Comunicado urgente de la Coordinadora de Trabajadores del Metal – La otra Andalucía

El des­pi­do de una enor­me can­ti­dad de [email protected] duran­te estos días por moti­vo de la cri­sis que ha pro­vo­ca­do el Covid19, está dejan­do a muchas fami­lias sin recur­sos para afron­tar el día a día. Mien­tras el Gobierno, a tra­vés del Pre­si­den­te y la Minis­tra de Tra­ba­jo, decla­ra con­ti­nua­men­te en los medios de comu­ni­ca­ción “QUE NADIE SE VA A QUEDAR FUERA en esta cri­sis”, las medi­das que están toman­do son todo lo con­tra­rio y dejan fue­ran a miles de [email protected], como siem­pre, a los que cuen­tan “con menos posi­bi­li­da­des”.

Y ello es así por­que, en la prác­ti­ca, quie­nes en reali­dad se están aco­gien­do a la opción de los ERTEs (con todas las medi­das de pro­tec­ción ya cono­ci­das) son mayo­ri­ta­ria­men­te las empre­sas más fuer­tes y casi siem­pre en rela­ción a su per­so­nal fijo; mien­tras que, en lo tocan­te a las peque­ñas y media­nas con­tra­tas y sub­con­tra­tas del metal, la tóni­ca domi­nan­te está sien­do el des­pi­do de todo su per­so­nal tem­po­ral (que son la mayo­ría de sus plan­ti­llas).

La faci­li­ta­ción de ERTE a las empre­sas, como GRAN MEDIDA/​AYUDA para paliar la cri­sis del Covid19, es muy defi­cien­te y cla­ra­men­te DISCRIMINATORIA, dan­do toda la potes­tad para que el tra­ba­ja­dor reci­ba esta ayu­da, a la deci­sión que tomen los dis­tin­tos empre­sa­rios entre sus­pen­der (ERTE) o des­pe­dir (extin­ción).

Pero las ayu­das con­cre­tas para afron­tar esta cri­sis no pue­den “selec­cio­nar” dis­cri­mi­na­to­ria­men­te al [email protected] que es sus­pen­di­do tem­po­ral­men­te exclu­yen­do al des­pe­di­do, ni a los que pres­tan los ser­vi­cios en una empre­sa con más o menos sol­ven­cia eco­nó­mi­ca o más o menos sen­si­bi­li­dad social por par­te del empre­sa­rio. Las ayu­das, mien­tras que dure esta cri­sis, deben de ser para [email protected]

Recor­de­mos que la faci­li­ta­ción por par­te del Gobierno a las empre­sas, per­mi­te que [email protected] [email protected] inclui­dos en ERTE, no con­su­man pres­ta­ción (pon­gan el con­ta­dor a cero) y, en el caso de que no ten­gan dere­cho a pres­ta­ción, sí pue­dan cobrar­la. Es decir, que [email protected] [email protected] que son des­pe­di­dos sin ERTE, CONSUMEN su pres­ta­ción y el que no ten­ga dere­cho a ella, se que­da­rá sin COBRAR NADA.

Pero la trans­ver­sa­li­dad de esta cri­sis, hace que todos los sec­to­res se vean afec­ta­dos por ella, ya sean tra­ba­ja­do­res de gran­des o peque­ñas empre­sas, fijos o tem­po­ra­les. Por eso esta medi­da de ayu­da par­cial resul­ta total­men­te dis­cri­mi­na­to­ria y demues­tra una gran cegue­ra de la cla­se polí­ti­ca ante los pro­ble­mas de la CLASE TRABAJADORA, ahon­dan­do más, cuan­to más vul­ne­ra­ble sea el sec­tor.

LA EVENTUALIDAD YA LA PAGAMOS [email protected] TRABAJADORES DÍA A DÍA para que ade­más, en una cri­sis como esta, que­de­mos exen­tos de unas ayu­das por la tor­pe­za de un Gobierno que vuel­ve a dejar­nos a mer­ced de los empre­sa­rios.

¿SABE EL GOBIERNO CUÁNTOS [email protected] HAN SIDO YA (O LO VAN A SER) [email protected] SIN QUE SUS EMPRESAS HAYAN SOLICITADO UN ERTE O ANTES DE ESTA SOLICITUD? Pues ya la seño­ra Minis­tra pue­de ir mirán­do­lo en la base de datos del SEPE. Va a com­pro­bar [email protected] LOS QUE SE QUEDAN FUERA.

¿Y sabe el gobierno tam­bién a cuán­tos trabajadores/​as el ini­cio de esta cri­sis les cogió en el paro, cobran­do un míni­mo sub­si­dio o sin cobrar nada y que aho­ra, ence­rra­dos en sus casas, se ven impo­si­bi­li­ta­dos para bus­car tra­ba­jo y aún más para encon­trar­lo? Segu­ra­men­te cien­tos de miles.

No, de los efec­tos de esta cri­sis no pode­mos resul­tar exclui­dos nin­gún trabajador/​a; nadie pue­de ser mar­gi­na­do, ni olvi­da­do por el Esta­do en momen­tos como estos, sobre todo si se tie­ne en cuen­ta que, jun­to a esa fal­ta de medi­das com­pen­sa­to­rias que van a sufrir cien­tos de miles de trabajadores/​as des­pe­di­dos o des­em­plea­dos, las deci­sio­nes adop­ta­das por el gobierno supo­nen “de fac­to” que, a los gran­des empre­sa­rios que optan por los ERTEs, esta cri­sis no les va a cos­tar ni un euro, por­que las pres­ta­cio­nes de sus tra­ba­ja­do­res las paga­rá el des­em­pleo y las coti­za­cio­nes el INSS. ES INDIGNANTE QUE EMPRESAS CON BENEFICIOS MÁS QUE SOBRADOS DURANTE AÑOS Y AÑOS VAYAN A SALIR INDEMNES DE ESTA SITUACIÓN Y QUE EL COSTE DE MANTENER A SUS TRABAJADORES/​AS DURANTE LOS CIERRES VAYA A RECAER EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL ESTADO.

Por ello, exi­gi­mos al Gobierno un plan de cho­que poten­te YA. Pero antes que nada, que rec­ti­fi­que las medidas/​ayudas toma­das e incor­po­re a toda la cla­se tra­ba­ja­do­ra a ella. En con­cre­to, recla­ma­mos:

➡️ RESPECTO A LAS EMPRESAS DE CONTRATAS Y SUBCONTRATAS: Que se legis­le de for­ma urgen­te para poner fin a la olea­da masi­va de des­pi­dos que se están pro­du­cien­do de los trabajadores/​as más pre­ca­ri­za­dos (even­tua­les, obras y ser­vi­cios, etc.) en las con­tra­tas y sub­con­tra­tas del metal.

➡️ RESPECTO A LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS DE LAS CONTRATAS Y SUBCONTRATAS: Que se legis­le tam­bién con urgen­cia para otor­gar a estos trabajadores/​as los mis­mos dere­chos en mate­ria de pres­ta­cio­nes por des­em­pleo que las reco­no­ci­das a los afec­ta­dos por Expe­dien­tes de Regu­la­ción Tem­po­ral de Empleo. Nin­gún tra­ba­ja­dor sus­pen­di­do o des­pe­di­do pue­de que­dar fue­ra en estos momen­tos de la pro­tec­ción por des­em­pleo pres­ta­da por el Esta­do.

➡️ RESPECTO A LAS PERSONAS DESEMPLEADAS PREVIA A LA CRISIS: Que se garan­ti­ce con urgen­cia una pres­ta­ción bási­ca y sufi­cien­te para todos los desempleados/​as que care­cie­ran de ellas antes de la cri­sis o la pue­dan per­der duran­te el perio­do que esta dure.

➡️ RESPECTO A LAS GRANDES EMPRESAS: Resul­ta urgen­te legis­lar tam­bién para exi­gir a las gran­des empre­sas que cubran median­te impues­tos ordi­na­rios o extra­or­di­na­rios la par­te del cos­te de estas medi­das que en pro­por­ción a sus enor­mes ganan­cias les corres­pon­de.

¡ALTO YA A LOS DESPIDOS!

¡NINGÚN DESEMPLEADO/​A SIN PRESTACIONES!

¡QUE LOS COSTES DE ESTA CRISIS RECAIGAN SOBRE LOS QUE MÁS TIENEN!

Cádiz, a 20 de mar­zo de 2020.

COORDINADORA TRABAJADORES DEL METAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ