Enfermeras/os en paro reclaman la contratación de profesionales frente a la propuesta de la Consejería de “reclutar voluntariado”

“¿A qué está espe­ran­do la Direc­ción y el Con­se­je­ro de Salud para dotar de per­so­nal sani­ta­rio sufi­cien­te para hacer fren­te a la cri­sis del Covid-19?”. Es la pre­gun­ta que plan­tea al gobierno anda­luz un gru­po de enfer­me­ras y enfer­me­ros en paro que recla­man a los res­pon­sa­bles sani­ta­rios en Anda­lu­cía la con­tra­ta­ción de pro­fe­sio­na­les sani­ta­rios en des­em­pleo. “Esta­mos dis­pues­tos a poner­nos en la trin­che­ra del Covid-19 y frus­tra­dos por no poder arre­man­gar­nos y poner­nos a tra­ba­jar en equi­po”, reivin­di­can en una car­ta abier­ta diri­gi­da a tra­vés de este medio al con­se­je­ro Jesús Agui­rre.

Es la voz de la indig­na­ción de un gru­po de pro­fe­sio­na­les anda­lu­ces, mayo­ri­ta­ria­men­te de Sevi­lla, que ase­gu­ran estar vivien­do “expec­tan­tes” la situa­ción al igual, según ase­gu­ran en su escri­to, que “casi la mitad” de una pro­mo­ción de enfer­me­ría que ter­mi­nó la carre­ra hace cua­tro años y que piden una opor­tu­ni­dad en esta cri­sis sani­ta­ria.

“Esta­mos dis­pues­tos a poner­nos en pri­me­ra línea de bata­lla con­tra el virus, expo­nién­do­nos en pri­me­ra per­so­na al con­ta­gio pro­pio y ponien­do en ries­go a nues­tros fami­lia­res, los cua­les muchos for­man par­te del colec­ti­vo más vul­ne­ra­ble”, se ofre­ce el colec­ti­vo.

Pese a que el Gobierno anda­luz ha reite­ra­do en varias oca­sio­nes estar “pre­pa­ra­do para aten­der has­ta diez mil infec­ta­dos por el coro­na­vi­rus” y se pre­vé que las con­tra­ta­cio­nes para refor­zar el dis­po­si­ti­vo de con­ten­ción con­tra la pan­de­mia alcan­ce las 1.700 en bre­ve, este gru­po de pro­fe­sio­na­les no acep­ta otras posi­bles medi­das anun­cia­das por la Con­se­je­ría de Salud para afron­tar esta cri­sis.

En su escri­to diri­gi­do al con­se­je­ro Aqui­rre se refie­ren tan­to a la pues­ta en mar­cha de una bol­sa de volun­ta­rios como al anun­cio de la con­tra­ta­ción de jubi­la­dos, resi­den­tes y estu­dian­tes uni­ver­si­ta­rios como ini­cia­ti­vas paliar la fal­ta de pro­fe­sio­na­les sani­ta­rios. “Aten­der y cui­dar a enfer­mos es par­te de nues­tro come­ti­do como enfer­me­ros y, aun­que este­mos pasan­do por momen­tos difí­ci­les, esto que hace­mos dia­ria­men­te en todos los hos­pi­ta­les es un tra­ba­jo. Y por tan­to, no vamos a con­sen­tir que haya ni un solo volun­ta­rio ejer­cien­do nues­tra pro­fe­sión, sin cober­tu­ra legal, sin dere­chos labo­ra­les, y en pri­me­ra línea de bata­lla mien­tras sigan exis­tien­do tra­ba­ja­do­res en des­em­pleo”, reivin­di­can.

Estos pro­fe­sio­na­les en paro sub­ra­yan la impor­tan­cia de una pro­fe­sión para la que ejer­cer­la requie­re de “cono­ci­mien­tos, habi­li­da­des y expe­rien­cia”. “¡Por la con­tra­ta­ción masi­va de per­so­nal sani­ta­rio que dote de recur­sos sufi­cien­tes para evi­tar el colap­so ya!”, con­clu­ye la car­ta diri­gi­da al con­se­je­ro anda­luz de Salud, que repro­du­ci­mos a con­ti­nua­ción:

CARTA ABIERTA A JESÚS AGUIRRE, CONSEJERO DE SALUD Y FAMILIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Aca­ba­mos de cono­cer que el 12% de los casos posi­ti­vos en Coro­na­vi­rus en el Esta­do Espa­ñol corres­pon­den a per­so­nal sani­ta­rio. Mien­tras tan­to, aun­que no dis­po­ne­mos del núme­ro de sani­ta­rios que se encuen­tran actual­men­te des­em­plea­dos, sabe­mos que casi la mitad de una pro­mo­ción de enfer­me­ría que ter­mi­na­mos la carre­ra hace 4 años lo esta­mos, y por tan­to, pode­mos intuir que gran par­te de pro­mo­cio­nes ante­rio­res tam­bién lo están.

Somos un gru­po de enfer­me­ros y enfer­me­ras dis­pues­tos a poner­nos en la trin­che­ra del COVID-19. Esta­mos expec­tan­tes por cómo trans­cu­rre la situa­ción y frus­tra­dos por no poder arre­man­gar­nos y poner­nos a tra­ba­jar en equi­po. Esta­mos dis­pues­tos a poner­nos en pri­me­ra línea de bata­lla con­tra el virus, expo­nién­do­nos en pri­me­ra per­so­na al con­ta­gio pro­pio y ponien­do en ries­go a nues­tros fami­lia­res, los cua­les muchos for­man par­te del colec­ti­vo más vul­ne­ra­ble.

El núme­ro de anda­lu­ces posi­ti­vos en coro­na­vi­rus lle­ga este domin­go a 1 725 y 47 muer­tos, según cifras ofi­cia­les; mien­tras sabe­mos que este núme­ro podría estar mul­ti­pli­ca­do debi­do a los insu­fi­cien­tes test rápi­dos de detec­ción que se están rea­li­zan­do.

En las últi­mas horas, hemos cono­ci­do las posi­bles medi­das que la Jun­ta de Anda­lu­cía ha anun­cia­do para afron­tar la cri­sis del Covid-19, en la que se reco­ge, “sacar una bol­sa de “voluntarios/​as” y con­tra­tar a jubi­la­dos, resi­den­tes y estu­dian­tes uni­ver­si­ta­rios” como medi­da para, según ellos, paliar la fal­ta de pro­fe­sio­na­les sani­ta­rios. Toda la pobla­ción está de acuer­do con que se cuen­te con la mayor núme­ro de manos posi­bles que pue­da des­con­ges­tio­nar nues­tros hos­pi­ta­les públi­cos y no se lle­gue al colap­so del Ser­vi­cio Anda­luz de Salud (SAS), como está ocu­rrien­do en otras CCAA como Madrid. Anda­lu­cía cuen­ta con 26.097 camas entre públi­cas y pri­va­das, con lo cual, debe­ría haber per­so­nal sani­ta­rio sufi­cien­te para aten­der a 26.097 per­so­nas. No sabe­mos cúan será la mag­ni­tud de pacien­tes que van a nece­si­tar esas camas, pero se pue­de intuir si ana­li­za­mos la cur­va de con­ta­gio en Ita­lia o sin ir más lejos, mirar hacia Madrid o Vito­ria. Aten­der y cui­dar a enfer­mos es par­te de nues­tro come­ti­do como enfer­me­ros y enfer­me­ras. Hay que enten­der que cada pacien­te, depen­dien­do de la patología(s) por la que esté hos­pi­ta­li­za­do y tenien­do en cuen­ta los ante­ce­den­tes per­so­na­les, hay que brin­dar unos cui­da­dos u otros, y esto, nece­si­ta de cono­ci­mien­tos. Pre­pa­rar y admi­nis­trar medi­ca­ción por dife­ren­tes vías de admi­nis­tra­ción, nece­si­ta de cono­ci­mien­tos y habi­li­da­des. El ges­to, apa­ren­te­men­te sen­ci­llo, de mover a un pacien­te para que no haga úlce­ras por pre­sión, nece­si­ta cono­ci­mien­tos, habi­li­da­des y expe­rien­cia. ¿Y si a todo esto le aña­di­mos la com­pli­ca­ción de tomar medi­das de ais­la­mien­to? ¿Y si ade­más esta­mos hablan­do de pacien­tes crí­ti­cos, en uni­da­des espe­cia­les con res­pi­ra­do­res? Es un moti­vo, de muchos, por lo que no se pue­de y no se debe sus­ti­tuir sani­ta­rios por volun­ta­rios. Aun­que este­mos pasan­do por momen­tos difí­ci­les, esto que hace­mos dia­ria­men­te en todos los hos­pi­ta­les es un tra­ba­jo, y como tal, debe estar regu­la­do y aco­gi­do al Esta­tu­to de los Tra­ba­ja­do­res. Por tan­to, no vamos a con­sen­tir que haya ni un solo volun­ta­rio ejer­cien­do nues­tra pro­fe­sión, sin cober­tu­ra legal, sin dere­chos labo­ra­les, y en pri­me­ra línea de bata­lla mien­tras sigan exis­tien­do trabajadores/​as en des­em­pleo. Pen­sa­mos que estas medi­das están rela­cio­na­das con la volun­tad de alcan­zar el aho­rro máxi­mo por par­te de la Jun­ta de Anda­lu­cía a cos­ta de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de la sani­dad, piso­tean­do una vez más nues­tra pro­fe­sión y apro­ve­chán­do­se de la bue­na fe y soli­da­ri­dad de la gen­te. En los últi­mos 3 días se han rea­li­za­do 66 con­tra­tos en toda Anda­lu­cía. 13, 20 y 33 con­tra­tos repar­ti­dos en el miér­co­les 18 de mar­zo, jue­ves 19 de mar­zo y vier­nes 20 de mar­zo, res­pec­ti­va­men­te. ¿A qué está espe­ran­do la Direc­ción y el Con­se­je­ro de Salud para dotar de per­so­nal sani­ta­rio sufi­cien­te para hacer fren­te a la cri­sis del COVID-19? ¿Están espe­ran­do a que los pro­fe­sio­na­les sani­ta­rios nos vea­mos obli­ga­dos a emi­grar a otras CCAA por la fal­ta de opor­tu­ni­dad labo­ral, y se que­den sin per­so­nal para los hos­pi­ta­les anda­lu­ces? ¿Para esto es la bol­sa de volun­ta­rios?

¡POR LA CONTRATACIÓN MASIVA DE PERSONAL SANITARIO QUE DOTE DE RECURSOS SUFICIENTES PARA EVITAR EL COLAPSO YA!

