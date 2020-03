Cuba.¡Tiemblen los mezquinos y la mezquindad!

Por Arís­ti­des Ron­dón Veláz­quez*, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 27 mar­zo 2020.-

La pan­de­mia que pade­ce­mos en el mun­do de hoy se vive en Cuba con tran­qui­li­dad, sosie­go y res­pon­sa­bi­li­dad. Aca­bo de regre­sar de Hol­guín hace dos horas en don­de antes de abor­dar el coche ferro­via­rio dos com­pa­ñe­ras me indi­ca­ron lavar­me las manos y me die­ron ins­truc­cio­nes. Via­jé sin temor, tran­qui­lo, segu­ro. Así enfren­ta Cuba la pan­de­mia que nos sacu­de.

Reci­bo men­sa­jes de ami­gos de dife­ren­tes lati­tu­des en don­de el enfren­ta­mien­to a esta gra­ve even­tua­li­dad no es así. Esta­mos aler­tas pero tran­qui­los.

Cono­ce­mos que cada día nues­tro pre­si­den­te se reúne con su equi­po e impar­te ins­truc­cio­nes e indi­ca­cio­nes, pero no lo hace cuan­do han apa­re­ci­do casos sino des­de mucho antes.

Mi pre­si­den­te con su equi­po hizo reunio­nes terri­to­ria­les en las que par­ti­ci­pa­ron todas las auto­ri­da­des de cada pro­vin­cia y muni­ci­pio enca­be­za­dos por los Gober­na­do­res y los Inten­den­tes. Se ha segui­do la indi­ca­ción de Mar­tí de que la ver­da­de­ra medi­ci­na es la que pre­ca­ve.

Cuba ha enfren­ta­do situa­cio­nes más gra­ves y en más difí­ci­les con­di­cio­nes, sin embar­go, en este caso lo que me enor­gu­lle­ce es la con­duc­ta que sigue mi gobierno con su pue­blo y con otros pue­blos. Aquí no pre­do­mi­na el egoís­mo sino la soli­da­ri­dad.

Hay un hecho que me ha lle­na­do de júbi­lo: el res­ca­te de los pasa­je­ros del cru­ce­ro MS Brae­mar, se tra­ta­ba de 1000 seres huma­nos a la deri­va en el Cari­be por­que todos los puer­tos le nega­ban acce­so.

Impre­sio­nan­te insen­si­bi­li­dad cono­cién­do­se que allí había 5 enfer­mos con­fir­ma­dos y 40 casos sos­pe­cho­sos. El Che nos ense­ñó que la vida de cual­quier ser humano vale más que todas las rique­zas posi­bles. Las manio­bras de des­em­bar­car y abor­dar las naves aéreas de inme­dia­to fue un ejem­plo de orga­ni­za­ción.

Due­le pen­sar que tan­tos paí­ses le nega­ran auxi­lio a estos seres huma­nos y enor­gu­lle­ce que Cubi­ta lo haya hecho de mane­ra exi­to­sa y que estu­vie­ra dis­pues­ta a brin­dar aten­ción a los enfer­mos que lo desea­ran. Eso es gran­de­za. Esta­dos Uni­dos de Amé­ri­ca que como se sabe tie­ne impor­tan­tes víncu­los his­tó­ri­cos, cul­tu­ra­les, huma­nos… con el Reino Uni­do le negó acce­so al cru­ce­ro, lo que equi­va­le a una masi­va con­de­na a muer­te. Pero apa­re­ció Cuba, la de Mar­tí, Fidel y el Che. Mar­tí nos indi­có que Patria es Huma­ni­dad y por ese camino anda­mos, me emo­cio­nó ver una gran pan­car­ta en el cru­ce­ro en don­de se leía: Te quie­ro Cuba.

La con­duc­ta del gobierno de USA con­fir­ma mi creen­cia, muy cuba­na, de que el pre­si­den­te Trump no cree ni en su Madre Patria.

*Pro­fe­sor en San­ta Cla­ra.