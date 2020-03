Argentina. Resumen gremial y social. La economía popular también combate al coronavirus/ Los médicos ya se preparan para una extensión de la cuarentena/ Ni «chetos» ni «irresponsables»: trabajadores, trabajadoras y cuarentena obligatoria … (Más info)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 25 de mar­zo de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

La eco­no­mía popu­lar tam­bién com­ba­te al coro­na­vi­rus

Tra­ba­ja­do­res de la eco­no­mía social se encuen­tran refac­cio­nan­do el edi­fi­cio aban­do­na­do de un hos­pi­tal pro­vin­cial en San­ta Fe, y así dotar al sis­te­ma sani­ta­rio de 90 pla­zas más para aten­der la pan­de­mia.

El COVID-19 avan­za en nues­tro país, pero tam­bién lo hace la crea­ti­vi­dad y el tra­ba­jo para que cuan­do lle­gue el pico la infra­es­truc­tu­ra sani­ta­ria esté lo mejor pre­pa­ra­da posi­ble para hacer­le fren­te. Sobran ejem­plos de orga­ni­za­cio­nes e ins­ti­tu­cio­nes que habi­li­ta­ron espa­cios para que se acon­di­cio­na­ran a fin de poder ampliar la can­ti­dad de pla­zas dis­po­ni­bles para el tra­ta­mien­to de enfer­mos.

En la ciu­dad de San­ta Fe, a par­tir de la ini­cia­ti­va de mili­tan­tes de los movi­mien­tos socia­les entre los que se encuen­tra el actual direc­tor pro­vin­cial de Eco­no­mía Soli­da­ria del Minis­te­rio de Desa­rro­llo e inte­gran­te del Movi­mien­to de Orga­ni­za­cio­nes Barria­les, Daniel Ríos, tra­ba­ja­do­res de la eco­no­mía popu­lar nuclea­dos en UTEP se encuen­tran en pleno pro­ce­so de refac­ción del vie­jo edi­fi­cio del Hos­pi­tal Itu­rras­pe, para sumar 90 camas a la capa­ci­dad hos­pi­ta­la­ria san­ta­fe­si­na.

“Veía­mos que el vie­jo Hos­pi­tal Itu­rras­pe esta­ba desocu­pa­do des­de diciem­bre, cuan­do se inau­gu­ró en nue­vo edi­fi­cio, y podía arre­glar­se para reci­bir a los pacien­tes infec­ta­dos con coro­na­vi­rus en la ciu­dad. Esa idea fue tras­la­da­da al Minis­te­rio de Salud y les pare­ció bue­na. El sába­do se hizo un reco­rri­do jun­to al minis­tro y per­so­nal de Recur­sos Físi­cos de ese Minis­te­rio, vien­do los sec­to­res que se habían ele­gi­do para esa refac­ción. Una era la de mater­ni­dad, que era el área más nue­va de aquel hos­pi­tal, la sala de inter­na­ción con qui­ró­fano, que se tabi­ca y que­da una habi­ta­ción, y lo que se lla­ma­ba la Casi­ta de las Madres, que era don­de se que­da­ban las muje­res mien­tras tenían a sus hijos inter­na­dos. Todo este reco­rri­do tie­ne acce­so a una aper­tu­ra sobre una de las calles para el ingre­so de ambu­lan­cias”, narró a Canal Abier­to Lau­ra Strely, mili­tan­te del Movi­mien­to de Tra­ba­ja­do­res Exclui­dos.

En ese sec­tor es que tra­ba­ja­do­res de la eco­no­mía popu­lar per­te­ne­cien­tes al MTE, el Movi­mien­to de Orga­ni­za­ción Barrial, el Movi­mien­to Popu­lar La Dig­ni­dad, el Movi­mien­to Evi­ta y la Corrien­te Cla­sis­ta y Com­ba­ti­va, tra­ba­jan para acon­di­cio­nar el pre­dio para que pue­da estar lo antes posi­ble reci­bien­do pacien­tes. Cada orga­ni­za­ción apor­tó 10 tra­ba­ja­do­res para las labo­res, a los que se les suma­ron duran­te una jor­na­da inter­nos del penal de Coron­da que se ocu­pa­ron del pin­ta­do y arma­do de las camas, pero sin tener con­tac­to con los inte­gran­tes de las orga­ni­za­cio­nes, y con per­so­nal del Ser­vi­cio Peni­ten­cia­rio pro­vin­cial para garan­ti­zar su vigi­lan­cia. «Son tra­ba­ja­do­res de las cua­dri­llas de cons­truc­ción que tra­ba­jan en los barrios temas de inte­gra­ción urba­na. Los inter­nos sola­men­te tra­ba­ja­ron el domin­go y vol­vie­ron al penal«, expli­có Sterly.

El lunes comen­za­ron las pri­me­ras tareas de lim­pie­za, pero ya están avan­zan­do en la pin­tu­ra, el tra­ba­jo de herre­ría y los techos. “Se va a tra­ba­jar duran­te ocho días y el Minis­te­rio de Desa­rro­llo les va a pagar el equi­va­len­te a un sala­rio social, que es lo que vie­nen cobran­do”, con­tó Sterly.

Ade­más de las con­di­cio­nes sala­ria­les, se pidió que se garan­ti­za­ra un segu­ro de tra­ba­jo y la ropa ade­cua­da. Sterly expli­có que “habla­mos de un hos­pi­tal aban­do­na­do. No habían resi­duos pato­ló­gi­cos, pero sí ele­men­tos cor­tan­tes como agu­jas. Así que no sola­men­te pedi­mos la ropa de tra­ba­jo con la que cual­quier per­so­na debe con­tar, como guan­tes con goma en las pal­mas, sino tam­bién ele­men­tos de segu­ri­dad sani­ta­ria. Los com­pa­ñe­ros están tra­ba­jan­do con bar­bi­jos y guan­tes de látex deba­jo de los de tra­ba­jo”.

Emplea­dos de con­trol aero­náu­ti­co denun­cian que cum­plen tareas sin medi­das de segu­ri­dad

Los tra­ba­ja­do­res que se encar­gan de rea­li­zar tareas de asis­ten­cia y con­trol en Aero­par­que y Ezei­za denun­cian que cum­plen sus tareas sin las medi­das de segu­ri­dad por Coro­na­vi­rus. Piden res­pues­tas a GPS y a Aero­lí­neas Argetninas.25/03/2020 17:20:00

Ante la situa­ción deli­ca­da que atra­vie­sa el país por la Pan­de­mia de Coro­na­vi­rus, los tra­ba­ja­do­res que se encar­gan de rea­li­zar tareas de asis­ten­cia y con­trol en Aero­par­que y Ezei­za piden que se acti­ven pro­to­co­los que garan­ti­cen míni­ma­men­te su segu­ri­dad.

La comi­sión inter­na de GPS, le recla­mó a esa fir­ma que pres­ta fun­cio­nes en los aero­puer­tos y a Aero­li­neas Argen­ti­nas que pon­gan a dis­po­si­ción «tests de detec­ción rápi­da del virus Covid-19 para todos los tra­ba­ja­do­res y pasa­je­ros de los Aero­puer­tos».

Ade­más pidie­ron la «desin­fec­ción total de Aero­par­que y Ezei­za», el otor­ga­mien­to de las licen­cias a madres y padres y para aque­llos tra­ba­ja­do­res que vivan con fami­lia­res en gru­po de ries­go.

Tam­bién mos­tra­ron su preo­cu­pa­ción «ante los rumo­res sobre posi­bles reduc­cio­nes de días labo­ra­bles por guar­dia míni­ma» y seña­la­ron que esta­rían de acuer­do «sólo si es garan­ti­zan­do el pago del 100% del sala­rio inclu­yen­do 20⁄ 21 días de viá­ti­co y comi­da sin nin­gu­na reduc­ción sala­rial».

Por últi­mo pidie­ron inter­ven­ción del sin­di­ca­to Upa­dep para que se garan­ti­ce «por escri­to el aumen­to del 20% para mar­zo» y el sala­rio total de los empe­la­dos de Long­port, Swiss­port y Legal.

Los docen­tes lla­man a «ana­li­zar con cal­ma» si se pro­lon­ga la sus­pen­sión de cla­ses

La secre­ta­ria gene­ral de CTERA, Sonia Ales­so, advir­tió hoy que será «un año muy com­ple­jo, muy inusual» para los alum­nos de las escue­las, ante lo cual con­si­de­ró que «el esfuer­zo tie­ne que estar en que no se pier­dan los con­te­ni­dos» y pidió «ana­li­zar con cal­ma la situa­ción» antes de defi­nir si se extien­de la sus­pen­sión de cla­ses ante la pan­de­mia de coronavirus.25/03/2020 15:42:00

«Es un momen­to raro, difí­cil. No sabe­mos con qué mun­do nos vamos a encon­trar des­pués del coro­na­vi­rus», sos­tu­vo la refe­ren­te sin­di­cal.

En diá­lo­go con El Des­ta­pe Radio, Ales­so afir­mó que el 2020 «va a ser un año muy com­ple­jo, muy inusual» en lo que se refie­re a edu­ca­ción y, ante la sus­pen­sión de cla­ses por el COVID-19, remar­có que «el esfuer­zo tie­ne que estar en que no se pier­dan los con­te­ni­dos».

Con­sul­ta­da sobre qué suce­de­rá la sema­na que vie­ne, cuan­do se ven­za el pla­zo de la sus­pen­sión de cla­ses, la líder de la Con­fe­de­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res de la Edu­ca­ción (CTERA) sub­ra­yó que «hay que ir paso a paso, en for­ma tran­qui­la».

«Hay que hacer un diag­nós­ti­co correc­to de todo el país. No me quie­ro apre­su­rar. Aho­ra hay que poner el empe­ño de que el hora­rio de cla­se y del tra­ba­jo sea orde­na­do en cada fami­lia. Hay que hacer un balan­ce de qué fue suce­dien­do en cada pro­vin­cia. Hay que ana­li­zar­lo con cal­ma», remar­có la refe­ren­te sin­di­cal.

El Gobierno sus­pen­dió las cla­ses des­de la sema­na pasa­da has­ta el mar­tes 31 de mar­zo, aun­que se bara­ja la posi­bi­li­dad de exten­der la medi­da por algu­nos días.

Gre­mios avi­san que man­ten­drán la pro­duc­ción de ali­men­tos y bebi­das y ase­gu­ran que está «garan­ti­za­do» el abas­te­ci­mien­to

Los gre­mios que par­ti­ci­pan de la cade­na de pro­duc­ción de ali­men­tos y bebi­das en Argen­ti­na garan­ti­za­ron «el abas­te­ci­mien­to habi­tual en cada rin­cón del país».25/03/2020 12:15:00

En medio del ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio que rige por la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus, y los rumo­res que corren en todo sen­ti­do, los gre­mios que par­ti­ci­pan de la pro­duc­ción de ali­men­tos y bebi­das salie­ron a cal­mar las aguas y dar pre­ci­sio­nes sobre la acti­vi­dad.

La Fede­ra­ción Argen­ti­na de tra­ba­ja­do­res de Aguas Gaseo­sas y Afi­nes, jun­to a la Con­fe­de­ra­ción de Aso­cia­cio­nes Sin­di­ca­les de Indus­tria de la Ali­men­ta­ción, ase­gu­ra­ron en un comu­ni­ca­do de pren­sa que man­ten­drán «acti­va la pro­duc­ción indus­trial de ali­men­tos y bebi­das, garan­ti­zan­do el abas­te­ci­mien­to habi­tual en cada rin­cón del país».

Las enti­da­des sin­di­ca­les, que nuclean alre­de­dor de unos 1.800.000 tra­ba­ja­do­res en toda la Argen­ti­na, seña­la­ron que «redo­blan el esfuer­zo» y que acom­pa­ñan a la Nación y a sus diri­gen­tes «ante la con­tin­gen­cia sani­ta­ria que vive el país por la pan­de­mia Covid 19».

«Por nues­tras manos pasan los ali­men­tos de todo el país, y hoy más que nun­ca deci­mos pre­sen­te por­que a esta pan­de­mia la ven­ce­mos, cui­dán­do­nos entre todos», afir­ma­ron.

«Los sin­di­ca­tos y las empre­sas están sien­do muy razo­na­bles»

El minis­tro de Tra­ba­jo, Clau­dio Moro­ni, des­ta­có que en medio de la com­pli­ca­da situa­ción eco­nó­mi­ca que comien­za a deri­var de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus «tan­to la acti­tud de sin­di­ca­tos como de empre­sas han sido muy razonables».25/03/2020 11:09:00

«Gran par­te de la ali­men­ta­ción y far­ma­céu­ti­ca está tra­ba­jan­do sin con­flic­tos», des­ta­có el fun­cio­na­rio al men­cio­nar acti­vi­da­des esen­cia­les que es nece­sa­rio que con­ti­núen con un nor­mal desem­pe­ño para afron­tar la pan­de­mia.

Por otro lado, Moro­ni se refi­rió al pago del bono 10.000 pesos para mono­tri­bu­tis­tas y tra­ba­ja­do­res infor­ma­les, y des­ta­có que se está «pro­te­gien­do el ingre­so fami­liar» de esos sec­to­res de la pobla­ción con una medi­da que lle­ga a «tres millo­nes 60 mil fami­lias».

En decla­ra­cio­nes a FM La Patria­da, el titu­lar de la car­te­ra labo­ral tam­bién infor­mó que «la sema­na que vie­ne» se van a «tener imple­men­ta­das las medi­das anun­cia­das por el minis­tro de Desa­rro­llo para asis­tir a las acti­vi­da­des más gol­pea­das».

«Si la deci­sión en mate­ria de salud es alar­gar la cua­ren­te­na, esta medi­da va a ser amplia­da, que los tra­ba­ja­do­res no ten­gan nin­gu­na duda», remar­có Moro­ni.

Gre­mio pidió que los 10 mil pesos se le pague a todas las emplea­das domés­ti­cas

Así lo ase­gu­ra­ron des­de la Unión del Per­so­nal Auxi­liar de Casas Par­ti­cu­la­res. Según expli­ca­ron no está con­tem­pla­do en el Decre­to que abar­ca a las infor­ma­les y ya hicie­ron la pre­sen­ta­ción ante el Minis­te­rio de Trabajo.25/03/2020 14:20:00

Lue­go de que un sec­tor de la pren­sa die­ra por hecho que el per­so­nal domés­ti­co tam­bién reci­bi­rá los 10 mil pesos de Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia que dis­pu­so el Gobierno el fin de sema­na aun­que tra­ba­je en blan­co, des­de el gre­mio del sec­tor salie­ron a dar algu­nas pre­ci­sio­nes.

«No sur­ge cla­ra­men­te de la letra del decre­to 310 que todas las auxi­lia­res de casas par­ti­cu­la­res cobren el bono de 10 mil pesos», expli­có Car­los Bra­ses­co, apo­de­ra­do legal de la Unión del Per­so­nal Auxi­liar de Casas Par­ti­cu­la­res en decla­ra­cio­nes a AM 750.

«El decre­to solo alcan­za a los infor­ma­les y a los tra­ba­ja­do­res des­em­plea­dos», pre­ci­só el abo­ga­do y dejó abier­ta la puer­ta a que pue­da haber cam­bios en la nor­ma­ti­va.

«Pre­sen­ta­mos un pedi­do para que se inclu­ya a todo el per­so­nal auxi­liar de Casas Par­ti­cu­la­res en este bono», agre­gó Bra­ses­co.

Ade­más remar­có que des­de la Unión del Per­so­nal Auxi­liar de Casas Par­ti­cu­la­res «Ya hici­mos con­tac­tos con el Minis­te­rio de Tra­ba­jo y esta­mos a la espe­ra de una res­pues­ta».

Los médi­cos ya se pre­pa­ran para una exten­sión de la cua­ren­te­na

Los pro­fe­sio­na­les de la salud advir­tie­ron que podría exten­der­se la cua­ren­te­na entre una sema­na y diez días. Ade­más des­ta­ca­ron la impor­tan­cia de arti­cu­lar con los hote­les sin­di­ca­les, clu­bes de barrios, la salud pri­va­da y obras sociales.25/03/2020 09:55:00

A tra­vés de una tele­con­fe­ren­cia, diri­gen­tes de la Fede­ra­ción Sin­di­cal de Pro­fe­sio­na­les de la Salud de la Repú­bli­ca Argen­ti­na y ATE ana­li­za­ron jun­to al Vice­mi­nis­tro de Salud, Arnal­do Medi­na la situa­ción sani­ta­ria y deja­ron fuer­tes defi­ni­cio­nes.

En el cón­cla­ve vir­tual ana­li­za­ron los dis­tin­tos esce­na­rios que se pre­vén para el desa­rro­llo de la pan­de­mia y las nece­si­da­des de la salud públi­ca. En ese con­tex­to, el fun­cio­na­rio nacio­nal plan­teó de suma impor­tan­cia apla­nar la cur­va como la prin­ci­pal estra­te­gia de la auto­ri­dad sani­ta­ria; ade­más remar­có que en todos los esce­na­rios los recur­sos crí­ti­cos son actual­men­te insu­fi­cien­tes (camas, res­pi­ra­do­res, EPP, reac­ti­vos) y, final­men­te, des­ta­có la impor­tan­cia de arti­cu­lar con los hote­les sin­di­ca­les, clu­bes de barrios, la salud pri­va­da y obras socia­les para que se subor­di­nen a la estra­te­gia del gobierno nacio­nal.

El Minis­te­rio con­fir­mó que com­pró toda la ofer­ta exis­ten­te de res­pi­ra­do­res, que se efec­tuó un pedi­do a Chi­na de 1500 más y el pago de un bono de 30 mil pesos para todo el per­so­nal de Salud sin dis­tin­ción de fun­cio­nes o pro­fe­sión.

Ade­más expli­ca­ron que la habi­li­ta­ción de nue­vas camas crí­ti­cas y de ais­la­mien­to debe­rán some­ter­se a la auto­ri­dad del minis­te­rio. Según seña­la­ron «las Obras Socia­les aún no entre­ga­ron su dis­po­ni­bi­li­dad. No habrá pacien­tes de dos cla­ses en la epi­de­mia (públi­cos y pri­va­dos)».

Por últi­mo ase­gu­ra­ron que «la cua­ren­te­na, casi con toda segu­ri­dad, se pro­lon­ga­rá entre una sema­na y 10 días más, apro­xi­ma­da­men­te».

La dele­ga­ción de CTA Autó­no­ma com­pues­ta por Hugo «Cacho­rro» Godoy, Daniel Godoy, María Fer­nan­da Boriot­ti y Jor­ge Yab­kows­ki insis­tió en la «nece­si­dad de prio­ri­zar la par­ti­ci­pa­ción de los tra­ba­ja­do­res y su pro­tec­ción». Mien­tras que el vice­mi­nis­tro «mani­fes­tó su acuer­do en impul­sar los comi­tés de cri­sis en todos los nive­les».

Denun­cian que el inge­nio San Isi­dro obli­ga a con­cu­rrir a sus obre­ros aun­que no tie­ne pro­duc­ción

El Sin­di­ca­to de Obre­ros y Emplea­dos del Azú­car San Isi­dro (SOEASI), que agru­pa a tra­ba­ja­do­res de este inge­nio azu­ca­re­ro ubi­ca­do en Sal­ta, denun­ció hoy que sus afi­lia­dos son obli­ga­dos a tra­ba­jar, bajo ame­na­za de san­cio­nes eco­nó­mi­cas, en el mar­co del ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio dis­pues­to por el Gobierno a cau­sa del coronavirus.25/03/2020 08:56:00

«Por razo­nes esta­cio­na­les, el inge­nio no pro­du­ce azú­car ni bio­com­bus­ti­bles en la actua­li­dad, ya que esa acti­vi­dad se rea­li­za en la épo­ca de zafra, que aún no ha comen­za­do», indi­có el secre­ta­rio gene­ral del sin­di­ca­to, Mariano Cuen­ca.

No obs­tan­te, denun­ció el diri­gen­te, «los obre­ros azu­ca­re­ros se encuen­tran obli­ga­dos a con­cu­rrir a sus pues­tos de tra­ba­jo para rea­li­zar acti­vi­da­des no pro­duc­ti­vas bajo la adver­ten­cia empre­sa­ria de que, quie­nes no lo hagan, per­de­rán el pre­sen­tis­mo y se le des­con­ta­rán los jor­na­les de los días no tra­ba­ja­dos».

En este mar­co, denun­ció que, «ya en épo­cas nor­ma­les, las con­di­cio­nes de segu­ri­dad e higie­ne con las que se tra­ba­ja son pau­pé­rri­mas» y que, «aho­ra, se suma esta pan­de­mia que, ade­más, pone en rie­go la vida de toda la pobla­ción cir­cun­dan­te, ya que el inge­nio es la prin­ci­pal fuen­te de tra­ba­jo de la zona».

Median­te un comu­ni­ca­do, el diri­gen­te seña­ló que «una vez más, esta patro­nal ines­cru­pu­lo­sa demues­tra su insen­si­bi­li­dad y des­dén por la segu­ri­dad y la salud de los tra­ba­ja­do­res y sus fami­lias, quie­nes debe­rían estar a res­guar­do en sus hoga­res y no hacien­do tareas que nada tie­nen que ver con la pro­duc­ción de ali­men­tos ni com­bus­ti­bles».

Por ese moti­vo, plan­teó que «tan­to el gobierno pro­vin­cial como el nacio­nal deben estar aten­tos a estas situa­cio­nes de abu­so patro­nal que ponen en ries­go la salud públi­ca en detri­men­to de la vida de todos los habi­tan­tes de Sal­ta y de todos los argen­ti­nos».

YPF alcan­zó un acuer­do con Trans­por­te y Camio­ne­ros «para faci­li­tar el tras­la­do de mer­ca­de­rías en el país»

Con el obje­ti­vo de faci­li­tar «el trans­por­te de mer­ca­de­rías» en este con­tex­to par­ti­cu­lar, que tie­ne un ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio dic­ta­do por el Gobierno para evi­tar casos de coro­na­vi­rus, el pre­si­den­te de YPF, Gui­ller­mo Niel­sen, fir­mó un acuer­do con los repre­sen­tan­tes de los minis­te­rios de Trans­por­te, de Segu­ri­dad, de Salud, del Inte­rior y de

Agri­cul­tu­ra, Gana­de­ría y Pes­ca de la Nación; con la Comi­sión Nacio­nal de Regu­la­ción del Trans­por­te; y con la Fede­ra­ción Nacio­nal de Tra­ba­ja­do­res Camio­ne­ros, entre otras enti­da­des del sec­tor, para faci­li­tar la acti­vi­dad de todos los camio­ne­ros del país que trans­por­tan «pro­duc­tos indis­pen­sa­bles para el con­su­mo de la pobla­ción».

En este sen­ti­do, YPF pon­drá a dis­po­si­ción su red de esta­cio­nes de ser­vi­cio dis­tri­bui­das en todo el país para que los camio­ne­ros dis­pon­gan de un pun­to de abas­te­ci­mien­to segu­ro e higié­ni­co don­de pue­dan parar a des­can­sar duran­te sus via­jes. Ahí, indi­có la fir­ma esta­tal, «podrán car­gar com­bus­ti­ble y cam­biar lubri­can­tes, y acce­der a los baños y/​o duchas y esta­cio­na­mien­tos en las esta­cio­nes en don­de estos ser­vi­cios estén dis­po­ni­bles».

Ade­más, se con­fir­mó que «ini­cial­men­te en 260 esta­cio­nes de ser­vi­cios podrán adqui­rir, para con­su­mir fue­ra de las tien­das, comes­ti­bles y bebi­das a pre­cios pro­mo­cio­na­les». Por otro lado, en el enten­di­mien­to se esta­ble­ció que los tra­ba­ja­do­res camio­ne­ros «debe­rán res­pe­tar los pro­to­co­los para la pre­ven­ción del con­ta­gio del coro­na­vi­rus, en espe­cial man­te­ner la dis­tan­cia al momen­to de adqui­rir sus pro­duc­tos, no con­su­mir den­tro del salón de la tien­da y man­te­ner­se den­tro los vehícu­los en caso de que paren a des­can­sar y dor­mir».

De la fir­ma del acuer­do par­ti­ci­pa­ron, tam­bién, las enti­da­des empre­sa­rias del sec­tor: Fede­ra­ción Argen­ti­na de Enti­da­des Empre­sa­rias de Auto­trans­por­te de Car­gas (FADEEAC), la Fede­ra­ción Argen­ti­na de Enti­da­des de Trans­por­te y Logís­ti­ca (FAETYL), la Con­fe­de­ra­ción Argen­ti­na de Trans­por­te Auto­mo­tor de Car­gas (CATAC) y la Fede­ra­ción de Trans­por­ta­do­res Argen­ti­nos (FETRA).

Camio­ne­ros logró que se habi­li­ten más de 300 para­do­res de esta­cio­nes de ser­vi­cio

Lue­go de una reunión en el Minis­te­rio del Inte­rior, con la pre­sen­cia de tres inte­gran­tes del Gabi­ne­te nacio­nal de minis­tros, la Fede­ra­ción Nacio­nal de Tra­ba­ja­do­res Camio­ne­ros y las petro­le­ras que más de 300 para­do­res a nivel nacio­nal per­ma­nez­can en ser­vi­cio para garan­ti­zar el “cui­da­do de todos los tra­ba­ja­do­res que se encuen­tran en la ruta hacien­do patria en este momen­to tan difí­cil por la que atra­vie­sa nues­tro país”.

Des­de el gre­mio habían denun­cia­do pre­via­men­te la “situa­ción de aban­dono que sufren los tra­ba­ja­do­res camio­ne­ros que vie­nen trans­por­tan­do pro­duc­tos para abas­te­cer al país” al no tener habi­li­ta­dos los para­do­res de las esta­cio­nes de ser­vi­cio don­de habi­tual­men­te los cho­fe­res des­can­san, se ali­men­tan y se bañan.

Días pasa­dos un comu­ni­ca­do del gre­mio con­du­ci­do por Hugo Moyano había denun­cia­do: “Segui­mos reco­rrien­do todas las rutas de nues­tra patria, trans­por­tan­do todo lo nece­sa­rio para que a nadie le fal­te ali­men­tos, com­bus­ti­ble, mate­ria­les, efec­ti­vo en el caje­ro, la lim­pie­za de cada ciu­dad, la leche para los chi­cos, con el fin de evi­tar el colap­so en esta pan­de­mia”. Lue­go aña­día: “Miles de com­pa­ñe­ros reco­rren cien­tos de kiló­me­tros por día abas­te­cien­do cada ciu­dad y ellos nece­si­tan des­can­sar para lle­gar a des­tino, pero lamen­ta­ble­men­te en muchas loca­li­da­des del inte­rior argen­tino le nie­gan ese dere­cho fun­da­men­tal, evi­tan­do que pue­dan bañar­se, dor­mir o poder comer para que Argen­ti­na siga fun­cio­nan­do”.

En decla­ra­cio­nes perio­dís­ti­cas, el abo­ga­do de la Fede­ra­ción Argen­ti­na de Trans­por­te y Logís­ti­ca (FAETYL) Lucio Zem­bo­rain, expli­có: “Des­de que explo­tó esta tra­ge­dia que esta­mos vivien­do en la Argen­ti­na por la pan­de­mia del Coro­noa­vi­rus se ha tor­na­do impres­cin­di­ble la nor­mal pres­ta­ción de los ser­vi­cios de abas­te­ci­mien­to que cum­plen con mucho esfuer­zo los tra­ba­ja­do­res tra­tan­do de abas­te­cer a toda la comu­ni­dad. Sin embar­go esta tarea tan noble se ha encon­tra­do impe­di­da de pres­tar­se por­que en algu­nos muni­ci­pios no com­pren­dien­do la situa­ción no les brin­da­ban faci­li­da­des a los tra­ba­ja­do­res para cum­plir con la tarea”.

Día de las tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res de pren­sa

Por León Pia­sek, abo­ga­do labo­ra­lis­ta.

En este día de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de pren­sa, recor­da­mos el 25 de mar­zo de 1944, cuan­do se dic­ta el decre­to ley N° 7.618, base del actual Esta­tu­to del Perio­dis­ta Pro­fe­sio­nal (EPP). Al reanu­dar­se las sesio­nes del Con­gre­so todos los decre­tos-leyes fue­ron rati­fi­ca­dos por la ley 12.291, que inclu­ye la rati­fi­ca­ción del tex­to del Esta­tu­to de emplea­dos admi­nis­tra­ti­vos de empre­sas perio­dís­ti­cas que habías sido san­cio­na­do por el decre­to ley N° 13.839 del 15 de mayo de 1946. El EPP fue deba­ti­do y rati­fi­ca­do el 24 de diciem­bre de 1946 por la ley N° 12.908.

Sólo a modo de ejem­plo se citan algu­nas de los con­te­ni­dos del EPP ‑que ha resis­ti­do los años oscu­ros de las dic­ta­du­ras y gobier­nos anti­po­pu­la­res, y los emba­tes de las patro­na­les; por la resis­ten­cia delas y los tra­ba­ja­do­res de pren­sa- que regu­la no sólo los dere­chos labo­ra­les pro­fe­sio­na­les, la liber­tad de pren­sa, liber­tad de expre­sión, de con­cien­cia, regu­la­ción de la Matrí­cu­la Pro­fe­sio­nal.

El Esta­tu­to es una ley que ade­más regu­la garan­tías espe­cia­les rela­cio­na­das ines­cin­di­ble­men­te con las liber­ta­des de pren­sa y de pen­sa­mien­to que el EPP decla­ra inalie­na­bles (art. 5 EPP) –dere­chos a la liber­tad de opi­nión, de con­cien­cia, de expre­sión y de pren­sa fren­te a la patro­nal y al Esta­do; liber­tad de trán­si­to y acce­so a la infor­ma­ción (art.13 EPP) que se rela­cio­na con las moda­li­dad de pres­ta­ción labo­ral y con los dere­chos de ran­go supra­cons­ti­tu­cio­nal que se vin­cu­lan con el dere­cho a la infor­ma­ción de la ciu­da­da­nía, que pre­su­po­ne la inde­pen­den­cia de los y las perio­dis­tas y la acce­si­bi­li­dad y dere­cho a guar­dar el secre­to de sus fuen­tes.

Des­ta­ca­mos como dere­cho fun­da­men­tal el dere­cho a la esta­bi­li­dad (arts. 38, 39, 40, 42 y 43 EPP), dere­cho que exce­de el mar­co del con­tra­to de tra­ba­jo y que se enla­za con los dere­chos antes men­cio­na­dos de los y las perio­dis­tas y de los ciu­da­da­nos que deben gozar del dere­cho a infor­mar­se libre­men­te.

En la cláu­su­la de con­cien­cia siem­pre debe tener­se en cuen­ta su fun­da­men­to éti­co, del que sin duda sur­ge el pleno res­pe­to a la iden­ti­dad de los y las perio­dis­tas en el ejer­ci­cio de su pro­fe­sión.

Estos dere­chos se com­ple­men­tan y amplían con los dere­chos cons­ti­tu­cio­na­les y los con­te­ni­dos en los tra­ta­dos y con­ve­nios de dere­chos huma­nos que ampa­ran las liber­ta­des y dere­chos huma­nos y los Con­ve­nios Colec­ti­vos de Tra­ba­jo.

En esta emer­gen­cia sani­ta­ria, los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de pren­sa y de la comu­ni­ca­ción han sido decla­ra­dos, por esta situa­ción excep­cio­nal por el gobierno, como tra­ba­ja­do­res «esen­cia­les», de una acti­vi­dad que cum­ple sin lugar a dudas con un ser­vi­cio públi­co para el país. Cuan­do esta situa­ción dra­má­ti­ca se supere, esta cali­fi­ca­ción debe tra­du­cir­se en más pues­tos de tra­ba­jo, con con­di­cio­nes sala­ria­les y de tra­ba­jo acor­des con este mere­ci­do reco­no­ci­mien­to a la tarea perio­dís­ti­ca.

Tex­to ela­bo­ra­do por León Pia­sek, abo­ga­do labo­ra­lis­ta.

Ni «che­tos» ni «irres­pon­sa­bles»: tra­ba­ja­do­res, tra­ba­ja­do­ras y cua­ren­te­na obli­ga­to­ria

Foto: GCBA

Cua­ren­te­na Día 4. La TV encen­di­da: “¡Aquí baja­ron del colec­ti­vo a una seño­ra que no tie­ne per­mi­so para cir­cu­lar! ¿Seño­ra qué está hacien­do?”, excla­mó con tono entre indig­na­do y poli­cial el perio­dis­ta del medio­día. La seño­ra, encar­ga­da de edi­fi­cio, expli­có pacien­te­men­te que esta­ba regre­san­do a su casa. Su úni­ca auto­ri­za­ción: un men­sa­je de whatsapp de su emplea­do­ra. El fin de sema­na se vira­li­zó un video don­de un jefe poli­cial dis­per­sa en Rosa­rio a repar­ti­do­res de Rap­pi que recla­ma­ban con­di­cio­nes para cir­cu­lar y poder tra­ba­jar al gri­to de “tie­nen un minu­to para cir­cu­lar, si no los lle­vo dete­ni­dos”. Esos trein­ta segun­dos de TV y el video vira­li­za­do con­den­san, casi has­ta el rídicu­lo, los lími­tes de la polí­ti­ca repre­si­va y el “lado oscu­ro” de la pre­ven­ción: ¿en qué con­di­cio­nes tra­ba­jan aque­llas per­so­nas excep­tua­das por ser par­te de sec­to­res “esen­cia­les”? ¿Qué ocu­rre con aque­llos tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras cuyos emplea­do­res hacen caso omi­so de la cua­ren­te­na?. Por Julia Soul, para ANRed.

Los medios de comu­ni­ca­ción y los dis­cur­sos esta­ta­les cons­tru­yen a la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria como una acción que depen­de, prin­ci­pal­men­te, de la volun­tad indi­vi­dual y del com­pro­mi­so con una comu­ni­dad algo difu­sa pero indi­so­lu­ble­men­te uni­da para enfren­tar a ese enemi­go invi­si­ble que es el coro­na­vi­rus. Mien­tras los perio­dis­tas actúan el escán­da­lo y la sor­pre­sa al pro­yec­tar imá­ge­nes de filas de auto­mó­vi­les en los pea­jes o en los pues­tos de con­trol, el supues­to de que “están pasean­do” fogo­nea la indig­na­ción popu­lar y el páni­co. Con esta­dís­ti­cas de deten­cio­nes, y con­tro­les poli­cia­les cobi­ja­dos por un dis­cur­so béli­co que nos pone a todos en el cam­po de bata­lla, el man­tra de “#Que­da­teEn­Ca­sa”, repe­ti­do has­ta el har­taz­go, tie­ne una res­pues­ta uni­for­me para la pre­gun­ta por qué alguien vio­la­ría la cua­ren­te­na: por­que es irres­pon­sa­ble, pelo­tu­do, imbé­cil y etcé­te­ra. Es sabi­do que las res­pues­tas sim­ples y uni­for­mes no ayu­dan a enten­der la reali­dad; sim­ple­men­te omi­ten y ocul­tan aque­llo que las con­tra­di­ce, prin­ci­pal­men­te por­que obli­ga a cons­truir otras res­pues­tas y otras accio­nes.

Foto: Cla­rín

Eso es lo que pasa con la situa­ción de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras en los dis­cur­sos domi­nan­tes. Y de eso se tra­ta esta nota de res­pues­tas (dife­ren­tes) y de accio­nes (colec­ti­vas). Nos enfo­ca­mos en aque­llos tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras que coti­dia­na­men­te enfren­tan el total des­pre­cio por sus con­di­cio­nes de salud y de vida por par­te de los empre­sa­rios y patro­na­les. Que, en el con­tex­to de emer­gen­cia desata­do por la pan­de­mia de COVID 19, se ven obli­ga­dos dia­ria­men­te a rea­li­zar sus tareas sin las míni­mas medi­das de pre­ven­ción. Y este “ver­se obli­ga­dos” es pro­duc­to de deci­sio­nes que van más allá de la volun­tad de esos tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras (como todas las deci­sio­nes que se refie­ren a la pro­duc­ción y al tra­ba­jo). Se tra­ta de deci­sio­nes que com­pe­ten a jefes, geren­tes, a CEOs: en fin, a los empre­sa­rios y sus per­so­ne­ros.

Des­de que se comen­za­ron a imple­men­tar las medi­das de ais­la­mien­to y pre­ven­ción con­tra el COVID 19, en nume­ro­sas empre­sas esas deci­sio­nes fue­ron en la direc­ción de “que todo siga igual”. Según los rela­tos que escu­cha­mos en estos días de res­tric­cio­nes en los movi­mien­tos, la prio­ri­dad para los empre­sa­rios fue con­ti­nuar con la pro­duc­ción a tra­vés de dife­ren­tes vías. La pri­me­ra y más obvia fue negar las licen­cias dis­pues­tas por el Esta­do u otor­gar­las “sin goce de suel­do”, como comu­ni­có la empre­sa de salud Swiss Medi­cal a sus emplea­dos y emplea­das la sema­na pasa­da. Al decre­tar­se la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria, muchos empre­sa­rios con­si­de­ra­ron que su pro­duc­to o ser­vi­cio revis­te carác­ter de esen­cial y por lo tan­to expe­die­ron auto­ri­za­cio­nes de movi­li­dad para los y las tra­ba­ja­do­ras, aún antes de cono­cer­se la regla­men­ta­ción del anun­cio, como los geren­tes del call cen­ter de Tele­cen­tro, según denun­cian los tra­ba­ja­do­res. Las empre­sas con capa­ci­dad de influir direc­ta­men­te en el Esta­do, apu­ra­ron “suge­ren­cias” para la redac­ción de la regla­men­ta­ción y ope­ra­ron a nivel local para con­ti­nuar pro­du­cien­do, como es el caso del Gru­po Techint.

En ple­na cua­ren­te­na, así tras­la­da­ban el 23⁄ 03 al medio­día a tra­ba­ja­do­res rura­les hacia la zona de cha­cras de una cono­ci­da bode­ga de Cha­cra­mon­te, en el depar­ta­men­to de Gene­ral Roca, Río Negro | Foto: Super Digi­tal.

Es decir, una par­te impor­tan­te de la pobla­ción no tie­ne, en prin­ci­pio, la “liber­tad” de ser “el sol­da­do res­pon­sa­ble”, com­ba­tien­te del virus en las trin­che­ras hoga­re­ñas. Antes bien, han teni­do que bata­llar el dere­cho de cui­dar de su salud y de acce­der a míni­mas con­di­cio­nes de pre­ven­ción, como pone en evi­den­cia el infor­me rea­li­za­do por el Espa­cio Bas­ta de Ase­si­na­tos Labo­ra­les. Vea­mos algu­nos casos.

Los “excep­tua­dos” I: tra­ba­ja­do­res impo­nien­do medi­das de pre­ven­ción

La regu­la­ción de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria con­tem­pla un amplio arco de sec­to­res excep­tua­dos de cum­plir­la, que abar­ca des­de los sec­to­res escen­cia­les (como salud, trans­por­te o ener­gía) has­ta las acti­vi­da­des con com­pro­mi­so de expor­ta­ción (todo el com­ple­jo agroin­dus­trial, por ejem­plo) y todas sus cade­nas de pro­duc­ción. En ellos, deben res­pe­tar­se rigu­ro­sa­men­te las con­di­cio­nes de pre­ven­ción del COVID 19. Es decir, que un ser­vi­cio o sec­tor esté excep­tua­do de la cua­ren­te­na de nin­gu­na mane­ra impli­ca que pue­da fun­cio­nar “con nor­ma­li­dad” sin tomar todos los recau­dos nece­sa­rios para evi­tar el con­ta­gio.

Tra­ba­ja­do­res de varias empre­sas del rubro de ali­men­ta­ción, como Pepsi­co o Felt­fort (ver video de la pro­tes­ta de tra­ba­ja­do­res de la empre­sa cho­co­la­te­ra), sos­tie­nen que no se cum­plen los pro­to­co­los de pre­ven­ción ni las licen­cias esta­ble­ci­das por el gobierno.Repro­duc­tor de vídeo00:0000:50

La situa­ción se repi­te en otras empre­sas, como es el caso de Teo­re­ma – empa­ca­do­ra de fru­tas loca­li­za­da en Río Negro -, que no garan­ti­za las con­di­cio­nes de pre­ven­ción nece­sa­rias. Ante esta situa­ción – y la fal­ta de res­pues­ta por par­te de la orga­ni­za­ción sin­di­cal – sus 80 tra­ba­ja­do­res se reunie­ron en asam­blea y resol­vie­ron: “cesar con nues­tra labor has­ta el 31 de mar­zo. Exi­gir al gobierno nacio­nal, pro­vin­cial y local accio­nar para garan­ti­zar el cobro de los suel­dos”, dado que “tra­ba­jar en las pési­mas con­di­cio­nes es un peli­gro y, por lo tan­to, un peli­gro para nues­tras fami­lias”.

Otros cuer­pos de dele­ga­dos y repre­sen­tan­tes sin­di­ca­les – enten­dien­do el carác­ter escen­cial de la acti­vi­dad que rea­li­zan – inten­tan impo­ner con­di­cio­nes para cum­plir con sus tareas. Es que, al ser los que tra­ba­jan coti­dia­na­men­te, el colec­ti­vo de tra­ba­ja­do­res es el que pue­de plan­tear cuál es la mejor mane­ra de apli­car el pro­to­co­lo de pre­ven­ción. En el sec­tor de ali­men­ta­ción, el Cuer­po de Dele­ga­dos del Fri­go­rí­fi­co Rio­pla­ten­se recla­mó a la empre­sa que se orga­ni­ce la pro­duc­ción para poder garan­ti­zar las medi­das de pre­ven­ción, entre las más impor­tan­tes están las de dis­mi­nuir la can­ti­dad de per­so­nal en plan­ta para evi­tar el haci­na­mien­to y que se reali­cen con­tro­les de tem­pe­ra­tu­ra. Tam­bién se exi­ge que las medi­das de cui­da­do inclu­yan a tra­ba­ja­do­res ter­ce­ri­za­dos y con­tra­ta­dos, no sólo a los “efec­ti­vos”. Estas medi­das fue­ron deba­ti­das en con­jun­to y expre­sa­das en un peti­to­rio que fir­ma­ron más de 400 tra­ba­ja­do­res del Fri­go­rí­fi­co.

Entre­tan­to, en el sec­tor de trans­por­te, el Cuer­po de Dele­ga­dos de la Línea 60 ha esta­ble­ci­do una serie de con­di­cio­nes para fun­cio­nar: la pro­vi­sión de alcohol en gel y la lim­pie­za de las uni­da­des al comen­zar y al ter­mi­nar el reco­rri­do, el blo­queo de la puer­ta delan­te­ra, y que se reali­cen con­tro­les de tem­pe­ra­tu­ra al ini­cio y al final de cada turno.

Los tra­ba­ja­do­res del sec­tor comer­cio tam­bién tuvie­ron que auto­or­ga­ni­zar medi­das de recla­mo ante la ausen­cia o el silen­cio de los dele­ga­dos sin­di­ca­les. Es así que los emplea­dos de gran­des super­mer­ca­dos como Coto, La Anó­ni­ma o La Galle­ga de la ciu­dad de Rosa­rio y la pro­vin­cia del Neu­quén, orga­ni­za­ron “aplau­sa­zos” para recla­mar reduc­ción del hora­rio de aten­ción y que se cum­plan las medi­das de higie­ne y pre­ven­ción pre­vis­tas por el pro­to­co­lo del pre­ven­ción del COVID 19.

Fun­da­men­tal, los tra­ba­ja­do­res del sec­tor salud tam­bién han recla­ma­do por sus con­di­cio­nes de tra­ba­jo, en espe­cial por la fal­ta de per­so­nal y de insu­mos y de ele­men­tos de pre­ven­ción, así como por la cali­dad de las ins­ta­la­cio­nes hos­pi­ta­la­rias. Los recla­mos dis­pa­ra­dos por la pan­de­mia de COVID 19 se suman a his­tó­ri­cos recla­mos sala­ria­les y en con­tra de la pre­ca­ri­za­ción labo­ra­les que rei­na en el sec­tor (ver “ No son Héroes. Son tra­ba­ja­do­res Pre­ca­ri­za­dos”).

En el mis­mo sen­ti­do, ha cir­cu­la­do una pla­ca de los y las tra­ba­ja­do­res de la cade­na Far­ma­city, exi­gien­do que dis­mi­nu­ya la can­ti­dad de tra­ba­ja­do­res por turno (cerran­do sec­to­res no escen­cia­les como per­fu­me­ría) y la reduc­ción del hora­rio de aten­ción.

Los “excep­tua­dos” II: el tra­ba­jo en las calles, ries­gos y repre­sión

Entre las acti­vi­da­des “excep­tua­das” de la cua­ren­te­na, están aque­llas vin­cu­la­das con la entre­ga a domi­ci­lio de comi­da. En los últi­mos años esta acti­vi­dad sufrio una trans­for­ma­cion radi­cal, al ser cap­tu­ra­da por pla­ta­for­mas de ser­vi­cios, y sus tra­ba­ja­do­res han pro­ta­go­ni­za­do pro­ce­sos de orga­ni­za­ción, recla­man­do el reco­no­ci­mien­to de la rela­ción de depen­den­cia que los vin­cu­la con las empresas/​plataformas. Es así que los tra­ba­ja­do­res de pla­ta­for­mas son uno de los gru­pos cuya sub­sis­ten­cia depen­de de “estar en la calle”, por lo que reci­bie­ron con ali­vio el hecho de estar auto­ri­za­dos para tra­ba­jar.

Sin embar­go, enfren­tan el pro­ble­ma de los ries­gos. Su mis­ma situa­ción de pre­ca­rie­dad hace que las medi­das de pre­ven­ción que­den en sus manos, sin poder recu­rrir a nin­gun emplea­dor que las garan­ti­ce, por lo que esta situa­ción incre­men­tó nota­ble­men­te los ries­gos que asu­men en sus tareas. Tra­ba­ja­do­res con­sul­ta­dos denun­cian que son tres los prin­ci­pa­les pro­ble­mas que enfren­tan en este con­tex­to: la difi­cul­tad para sos­te­ner las medi­das de pre­ven­ción al estar en la calle todo el tiem­po sin acce­so – o con acce­so espo­rá­di­co – a luga­res adon­de higie­ni­zar­se; las con­di­cio­nes de segu­ri­dad, con la rela­ti­va menor pro­tec­ción fren­te a robos o acci­den­tes de trán­si­to y, en algu­nas zonas, el hos­ti­ga­mien­to poli­cial.

Los “excep­tua­dos” III: avan­za­das empre­sa­rias en con­tra de la salud de los tra­ba­ja­do­res

Uno de los argu­men­tos de las empre­sas para obli­gar a sus emplea­dos a con­cu­rrir al tra­ba­jo fue que están excep­tua­das de la cua­ren­te­na. En este pun­to, la pro­pia defi­ni­ción de “escen­cial” es obje­to de dispu­ta entre los tra­ba­ja­do­res y los patro­nes y se con­vier­te en un eje de recla­mo gre­mial. Es el caso de los tra­ba­ja­do­res de los call cen­ter de aten­ción al públi­co pro­pie­dad de Tele­cen­tro y Union­pel. En un comu­ni­ca­do dis­tri­bui­do el fin de sema­na, denun­cian que la empre­sa obli­ga a unos 50 tra­ba­ja­do­res a cum­plir sus tareas con nor­ma­li­dad a pesar de no ser una acti­vi­dad esen­cial. Las fuen­tes con­sul­ta­das sos­tie­nen que la pro­vi­sión de ele­men­tos de higie­ne es míni­ma, las con­di­cio­nes son de haci­na­mien­to y que – como denun­cian en su comu­ni­ca­do – son ame­na­za­dos y hos­ti­ga­dos para no fal­tar al tra­ba­jo.

A su vez, como pro­duc­to de una manio­bra de trian­gu­la­ción con­trac­tual, figu­ran como tra­ba­ja­do­res fue­ra de con­ve­nio en el rubro pape­le­ro, con lo que care­cen de repre­sen­ta­ción sin­di­cal.

Por una par­te y como men­cio­na­mos, las empre­sas per­te­ne­cien­tes al Gru­po Techint logra­ron la excep­ción de la cua­ren­te­na. Sin embar­go, en la plan­ta de San Nico­lás la incor­po­ra­ción de dota­cio­nes míni­mas se reali­zó a tra­vés de tur­nos de 12 horas, lo que plan­tea lógi­ca preo­cu­pa­ción en los tra­ba­ja­do­res res­pec­to de las inten­cio­nes de la empre­sa de impo­ner ese régi­men más allá del tiem­po que dure la cua­ren­te­na.

En otras plan­tas del Gru­po, se apro­ve­chó la situa­ción para inten­tar impo­ner reba­jas sala­ria­les dejan­do en evi­den­cia que están dis­pues­tos a avan­zar sobre con­quis­tas his­tó­ri­cas de los tra­ba­ja­do­res meta­lúr­gi­cos (ver Gru­po Techint: cri­sis, pan­de­mia y ajus­te en Tena­ris SIAT).

En este bre­ve, y de nin­gu­na mane­ra exhaus­ti­vo, repor­te inten­ta­mos poner de mani­fies­to la exis­ten­cia de una con­fron­ta­ción en la socie­dad que, en vez de enfren­tar a indi­vi­duos “res­pon­sa­bles” y “altruis­tas” con “egoís­tas” e “irres­pon­sa­bles” que vio­lan la cua­ren­te­na, enfren­ta a un con­jun­to mino­ri­ta­rio de pode­ro­sos que tie­nen el poder de deci­dir sobre las con­di­cio­nes de salud y de vida de gran­des mayo­rías de la pobla­ción.

Y ese poder lle­ga inclu­so, a con­mi­nar­los a empren­der accio­nes en per­jui­cio de sus pro­pio bien­es­tar y tran­qui­li­dad. En todos los casos, el otor­ga­mien­to de las licen­cias fue dis­cu­ti­do y plan­tea­do por dele­ga­dos, o por refe­ren­tes de los tra­ba­ja­do­res. En todos los casos, los tra­ba­ja­do­res denun­cian pre­sio­nes para con­cu­rrir al tra­ba­jo – a tra­vés de vías no ofi­cia­les, como gru­pos de what­tasp o correos elec­tró­ni­cos – por par­te de los geren­tes, encar­ga­dos y jefes.

Si no hay fuer­za y orga­ni­za­ción gre­mial, cada tra­ba­ja­dor indi­vi­dual se enfren­ta a la alter­na­ti­va de per­der el empleo o arries­gar su salud y la de sus fami­lia­res. Es la acción colec­ti­va y soli­da­ria del con­jun­to la que nos va a per­mi­tir cui­dar­nos, garan­ti­zar la pre­ven­ción y mejo­rar nues­tras con­di­cio­nes de tra­ba­jo y de vida.