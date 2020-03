Nación Mapuche. Denuncian a empresas forestales

Resu­men lati­noa­me­ri­cano, 24 mar­zo 2020

Comu­ni­ca­do públi­co.

Las orga­ni­za­cio­nes y comu­ni­da­des aba­jo fir­man­tes, infor­ma­mos a nues­tro pue­blo nación mapu­che lo siguien­te:

Kiñe: en el actual con­tex­to de con­fron­ta­ción entre nues­tro pue­blo y el esta­do chi­leno, el movi­mien­to mapu­che auto­no­mis­ta ha con­ti­nua­do en la lucha por nues­tros dere­chos polí­ti­cos y terri­to­ria­les, agu­di­zan­do la con­fron­ta­ción con­tra nues­tro enemi­go his­tó­ri­co, las fores­ta­les. Éstas últi­mas, des­de hace un tiem­po a la fecha, lle­van ade­lan­te un nue­vo plan que pre­ten­de la des­ar­ti­cu­la­ción y des­mo­vi­li­za­ción de la dig­na resis­ten­cia mapu­che, infil­tran­do direc­ta­men­te las comu­ni­da­des mapu­che, com­pran­do a pseu­dos diri­gen­tes, tan­to de comu­ni­da­des como orga­ni­za­cio­nes, lo que ha traí­do una serie de situa­cio­nes nefas­tas para nues­tro pue­blo.

Las fores­ta­les, prin­ci­pa­les usur­pa­do­res de tie­rra y sos­te­ne­do­res del extrac­ti­vis­mo en nues­tro terri­to­rio, hoy actúan a tra­vés de ope­ra­do­res polí­ti­cos win­kas y mapu­che, infil­tran­do y dere­cha­men­te com­pran­do diri­gen­tes mapu­che a todo nivel, con el aval del fas­cis­ta gobierno de turno.

Epu: En este con­tex­to de intro­mi­sión direc­ta del capi­tal fores­tal, por nues­tra posi­ción polí­ti­ca e ideo­ló­gi­ca, ade­más por la moral y dig­ni­dad demos­tra­das por el movi­mien­to auto­no­mis­ta mapu­che que­re­mos hacer la siguien­te denun­cia:

En par­ti­cu­lar, en el caso Piden­co – Luma­co, quie­nes hoy habi­ta­mos y ejer­ce­mos el ver­da­de­ro con­trol terri­to­rial hace ya 4 años en el pre­dio Piden­co, anti­guo lof Pele­co, lle­va­mos ade­lan­te un pro­ce­so de recu­pe­ra­ción terri­to­rial y auto­nó­mi­co que se ins­cri­be en lo que lla­ma­mos recons­truc­ción nacio­nal mapu­che, expre­sa­do con­cre­ta­men­te en la posi­ción y asen­ta­mien­to en el pre­dio en con­flic­to, per­te­ne­cien­te según la ley win­ka a fores­tal Arau­co. Lle­va­mos ade­lan­te la resis­ten­cia, auto­de­fen­sa y a la vez, la reins­ta­la­ción de las for­mas de vida mapu­che, con cons­truc­ción de casas y Ruka, huer­tos, siem­bras, crian­za de gana­do y aves, como tam­bién el levan­ta­mien­to de rewe, gui­lla­tu­we, pali­we. Todo con el fin de avan­zar, en el terreno con­cre­to, con la recu­pe­ra­ción de nues­tros ver­da­de­ros dere­chos polí­ti­cos- terri­to­ria­les, de mane­ra dig­na y ver­da­de­ra­men­te autó­no­ma.

Sin embar­go, han apa­re­ci­do ope­ra­do­res polí­ti­cos mapu­che, que hoy se desem­pe­ñan como con­tra­tis­tas fores­ta­les, man­da­ta­dos direc­ta­men­te por la fores­tal con la inten­ción e inte­rés de ingre­sar a explo­tar el pino que aún que­da en el pre­dio Piden­co, de mane­ra man­co­mu­na­da con la empre­sa, sien­do estos mapu­che quie­nes se harían car­go de las fae­nas en su rol de con­tra­tis­tas. Esto repre­sen­ta­ría una derro­ta polí­ti­ca estra­té­gi­ca para quie­nes desa­rro­lla­mos una ver­da­de­ra lucha revo­lu­cio­na­ria por terri­to­rio y auto­no­mía.

Por lo ante­rior, debi­do a nues­tra obli­ga­ción moral como mapu­che que lucha­mos de mane­ra dig­na, sin ven­der­nos ni tran­zar, con­fia­dos en que esta for­ma de lucha nos otor­ga­rá ver­da­de­ra auto­no­mía, es que denun­cia­mos el actuar ines­cru­pu­lo­so de Aucan Huil­ca­man, quien se ha comu­ni­ca­do direc­ta­men­te con gen­te que está den­tro del pro­ce­so con el fin de con­ven­cer­nos para nego­ciar. Des­de hace un buen tiem­po tie­ne con­tac­tos direc­tos con la empre­sa, rea­li­za tra­tos comer­cia­les con empre­sa­rios obte­nien­do rédi­tos eco­nó­mi­cos y polí­ti­cos y se rodea de pseu­dos diri­gen­tes mapu­che, la mayo­ría con­tra­tis­tas fores­ta­les. Más pre­ci­sa­men­te, en el caso pun­tual de Piden­co, otro nom­bre se ha vuel­to quien direc­ta­men­te pre­ten­de ven­der esta lucha y lle­var a cabo la nego­cia­ción, con el fin de hacer­se car­go de las fae­nas de extrac­ción den­tro del pre­dio; se tra­ta de Eduar­do Cayu­pi, quien has­ta la actua­li­dad se des­em­pa­ña­na como con­tra­tis­ta de Bos­ques Cau­tín, per­so­na­je que lle­va más de dos déca­das pres­tan­do ser­vi­cios a empre­sas fores­ta­les en terri­to­rio mapu­che, pro­vo­can­do resul­ta­dos funes­tos para la lucha como es el con­flic­to entre mapu­che.

De igual for­ma, denun­cia­mos al pseu­do diri­gen­te Gal­va­rino Rai­man, quien en su con­di­ción de con­tra­tis­ta fores­tal, hoy se ha con­ver­ti­do en el emba­ja­dor de fores­tal Arau­co a car­go de la cer­ti­fi­ca­ción fores­tal de la empre­sa, sien­do su labor coop­tar a la mayo­ría de las comu­ni­da­des con el fin de pre­sen­tar a Arau­co como una fores­tal ami­ga­ble en terri­to­rio mapu­che. Nos hemos ente­ra­do que este per­so­na­je ten­dría un via­je agen­da­do a nue­va Zelan­da, finan­cia­do por la mis­ma empre­sa.

Kvla: lamen­ta­ble­men­te, estas inter­ven­cio­nes de mapu­che ven­di­dos que nego­cian a cos­ta de quie­nes luchan ver­da­de­ra­men­te no es nue­va, la lis­ta de per­so­na­jes que se han pues­to dere­cha­men­te al lado de las empre­sas fores­ta­les es lar­ga. Cali­fi­ca­mos a estos pseu­dos diri­gen­tes como yana­co­na, que saben muy bien lo que están hacien­do: sin tra­ba­jar se lle­nan los bol­si­llos con pla­ta, a cos­ta de mapu­che que por nece­si­dad tra­ba­jan como sus emplea­dos; es cier­to que tra­ba­jan para la fores­tal, pero lo reite­ra­mos, lo enten­de­mos como una nece­si­dad, no así la de quie­nes se han trans­for­ma­do en con­tra­tis­tas y hoy son sus jefes.

Meli: de igual mane­ra, denun­cia­mos públi­ca­men­te a las fores­ta­les Minin­co y Arau­co de gene­rar las con­di­cio­nes para que exis­tan enfren­ta­mien­tos entre mapu­che, inter­vi­nien­do no sólo con la coop­ta­cion, sino tam­bién han finan­cia­do la crea­ción de guar­dias mapu­che arma­dos por las mis­mas empre­sas, con el fin de que de pro­duz­can enfren­ta­mien­tos entre wei­cha­fe y guar­dias mapu­che, lo que ya está ocu­rrien­do en la zona de Erci­lla y Lleu-lleu, sien­do finan­cia­dos direc­ta­men­te por ope­ra­do­res de la fores­tal con el silen­cio bene­plá­ci­to de poli­cías, fis­ca­les y auto­ri­da­des de este gobierno. Fren­te a esta lamen­ta­ble reali­dad, le endo­sa­mos la res­pon­sa­bi­li­dad direc­ta a direc­ti­vos y due­ños de las fores­ta­les, quie­nes están detrás de un plan para que nos mate­mos entre mapu­che. Res­pon­sa­bi­li­za­mos tam­bién, como diji­mos ante­rior­men­te, a las auto­ri­da­des de turno por incen­ti­var una cam­pa­ña del terror con­tra quie­nes aún nos man­te­ne­mos en el camino de lucha.

Kechu: es por todo lo ante­rior, que hace­mos un lla­ma­do poten­te a todo nues­tro pue­blo nación mapu­che y par­ti­cu­lar­men­te al movi­mien­to mapu­che auto­no­mis­ta, a estar aten­tos a estas situa­cio­nes, a no pisar el pali­to y dejar­nos lle­var por el enga­ño por par­te de las fores­ta­les, no crea­mos, pu peñi pu lag­mien, que aque­llos que nos han gol­pea­do, encar­ce­la­do, ase­si­na­do, deja­do sin agua nues­tras tie­rras, des­trui­do nues­tros terri­to­rios, hoy ten­gan una bue­na volun­tad, por­que ellos son exper­tos en enga­ños y lo que hoy ocu­rre es sólo una estra­te­gia más, para los ricos somos un núme­ro más, entien­da nues­tra gen­te de una vez por todas que estos ofre­ci­mien­to no son for­tui­tos ni de bue­na volun­tad, sino que es sólo la inten­ción de hacer­nos pelear entre noso­tros. Que la pla­ta no nuble nues­tra dig­ni­dad, a no creer­le a los yana­co­nas y pseu­dos diri­gen­tes que sólo pien­san en sus bol­si­llos y aspi­ra­cio­nes de poder.

Kayu: por últi­mo, ante la arre­me­ti­da empre­sa­rial hace­mos el lla­ma­do a la uni­dad de los wei­cha­fe, esta­mos en tiem­pos his­tó­ri­cos, no pode­mos trai­cio­nar nues­tro lega­do here­da­do por nues­tros futa­ke­che­yem, a seguir luchan­do por auto­no­mía y terri­to­rio que nos ha cos­ta­do tan­to con­se­guir, no pode­mos tirar por la bor­da las con­quis­tas que hemos logra­do a base de lucha y que han sig­ni­fi­ca­do san­gre, sudor y lágri­mas a mucha gen­te, con­ti­nue­mos sin tran­zar, ya son más de dos déca­das de lucha revo­lu­cio­na­ria mapu­che de for­ma dig­na y heroi­ca en con­tra del capi­tal, la oli­gar­quía y los mal­di­tos gru­pos eco­nó­mi­cos. Hemos pues­to con el sacri­fi­cio de todos en jaque a los más pode­ro­sos de este nefas­to país.

No pode­mos tran­zar el sacri­fi­cio de pu peñi ka pu lag­mien que se han sacri­fi­ca­do de mane­ra valiente,digna y hones­ta, ofre­cien­do su vida inclu­si­ve… nues­tros muer­tos, por nues­tros pre­sos, por los muti­la­dos y heri­dos.

¡¡¡Ni un minu­to de paz a las mal­di­tas fores­ta­les!!!

¡¡¡Fue­ra fores­ta­les y yana­co­nas del Wall­ma­pu!!!

¡¡La lucha por terri­to­rio y auto­no­mía debe con­ti­nuar como sea… pase lo que pase!!!

¡¡Amu­le­pe taiñ wei­chan!!

Wewaiñ – mari­chi­weu

Lof Piden­co- Luma­co.

Lof Temu­le­mu.

Comu­ni­dad Llo­llo­wen­ko – Los Sau­ces.

Fami­lia­res y ami­gos de Daniel Canio del lof Llew­pe­ko.

Ppm Daniel Canio.

Lon­ko Cata­lán comu­ni­dad Anto­nio Milla­len – Lau­ta­ro.

Coor­di­na­do­ra Arau­co Malle­co.