DENÚNCIA PÚBLICA ANTE LA VIOLENCIA POLICIAL EN EL ESTADO DE EMERGENCIA EN BARCELONA – La otra Andalucía

El “esta­do de emer­gen­cia” está nor­ma­li­zan­do las actua­cio­nes arbi­tra­rias de la poli­cía y la pre­sen­cia del ejér­ci­to espa­ñol en las calles de nues­tras ciu­da­des. Mien­tras los medios de comu­ni­ca­ción nos mues­tran una cara ama­ble, la reali­dad es la de un ejer­ci­cio de con­trol mili­tar de la pobla­ción civil. Con el “mie­do” indu­ci­do por la cri­sis sani­ta­ria del Coro­na­vi­rus, ade­más de favo­re­cer eco­nó­mi­ca­men­te a las gran­des empre­sas y a la ban­ca, esta­mos sufrien­do una res­tric­ción de nues­tras liber­ta­des más ele­men­ta­les. Ni la cri­sis sani­ta­ria es una gue­rra, ni la cla­se tra­ba­ja­do­ra debe renun­ciar a dere­chos adqui­ri­dos duran­te siglos de luchas.

Comu­ni­ca­do de “Coope­ra­ti­va d’habitatge La Diver­sa”

El día 21 de mar­zo a las 14:08, 6 per­so­nas que vivi­mos en una pro­pie­dad colec­ti­va den­tro de una coope­ra­ti­va de vivien­da “Coope­ra­ti­va d’habitatge La Diver­sa”, en el barrio de Sants, que­re­mos denun­ciar que hemos sido vio­len­ta­das por un ope­ra­ti­vo de 11 agen­tes de la poli­cia de los Mos­sos d’Esquadra de Cata­lun­ya, quie­nes han subido a la terra­za don­de está­ba­mos res­pi­ran­do aire y toman­do el sol, a decir­nos que no podía­mos estar jun­tas y que por lo tan­to nos iban a mul­tar y a lle­var dete­ni­das.

En ese momen­to nos encon­trá­ba­mos 6 per­so­nas, 5 de ellas con­vi­vi­mos en un mis­mo piso y 1 veci­na de la coope­ra­ti­va que esta­ba leyen­do y res­pe­tan­do la dis­tan­cia inter­pues­ta por la auto­ri­dad sani­ta­ria. Somos una comu­ni­dad que con­vi­vi­mos dia­ria­men­te de for­ma cerra­da, pues­to que vivi­mos en una coope­ra­ti­va de vivien­da.

Ade­más, les diji­mos que que­ría­mos res­pe­to a nues­tros dere­chos y nos gri­ta­ron que aho­ra mis­mo no tenía­mos: “Os lo voy a gri­tar para que se ente­re todo el mun­do, en este momen­to de esta­do de alar­ma no tenéis nin­gu­na liber­tad ni nin­gún dere­cho, nadie pue­de salir de sus casas”. Sobre todo, lo más impor­tan­te que que­re­mos denun­ciar, es que este ope­ra­ti­vo no cum­plían con la medi­da de pro­tec­ción regla­men­ta­ria con­tra el ries­go de con­ta­gio del COVID-19 reco­men­da­das por las auto­ri­da­des sani­ta­rias.

Nos cachea­ron en nues­tra casa, no res­pe­ta­ron las dis­tan­cias de segu­ri­dad, les fal­tó mate­rial de pro­tec­ción, es decir sin guan­tes ni mas­ca­ri­llas, y aque­llos que si lle­va­ban, uti­li­za­ban un mate­rial que ha esta­do expues­to en las calles, tra­yén­do­lo a nues­tra comu­ni­dad con­fi­na­da, expo­nien­do­nos a ries­gos, cuan­do nues­tra comu­ni­dad ha segui­do todas las reco­men­da­cio­nes impues­tas por las auto­ri­da­des sani­ta­rias.

Que­re­mos des­ta­car, las con­ti­nuas agre­sio­nes ver­ba­les, racis­tas y vio­len­cia psi­co­ló­gi­ca a la que fui­mos some­ti­das, de que noso­tras éra­mos las cul­pa­bles de que per­so­nas estu­vie­ran murien­do, ame­na­zán­do­nos con dete­ner­nos y meter­nos en la cár­cel, dis­tor­sio­nan­do nues­tras expli­ca­cio­nes y repor­tan­do infor­ma­ción fal­sa sobre nues­tra actua­ción.

Somos ple­na­men­te cons­cien­tes y res­pon­sa­bles de la situa­ción de emer­gen­cia social y sani­ta­ria y, con más moti­vo, ante esta excep­cio­na­li­dad y ais­la­mien­to que nos hace más vul­ne­ra­bles ante el abu­so de poder, deci­mos alto y cla­ro:

CONTRA LA DERIVA AUTORITARIA Y REPRESIVA DE LA POLICIA ANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA, SEGUIREMOS CON LA ORGANIZACIÓN Y LUCHA.

SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO