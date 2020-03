Relecturas: José Carlos Mariátegui – 7 Ensayos de Interpretación de la realidad peruana

[*]

Por Luci­la Pagliai, Gran­des Ala­me­das, Mar­zo 2020

Bre­ve intro­duc­ción a los tex­tos selec­cio­na­dos

En una

car­ta de enero de 1928, diri­gi­da a Samuel Glus­berg, su edi­tor en Bue­nos

Aires, Mariá­te­gui da cuen­ta de los aspec­tos de su vida que con­si­de­ra

rele­van­tes para la bio­gra­fía de un autor:

“Le

remi­ti­ré algu­nos recor­tes sobre mi per­so­na. Aun­que soy un escri­tor muy

poco auto­bio­grá­fi­co, le daré yo mis­mo algu­nos datos suma­rios: nací en el

95. A los 14 años, entré de «alcan­za­re­jo­nes » a un perió­di­co. Has­ta

1919 tra­ba­jé en el dia­ris­mo, pri­me­ro en La Pren­sa, lue­go en El Tiem­po, final­men­te en La Razón

dia­rio que fun­dé con César Fal­cón, Hum­ber­to del Águi­la y otros

mucha­chos. En este últi­mo dia­rio patro­ci­na­mos la refor­ma uni­ver­si­ta­ria.

Des­de 1918,

nau­sea­do de polí­ti­ca crio­lla –como dia­ris­ta y duran­te algún tiem­po

redac­tor polí­ti­co y par­la­men­ta­rio cono­cí por den­tro los par­ti­dos y vi en

zapa­ti­llas a los esta­dis­tas– me orien­té resuel­ta­men­te hacia el

socia­lis­mo, rom­pien­do con mis pri­me­ros tan­teos de lite­ra­to infi­cio­na­do

de deca­den­tis­mos y bizan­ti­nis­mos fini­se­cu­la­res, en pleno apo­geo

toda­vía. De fines de 1919 a media­dos de 1923 via­jé por Euro­pa. Resi­dí

más de dos años en Ita­lia, don­de des­po­sé una mujer y algu­nas ideas.

Andu­ve por Fran­cia, Ale­ma­nia, Aus­tria y otros paí­ses. Mi mujer y mi hijo

me impi­die­ron lle­gar a Rusia. Des­de Euro­pa me con­cer­té con algu­nos

perua­nos para la acción socia­lis­ta. Mis artícu­los de esa épo­ca seña­lan

las esta­cio­nes de mi orien­ta­ción socia­lis­ta. A mi vuel­ta al Perú, en

1923, en repor­ta­jes, con­fe­ren­cias en la Fede­ra­ción de Estu­dian­tes y la

Uni­ver­si­dad Popu­lar, en artícu­los, expli­qué la situa­ción euro­pea e

ini­cié mi tra­ba­jo de inves­ti­ga­ción de la reali­dad nacio­nal, con­for­me al

méto­do mar­xis­ta. En 1924 estu­ve como ya le he con­ta­do a pun­to de per­der

la vida. Per­dí una pier­na y que­dé muy deli­ca­do. Habría segu­ra­men­te

cura­do ya del todo, con una exis­ten­cia repo­sa­da. Pero ni mi pobre­za ni

mi inquie­tud inte­lec­tual me lo con­sien­ten. Des­de hace seis meses, mejo­ro

poco a poco. No he publi­ca­do más libros que el que usted cono­ce. Ten­go

lis­tos dos y en pro­yec­tos otros. He ahí mi vida, en pocas pala­bras. No

creo que val­ga la pena hacer­la noto­ria. Pero no pue­do rehu­sar­le los

datos que usted me pide. Me olvi­da­ba: soy un auto­di­dac­to. Me matri­cu­lé

una vez en Letras en Lima, pero con el solo inte­rés de seguir un cur­so

de latín de un agus­tino eru­di­to. Y en Euro­pa fre­cuen­té algu­nos cur­sos

libre­men­te, pero sin deci­dir­me nun­ca a per­der mi carác­ter

extra-uni­ver­si­ta­rio y tal vez has­ta anti-uni­ver­si­ta­rio. En 1925 la

Fede­ra­ción de Estu­dian­tes me pro­pu­so a la Uni­ver­si­dad como cate­drá­ti­co

de la mate­ria de mi com­pe­ten­cia, pero la mala volun­tad del Rec­tor y,

secun­da­ria­men­te, mi esta­do de salud, frus­tra­ron esta ini­cia­ti­va.”

José Car­los

Mariá­te­gui nació en Moquea­gua en 1895 y murió en Lima en 1930. Un

acci­den­te tem­prano lo deja ren­go des­pués de varios años de con­va­le­cen­cia

e inten­sas lec­tu­ras. Lue­go de sus escri­tos ini­cia­les, en gran medi­da

tri­bu­ta­rios de la lite­ra­tu­ra al uso, asu­me el mar­xis­mo socia­lis­ta, al

que ve como el úni­co ins­tru­men­to capaz de enca­rar una trans­for­ma­ción

social inno­va­do­ra, aus­cul­tan­do las pecu­lia­ri­da­des de la reali­dad sin

vio­len­tar­la para enca­jar en mol­des pre­fi­ja­dos.

Inter­ac­tuan­te con ese com­pro­mi­so de Mariá­te­gui con un socia­lis­mo que hace pro­pio, el gran apor­te que atra­vie­sa los 7 Ensa­yos de inter­pre­ta­ción de la reali­dad perua­na (y gran par­te del res­to de su obra) es el pro­ble­ma del indio, vis­to como ines­cin­di­ble del pro­ble­ma de la tie­rra, de su dis­tri­bu­ción y pose­sión (los dos pri­me­ros Ensa­yos que abor­dan esa pro­ble­má­ti­ca se pue­den leer en esta selec­ción).

Dice Mariá­te­gui:

“La

cues­tión indí­ge­na arran­ca de nues­tra eco­no­mía. Tie­ne sus raí­ces en el

régi­men de pro­pie­dad de la tie­rra. Cual­quier inten­to de resol­ver­la con

medi­das de admi­nis­tra­ción o poli­cía, con méto­dos de ense­ñan­za o con

obras de via­li­dad, cons­ti­tu­ye un tra­ba­jo super­fi­cial o adje­ti­vo,

mien­tras sub­sis­ta la feu­da­li­dad de los “gamo­na­les”” (El Pro­ble­ma del

indio. Su nue­vo plan­tea­mien­to).

Mariá­te­gui da a cono­cer los 7 Ensa­yos en núme­ros suce­si­vos de la revis­ta Amau­ta

–que había fun­da­do en Lima en 1926- , y hacia fines de 1928 los publi­ca

reuni­dos en for­ma­to libro en otro pro­yec­to de enver­ga­du­ra que com­par­te

con su her­mano: la edi­to­rial Miner­va, con su serie Biblio­te­ca Amau­ta.

El com­pro­mi­so polí­ti­co de Mariá­te­gui

En Ita­lia,

Mariá­te­gui había sido un tes­ti­go entu­sias­ta de las luchas obre­ras de la

pos­gue­rra, intere­sán­do­se espe­cial­men­te en las ideas que Anto­nio Grams­ci y

Pie­ro Gobet­ti des­ple­ga­ban en el perió­di­co L’Ordine Nuo­vo.

Si bien Mariá­te­gui y Grams­ci no lle­ga­ron a cono­cer sus escri­tos

res­pec­ti­vos, ambos se nutrie­ron y pri­vi­le­gia­ron fuen­tes teó­ri­cas de una

mis­ma tra­di­ción crí­ti­ca, y tuvie­ron una posi­ción mili­tan­te sobre la

cul­tu­ra como aspec­to cla­ve para un pro­ce­so de trans­for­ma­ción social.

“Por tem­pe­ra­men­to y pasión –dice Héc­tor Ali­mon­da- , Mariá­te­gui lle­gó al

socia­lis­mo a par­tir de la crí­ti­ca cul­tu­ral, y la impor­tan­cia de esa

dimen­sión lo acom­pa­ñó toda su vida. Cua­ren­ta por cien­to de su obra

escri­ta está com­pues­ta por comen­ta­rios sobre escri­to­res y obras

lite­ra­rias de su épo­ca. [Para Mariá­te­gui] El socia­lis­mo, la for­ma social

del futu­ro, tie­ne raí­ces en la tra­di­ción ame­ri­ca­na, y es via­ble

jus­ta­men­te a par­tir de la iden­ti­dad indí­ge­na, asen­ta­da en la expe­rien­cia

vital real de for­mas comu­ni­ta­rias de rela­cio­nes socia­les, inclu­si­ve en

terri­to­rios urba­nos.” (Ver “Estu­dio crí­ti­co intro­duc­to­rio”, en José

Car­los Mariá­te­gui, La tarea ame­ri­ca­na. Bue­nos Aires, Pro­me­teo Libros – CLACSO, 2010; hay edi­ción digi­tal).

En la épo­ca

de su vin­cu­la­ción con la Fede­ra­ción de Estu­dian­tes, sin aban­do­nar su

adhe­sión al socia­lis­mo, Mariá­te­gui se había inte­gra­do a la Alian­za

Popu­lar Revo­lu­cio­na­ria Ame­ri­ca­na (APRA) que lide­ra­ba Haya de la Torre:

un pro­yec­to de libe­ra­ción nacio­nal de voca­ción lati­noa­me­ri­ca­nis­ta (con

refe­ren­tes en la Refor­ma Uni­ver­si­ta­ria argen­ti­na de 1918) moto­ri­za­do por

la inte­lec­tua­li­dad de van­guar­dia en alian­za con los sec­to­res popu­la­res.

Tiem­po des­pués, Haya pro­po­ne la trans­for­ma­ción del movi­mien­to en

Par­ti­do, y Mariá­te­gui se ale­ja del APRA: en sep­tiem­bre de 1928, al

fun­dar­se el Par­ti­do Socia­lis­ta del Perú, ocu­pa el car­go de Secre­ta­rio

Gene­ral y al año siguien­te, par­ti­ci­pa acti­va­men­te en la cons­ti­tu­ción de

la Cen­tral Gene­ral de los Tra­ba­ja­do­res Perua­nos (CGTP). El gobierno

repri­me la ini­cia­ti­va de la Cen­tral de Tra­ba­ja­do­res, Amau­ta es clau­su­ra­da y perio­dis­tas de la revis­ta, inclui­do Mariá­te­gui, son apre­sa­dos jun­to a los diri­gen­tes obre­ros.

La revis­ta Amau­ta y su irra­dia­ción

Nue­va­men­te en Lima des­pués de los años euro­peos, Mariá­te­gui había fun­da­do la revis­ta Amau­ta

(“edu­ca­dor del pue­blo” en la cul­tu­ra Inca: todo un sím­bo­lo y una

pro­me­sa de escri­tu­ra). La apa­ri­ción de esta revis­ta cons­ti­tu­ye un hecho

de gran tras­cen­den­cia polí­ti­ca y cul­tu­ral en todo el ámbi­to

lati­noa­me­ri­cano, por la rique­za diver­sa de sus con­te­ni­dos, su dar cabi­da

a for­mas inno­va­do­ras de las van­guar­dias nacio­na­les e inter­na­cio­na­les, y

la cali­dad y ampli­tud de voces de sus cola­bo­ra­do­res: en sus pági­nas se

reco­rre un arco de con­tem­po­rá­neos que inclu­ye des­de Haya de la Torre y

otros escri­to­res polí­ti­cos de fus­te, has­ta una pri­me­ra tra­duc­ción de

Freud al cas­te­llano; obras de César Valle­jo, Bor­ges y Hui­do­bro, Mariano

Azue­la y José Eus­ta­sio Rive­ra, Miguel de Una­muno y Orte­ga y Gas­set,

Wal­do Frank, Máxi­mo Gor­ki y León Trotsky, Mari­net­ti y Louis Ara­gon,

entre muchos otros.

Mariá­te­gui, él mis­mo un escri­tor mani­fies­to (como se lee en “Pro­ce­so a la lite­ra­tu­ra”, el últi­mo de sus 7 Ensa­yos) ejer­ce, ade­más, en Amau­ta

la crí­ti­ca de la pro­duc­ción lite­ra­ria nacio­nal vigen­te en su épo­ca,

ape­lan­do a los ins­tru­men­tos que le pro­por­cio­na el mar­xis­mo.

De su lar­go

ensa­yo sobre la Lite­ra­tu­ra perua­na, se ha selec­cio­na­do para estas

Relec­tu­ras el apar­ta­do ini­cial “Tes­ti­mo­nio de par­te”, el final “Balan­ce

pro­vi­so­rio”, y los que Mariá­te­gui escri­be sobre los poe­tas José San­tos

Cho­cano y César Valle­jo, siem­pre en la línea de encon­trar una iden­ti­dad

perua­na genui­na que abre­ve en las for­mas y ento­na­cio­nes de la cul­tu­ra

indí­ge­na (Valle­jo), sin la impos­ta­ción decla­ma­to­ria que la exal­tan sólo

en la super­fi­cie de la expre­sión (Cho­cano).

En su

momen­to, la obra de Mariá­te­gui no tuvo la recep­ción posi­ti­va que años

des­pués alcan­zó en la lite­ra­tu­ra polí­ti­ca lati­noa­me­ri­ca­na: la

trans­for­ma­ción del Par­ti­do Socia­lis­ta en Par­ti­do Comu­nis­ta Peruano tuvo

un papel deci­si­vo en ese silen­cia­mien­to pro­gre­si­vo. En 1930, Mariá­te­gui,

cada vez más dis­tan­cia­do de un ali­nea­mien­to acrí­ti­co con el Comi­té

Cen­tral, fue expul­sa­do de sus filas, y su pro­yec­to polí­ti­co- cul­tu­ral

cali­fi­can­do como pro­duc­to de una “ban­da de lite­ra­tos”. Sin embar­go, a

par­tir de los acon­te­ci­mien­tos en la déca­da de 1960 y las que siguie­ron,

el pen­sa­mien­to de Mariá­te­gui ‑ori­gi­nal e inno­va­dor- fue cre­cien­do en

vigen­cia lle­gan­do a nue­vos públi­cos, y su méto­do de aná­li­sis

his­tó­ri­co-social pro­po­si­ti­vo, ancla­do en el cono­ci­mien­to de la reali­dad,

se resig­ni­fi­có y actua­li­zó.

En ese mar­co, la elec­ción de algu­nos tex­tos fun­dan­tes de Mariá­te­gui en la sec­ción Relec­tu­ras de este núme­ro de Gran­des ala­me­das

se entron­ca con las luchas reno­va­das y cre­cien­tes de los pue­blos

indí­ge­nas por sus dere­chos pos­ter­ga­dos, que en los últi­mos tiem­pos han

adqui­ri­do espe­cial rele­van­cia en varios paí­ses de Amé­ri­ca Lati­na.

La selec­ción de 7 Ensa­yos sobre la reali­dad perua­na que pro­po­ne­mos releer aquí inclu­ye los siguien­tes tex­tos:

El tex­to está pre­ce­di­do por una Nota de Redac­ción en la que Mariá­te­gui

indi­ca que estos apor­tes “com­ple­men­tan en cier­ta for­ma el capí­tu­lo sobre

el pro­ble­ma del indio de Sie­te ensa­yos de inter­pre­ta­ción la reali­dad perua­na“. Con el títu­lo “The New Peru”, este artícu­lo apa­re­ció tam­bién en la revis­ta The Nation de Nue­va York (Vol. 128, 16 enero de 1929).

“Ich will kei­nen Autor mehr lesen, dem man

anmerkt, er woll­te ein Buch machen: son­dern

nur jene, deren Gedan­ken unver­sehens

ein Buch wur­den.” [*]

[* Frie­drich Nietz­sche, Der Wan­de­rer und sein Schat­ten /​El via­je­ro y su som­bra

(1879): «Ya no quie­ro leer a nin­gún autor en el que se advier­ta su

inten­ción de hacer un libro, sino sólo a aque­llos cuyos pen­sa­mien­tos se

con­vier­tan espon­tá­nea­men­te en un libro». (Tra­duc­ción de Móni­ca Sca­rano, en Sar­mien­to y Mariá­te­gui: dos tra­di­cio­nes inte­lec­tua­les en diá­lo­go: http://​www​.cer​van​tes​vir​tual​.com/​o​b​r​a​-​v​i​s​o​r​/​s​a​r​m​i​e​n​t​o​-​y​-​m​a​r​i​a​t​e​g​u​i​-​d​o​s​-​t​r​a​d​i​c​i​o​n​e​s​-​i​n​t​e​l​e​c​t​u​a​l​e​s​-​e​n​-​d​i​a​l​o​g​o​s​/​h​t​m​l​/​1​8​0​0​c​f​f​1​-​c​5​2​3​-​4​a​d​0​-​9​0​b​1​-​8​9​f​4​0​3​3​8​f​b​4​9​_​4​.​h​tml.)]

ADVERTENCIA

Reúno en este libro, orga­ni­za­dos y ano­ta­dos en sie­te ensa­yos, los escri­tos que he publi­ca­do en Mun­dial y Amau­ta sobre algu­nos aspec­tos sus­tan­ti­vos de la reali­dad perua­na. Como La esce­na con­tem­po­rá­nea,

no es éste, pues, un libro orgá­ni­co. Mejor así. Mi tra­ba­jo se

desen­vuel­ve según el que­rer de Nietz­sche, que no ama­ba al autor

con­traí­do a la pro­duc­ción inten­cio­nal, deli­be­ra­da, de un libro, sino a

aquél cuyos pen­sa­mien­tos for­ma­ban un libro espon­tá­nea e

inad­ver­ti­da­men­te. Muchos pro­yec­tos de libro visi­tan mi vigi­lia; pero sé

por anti­ci­pa­do que sólo rea­li­za­ré los que un impe­rio­so man­da­to vital me

orde­ne. Mi pen­sa­mien­to y mi vida cons­ti­tu­yen una sola cosa, un úni­co

pro­ce­so. Y si algún méri­to espe­ro y recla­mo que me sea reco­no­ci­do es el

de ‑tam­bién con­for­me un prin­ci­pio de Nietz­sche- meter toda mi san­gre en

mis ideas.

Pen­sé

incluir en este volu­men un ensa­yo sobre la evo­lu­ción polí­ti­ca e

ideo­ló­gi­ca del Perú. Mas, a medi­da que avan­zo en él, sien­to la nece­si­dad

de dar­le desa­rro­llo y auto­no­mía en un libro apar­te. El núme­ro de

pági­nas de estos 7 ensa­yos

me pare­ce ya exce­si­vo, tan­to que no me con­sien­te com­ple­tar algu­nos

tra­ba­jos como yo qui­sie­ra y debie­ra. Por otra par­te, está bien que

apa­rez­can antes que mi nue­vo estu­dio. De este modo, el públi­co que me

lea se habrá fami­lia­ri­za­do opor­tu­na­men­te con los mate­ria­les y las ideas

de mi espe­cu­la­ción polí­ti­ca e ideo­ló­gi­ca.

Vol­ve­ré a

estos temas cuan­tas veces me lo indi­que el cur­so de mi inves­ti­ga­ción y

mi polé­mi­ca. Tal vez hay en cada uno de estos ensa­yos el esque­ma, la

inten­ción de un libro autó­no­mo. Nin­guno de estos ensa­yos está aca­ba­do:

no lo esta­rán mien­tras yo viva y pien­se y ten­ga algo que aña­dir a lo por

mí escri­to, vivi­do y pen­sa­do.

Toda esta

labor no es sino una con­tri­bu­ción a la crí­ti­ca socia­lis­ta de los

pro­ble­mas y la his­to­ria del Perú. No fal­tan quie­nes me supo­nen un

euro­pei­zan­te, ajeno a los hechos y a las cues­tio­nes de mi país. Que mi

obra se encar­gue de jus­ti­fi­car­me, con­tra esta bara­ta e intere­sa­da

con­je­tu­ra. He hecho en Euro­pa mi mejor apren­di­za­je. Y creo que no hay

sal­va­ción para Indo-Amé­ri­ca sin la cien­cia y el pen­sa­mien­to euro­peos u

occi­den­ta­les. Sar­mien­to que es toda­vía uno de los crea­do­res de la

argen­ti­ni­dad, fue en su épo­ca un euro­pei­zan­te. No encon­tró mejor modo de

ser argen­tino.

Otra vez

repi­to que no soy un crí­ti­co impar­cial y obje­ti­vo. Mis jui­cios se nutren

de mis idea­les, de mis sen­ti­mien­tos, de mis pasio­nes. Ten­go una

decla­ra­da y enér­gi­ca ambi­ción: la de con­cu­rrir a la crea­ción del

socia­lis­mo peruano.

Estoy lo

más lejos posi­ble de la téc­ni­ca pro­fe­so­ral y del espí­ri­tu uni­ver­si­ta­rio.

Es todo lo que debo adver­tir leal­men­te al lec­tor a la entra­da de mi

libro.

Lima 1928

EL PROBLEMA DEL INDIO

SU NUEVO PLANTEAMIENTO

Todas las

tesis sobre el pro­ble­ma indí­ge­na, que igno­ran o elu­den a éste como

pro­ble­ma eco­nó­mi­co-social, son otros tan­tos esté­ri­les ejer­ci­cios

teo­ré­ti­cos ‑y a veces sólo verbales‑, con­de­na­dos a un abso­lu­to

des­cré­di­to. No las sal­va a algu­nas su bue­na fe. Prác­ti­ca­men­te, todas no

han ser­vi­do sino para ocul­tar o des­fi­gu­rar la reali­dad del pro­ble­ma. La

crí­ti­ca socia­lis­ta lo des­cu­bre y escla­re­ce, por­que bus­ca sus cau­sas en

la eco­no­mía del país y no en su meca­nis­mo admi­nis­tra­ti­vo, jurí­di­co o

ecle­siás­ti­co, ni en su dua­li­dad o plu­ra­li­dad de razas, ni en sus

con­di­cio­nes cul­tu­ra­les y mora­les. La cues­tión indí­ge­na arran­ca de

nues­tra eco­no­mía. Tie­ne sus raí­ces en el régi­men de pro­pie­dad de la

tie­rra. Cual­quier inten­to de resol­ver­la con medi­das de admi­nis­tra­ción o

poli­cía, con méto­dos de ense­ñan­za o con obras de via­li­dad, cons­ti­tu­ye un

tra­ba­jo super­fi­cial o adje­ti­vo, mien­tras sub­sis­ta la feu­da­li­dad de los

“gamo­na­les” (1).

El

“gamo­na­lis­mo” inva­li­da inevi­ta­ble­men­te toda ley u orde­nan­za de

pro­tec­ción indí­ge­na. El hacen­da­do, el lati­fun­dis­ta, es un señor feu­dal.

Con­tra su auto­ri­dad, sufra­ga­da por el ambien­te y el hábi­to, es impo­ten­te

la ley escri­ta. El tra­ba­jo gra­tui­to está prohi­bi­do por la ley y, sin

embar­go, el tra­ba­jo gra­tui­to, y aun el tra­ba­jo for­za­do, sobre­vi­ven en el

lati­fun­dio. El juez, el sub­pre­fec­to, el comi­sa­rio, el maes­tro, el

recau­da­dor, están enfeu­da­dos a la gran pro­pie­dad. La ley no pue­de

pre­va­le­cer con­tra los gamo­na­les. El fun­cio­na­rio que se obs­ti­na­se en

impo­ner­la, sería aban­do­na­do y sacri­fi­ca­do por el poder cen­tral, cer­ca

del cual son siem­pre omni­po­ten­tes las influen­cias del gamo­na­lis­mo, que

actúan direc­ta­men­te o a tra­vés del par­la­men­to, por una y otra vía con la

mis­ma efi­ca­cia.

El nue­vo examen del pro­ble­ma indí­ge­na, por esto, se preo­cu­pa mucho menos de los linea­mien­tos

de una legis­la­ción tute­lar que de las con­se­cuen­cias del régi­men de

pro­pie­dad agra­ria. El estu­dio del Dr. José A. Enci­nas (Con­tri­bu­ción a

una legis­la­ción tute­lar indí­ge­na) ini­cia en 1918 esta ten­den­cia, que de

enton­ces a hoy no ha cesa­do de acen­tuar­se (2). Pero, por el carác­ter

mis­mo de su tra­ba­jo, el Dr. Enci­nas no podía for­mu­lar en él un pro­gra­ma

eco­nó­mi­co-social. Sus pro­po­si­cio­nes, diri­gi­das a la tute­la de la

pro­pie­dad indí­ge­na, tenían que limi­tar­se a este obje­ti­vo jurí­di­co.

Esbo­zan­do las bases del Home Stead

indí­ge­na, el Dr. Enci­nas reco­mien­da la dis­tri­bu­ción de tie­rras del

Esta­do y de la Igle­sia. No men­cio­na abso­lu­ta­men­te la expro­pia­ción de los

gamo­na­les lati­fun­dis­tas. Pero su tesis se dis­tin­gue por una reite­ra­da

acu­sa­ción de los efec­tos del lati­fun­dis­mo, que sale inape­la­ble­men­te

con­de­na­do de esta requi­si­to­ria (3), que en cier­to modo pre­lu­dia la

actual crí­ti­ca eco­nó­mi­co-social de la cues­tión del indio.

Esta

crí­ti­ca repu­dia y des­ca­li­fi­ca las diver­sas tesis que con­si­de­ran la

cues­tión con uno u otro de los siguien­tes cri­te­rios uni­la­te­ra­les y

exclu­si­vos: admi­nis­tra­ti­vo, jurí­di­co, étni­co, moral, edu­ca­cio­nal,

ecle­siás­ti­co.

La derro­ta

más anti­gua y evi­den­te es, sin duda, la de los que redu­cen la pro­tec­ción

de los indí­ge­nas a un asun­to de ordi­na­ria admi­nis­tra­ción. Des­de los

tiem­pos de la legis­la­ción colo­nial espa­ño­la, las orde­nan­zas sabias y

pro­li­jas, ela­bo­ra­das des­pués de con­cien­zu­das encues­tas, se reve­lan

total­men­te infruc­tuo­sas. La fecun­di­dad de la Repú­bli­ca, des­de las

jor­na­das de la Inde­pen­den­cia, en decre­tos, leyes y pro­vi­den­cias

enca­mi­na­das a ampa­rar a los indios con­tra la exac­ción y el abu­so, no es

de las menos con­si­de­ra­bles. El gamo­nal de hoy, como el “enco­men­de­ro” de

ayer, tie­ne sin embar­go muy poco que temer de la teo­ría admi­nis­tra­ti­va.

Sabe que la prác­ti­ca es dis­tin­ta.

El carác­ter

indi­vi­dua­lis­ta de la legis­la­ción de la Repú­bli­ca ha favo­re­ci­do,

incues­tio­na­ble­men­te, la absor­ción de la pro­pie­dad indí­ge­na por el

lati­fun­dis­mo. La situa­ción del indio, a este res­pec­to, esta­ba

con­tem­pla­da con mayor rea­lis­mo por la legis­la­ción espa­ño­la. Pero la

refor­ma jurí­di­ca no tie­ne más valor prác­ti­co que la refor­ma

admi­nis­tra­ti­va, fren­te a un feu­da­lis­mo intac­to en su estruc­tu­ra

eco­nó­mi­ca. La apro­pia­ción de la mayor par­te de la pro­pie­dad comu­nal e

indi­vi­dual indí­ge­na está ya cum­pli­da. La expe­rien­cia de todos los paí­ses

que han sali­do de su evo­lu­ción feu­dal, nos demues­tra, por otra par­te,

que sin la diso­lu­ción del feu­do no ha podi­do fun­cio­nar, en nin­gu­na

par­te, un dere­cho libe­ral.

La

supo­si­ción de que el pro­ble­ma indí­ge­na es un pro­ble­ma étni­co, se nutre

del más enve­je­ci­do reper­to­rio de ideas impe­ria­lis­tas. El con­cep­to de las

razas infe­rio­res sir­vió al Occi­den­te blan­co para su obra de expan­sión y

con­quis­ta. Espe­rar la eman­ci­pa­ción indí­ge­na de un acti­vo cru­za­mien­to de

la raza abo­ri­gen con inmi­gran­tes blan­cos es una inge­nui­dad

anti­so­cio­ló­gi­ca, con­ce­bi­ble sólo en la men­te rudi­men­ta­ria de un

impor­ta­dor de car­ne­ros meri­nos. Los pue­blos asiá­ti­cos, a los cua­les no

es infe­rior en un ápi­ce el pue­blo indio, han asi­mi­la­do admi­ra­ble­men­te la

cul­tu­ra occi­den­tal, en lo que tie­ne de más diná­mi­co y crea­dor, sin

trans­fu­sio­nes de san­gre euro­pea. La dege­ne­ra­ción del indio peruano es

una bara­ta inven­ción de los legu­le­yos de la mesa feu­dal.

La

ten­den­cia a con­si­de­rar el pro­ble­ma indí­ge­na como un pro­ble­ma moral,

encar­na una con­cep­ción libe­ral, huma­ni­ta­ria, ocho­cen­tis­ta, ilu­mi­nis­ta,

que en el orden polí­ti­co de Occi­den­te ani­ma y moti­va las “ligas de los

Dere­chos del Hom­bre”. Las con­fe­ren­cias y socie­da­des anti­es­cla­vis­tas, que

en Euro­pa han denun­cia­do más o menos infruc­tuo­sa­men­te los crí­me­nes de

los colo­ni­za­do­res, nacen de esta ten­den­cia, que ha con­fia­do siem­pre con

exce­so en sus lla­ma­mien­tos al sen­ti­do moral de la civi­li­za­ción. Gon­zá­lez

Pra­da no se encon­tra­ba exen­to de su espe­ran­za cuan­do escri­bía que la

“con­di­ción del indí­ge­na pue­de mejo­rar de dos mane­ras: o el cora­zón de

los opre­so­res se con­due­le al extre­mo de reco­no­cer el dere­cho de los

opri­mi­dos, o el áni­mo de los opri­mi­dos adquie­re la viri­li­dad sufi­cien­te

para escar­men­tar a los opre­so­res” (4). La Aso­cia­ción Pro-Indí­ge­na

(1909−1917) repre­sen­tó, ante todo, la mis­ma espe­ran­za, aun­que su

ver­da­de­ra efi­ca­cia estu­vie­ra en los fines con­cre­tos e inme­dia­tos de

defen­sa del indio que le asig­na­ron sus direc­to­res, orien­ta­ción que debe

mucho, segu­ra­men­te, al idea­lis­mo prác­ti­co, carac­te­rís­ti­ca­men­te sajón, de

Dora Mayer (5). El expe­ri­men­to está amplia­men­te cum­pli­do, en el Perú y

en el mun­do. La pré­di­ca huma­ni­ta­ria no ha dete­ni­do ni emba­ra­za­do en

Euro­pa el impe­ria­lis­mo ni ha boni­fi­ca­do sus méto­dos. La lucha con­tra el

impe­ria­lis­mo, no con­fía ya sino en la soli­da­ri­dad y en la fuer­za de los

movi­mien­tos de eman­ci­pa­ción de las masas colo­nia­les. Este con­cep­to

pre­si­de en la Euro­pa con­tem­po­rá­nea

una acción anti­im­pe­ria­lis­ta, a la cual se adhie­ren espí­ri­tus libe­ra­les

como Albert Eins­tein y Romain Rolland, y que por tan­to no pue­de ser

con­si­de­ra­da de exclu­si­vo carác­ter socia­lis­ta.

En el

terreno de la razón y la moral, se situa­ba hace siglos, con mayor

ener­gía, o al menos mayor auto­ri­dad, la acción reli­gio­sa. Esta cru­za­da

no obtu­vo, sin embar­go, sino leyes y pro­vi­den­cias muy sabia­men­te

ins­pi­ra­das. La suer­te de los indios no varió sus­tan­cial­men­te. Gon­zá­lez

Pra­da, que como sabe­mos no con­si­de­ra­ba estas cosas con cri­te­rio pro­pia o

sec­ta­ria­men­te socia­lis­ta, bus­ca la expli­ca­ción de este fra­ca­so en la

entra­ña eco­nó­mi­ca de la cues­tión: “No podía suce­der de otro modo:

ofi­cial­men­te se orde­na­ba la explo­ta­ción del ven­ci­do y se pedía huma­ni­dad

y jus­ti­cia a los eje­cu­to­res de la explo­ta­ción; se pre­ten­día que

huma­na­men­te se come­tie­ra iniqui­da­des o equi­ta­ti­va­men­te se con­su­ma­ran

injus­ti­cias. Para extir­par los abu­sos, habría sido nece­sa­rio abo­lir los

repar­ti­mien­tos y las mitas, en dos pala­bras, cam­biar todo el régi­men

Colo­nial. Sin las fae­nas del indio ame­ri­cano se habrían vacia­do las

arcas del teso­ro espa­ñol” (6). Más evi­den­tes posi­bi­li­da­des de éxi­to que

la pré­di­ca libe­ral tenía, con todo, la pré­di­ca reli­gio­sa. Ésta ape­la­ba

al exal­ta­do y ope­ran­te cato­li­cis­mo espa­ñol mien­tras aqué­lla inten­ta­ba

hacer­se escu­char del exi­guo y for­mal libe­ra­lis­mo crio­llo.

Pero hoy la

espe­ran­za en una solu­ción ecle­siás­ti­ca es indis­cu­ti­ble­men­te la más

reza­ga­da y anti­his­tó­ri­ca de todas. Quie­nes la repre­sen­tan no se

preo­cu­pan siquie­ra, como sus dis­tan­tes -¡tan dis­tan­tes!- maes­tros, de

obte­ner una nue­va decla­ra­ción de los dere­chos del indio, con ade­cua­das

auto­ri­da­des y orde­nan­zas, sino de encar­gar al misio­ne­ro la fun­ción de

mediar entre el indio y el gamo­nal (7). La obra que la Igle­sia no pudo

rea­li­zar en un orden medioe­val, cuan­do su capa­ci­dad espi­ri­tual e

inte­lec­tual podía medir­se por frai­les como el padre de Las Casas, ¿con

qué ele­men­tos con­ta­ría para pros­pe­rar aho­ra? Las misio­nes adven­tis­tas,

bajo este aspec­to, han gana­do la delan­te­ra al cle­ro cató­li­co, cuyos

claus­tros con­vo­can cada día menor suma de voca­cio­nes de evan­ge­li­za­ción.

El con­cep­to

de que el pro­ble­ma del indio es un pro­ble­ma de edu­ca­ción, no apa­re­ce

sufra­ga­do ni aun por un cri­te­rio estric­ta y autó­no­ma­men­te peda­gó­gi­co. La

peda­go­gía tie­ne hoy más en cuen­ta que nun­ca los fac­to­res socia­les y

eco­nó­mi­cos. El peda­go­go moderno sabe per­fec­ta­men­te que la edu­ca­ción no

es una mera cues­tión de escue­la y méto­dos didác­ti­cos. El medio eco­nó­mi­co

social con­di­cio­na inexo­ra­ble­men­te la labor del maes­tro. El gamo­na­lis­mo

es fun­da­men­tal­men­te adver­so a la edu­ca­ción del indio: su sub­sis­ten­cia

tie­ne en el man­te­ni­mien­to de la igno­ran­cia del indio el mis­mo inte­rés

que en el cul­ti­vo de su alcoho­lis­mo (8). La escue­la moder­na ‑en el

supues­to de que, den­tro de las cir­cuns­tan­cias vigen­tes, fue­ra posi­ble

mul­ti­pli­car­la en pro­por­ción a la pobla­ción esco­lar cam­pe­si­na- es incom­pa­ti­ble

con el lati­fun­dio feu­dal. La mecá­ni­ca de la ser­vi­dum­bre, anu­la­ría

total­men­te la acción de la escue­la, si esta mis­ma, por un mila­gro

incon­ce­bi­ble den­tro de la reali­dad social, con­si­guie­ra con­ser­var, en la

atmós­fe­ra del feu­do, su pura misión peda­gó­gi­ca. La más efi­cien­te y

gran­dio­sa ense­ñan­za nor­mal no podría ope­rar estos mila­gros. La escue­la y

el maes­tro están irre­mi­si­ble­men­te con­de­na­dos a des­na­tu­ra­li­zar­se bajo la

pre­sión del ambien­te feu­dal, incon­ci­lia­ble con la más ele­men­tal

con­cep­ción pro­gre­sis­ta o evo­lu­cio­nis­ta de las cosas. Cuan­do se com­pren­de

a medias esta ver­dad, se des­cu­bre la fór­mu­la sal­va­do­ra en los inter­na­dos

indí­ge­nas. Mas la insu­fi­cien­cia cla­mo­ro­sa de esta fór­mu­la se mues­tra en

toda su evi­den­cia, ape­nas se refle­xio­na en el insig­ni­fi­can­te por­cen­ta­je

de la pobla­ción esco­lar indí­ge­na que resul­ta posi­ble alo­jar en estas

escue­las.

La solu­ción

peda­gó­gi­ca, pro­pug­na­da por muchos con per­fec­ta bue­na fe, está ya has­ta

ofi­cial­men­te des­car­ta­da. Los edu­ca­cio­nis­tas son, repi­to, los que menos

pue­den pen­sar en inde­pen­di­zar­la de la reali­dad eco­nó­mi­co-social. No

exis­te, pues, en la actua­li­dad, sino como una suges­tión vaga e infor­me,

de la que nin­gún cuer­po y nin­gu­na doc­tri­na se hace res­pon­sa­ble.

El nue­vo plan­tea­mien­to con­sis­te en bus­car el pro­ble­ma indí­ge­na en el pro­ble­ma de la tie­rra.

SUMARIA REVISIÓN HISTÓRICA

La

pobla­ción del Impe­rio Inkai­co, con­for­me a cálcu­los pru­den­tes, no era

menor de diez millo­nes. Hay quie­nes la hacen subir a doce y aun a quin­ce

millo­nes. La Con­quis­ta fue, ante todo, una tre­men­da car­ni­ce­ría. Los

con­quis­ta­do­res espa­ño­les, por su esca­so núme­ro, no podían impo­ner su

domi­nio sino ate­rro­ri­zan­do a la pobla­ción indí­ge­na, en la cual

pro­du­je­ron una impre­sión supers­ti­cio­sa las armas y los caba­llos de los

inva­so­res, mira­dos como seres sobre­na­tu­ra­les. La orga­ni­za­ción polí­ti­ca y

eco­nó­mi­ca de la Colo­nia, que siguió a la Con­quis­ta, no puso tér­mino al

exter­mi­nio de la raza indí­ge­na. El Virrei­na­to esta­ble­ció un régi­men de

bru­tal explo­ta­ción. La codi­cia de los meta­les pre­cio­sos, orien­tó la

acti­vi­dad eco­nó­mi­ca espa­ño­la hacia la explo­ta­ción de las minas que, bajo

los inkas, habían sido tra­ba­ja­das en muy modes­ta esca­la, en razón de no

tener el oro y la pla­ta sino apli­ca­cio­nes orna­men­ta­les y de igno­rar los

indios, que com­po­nían un pue­blo esen­cial­men­te agrí­co­la, el empleo del

hie­rro. Esta­ble­cie­ron los espa­ño­les, para la explo­ta­ción de las minas y

los “obra­jes”, un sis­te­ma abru­ma­dor de tra­ba­jos for­za­dos y gra­tui­tos,

que diez­mó la pobla­ción abo­ri­gen. Esta no que­dó así redu­ci­da sólo a un

esta­do de ser­vi­dum­bre ‑como habría acon­te­ci­do si los espa­ño­les se

hubie­sen limi­ta­do a la explo­ta­ción de las tie­rras con­ser­van­do el

carác­ter agra­rio del país- sino, en gran par­te, a un esta­do de

escla­vi­tud. No fal­ta­ron voces huma­ni­ta­rias y civi­li­za­do­ras que asu­mie­ron

ante el Rey de Espa­ña la defen­sa de los indios. EI padre de Las Casas

sobre­sa­lió efi­caz­men­te en esta defen­sa. Las Leyes de Indias se

ins­pi­ra­ron en pro­pó­si­tos de pro­tec­ción de los indios, reco­no­cien­do su

orga­ni­za­ción típi­ca en “comu­ni­da­des”. Pero, prác­ti­ca­men­te, los indios

con­ti­nua­ron a mer­ced de una feu­da­li­dad des­pia­da­da que des­tru­yó la

socie­dad y la eco­no­mía inkai­cas, sin sus­ti­tuir­las con un orden capaz de

orga­ni­zar pro­gre­si­va­men­te la pro­duc­ción. La ten­den­cia de los espa­ño­les a

esta­ble­cer­se en la Cos­ta ahu­yen­tó de esta región a los abo­rí­ge­nes a tal

pun­to que se care­cía de bra­zos para el tra­ba­jo. El Virrei­na­to qui­so

resol­ver este pro­ble­ma median­te la impor­ta­ción de escla­vos negros, gen­te

que resul­tó ade­cua­da al cli­ma y las fati­gas de los valles o lla­nos

cáli­dos de la Cos­ta, e inapa­ren­te, en cam­bio, para el tra­ba­jo de las

minas, situa­das en la Sie­rra fría. El escla­vo negro refor­zó la

domi­na­ción espa­ño­la que a pesar de la des­po­bla­ción indí­ge­na, se habría

sen­ti­do de otro modo demo­grá­fi­ca­men­te dema­sia­do débil fren­te al indio,

aun­que some­ti­do, hos­til y enemi­go. El negro fue dedi­ca­do al ser­vi­cio

domés­ti­co y a los ofi­cios. El blan­co se mez­cló fácil­men­te con el negro,

pro­du­cien­do este mes­ti­za­je uno de los tipos de pobla­ción cos­te­ña con

carac­te­rís­ti­cas de mayor adhe­sión a lo espa­ñol y mayor resis­ten­cia a lo

indí­ge­na.

La

Revo­lu­ción de la Inde­pen­den­cia no cons­ti­tu­yó, como se sabe, un

movi­mien­to indí­ge­na. La pro­mo­vie­ron y usu­fruc­tua­ron los crio­llos y aun

los espa­ño­les de las colo­nias. Pero apro­ve­chó el apo­yo de la masa

indí­ge­na. Y, ade­más, algu­nos indios ilus­tra­dos como Puma­cahua, tuvie­ron

en su ges­ta­ción par­te impor­tan­te. El pro­gra­ma libe­ral de la Revo­lu­ción

com­pren­día lógi­ca­men­te la reden­ción del indio, con­se­cuen­cia auto­má­ti­ca

de la apli­ca­ción de sus pos­tu­la­dos igua­li­ta­rios. Y, así, entre los

pri­me­ros actos de la Repú­bli­ca, se con­ta­ron varias leyes y decre­tos

favo­ra­bles a los indios. Se orde­nó el repar­to de tie­rras, la abo­li­ción

de los tra­ba­jos gra­tui­tos, etc.; pero no repre­sen­tan­do la revo­lu­ción en

el Perú el adve­ni­mien­to de una nue­va cla­se diri­gen­te, todas estas

dis­po­si­cio­nes que­da­ron sólo escri­tas, fal­tas de gober­nan­tes capa­ces de

actuar­las. La aris­to­cra­cia lati­fun­dis­ta de la Colo­nia, due­ña del poder,

con­ser­vó intac­tos sus dere­chos feu­da­les sobre la tie­rra y, por

con­si­guien­te, sobre el indio. Todas las dis­po­si­cio­nes apa­ren­te­men­te

ende­re­za­das a pro­te­ger­lo, no han podi­do nada con­tra la feu­da­li­dad

sub­sis­ten­te has­ta hoy.

El Virrei­na­to apa­re­ce menos cul­pa­ble

que la Repú­bli­ca. Al Virrei­na­to le corres­pon­de, ori­gi­nal­men­te, toda la

res­pon­sa­bi­li­dad de la mise­ria y la depre­sión de los indios. Pero, en ese

tiem­po inqui­si­to­rial, una gran voz cris­tia­na, la de fray Bar­to­lo­mé de

Las Casas, defen­dió vibran­te­men­te a los indios con­tra los méto­dos

bru­ta­les de los colo­ni­za­do­res. No ha habi­do en la Repú­bli­ca un defen­sor

tan efi­caz y tan por­fia­do de la raza abo­ri­gen.

Mien­tras el Virrei­na­to era un régi­men

medioe­val y extran­je­ro, la Repú­bli­ca es for­mal­men­te un régi­men peruano y

libe­ral. Tie­ne, por con­si­guien­te, la Repú­bli­ca debe­res que no tenía el

Virrei­na­to. A la Repú­bli­ca le toca­ba ele­var la con­di­ción del indio. Y

con­tra­rian­do este deber, la Repú­bli­ca ha pau­pe­ri­za­do al indio, ha

agra­va­do su depre­sión y ha exas­pe­ra­do su mise­ria. La Repú­bli­ca ha

sig­ni­fi­ca­do para los indios la ascen­sión de una nue­va cla­se domi­nan­te

que se ha apro­pia­do sis­te­má­ti­ca­men­te de sus tie­rras. En una raza de

cos­tum­bre y de alma agra­rias, como la raza indí­ge­na, este des­po­jo ha

cons­ti­tui­do una cau­sa de diso­lu­ción mate­rial y moral. La tie­rra ha sido

siem­pre toda la ale­gría del indio. El indio ha des­po­sa­do la tie­rra.

Sien­te que “la vida vie­ne de la tie­rra” y vuel­ve a la tie­rra. Por ende,

el indio pue­de ser indi­fe­ren­te a todo, menos a la pose­sión de la tie­rra

que sus manos y su alien­to labran y fecun­dan reli­gio­sa­men­te. La

feu­da­li­dad crio­lla se ha com­por­ta­do, a este res­pec­to, más ávi­da y más

dura­men­te que la feu­da­li­dad espa­ño­la. En gene­ral, en el enco­men­de­ro

espa­ñol había fre­cuen­te­men­te algu­nos hábi­tos nobles de seño­río. El

enco­men­de­ro crio­llo tie­ne todos los defec­tos del ple­be­yo y nin­gu­na de

las vir­tu­des del hidal­go. La ser­vi­dum­bre del indio, en suma, no ha

dis­mi­nui­do bajo la Repú­bli­ca. Todas las revuel­tas, todas las tem­pes­ta­des

del indio, han sido aho­ga­das en san­gre. A las reivin­di­ca­cio­nes

deses­pe­ra­das del indio les ha sido dada siem­pre una res­pues­ta mar­cial.

El silen­cio de la puna ha guar­da­do lue­go el trá­gi­co secre­to de estas

res­pues­tas. La Repú­bli­ca ha res­tau­ra­do, en fin, bajo el títu­lo de

cons­crip­ción vial, el régi­men de las mitas.

La Repú­bli­ca, ade­más, es res­pon­sa­ble

de haber ale­tar­ga­do y debi­li­ta­do las ener­gías de la raza. La cau­sa de la

reden­ción del indio se con­vir­tió bajo la Repú­bli­ca, en una espe­cu­la­ción

dema­gó­gi­ca de algu­nos cau­di­llos. Los par­ti­dos crio­llos la ins­cri­bie­ron

en su pro­gra­ma. Dis­mi­nu­ye­ron así en los indios la volun­tad de luchar por

sus reivin­di­ca­cio­nes.

En la Sie­rra, la región habi­ta­da

prin­ci­pal­men­te por los indios, sub­sis­te ape­nas modi­fi­ca­da en sus

linea­mien­tos, la más bár­ba­ra y omni­po­ten­te feu­da­li­dad. El domi­nio de la

tie­rra colo­ca en manos de los gamo­na­les, la suer­te de la raza indí­ge­na,

caí­da en un gra­do extre­mo de depre­sión y de igno­ran­cia. Ade­más de la

agri­cul­tu­ra, tra­ba­ja­da muy pri­mi­ti­va­men­te, la Sie­rra perua­na pre­sen­ta

otra acti­vi­dad eco­nó­mi­ca: la mine­ría, casi total­men­te en manos de dos

gran­des empre­sas nor­te­ame­ri­ca­nas. En las minas rige el sala­ria­do; pero

la paga es ínfi­ma, la defen­sa de la vida del obre­ro casi nula, la ley de

acci­den­tes de tra­ba­jo bur­la­da. El sis­te­ma del “engan­che”, que por medio

de anti­ci­pos fala­ces escla­vi­za al obre­ro, colo­ca a los indios a mer­ced

de estas empre­sas capi­ta­lis­tas. Es tan­ta la mise­ria a que los con­de­na la

feu­da­li­dad agra­ria, que los indios encuen­tran pre­fe­ri­ble, con todo, la

suer­te que les ofre­cen las minas.

La pro­pa­ga­ción en el Perú de las ideas

socia­lis­tas ha traí­do como con­se­cuen­cia un fuer­te movi­mien­to de

reivin­di­ca­ción indí­ge­na. La nue­va gene­ra­ción perua­na sien­te y sabe que

el pro­gre­so del Perú será fic­ti­cio, o por lo menos no será peruano,

mien­tras no cons­ti­tu­ya la obra y no sig­ni­fi­que el bien­es­tar de la masa

perua­na que en sus cua­tro quin­tas par­tes es indí­ge­na y cam­pe­si­na. Este

mis­mo movi­mien­to se mani­fies­ta en el arte y en la lite­ra­tu­ra nacio­na­les

en los cua­les se nota una cre­cien­te reva­lo­ri­za­ción de las for­mas y

asun­tos autóc­to­nos, antes depre­cia­dos por el pre­do­mi­nio de un espí­ri­tu y

una men­ta­li­dad colo­nia­les espa­ño­las. La lite­ra­tu­ra indi­ge­nis­ta pare­ce

des­ti­na­da a cum­plir la mis­ma fun­ción que la lite­ra­tu­ra “muji­kis­ta” en el

perío­do pre­rre­vo­lu­cio­na­rio ruso. Los pro­pios indios empie­zan a dar

seña­les de una nue­va con­cien­cia. Cre­ce día a día la arti­cu­la­ción entre

los diver­sos núcleos indí­ge­nas antes inco­mu­ni­ca­dos por las enor­mes

dis­tan­cias. Ini­ció esta vin­cu­la­ción, la reunión perió­di­ca de con­gre­sos

indí­ge­nas, patro­ci­na­da por el Gobierno, pero como el carác­ter de sus

reivin­di­ca­cio­nes se hizo pron­to revo­lu­cio­na­rio, fue des­na­tu­ra­li­za­da

lue­go con la exclu­sión de los ele­men­tos avan­za­dos y la leva de

repre­sen­ta­cio­nes apó­cri­fas. La corrien­te indi­ge­nis­ta pre­sio­na ya la

acción ofi­cial. Por pri­me­ra vez el Gobierno se ha vis­to obli­ga­do a

acep­tar y pro­cla­mar pun­tos de vis­ta indi­ge­nis­tas, dic­tan­do algu­nas

medi­das que no tocan los intere­ses del gamo­na­lis­mo y que resul­tan por

esto inefi­ca­ces. Por pri­me­ra vez tam­bién

el pro­ble­ma indí­ge­na, esca­mo­tea­do antes por la retó­ri­ca de las cla­ses

diri­gen­tes, es plan­tea­do en sus tér­mi­nos socia­les y eco­nó­mi­cos,

iden­ti­fi­cán­do­se­le ante todo con el pro­ble­ma de la tie­rra. Cada día se

impo­ne, con más evi­den­cia, la con­vic­ción de que este pro­ble­ma no pue­de

encon­trar su solu­ción en una fór­mu­la huma­ni­ta­ria. No pue­de ser la

con­se­cuen­cia de un movi­mien­to filan­tró­pi­co. Los patro­na­tos de caci­ques y

de rábu­las son una befa. Las ligas del tipo de la extin­gui­da Aso­cia­ción

Pro-Indí­ge­na son una voz que cla­ma en el desier­to. La Aso­cia­ción

Pro-Indí­ge­na no lle­gó en su tiem­po a con­ver­tir­se en un movi­mien­to. Su

acción se redu­jo gra­dual­men­te a la acción gene­ro­sa, abne­ga­da,

nobi­lí­si­ma, per­so­nal de Pedro S. Zulen y Dora Mayer. Como expe­ri­men­to,

el de la Aso­cia­ción Pro-Indí­ge­na sir­vió para con­tras­tar, para medir, la

insen­si­bi­li­dad moral de una gene­ra­ción y de una épo­ca.

La solu­ción del pro­ble­ma del indio

tie­ne que ser una solu­ción social. Sus rea­li­za­do­res deben ser los

pro­pios indios. Este con­cep­to con­du­ce a ver en la reunión de los

con­gre­sos indí­ge­nas un hecho his­tó­ri­co. Los con­gre­sos indí­ge­nas,

des­vir­tua­dos en los últi­mos años por el buro­cra­tis­mo, no repre­sen­ta­ban

toda­vía un pro­gra­ma; pero sus pri­me­ras reunio­nes seña­la­ron una ruta

comu­ni­can­do a los indios de las diver­sas regio­nes. A los indios les

fal­ta vin­cu­la­ción nacio­nal. Sus pro­tes­tas han sido siem­pre regio­na­les.

Esto ha con­tri­bui­do, en gran par­te, a su aba­ti­mien­to.

Un pue­blo de cua­tro millo­nes de

hom­bres, cons­cien­te de su núme­ro, no deses­pe­ra nun­ca de su por­ve­nir. Los

mis­mos cua­tro millo­nes de hom­bres, mien­tras no sean sino una masa

inor­gá­ni­ca, una muche­dum­bre dis­per­sa, son inca­pa­ces de deci­dir su rum­bo

his­tó­ri­co.

EL PROBLEMA DE LA TIERRA

EL PROBLEMA AGRARIO Y EL PROBLEMA DEL INDIO

Quie­nes des­de pun­tos de vis­ta

socia­lis­tas estu­dia­mos y defi­ni­mos el pro­ble­ma del indio, empe­za­mos por

decla­rar abso­lu­ta­men­te supe­ra­dos los pun­tos de vis­ta huma­ni­ta­rios o

filan­tró­pi­cos, en que, como una pro­lon­ga­ción de la apos­tó­li­ca bata­lla

del padre de Las Casas, se apo­ya­ba la anti­gua cam­pa­ña pro-indí­ge­na.

Nues­tro pri­mer esfuer­zo tien­de a

esta­ble­cer su carác­ter de pro­ble­ma fun­da­men­tal­men­te eco­nó­mi­co.

Insur­gi­mos pri­me­ra­men­te, con­tra la ten­den­cia ins­tin­ti­va ‑y defen­si­va-

del crio­llo o “mis­ti”, a redu­cir­lo a un pro­ble­ma exclu­si­va­men­te

admi­nis­tra­ti­vo, peda­gó­gi­co, étni­co o moral, para esca­par a toda cos­ta

del plano de la eco­no­mía. Por esto, el más absur­do de los repro­ches que

se nos pue­den diri­gir es el de liris­mo o lite­ra­tu­ris­mo. Colo­can­do en

pri­mer plano el pro­ble­ma eco­nó­mi­co-social, asu­mi­mos la acti­tud menos

líri­ca y menos lite­ra­ria posi­ble. No nos con­ten­ta­mos con reivin­di­car el

dere­cho del indio a la edu­ca­ción, a la

cul­tu­ra, al pro­gre­so, al amor y al cie­lo. Comen­za­mos por reivin­di­car,

cate­gó­ri­ca­men­te, su dere­cho a la tie­rra. Esta reivin­di­ca­ción

per­fec­ta­men­te mate­ria­lis­ta, debe­ría bas­tar para que no se nos

con­fun­die­se con los here­de­ros o repe­ti­do­res del ver­bo evan­gé­li­co del

gran frai­le espa­ñol, a quien, de otra par­te, tan­to mate­ria­lis­mo no nos

impi­de admi­rar y esti­mar fer­vo­ro­sa­men­te.

Y este pro­ble­ma de la tie­rra ‑cuya

soli­da­ri­dad con el pro­ble­ma del indio es dema­sia­do evidente‑, tam­po­co

nos ave­ni­mos a ate­nuar­lo o adel­ga­zar­lo opor­tu­nis­ta­men­te. Todo lo

con­tra­rio. Por mi par­te, yo tra­to de plan­tear­lo en tér­mi­nos

abso­lu­ta­men­te inequí­vo­cos y netos.

El pro­ble­ma agra­rio se pre­sen­ta, ante

todo, como el pro­ble­ma de la liqui­da­ción de la feu­da­li­dad en el Perú.

Esta liqui­da­ción debía haber sido rea­li­za­da ya por el régi­men

demo-bur­gués for­mal­men­te esta­ble­ci­do por la revo­lu­ción de la

inde­pen­den­cia. Pero en el Perú no hemos teni­do en cien años de

repú­bli­ca, una ver­da­de­ra cla­se bur­gue­sa, una ver­da­de­ra cla­se

capi­ta­lis­ta. La anti­gua cla­se feu­dal – camu­fla­da o dis­fra­za­da de

bur­gue­sía repu­bli­ca­na- ha con­ser­va­do sus posi­cio­nes. La polí­ti­ca de

des­amor­ti­za­ción de la pro­pie­dad agra­ria ini­cia­da por la revo­lu­ción de la

Inde­pen­den­cia ‑como una con­se­cuen­cia lógi­ca de su ideología‑, no

con­du­jo al desen­vol­vi­mien­to de la peque­ña pro­pie­dad. La vie­ja cla­se

terra­te­nien­te no había per­di­do su

pre­do­mi­nio. La super­vi­ven­cia de un régi­men de lati­fun­dis­tas pro­du­jo, en

la prác­ti­ca, el man­te­ni­mien­to del lati­fun­dio. Sabi­do es que la

des­amor­ti­za­ción ata­có más bien a la comu­ni­dad. Y el hecho es que duran­te

un siglo de repú­bli­ca, la gran pro­pie­dad agra­ria se ha refor­za­do y

engran­de­ci­do a des­pe­cho del libe­ra­lis­mo teó­ri­co de nues­tra Cons­ti­tu­ción y

de las nece­si­da­des prác­ti­cas del desa­rro­llo de nues­tra eco­no­mía

capi­ta­lis­ta.

Las expre­sio­nes de la feu­da­li­dad

sobre­vi­vien­te son dos: lati­fun­dio y ser­vi­dum­bre. Expre­sio­nes soli­da­rias y

con­sus­tan­cia­les, cuyo aná­li­sis nos con­du­ce a la con­clu­sión de que no se

pue­de liqui­dar la ser­vi­dum­bre, que pesa sobre la raza indí­ge­na, sin

liqui­dar el lati­fun­dio.

Plan­tea­do así el pro­ble­ma agra­rio del

Perú, no se pres­ta a defor­ma­cio­nes equí­vo­cas. Apa­re­ce en toda su

mag­ni­tud de pro­ble­ma eco­nó­mi­co-social ‑y por tan­to polí­ti­co- del domi­nio

de los hom­bres que actúan en este plano de hechos e ideas. Y resul­ta

vano todo empe­ño de con­ver­tir­lo, por ejem­plo, en un pro­ble­ma

téc­ni­co-agrí­co­la del domi­nio de los agró­no­mos.

Nadie igno­ra que la solu­ción libe­ral

de este pro­ble­ma sería, con­for­me a la ideo­lo­gía indi­vi­dua­lis­ta, el

frac­cio­na­mien­to de los lati­fun­dios para crear la peque­ña pro­pie­dad. Es

tan des­me­su­ra­do el des­co­no­ci­mien­to, que se cons­ta­ta a cada paso, entre

noso­tros, de los prin­ci­pios ele­men­ta­les del socia­lis­mo, que no será

nun­ca obvio ni ocio­so insis­tir en que esta fór­mu­la ‑frac­cio­na­mien­to de

los lati­fun­dios en favor de la peque­ña pro­pie­dad- no es uto­pis­ta, ni

heré­ti­ca, ni revo­lu­cio­na­ria, ni bol­che­vi­que, ni van­guar­dis­ta, sino

orto­do­xa, cons­ti­tu­cio­nal, demo­crá­ti­ca, capi­ta­lis­ta y bur­gue­sa. Y que

tie­ne su ori­gen en el idea­rio libe­ral en que se ins­pi­ran los Esta­tu­tos

cons­ti­tu­cio­na­les de todos los Esta­dos demo-bur­gue­ses. Y que en los

paí­ses de la Euro­pa Cen­tral y Orien­tal ‑don­de la cri­sis béli­ca tra­jo por

tie­rra las últi­mas mura­llas de la feu­da­li­dad, con el con­sen­so del

capi­ta­lis­mo de Occi­den­te que des­de enton­ces opo­ne pre­ci­sa­men­te a Rusia

este blo­que de paí­ses anti bolcheviques‑, en Che­cos­lo­va­quia, Ruma­nia,

Polo­nia, Bul­ga­ria, etc., se ha san­cio­na­do leyes agra­rias que limi­tan, en

prin­ci­pio, la pro­pie­dad de la tie­rra, al máxi­mum de 500 hec­tá­reas.

Con­gruen­te­men­te con mi posi­ción

ideo­ló­gi­ca, yo pien­so que la hora de ensa­yar en el Perú el méto­do

libe­ral, la fór­mu­la indi­vi­dua­lis­ta, ha pasa­do ya. Dejan­do apar­te las

razo­nes doc­tri­na­les, con­si­de­ro fun­da­men­tal­men­te este fac­tor

incon­tes­ta­ble y con­cre­to que da un carác­ter pecu­liar a nues­tro pro­ble­ma

agra­rio: la super­vi­ven­cia de la comu­ni­dad y de ele­men­tos de socia­lis­mo

prác­ti­co en la agri­cul­tu­ra y la vida indí­ge­nas.

Pero quie­nes se man­tie­nen den­tro de la

doc­tri­na demo-libe­ral ‑si bus­can de veras una solu­ción al pro­ble­ma del

indio, que redi­ma a éste, ante todo, de su servidumbre‑, pue­den diri­gir

la mira­da a la expe­rien­cia che­ca o ruma­na, dado que la mexi­ca­na, por su

ins­pi­ra­ción y su pro­ce­so, les pare­ce un ejem­plo peli­gro­so. Para ellos es

aún tiem­po de pro­pug­nar la fór­mu­la libe­ral. Si lo hicie­ran, logra­rían,

al menos, que en el deba­te del pro­ble­ma agra­rio pro­vo­ca­do por la nue­va

gene­ra­ción, no estu­vie­se del todo ausen­te el pen­sa­mien­to libe­ral, que,

según la his­to­ria escri­ta, rige la vida del Perú des­de la fun­da­ción de

la Repú­bli­ca.

PROPOSICIONES FINALES

A las pro­po­si­cio­nes fun­da­men­ta­les,

expues­tas ya en este estu­dio, sobre los aspec­tos pre­sen­tes de la

cues­tión agra­ria en el Perú, debo agre­gar las siguien­tes:

1º- El carác­ter de la pro­pie­dad

agra­ria en el Perú se pre­sen­ta como una de las mayo­res tra­bas del pro­pio

desa­rro­llo del capi­ta­lis­mo nacio­nal. Es muy ele­va­do el por­cen­ta­je de

las tie­rras, explo­ta­das por arren­da­ta­rios gran­des o medios, que

per­te­ne­cen a terra­te­nien­tes que jamás han mane­ja­do sus fun­dos. Estos

terra­te­nien­tes, por com­ple­to extra­ños y ausen­tes de la agri­cul­tu­ra y de

sus pro­ble­mas, viven de su ren­ta terri­to­rial sin dar nin­gún apor­te de

tra­ba­jo ni de inte­li­gen­cia a la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca del país.

Corres­pon­den a la cate­go­ría del aris­tó­cra­ta

o del ren­tis­ta, con­su­mi­dor impro­duc­ti­vo. Por sus here­di­ta­rios dere­chos

de pro­pie­dad per­ci­ben un arren­da­mien­to que se pue­de con­si­de­rar como un

canon feu­dal. El agri­cul­tor arren­da­ta­rio corres­pon­de, en cam­bio, con más

o menos pro­pie­dad, al tipo de jefe de empre­sa capi­ta­lis­ta. Den­tro de un

ver­da­de­ro sis­te­ma capi­ta­lis­ta, la plus­va­lía obte­ni­da por su empre­sa,

debe­ría bene­fi­ciar a este indus­trial y al capi­tal que finan­cia­se sus

tra­ba­jos. El domi­nio de la tie­rra por una cla­se de ren­tis­tas, impo­ne a

la pro­duc­ción la pesa­da car­ga de sos­te­ner una ren­ta que no está suje­ta a

los even­tua­les des­cen­sos de los pro­duc­tos agrí­co­las.

El arren­da­mien­to no encuen­tra,

gene­ral­men­te, en este sis­te­ma, todos los estí­mu­los indis­pen­sa­bles para

efec­tuar los tra­ba­jos de per­fec­ta valo­ri­za­ción de las tie­rras y de sus

cul­ti­vos e ins­ta­la­cio­nes. El temor a un aumen­to de la loca­ción, al

ven­ci­mien­to de su escri­tu­ra, lo indu­ce a una gran par­si­mo­nia en las

inver­sio­nes. La ambi­ción del agri­cul­tor arren­da­ta­rio es, por supues­to,

con­ver­tir­se en pro­pie­ta­rio; pero su pro­pio empe­ño con­tri­bu­ye al

enca­re­ci­mien­to de la pro­pie­dad agra­ria en pro­ve­cho de los lati­fun­dis­tas.

Las con­di­cio­nes inci­pien­tes del cré­di­to agrí­co­la en el Perú impi­den una

más inten­sa expro­pia­ción capi­ta­lis­ta de la tie­rra para esta cla­se de

indus­tria­les.

La explo­ta­ción capi­ta­lis­ta e

indus­tria­lis­ta de la tie­rra, que requie­re para su libre y pleno

desen­vol­vi­mien­to la eli­mi­na­ción de todo canon feu­dal, avan­za por esto en

nues­tro país con suma len­ti­tud. Hay aquí un pro­ble­ma, evi­den­te no sólo

para un cri­te­rio socia­lis­ta sino, tam­bién, para un cri­te­rio capi­ta­lis­ta.

For­mu­lan­do un prin­ci­pio que inte­gra el pro­gra­ma agra­rio de la bur­gue­sía

libe­ral fran­ce­sa, Edouard Herriot afir­ma que “la tie­rra exi­ge la

pre­sen­cia real” (31). No está demás remar­car que a este res­pec­to el

Occi­den­te no aven­ta­ja por cier­to al Orien­te, pues­to que la ley

maho­me­ta­na esta­ble­ce, como lo obser­va Char­les Gide, que “la tie­rra

per­te­ne­ce al que la fecun­da y vivi­fi­ca”.

2º- El lati­fun­dis­mo sub­sis­ten­te en el

Perú se acu­sa, de otro lado, como la más gra­ve barre­ra para la

inmi­gra­ción blan­ca. La inmi­gra­ción que pode­mos espe­rar es, por obvias

razo­nes, de cam­pe­si­nos pro­ve­nien­tes de Ita­lia, de Euro­pa Cen­tral y de

los Bal­ca­nes. La pobla­ción urba­na occi­den­tal emi­gra en mucha menor

esca­la y los obre­ros indus­tria­les saben, ade­más, que tie­nen muy poco que

hacer en la Amé­ri­ca Lati­na. Y bien. El cam­pe­sino euro­peo no vie­ne a

Amé­ri­ca para tra­ba­jar como bra­ce­ro, sino en los casos en que el alto

sala­rio le con­sien­te aho­rrar lar­ga­men­te. Y éste no es el caso del Perú.

Ni el más mise­ra­ble labra­dor de Polo­nia o de Ruma­nia acep­ta­ría el tenor

de vida de nues­tros jor­na­le­ros de las hacien­das de caña o algo­dón. Su

aspi­ra­ción es deve­nir peque­ño pro­pie­ta­rio. Para que nues­tros cam­pos

estén en gra­do de atraer esta inmi­gra­ción es indis­pen­sa­ble que pue­dan

brin­dar­le tie­rras dota­das de vivien­das, ani­ma­les y herra­mien­tas y

comu­ni­ca­das con ferro­ca­rri­les y mer­ca­dos. Un fun­cio­na­rio o pro­pa­gan­dis­ta

del fas­cis­mo, que visi­tó el Perú hace apro­xi­ma­da­men­te tres años,

decla­ró en los dia­rios loca­les que nues­tro régi­men de gran pro­pie­dad era

incom­pa­ti­ble con un pro­gra­ma de colo­ni­za­ción e inmi­gra­ción capaz de

atraer al cam­pe­sino ita­liano.

3º- El enfeu­da­mien­to de la agri­cul­tu­ra

de la cos­ta a los intere­ses de los capi­ta­les y los mer­ca­dos bri­tá­ni­cos y

ame­ri­ca­nos, se opo­ne no sólo a que se orga­ni­ce y desa­rro­lle de acuer­do

con las nece­si­da­des espe­cí­fi­cas de la eco­no­mía nacio­nal –esto es

ase­gu­ran­do pri­me­ra­men­te el abas­te­ci­mien­to de la pobla­ción- sino tam­bién a

que ensa­ye y adop­te nue­vos cul­ti­vos. La mayor empre­sa aco­me­ti­da en este

orden en los últi­mos años ‑la de las plan­ta­cio­nes de taba­co de Tum­bes-

ha sido posi­ble sólo por la inter­ven­ción del Esta­do. Este hecho abo­na

mejor que nin­gún otro la tesis de que la polí­ti­ca libe­ral del lais­ser fai­re,

que tan pobres fru­tos ha dado en el Perú, debe ser defi­ni­ti­va­men­te

reem­pla­za­da por una polí­ti­ca social de nacio­na­li­za­ción de las gran­des

fuen­tes de rique­za.

4º- La pro­pie­dad agra­ria de la cos­ta,

no obs­tan­te los tiem­pos prós­pe­ros de que ha goza­do, se mues­tra has­ta

aho­ra inca­paz de aten­der los pro­ble­mas de la salu­bri­dad rural, en la

medi­da que el Esta­do exi­ge y que es, des­de lue­go, asaz modes­ta. Los

reque­ri­mien­tos de la Direc­ción de Salu­bri­dad Públi­ca a los hacen­da­dos no

con­si­guen aún el cum­pli­mien­to de las dis­po­si­cio­nes vigen­tes con­tra el

palu­dis­mo.

No se ha obte­ni­do siquie­ra un mejo­ra­mien­to gene­ral de las ran­che­rías. Está pro­ba­do que

la pobla­ción rural de la cos­ta arro­ja los más altos índi­ces de

mor­ta­li­dad y mor­bi­li­dad del país. (Excep­túa­se natu­ral­men­te los de las

regio­nes exce­si­va­men­te mór­bi­das de la sel­va). La esta­dís­ti­ca demo­grá­fi­ca

del dis­tri­to rural de Pati­vil­ca acu­sa­ba hace tres años una mor­ta­li­dad

supe­rior a la nata­li­dad. Las obras de irri­ga­ción, como lo obser­va el

inge­nie­ro Sut­ton a pro­pó­si­to de la de Olmos, com­por­tan posi­ble­men­te la

más radi­cal solu­ción del pro­ble­ma de las palu­des o pan­ta­nos. Pero, sin

las obras de apro­ve­cha­mien­to de las aguas sobran­tes del río Chan­cay

rea­li­za­das en Hua­cho por el señor Anto­nio Gra­ña, a quien se debe tam­bién

un intere­san­te plan de colo­ni­za­ción, y sin las obras de apro­ve­cha­mien­to

de las aguas del sub­sue­lo

prac­ti­ca­das en Chi­clín y algu­na otra nego­cia­ción del Nor­te, la acción

del capi­tal pri­va­do en la irri­ga­ción de la cos­ta perua­na resul­ta­ría

ver­da­de­ra­men­te insig­ni­fi­can­te en los últi­mos años.

5º- En la sie­rra, el feu­da­lis­mo

agra­rio sobre­vi­vien­te se mues­tra del todo inep­to como crea­dor de rique­za

y de pro­gre­so. Excep­ción hecha de las nego­cia­cio­nes gana­de­ras que

expor­tan lana y algu­na otra, en los valles y pla­ni­cies serra­nos el

lati­fun­dio tie­ne una pro­duc­ción mise­ra­ble. Los ren­di­mien­tos del sue­lo

son ínfi­mos; los méto­dos de tra­ba­jo, pri­mi­ti­vos. Un órgano de la pren­sa

local decía una vez que en la sie­rra perua­na el gamo­nal apa­re­ce

rela­ti­va­men­te tan pobre como el indio. Este argu­men­to ‑que resul­ta

com­ple­ta­men­te nulo den­tro de un cri­te­rio de rela­ti­vi­dad- lejos de

jus­ti­fi­car al gamo­nal, lo con­de­na inape­la­ble­men­te. Por­que para la

eco­no­mía moder­na ‑enten­di­da como cien­cia obje­ti­va y con­cre­ta- la úni­ca

jus­ti­fi­ca­ción del capi­ta­lis­mo y de sus capi­ta­nes de indus­tria y de

finan­za está en su fun­ción de crea­do­res de rique­za. En el plano

eco­nó­mi­co, el señor feu­dal o gamo­nal es el pri­mer res­pon­sa­ble del poco

valor de sus domi­nios. Ya hemos vis­to cómo este lati­fun­dis­ta no se

preo­cu­pa de la pro­duc­ti­vi­dad sino de la ren­ta­bi­li­dad de la tie­rra. Ya

hemos vis­to tam­bién cómo, a pesar de ser sus tie­rras las mejo­res, sus

cifras de pro­duc­ción no son mayo­res que las obte­ni­das por el indio, con

su pri­mi­ti­vo equi­po de labran­za, en sus magras tie­rras comu­na­les. El

gamo­nal, como fac­tor eco­nó­mi­co, está, pues, com­ple­ta­men­te des­ca­li­fi­ca­do.

6º- Como expli­ca­ción de este fenó­meno

se dice que la situa­ción eco­nó­mi­ca de la agri­cul­tu­ra de la sie­rra

depen­de abso­lu­ta­men­te de las vías de comu­ni­ca­ción y trans­por­te. Quie­nes

así razo­nan no entien­den sin duda la dife­ren­cia orgá­ni­ca, fun­da­men­tal,

que exis­te entre una eco­no­mía feu­dal o semi­feu­dal y una eco­no­mía

capi­ta­lis­ta. No com­pren­den que el tipo patriar­cal pri­mi­ti­vo de

terra­te­nien­te feu­dal es sus­tan­cial­men­te dis­tin­to del tipo del moderno

jefe de empre­sa. De otro lado el gamo­na­lis­mo y el lati­fun­dis­mo apa­re­cen

tam­bién como un obs­tácu­lo has­ta para la eje­cu­ción del pro­pio pro­gra­ma

vial que el Esta­do sigue actual­men­te. Los abu­sos e intere­ses de los

gamo­na­les se opo­nen total­men­te a una rec­ta apli­ca­ción de la ley de

cons­crip­ción vial. El indio la mira ins­tin­ti­va­men­te como una arma del

gamo­na­lis­mo. Den­tro del régi­men inkai­co, el ser­vi­cio vial debi­da­men­te

esta­ble­ci­do sería un ser­vi­cio públi­co obli­ga­to­rio, del todo com­pa­ti­ble

con los prin­ci­pios del socia­lis­mo moderno; den­tro del régi­men colo­nial

de lati­fun­dio y ser­vi­dum­bre, el mis­mo ser­vi­cio adquie­re el carác­ter

odio­so de una “mita”.

EL PROCESO DE LA LITERATURA

TESTIMONIO DE PARTE

La pala­bra pro­ce­so tie­ne en este caso

su acep­ción judi­cial. No escon­do nin­gún pro­pó­si­to de par­ti­ci­par en la

ela­bo­ra­ción de la his­to­ria de la lite­ra­tu­ra perua­na. Me pro­pon­go, sólo,

apor­tar mi tes­ti­mo­nio a un jui­cio que con­si­de­ro abier­to. Me pare­ce que

en este pro­ce­so se ha oído has­ta aho­ra, casi exclu­si­va­men­te, tes­ti­mo­nios

de defen­sa, y que es tiem­po de que se oiga tam­bién tes­ti­mo­nios de

acu­sa­ción. Mi tes­ti­mo­nio es con­vic­ta y con­fe­sa­men­te un tes­ti­mo­nio de

par­te. Todo crí­ti­co, todo tes­ti­go, cum­ple cons­cien­te o

incons­cien­te­men­te, una misión. Con­tra lo que bara­ta­men­te pue­da

sos­pe­char­se, mi volun­tad es afir­ma­ti­va, mi tem­pe­ra­men­to es de

cons­truc­tor, y nada me es más anti­té­ti­co que el bohe­mio pura­men­te

ico­no­clas­ta y disol­ven­te; pero mi misión ante el pasa­do, pare­ce ser la

de votar en con­tra. No me exi­mo de cum­plir­la, ni me excu­so por su

par­cia­li­dad. Pie­ro Gobet­ti, uno de los espí­ri­tus con quie­nes sien­to más

amo­ro­sa aso­nan­cia, escri­be en uno de sus admi­ra­bles ensa­yos: “El

ver­da­de­ro rea­lis­mo tie­ne el cul­to de las fuer­zas que crean los

resul­ta­dos, no la admi­ra­ción de los resul­ta­dos inte­lec­tua­lís­ti­ca­men­te

con­tem­pla­dos a prio­ri. El rea­lis­ta sabe que la his­to­ria es un

refor­mis­mo, pero tam­bién que el pro­ce­so refor­mís­ti­co, en vez de

redu­cir­se a una diplo­ma­cia de ini­cia­dos, es pro­duc­to de los indi­vi­duos

en cuan­to ope­ren como revo­lu­cio­na­rios, a tra­vés de netas afir­ma­cio­nes de

con­tras­tan­tes exi­gen­cias” (1).

Mi crí­ti­ca renun­cia a ser impar­cial o

agnós­ti­ca, si la ver­da­de­ra crí­ti­ca pue­de ser­lo, cosa que no creo

abso­lu­ta­men­te. Toda crí­ti­ca obe­de­ce a preo­cu­pa­cio­nes de filó­so­fo, de

polí­ti­co, o de mora­lis­ta. Cro­ce ha demos­tra­do lúci­da­men­te que la pro­pia

crí­ti­ca impre­sio­nis­ta o hedo­nis­ta de Jules Lemaî­tre, que se supo­nía

exen­ta de todo sen­ti­do filo­só­fi­co, no se sus­traía más que la de Saint

Beu­ve, al pen­sa­mien­to, a la filo­so­fía de su tiem­po (2).

El espí­ri­tu del hom­bre es indi­vi­si­ble;

y yo no me due­lo de esta fata­li­dad, sino, por el con­tra­rio, la

reco­noz­co como una nece­si­dad de ple­ni­tud y cohe­ren­cia. Decla­ro, sin

escrú­pu­lo, que trai­go a la exé­ge­sis lite­ra­ria todas mis pasio­nes e ideas

polí­ti­cas, aun­que, dado el des­cré­di­to y dege­ne­ra­ción de este voca­blo en

el len­gua­je corrien­te, debo agre­gar que la polí­ti­ca en mí es filo­so­fía y

reli­gión.

Pero esto no quie­re decir que

con­si­de­re el fenó­meno lite­ra­rio o artís­ti­co des­de pun­tos de vis­ta

extra­es­té­ti­cos, sino que mi con­cep­ción esté­ti­ca se uni­mis­ma, en la

inti­mi­dad de mi con­cien­cia, con mis con­cep­cio­nes mora­les, polí­ti­cas y

reli­gio­sas, y que, sin dejar de ser con­cep­ción estric­ta­men­te esté­ti­ca,

no pue­de ope­rar inde­pen­dien­te o diver­sa­men­te.

Riva Agüe­ro enjui­ció la lite­ra­tu­ra con

evi­den­te cri­te­rio “civi­lis­ta”. Su ensa­yo sobre “el carác­ter de la

lite­ra­tu­ra del Perú inde­pen­dien­te” (3) está en todas sus par­tes,

inequí­vo­ca­men­te transido no sólo de con­cep­tos polí­ti­cos sino aun de

sen­ti­mien­tos de cas­ta. Es simul­tá­nea­men­te una pie­za de his­to­rio­gra­fía

lite­ra­ria y de reivin­di­ca­ción polí­ti­ca. El espí­ri­tu de cas­ta de los

enco­men­de­ros colo­nia­les, ins­pi­ra sus esen­cia­les pro­po­si­cio­nes crí­ti­cas

que casi inva­ria­ble­men­te se resuel­ven en espa­ño­lis­mo, colo­nia­lis­mo,

aris­to­cra­tis­mo. Riva Agüe­ro no pres­cin­de de sus preo­cu­pa­cio­nes polí­ti­cas

y socia­les, sino en la medi­da en que juz­ga la lite­ra­tu­ra con nor­mas de

pre­cep­tis­ta, de aca­dé­mi­co, de eru­di­to; y enton­ces su pres­cin­den­cia es

sólo apa­ren­te por­que, sin duda, nun­ca se mue­ve más orde­na­da­men­te su

espí­ri­tu den­tro de la órbi­ta esco­lás­ti­ca y con­ser­va­do­ra. Ni disi­mu­la

dema­sia­do Riva Agüe­ro el fon­do polí­ti­co de su crí­ti­ca, al mez­clar a sus

valo­ra­cio­nes lite­ra­rias con­si­de­ra­cio­nes anti­his­tó­ri­cas res­pec­to al

pre­sun­to error en que incu­rrie­ron los fun­da­do­res de la inde­pen­den­cia

pre­fi­rien­do la repú­bli­ca a la monar­quía, y vehe­men­tes impug­na­cio­nes de

la ten­den­cia a opo­ner a los oli­gár­qui­cos par­ti­dos tra­di­cio­na­les,

par­ti­dos de prin­ci­pios, por el temor de que pro­vo­quen com­ba­tes sec­ta­rios

y anta­go­nis­mos socia­les. Pero Riva Agüe­ro no podía con­fe­sar

explí­ci­ta­men­te la tra­ma polí­ti­ca de su exé­ge­sis: pri­me­ro, por­que sólo

pos­te­rior­men­te a los días de su obra, hemos apren­di­do a aho­rrar­nos

muchos disi­mu­los evi­den­tes e inú­ti­les; segun­do, por­que con­di­ción de

pre­do­mi­nio de su cla­se ‑la aris­to­cra­cia “enco­men­de­ra”-

era, pre­ci­sa­men­te, la adop­ción for­mal de los prin­ci­pios e ins­ti­tu­cio­nes

de otra cla­se ‑la bur­gue­sía libe­ral- y, aun­que se sin­tie­se ínti­ma­men­te

monár­qui­ca, espa­ño­la y tra­di­cio­na­lis­ta, esa aris­to­cra­cia nece­si­ta­ba

con­ci­liar anfi­bo­ló­gi­ca­men­te su sen­ti­mien­to reac­cio­na­rio con la prác­ti­ca

de una polí­ti­ca repu­bli­ca­na y capi­ta­lis­ta y el res­pe­to de una

cons­ti­tu­ción demo-bur­gue­sa.

Con­clui­da la épo­ca de incon­tes­ta­da

auto­ri­dad “civi­lis­ta” en la vida inte­lec­tual del Perú, la tabla de

valo­res esta­ble­ci­da por Riva Agüe­ro ha pasa­do a revi­sión con todas las

pie­zas filia­res y ane­xa (4). Por mi par­te, a su incon­fe­sa par­cia­li­dad

“civi­lis­ta” o colo­nia­lis­ta enfren­to mi explí­ci­ta par­cia­li­dad

revo­lu­cio­na­ria o socia­lis­ta. No me atri­bu­yo mesu­ra ni equi­dad de

árbi­tro: decla­ro mi pasión y mi beli­ge­ran­cia de opo­si­tor. Los

arbi­tra­jes, las con­ci­lia­cio­nes se actúan en la his­to­ria, y a con­di­ción

de que las par­tes se com­ba­tan con copio­so y extre­mo ale­ga­to.

VIII. CHOCANO

José San­tos Cho­cano per­te­ne­ce, a mi

jui­cio, al perío­do colo­nial de nues­tra lite­ra­tu­ra. Su poe­sía gran­dí­lo­cua

tie­ne todos sus orí­ge­nes en Espa­ña. Una crí­ti­ca ver­ba­lis­ta la pre­sen­ta

como una tra­duc­ción del alma autóc­to­na. Pero este es un con­cep­to

arti­fi­cio­so, una fic­ción retó­ri­ca. Su lógi­ca, tan sim­plis­ta como fal­sa,

razo­na así: Cho­cano es exu­be­ran­te, lue­go es autóc­tono. Sobre este

prin­ci­pio, una crí­ti­ca fun­da­men­tal­men­te inca­paz de sen­tir lo autóc­tono,

ha asen­ta­do casi todo el dog­ma del ame­ri­ca­nis­mo y el tro­pi­ca­lis­mo

esen­cia­les del poe­ta de Alma Amé­ri­ca.

Este dog­ma pudo ser incon­tes­ta­ble en

un tiem­po de abso­lu­ta auto­ri­dad del colo­nia­lis­mo. Aho­ra una gene­ra­ción

ico­no­clas­ta lo pasa incré­du­la­men­te por la cri­ba de su aná­li­sis. La

pri­me­ra cues­tión que se plan­tea es ésta: ¿Lo autóc­tono es,

efec­ti­va­men­te, exu­be­ran­te? Un crí­ti­co sagaz, extra­ño en este caso a todo

inte­rés polé­mi­co, como Pedro Hen­rí­quez Ure­ña, exa­mi­nan­do pre­ci­sa­men­te

el tema de la exu­be­ran­cia en la lite­ra­tu­ra his­pano-ame­ri­ca­na, obser­va

que esta lite­ra­tu­ra, en su mayor par­te, no apa­re­ce por cier­to como un

pro­duc­to del tró­pi­co. Pro­ce­de, más bien, de ciu­da­des de cli­ma tem­pla­do y

has­ta un poco oto­ñal. Muy agu­da y cer­te­ra­men­te apun­ta Hen­rí­quez Ure­ña:

“En Amé­ri­ca con­ser­va­mos el res­pe­to al énfa­sis mien­tras Euro­pa nos lo

pres­cri­bió; aún hoy nos que­dan tres o cua­tro poe­tas vibran­tes, como

decían los román­ti­cos. ¿No se atri­bui­rá a influen­cia del tró­pi­co la que

es influen­cia de Víc­tor Hugo? ¿O de Byron, o de Espron­ce­da o de

Quin­ta­na?” Para Hen­rí­quez

Ure­ña la teo­ría de la exu­be­ran­cia

espon­tá­nea de la lite­ra­tu­ra ame­ri­ca­na es una teo­ría fal­sa. Esta

lite­ra­tu­ra es menos exu­be­ran­te de lo que pare­ce. Se toma por exu­be­ran­cia

la ver­bo­si­dad. Y “si abun­da la pala­bre­ría es por­que esca­sea la cul­tu­ra,

la dis­ci­pli­na y no por pecu­liar exu­be­ran­cia nues­tra” (26). Los casos de

ver­bo­si­dad no son impu­tables a la geo­gra­fía ni al medio.

Para estu­diar el caso de Cho­cano,

tene­mos que empe­zar por loca­li­zar­lo, ante todo, en el Perú. Y bien, en

el Perú lo autóc­tono es lo indí­ge­na, vale decir lo inkai­co.

Y lo indí­ge­na, lo inkai­co, es

fun­da­men­tal­men­te sobrio. El arte indio es la antí­te­sis, la con­tra­dic­ción

del arte de Cho­cano. El indio esque­ma­ti­za, esti­li­za las cosas con un

sin­te­tis­mo y un pri­mi­ti­vis­mo hie­rá­ti­cos.

Nadie pre­ten­de encon­trar en la poe­sía

de Cho­cano la emo­ción de los Andes. La crí­ti­ca que la pro­cla­ma

autóc­to­na, la ima­gi­na úni­ca­men­te depo­si­ta­ria de la emo­ción de la

“mon­ta­ña”, esto es de la flo­res­ta. Riva Agüe­ro es uno de los que

sus­cri­ben este jui­cio. Pero los lite­ra­tos que sin noción nin­gu­na de la

“mon­ta­ña”, se han apre­su­ra­do a des­cu­brir­la o reco­no­cer­la ínte­gra­men­te en

la ampu­lo­sa poe­sía de Cho­cano, no han hecho otra cosa que tomar al pie

de la letra una con­je­tu­ra del poe­ta. No han hecho sino repe­tir a

Cho­cano, quien des­de hace mucho tiem­po se supo­ne “el can­tor de Amé­ri­ca

autóc­to­na y sal­va­je”.

La “mon­ta­ña” no es sólo exu­be­ran­cia.

Es, sus­tan­cial­men­te, muchas otras cosas que no están en la poe­sía de

Cho­cano. Ante su espec­tácu­lo, ante sus pai­sa­jes, la acti­tud de Cho­cano

es la de un espec­ta­dor elo­cuen­te. Nada más. Todas sus imá­ge­nes son las

de una fan­ta­sía exte­rior y extran­je­ra. No se oye la voz de un hom­bre de

la flo­res­ta. Se oye, a lo más, la voz de un foras­te­ro ima­gi­na­ti­vo y

ardo­ro­so que cree poseer­la y expre­sar­la.

Y esto es muy natu­ral. La “mon­ta­ña” no

exis­te casi sino como natu­ra­le­za, como pai­sa­je, como esce­na­rio. No ha

pro­du­ci­do toda­vía una estir­pe, un pue­blo, una civi­li­za­ción. Cho­cano, en

todo caso, no se ha nutri­do de su savia. Por su san­gre, por cos­ta.

Pro­ce­de de una fami­lia espa­ño­la. Su for­ma­ción espi­ri­tual e inte­lec­tual

se ha cum­pli­do en Lima. Y su énfa­sis ‑este énfa­sis que, en últi­mo

aná­li­sis, resul­ta la úni­ca prue­ba de su autoc­to­nis­mo y de su

ame­ri­ca­nis­mo artís­ti­co o esté­ti­co- des­cien­de total­men­te de Espa­ña.

Los ante­ce­den­tes de la téc­ni­ca y los

mode­los de la elo­cuen­cia de Cho­cano están en la lite­ra­tu­ra espa­ño­la.

Todos reco­no­cen en su mane­ra la influen­cia de Quin­ta­na, en su espí­ri­tu

la de Espron­ce­da. Cho­cano se recla­ma de Byron y de Hugo. Pero las

influen­cias más direc­tas que se cons­ta­tan en su arte son siem­pre las de

poe­tas de idio­ma espa­ñol. Su ego­tis­mo román­ti­co es el de Díaz Mirón, de

quien tie­ne tam­bién el acen­to arro­gan­te y sober­bio. Y el moder­nis­mo y el

deca­den­tis­mo que lle­gan has­ta las puer­tas de su roman­ti­cis­mo son los de

Rubén Darío.

Estos ras­gos deci­den y seña­lan

dema­sia­do neta­men­te, la ver­da­de­ra filia­ción artís­ti­ca de Cho­cano quien, a

pesar de las suce­si­vas ondas de moder­ni­dad que han visi­ta­do su arte sin

modi­fi­car­lo abso­lu­ta­men­te en su esen­cia, ha con­ser­va­do en su obra la

ento­na­ción y el tem­pe­ra­men­to de un supérs­ti­te del roman­ti­cis­mo espa­ñol y

de su gran­di­lo­cuen­cia. Su filia­ción espi­ri­tual coin­ci­de, por otra

par­te, con su filia­ción artís­ti­ca. El “can­tor de Amé­ri­ca autóc­to­na y

sal­va­je” es de la estir­pe de los con­quis­ta­do­res. Lo sien­te y lo dice él

mis­mo en su poe­sía, que si no care­ce de admi­ra­ción lite­ra­ria y retó­ri­ca a

los inkas, des­bor­da de amor a los héroes de la Con­quis­ta y a los

mag­na­tes del Virrei­na­to.

* * *

Cho­cano no per­te­ne­ce a la plu­to­cra­cia

capi­ta­li­na. Este hecho lo dife­ren­cia de los lite­ra­tos espe­cí­fi­ca­men­te

colo­nia­lis­tas. No con­sien­te, por ejem­plo, iden­ti­fi­car­lo con Riva Agüe­ro.

En su espí­ri­tu se reco­no­ce al des­cen­dien­te de la Con­quis­ta más bien que

al des­cen­dien­te del Virrei­na­to (Y Con­quis­ta y Virrei­na­to social y

eco­nó­mi­ca­men­te cons­ti­tu­yen dos fases de un mis­mo fenó­meno, pero

espi­ri­tual­men­te no tie­nen idén­ti­ca cate­go­ría. La Con­quis­ta fue una

aven­tu­ra heroi­ca; el Virrei­na­to fue una empre­sa buro­crá­ti­ca. Los

con­quis­ta­do­res eran, como diría

Blai­se Cen­drars, de la fuer­te raza de los aven­tu­re­ros; los virre­yes y

los oido­res eran blan­dos hidal­gos y medio­cres bachi­lle­res).

Las pri­me­ras peri­pe­cias de la poe­sía de Cho­cano son de carác­ter román­ti­co. No en bal­de el can­tor de Iras San­tas

se pre­sen­ta como un dis­cí­pu­lo de Espron­ce­da. No en bal­de se sien­te en

él algo de roman­ti­cis­mo byro­niano. La acti­tud de Cho­cano es, en su

juven­tud, una acti­tud de pro­tes­ta. Esta pro­tes­ta tie­ne a veces un acen­to

anár­qui­co. Tie­ne otras veces un tin­te de pro­tes­ta social. Pero care­ce

de con­cre­ción.

Se ago­ta en una deli­ran­te y biza­rra

ofen­si­va ver­bal con­tra el gobierno mili­tar de la épo­ca. No con­si­gue ser

más que un ges­to lite­ra­rio.

Cho­cano apa­re­ce lue­go, polí­ti­ca­men­te

enro­la­do en el pie­ro­lis­mo. Su revo­lu­cio­na­ris­mo se con­for­ma con la

revo­lu­ción del 95 que liqui­da un régi­men mili­tar para res­tau­rar, bajo la

geren­cia pro­vi­so­ria de don Nico­lás de Pié­ro­la, el régi­men civi­lis­ta.

Más tar­de, Cho­cano se deja incor­po­rar en la clien­te­la inte­lec­tual de la

plu­to­cra­cia. No se ale­ja de Pié­ro­la y su pseu­do-demo­cra­cia para

acer­car­se a Gon­zá­lez Pra­da sino para salu­dar en Javier Pra­do y Ugar­te­che

al pen­sa­dor de su gene­ra­ción.

La tra­yec­to­ria polí­ti­ca de un lite­ra­to

no es tam­bién su tra­yec­to­ria artís­ti­ca. Pero sí es, casi siem­pre, su

tra­yec­to­ria espi­ri­tual. La lite­ra­tu­ra, de otro lado, está como sabe­mos

ínti­ma­men­te per­mea­da de polí­ti­ca, aun en los casos en que pare­ce más

leja­na y más extra­ña a su influen­cia. Y lo que que­re­mos ave­ri­guar, por

el momen­to, no es estric­ta­men­te la cate­go­ría artís­ti­ca de Cho­cano sino

su filia­ción espi­ri­tual, su posi­ción ideo­ló­gi­ca.

Una y otra no están níti­da­men­te

expre­sa­das por su poe­sía. Tene­mos, por con­si­guien­te, que bus­car­las en su

pro­sa, la cual, ade­más de haber sido más explí­ci­ta que su poe­sía, no ha

sido esen­cial­men­te con­tra­di­cha ni ate­nua­da por ella.

La poe­sía de Cho­cano nos colo­ca,

pri­me­ro, ante un caso de indi­vi­dua­lis­mo exas­pe­ra­do y egoís­ta, asaz

fre­cuen­te y casi carac­te­rís­ti­co en la falan­ge román­ti­ca.

Este indi­vi­dua­lis­mo es todo el anar­quis­mo de Cho­cano.

Y en los últi­mos años, el poe­ta, lo

redu­ce y lo limi­ta. No renun­cia abso­lu­ta­men­te a su ego­tis­mo sen­sual;

pero sí renun­cia a una bue­na par­te de su indi­vi­dua­lis­mo filo­só­fi­co. El

cul­to del Yo se ha aso­cia­do al cul­to de la Jerar­quía. El poe­ta se lla­ma

indi­vi­dua­lis­ta, pero no se lla­ma libe­ral. Su indi­vi­dua­lis­mo devie­ne un

“indi­vi­dua­lis­mo jerár­qui­co”. Es un indi­vi­dua­lis­mo que no ama la

liber­tad. Que la des­de­ña casi. En cam­bio, la jerar­quía que res­pe­ta no es

la jerar­quía eter­na que crea el Espí­ri­tu; es la jerar­quía pre­ca­ria que

impo­nen, en la muda­ble pers­pec­ti­va de lo pre­sen­te, la fuer­za, la

tra­di­ción y el dine­ro.

Del mis­mo modo doma el poe­ta los

pri­mi­ti­vos arran­ques de su espí­ri­tu. Su arte, en su ple­ni­tud, acu­sa ‑por

su exal­ta­do aun­que retó­ri­co amor a la Natu­ra­le­za- un pan­teís­mo un poco

pagano. Y este pan­teís­mo ‑que pro­du­cía un poco de ani­mis­mo en sus

imágenes‑, es en él la sola nota que refle­ja a una “Amé­ri­ca autóc­to­na y

sal­va­je” (El indio es pan­teís­ta, ani­mis­ta, mate­ria­lis­ta). Cho­cano, sin

embar­go, lo ha aban­do­na­do táci­ta­men­te. La adhe­sión al prin­ci­pio de la

jerar­quía lo ha recon­du­ci­do a la Igle­sia Roma­na. Roma es,

ideo­ló­gi­ca­men­te, la ciu­da­de­la his­tó­ri­ca de la reac­ción. Los que

pere­gri­nan por sus coli­nas y sus basí­li­cas en bus­ca del evan­ge­lio

cris­tiano regre­san desilu­sio­na­dos; pero los que se con­ten­tan con

encon­trar, en su lugar, el fas­cis­mo y la Igle­sia ‑la auto­ri­dad y la

jerar­quía en el sen­ti­do romano‑, arri­ban a su meta y hallan su ver­dad.

De estos últi­mos pere­gri­nos es el poe­ta de Alma Amé­ri­ca. Él, que nun­ca ha sido cris­tiano, se con­fie­sa final­men­te cató­li­co.

Román­ti­co fati­ga­do, here­je con­ver­so,

se refu­gia en el sóli­do apris­co de la tra­di­ción y del orden, de don­de

cre­yó un día par­tir para siem­pre a la con­quis­ta del futu­ro.

XIV. CÉSAR VALLEJO

El pri­mer libro de César Valle­jo, Los Heral­dos Negros,

es el orto de una nue­va poe­sía en el Perú. No exa­ge­ra, por fra­ter­na

exal­ta­ción, Ante­nor Orre­go, cuan­do afir­ma que “a par­tir de este

sem­bra­dor se ini­cia una nue­va épo­ca de la liber­tad, de la auto­no­mía

poé­ti­ca, de la ver­ná­cu­la arti­cu­la­ción ver­bal” (33).

Valle­jo es el poe­ta de una estir­pe, de

una raza. En Valleio se encuen­tra, por pri­me­ra vez en nues­tra

lite­ra­tu­ra, sen­ti­mien­to indí­ge­na vir­gi­nal­men­te expre­sa­do. Mel­gar ‑signo

lar­va­do, frus­tra­do- en sus yara­víes es aún un pri­sio­ne­ro de la téc­ni­ca

clá­si­ca, un gre­ga­rio de la retó­ri­ca espa­ño­la. Valle­jo, en cam­bio, logra

en su poe­sía un esti­lo nue­vo. El sen­ti­mien­to indí­ge­na tie­ne en sus

ver­sos una modu­la­ción pro­pia. Su can­to es ínte­gra­men­te suyo. Al poe­ta no

le bas­ta traer un men­sa­je nue­vo. Nece­si­ta traer una téc­ni­ca y un

len­gua­je nue­vos tam­bién. Su arte no tole­ra el equí­vo­co y arti­fi­cial

dua­lis­mo de la esen­cia y la for­ma. “La dero­ga­ción del vie­jo anda­mia­je

retó­ri­co ‑remar­ca cer­te­ra­men­te Orre­go- no era un capri­cho o

arbi­tra­rie­dad del poe­ta, era una nece­si­dad vital. Cuan­do se comien­za a

com­pren­der la obra de Valle­jo, se comien­za a com­pren­der tam­bién la

nece­si­dad de una téc­ni­ca reno­va­da y dis­tin­ta”

(34). El sen­ti­mien­to indí­ge­na es en Mel­gar algo que se vis­lum­bra sólo

en el fon­do de sus ver­sos; en Valle­jo es algo que se ve aflo­rar

ple­na­men­te al ver­so mis­mo cam­bian­do su estruc­tu­ra. En Mel­gar no es sino

el acen­to; en Valle­jo es el ver­bo. En Mel­gar, en fin, no es sino que­ja

eró­ti­ca; en Valle­jo es empre­sa meta­fí­si­ca. Valle­jo es un crea­dor

abso­lu­to. Los Heral­dos Negros

podía haber sido su obra úni­ca. No por eso Valle­jo habría deja­do de

inau­gu­rar en el pro­ce­so de nues­tra lite­ra­tu­ra una nue­va épo­ca. En estos

ver­sos del pór­ti­co de Los Heral­dos Negros prin­ci­pia aca­so la poe­sía perua­na (Perua­na, en el sen­ti­do de indí­ge­na).

Hay gol­pes en la vida, tan fuer­tes Yo no sé!

Gol­pes como del odio de Dios; como si ante ellos,

la resa­ca de todo lo sufri­do

se empo­za­ra en el alma Yo no sé!

Son pocos; pero son… Abren zan­jas oscu­ras

en el ros­tro más fie­ro y en el lomo más fuer­te.

Serán tal vez los potros de bár­ba­ros ati­las;

o los heral­dos negros que nos man­da la Muer­te.

Son las caí­das hon­das de los Cris­tos del alma,

de algu­na fe ado­ra­ble que el Des­tino blas­fe­ma.

Esos gol­pes san­grien­tos son las cre­pi­ta­cio­nes

de algún pan que en la puer­ta del horno se nos que­ma.

Y el hombre…Pobre… pobre! Vuel­ve los ojos, como

cuan­do por sobre el hom­bro nos lla­ma una pal­ma­da;

vuel­ve los ojos locos, y todo lo vivi­do

se empo­za, como char­co de cul­pa, en la mira­da.

Hay gol­pes en la vida, tan fuertes…Yo no sé!

Cla­si­fi­ca­do den­tro de la lite­ra­tu­ra mun­dial, este libro, Los Heral­dos Negros,

per­te­ne­ce par­cial­men­te, por su títu­lo ver­bi­gra­cia, al ciclo sim­bo­lis­ta.

Pero el sim­bo­lis­mo es de todos los tiem­pos. El sim­bo­lis­mo, de otro

lado, se pres­ta mejor que nin­gún otro esti­lo a la inter­pre­ta­ción del

espí­ri­tu indí­ge­na. El indio, por ani­mis­ta y por bucó­li­co, tien­de a

expre­sar­se en sím­bo­los e imá­ge­nes antro­po­mór­fi­cas o cam­pe­si­nas. Valle­jo

ade­más no es sino en par­te sim­bo­lis­ta. Se encuen­tra en su poe­sía ‑sobre

todo de la pri­me­ra mane­ra- ele­men­tos de sim­bo­lis­mo, tal como se

encuen­tra ele­men­tos de expre­sio­nis­mo, de dadaís­mo y de supra­rrea­lis­mo.

El valor sus­tan­ti­vo de Valle­jo es el de crea­dor. Su téc­ni­ca está en

con­ti­nua ela­bo­ra­ción. El pro­ce­di­mien­to, en su arte, corres­pon­de a un

esta­do de áni­mo.

Cuan­do Valle­jo en sus comien­zos toma en prés­ta­mo, por ejem­plo, su méto­do a Herre­ra y Reis­sig, lo adap­ta a su per­so­nal liris­mo.

Mas lo fun­da­men­tal, lo carac­te­rís­ti­co

en su arte es la nota india. Hay en Valle­jo un ame­ri­ca­nis­mo genuino y

esen­cial; no un ame­ri­ca­nis­mo des­crip­ti­vo o loca­lis­ta.

Valle­jo no recu­rre al fol­clo­re. La

pala­bra que­chua, el giro ver­nácu­lo no se injer­tan arti­fi­cio­sa­men­te en su

len­gua­je; son en él pro­duc­to espon­tá­neo, célu­la pro­pia, ele­men­to

orgá­ni­co. Se podría decir que Valle­jo no eli­ge sus voca­blos. Su

autoc­to­nis­mo no es deli­be­ra­do. Valle­jo no se hun­de en la tra­di­ción, no

se inter­na en la his­to­ria, para extraer de su oscu­ro subs­tra­tum per­di­das

emo­cio­nes. Su poe­sía y su len­gua­je ema­nan de su car­ne y su áni­ma. Su

men­sa­je está en él. El sen­ti­mien­to indí­ge­na obra en su arte qui­zá sin

que él lo sepa ni lo quie­ra.

Uno de los ras­gos más netos y cla­ros

del indi­ge­nis­mo de Valle­jo me pare­ce su fre­cuen­te acti­tud de nos­tal­gia.

Val­cár­cel, a quien debe­mos tal vez la más cabal inter­pre­ta­ción del alma

autóc­to­na, dice que la tris­te­za del indio no es sino nos­tal­gia.

Y bien, Valle­jo es acen­dra­da­men­te nos­tál­gi­co. Tie­ne la ter­nu­ra de la evo­ca­ción.

Pero la evo­ca­ción en Valle­jo es

siem­pre sub­je­ti­va. No se debe con­fun­dir su nos­tal­gia con­ce­bi­da con tan­ta

pure­za líri­ca con la nos­tal­gia lite­ra­ria de los pasa­dis­tas. Valle­jo es

nos­tal­gio­so, pero no mera­men­te retros­pec­ti­vo. No año­ra el Impe­rio como

el pasa­dis­mo perri­cho­les­co año­ra el Virrei­na­to. Su nos­tal­gia es una

pro­tes­ta sen­ti­men­tal o una pro­tes­ta meta­fí­si­ca. Nos­tal­gia de exi­lio;

nos­tal­gia de ausen­cia.

Qué esta­rá hacien­do esta hora mi andi­na y dul­ce Rita

de jun­co y capu­lí;

aho­ra que me asfi­xia Bizan­cio y que dor­mi­ta

la san­gre como flo­jo cog­nac den­tro de mí.

(“Idi­lio Muer­to”, Los Heral­dos Negros)

Her­mano, hoy estoy en el poyo de la casa,

don­de nos haces una fal­ta sin fon­do!

Me acuer­do que jugá­ba­mos esta hora, y que mamá

nos aca­ri­cia­ba: “Pero hijos…”

(“A mi her­mano Miguel”, Los Heral­dos Negros)

He almor­za­do solo aho­ra, y no he teni­do

madre, ni súpli­ca, ni sír­ve­te, ni agua,

ni padre que en el facun­do ofer­to­rio

de los cho­clos, pre­gun­te para su tar­dan­za

de ima­gen, por los bro­ches mayo­res del soni­do.

(XXVIII, Tril­ce)

Se aca­bó el extra­ño, con quien, tar­de

la noche, regre­sa­bas par­la y par­la.

Ya no habrá quien me aguar­de,

dis­pues­to mi lugar, bueno lo malo.

Se aca­bó la calu­ro­sa tar­de;

tu gran bahía y tu cla­mor; la char­la

con tu madre aca­ba­da

que nos brin­da­ba un té lleno de tar­de

(XXXIV, Tril­ce)

Otras veces Valle­jo pre­sien­te o pre­di­ce la nos­tal­gia que ven­drá:

Ausen­te! La maña­na en que a la pla­ya

del mar de som­bra y del calla­do impe­rio,

como un pája­ro lúgu­bre me vaya,

será el blan­co pan­teón tu cau­ti­ve­rio.

(“Ausen­te”, Los Heral­dos Negros)

Verano, ya me voy. Y me dan pena

las mani­tas sumi­sas de tus tar­des.

Lle­gas devo­ta­men­te; lle­gas vie­jo;

y ya no encon­tra­rás en mi alma a nadie.

(“Verano”, Los Heral­dos Negros)

Valle­jo inter­pre­ta a la raza en un

ins­tan­te en que todas sus nos­tal­gias, pun­za­das por un dolor de tres

siglos, se exa­cer­ban. Pero ‑y en esto se iden­ti­fi­ca tam­bién un ras­go del

alma india‑, sus recuer­dos están lle­nos de esa dul­zu­ra de maíz tierno

que Valle­jo gus­ta melan­có­li­ca­men­te cuan­do nos habla del “facun­do

ofer­to­rio de los cho­clos”.

Valle­jo tie­ne en su poe­sía el

pesi­mis­mo del indio. Su hesi­ta­ción, su pre­gun­ta, su inquie­tud, se

resuel­ven escép­ti­ca­men­te en un “¡para qué!” En este pesi­mis­mo se

encuen­tra siem­pre un fon­do de pie­dad huma­na. No hay en él nada de

satá­ni­co ni de mor­bo­so. Es el pesi­mis­mo de un áni­ma que sufre y expía

“la pena de los hom­bres” como dice Pie­rre Hamp. Care­ce este pesi­mis­mo de

todo ori­gen lite­ra­rio. No tra­du­ce una román­ti­ca des­es­pe­ran­za de

ado­les­cen­te tur­ba­do por la voz de Leo­par­di o de Scho­pen­hauer. Resu­me la

expe­rien­cia filo­só­fi­ca, con­den­sa la acti­tud espi­ri­tual de una raza, de

un pue­blo. No se le bus­que paren­tes­co ni afi­ni­dad con el nihi­lis­mo o el

escep­ti­cis­mo inte­lec­tua­lis­ta de Occi­den­te. El pesi­mis­mo de Valle­jo, como

el pesi­mis­mo del indio, no es un con­cep­to sino un sen­ti­mien­to. Tie­ne

una vaga tra­ma de fata­lis­mo orien­tal que lo apro­xi­ma, más bien, al

pesi­mis­mo cris­tiano y mís­ti­co de los esla­vos. Pero no se con­fun­de nun­ca

con esa neu­ras­te­nia angus­tia­da que con­du­ce al sui­ci­dio a los luná­ti­cos

per­so­na­jes de Andreiev y Arzi­ba­chev. Se podría decir que así como no es

un con­cep­to, tam­po­co es una neu­ro­sis.

Este pesi­mis­mo se pre­sen­ta lleno de

ter­nu­ra y cari­dad. Y es que no lo engen­dra un ego­cen­tris­mo, un

nar­ci­sis­mo, desen­can­ta­dos y exas­pe­ra­dos, como en casi todos los casos

del ciclo román­ti­co. Valle­jo sien­te todo el dolor humano. Su pena no es

per­so­nal. Su alma “está tris­te has­ta la muer­te” de la tris­te­za de todos

los hom­bres. Y de la tris­te­za de Dios. Por­que para el poe­ta no sólo

exis­te la pena de los hom­bres.

En estos ver­sos nos habla de la pena de Dios:

Sien­to a Dios que cami­na tan en mí,

con la tar­de y con el mar.

Con él nos vamos jun­tos. Ano­che­ce.

Con él ano­che­ce­mos, Orfan­dad…

Pero yo sien­to a Dios. Y has­ta pare­ce

que él me dic­ta no sé qué buen color.

Como un hos­pi­ta­la­rio, es bueno y tris­te;

mus­tia un dul­ce des­dén de enamo­ra­do:

debe doler­le mucho el cora­zón.

Oh, Dios mío, recién a ti me lle­go,

hoy que amo tan­to en esta tar­de; hoy

que en la fal­sa balan­za de unos senos,

mido y llo­ro una frá­gil Crea­ción.

Y tú, cuál llo­ra­rás tú, enamo­ra­do

de tan­to enor­me seno gira­dor

Yo te con­sa­gro Dios, por­que amas tan­to;

por­que jamás son­ríes; por­que siem­pre

debe doler­te mucho el cora­zón.

Otros ver­sos de Valle­jo nie­gan esta

intui­ción de la divi­ni­dad. En “Los Dados Eter­nos” el poe­ta se diri­ge a

Dios con amar­gu­ra ren­co­ro­sa. “Tú que estu­vis­te siem­pre bien, no sien­tes

nada de tu crea­ción”. Pero el ver­da­de­ro sen­ti­mien­to del poe­ta, hecho

siem­pre de pie­dad y de amor, no es éste. Cuan­do su liris­mo, exen­to de

toda coer­ción racio­na­lis­ta, flu­ye libre y gene­ro­sa­men­te, se expre­sa en

ver­sos como éstos, los pri­me­ros que hace diez años me reve­la­ron el genio

de Valle­jo:

El suer­te­ro que gri­ta “La de a mil”,

con­tie­ne no sé qué fon­do de Dios.

Pasan todos los labios. El has­tío

des­pun­ta en una arru­ga su yanó.

Pasa el suer­te­ro que ate­so­ra, aca­so

nomi­nal, como Dios,

entre panes tan­tá­li­cos, huma­na

impo­ten­cia de amor.

Yo le miro al andra­jo. Y él pudie­ra

dar­nos el cora­zón;

pero la suer­te aque­lla que en sus manos

apor­ta, pre­go­nan­do en alta voz,

como un pája­ro cruel, irá a parar

adon­de no lo sabe ni lo quie­re

este bohe­mio Dios.

Y digo en este vier­nes tibio que anda

a cues­tas bajo el sol:

¡por qué se habrá ves­ti­do de suer­te­ro

la volun­tad de Dios!

“El poe­ta ‑escri­be Orre­go- habla

indi­vi­dual­men­te, par­ti­cu­la­ri­za el len­gua­je, pero pien­sa, sien­te y ama

uni­ver­sal­men­te”. Este gran líri­co, este gran sub­je­ti­vo, se com­por­ta como

un intér­pre­te del uni­ver­so, de la huma­ni­dad. Nada recuer­da en su poe­sía

la que­ja ego­lá­tri­ca y nar­ci­sis­ta del roman­ti­cis­mo. El roman­ti­cis­mo del

siglo XIX fue esen­cial­men­te indi­vi­dua­lis­ta; el roman­ti­cis­mo del

nove­cien­tos es, encam­bio, espon­tá­nea y lógi­ca­men­te socia­lis­ta,

una­ni­mis­ta. Valle­jo, des­de este pun­to de vis­ta, no sólo per­te­ne­ce a su

raza, per­te­ne­ce tam­bién a su siglo, a su evo (35).

Es tan­ta su pie­dad huma­na que a veces

se sien­te res­pon­sa­ble de una par­te del dolor de los hom­bres. Y enton­ces

se acu­sa a sí mis­mo. Lo asal­ta el temor, la con­go­ja de estar tam­bién él,

roban­do a los demás:

Todos mis hue­sos son aje­nos;

yo tal vez los robé!

Yo vine a dar­me lo que aca­so estu­vo

asig­na­do para otro;

y pien­so que, si no hubie­ra naci­do,

otro pobre toma­ra este café!

Yo soy un mal ladrón… A dón­de iré!

Y en esta hora fría, en que la tie­rra

tras­cien­de a pol­vo humano y es tan tris­te,

qui­sie­ra yo tocar todas las puer­tas,

y supli­car a no sé quién, per­dón,

y hacer­le peda­ci­tos de pan fres­co

aquí, en el horno de mi cora­zón …!

La poe­sía de Los Heral­dos Negros es así siem­pre. El alma de Valle­jo se da ente­ra al sufri­mien­to de los pobres.

Arrie­ro, vas fabu­lo­sa­men­te vidria­do de sudor.

La Hacien­da Meno­cu­cho

cobra mil sin­sa­bo­res dia­rios por la vida.

Este arte seña­la el naci­mien­to de una

nue­va sen­si­bi­li­dad. Es un arte nue­vo, un arte rebel­de, que rom­pe con la

tra­di­ción cor­te­sa­na de una lite­ra­tu­ra de bufo­nes y laca­yos. Este

len­gua­je es el de un poe­ta y un hom­bre. El gran poe­ta de Los Heral­dos Negros y de Tril­ce

‑ese gran poe­ta que ha pasa­do igno­ra­do y des­co­no­ci­do por las calles de

Lima tan pro­pi­cias y ren­di­das a los lau­re­les de los jugla­res de feria-

se pre­sen­ta, en su arte, como un pre­cur­sor del nue­vo espí­ri­tu, de la

nue­va con­cien­cia.

Valle­jo, en su poe­sía, es siem­pre un

alma ávi­da de infi­ni­to, sedien­ta de ver­dad. La crea­ción en él es, al

mis­mo tiem­po, inefa­ble­men­te dolo­ro­sa y exul­tan­te. Este artis­ta no aspi­ra

sino a expre­sar­se pura e inocen­te­men­te. Se des­po­ja, por eso, de todo

orna­men­to retó­ri­co, se des­vis­te de toda vani­dad lite­ra­ria. Lle­ga a la

más aus­te­ra, a la más humil­de, a la más orgu­llo­sa sen­ci­llez en la for­ma.

Es un mís­ti­co de la pobre­za que se des­cal­za para que sus pies conoz­can

des­nu­dos la dure­za y la cruel­dad de su camino. He aquí lo que escri­be a

Ante­nor Orre­go des­pués de haber publi­ca­do Tril­ce:

“El libro ha naci­do en el mayor vacío. Soy res­pon­sa­ble de él. Asu­mo

toda la res­pon­sa­bi­li­dad de su esté­ti­ca. Hoy, y más que nun­ca qui­zás,

sien­to gra­vi­tar sobre mí, una has­ta aho­ra des­co­no­ci­da obli­ga­ción

sacra­tí­si­ma, de hom­bre y de artis­ta: ¡la de ser libre! Si no he de ser

hoy libre, no lo seré jamás. Sien­to que gana

el arco de mi fren­te su más impe­ra­ti­va fuer­za de heroi­ci­dad. Me doy en

la for­ma más libre que pue­do y ésta es mi mayor cose­cha artís­ti­ca. ¡Dios

sabe has­ta dón­de es cier­ta y ver­da­de­ra mi liber­tad! ¡Dios sabe cuán­to

he sufri­do para que el rit­mo no tras­pa­sa­ra esa liber­tad y caye­ra en

liber­ti­na­je! ¡Dios sabe has­ta qué bor­des espe­luz­nan­tes me he aso­ma­do,

col­ma­do de mie­do, teme­ro­so de que todo se vaya a morir a fon­do para que

mi pobre áni­ma viva!” Este es incon­fun­di­ble­men­te el acen­to de un

ver­da­de­ro crea­dor, de un autén­ti­co artis­ta. La con­fe­sión de su

sufri­mien­to es la mejor prue­ba de su gran­de­za.

XIX. BALANCE PROVISORIO

No he teni­do en esta suma­rí­si­ma

revi­sión de valo­res sig­nos el pro­pó­si­to de hacer his­to­ria ni cró­ni­ca. No

he teni­do siquie­ra el pro­pó­si­to de hacer crí­ti­ca, den­tro del con­cep­to

que limi­ta la crí­ti­ca al cam­po de la téc­ni­ca lite­ra­ria. Me he pro­pues­to

esbo­zar los linea­mien­tos o los ras­gos esen­cia­les de nues­tra lite­ra­tu­ra.

He rea­li­za­do un ensa­yo de inter­pre­ta­ción de su espí­ri­tu; no de revi­sión

de sus valo­res ni de sus epi­so­dios. Mi tra­ba­jo pre­ten­de ser una teo­ría o

una tesis y no un aná­li­sis.

Esto expli­ca­rá la pres­cin­den­cia

deli­be­ra­da de algu­nas obras que, con incon­tes­ta­ble dere­cho a ser cita­das

y tra­ta­das en la cró­ni­ca y en la crí­ti­ca de nues­tra lite­ra­tu­ra, care­cen

de sig­ni­fi­ca­ción esen­cial en su pro­ce­so mis­mo. Esta sig­ni­fi­ca­ción, en

todas las lite­ra­tu­ras, la dan dos cosas: el extra­or­di­na­rio valor

intrín­se­co de la obra o el valor his­tó­ri­co de su influen­cia. El artis­ta

per­du­ra real­men­te, en el espí­ri­tu de una lite­ra­tu­ra, o por su obra o por

su des­cen­den­cia. De otro modo, per­du­ra sólo en sus biblio­te­cas y en su

cro­no­lo­gía. Y enton­ces pue­de tener mucho inte­rés para la espe­cu­la­ción de

eru­di­tos y biblió­gra­fos; pero no tie­ne casi nin­gún inte­rés para una

inter­pre­ta­ción del sen­ti­do pro­fun­do de una lite­ra­tu­ra.

El estu­dio de la últi­ma gene­ra­ción,

que cons­ti­tu­ye un fenó­meno en pleno movi­mien­to, en actual desa­rro­llo, no

pue­de aún ser efec­tua­do con este mis­mo carác­ter de balan­ce (43).

Pre­ci­sa­men­te en nom­bre del revi­sio­nis­mo de los nue­vos se ins­tau­ra el

pro­ce­so de la lite­ra­tu­ra nacio­nal. En este pro­ce­so como es lógi­co, se

juz­ga el pasa­do; no se juz­ga el pre­sen­te. Sólo sobre el pasa­do pue­de

decir ya esta gene­ra­ción su últi­ma pala­bra. Los nue­vos, que per­te­ne­cen

más al por­ve­nir que al pre­sen­te, son en este pro­ce­so jue­ces, fis­ca­les,

abo­ga­dos, tes­ti­gos. Todo, menos acu­sa­dos. Sería pre­ma­tu­ro y pre­ca­rio,

por otra par­te, un cua­dro de valo­res que pre­ten­die­se fijar lo que exis­te

en poten­cia o en cre­ci­mien­to.

La nue­va gene­ra­ción seña­la ante todo

la deca­den­cia defi­ni­ti­va del “colo­nia­lis­mo”. El pres­ti­gio espi­ri­tual y

sen­ti­men­tal del Virrei­na­to, celo­sa e intere­sa­da­men­te cul­ti­va­do por sus

here­de­ros y su clien­te­la, tra­mon­ta para siem­pre con esta gene­ra­ción.

Este fenó­meno lite­ra­rio e ideo­ló­gi­co se pre­sen­ta, natu­ral­men­te, como una

faz de un fenó­meno mucho más vas­to. La gene­ra­ción de Riva Agüe­ro

reali­zó, en la polí­ti­ca y en la lite­ra­tu­ra, la últi­ma ten­ta­ti­va por

sal­var la Colo­nia. Mas, como es dema­sia­do evi­den­te, el lla­ma­do

“futu­ris­mo”, que no fue sino un neo­ci­vi­lis­mo, está liqui­da­do polí­ti­ca y

lite­ra­ria­men­te, por la fuga, la abdi­ca­ción y la dis­per­sión de sus

cori­feos.

En la his­to­ria de nues­tra lite­ra­tu­ra,

la Colo­nia ter­mi­na aho­ra. El Perú, has­ta esta gene­ra­ción, no se había

aún inde­pen­di­za­do de la Metró­po­li. Algu­nos escri­to­res, habían sem­bra­do

ya los gér­me­nes de otras influen­cias. Gon­zá­lez Pra­da, hace cua­ren­ta

años, des­de la tri­bu­na del Ate­neo, invi­tan­do a la juven­tud inte­lec­tual

de enton­ces a la revuel­ta con­tra Espa­ña, se defi­nió como el pre­cur­sor de

un perío­do de influen­cias cos­mo­po­li­tas. En este siglo el moder­nis­mo

ruben-dariano nos apor­tó, ate­nua­do y con­tras­ta­do por el colo­nia­lis­mo de

la gene­ra­ción “futu­ris­ta”, algu­nos ele­men­tos de reno­va­ción esti­lís­ti­ca

que afran­ce­sa­ron un poco el tono de nues­tra lite­ra­tu­ra. Y, lue­go, la

insu­rrec­ción “coló­ni­da” amo­ti­nó con­tra el aca­de­mi­cis­mo espa­ñol ‑solem­ne

pero pre­ca­ria­men­te res­tau­ra­do en Lima con la ins­ta­la­ción de una Aca­de­mia

correspondiente‑, a la gene­ra­ción de 1915, la pri­me­ra que escu­chó de veras

la ya vie­ja admo­ni­ción de Gon­zá­lez Pra­da. Pero toda­vía dura­ba lo

fun­da­men­tal del colo­nia­lis­mo: el pres­ti­gio inte­lec­tual y sen­ti­men­tal del

Virrei­na­to. Había decaí­do la anti­gua for­ma; pero no había decaí­do

igual­men­te el anti­guo espí­ri­tu.

Hoy la rup­tu­ra es sus­tan­cial. El

“indi­ge­nis­mo”, como hemos vis­to, está extir­pan­do, poco a poco, des­de sus

raí­ces, al “colo­nia­lis­mo”. Y este impul­so no pro­ce­de exclu­si­va­men­te de

la sie­rra. Val­de­lo­mar, Fal­cón, crio­llos, cos­te­ños, se cuen­tan –no

dis­cu­ta­mos el acier­to de sus tentativas‑, entre los que pri­me­ro han

vuel­to sus ojos a la raza. Nos vie­nen, de fue­ra, al mis­mo tiem­po,

varia­das influen­cias inter­na­cio­na­les. Nues­tra lite­ra­tu­ra ha entra­do en

su perío­do de cos­mo­po­li­tis­mo. En Lima, este cos­mo­po­li­tis­mo se tra­du­ce,

en la imi­ta­ción entre otras cosas de no pocos corro­si­vos deca­den­tis­mos

occi­den­ta­les y en la adop­ción de anár­qui­cas modas fini­se­cu­la­res. Pero,

bajo este flu­jo pre­ca­rio, un nue­vo sen­ti­mien­to, una nue­va reve­la­ción se

anun­cian. Por los cami­nos uni­ver­sa­les, ecu­mé­ni­cos, que tan­to se nos repro­cha, nos vamos acer­can­do cada vez más a noso­tros mis­mos.

