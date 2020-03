Argentina. Resumen gremial y social. Cachorro Godoy: “Detrás de esta pandemia hay una profunda crisis del sistema capitalista mundial”/ Denuncian que Carrefour no cumple con las medidas de seguridad para proteger empleados y clientes (Más información)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 23 de mar­zo de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

Emer­gen­cia sani­ta­ria

“Detrás de esta pan­de­mia hay una pro­fun­da cri­sis del sis­te­ma capi­ta­lis­ta mun­dial”

El secre­ta­rio gene­ral de ATE Nacio­nal y adjun­to de la CTA Autó­no­ma, Hugo Cacho­rro Godoy , ana­li­zó el rol del Esta­do para con­tra­rres­tar los efec­tos del coro­na­vi­rus, y cómo la cri­sis reabre una dis­cu­sión estruc­tu­ral en el mun­do.

Las medi­das que pro­gre­si­va­men­te fue anun­cian­do el Gobierno en la últi­ma sema­na, y que cul­mi­na­ron con la impo­si­ción de una cua­ren­te­na total para evi­tar la pro­pa­ga­ción del virus COVID 19, se mar­ca­ron des­de lo dis­cur­si­vo y des­de la pra­xis en un alien­to a la res­pon­sa­bi­li­dad y la soli­da­ri­dad “por sobre el egoís­mo para cui­dar y cui­dar­nos”.

Hugo Cacho­rro Godoy, secre­ta­rio gene­ral de ATE, des­ta­có que esto, jun­to a la idea y la nece­si­dad de for­ta­le­cer al Esta­do, derro­ta a “quie­nes pro­mo­vían la pri­va­ti­za­ción de la salud públi­ca y la edu­ca­ción públi­ca, por­que las emer­gen­cias y las nece­si­da­des del con­jun­to de la comu­ni­dad sólo pue­den ser abor­da­das des­de un cri­te­rio uni­ver­sa­lis­ta y eso sólo lo pue­de garan­ti­zar el Esta­do”.

Este pro­ce­so es un pun­ta­pié para dis­cu­tir la redis­tri­bu­ción de la rique­za. Para el tam­bién secre­ta­rio adjun­to de la CTA Autó­no­ma, las medi­das palia­ti­vas que se toma­ron duran­te la pan­de­mia deben pro­fun­di­zar­se. Por lo tan­to, el Esta­do debe­ría incor­po­rar mayor finan­cia­mien­to para las pymes; garan­ti­zar que no se des­pi­da tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras; un sala­rio míni­mo para los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras desocu­pa­dos; for­ta­le­cer el con­su­mo de los sec­to­res popu­la­res; y uni­ver­sa­li­zar la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo.

“Detrás de esta pan­de­mia, lo que hay es una pro­fun­da cri­sis del sis­te­ma capi­ta­lis­ta mun­dial. Esta­mos en una cri­sis eco­nó­mi­ca social más gra­ve que la cri­sis que se vivió en los años 30 y supe­rior a la últi­ma en 2008. Por­que hay defla­ción de pre­cios, defla­ción en el valor de las empre­sas, hoy lo que se está explo­tan­do y cayen­do son el valor arti­fi­cial de las accio­nes de las empre­sas, hay una caí­da del pre­cio del petró­leo y los com­mo­di­ties, y hay un resur­gi­mien­to de la impor­tan­cia de los Esta­dos como acto­res eco­nó­mi­cos socia­les más impor­tan­tes que el de las gran­des empre­sas mul­ti­na­cio­na­les”.

Fuen­te: LA NACION – Cré­di­to: Ricar­do Pris­tu­pluk

Denun­cian que Carre­four no cum­ple con las medi­das de segu­ri­dad para pro­te­ger emplea­dos y clien­tes

Un dele­ga­do del per­so­nal jerár­qui­co del super­mer­ca­do se gra­bó con­tan­do que la empre­sa Cen­co­sud no res­pe­ta los pro­to­co­los míni­mos de salud expo­nien­do a todas las per­so­nas que tra­ba­jan y com­pran en sus mercados.23/03/2020 17:40:00

Pablo Damián Impe­lliz­ze­ri es jefe de alma­cén, del super­mer­ca­do Carre­four ubi­ca­do en Moreno y dele­ga­do del per­so­nal jerár­qui­co. Como for­ma par­te del per­so­nal que sos­tie­ne el abas­te­ci­mien­to, está exen­to del ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo y con­cu­rre a tra­ba­jar. En medio de ese esfuer­zo es que denun­cia que la empre­sa no lo está cui­dan­do a él, ni a sus com­pa­ñe­ros de tra­ba­jo, ni a los clien­tes.

«Tene­mos buen diá­lo­go con la empre­sa, nos agra­de­cen por poner el hom­bro, la cara y la salud pero lamen­ta­ble­men­te no tene­mos en nin­gu­na de las tien­das las herra­mien­tas de segu­ri­dad como alcohol, alcohol en gel, recién aho­ra están colo­can­do unos acrí­li­cos en las cajas que son una men­ti­ra, como para decir ‘se hizo algo’, no tene­mos pro­tec­ción de la poli­cía ni de gen­dar­me­ría», des­cri­bió en diá­lo­go con Info­gre­mia­les.

Impe­lliz­ze­ri ase­gu­ra que el ambien­te está cal­dea­do, que en los loca­les se com­pli­ca apli­car la sepa­ra­ción social, la clien­te­la no res­pe­ta las dis­tan­cias ni la can­ti­dad de per­so­nas que pue­den entrar al local, «vie­nen con chi­cos, gru­pos de ado­les­cen­tes, mal­tra­tan al per­so­nal, es una locu­ra», temen por saqueos. En el caso de los hiper­mer­ca­dos al menos pue­den recu­rrir al per­so­nal de segu­ri­dad, que a su vez ten­dría que lla­mar a las fuer­zas de segu­ri­dad, pero en los mer­ca­dos chi­cos de barrio el per­so­nal es poco y están inde­fen­sos. «Labu­ra­mos con angus­tia y con mie­do», reco­no­ce.

«Esta­mos pidien­do sola­men­te la segu­ri­dad que nos tie­nen que brin­dar, con el agra­de­ci­mien­to no hace­mos nada. La empre­sa está fac­tu­ran­do cin­co, seis veces más de lo que tie­nen que fac­tu­rar», argu­men­ta.

Moro­ni pro­rro­gó los man­da­tos sin­di­ca­les con ven­ci­mien­to entre mar­zo y junio por un cua­tri­mes­tre

A tra­vés de la Reso­lu­ción 259⁄ 2020 , la Secre­ta­ría de Tra­ba­jo defi­nió pro­rro­gar por 120 días la vigen­cia de los man­da­tos con ven­ci­mien­to entre el 16 de mar­zo y 30 de junio.23/03/2020 15:11:00

El minis­te­rio de Tra­ba­jo de la Nación pro­rro­gó por cien­to vein­te días los man­da­tos de los miem­bros de cuer­pos direc­ti­vos de sin­di­ca­tos, fede­ra­cio­nes y con­fe­de­ra­cio­nes ante la emer­gen­cia por el virus Covid-19.

La deci­sión fue adop­ta­da por el Secre­ta­rio de Tra­ba­jo en el mar­co del decre­to pre­si­den­cial que esta­ble­ció el «ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio».

A tra­vés de la Reso­lu­ción 259⁄ 2020 , la secre­ta­ría labo­ral defi­nió pro­rro­gar la vigen­cia de los man­da­tos con ven­ci­mien­to entre el 16 de mar­zo y 30 de junio.

La medi­da alcan­za a cuer­pos direc­ti­vos, deli­be­ra­ti­vos, de fis­ca­li­za­ción y repre­sen­ta­ti­vos de las aso­cia­cio­nes sin­di­ca­les, fede­ra­cio­nes y con­fe­de­ra­cio­nes regis­tra­das ante la Direc­ción Nacio­nal de Aso­cia­cio­nes Sin­di­ca­les.

Lo mis­mo suce­de­rá con dele­ga­dos de per­so­nal, comi­sio­nes inter­nas y orga­nis­mos simi­la­res de repre­sen­ta­ción de los emplea­dos en los esta­ble­ci­mien­tos.

El pla­zo de pró­rro­ga se compu­tará a par­tir del día sub­si­guien­te al de la fecha de cul­mi­na­ción de los man­da­tos.

Se acla­ró que la medi­da no com­pren­de a aque­llas aso­cia­cio­nes sin­di­ca­les, fede­ra­cio­nes y con­fe­de­ra­cio­nes que hubie­ran cul­mi­na­do su pro­ce­so elec­cio­na­rio de reno­va­ción de auto­ri­da­des pre­vio al dic­ta­do de la Reso­lu­ción 238⁄ 2020 de la Secre­ta­ría de Tra­ba­jo que dio por sus­pen­di­da la cele­bra­ción de todos los pro­ce­sos elec­to­ra­les, asam­bleas y con­gre­sos en los sin­di­ca­tos.

Más de 7 millo­nes com­po­ne el con­jun­to de tra­ba­ja­do­res más afec­ta­dos por el impac­to eco­nó­mi­co del Coro­na­vi­rus

Así lo reve­la un estu­dio del Cen­tro de Estu­dios Ate­nea. Lo com­po­nen tra­ba­ja­do­res infor­ma­les, cuen­ta­pro­pis­tas y desocu­pa­dos. Con­for­man el sec­tor más vulnerable23/​03/​2020 13:49:00

Exis­ten actual­men­te en Argen­ti­na más de 7 millo­nes de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras, que son más vul­ne­ra­bles a las con­se­cuen­cias eco­nó­mi­cas de la pan­de­mia. Así lo reve­la un estu­dio del Cen­tro de Estu­dios Ate­nea que repa­sa la com­po­si­ción del mer­ca­do labo­ral nacio­nal.

«En el con­tex­to excep­cio­nal de pan­de­mia que esta­mos atra­ve­san­do, y lue­go de cua­tro años de pro­fun­do ajus­te, con aumen­to de los índi­ces de desocu­pa­ción, infor­ma­li­dad, y tra­ba­jo por cuen­ta pro­pia como res­pues­ta a una situa­ción de cri­sis, resul­ta indis­pen­sa­ble foca­li­zar el aná­li­sis coyun­tu­ral en una pobla­ción que ha cre­ci­do cuan­ti­ta­ti­va­men­te al tiem­po que ha pro­fun­di­za­do su vul­ne­ra­bi­li­dad eco­nó­mi­ca y social», seña­la el tra­ba­jo.

«Los tra­ba­ja­do­res des­pro­te­gi­dos son aque­llas per­so­nas que tra­ba­jan, o tie­nen la volun­tad de hacer­lo (desocupados/​as) y no son alcanzados/​as por la pro­tec­ción social, ya sea por­que se encuen­tran por fue­ra del ampa­ro ofre­ci­do por el empleo regis­tra­do, o bien por­que su fuen­te de tra­ba­jo, inclu­so for­ma­li­za­da, no les per­mi­te acce­der a dere­chos equi­va­len­tes a los de los tra­ba­ja­do­res regis­tra­dos, como es el caso de los tra­ba­ja­do­res por cuen­ta pro­pia», espe­ci­fi­ca el infor­me.

Según las cifras rele­va­das, «repre­sen­tan a más de la mitad de la pobla­ción eco­nó­mi­ca­men­te acti­va de nues­tro país, y si bien su impor­tan­cia cuan­ti­ta­ti­va es nota­ble, sus con­di­cio­nes de tra­ba­jo son pre­ca­rias y se encuen­tran en una situa­ción más vul­ne­ra­ble aún en el con­tex­to actual de cri­sis y ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio».

«Son tra­ba­ja­do­res que no tie­nen acce­so a licen­cias con goce de habe­res, por lo cual pier­den la posi­bi­li­dad de gene­rar ingre­sos toda vez que no pue­dan rea­li­zar sus acti­vi­da­des con nor­ma­li­dad. En el mar­co de un con­tex­to rece­si­vo, sus fuen­tes de tra­ba­jo sufri­rán mayor ines­ta­bi­li­dad, lo cual vuel­ve este gru­po de tra­ba­ja­do­res fuer­te­men­te depen­dien­te de una eco­no­mía acti­va y de la cir­cu­la­ción y con­su­mo de la pobla­ción. En este gru­po, los/​as más afectados/​as son quie­nes tra­ba­jan por cuen­ta pro­pia y prin­ci­pal­men­te, lo rea­li­zan en la calle o espa­cios públi­cos», expli­ca Ate­nea.

«Den­tro de los des­pro­te­gi­dos, el gru­po de mayor peso rela­ti­vo son los no regis­tra­dos, que reúne a más de 3 millo­nes de per­so­nas, de las cua­les el 40% son jefes de hogar. Repre­sen­tan el 64% del quin­til con más bajos ingre­sos de la pobla­ción, dan­do cuen­ta así de la vul­ne­ra­bi­li­dad eco­nó­mi­ca de los hoga­res a los que per­te­ne­cen», pre­ci­só el estu­dio.

Ade­más los cuen­ta­pro­pis­tas repre­sen­tan el 36.9%. Este gru­po es mar­ca­da­men­te hete­ro­gé­neo, dado que pue­de alber­gar des­de pro­fe­sio­na­les de cla­ses medias y altas, has­ta tra­ba­ja­do­res de la Eco­no­mía Popu­lar, quie­nes por el tipo de acti­vi­da­des que rea­li­zan no pue­den con­ti­nuar desa­rro­llan­do sus acti­vi­da­des de mane­ra remo­ta como es el caso de algu­nos pro­fe­sio­na­les.

La UTEP lan­za un rele­va­mien­to de tra­ba­ja­do­res infor­ma­les para que per­ci­ban una asig­na­ción duran­te la cua­ren­te­na

La Unión de Tra­ba­ja­do­res de la Eco­no­mía Popu­lar (UTEP) avan­zan en el rele­va­mien­to de tra­ba­ja­do­res infor­ma­les de todo el país. Ges­tio­na­rán ante el Minis­te­rio de Desa­rro­llo Social una asig­na­ción de entre 3 mil y 5 mil pesos mien­tras dure la cua­ren­te­na orde­na­da por el gobierno nacional.23/03/2020 00:09:00

Ese nuclea­mien­to, en con­jun­to con otras orga­ni­za­cio­nes, lan­zó en los últi­mos días una cam­pa­ña de reco­lec­ción de infor­ma­ción y rele­va­mien­to para ubi­car a cer­ca de un millón de per­so­nas que vive en la infor­ma­li­dad.

En prin­ci­pio, el pedi­do de la UTEP apun­ta a auxi­liar a tra­ba­ja­do­res que viven de la ven­ta ambu­lan­te, el reci­cla­do urbano u otras ocu­pa­cio­nes infor­ma­les y que, a su vez, no acce­den a nin­gu­na asig­na­ción del Esta­do, como AUH o Sala­rio Social Com­ple­men­ta­rio.

Según mani­fes­ta­ron des­de la UTEP, el pedi­do fue plan­tea­do en dis­tin­tas esfe­ras del gobierno nacio­nal y espe­ran tener una res­pues­ta «en los pró­xi­mos días».

«Veni­mos plan­tean­do en las reunio­nes con el gobierno nacio­nal la nece­si­dad de inyec­tar dine­ro en los sec­to­res más frá­gi­les. Cuan­do más man­ten­ga­mos a la gen­te en sus casas, mejor se va a poder lle­var este perío­do de cua­ren­te­na», apun­tó a Télam Nico­lás Caro­pre­si, coor­di­na­dor nacio­nal del Movi­mien­to de Tra­ba­ja­do­res Exclui­dos-UTEP.

El pedi­do al gobierno es por un bene­fi­cio de entre $3.000 y $5.000 «has­ta que dure la cua­ren­te­na» y está acom­pa­ña­do, tam­bién, por el de una mayor asis­ten­cia en los come­do­res y meren­de­ros popu­la­res.

«Que­re­mos que lle­gue comi­da y pla­ta para a los barrios para que la gen­te no ten­ga que salir de su casa para tra­ba­jar duran­te la cua­ren­te­na y pue­da com­prar en mer­ca­dos de cer­ca­nías», ase­gu­ró Caro­pre­si.

El sába­do el minis­tro de Desa­rro­llo Social, Daniel Arro­yo, anun­ció que el gabi­ne­te eco­nó­mi­co social está tra­ba­jan­do en medi­das para «mono­tri­bu­tis­tas y tra­ba­ja­do­res infor­ma­les» en el mar­co de las accio­nes para asis­tir a los más afec­ta­dos por la pro­pa­ga­ción del Covid-19.

«Se está eva­luan­do la situa­ción. El tema ya fue plan­tea­do por el Pre­si­den­te (Alber­to Fer­nán­dez) para los mono­tri­bu­tis­tas y los tra­ba­ja­do­res infor­ma­les, como taxis­tas, mozos, azu­le­jis­tas, jar­di­ne­ros; mucha gen­te que gana la dia­ria y que no está en situa­ción de pobre­za, pero que vive de eso, y hoy tie­ne difi­cul­ta­des», pre­ci­só Arro­yo en diá­lo­go con radio Mitre.

Bara­del des­ta­có el tra­ba­jo de docen­tes para garan­ti­zar la con­ti­nui­dad peda­gó­gi­ca y de los come­do­res

El titu­lar del Sute­ba, Rober­to Bara­del, des­ta­có el tra­ba­jo que rea­li­zan los docen­tes para garan­ti­zar «la con­ti­nui­dad peda­gó­gi­ca» en el mar­co de la cua­ren­ta dis­pues­ta por el gobierno nacio­nal para miti­gar la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus, y tam­bién su com­pro­mi­so para que los alum­nos pue­dan reti­rar ali­men­tos de los come­do­res escolares.23/03/2020 12:32:00

«Es con­mo­ve­dor el tra­ba­jo de los docen­tes, no sólo de la pro­vin­cia, sino de todo el país», dijo en decla­ra­cio­nes a Radio 10, y agre­gó que «la sema­na pasa­da las escue­las estu­vie­ron abier­tas, o esta­ble­cien­do tur­nos para que se reti­ren los ali­men­tos de los chi­cos de los come­do­res esco­la­res y ade­más para garan­ti­zar la con­ti­nui­dad peda­gó­gi­ca».

«Los docen­tes tra­ba­ja­ron pri­me­ro para garan­ti­zar que todos los chi­cos estén conec­ta­dos a los telé­fo­nos o a Inter­net y a los que no tie­nen conec­ti­vi­dad a tra­vés de pau­tas que hicie­ron los mis­mos docen­tes para que se pudie­ran lle­var a la casa las tareas», expre­só.

Agre­gó que inclu­so en Inter­net «hay muchí­si­mos sitios crea­dos por docen­tes, no sólo aten­dien­do a los chi­cos que tie­nen a su car­go, sino indi­can­do sitios para poder con­sul­tar si hay dudas».

Lue­go pre­ci­só que la pla­ta­for­ma onli­ne crea­da tan­to a nivel nacio­nal como pro­vin­cial «fun­cio­na muy bien» y des­ta­có la tarea del minis­tro de Edu­ca­ción de la Nación, Nico­lás Trot­ta, y de la direc­to­ra gene­ral de Cul­tu­ra y Edu­ca­ción bonae­ren­se, Agus­ti­na Vila.

«Ellos vie­nen tra­ba­jan­do muy bien, hubo pre­vi­sión en ésta situa­ción», remar­có Bara­del, que rela­tó que está atra­ve­san­do la cua­ren­ta «en fami­lia».

En este sen­ti­do, des­ta­có la «cla­ri­dad» del men­sa­je del pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez al decla­rar el ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio en cuan­to a la «res­pon­sa­bi­li­dad» de todos y todas fren­te a la pan­de­mia de coro­na­vi­rus, para miti­gar su impac­to en la socie­dad.

«Tene­mos que ser res­pon­sa­bles todos, pri­me­ro como socie­dad y como per­so­nas para cui­dar al otro, esa es la cla­ve por­que este tipo de situa­cio­nes nos sacan lo mejor y peor como socie­dad», dijo, y con­si­de­ró que «la socie­dad mayo­ri­ta­ria­men­te va a res­pe­tar las pau­tas y las con­duc­tas para esta situa­ción».

Los encar­ga­dos de edi­fi­cios y vigi­la­do­res tam­bién debe­rán cum­plir tareas duran­te la cua­ren­te­na

A tra­vés de un nue­vo decre­to, el eje­cu­ti­vo acla­ró que los vigi­la­do­res y los encar­ga­dos de edi­fi­cio cum­plen un ser­vi­cio decla­ra­do «impres­cin­di­ble» y debe­rán prestarlo.23/03/2020 11:43:00

A tra­vés de una nue­va Reso­lu­ción, la núme­ro 2020⁄ 233 del Minis­te­rio de Tra­ba­jo, regla­men­tó un sec­tor que per­ma­ne­cía en un gris» res­pec­to a la «esen­cia­li­dad» de su tra­ba­jo: los encar­ga­dos de edi­fi­cios y vigi­la­do­res, quie­nes no estu­vie­ron inclui­dos, en prin­ci­pio, en el DNU den­tro de las tareas esen­cia­les y por lo tan­to, muchos de ellos des­de el vier­nes, no se pre­sen­ta­ron a sus tra­ba­jos.

Esto desató algu­nos cues­tio­na­mien­tos y ésta pre­gun­ta que­dó abier­ta por algu­nos días, moti­vo por el cual, a tra­vés de un nue­vo decre­to amplia­to­rio se acla­ró este pun­to: su ser­vi­cio es decla­ra­do «impres­cin­di­ble» y debe­rán pres­tar­lo.

De hecho la reso­lu­ción seña­la tex­tual­men­te es sus con­si­de­ran­dos que «aque­llos tra­ba­ja­do­res con o sin goce de vivien­da», vien­do que son res­pon­sa­bles de «garan­ti­zar la segu­ri­dad e higie­ne de los edi­fi­cios don­de ejer­cen su tra­ba­jo, debe­rán asis­tir a rea­li­zar su tarea, con­si­de­ra­da esen­cial has­ta el 31 de mar­zo de este año».

Para­le­la­men­te, des­de el Sin­di­ca­to Úni­co de Tra­ba­ja­do­res de Edi­fi­cios de Ren­ta Hori­zon­tal, (SUTERH), que con­du­ce Víc­tor San­ta­ma­ría, ini­cia­ron una fuer­te cam­pa­ña de con­cien­ti­za­ción de cómo lle­var a cabo las tareas con la pre­ven­ción nece­sa­ria res­pec­to a la pre­ven­ción de la pro­pa­ga­ción del virus.

La reso­lu­ción esta­ble­ce tam­bién en su artícu­lo segun­do que que los emplea­do­res de los tra­ba­ja­do­res del rubro debe­rán esta­ble­cer cro­no­gra­mas de la pres­ta­ción del ser­vi­cio en for­ma redu­ci­da y «estric­ta­men­te nece­sa­ria», con­tan­do con los ele­men­tos idó­neos de lim­pie­za, cui­da­do, segu­ri­dad y pro­tec­ción, con el obje­ti­vo de dis­mi­nuir el nivel de expo­si­ción de éstos tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras.

En medio de la cri­sis, el Gobierno pro­rro­gó por tres meses la revi­sión de las desig­na­cio­nes de Macri

El pla­zo ven­cía este mes, pero por la cri­sis el Gobierno deci­dió exten­der el pla­zo otro tres meses. Revi­sa­rán los nom­bra­mien­tos de los últi­mos dos años del macrismo.23/03/2020 09:21:00

El Gobierno pro­rro­gó por tres meses el pla­zo para que todos los orga­nis­mos del Esta­do Nacio­nal revi­sen las desig­na­cio­nes de per­so­nal efec­tua­das por con­cur­so duran­te los últi­mos dos años de la admi­nis­tra­ción del ex pre­si­den­te Mau­ri­cio Macri.

Ese pla­zo ven­cía este mes, según el decre­to 36 del 14 de diciem­bre de 2019, que esta­ble­ció un pla­zo de 90 días para rea­li­zar esa revi­sión.

Este miér­co­les, tam­bién por medio de un decre­to publi­ca­do en el Bole­tín Ofi­cial, el Poder Eje­cu­ti­vo esti­ró ese pla­zo has­ta media­dos de junio pró­xi­mo.

Se tra­ta de desig­na­cio­nes efec­tua­das por pro­ce­sos con­cur­sa­les de per­so­nal de Minis­te­rios u orga­nis­mos, duran­te los últi­mos dos años, compu­tados des­de la fecha del decre­to 36.

El obje­ti­vo del Gobierno es «ana­li­zar la lega­li­dad» de las desig­na­cio­nes, y en par­ti­cu­lar el cum­pli­mien­to y per­ti­nen­cia de los requi­si­tos pre­vis­tos para el car­go con­cur­sa­do y los ante­ce­den­tes pre­sen­ta­dos por los pos­tu­lan­tes.

Hos­pi­ta­les e infra­es­truc­tu­ra para for­ta­le­cer al Conur­bano ante la epi­de­mia

Por Redac­ción EDA –

Este lunes el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez man­tu­vo una exten­sa reunión con el Gober­na­dor Axel Kici­llof y con nume­ro­sos inten­den­tes del conur­bano bonae­ren­se para eva­luar las prin­ci­pa­les nece­si­da­des del terri­to­rio en el mar­co de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus. Se hizo hin­ca­pié en las nece­si­da­des labo­ra­les, de infra­es­truc­tu­ra y sani­ta­rias.

Estu­vie­ron pre­sen­tes los jefes comu­na­les Juan Zaba­le­ta (Hur­ling­ham), Jor­ge Macri (Vicen­te López), Mariel Fer­nán­dez (Moreno), Fer­nan­do Espi­no­za (La Matan­za), Nés­tor Grin­det­ti (Lanús), Mariano Cas­ca­lla­res (Almi­ran­te Brown), Die­go Valen­zue­la (Tres de Febre­ro), Julio Garro (La Pla­ta), Mar­tín Insau­rral­de (Lomas de Zamo­ra) y May­ra Men­do­za (Quil­mes). Tam­bién con­cu­rrie­ron Juan José Muz­zi (Bera­za­te­gui), Gus­ta­vo Pos­se (San Isi­dro), Ariel Sujar­chuk (Esco­bar), Mario Ishi (Juan José Paz), Jor­ge Ferra­re­si (Ave­lla­ne­da), Gus­ta­vo Menén­dez (Mer­lo), Fer­nan­do Gray (Este­ban Eche­ve­rría) y Gas­tón Gra­na­dos (Jefe de Gabi­ne­te de Ezei­za).

Jun­to con el gober­na­dor Kici­llof estu­vo par­te de su equi­po, inclu­yen­do al minis­tro de Salud Daniel Gollán y al de Segu­ri­dad Ser­gio Ber­ni. Tam­bién par­ti­ci­pa­ron del encuen­tro el pre­si­den­te de la Cáma­ra de Dipu­tados Ser­gio Mas­sa, el pre­si­den­te del blo­que de Fren­te de Todos Máxi­mo Kirch­ner, el vice­je­fe de gobierno por­te­ño Die­go San­ti­lli y fun­cio­na­rios nacio­na­les como el Jefe de Gabi­ne­te San­tia­go Cafie­ro, el minis­tro de Desa­rro­llo Social Daniel Arro­yo, el de Obras Públi­cas Gabriel Kato­po­dis y el secre­ta­rio de Asun­tos Estra­té­gi­cos Gus­ta­vo Béliz.

Se plan­teó la nece­si­dad de tomar medi­das “inte­gra­les”, par­ti­cu­lar­men­te en el Conur­bano, que inclu­yan los ejes de salud, desa­rro­llo social y segu­ri­dad, para garan­ti­zar el ais­la­mien­to en hoga­res haci­na­dos o asen­ta­mien­tos, algu­nos con pro­ble­mas de agua y cloa­cas. En este sen­ti­do, se están ace­le­ran­do obras de infra­es­truc­tu­ra y avan­zan­do con la ter­mi­na­ción de pro­yec­tos hos­pi­ta­la­rios incon­clu­sos. El obje­ti­vo es sumar por lo menos 700 nue­vas camas de tera­pia en los pró­xi­mos días.

Ade­más se está avan­zan­do con la cons­truc­ción de “hos­pi­ta­les modu­la­res”, a car­go del Minis­te­rio de Infra­es­truc­tu­ra y obra públi­ca, que podrían estar lis­tos a media­dos de abril. Se tra­ta de una ini­cia­ti­va que se rea­li­za con un cré­di­to de la UNOPS para la cons­truc­ción rápi­da de estos hos­pi­ta­les, de 80 camas en total, con 28 para tera­pia inten­si­va.

Tam­bién se con­fir­mó que todo el per­so­nal de salud, a nivel nacio­nal, cobra­rá un bono extra de apro­xi­ma­da­men­te 30 mil pesos, aun­que la cifra se ter­mi­na­ría de defi­nir maña­na, con la publi­ca­ción de un nue­vo decre­to pre­si­den­cia. Fer­nán­dez había ade­lan­ta­do al res­pec­to: “Tra­ta­mos de que fren­te a este momen­to que esta­mos vivien­do, ellos tam­bién ten­gan la tran­qui­li­dad de que van a estar bien remu­ne­ra­dos. Esta­mos tra­ba­jan­do para eso por­que sabe­mos el esfuer­zo que están hacien­do y lo que se expo­nen. Cui­dar­los es cen­tral. Le esta­mos pres­tan­do mucha aten­ción a ese tema”.

Con­tra­re­loj: tra­ba­jan en la crea­ción de un pro­to­co­lo para los tra­ba­ja­do­res del Trans­por­te

Por Redac­ción EDA –

En ple­na cua­ren­te­na por el Coro­na­vi­rus, los camio­ne­ros y emplea­dos de logís­ti­ca son algu­nas de las per­so­nas que tie­nen per­mi­ti­do cir­cu­lar libre­men­te por la vía públi­ca. Pero para­le­la­men­te, eso gene­ra preo­cu­pa­ción por las posi­bi­li­da­des de con­ta­gio, moti­vo por el cual el Gobierno se com­pro­me­tió a ela­bo­rar un pro­to­co­lo que garan­ti­ce la segu­ri­dad de los tra­ba­ja­do­res del sec­tor.

Ya pasa­das más de 72 horas del “Ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio” en la Argen­ti­na, el Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la Nación tra­ba­ja con­tra reloj para que quie­nes deben seguir rea­li­zan­do sus tareas habi­tua­les en la cua­ren­te­na, pue­dan que­dar a sal­vo del con­ta­gio de la enfer­me­dad.

Por esta razón, la car­te­ra a car­go de Clau­dio Moro­ni ulti­ma deta­lles jun­to a sin­di­ca­tos y cáma­ras empre­sa­ria­les que agru­pan al per­so­nal de dis­tri­bu­ción y otras áreas rela­cio­na­das, para que sur­ja de esa mesa un regla­men­to «con­sen­sua­do».

Según fuen­tes ofi­cia­les, “ya se están coor­di­nan­do todas las tareas nece­sa­rias para orga­ni­zar e imple­men­tar, jun­to a la Fede­ra­ción Argen­ti­na de Enti­da­des de Trans­por­te y Logís­ti­ca (FAETYL), la Fede­ra­ción Nacio­nal de Camio­ne­ros y las cáma­ras empre­sa­rias, un pro­to­co­lo que garan­ti­ce la segu­ri­dad de los tra­ba­ja­do­res”.

Al res­pec­to, seña­la­ron que ya comen­zó a ser ela­bo­ra­da la nor­ma que esta­ble­ce­rá los requi­si­tos bási­cos para los emplea­dos del sec­tor, sin que esto afec­te “la entre­ga de pro­duc­tos y ser­vi­cios esen­cia­les para el nor­mal fun­cio­na­mien­to del abas­te­ci­mien­to y de los ser­vi­cios bási­cos», como la reco­lec­ción de resi­duos, cau­da­les, dis­tri­bu­ción de ali­men­tos y bebi­das y ope­ra­cio­nes logís­ti­cas en gene­ral.

Prin­ci­pal­men­te el pro­to­co­lo con­sis­te en “extre­mar la lim­pie­za y desin­fec­ción per­ma­nen­te de los luga­res de tra­ba­jo; tomar la tem­pe­ra­tu­ra cor­po­ral a los tra­ba­ja­do­res al ini­cio de la jor­na­da labo­ral; y pro­veer alcohol en gel a todo el per­so­nal y a las uni­da­des, como así tam­bién bar­bi­jos y guan­tes de látex”.

El trans­por­te públi­co y el de mer­ca­de­rías y de correo son, entre otras, las excep­cio­nes que esta­ble­ció el Gobierno cuan­do decre­tó el “ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio” en todo el terri­to­rio nacio­nal para evi­tar la pro­pa­ga­ción del virus que tie­ne en vilo al mun­do.

Es por este moti­vo que se verán cir­cu­lar a los camio­nes por la calle para abas­te­cer a super­mer­ca­dos, loca­les de comi­da, far­ma­cias y otros nego­cios y ser­vi­cios que segui­rán abier­tos duran­te la cua­ren­te­na.

Chu­but: «el úni­co pro­yec­to que le intere­sa al gobierno es la mega­mi­ne­ría»

A 17 años del his­tó­ri­co ple­bis­ci­to de la ciu­dad de Esquel don­de se impu­so el «NO a la mega­mi­ne­ría», com­par­ti­mos una entre­vis­ta a Nina, una de las pro­ta­go­nis­tas de aque­llas asam­bleas que hicie­ron fren­te a las gran­des empre­sas inter­na­cio­na­les. En estos die­ci­sie­te años la ame­na­za de las cor­po­ra­cio­nes mega­mi­ne­ras siem­pre estu­vo y los veci­nos de Chu­but saben que la pelea por el agua y el medio ambien­te con­ti­núa. Por ANRed.

ANRed: ¿Cómo fue tu acer­ca­mien­to a las asam­bleas veci­na­les con­tra la mega­mi­ne­ría en la pro­vin­cia?

Nina: Vine en el ‘99 y, lue­go de dos años de dis­fru­tar el lugar y la liber­tad que no tenía en Bue­nos Aires, empe­za­mos a ver las camio­ne­tas de la mine­ra que esta­ban dan­do vuel­ta. Era la Yama­na Gold y des­pués la Barrick. Las cole­gas de la escue­la y todo el mun­do me decían que me ano­ta­ra en la mine­ra por­que paga­ban bien.

Un día en el Canal de tele­vi­sión de Esquel, Mar­ta Saho­res y Sil­via Gon­zá­lez Román, pro­fe­so­ras de bio­quí­mi­ca y bió­lo­ga de la uni­ver­si­dad, mos­tra­ron en direc­to cómo iban a sacar el oro con una cafe­te­ra de fil­tro. El agua hir­vien­do que se echa repre­sen­ta­ba el agua cia­nu­ra­da que se le echa­ba al café que ven­dría a ser la roca moli­da y todo lo que que­da­ba aba­jo era agua con cia­nu­ro que la empre­sa iba a desechar arri­ba en la mon­ta­ña, en un tajo del tama­ño de cin­co can­chas de fút­bol. El lugar ade­más es sís­mi­co, nie­va y hay vien­to, lo que espar­ci­ría los meta­les pesa­dos por todo el lugar.

Ese es el pro­yec­to del cor­dón de Esquel, es una mon­ta­ña que tie­ne tres picos que se ven des­de el cen­tro y ahí es don­de iban a demo­ler. No podía­mos per­mi­tir que demo­lie­ran esa mon­ta­ña y comen­za­mos a jun­tar­nos en asam­bleas de 600 o 700 per­so­nas en el cen­tro, en un ejer­ci­cio asam­blea­rio divino por­que apren­di­mos a escu­char­nos y que cada uno hable lo que tenía para decir. Arma­mos comi­sio­nes para orga­ni­zar­nos y empe­za­mos a pro­du­cir infor­ma­ción, arma­mos una car­ti­lla que se lla­ma­ba “veci­nos infor­man a veci­nos” y se la entre­ga­mos en mano a la gen­te para que se ente­re cómo iban a sacar el oro y las con­se­cuen­cias de la mega­mi­ne­ría y que en lo eco­nó­mi­co no sig­ni­fi­ca­ría mucho para la pro­vin­cia.

ANRed: Ése es un slo­gan de siem­pre, que la mega­mi­ne­ría va a balan­cear las cuen­tas de la pro­vin­cia…

Nina: Y que vamos a tener pla­ta para gas­tar en lo que que­ra­mos y es men­ti­ra. No es una reali­dad que da tra­ba­jo a tan­ta gen­te y tam­po­co ten­dría­mos el dine­ro para los suel­dos que mere­ce­mos. Des­pués de las asam­bleas, el 4 de diciem­bre del 2002, se iba a pre­sen­tar la audien­cia públi­ca y noso­tros les hici­mos una mar­cha de cin­co cua­dras. Enton­ces que­da­mos en que todos los cua­tro mar­cha­mos por la sus­pen­sión de la audien­cia públi­ca para demos­trar que no hay licen­cia social. De ahí fui­mos al con­ce­jo deli­be­ran­te y pre­sio­na­mos a los con­ce­ja­les para que vota­ran una serie de orde­nan­zas, una de las cua­les deter­mi­na­ba que en el eji­do no se podía tran­si­tar más con sus­tan­cias tóxi­cas. Con eso ya tenía­mos el ple­bis­ci­to y nos que­da­ba el mes de enero y febre­ro para hacer la cam­pa­ña casa por casa y en el mes de mar­zo se votó.

Éra­mos alre­de­dor de cien per­so­nas tra­ba­jan­do para infor­mar a la gen­te de lo que se esta­ba hacien­do. El ple­bis­ci­to se ganó por el 81%. Ese año se pre­sen­ta una ley en la legis­la­tu­ra para prohi­bir la mega­mi­ne­ría que es la 5001, pero le deja­ron un artícu­lo que decía que a los 120 días tenían que regla­men­tar la zoni­fi­ca­ción y nun­ca lo hicie­ron. Nun­ca se lo deja­mos por­que hubo movi­li­za­ción.

Nina, en el cen­tro de la cap­tu­ra, en una de las acti­vi­da­des de la asam­blea.

ANRed: ¿Lo de la zoni­fi­ca­ción mine­ra lo quie­ren reto­mar para modi­fi­car la 5001? Es uno de los recur­sos que se supo­ne que quie­ren usar.

Nina: Esa es una de las posi­bi­li­da­des, por­que toda­vía no se sabe lo que quie­ren hacer. El pro­yec­to que tie­ne la zoni­fi­ca­ción es de terror por­que es casi el 70% de la pro­vin­cia, que nos que­da­ría como un que­so gru­ye­re por­que hay que 300 o 500 cateos hechos para sacar pla­ta, plo­mo, ura­nio, entre otros meta­les. Y des­pués van a venir por el oro de Esquel.

Des­pués de eso, en 2012, hici­mos un foro de acti­vi­da­des pro­duc­ti­vas alter­na­ti­vo al que iba a rea­li­zar el gobierno, una radio comu­ni­ta­ria (radio Kalew­che) con­si­guió fon­dos para pagar­le los pasa­jes a per­so­nas que vinie­ron de todo el país, de San­tia­go del Este­ro con alca­pa­rras, de San­ta Fe con el reci­cla­do de la basu­ra, tam­bién el mer­ca­do de la este­pa con lo que tie­ne que ver de la lana de Gua­na­co, entre otros pro­yec­tos pro­duc­ti­vos y sus­ten­ta­bles. El gobierno no nos dio boli­lla. Al gobierno no le intere­san los pro­yec­tos pro­duc­ti­vos sus­ten­ta­bles. En estos 17 años no se con­si­de­ró ni un pro­yec­to pro­duc­ti­vo, está pro­yec­ta­do el par­que indus­trial pero no se acti­va y eso es lo más tris­te. El úni­co pro­yec­to que le intere­sa al gobierno es la mega­mi­ne­ría.

La empre­sa Futa­leu­fú, crea­da para dar elec­tri­ci­dad a Aluar, que está en Puer­to Madryn enfi­la las torres que salen de acá y en la mese­ta no baja­ron una línea de elec­tri­ci­dad para los pue­bli­tos que están con gene­ra­dor de gasoil. Nun­ca le die­ron boli­lla a la mese­ta. A medi­da que pasan los días la gen­te va toman­do con­fian­za para expre­sar lo que sien­ten por­que muchos tie­nen mie­do, son luga­res chi­qui­tos y los tie­nen iden­ti­fi­ca­dos.

En 2014 tuvi­mos la ini­cia­ti­va de hacer una ley por ini­cia­ti­va popu­lar que prohí­be defi­ni­ti­va­men­te la mega­mi­ne­ría y las sus­tan­cias tóxi­cas, el ura­nio, el torio. Para eso la Cons­ti­tu­ción de Chu­but dice que el pue­blo pue­de pre­sen­tar una ley por ini­cia­ti­va popu­lar con la fir­ma del 3% del padrón, jun­ta­mos tre­ce mil fir­mas que lle­va­mos a la jun­ta elec­to­ral. En la ini­cia­ti­va esta­ban todas las sus­tan­cias tóxi­cas, pero no agre­ga­mos el petró­leo para no entrar en con­flic­to con los petro­le­ros. El últi­mo día de los seis meses de pla­zo, el 25 de noviem­bre de 2014, tra­ta­ron el pro­yec­to pero en vez de apro­bar el tex­to del pro­yec­to apro­ba­ron todo lo con­tra­rio.

Los legis­la­do­res reci­bían men­sa­jes de la mine­ra, un fotó­gra­fo le tomó la foto al momen­to en que un legis­la­dor reci­bía men­sa­je de la mine­ra. Apro­ba­ron enton­ces un pro­yec­to que no tenía nada que ver con lo que noso­tros había­mos pre­sen­ta­do y que habi­li­ta­ba la mega­mi­ne­ría, no la prohi­bía. Escu­cha­bas las argu­men­ta­cio­nes de cada legis­la­dor y pare­cían que iban a ir a favor de la ini­cia­ti­va y des­pués vota­ron todos en con­tra. Los tres dipu­tados de la cor­di­lle­ra vota­ron en con­tra, ¡el escra­che que le hici­mos a los tres dipu­tados!. Fui­mos a la casa de cada uno, una mar­cha de cin­co cua­dras, a la casa de cada uno de los tres dipu­tados que era la ex espo­sa del ex inten­den­te de acá Elba Hui­lu­ber Cis­ne­ros y Tro­ta, a los tres los escra­cha­mos.

Había gen­te en silla de rue­das en la mar­cha, no sabés lo que fue, la indig­na­ción que tenía­mos. Había­mos ele­gi­do este lugar para vivir, y no que­ría que lo cam­bia­ran. Yo ten­go un gru­po de cami­na­tas, y vamos por los sen­de­ros, los arro­yi­tos y las flo­res sil­ves­tres. ¡Esto no lo pue­den des­truir! Por­que apar­te en la Hoya se dice que hay oro. Es la mal­di­ción de tener el recur­so.

ANRed: ¿Como con­ven­cés a gen­te que sólo pien­san en el dine­ro de esta belle­za, y de lo impor­tan­te de cui­dar­la? Tam­bién está el tema del turis­mo, que es un mon­tón de dine­ro que ingre­sa que van a dejar de ganar si están los pro­yec­tos mine­ros.

Nina: Si la mine­ra se ins­ta­la des­tru­ye las otras indus­trias, todas, no que­da nada. No pue­den coexis­tir, ese es el tema. Ellos mues­tran un video que Vivia­na Moreno, (una com­pa­ñe­ra de la asam­blea) uti­li­za en sus char­las usan­do ese video de pre­sen­ta­ción del pro­yec­to navi­dad, de la mine­ra, y que dice que vamos a cui­dar los pue­blos ori­gi­na­rios que vamos a cui­dar el agua, que vamos a reme­diar cuan­do ya nos vaya­mos… y te mues­tran todo con pas­ti­to. ¡Es men­ti­ra! Lo de los pue­blos ori­gi­na­rios sobre todo por­que tras­la­da­ron un cemen­te­rio mapu­che de un lugar a otro por­que esta­ba en el medio del pro­yec­to , ¿qué cul­tu­ra de los ori­gi­na­rios van a res­pe­tar? Nada.

En ple­na cua­ren­te­na por el coro­na­vi­rus, así trans­por­tan a tra­ba­ja­do­res rura­les

La fun­ción está excep­tua­da del decre­to nacio­nal de ais­la­mien­to obli­ga­to­rio, pero no se cum­ple una sola medi­da de higie­ne y pre­ven­ción. Hace 5 horas

Una ima­gen que se repi­te. Pero que hoy, en ple­na cua­ren­te­na obli­ga­to­ria decre­ta­da por el gobierno nacio­nal, gene­ra aún más indig­na­ción por la fal­ta de medi­das de higie­ne y pre­ven­ción que debe­ría tomar una reco­no­ci­da empre­sa de Roca para trans­por­tar a sus tra­ba­ja­do­res.

Está cla­ro, que­dan excep­tua­dos del Decre­to fir­ma­do por el gober­na­dor, pero al menos debe­rían cum­plir con las con­di­cio­nes míni­mas de salu­bri­dad para sus emplea­dos.

Un vecino se comu­ni­có con La Super y envió la foto­gra­fía que fue toma­da hoy (23÷03) a las 12 del medio­día. Así se diri­gían a la zona de cha­cras tra­ba­ja­do­res rura­les de una cono­ci­da bode­ga de Cha­cra­mon­te.

Los emplea­dos denun­cian una ausen­cia total de los gre­mios que debe­rían repre­sen­tar­los y luchar por sus dere­chos.

OSDE deja sin aten­ción psi­co­ló­gi­ca a sus afi­lia­dos en medio de la cua­ren­te­na total

Des­de la imple­men­ta­ción del ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio por coro­na­vi­rus los pacien­tes no pue­den tener aten­ción psi­co­ló­gi­ca pre­sen­cial. Mien­tras muchos ana­lis­tas, tera­peu­tas y psi­quia­tras atien­den onli­ne para no dis­con­ti­nuar el tra­ta­mien­to, OSDE no acep­ta esta moda­li­dad para sus afiliados.22 de mar­zo de 2020

A par­tir del ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio por la pan­de­mia por el coro­na­vi­rus COVID-19, una gran can­ti­dad de pro­fe­sio­na­les de la salud men­tal deci­die­ron seguir aten­dien­do a tra­vés de la moda­li­dad de video lla­ma­da. Sin embar­go, muchos pacien­tes que­da­ron sin tra­ta­mien­to por­que OSDE deci­dió no con­si­de­rar como sesio­nes de tera­pia las que se hacen de mane­ra vir­tual.

Por eso, un gru­po de pacien­tes y pro­fe­sio­na­les de la salud men­tal impul­sa una peti­ción a tra­vés del sitio chan​ge​.org para que la Super­in­ten­den­cia de Ser­vi­cios de Salud de la Nación “garan­ti­ce los hono­ra­rios a pro­fe­sio­na­les de aten­ción en Salud Men­tal, cual­quie­ra sea el víncu­lo con­trac­tual con los Agen­tes del Segu­ro de Salud con­tem­pla­das por la Ley 23.660 y las empre­sas de Medi­ci­na Pre­pa­ga con­tem­pla­das por la Ley 26.682, en caso de reem­pla­zar pres­ta­cio­nes de aten­ción pre­sen­cial por moda­li­da­des vir­tua­les o tele­fó­ni­cas, mien­tras dure el perio­do decla­ra­do como emer­gen­cia nacio­nal”.