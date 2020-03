A la pan­de­mia glo­bal por COVID-19 se le une aho­ra otra peli­gro­sa epi­de­mia: la de los abu­sos poli­cia­les para hacer cum­plir el Esta­do de alar­ma. Estos últi­mos días nos han deja­do abun­dan­tes docu­men­tos grá­fi­cos sobre dis­tin­tas actua­cio­nes poli­cia­les en apli­ca­ción del Real Decre­to que esta­ble­ce el Esta­do de alar­ma. Y en muchas de ellas esta­mos vien­do un alar­man­te abu­so de poder y bru­ta­li­dad poli­cial.

Vaya por delan­te que acon­se­jo a todo el mun­do que­dar­se en casa siguien­do las indi­ca­cio­nes de los pro­fe­sio­na­les sani­ta­rios que están des­bor­da­dos por la epi­de­mia del coro­na­vi­rus. Es lo correc­to hacer­lo, por con­cien­cia social, por soli­da­ri­dad y por apo­yo a esa cla­se obre­ra que está sien­do la pri­me­ra línea de defen­sa con­tra el virus, en espe­cial al per­so­nal sani­ta­rio.

Pero esta­mos obser­van­do como, por un lado los dis­tin­tos cuer­pos poli­cia­les están actuan­do en muchos casos con abso­lu­ta arbi­tra­rie­dad y gran­des dosis de sober­bia y chu­le­ría a la hora de valo­rar si una per­so­na está en la vía públi­ca de mane­ra jus­ti­fi­ca­da o no. Se ha agre­di­do y dete­ni­do a per­so­nas que iban o vol­vían de tra­ba­jar, que iban a la com­pra o que pasea­ban a sus perros, igno­ran­do sus expli­ca­cio­nes y sen­ten­cian­do sin nin­gún fun­da­men­to que «están min­tien­do». Y lo están hacien­do en base a la Ley Mor­da­za, a esa que le da a los cuer­pos poli­cia­les atri­bu­cio­nes para mul­tar, dete­ner, valo­rar y juz­gar ellos mis­mos quien dice la ver­dad o quien mien­te en base a lo que les sale de las nari­ces. La mis­ma ley que el actual gobierno pro­gre­sis­ta pro­me­tió dero­gar.

En muchos casos la veri­fi­ca­ción de quien está en la calle jus­ti­fi­ca­da­men­te o no,está sien­do muy arbri­ta­ria. El RD 463⁄ 2020 que regu­la el #Esta­do­DeA­lar­ma no esta­ble­ce salvoconductos,certificados ni nada simi­lar. En el vídeo: dete­ni­do por pasear al perro al vol­ver de tra­ba­jar pic​.twit​ter​.com/​D​n​c​u​i​3​t​dpa — Boro LH 🥁 😷😷#Bor­bo­na­Vi­rus­Kan­po­ra😷😷. (@Boro_LH) March 23, 2020

Pero no son los insul­tos o ame­na­zas la peor parte,y es q estos agen­tes de la PN en Valla­do­lid cre­ye­ron que el Real Decre­to 463⁄ 2020 les habi­li­ta para abo­fe­tear en la calle a ciu­da­da­nos q no están ejer­cien­do nin­gún tipo de resistencia.Porque les sale de las orejas.Y por­que pue­den pic​.twit​ter​.com/​E​I​l​o​q​q​q​PMO — Boro LH 🥁 😷😷#Bor­bo­na­Vi­rus­Kan­po­ra😷😷. (@Boro_LH) March 23, 2020

«¿Te estás rien­do de todo el mun­do, hijo de la gran puta? Cer­do, eso es lo que tú eres, un cer­do». Dos poli­cías insul­tan y agre­den a una per­so­na que decía venir de una far­ma­cia en Camas, Sevi­lla. La Poli­cía Nacio­nal dice haber abier­to una inves­ti­ga­ción para escla­re­cer los hechos pic​.twit​ter​.com/​2​B​p​u​w​I​M​rxn — Miquel Ramos (@Miquel_R) March 24, 2020

Y por últi­mo pero no menos impor­tan­te, os dejo con la poli­cía local de Bara­kal­do pasán­do­se sus pro­pias leyes por el forro: Entran sin auto­ri­za­ción judi­cial a un domi­ci­lio par­ti­cu­lar para agre­dir a una mujer y sus­traer­la el móvil. La excu­sa fue que «esta­ban ponien­do músi­ca» pic​.twit​ter​.com/​u​V​A​7​n​u​M​j27 — Boro LH 🥁 😷😷#Bor­bo­na­Vi­rus­Kan­po­ra😷😷. (@Boro_LH) March 23, 2020

Y pese a que hay casos cri­ti­ca­bles de per­so­nas que salen a la calle sin jus­ti­fi­ca­ción y con­tri­bu­yen a que el virus no se fre­ne, hecho que nadie dis­cu­te, está habien­do una res­pues­ta a todas luces des­pro­por­cio­na­da y en no pocas oca­sio­nes vio­len­ta y bru­tal.

Otra des­pro­por­cio­na­da actua­ción, don­de el agen­te le arre­ba­ta vio­len­ta­men­te el telé­fono móvil a una mujer a la que están mul­tan­do y pos­te­rior­men­te la agre­de y detie­ne pic​.twit​ter​.com/​m​S​k​0​5​C​e​z0H — Boro LH 🥁 😷😷#Bor­bo­na­Vi­rus­Kan­po­ra😷😷. (@Boro_LH) March 23, 2020

Y es que, pese a que efec­ti­va­men­te hay situa­cio­nes de irres­pon­sa­bi­li­dad, asis­ti­mos a imá­ge­nes como estas de Zara­go­za, don­de la poli­cía no esca­ti­ma en medios para dete­ner con inusi­ta­da vio­len­cia a un gru­po de per­so­nas que per­ma­ne­cía en un bar a puer­ta cerra­da pic​.twit​ter​.com/​M​x​v​2​E​W​W​hAn — Boro LH 🥁 😷😷#Bor­bo­na­Vi­rus­Kan­po­ra😷😷. (@Boro_LH) March 23, 2020

Y es que el núme­ro de casos se ha dis­pa­ra­do de mane­ra tan alar­man­te que ya pode­mos decir que hay una segun­da pan­de­mia en mar­cha: la de la bru­ta­li­dad poli­cial. Pare­ce ser que ampa­ra­dos por el Esta­do de alar­ma y por la situa­ción gra­ve e iné­di­ta que esta­mos atra­ve­san­do actual­men­te, los dis­tin­tos cuer­pos poli­cia­les se han qui­ta­do la care­ta y han saca­do a pasear sus más pri­ma­rios ins­tin­tos: los de apo­rrear al ciu­da­dano sin jus­ti­fi­ca­ción algu­na. Ade­más estas actua­cio­nes se ven apo­ya­das por el cli­ma de mie­do y páni­co que des­de algu­nos medios han tra­ta­do de infun­dir a la pobla­ción.

En Cádiz otro des­pro­por­cio­na­do des­plie­gue de este esta­do poli­cial, aca­bó tam­bién con agre­sio­nes y varios dete­ni­dos. pic​.twit​ter​.com/​I​R​P​P​n​9​7​i6E — Boro LH 🥁 😷😷#Bor­bo­na­Vi­rus­Kan­po­ra😷😷. (@Boro_LH) March 23, 2020

Men­ción apar­te mere­cen los acu­si­cas y chi­va­tos de bal­cón, per­so­nas que han saca­do al poli­cía que lle­van den­tro para espiar y pre­juz­gar a sus [email protected], en muchos casos tam­bién des­de una abso­lu­ta arbi­tra­rie­dad y des­co­no­ci­mien­to abso­lu­to de las situa­cio­nes per­so­na­les de cada per­so­na. Así, en varias de estas actua­cio­nes hemos podi­do oir a gen­te jalean­do la acti­tud vio­len­ta de la poli­cia y aplau­dien­do su bru­ta­li­dad, mien­tras se lle­nan la boca de una fal­sa supe­rio­ri­dad moral con tal de bus­car su minu­to de glo­ria. Si toda esa ver­bo­rrea la usa­rán para denun­ciar a quie­nes nos han abo­ca­do a esta situa­ción recor­tan­do y dete­rio­ran­do duran­te años la sani­dad públi­ca, otro gallo can­ta­ría.

Además,estos abu­sos están con­tan­do con en muchos casos con los aplau­sos y genu­fle­xio­nes de nue­vos inqui­si­do­res que no saben dife­ren­ciar entre poner una san­ción y agre­dir cobar­de, injus­ti­fi­ca­da e impu­ne­men­te a una persona.Lo úni­co que fal­ta­ba son ton­tos que les jaleen y aplau­dan🤦‍♀️ pic​.twit​ter​.com/​Q​X​u​a​1​s​c​yXq — Boro LH 🥁 😷😷#Bor­bo­na­Vi­rus­Kan­po­ra😷😷. (@Boro_LH) March 23, 2020

Otra sal­va­je actua­ción poli­cial don­de 2 agen­tes redu­cen a una mujer como si fue­ra una ase­si­na de masas, mien­tras chi­va­tos loca­les jalean y aplau­den la vio­len­cia poli­cial. Una actua­ción cla­ra­men­te des­pro­por­cio­na­da que ate­rro­ri­za a la mujer dete­ni­da.

Mien­tras, sus veci­nos piden mas pic​.twit​ter​.com/​s​q​z​a​o​i​w​wLW — Boro LH 🥁 😷😷#Bor­bo­na­Vi­rus­Kan­po­ra😷😷. (@Boro_LH) March 23, 2020

He reco­pi­la­do en un hilo de twit­ter los casos que he vis­to, una lis­ta que segui­ré actua­li­zan­do y de la que aquí he deja­do sus casos más sig­ni­fi­ca­ti­vos has­ta el momen­to. Y es que, si cede­mos al mie­do, o si jus­ti­fi­ca­mos esta bru­ta­li­dad en base a la situa­ción que esta­mos pade­cien­do, que a nadie le que­pa la menor duda de que se nos vol­ve­rá en nues­tra con­tra. La poli­cía está para pro­te­ger al capi­tal y a [email protected] [email protected], no al pue­blo. Sólo el pue­blo sal­va al pue­blo.

