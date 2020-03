Cuba. Díaz-Canel: Ante la Covid-19, todos dependemos de cada uno

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano*, 27 mar­zo 2020.-

Díaz-Canel des­ta­có el apo­yo mayo­ri­ta­rio del pue­blo cubano a las medi­das adop­ta­das y el reco­no­ci­mien­to hacia el per­so­nal de la salud que tra­ba­ja en Cuba, y las bri­ga­das médi­cas que están par­tien­do para varios paí­ses del mun­do a ayu­dar.

Los jóve­nes pue­den estar sanos, pero si por­tan la enfer­me­dad están arries­gan­do la vida de sus padres y de sus abue­los, por tan­to es una res­pon­sa­bi­li­dad social. Foto: Ismael Batis­ta.

El Pre­si­den­te de la Repú­bli­ca, Miguel Díaz-Canel Ber­mú­dez, con­si­de­ró este jue­ves en el Pala­cio de la Revo­lu­ción, que «en la medi­da en que todos enten­da­mos la res­pon­sa­bi­li­dad que cada uno de noso­tros tie­ne con los demás, vamos a enfren­tar con más efi­cien­cia la pan­de­mia del nue­vo coro­na­vi­rus».

Al enca­be­zar, jun­to al pri­mer minis­tro Manuel Marre­ro Cruz, la reunión que cada tar­de eva­lúa des­de el Gobierno la situa­ción en la Isla con la COVID-19 y el Plan para su pre­ven­ción y con­trol, el Jefe de Esta­do valo­ró que en esta bata­lla «cada uno depen­de de todos y todos depen­de­mos de cada uno».

Insis­tió en que los niños y jóve­nes no pue­den per­ma­ne­cer en las calles. «Los jóve­nes pue­den estar sanos, pero si por­tan la enfer­me­dad están arries­gan­do la vida de sus padres y de sus abue­los, por tan­to es una res­pon­sa­bi­li­dad social. Este no es el tiem­po de recrear­nos en la for­ma en la que lo hacía­mos, no esta­mos en una con­di­ción nor­mal de vida», ase­ve­ró.

El man­da­ta­rio se refi­rió a todas aque­llas per­so­nas que han sido más cons­cien­tes ante esta peli­gro­sa enfer­me­dad, quie­nes siguen insis­tien­do en las redes socia­les sobre la nece­si­dad de que se cum­plan las medi­das con dis­ci­pli­na y res­pon­sa­bi­li­dad.

Díaz-Canel des­ta­có el apo­yo mayo­ri­ta­rio del pue­blo cubano a las medi­das adop­ta­das y el reco­no­ci­mien­to hacia el per­so­nal de la salud que tra­ba­ja en Cuba, y las bri­ga­das médi­cas que están par­tien­do para varios paí­ses del mun­do a ayu­dar.

El man­da­ta­rio se refi­rió a la preo­cu­pa­ción que tie­nen algu­nos estu­dian­tes de preuni­ver­si­ta­rio con las prue­bas de ingre­so y ase­gu­ró que sí se rea­li­za­rán, por­que no se pue­de afec­tar la cali­dad del ingre­so a la Edu­ca­ción Supe­rior, pero la fecha depen­de­rá de cómo evo­lu­cio­ne la situa­ción con la COVID-19.

«La pro­gra­ma­ción de las cla­ses por tele­vi­sión es una de las vías para estu­diar. Lo prin­ci­pal es el esfuer­zo y el auto­es­tu­dio. No esta­mos hablan­do de con­te­ni­dos nue­vos, sino de los que se han impar­ti­do duran­te el trán­si­to por la eta­pa preuni­ver­si­ta­ria y los estu­dian­tes lo que tie­nen que hacer es pre­pa­rar­se. Para eso hay guías, orien­ta­cio­nes para los padres, prue­bas de ingre­so tipo y ejer­ci­cios resuel­tos (…) Aho­ra hay más tiem­po y hay que apro­ve­char­lo para estu­diar», comen­tó.

El Jefe de Esta­do indi­có final­men­te que cada gobierno terri­to­rial pon­ga a dis­po­si­ción del pue­blo núme­ros de telé­fo­nos para denun­ciar las irre­gu­la­ri­da­des que obser­van en las calles.

Como es habi­tual en estas reunio­nes dia­rias de che­queo, José Ángel Por­tal Miran­da, minis­tro de Salud Públi­ca, pre­sen­tó una actua­li­za­ción sobre la COVID-19 en Cuba, don­de has­ta este jue­ves se habían con­fir­ma­do 67 casos.

Ade­más están ingre­sa­dos para vigi­lan­cia epi­de­mio­ló­gi­ca 1 539 pacien­tes, de ellos 1 423 cuba­nos y 116 extran­je­ros; a la par y en per­ma­nen­te segui­mien­to por la aten­ción pri­ma­ria de salud, se encuen­tran otras 36 056 per­so­nas.

El Titu­lar del Min­sap infor­mó tam­bién que en la Isla ayer se pes­qui­sa­ron 4 782 231 per­so­nas, entre ellas 521 364 son adul­tos mayo­res, que como se ha demos­tra­do es el gru­po eta­rio más vul­ne­ra­ble ante el nue­vo coro­na­vi­rus.

Por­tal Miran­da agre­gó que has­ta el momen­to en las pro­vin­cias se han acon­di­cio­na­do 63 cen­tros de ais­la­mien­to para los via­je­ros cuba­nos resi­den­tes en el país, con una capa­ci­dad de 9 824 camas. Des­de que comen­zó la medi­da de ubi­car en cua­ren­te­na a los via­je­ros, el núme­ro ha ascen­di­do a 1 206, de los cua­les 24 han sido iden­ti­fi­ca­dos con sin­to­ma­to­lo­gía res­pi­ra­to­ria y se han remi­ti­do a los hos­pi­ta­les desig­na­dos.

El Minis­tro apun­tó igual­men­te que exis­te pre­sen­cia de la cola­bo­ra­ción médi­ca en 51 paí­ses, que hoy tie­nen trans­mi­sión, pero has­ta el momen­to no se repor­tan inci­den­cias con los gale­nos cuba­nos.

Por otro lado, este jue­ves salie­ron dos bri­ga­das del Con­tin­gen­te Inter­na­cio­nal de Médi­cos Espe­cia­li­za­dos en Situa­cio­nes de Desas­tres y Gra­ves Epi­de­mias Henry Reeve: una hacia San Vicen­te y las Gra­na­di­nas y otra para Anti­gua y Bar­bu­da.

Del con­tex­to inter­na­cio­nal espe­ci­fi­có que la enfer­me­dad ya está en 171 paí­ses, con 416 916 casos con­fir­ma­dos y 18 565 falle­ci­dos, para una leta­li­dad de 4,45 %. En la región de las Amé­ri­cas están afec­ta­dos 34 paí­ses y 11 terri­to­rios de ultra­mar, las cifras mayo­res de enfer­mos están en Esta­dos Uni­dos (55 231), Bra­sil (2 201), Cana­dá (1 959) y Ecua­dor (1 082).

En la reunión se cono­ció tam­bién de la labor desa­rro­lla­da por la Fede­ra­ción de Muje­res Cuba­nas (fmc) y los Comi­tés de Defen­sa de la Revo­lu­ción en las comu­ni­da­des, como un fac­tor esen­cial en la bata­lla que la Isla ha empren­di­do para dete­ner la pan­de­mia de la COVID-19. Sobre el tema, Tere­sa Ama­re­lle Boué, miem­bro del Buró Polí­ti­co del Par­ti­do y secre­ta­ria gene­ral de la fmc, deta­lló que los líde­res comu­ni­ta­rios y las bri­ga­dis­tas sani­ta­rias han visi­ta­do a más de 642 560 fami­lias.

Asi­mis­mo, el movi­mien­to de muje­res crea­do­ras se ha suma­do a la con­fec­ción de naso­bu­cos; ade­más se aco­pian fras­cos para el emba­se de hipo­clo­ri­to de sodio; se han selec­cio­na­do a fede­ra­das que com­pran los medi­ca­men­tos a los abue­los; y se inter­cam­bia con las fami­lias para que los niños y jóve­nes per­ma­nez­can en los hoga­res como par­te del ais­la­mien­to social.

Todas esas expe­rien­cias, agre­gó el Pre­si­den­te de la Repú­bli­ca, pue­den des­ple­gar­se de una mane­ra más amplia por el país, para inten­si­fi­car el tra­ba­jo a nivel de las comu­ni­da­des, en las casas don­de exis­ten per­so­nas en cua­ren­te­na o en vigi­lan­cia epi­de­mio­ló­gi­ca, en el apo­yo a las per­so­nas de más edad y a los más vul­ne­ra­bles y en las denun­cias de cual­quier irre­gu­la­ri­dad en los barrios. «Eso nos dará un tra­ba­jo más sis­te­má­ti­co y de efi­cien­cia en el enfren­ta­mien­to al nue­vo coro­na­vi­rus».

*Fuen­te: Gran­ma