otro decre­to apro­ba­do hace algu­nos días por el que el Gobierno esta­ble­ció una reba­ja del 95% para las alí­cuo­tas patro­na­les del sec­tor, así como tam­bién se esta­ble­ció una reduc­ción del impues­to sobre los cré­di­tos y los débi­tos que pagan las orga­ni­za­cio­nes del área de la salud.

La posi­ble exen­ción de ganan­cias a los tra­ba­ja­do­res de la salud encuen­tra un ante­ce­den­te en el caso de los petro­le­ros pata­gó­ni­cos que resul­ta­ron excep­tua­dos de la nor­ma por una ley del Con­gre­so en 2006. No se des­car­ta que la medi­da actual final­men­te inclu­ya a otros tra­ba­ja­do­res de los sec­to­res con­si­de­ra­dos como “esen­cia­les” en el mar­co del Ais­la­mien­to Social Pre­ven­ti­vo y Obli­ga­to­rio.

A ins­tan­cias de la Con­fe­de­ra­ción Gene­ral del Tra­ba­jo, tam­bién se ana­li­za­ba la posi­bi­li­dad de esta­ble­cer la gra­tui­dad del pasa­je en el trans­por­te públi­co para los tra­ba­ja­do­res que deben seguir desa­rro­llan­do sus acti­vi­da­des duran­te la cua­ren­te­na, así como un pago excep­cio­nal de un bono para el per­so­nal de la salud.

Denun­cian a LATAM por pre­ten­der apli­car sus­pen­sio­nes y reba­jas de sala­rios duran­te la emer­gen­cia

Ricar­do Cirie­lli, titu­lar de la Aso­cia­ción del Per­so­nal Téc­ni­co Aero­náu­ti­co (APTA) pre­sen­tó ante el Minis­te­rio de Tra­ba­jo de Clau­dio Moro­ni una denun­cia con­tra LATAM Air­li­nes Argen­ti­na por la sus­pen­sión de per­so­nal y reba­ja de suel­dos en el mar­co de la emer­gen­cia sani­ta­ria por el coro­na­vi­rus que atra­vie­sa el país.

El diri­gen­te seña­la que la deci­sión de la empre­sa aero­náu­ti­ca pone en “esta­do de aler­ta” al gre­mio. Lue­go deta­lla que un correo elec­tró­ni­co fir­ma­do por Chris­tian Bevac­qua (Geren­te de Rela­cio­nes Labo­ra­les de LATAM) “noti­fi­ca que la par­te empre­sa­ria tomó la deci­sión de sus­pen­der per­so­nal y reba­jar los habe­res los pró­xi­mos meses de abril/​mayo/​junio de 2020, ante los moti­vos de públi­co cono­ci­mien­to res­pec­to de pan­de­mia decla­ra­da”.

En este sen­ti­do, Cirie­lli des­ta­ca que la empre­sa pre­ten­de lle­var ade­lan­te estas medi­das “con­tra­rian­do el orden públi­co” y “sin cum­plir con el pro­ce­di­mien­to obli­ga­to­rio esta­ble­ci­do por los arts. 98 a 105 de la Ley 24.013 y lo esti­pu­la­do por los Decre­tos 328⁄ 88 y 265÷02”.

Lue­go aña­de que la “incon­duc­ta” de LATAM se agra­va por “haber sos­la­ya­do” las pala­bras del pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez “acer­ca del momen­to excep­cio­nal que atra­vie­sa el país y del momen­to en que más se nece­si­ta la res­pon­sa­bi­li­dad empre­sa­rial, dadas las cir­cuns­tan­cias de públi­co cono­ci­mien­to, que se vio refle­ja­do a tra­vés del dic­ta­do del DNU N° 297⁄ 2020 (B.O. 20/​03/​2020) que decla­ra el Ais­la­mien­to Social Pre­ven­ti­vo Obli­ga­to­rio para evi­tar la pro­pa­ga­ción del virus COVID-19”.

El diri­gen­te aero­náu­ti­co lue­go recuer­da que en el Artícu­lo 2 de este decre­to, el pre­si­den­te esta­ble­ce que duran­te la vigen­cia del ais­la­mien­to obli­ga­to­rio las per­so­nas “debe­rán per­ma­ne­cer en sus resi­den­cias habi­tua­les o en la resi­den­cia en que se encuen­tren”, por lo que “debe­rán abs­te­ner­se de con­cu­rrir a sus luga­res de tra­ba­jo y no podrán des­pla­zar­se por rutas, vías y espa­cios públi­cos”. Lue­go, el Artícu­lo 6 del decre­to con­fir­ma que duran­te la vigen­cia del ais­la­mien­to “no podrán rea­li­zar­se even­tos cul­tu­ra­les, recrea­ti­vos, depor­ti­vos, reli­gio­sos, ni de nin­gu­na otra índo­le que impli­quen la con­cu­rren­cia de per­so­nas”. Ade­más “se sus­pen­de la aper­tu­ra de loca­les, cen­tros comer­cia­les, esta­ble­ci­mien­tos mayo­ris­tas y mino­ris­tas, y cual­quier otro lugar que requie­ra la pre­sen­cia de per­so­nas”.

Por últi­mo, el Artícu­lo 8 del decre­to pre­si­den­cial, esta­ble­ce que duran­te la vigen­cia de la medi­da, “los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras del sec­tor pri­va­do ten­drán dere­cho al goce ínte­gro de sus ingre­sos habi­tua­les, en los tér­mi­nos que esta­ble­ce­rá la regla­men­ta­ción del Minis­te­rio de Tra­ba­jo, Empleo y Segu­ri­dad Social”, lo que para Cirie­lli “resul­ta por demás cla­ro”.

En este sen­ti­do, el gre­mia­lis­ta denun­cia que “la medi­da adop­ta­da por LATAM no solo resul­ta con­tra­ria a las pala­bras del Sr. Pre­si­den­te de la Nación sino tam­bién a toda la nor­ma­ti­va vigen­te”, por lo que con­fir­ma la pre­sen­ta­ción de la denun­cia corres­pon­dien­te ante el Minis­te­rio de Tra­ba­jo, en su carác­ter de Auto­ri­dad de Apli­ca­ción, y decla­ra el “esta­do de aler­ta” de APTA “ante la con­duc­ta asu­mi­da por la par­te empre­sa­rial”.

Lan­zan encues­ta para rele­var y denun­ciar fal­tas de medi­das empre­sa­ria­les por el coro­na­vi­rus

En el mar­co de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria dis­pues­ta por el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez, el espa­cio Bas­ta de Ase­si­na­tos Labo­ra­les (BAL) dis­pu­so una encues­ta onli­ne con «el pro­pó­si­to de reco­ger los tes­ti­mo­nios de los/​as trabajadores/​as sobre las medi­das que toman (o no) sus emplea­do­res para pro­te­ger su salud fren­te al Coro­na­vi­rus (COVID-19)». El cues­tio­na­rio fue ela­bo­ra­do a par­tir de «la preo­cu­pa­ción por la fal­ta de cum­pli­mien­to de las patro­na­les de las medi­das nece­sa­rias para res­guar­dar a los/​as trabajadores/​as en los dis­tin­tos espa­cios de tra­ba­jo». Asi­mis­mo, amplia­ron: «a tra­vés de tu tes­ti­mo­nio, que será anó­ni­mo, podre­mos cono­cer cómo y en qué medi­da las empre­sas cum­plen con las medi­das de segu­ri­dad y las con­di­cio­nes de pre­ven­ción nece­sa­rias. Tam­bién podre­mos empe­zar a com­par­tir qué for­mas de orga­ni­za­ción nos damos las y los tra­ba­ja­do­res para cui­dar­nos». Por ANRed.

La encues­ta es un for­mu­la­rio que se pue­de com­ple­tar de mane­ra anó­ni­ma y onli­ne a tra­vés del link https://​docs​.goo​gle​.com/​f​o​r​m​s​/​d​/​e​/​1​F​A​I​p​Q​L​S​d​c​v​R​n​B​y​M​n​v​E​r​B​1​K​I​U​U​J​f​k​E​4​h​R​w​7​W​j​u​D​t​D​9​k​F​b​j​t​r​a​Q​r​O​M​Z​z​Q​/​v​i​e​w​f​orm. El rele­va­mien­to «tie­ne el pro­pó­si­to de reco­ger los tes­ti­mo­nios de los/​as trabajadores/​as sobre las medi­das que toman (o no) sus emplea­do­res para pro­te­ger su salud fren­te al Coro­na­vi­rus (COVID-19)».

Fue crea­do a par­tir de la preo­cu­pa­ción des­de Bas­ta de Ase­si­na­tos Labo­ra­les «por la fal­ta de cum­pli­mien­to de las patro­na­les de las medi­das nece­sa­rias para res­guar­dar a los/​as trabajadores/​as en los dis­tin­tos espa­cios de tra­ba­jo. Visi­bi­li­zar esta situa­ción es un pri­mer paso para poder orga­ni­zar­nos y luchar».

«Nom­bre de la empre­sa», «Loca­li­dad», «Acti­vi­dad a la que se dedi­ca», «Can­ti­dad apro­xi­ma­da de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras», «¿Para qué pro­du­cen la mer­ca­de­ría?» y «¿Con­si­de­ras a este tra­ba­jo una actividad/​producción esen­cial en este con­tex­to?», son algu­nas de las pre­gun­tas anó­ni­mas que figu­ran en el rele­va­mien­to, en un con­tex­to en el que de a poco se reve­la el «lado oscu­ro» de la pre­ven­ción, por las con­di­cio­nes en las que tra­ba­jan las per­so­nas excep­tua­das por ser par­te de sec­to­res «esen­cia­les» y aque­llas cuyos emplea­do­res hacen caso omi­so de la cua­ren­te­na, vio­lan­do cla­ra­men­te el decre­to pre­si­den­cial.

De esa mane­ra, a tra­vés de la encues­ta se podrá cono­cer cómo y en qué medi­da las empre­sas cum­plen con las medi­das de segu­ri­dad y las con­di­cio­nes de pre­ven­ción nece­sa­rias en el mar­co de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria dic­ta­da por el gobierno de Alber­to Fer­nán­dez. «Tam­bién podre­mos empe­zar a com­par­tir qué for­mas de orga­ni­za­ción nos damos las y los tra­ba­ja­do­res para cui­dar­nos», expre­sa­ron des­de BAL, don­de ade­más deta­lla­ron: «si tenés dos tra­ba­jos, podes com­ple­tar un for­mu­la­rio por cada uno de los luga­res de empleo o ele­gir sobre cuál de ellos que­rés con­tar­nos tu tes­ti­mo­nio».

En el medio de la pan­de­mia segui­mos garan­ti­zan­do tareas de cui­da­do.

No somos héroes ni heroí­nas, somos tra­ba­ja­dorxs y nece­si­ta­mos­que se garan­ti­cen todos nues­tros dere­chos y cui­da­dos.

Les tra­ba­ja­do­res de las Direc­cio­nes Gene­ra­les de Niñez y Ado­les­cen­cia; Polí­ti­cas Socia­les en Adic­cio­nes, Mujer, Ter­ce­ra Edad y dis­tin­tos efec­to­res que abor­da­mos situa­cio­nes de vul­ne­ra­bi­li­dad den­tro del Gobierno de la CABA, segui­mos desa­rro­llan­do tareas de cui­da­do den­tro de los hoga­res, para­do­res, cen­tros de día/​noche para per­so­nas en situa­ción de calle,refugios para víc­ti­mas de vio­len­cia y abor­da­je de con­su­mo pro­ble­má­ti­co de sus­tan­cias psi­co­ac­ti­vas en el mar­co de la cua­ren­ta social pre­ven­ti­va y obli­ga­to­ria. Segui­mos acom­pa­ñan­do a la pobla­ción que requie­re sos­te­ner don­de poder vivir para no que­dar vivien­do enca­lle, tam­bién pro­ce­sos de ado­les­cen­tes que se encuen­tran sien­do explo­ta­das sexual­men­te, o arman­do estra­te­gias para garan­ti­zar nece­si­da­des bási­cas como ali­men­ta­ción jun­to a gru­pos fami­lia­res. Tra­ba­ja­mos en sec­to­res que no pue­den dete­ner su fun­cio­na­mien­to por­que los dere­chos vul­ne­ra­dos son muchos, situa­ción que se recru­de­ce ante este mar­co de pan­de­mia. En este sen­ti­do, requie­re un pun­to par­ti­cu­lar el de las per­so­nas alo­ja­das de for­ma per­ma­nen­te. La aten­ción a esta pobla­ción se vie­ne garan­ti­zan­do sin con­tar con todas las con­di­cio­nes mate­ria­les míni­mas ante la actual coyun­tu­ra, lo que expo­ne a trabajadores/​as ya las pobla­cio­nes con las que tra­ba­ja­mos a situa­cio­nes de ries­go. Para nues­tro sec­tor, la emer­gen­cia no lle­ga con el COVID 19, la emer­gen­cia es un esta­do per­ma­nen­te. Hoy segui­mos rea­li­zan­do tareas en espa­cios dón­de fal­ta gas, no hay agua calien­te, sin medi­das de salud y segu­ri­dad labo­ral, sin viá­ti­cos.

Las medi­das de pre­ven­ción con­tra la pan­de­mia que ata­ca al mun­do ente­ro son cla­ras. Dis­tan­cia y ais­la­mien­to social, ele­men­tos de higie­ne y desin­fec­ción, medi­das de cui­da­dos varias, aten­der los sín­to­mas de mane­ra­tem­pra­na, etc. Sin embar­go, toda­vía hay fal­tan­tes de todo tipo en los efec­to­res que alo­jan a per­so­nas que, por diver­sas situa­cio­nes de vul­ne­ra­ción de derechos,requieren de la asis­ten­cia del Esta­do y se encuen­tran vivien­do en dis­po­si­ti­vos con­vi­ven­cia­les. Como así tam­bién se evi­den­cia fal­tan­te de per­so­nal debi­do a las licen­cias pre­ven­ti­vas para pobla­ción de ries­go, lo cual agra­va el défi­cit sis­te­má­ti­co de trabajadores/​as en los pro­gra­mas y polí­ti­cas públi­cas, ante el avan­ce de la pan­de­mia.

Esta emer­gen­cia social y sani­ta­ria irrum­pe en un esce­na­rio de pre­ca­ri­za­ción del tra­ba­jo y las polí­ti­cas públi­cas pre­exis­ten­te, pro­duc­to de un vacia­mien­to y empo­bre­ci­mien­to con­ti­nuo de las suce­si­vas ges­tio­nes del PRO en la Ciu­dad. Tal es el gra­do de dete­rio­ro que des­de las y los tra­ba­ja­do­res orga­ni­za­dos en ATE Pro­mo­ción Social decla­ra­mos el “esta­do de emer­gen­cia” ante el cua­dro de situa­ción don­de el Esta­do vul­ne­ra los dere­chos de las pobla­cio­nes que debe­ría asis­tir y les tra­ba­ja­do­res del Esta­do, en vez de pro­mo­ver­los y res­ti­tuir­los.

La cri­sis actual requie­re de res­pues­tas urgen­tes por par­te de la gestión,atendiendo las reso­lu­cio­nes y pro­to­co­los de salud exis­ten­tes, escu­chan­do la voz de les tra­ba­ja­do­res que con­ta­mos con el saber de cómo fun­cio­nan los dis­po­si­ti­vos, cua­les son las carac­te­rís­ti­cas y nece­si­da­des de las pobla­cio­nes con las que trabajamos.En este con­tex­to que­re­mos sub­ra­yar nues­tro com­pro­mi­so éti­co, pro­fe­sio­nal y polí­ti­co con las tareas labo­ra­les que rea­li­za­mos en el mar­co de las polí­ti­cas públi­cas socia­les en la CABA y, por lo tan­to, no nos da lo mis­mo rea­li­zar fun­cio­nes vin­cu­la­das a pro­mo­ver y res­ti­tuir dere­chos de cual­quier mane­ra, a cual­quier cos­to. Por ello, des­de el pri­mer momen­to nos pusi­mos a dis­po­si­ción para cons­truir los cri­te­rios y medi­das nece­sa­rias bus­can­do garan­ti­zar los dere­chos de les tra­ba­ja­do­res y pobla­cio­nes con las que tra­ba­ja­mos.

Hici­mos lle­gar los rele­va­mien­tos rea­li­za­dos en cada lugar de tra­ba­jo res­pec­to a los fal­tan­tes de insu­mos bási­cos y per­so­nal que iden­ti­fi­ca­mos. Así como también,trasmitimos las preo­cu­pa­cio­nes res­pec­to a qué res­pues­tas se van a ela­bo­rar des­de el Esta­do para la pobla­ción en situa­ción de calle que está expues­ta a diver­sas com­ple­ji­da­des al encon­trar­se en una situa­ción de mayor ries­go. Como veni­mos sos­te­nien­do hace años “la calle no es un lugar para vivir».

No somos héroes ni heroí­nas. Por eso, des­de nues­tro rol de tra­ba­ja­do­res orga­ni­za­des, tam­bién des­de el pri­mer momen­to pusi­mos de relie­ve lo que veni­mos denun­cian­do des­de hace años, el colap­so ins­ti­tu­cio­nal fren­te al sis­te­má­ti­co dete­rio­ro de las polí­ti­cas públi­cas de cor­te social. Una vez más, en arti­cu­la­ción con orga­ni­za­cio­nes sin­di­ca­les, socia­les y polí­ti­cas esta­mos cons­tru­yen­do res­pues­tas para estar a la altu­ra que las cir­cuns­tan­cias nos deman­dan. Nos apo­ya­mos en la pers­pec­ti­va inte­gral de dere­chos y en el prin­ci­pio de soli­da­ri­dad de cla­se que debe regir nues­tras prác­ti­cas y res­pues­tas. Sin embar­go, sos­te­ne­mos que no debe recaer esa res­pon­sa­bi­li­dad úni­ca­men­te sobre noso­tres, les tra­ba­ja­do­res del Esta­do. La ges­tión del Minis­te­rio de Desa­rro­llo Humano y Hábi­tat y el Gobierno de la Ciu­dad en su con­jun­to deben poner recur­sos mate­ria­les y per­so­nal extra­or­di­na­rios para paliar esta situa­ción de cri­sis social y sani­ta­ria. Les tra­ba­ja­do­res esta­mos dis­pues­tes a tomar tareas siem­pre y cuan­do estén garan­ti­za­das todas las con­di­cio­nes nece­sa­rias. Para noso­tres y para la pobla­ción con la que tra­ba­ja­mos deben estar ase­gu­ra­das todas las medi­das de pre­ven­ción, movi­li­dad e higie­ne, etc., las que lamen­ta­ble­men­te nos vemos en la obli­ga­ción de denun­ciar que siguen sin lle­gar a muchos luga­res. Las deci­sio­nes sobre las diná­mi­cas de tra­ba­jo deben ser con­sen­sua­das con les tra­ba­ja­do­res, reco­no­cien­do el tra­ba­jo esen­cial, crí­ti­co y com­ple­jo que impli­ca el con­tex­to de pan­de­mia.

Al esta­do de emer­gen­cia como con­se­cuen­cia de la pan­de­mia, se le suma la acu­cian­te situa­ción de lxs tra­ba­ja­dorxs de nues­tro Minis­te­rio que se encuen­tran bajo la moda­li­dad de Con­tra­to de Loca­ción y Asis­ten­cia Téc­ni­ca, moda­li­da­des de con­tra­to que abun­dan en los espa­cios que hoy están en la pri­me­ra línea de aten­ción. En este sen­ti­do, des­de la ges­tión se había anun­cia­do un aumen­to cer­cano al 20% para la quie­nes se encuen­tran bajo loca­ción de ser­vi­cios a cobrar en abril, del cual has­ta el momen­to no hay nin­gu­na nove­dad. Cabe resal­tar que ade­más ese aumen­to no con­tem­pla­ba a lxs tra­ba­ja­dorxs con con­tra­to de Asis­ten­cia Téc­ni­ca. El aumen­to de por si es insu­fi­cien­te y no con­tem­pla la pér­di­da de sala­rio real de años ante­rio­res ni la infla­ción pro­yec­ta­da para este año. Lue­go del últi­mo aumen­to de mono­tri­bu­to e ingre­sos bru­tos, estos tra­ba­ja­dorxs pre­ca­ri­zadxs se encuen­tran en una gra­ví­si­ma situa­ción sala­rial, cobran­do actual­men­te sala­rios que ron­dan los $25.000, muy por deba­jo de la línea de la pobre­za.

Aho­ra que se jac­tan de que nues­tro tra­ba­jo es esen­cial, es hora de reva­lo­ri­zar­lo des­ti­nan­do mayor par­ti­da pre­su­pues­ta­ria e imple­men­tan­do pla­nes acor­des a las situa­cio­nes de gra­ve­dad que acom­pa­ña­mos en el día a día. Ponien­do otro piso de con­di­cio­nes labo­ra­les, amplian­do dere­chos, incre­men­tan­do el per­so­nal, otor­gan­do esta­bi­li­dad y recom­po­nien­do los magros sala­rios que se encuen­tran por deba­jo de la línea de pobre­za.

Garan­ti­zar dere­chos para la pobla­ción más vul­ne­ra­ble, es tam­bién garan­ti­zar dere­chos para quie­nes tra­ba­ja­mos con ella.