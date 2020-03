Argentina. Alberto Fernández a quienes violan la cuarentena por Covid19: «Si no entra con la razón, va a entrar con la fuerza»

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 25 mar­zo 2020

«Es posi­ble que entre los que se mue­ven haya gen­te que no está auto­ri­za­da. Les avi­so que a don­de los encon­tre­mos, los dete­ne­mos y les vamos a sacar los autos por­que son unos incons­cien­tes», dijo el Pre­si­den­te.

El pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez

se mos­tró sor­pren­di­do con la can­ti­dad de vehícu­los que ingre­sa­ron o

inten­tan hacer­lo a la Ciu­dad de Bue­nos Aires en medio de la cua­ren­te­na

que impu­so por el coro­na­vi­rus. El man­da­ta­rio dejó en cla­ro que

pro­fun­di­za­rán los con­tro­les para evi­tar la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus.

«Es posi­ble que entre los que se mue­ven, haya gen­te que no está

auto­ri­za­da. Les avi­so que a don­de los encon­tre­mos, los dete­ne­mos y les

vamos a sacar los autos por­que son unos incons­cien­tes. Por­que si no entra con la razón, va a entrar con la fuer­za«, advir­tió en un men­sa­je envia­do al canal A24.

Fer­nán­dez

dijo que las que están auto­ri­za­das a entrar a la Ciu­dad Bue­nos Aires

son unas 230 mil per­so­nas que tra­ba­jan en la ali­men­ta­ción,

super­mer­ca­dos, far­ma­cias y esta­cio­nes de ser­vi­cio. «Eso no es nada si

tenés en cuen­ta que a la Ciu­dad entran dia­ria­men­te 9 millo­nes de

per­so­nas. Aho­ra, es posi­ble que entre las per­so­nas que se mue­van haya

gen­te que no está auto­ri­za­da a salir. Yo les avi­so que don­de los

encon­tre­mos les vamos a sacar los autos. Por­que son unos incons­cien­tes.

Y lo que no entra con la razón va a entrar con la fuer­za». El

Pre­si­den­te agre­gó que «quie­ro que todos nos sigan ayu­dan­do por­que es un

esfuer­zo gran­de que esta­mos hacien­do todos».

Este miér­co­les es un día cru­cial para eva­luar el cum­pli­mien­to de la

cua­ren­te­na: por un lado, ter­mi­na­ron los feria­dos de lunes y mar­tes y

mucha gen­te vuel­ve a tra­ba­jar. Algu­nas de esas per­so­nas no están

auto­ri­za­das y Fer­nán­dez fue muy cla­ro res­pec­to de lo que va a hacer con

los que estén ingre­san­do a la Ciu­dad sin pres­tar ser­vi­cios esen­cia­les.

Por otra par­te, ayer fue un mal día en tér­mino del núme­ro de con­ta­gios.

La aspi­ra­ción es que el virus se expan­da lo menos posi­ble. Y des­de el

Gobierno espe­ran el pico de con­ta­gios para el mes de mayo.

Nadie cree a estar altu­ra que el ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio

vaya a ter­mi­nar el 31 de este mes. Se espe­ra una pró­rro­ga, pero aún no

se sabe de cuán­tos días será. Y va a depen­der, en par­te, del

com­por­ta­mien­to social.

Tras el cie­rre de los ingre­sos dis­pues­to por el gobierno por­te­ño

Lar­gas colas de autos para entrar a la ciu­dad

El algu­nos tra­mos de la Pan­ame­ri­ca­na las filas de vehícu­los lle­ga­ron a exten­der­se 5 kiló­me­tros. Las demo­ras por el refuer­zo de los con­tro­les y el blo­queo de 59 acce­sos a la Ciu­dad de Bue­nos Aires se repi­te en dis­tin­tos pun­tos.

Ima­gen: Télam

La jor­na­da arran­có con más de 5 kiló­me­tros de cola en algu­nos tra­mos de la auto­pis­ta Pan­ame­ri­ca­na, debi­do a los con­tro­les poli­cia­les, que se hicie­ron más estric­tos en las últi­mas horas para veri­fi­car que quie­nes cir­cu­lan acre­di­ten cum­plir una tarea esen­cial. La demo­ra se debió tam­bién a la entra­da en vigen­cia la deci­sión del gobierno por­te­ño de cerrar 59 ingre­sos a la Ciu­dad, con el fin de res­trin­gir aún más la cir­cu­la­ción.

Las lar­gas filas de vehícu­los se pudie­ron ver a

pri­me­ra hora de la maña­na en acce­sos como Puen­te Puey­rre­dón. Según

esti­ma­ron los agen­tes de trán­si­to la cola de autos alcan­za­ba una hora de demo­ra. Unas diez cua­dras de cola del lado del par­ti­do bonae­ren­se de Ave­lla­ne­da en las ave­ni­das Mitre e Hipó­li­to Yri­go­yen (ex Pavón).

En tan­to, en la Auto­pis­ta Pan­ame­ri­ca­na, des­de la zona nor­te, se

regis­tra­ban has­ta cin­co kiló­me­tros de cola en el ingre­so a la Ciu­dad,

fren­te a los con­tro­les que ejer­cían gen­dar­mes.

El gobierno de la

Ciu­dad dis­pu­so el cie­rre de 59 acce­sos al terri­to­rio por­te­ño,

dis­tri­bui­dos a lo lar­go de todas las comu­nas. El ingre­so para autos par­ti­cu­la­res que­dó habi­li­ta­do sólo a tra­vés de 13 pasos. A

su vez, otros 16 acce­sos que­da­ron abier­tos sólo para el trans­por­te

públi­co y 26 para el cru­ce de pea­to­nes úni­ca­men­te. En todos los casos,

efec­ti­vos de la poli­cía por­te­ña pedi­rá la decla­ra­ción jura­da que habi­li­te el per­mi­so para cir­cu­lar duran­te la cua­ren­te­na.

Al

moni­to­rear el ope­ra­ti­vo y ver la gran can­ti­dad de autos, el vice­je­fe

gobierno, Die­go San­ti­lli, lamen­tó la alta cir­cu­la­ción. “Yo estoy en el

ani­llo digi­tal y lo que vi esta maña­na no es posi­ti­vo. Hay lar­gas colas en todos los acce­sos y eso va en con­tra de lo que nece­si­ta­mos. Así no va”, mani­fes­tó su enojo el fun­cio­na­rio.

La

deci­sión de la Ciu­dad se sumó a otras medi­das simi­la­res adop­ta­das por

otros muni­ci­pios e inclu­so por las auto­ri­da­des nacio­na­les, que anun­ció

que impe­di­rá el regre­so de quie­nes via­ja­ron a la Cos­ta Atlán­ti­ca duran­te el fin de sema­na lar­go.

Para

el secre­ta­rio de Jus­ti­cia y Segu­ri­dad de la Ciu­dad, Mar­ce­lo

D’Alessandro, la pos­tal de esta maña­na en los acce­sos con lar­gas colas

de vehícu­los podría sig­ni­fi­car un retro­ce­so en el cum­pli­mien­to de la cua­ren­te­na.

“La ver­dad es que venía­mos de días con alto aca­ta­mien­to de la

cua­ren­te­na, pero hoy pare­cie­ra haber retro­ce­di­do, por­que vemos en los

ingre­sos a la Ciu­dad lar­gas filas de vehícu­los; esto afec­ta la lucha que

esta­mos dan­do, por­que la úni­ca mane­ra de evi­tar la cir­cu­la­ción del

virus es ais­lán­do­nos”, sos­tu­vo el fun­cio­na­rio en decla­ra­cio­nes a El

Des­ta­pe radio.

Según D’Alessandro, muchos salie­ron este miér­co­les a tra­ba­jar “como un día hábil nor­mal”. “Nece­si­ta­mos

que se que­den en las casas: cues­ta enten­der cómo la gen­te no tie­ne la

res­pon­sa­bi­li­dad o no toma con­cien­cia de la nece­si­dad de ais­lar­se, con el

ejem­plo de otros paí­ses del mun­do, que por tomar­se a la lige­ra estas

medi­das están en la situa­ción en la que están”, agre­gó.

Cuá­les son los 13 acce­sos habi­li­ta­dos

-Auto­pis­ta Ricar­do Bal­bín (Bue­nos Aires – La Pla­ta)

-Puen­te Ave­lla­ne­da

-Puen­te Puey­rre­dón

-Puen­te Alsi­na

-Puen­te La Noria

-Cru­ce de la ave­ni­da Coro­nal Julio Argen­tino Roca

-Empal­me de la Auto­pis­ta Luis Delle­pia­ne y la ave­ni­da Gene­ral Paz

-Cru­ce de la ave­ni­da Eva Perón

-Cru­ce de la ave­ni­da Riva­da­via

-Cru­ce de la ave­ni­da San Mar­tín

-Empal­me Acce­so Nor­te

-Cru­ce de la ave­ni­da Cabil­do