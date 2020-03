Argentina. Memoria. El día que una gran pancarta sobre el asesino Videla fue colocada en el transcurso del partido Argentina-Holanda en 1979 en Berna (video)

Por Ramón El Sui­zo, corres­pon­sal de Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 25 mar­zo 2020

Cuan­do en julio 2017 en el Resu­men Lati­noa­me­ri­cano pude leer el artícu­lo sobre las bases negras del arco en la final del Mun­dial Argen­ti­na 1978, me recor­dé de uno de mis momen­tos más emo­ti­vos en mi mili­tan­cia en Sui­za : Con moti­vo del aniver­sa­rio 75 de la FIFA en 1979 en Ber­na la repe­ti­ción de la final Argen­ti­na-Holan­da. Una estu­dian­te sui­za con amis­ta­des entre los argen­ti­nos me infor­mó que que­rían mani­fes­tar en esta oca­sión su con­de­na de la Dic­ta­du­ra de Vide­la y me pidie­ron cola­bo­rar en la con­fec­ción de una ban­de­ra res­pec­ti­va. Ela­bo­ré 7 man­tas de cada una más o menos un metro cua­dra­do VI-DE-LA-AS-ES-IN‑O, cada una con dos palos del­ga­dos para no lla­mar la aten­ción de la poli­cía en el esta­dio, las enro­llé indi­vi­dual­men­te y les di una envol­tu­ra azul-blan­ca-azul para fin­gir ban­de­ras argen­ti­nas y nos pusi­mos gorras de papel de los mis­mos colo­res. Así ves­ti­da como “barra argen­ti­na” entra­mos 5 suizo/​as y 3 argen­ti­nos sin pro­ble­mas al esta­dio en Ber­na para ubi­car­nos estra­té­gi­ca­men­te ya para el par­ti­do ini­cial Sui­za-Islan­dia. Nues­tro obje­ti­vo eran las cáma­ras de las Tele­vi­so­ras de todo el mun­do que iban a cubrir el even­to. Para no per­mi­tir a las cáma­ras evi­tar nues­tras ban­de­ras, nos ubi­ca­mos el ladi­to de un arco en pri­me­ra fila. Cla­ro que íba­mos a moles­tar la vis­ta a los espec­ta­do­res detrás. Para evi­tar roces hici­mos 5 mil octa­vi­llas, expli­can­do que no está­ba­mos con­tra el fut­bol ni con­tra el equi­po argen­tino, sino con­tra la Dic­ta­du­ra mili­tar de Vide­la. A mi me tocó direc­tor de orques­ta, cada vez que la pelo­ta (y las cáma­ras) iban venir hacia nues­tro arco, íba­mos levan­tar el VI-DE-LA-AS-ES-IN‑O para bajar­lo cuan­do se ale­ja­ban. Por nues­tro aspec­to la gen­te se ima­gi­na­ba que ese iba ser el lado de los argen­ti­nos y casi todos los espec­ta­do­res argen­ti­nos se ubi­ca­ron de nues­tro lado. Arri­ba de noso­tros en la últi­ma fila unos refu­gia­dos argen­ti­nos expan­die­ron una gran man­ta MILITARES SON MISERIA Y REPRESIÓN y una man­ta con el ros­tro de Vide­la, por su ubi­ca­ción fácil­men­te eva­di­ble por las cáma­ras.

Cuan­do empe­zó el par­ti­do-repe­ti­ción de la Final mun­dial Argen­ti­na-Holan­da, repar­ti­mos las octa­vi­llas y levan­ta­mos nues­tras man­tas y encon­tra­mos la acep­ta­ción gene­ra­li­za­da tam­bién entre los espec­ta­do­res sui­zos, lo que nos per­mi­tió dejar la con­sig­na todo el tiem­po arri­ba a la vis­ta. El arque­ro argen­tino se ubi­có en el pri­mer tiem­po en el arco “nues­tro” y no escon­dió su sim­pa­tía con nues­tra mani­fes­ta­ción. A los 20 minu­tos del par­ti­do nos sor­pren­die­ron unos poli­cías de civil, me inmo­vi­li­za­ron con spray pimien­ta y se corrie­ron lle­ván­do­se la pri­me­ra man­ta del “VI”. Inme­dia­ta­men­te cen­te­na­res de espec­ta­do­res argen­ti­nos y sui­zos nos orga­ni­za­mos para la defen­sa, mine­ros refu­gia­dos argen­ti­nos se hicie­ron car­go de las man­tas AS-ES-IN‑O y del gru­po de la últi­ma fila arri­ba baja­ron el ros­tro de Vide­la para sus­ti­tuir lo roba­do. Y un ambien­te tre­men­do, miles de voces gri­tan­do VIDELA HIJO DE PUTA. Ya en el Segun­do Tiem­po del par­ti­do a unos 15 minu­tos nos pare­ció que se habían meti­do gen­te infil­tre y está­ba­mos toman­do medi­das de refuer­zo cuan­do los 15 a 30 hom­bres sos­pe­cho­sos empe­za­ron con arran­car­nos las pri­me­ras 2 man­tas del ASESINO y empe­zó una pelea gene­ra­li­za­da de puños y pata­das de espec­ta­do­res argen­ti­nos y sui­zos con­tra los infil­tra­dos. Les hici­mos una pura masa­cre : Des­pués de una pelea inten­sa de unos 2 minu­tos los inva­so­res que toda­vía esta­ban en con­di­cio­nes de cami­nar, arras­tra­ron sus cole­gas con menos suer­te. Yo de mi par­te per­dí mis len­tes por un gol­pe de palo que me pudo dar uno de los infil­tra­dos mien­tras yo esta­ba machu­can­do uno de ellos. “Ramón per­dió sus len­tes” se gri­tó y en segun­dos me los encon­tra­ron en el piso, pero no eran los míos y pron­to los encon­tra­mos y no me preo­cu­pó que ya les fal­ta­ba un vidrio. Los mani­fes­tan­tes argen­ti­nos de la últi­ma fila baja­ron su inmen­sa man­ta “MILITARES SON MISERIA Y REPRESIÓN” y el tiem­po res­tan­te del par­ti­do fue de un espí­ri­tu triun­fan­te con­tra la cri­mi­nal dic­ta­du­ra de Vide­la y sus títe­res sui­zos. El par­ti­do empa­ta­do se defi­nió con tiros de penal­ti, el úni­co momen­to que todxs gri­ta­mos ¡Viva Argen­ti­na!

La TV argen­ti­na de la dic­ta­du­ra inten­tó tapar la leyen­da con publi­ci­dad pero de todos modos el mun­do se ente­ró del repu­dio