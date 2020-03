Argentina. Alberto Fernández aseguró que «nadie está exento» de este virus que «cambió la visión del mundo»/ Reclamó levantar el bloqueo contra Cuba y Venezuela / (Video completo)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano* /​27 de mar­zo 2020 . — — — — — — -

El Pre­si­den­te se refi­rió a las actua­li­za­cio­nes sobre el tema que preo­cu­pa a todos los argen­ti­nos, el coro­na­vi­rus.

“Hay una revi­sión en el mun­do sobre el rol del esta­do. Un esta­do mas pre­sen­te da más garan­tías” ini­ció Fer­nán­dez lue­go de la cum­bre que tuvo con los líde­res del G‑20.

Ade­más agre­gó que “esta­mos hacien­do lo que debía­mos hacer, el res­to depen­de de nosotros.Siento que como socie­dad esta­mos enten­dien­do, le quie­ro dar las gra­cias a la inmen­sa mayo­ría de los argen­ti­nos”.

“Eso pue­de espe­rar. Si hay algo que no me urge es el ini­cio de cla­ses. Des­pués vere­mos cómo com­pen­sa­mos esos días. No tie­ne sen­ti­do subir a un chi­co o un ado­les­cen­te a un trans­por­te esco­lar para que ter­mi­ne infec­ta­do”, dijo el Pre­si­den­te, “No van a sufrir por ter­mi­nar el cole­gio un mes antes o mes des­pués”, agre­gó Fer­nán­dez, que pre­fi­rió no con­fir­mar la pro­lon­ga­ción de la cua­ren­te­na.

Tam­bién se refi­rió a los nue­vos hábi­tos que están toman­do los argen­ti­nos: “Ten­dre­mos que pre­gun­tar­nos si des­pués de la pan­de­mia, el tele­tra­ba­jo se difun­de más y hay más gen­te tra­ba­jan­do des­de su casa”.

“Tene­mos que tra­tar que a todos nos due­la lo menos posi­ble el momen­to que esta­mos vivien­do”, ana­li­zan­do Tam­bién el duro gol­pe que esta situa­ción le da al paìs a nivel eco­nó­mi­co.

Ade­más el Pre­si­den­te Ana­li­zó el con­fi­na­mien­to obli­ga­to­rio y la impor­tan­cia de cum­plir­lo “La cua­ren­te­na es un pro­ble­ma por­que para­li­za la eco­no­mía pero tam­bién nece­si­ta­mos antes que nada pre­ser­var la salud de la gen­te”

El pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez advir­tió hoy que el mun­do tuvo un «cam­bio de visión» a par­tir de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus y abo­gó por afron­tar la cri­sis como una «gran aldea», al remar­car la nece­si­dad de «socia­li­zar» a nivel glo­bal los «ele­men­tos nece­sa­rios» para miti­gar los efec­tos de la enfer­me­dad.

El man­da­ta­rio sos­tu­vo que «nadie está exen­to a este virus» y que inclu­si­ve aque­llos paí­ses que «mini­mi­za­ron la pan­de­mia hoy la están pade­cien­do», del mis­mo modo que los que «se demo­ra­ron en tomar medi­das para cui­dar a la gen­te».

Tras haber par­ti­ci­pa­do duran­te la maña­na de una reunión vir­tual con los paí­ses del G20, Fer­nán­dez seña­ló que «ha habi­do un cam­bio de visión» en el mun­do y «hoy todos se están dan­do cuen­ta que esta­mos en un pro­ble­ma y que de ese pro­ble­ma no se sal­va nadie».

Al res­pec­to, el jefe de Esta­do gra­fi­có que «un virus que apa­re­ce en Chi­na pue­de ter­mi­nar en la otra pun­ta del mun­do a gran velo­ci­dad», de modo tal que «lo que era un pro­ble­ma del invierno chino ter­mi­nó sien­do un pro­ble­ma del verano lati­noa­me­ri­cano».

En una entre­vis­ta con­ce­di­da a la TV Públi­ca, Fer­nán­dez abo­gó por «asu­mir» la cri­sis deri­va­da de la pan­de­mia «como una gran aldea que somos», en refe­ren­cia al mun­do.

El man­da­ta­rio indi­có que duran­te las con­ver­sa­cio­nes del G20 «todos los líde­res euro­peos hicie­ron refe­ren­cia al cui­da­do que mere­ce Áfri­ca, que es el con­ti­nen­te menos afec­ta­do has­ta aquí», pero aña­dió que si bien «está muy bien que la cui­de­mos», es nece­sa­rio exten­der esa aten­ción a «todo el mun­do».

«Suda­mé­ri­ca está sien­do afec­ta­da y gol­pea­da, y todos nece­si­ta­mos aten­der lo que nos pasa en todas las lati­tu­des del mun­do», sub­ra­yó.

En ese sen­ti­do, el man­da­ta­rio des­ta­có la pos­tu­ra ofi­cial del FMI y el Ban­co Mun­dial res­pec­to de que los «acree­do­res pri­va­dos deben dejar de cobrar intere­ses a los paí­ses en deu­da, por­que no es posi­ble pagar­los hoy en día».

En esa línea, des­ta­có el cré­di­to de 300 millo­nes de dóla­res del Ban­co Mun­dial para asig­nar­lo a «cues­tio­nes socia­les», ade­más de que está pre­vis­to «reci­bir 35 millo­nes de dóla­res más más para cues­tio­nes médi­cas».

El man­da­ta­rio afir­mó que «el mun­do está pres­tan­do aten­ción a la dimen­sión cri­sis», por lo que reite­ró su pro­pues­ta para «for­ma­li­zar un gran fon­do» eco­nó­mi­co que «vaya en soco­rro de los que más lo nece­si­tan».

En esa mis­ma línea, resal­tó la nece­si­dad de «socia­li­zar en el mun­do los ele­men­tos nece­sa­rios para hace fren­te a la pan­de­mia», en refe­ren­cia a «res­pi­ra­do­res auto­má­ti­cos, ves­ti­men­tas y cosas que hacen fal­ta para afron­tar este pre­sen­te».

El Pre­si­den­te mani­fes­tó tam­bién que lo que el coro­na­vi­rus «ha demos­tra­do es que uno pue­de acu­mu­lar mucha rique­za y la pue­de per­der en 10 minu­tos», al gra­fi­car que «el virus ata­có a con­su­mi­do­res», que com­po­nen las cla­ses «media y baja», lo que gene­ró que «se vinie­ra aba­jo el pre­cio de todas las empre­sas».

«Uno se da cuen­ta de lo ende­ble del sis­te­ma cuan­do un virus que va sobre los con­su­mi­do­res empo­bre­ce a esos que, con ava­ri­cia y una nece­si­dad des­me­di­da de ganar dine­ro, de la noche a la maña­na ven cómo sus impe­rios se derrum­ban en las bol­sas del mun­do», insis­tió.

Sobre ese pun­to, Fer­nán­dez abo­gó por «revi­sar cómo fun­cio­na el mun­do» y refle­xio­nar sobre si «no tene­mos que gene­rar un sis­te­ma más igua­li­ta­rio para que todos ten­gan acce­so a los bie­nes y ser­vi­cio bási­cos para vivir en el siglo XXI; pre­gun­tar­nos si no tene­mos que cam­biar un sis­te­ma capi­ta­lis­ta que se ha preo­cu­pa­do mucho más por lo finan­cie­ro que por lo pro­duc­ti­vo, y bus­car la mane­ra para que el capi­ta­lis­mo, en un futu­ro, sir­va para pro­du­cir y dar tra­ba­jo, que es lo que hace que las socie­da­des se desa­rro­llen, en un esce­na­rio de mayor igual­dad para que todos ten­ga­mos la posi­bi­li­dad de pro­gre­sar», com­ple­tó.

«Lo que hemos vis­to en los últi­mos años y déca­das es un sis­te­ma capi­ta­lis­ta que sólo ha con­cen­tra­do ingre­sos en muy pocos y ha repar­ti­do la pobre­za entre millo­nes», expu­so Fer­nán­dez y advir­tió que «este sis­te­ma tie­ne la enor­me debi­li­dad de que, cuan­do los millo­nes que se empo­bre­cen son ata­ca­dos por una pan­de­mia, los ricos se que­dan sin nada».

Para el jefe de Esta­do, «un sis­te­ma tan desigual es muy débil e inse­gu­ro», por lo que, plan­teó, «lo más segu­ro es pro­por­cio­nar más igual­dad a las socie­da­des».

En esa línea, hizo un lla­ma­do a la «con­di­ción huma­na» por­que, dijo, «algo debe cam­biar».

«Cuan­do hoy escu­cha­ba a los líde­res euro­peos tan preo­cu­pa­dos por Áfri­ca, lo cele­bro, pero hace 3 meses a los afri­ca­nos no los deja­ban pisar Euro­pa», dijo y aña­dió: «Lo que quie­ren aho­ra es ayu­dar­los para que se que­den en Áfri­ca».

Fer­nán­dez refle­xio­nó ade­más que «la polí­ti­ca tie­ne un con­te­ni­do éti­co que tie­ne que ver con la esen­cia del ser humano», por lo que razo­nó que «la éti­ca de la res­pon­sa­bi­li­dad social es enten­der que el que se ha caí­do nece­si­ta de nues­tra mano para levan­tar­se».

Fer­nán­dez: «Se ter­mi­nó la pacien­cia con los espe­cu­la­do­res de pre­cios»

El Pre­si­den­te de la Nación advir­tió, ade­más, que «se ter­mi­nó la pacien­cia con los espe­cu­la­do­res y con los que abu­san de la suba de pre­cios sin nin­gún tipo de jus­ti­fi­ca­ción, con los que sacan un artícu­lo de la ven­ta, espe­ran­do que el pre­cio suba»

«Se ter­mi­nó la pacien­cia con los sin­ver­güen­zas que remar­can. Vamos a ser infle­xi­bles», insis­tió.

Fra­ses de la entre­vis­ta por Tele­vi­sión Públi­ca:

“Nadie está exen­to a este virus, inclu­si­ve los que se demo­ra­ron en tomar medi­das”.

“Lo que nece­si­ta­mos es aten­der lo que pasa en todas las lati­tu­des del mun­do”.

“Yo sien­to que el mun­do está pres­tan­do aten­ción a lo que está ocu­rrien­do con esta cri­sis”.

“El coro­na­vi­rus no es un pro­ble­ma que se debe enca­rar en sole­dad”.

“Lo que tene­mos es un sis­te­ma capi­ta­lis­ta que ha con­cen­tra­do todo en muy pocos. Es un sis­te­ma que gene­ra pobres. Un mun­do desigual”.

“El mun­do va a revi­sar lo que sig­ni­fi­ca el Esta­do”.

Sobre el ais­la­mien­to: “Vimos que si no pará­ba­mos, el con­ta­gio sería expo­nen­cial”.

Para fina­li­zar Fer­nán­dez dijo que “La Argen­ti­na es un país muy soli­da­rio cuan­do las cri­sis nos ata​can​.La mejor Argen­ti­na es la que dis­cu­te cómo hacer­lo pero no dis­cu­te qué hacer”.

Pre­si­den­te argen­tino Alber­to Fer­nán­dez recla­ma levan­tar el blo­queo con­tra Cuba y Vene­zue­la

El pre­si­den­te argen­tino, Alber­to Fer­nán­dez, abo­gó en medio de la lucha con­tra la Covid-19 por levan­tar el blo­queo impues­to por Esta­dos Uni­dos a Cuba y Vene­zue­la, tras seña­lar que no es una cues­tión polí­ti­ca sino huma­ni­ta­ria.

En entre­vis­ta con la Tele­vi­sión Públi­ca, el man­da­ta­rio apun­tó que des­pués de la reunión de los líde­res del G20 para tra­tar el tema de la pan­de­mia, pidió a su par mexi­cano Andrés López Obra­dor, en su con­di­ción de pre­si­den­te pro tem­po­re de la Celac, con­vo­car a un encuen­tro simi­lar de ese blo­que para saber, por ejem­plo, que está pasan­do con dos paí­ses blo­quea­dos como Vene­zue­la y Cuba.

‘Acá no es una cues­tión polí­ti­ca, es una cues­tión huma­ni­ta­ria, no diga­mos que nos intere­sa la vida del hom­bre si los con­de­na­mos a seme­jan­te orfan­dad’, dijo, tras agre­gar que ‘en estas cosas soy muy deci­di­do, no hay dere­chos para mis ami­gos ni para mis enemi­gos, todos los paí­ses tie­nen dere­chos a vivir bien y sanos’.

‘Fren­te a una pan­de­mia tene­mos que ocu­par­nos de esos pue­blos que por una deci­sión polí­ti­ca de alguien, están some­ti­dos a un blo­queo que no le deja lle­gar ni comi­da ni reme­dios, por eso tra­te de adver­tir en el G20 lo que yo veo como una cues­tión huma­ni­ta­ria’, mani­fes­tó.

Fer­nán­dez, quien en el encuen­tro por inter­net con los man­da­ta­rios del G20 se mani­fes­tó por la crea­ción de un Fon­do de Emer­gen­cia Huma­ni­ta­ria, apun­tó que del virus nadie está exen­tos. El mun­do es una gran aldea y tene­mos que asu­mir lo que todo esto supo­ne.

Abo­gó ade­más por cam­biar un sis­te­ma capi­ta­lis­ta que se enfo­có más en lo espe­cu­la­ti­vo que en lo pro­duc­ti­vo y sos­tu­vo que si algo ha demos­tra­do este virus que azo­ta el mun­do es que pue­des acu­mu­lar mucha rique­za en la vida, pero per­der­la en 10 minu­tos.

‘Tene­mos que revi­sar cómo fun­cio­na el mun­do y pen­sar si no tene­mos que gene­rar un sis­te­ma más igua­li­ta­rio para que todos ten­gan acce­so a los bie­nes y ser­vi­cios bási­cos’, mani­fes­tó.

Por otro lado pre­ci­só que ve con tran­qui­li­dad el comu­ni­ca­do del Fon­do Mone­ta­rio Inter­na­cio­nal y el Ban­co Mun­dial sobre los acree­do­res pri­va­dos que deben dejar de cobrar intere­ses a los paí­ses en deu­da, por­que es impo­si­ble pagar­los.

Pre­ci­só que Argen­ti­na reci­bió 300 millo­nes de dóla­res del Ban­co Mun­dial de cré­di­to para cues­tio­nes socia­les y lle­ga­rán otros 35 millo­nes más para el tema de salud exclu­si­va­men­te. Hay que for­ma­li­zar un gran fon­do que vayan en soco­rro de los que más lo nece­si­tan, creo impe­rio­so tam­bién socia­li­zar en el mun­do los ele­men­tos nece­sa­rios para hacer­le fren­te a la pan­de­mia. Esa fue mi deman­da hoy en G20, que todos enten­da­mos que esto no es un pro­ble­ma que se resuel­ve en sole­dad, remar­có.

Sobre pro­lon­gar el ais­la­mien­to total obli­ga­to­rio, que con­clui­rá el pró­xi­mo mar­tes, sos­tu­vo que es un pro­ble­ma por­que para­li­za a la eco­no­mía pero antes que nada es más impor­tan­te pre­ser­var la salud de la gen­te.

*Fuen­te: Agen­cia Telam/​TV Pública/​Cubadebate/​Agen­cias