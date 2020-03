Estudian usar autobuses para el traslado de trabajadores del campo – La otra Andalucía

Que el Pue­blo Tra­ba­ja­dor Anda­luz no deje de tra­ba­jar, aun ponien­do en ries­go su salud, para que el capi­ta­lis­mo no deje de pro­du­cir ganan­cias para la patro­nal. Esa es la cons­gi­na y por eso la Jun­ta estu­dia uti­li­zar los auto­bu­ses de trans­por­te esco­lar para tras­la­dar a los tra­ba­ja­do­res del cam­po a las explo­ta­cio­nes agra­rias mien­tras se pro­lon­ga el esta­do de alar­ma. Así lo ha tras­la­da­do el pre­si­den­te anda­luz, Juan­ma Moreno, en una entre­vis­ta reco­gi­da por Anda­lu­cía Infor­ma­ción.

Según he decla­ra­do Moreno Boni­lla se está vien­do “cómo solu­cio­na­mos el pro­ble­ma para trans­por­tar a esos tra­ba­ja­do­res”, y ha anun­cia­do que “pro­ba­ble­men­te vaya­mos a adop­tar la medi­da de que, los auto­bu­ses que tene­mos para los cole­gios, que los esta­mos pagan­do para que esas empre­sas no entren en quie­bra, pero que no están tenien­do tra­ba­jo por­que no hay cole­gios abier­tos, pro­ba­ble­men­te los uti­li­ce­mos, como son amplios, para tras­la­dar a los tra­ba­ja­do­res del cam­po con las dis­tan­cias y garan­tías sufi­cien­tes para que no se con­ta­gien” del coro­na­vi­rus.