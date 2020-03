Argentina. «Disparos en la madrugada», un video en la semana de la Memoria

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 25 mar­zo 2020

De los auto­res:

«Cuan­do con­ce­bi­mos la idea del video, está­ba­mos lejos de los acon­te­ci­mien­tos del pre­sen­te. Tres momen­tos dis­tin­tos, tres per­so­nas dis­tin­tas, con tres dis­cur­sos artís­ti­cos dis­tin­tos. Daniel Ote­ro sacó las fotos. María Pía Chie­sino escri­bió los poe­mas. Mar­ce­lo Ico­no­mi­dis con­ci­bió la idea del docu­men­tal. Con­vo­có a Flo­pa Les­ta­ni para la lec­tu­ra, a Mariano Matu­lich para tra­ba­jar en la músi­ca, y a Andrés For­tu­na­to para la pun­ta­da sono­ra final. Esa apa­ren­te dis­per­sión con­flu­ye en un barrio del conur­bano: San Vicen­te. Y en las figu­ras de Juan Domin­go Perón y Rodol­fo Walsh. Toda epi­de­mia deja secue­las en la memo­ria his­tó­ri­ca de los pue­blos, pero las hue­llas del infierno siguen intac­tas. La com­pren­sión del pasa­do es esen­cial, no solo para dimen­sio­nar el pre­sen­te, sino tam­bién para trans­for­mar el futu­ro. La soli­da­ri­dad es el vec­tor nece­sa­rio para dar vuel­ta la taba de las suce­si­vas derro­tas del cam­po popu­lar. El opor­tu­nis­mo y la mise­ra­bi­li­dad de Astiz o Etche­co­latz pidien­do pri­sión domi­ci­lia­ria por la pan­de­mia, nos lle­va a redo­blar esfuer­zos, para que los crí­me­nes de lesa huma­ni­dad no que­den impu­nes. Y en el úni­co lugar que la his­to­ria le asig­na a los cobar­des y los ase­si­nos: la cár­cel. Memo­ria, Ver­dad y Jus­ti­cia. No clau­su­ra­mos el pasa­do his­tó­ri­co. Tam­po­co nos recon­ci­lia­mos con los ver­du­gos, ni nego­cia­mos la san­gre de nues­tros com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras. «Dis­pa­ros en la encru­ci­ja­da», repre­sen­ta ese inten­to inevi­ta­ble.»

Sema­na­De­La­Me­mo­ria

NiOl­vi­do­Ni­Per­dón