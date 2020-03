Brasil. Cámara aprueba ayuda de R $ 600 que puede beneficiar a 24 millones de informales

Por Rodri­go Cha­gas *, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano 26 de mar­zo de 2020

Este jue­ves (26), el pleno de la Cáma­ra de Dipu­tados apro­bó la crea­ción de un ingre­so míni­mo de emer­gen­cia de R $ 600, duran­te tres meses, para tra­ba­ja­do­res infor­ma­les, autó­no­mos, des­em­plea­dos y micro­em­pre­sa­rios afec­ta­dos por el coro­na­vi­rus. Para fami­lias con dos o más tra­ba­ja­do­ras y madres sol­te­ras, el mon­to será de R $ 1.200. Los que no tie­nen hijos reci­bi­rán R $ 600. Se espe­ra que la medi­da lle­gue a 24 millo­nes de per­so­nas.

La pro­pues­ta aho­ra será eva­lua­da por el Sena­do y, si se aprue­ba, debe ser san­cio­na­da por el pre­si­den­te Jair Bol­so­na­ro (sin un par­ti­do) den­tro de los 15 días pos­te­rio­res a la últi­ma vota­ción para que sur­ta efec­to.

Según el tex­to apro­ba­do, el bene­fi­cio se des­ti­na­rá a los tra­ba­ja­do­res mayo­res de 18 años que no tie­nen bene­fi­cios de segu­ri­dad social o asis­ten­cia, así como segu­ro de des­em­pleo. Otros cri­te­rios acom­pa­ñan la deci­sión. El recep­tor debe, por ejem­plo, tener un ingre­so fami­liar men­sual per cápi­ta de has­ta la mitad del sala­rio míni­mo o un ingre­so fami­liar men­sual total de has­ta tres sala­rios míni­mos, y no pue­de haber reci­bi­do, en 2018, un ingre­so impo­ni­ble por enci­ma de R $ 28,559.70.

Des­de el pun­to de vis­ta téc­ni­co-legis­la­ti­vo, la pro­pues­ta apro­ba­da es una opi­nión del rela­tor, Mar­ce­lo Aro (PP-MG), sobre el pro­yec­to de ley (PL) 9236⁄ 17 , del dipu­tado Eduar­do Bar­bo­sa (PSDB-MG), que ori­gi­nal­men­te abor­da de cam­bios en los pará­me­tros de carac­te­ri­za­ción de la situa­ción de vul­ne­ra­bi­li­dad social para la con­tem­pla­ción en el Bene­fi­cio de Pago Con­ti­nuo (BPC). Como la medi­da ya esta­ba con una soli­ci­tud urgen­te apro­ba­da para votar en el ple­na­rio, los par­la­men­ta­rios lle­ga­ron a un acuer­do para cam­biar el méri­to del PL e incluir la ayu­da rela­cio­na­da con el coro­na­vi­rus en el tex­to, a fin de ace­le­rar la apre­cia­ción del ple­na­rio.

Des­pués de arti­cu­lar­se con fun­cio­na­rios guber­na­men­ta­les y opo­si­to­res, Mar­ce­lo Aro dijo que la pro­pues­ta es legal y pre­su­pues­ta­ria. Según el dic­ta­men, el pago del bene­fi­cio se rea­li­za­rá median­te una cuen­ta de aho­rro digi­tal auto­má­ti­ca para los bene­fi­cia­rios.

La opo­si­ción cele­bró el resul­ta­do. «Esta es una noche his­tó­ri­ca, por­que el par­la­men­to asu­me su papel y un papel prin­ci­pal [en esta agen­da]», dijo el dipu­tado Regi­nal­do Lopes (PT-MG), tam­bién defen­dien­do que el país vaya más allá del PL en el deba­te sobre cómo abor­dar el des­em­pleo estruc­tu­ral.

“Todos hici­mos nues­tro mejor esfuer­zo para cons­truir la mejor pro­pues­ta posi­ble. Toda­vía tie­ne limi­ta­cio­nes, pero este fue el paso posi­ble hoy ”, dijo el líder del PSB, Ales­san­dro Molon (RJ).

Cos­tu­ras

La apro­ba­ción resul­tó de un acuer­do hecho des­pués de inten­sas arti­cu­la­cio­nes que invo­lu­cra­ron a todos los gru­pos polí­ti­cos de la Cáma­ra. El deba­te comen­zó a par­tir de una pro­pues­ta hecha por el gobierno de que la ayu­da debe­ría ser de R $ 200. “Habla­mos mucho para lle­gar a eso. La pro­pues­ta ini­cial del gobierno fue degra­dan­te e irres­pe­tuo­sa, espe­cial­men­te para la pobla­ción más pobre ”, cri­ti­có al dipu­tado Mar­ce­lo Frei­xo (Psol-RJ), y agre­gó que el resul­ta­do de la vota­ción sería un avan­ce impor­tan­te.

A lo lar­go de los deba­tes, dife­ren­tes miem­bros de la opo­si­ción se que­ja­ron de la renuen­cia de los fun­cio­na­rios del gobierno a apro­bar el tex­to. Las par­tes mino­ri­ta­rias (PCdoB, PDT, PSB, PSOL, PT y REDE) habían pre­sen­ta­do una pro­pues­ta que esta­ble­cía un míni­mo de R $ 1,000 para el bene­fi­cio, pero la suge­ren­cia no fue acep­ta­da por los alia­dos de Pla­nal­to, quie­nes can­ta­ron el dis­cur­so de nece­si­dad de con­te­ner el gas­to.

«Esta es una fase en la que nece­si­ta­mos tener sere­ni­dad, equi­li­brio y res­pon­sa­bi­li­dad», dijo, por ejem­plo, el líder del gobierno en la Cáma­ra, Mayor Vic­tor Hugo (PSL-GO).

Para el pre­si­den­te del PT y sub­di­rec­tor del ban­co del par­ti­do, Glei­si Hoff­mann (PR), la admi­nis­tra­ción de Bol­so­na­ro care­cía de inte­rés y pla­nea­ba hacer fren­te a la deman­da. Al igual que otros par­la­men­ta­rios, enfa­ti­zó que muchos tra­ba­ja­do­res ter­mi­nan expo­nién­do­se a los ries­gos de infec­ción por coro­na­vi­rus en bus­ca de medios de vida por­que no pue­den man­te­ner un refu­gio en casa duran­te la cri­sis, espe­cial­men­te aque­llos que viven en la infor­ma­li­dad.

“No pode­mos expo­ner a las per­so­nas a deci­dir entre el virus y el ham­bre. Este país sabía des­de diciem­bre que íba­mos a tener la cri­sis del coro­na­vi­rus. El gobierno fue adver­ti­do, adver­ti­do. ¿Por qué no tomas­te medi­das? ¿Por qué espe­ras­te? ”, Pre­gun­tó el PT, defen­dien­do una ayu­da de mayor valor.

La pro­pues­ta pue­de ser vota­da en el Sena­do a par­tir de este vier­nes (26).

