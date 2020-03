Argentina. Resumen gremial y social. Para minimizar el contagio, trabajadores de la salud piden presupuesto y personal/ Ingreso Universal para los descartados y descartadas/ «No los vamos a abandonar», el mensaje de Fernandez a informales y monotributistas … (Más info)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 22 de mar­zo de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

Emer­gen­cia sani­ta­ria

Para mini­mi­zar el con­ta­gio, tra­ba­ja­do­res de la salud piden pre­su­pues­to y per­so­nal

En Ita­lia, el 8,5% de los afec­ta­dos con Covid-19 es per­so­nal del sis­te­ma de salud. En Argen­ti­na, sin­di­ca­tos exi­gen más insu­mos y con­di­cio­nes de tra­ba­jo ade­cua­das.

Por Alfon­so de Villa­lo­bos

El par­te de Gui­ller­mo Abel Gómez, la pri­me­ra muer­te por coro­na­vi­rus, indi­ca­ba que su dece­so había sido resul­ta­do de un cua­dro de neu­mo­nía. Al momen­to de falle­cer, Gómez no figu­ra­ba en la nómi­na de infec­ta­dos por el Covid-19. Se supo 24 horas des­pués. Las auto­ri­da­des del Hos­pi­tal Arge­rich resol­vie­ron el ais­la­mien­to de entre 15 y 30 per­so­nas que se desem­pe­ña­ron el jue­ves y vier­nes en la guar­dia.

La impro­vi­sa­ción puso de relie­ve que, a pesar de haber indi­ca­do el hiso­pa­do, las auto­ri­da­des no acti­va­ron pro­to­co­lo alguno. Final­men­te, lue­go de los recla­mos de tra­ba­ja­do­res, el ais­la­mien­to fue amplia­do a unos 40 de ellos aun­que sus iden­ti­da­des se man­tu­vie­ron en reser­va impi­dien­do que otros emplea­dos pudie­ran reco­no­cer­se, a su vez, como poten­cia­les con­ta­gia­dos.

En Ita­lia, el país más afec­ta­do por la pan­de­mia, ya son 3000 los médi­cos y enfer­me­ros infec­ta­dos. Se tra­ta de poco más del 8% del total de pro­fe­sio­na­les de la salud, según datos de la Fun­da­ción Gim­be. Mues­tra el nivel de expo­si­ción que sufre el sec­tor si no se toman los recau­dos nece­sa­rios.

El jue­ves por la noche tuvo lugar el pri­mer aplau­sa­zo para reco­no­cer la labor del per­so­nal sani­ta­rio, que tuvo un eco masi­vo en la pobla­ción que com­pren­de que un colap­so del sis­te­ma sani­ta­rio no sólo agra­va­ría la aten­ción a los pacien­tes sino tam­bién las con­di­cio­nes sani­ta­rias de sus tra­ba­ja­do­res, dan­do lugar a un com­ple­jo círcu­lo vicio­so.

De hecho, según pudo saber Tiem­po, una de las medi­das que está enca­ran­do el comi­té de cri­sis del gobierno de la Ciu­dad de Bue­nos Aires es la de gene­rar un moni­to­reo vir­tual del ausen­tis­mo de los recur­sos huma­nos para esta­ble­cer, en tiem­po real, la dis­po­ni­bi­li­dad de pro­fe­sio­na­les médi­cos y de enfer­me­ría que, se des­cuen­ta, irá mer­man­do a par­tir de su alta expo­si­ción al con­ta­gio y por el ago­ta­mien­to y estrés que la situa­ción plan­tea­rá.

En diá­lo­go con Tiem­po, Jor­ge Gilar­di, pre­si­den­te de la Aso­cia­ción de Médi­cos Muni­ci­pa­les (AMM) seña­ló que “la pri­me­ra víc­ti­ma no pue­de ser el equi­po de salud que tie­ne que estar ente­ro para poder cui­dar a los que van a entrar con esta pato­lo­gía. Exi­gi­mos a las auto­ri­da­des la pro­vi­sión de bar­bi­jos, anti­pa­rras, indu­men­ta­ria y alcohol”.

El diri­gen­te expli­có que “se con­for­mó un comi­té con­jun­to entre la AMM y el gobierno para deter­mi­nar quié­nes tie­nen enfer­me­da­des pre­exis­ten­tes o más de 65 años y ubi­car­los lejos de la línea de fue­go, hacien­do tareas de con­trol o audi­to­rías”.

Gilar­di indi­có que “el equi­pa­mien­to exis­ten­te sir­ve y se ha dota­do bien. Todos los meca­nis­mos de higie­ne están en con­di­cio­nes y esta­mos tra­tan­do que el per­so­nal ten­ga baños don­de duchar­se. Nues­tra fun­ción es cui­dar al médi­co”.

Pero no todos opi­nan igual den­tro de la AMM. Un reco­no­ci­do médi­co que pidió el ano­ni­ma­to seña­ló a este dia­rio que “los hos­pi­ta­les no están pre­pa­ra­dos para reci­bir el desa­rro­llo de esta pan­de­mia si esta­lla como en Chi­na, Ita­lia o Espa­ña. No hay un ambien­te ade­cua­do, cir­cu­la­ción de aire y luz ultra­vio­le­ta para la recep­ción de los pacien­tes. La capa­ci­dad ins­ta­la­da no da. Solo en CABA se nece­si­tan entre 70 y 100 espe­cia­lis­tas en tera­pia inten­si­va. No hay médi­cos que estén sin tra­ba­jar. Da mie­do de que metan cual­quier per­so­na y eso aumen­ta el ries­go de con­ta­gio. Es una situa­ción muy deli­ca­da”.

Pablo Maciel, secre­ta­rio gre­mial de la CICOP, sin­di­ca­to que agru­pa a los médi­cos bonae­ren­ses, seña­ló que “tene­mos una enor­me preo­cu­pa­ción. Nos pre­pa­ra­mos para una situa­ción extre­ma. En las pró­xi­mas sema­nas va a haber un aumen­to expo­nen­cial de los casos con­fir­ma­dos y esta­mos con­ven­ci­dos de que nues­tro per­so­nal va a ser el más expues­to”.

Maciel seña­ló que “pedi­mos a las auto­ri­da­des del Minis­te­rio de Salud los recur­sos nece­sa­rios para aten­der ade­cua­da­men­te a la pobla­ción y los mate­ria­les y medi­das para pro­te­ger al per­so­nal de salud. Insu­mos bási­cos de bio­se­gu­ri­dad, como bar­bi­jos, cami­so­li­nes, anti­pa­rras, pro­tec­to­res facia­les, guan­tes y alcohol en gel”.

El espe­cia­lis­ta ase­gu­ró que lo más com­ple­jo es “la fal­ta de apa­ra­to­lo­gía y recur­sos huma­nos. En Ita­lia la pro­pa­ga­ción superó la capa­ci­dad de res­pues­ta del sis­te­ma de salud. A noso­tros nos aga­rra con un sis­te­ma de salud ya colap­sa­do. Por eso pedi­mos un pre­su­pues­to de emer­gen­cia para tener más res­pi­ra­do­res y camas de cui­da­dos crí­ti­cos y el per­so­nal nece­sa­rio”.

Es que las dota­cio­nes esca­sean inclu­so en situa­cio­nes de nor­ma­li­dad. Maciel seña­ló que “es nece­sa­rio un estí­mu­lo sala­rial. Hace dos años que tene­mos car­gos dis­po­ni­bles y no logra­mos pos­tu­lan­tes por­que los sala­rios ini­cia­les son de $ 37 mil y las con­di­cio­nes de tra­ba­jo son muy malas. Aho­ra el des­gas­te labo­ral va a ser cua­li­ta­ti­va­men­te supe­rior. Es nece­sa­rio que haya recur­sos eco­nó­mi­cos”.

Por eso, Maciel infor­mó que la Cicop pro­po­ne “incor­po­rar a la plan­ta per­ma­nen­te a los cer­ca de 1000 resi­den­tes que ter­mi­nan su cuar­to año en mayo y son pro­fe­sio­na­les que ya están for­ma­dos en el sis­te­ma y saben cómo tra­ba­jar”.

Entre los médi­cos resi­den­tes, reco­no­ci­dos por su teso­ne­ra lucha del año pasa­do, tam­bién apun­tan a la cues­tión sala­rial y a la can­ti­dad de per­so­nal. “Esta cri­sis pone en evi­den­cia las con­di­cio­nes de los pro­fe­sio­na­les con­cu­rren­tes que tra­ba­jan ad hono­rem y sin ART”, dijo a Tiem­po una resi­den­te que se iden­ti­fi­có como May­ra C. “Se nece­si­tan otros tra­ba­jos para vivir. Muchos atien­den pacien­tes pri­va­dos y no podían aca­tar la medi­da de ais­la­mien­to par­cial, por lo que para evi­tar ser ellos mis­mos poten­cia­les trans­mi­so­res tuvie­ron que tomar la deci­sión de dejar de ir a los hos­pi­ta­les, en fun­ción de un cri­te­rio de res­pon­sa­bi­li­dad éti­co-pro­fe­sio­nal”.

Recla­mos de los resi­den­tes

Los resi­den­tes man­ten­drán una reunión el 30 de mar­zo con fun­cio­na­rios del Minis­te­rio de Salud, don­de plan­tea­rán la nece­si­dad de con­tar con ART y sala­rio. “Son 1500 con­cu­rren­tes que podrían sumar­se full time a la pelea con­tra la pan­de­mia”, dijo May­ra C. “Pero no en estas con­di­cio­nes”, acla­ró. Este 31 de mayo 1400 pro­fe­sio­na­les con­clu­yen su resi­den­cia. “Pedi­re­mos su pase a plan­ta o nom­bra­mien­to interino para evi­tar su des­em­pleo lue­go del enor­me tra­ba­jo que están rea­li­zan­do”, con­clu­yó la pro­fe­sio­nal entre­vis­ta­da. Salud

Asam­blea Resi­den­tes Y Con­cu­rren­tes Caba· 🏥Denun­cia­mos la fal­ta de insu­mos, de reor­ga­ni­za­ción y de capa­ci­ta­ción de los equi­pos de tra­ba­jo.

📣Twi­tea­zo por la Salud Públi­ca a las 21 hs.

#Que­da­teEn­Ca­sa

#Recur­so­sEn­Sa­lud­Ya

#Quien­Cui­daA­Los­Que­Cui­dan

Hos­pi­tal de Agu­dos Zonal dr Lucio Melen­dez

Que­re­mos denun­ciar que en el día de la fecha 21/​3/​2020 los Tra­ba­ja­do­res de la Salud del Hos­pi­tal Lucio Melen­dez, de Adro­gué, depen­dien­te de la Pro­vin­cia de Bs As, vuel­ven a ser víc­ti­mas de la Pre­ca­ri­za­ción y Aban­dono por par­te del Esta­do. En horas de la maña­na les Tra­ba­ja­do­res se anoti­cia­ron que des­de la direc­ción se que­ría inter­nar a un pacien­te en sala común con un apa­ren­te cua­dro de covid-19, sin que estén dadas las con­di­cio­nes de ais­la­mien­to nece­sa­rias ni los ele­men­tos de bio­se­gu­ri­dad ade­cua­dos. Les Tra­ba­ja­do­res del Hos­pi­tal, entre ellxs nues­tra Secre­ta­ria pro gre­mial y les dele­ga­des, rea­li­za­ron un plan­teo legal fren­te a la direc­ción del Hos­pi­tal exi­gien­do insu­mos y con­di­cio­nes de inter­na­ción con ais­la­mien­to para este pacien­te.

Así se logró que la direc­ción del noso­co­mio acce­die­ra a entre­gar a los tra­ba­ja­do­res bar­bi­jos M3 y ade­cuar las con­di­cio­nes de inter­na­ción para dicho pacien­te evi­tan­do así poner en ries­go la salud de pacien­tes y tra­ba­ja­do­res.

Ins­ta­mos a que los res­pon­sa­bles polí­ti­cos de las dis­tin­tas aéreas hagan lo suyo y dejen de tra­tar a les Tra­ba­ja­do­res como mate­rial des­car­ta­ble. A estas horas de la noche con­ti­nua habien­do con­flic­tos por la negli­gen­cia y desidia con la que se mane­jan los direc­ti­vos. Des­ta­ca­mos que fue la orga­ni­za­ción de les Tra­ba­ja­do­res la que garan­ti­zo los insu­mos y con­di­cio­nes de inter­na­ción ponién­do­le freno al ajus­te y vacia­mien­to del Esta­do.

CONDICIONES DE TRABAJO DIGNAS

AUMENTO SALARIAL PARA TODES LES TRABAJADORES DE LA SALUD

NOMBRMIENTO TRANSPARENTE DE PERSONAL EN TODAS LAS ÁREAS

POR ASAMBLEAS EN TODOS LOS LUGARES DE TRABAJO

Des­de Bas­ta de Ase­si­na­tos Labo­ra­les esta­mos com­par­tien­do expe­rien­cias de lucha y orga­ni­za­ción de Trabajadores/​as de dis­tin­tos sec­to­res para garan­ti­zar las medi­das de cui­da­do y segu­ri­dad en sus luga­res de tra­ba­jo ante la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

















INGRESO UNIVERSAL PARA LOS DESCARTADOS Y DESCARTADAS

Fren­te a la expan­sión de la Pan­de­mia COVID-19, las orga­ni­za­cio­nes que con­for­ma­mos la UTEP veni­mos orga­ni­zán­do­nos y ponien­do toda nues­tra estruc­tu­ra a dis­po­si­ción del Pue­blo para todo lo que haga fal­ta. Tra­ba­ja­mos para garan­ti­zar con vian­das indi­vi­dua­les la comi­da para miles y miles de per­so­nas que habi­tan el sue­lo de nues­tra patria. La pobre­za era la pan­de­mia que inten­tá­ba­mos solu­cio­nar con todas nues­tras fuer­zas, esa enfer­me­dad que el neo­li­be­ra­lis­mo ins­ta­la en nues­tro país cada vez que toma el poder.

A la pobre­za pri­me­ro se le sumó el den­gue, y ahí estu­vi­mos tra­tan­do de con­cien­ti­zar y ayu­dar a la mayor can­ti­dad posi­ble de pobla­ción en el des­ca­cha­rra­do, infor­man­do y acer­can­do repe­len­tes cuan­do lo con­se­gui­mos.

La ecua­ción de los humil­des es cla­ra: pobre­za + ham­bre + den­gue + coro­na­vi­rus.

Veni­mos tra­ba­jan­do y hablan­do con todas las ins­tan­cias de Gobierno para coor­di­nar y aumen­tar el alcan­ce de las medi­das toma­das y para pro­po­ner algu­nas solu­cio­nes que debe apor­tar el Esta­do.

Los medios repi­ten has­ta el can­san­cio la nece­si­dad de tomar con­cien­cia y cree­mos que es fun­da­men­tal que nues­tro pue­blo tome con­cien­cia de la situa­ción en la que esta­mos vivien­do. Pero es fun­da­men­tal tener la pan­za lle­na para poder tra­ba­jar la con­cien­cia.

El 100 por cien­to de nues­tros com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras viven de la dia­ria y, por ello, es nece­sa­rio con­cen­trar todos los recur­sos posi­bles en garan­ti­zar lo nece­sa­rio para que los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de la Eco­no­mía Popu­lar se pue­dan que­dar en sus casas.

Por todo esto plan­tea­mos que es fun­da­men­tal dupli­car la can­ti­dad de ali­men­tos en los come­do­res de nues­tro país y avan­zar con cla­ri­dad en un des­em­bol­so espe­cial de $5000 para todos aque­llos y aque­llas que no per­ci­ben nin­gún tipo de ingre­so y no van a tener for­ma de garan­ti­zar­los en los pró­xi­mos meses.

A la diri­gen­cia polí­ti­ca le pedi­mos que no espe­cu­le. La cri­sis que desató el Coro­na­vi­rus nos con­vo­ca a dejar de lado las inter­nas y avi­va­das. Hay que resol­ver los pro­ble­mas de la gen­te.

LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 ES UNA CAUSA NACIONAL, ES NUESTRA CAUSA, ES LA CAUSA DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS.

CORONAVIRUS

Tren San Mar­tín: des­pi­den y sus­pen­den tra­ba­ja­do­res por exi­gir medi­das de pre­ven­ción

La empre­sa ter­ce­ri­za­da Mura­ta que ope­ra para Tre­nes Argen­ti­nos des­pi­dió a un emplea­do y sus­pen­dió a otros 6 por­que exi­gie­ron ele­men­tos de segu­ri­dad e higie­ne para tra­ba­jar arri­ba de los tre­nes y evi­tar la trans­mi­sión del coro­na­vi­rus.

Nahuel Gon­zá­lez­Tra­ba­ja­dor ferro­via­rio (Agru­pa­ción Naran­ja) – Línea Mitre

Eze­quiel Pei­rano

Los afec­ta­dos denun­cia­ron a los medios que no pudie­ron tomar ser­vi­cio hoy por la maña­na en sus pues­tos de tra­ba­jo. Manuel Lan­za ‚el tra­ba­ja­dor des­pe­di­do, en las redes men­cio­nó: “Mura­ta me des­pi­de a mí y san­cio­na sus­pen­dien­do a otros 6 tra­ba­ja­do­res de bri­ga­da por soli­ci­tar­les, guan­tes, bar­bi­jos y alcohol en gel para tra­ba­jar arri­ba de los tre­nes del San Mar­tín, des­pués de que encon­tra­ron casos de per­so­nas con­ta­gia­das en la esta­ción”.

Los emplea­dos denun­cian que ade­más del fal­tan­te de guan­tes y bar­bi­jos, la empre­sa uti­li­zó el con­tai­ner don­de comían y guar­da­ban sus per­te­nen­cias para aten­der a usua­rios con sín­to­mas sos­pe­cho­sos de coro­na­vi­rus. Tam­bién que hay com­pa­ñe­ros suyos den­tro de los gru­pos de ries­go que no pue­den acce­der a licen­cias pagas, tenien­do que ele­gir entre asu­mir el ries­go de con­ta­gio o no poder cubrir las nece­si­da­des bási­cas de sus fami­lias.

Con tal de aho­rrar­se cos­tos, Mura­ta no sólo pone en ries­go la salud de sus emplea­dos sino tam­bién del res­to de los usua­rios y tra­ba­ja­do­res del ser­vi­cio ferro­via­rio, con los que están en con­tac­to dia­ria­men­te. A los que recla­man medi­das bási­cas para evi­tar enfer­mar­se y trans­mi­tir el virus los sus­pen­de o des­pi­de.

Este no es el úni­co caso de des­pi­dos en lo que va de la cua­ren­te­na, cien­tos de denun­cias lle­nan las redes con­tan­do situa­cio­nes simi­la­res. La prohi­bi­ción de des­pi­dos y sus­pen­sio­nes es más nece­sa­ria que nun­ca ante el avan­ce de esta situa­ción.

Domin­go 22 de Mar­zo de 2020

VIDEO Y DENUNCIA

In Fra­gan­ti: Her­nán Lom­bar­di (Cam­bie­mos) era uno de los que via­jó a Pina­mar de vaca­cio­nes en pleno ais­la­mien­to

Ale­jan­dro Oli­ve­ros, vecino de Pina­mar, denun­ció en sus redes socia­les que Her­nán Lom­bar­di, ex fun­cio­na­rio del gobierno de Cam­bie­mos, se encon­tra­ba pasean­do por la ciu­dad de la cos­ta bonae­ren­se en pleno ais­la­mien­to

info​cie​lo​.com /​/​Sábado 21 de mar­zo de 2020 | 22:04

ROMPIÓ EL AISLAMIENTO

Ale­jan­dro Oli­ve­ra denun­ció en sus redes socia­les que Her­nán Lom­bar­di, ex Titu­lar del Sis­te­ma Fede­ral de Medios y Con­te­ni­dos Públi­cos, «se pasea­ba ayer ale­gre­men­te por el Paseo Bun­ge». El vecino fue uno de los que enca­be­zó los cor­tes de ruta en el acce­so a Pina­mar, para evi­tar que lle­guen turis­tas en medio de la pan­de­mia.

En el video de Face­book acla­ra: «Acá tene­mos solo 5 res­pi­ra­do­res, el sex­to se mue­re ¿Por qué tene­mos que expo­ner a nues­tra gen­te a seme­jan­te ries­go?». Tam­bién res­pon­sa­bi­li­zó de la situa­ción al inten­den­te Mar­tín Yeza y a su secre­ta­rio de Segu­ri­dad, Lucas Ven­to­so.

El video de la denun­cia:

«Los veci­nos, si nos jun­ta­mos, tene­mos más auto­ri­dad que la poli­cia y la guar­dia urba­na para hacer lo que hici­mos hoy. Man­dar­los de vuel­ta a sus casa y que no pon­gan en ries­go nues­tra salud y la de nues­tros seres que­ri­dos», agre­gó al final de su publi­ca­ción en redes socia­les.

El Gobierno impe­di­rá cor­tes de los ser­vi­cios de luz, gas y agua por fal­ta de pago

Es para aque­llos que no pue­dan las tari­fas mien­tras dure la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria por el avan­ce del coronavirus.21/03/2020

El Gobierno dic­ta­rá un decre­to para impe­dir que las empre­sas cor­ten los ser­vi­cios de luz, gas y agua por fal­ta de pago, según tras­cen­dió en fuen­tes de la Casa Rosa­da.

La medi­da sería toma­da en auxi­lio de todos los usua­rios afec­ta­dos por la cri­sis sani­ta­ria que ori­gi­nó la pan­de­mia del coro­na­vi­rus y por el tiem­po que dure la emer­gen­cia.

La reso­lu­ción está sien­do estu­dia­da en la Secre­ta­ría de Ener­gía que depen­de del Minis­te­rio de Desa­rro­llo pro­duc­ti­vo, don­de se ana­li­za si se apli­ca para las pri­me­ras cate­go­rías resi­den­cia­les, habi­tual­men­te los de meno­res ingre­sos, si excep­túa a las más altas o si ten­drá un carác­ter uni­ver­sal para todos los usua­rios.

La medi­da no alcan­za­ría a las empre­sas tele­fó­ni­cas, como ya se ha hecho en otros paí­ses como Espa­ña para el ser­vi­cio resi­den­cial, para no limi­tar la comu­ni­ca­ción entre los afec­ta­dos ante la cri­sis sani­ta­ria.

Tam­po­co está deci­di­do si se pro­rro­ga­rán o se dará faci­li­da­des a los usua­rios de los ser­vi­cios públi­cos, espe­cial­men­te a quie­nes se ven res­trin­gi­dos sus ingre­sos por la cri­sis para pagar las fac­tu­ras de los ser­vi­cios públi­cos.

«No los vamos a aban­do­nar», el men­sa­je de Fer­nan­dez a infor­ma­les y mono­tri­bu­tis­tas

El pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez ase­gu­ró ayer que «a par­tir de maña­na (por hoy) van a tener una res­pues­ta» los mono­tri­bu­tis­tas y tra­ba­ja­do­res infor­ma­les que se vie­ron afec­ta­dos por el ais­la­mien­to obli­ga­to­rio a raíz de la pan­de­mia por el coronavirus.23/03/2020 00:06:00

«Todos esos casos, a par­tir de maña­na, van a tener res­pues­ta y no los vamos a aban­do­nar», dijo en Tele­fé, en alu­sión a ese sec­tor esti­ma­do en 7 millo­nes de per­so­nas que se ven suma­men­te afec­ta­das por el para­te de la eco­no­mía que detu­vo las chan­gas y muchos de los empleos que se fac­tu­ran.

El Pre­si­den­te expli­có que por la pan­de­mia la eco­no­mía «se fre­na y el Esta­do tie­ne que dar res­pues­ta a esos sec­to­res más des­am­pa­ra­dos, la res­pues­ta va a lle­gar, no los esta­mos aban­do­nan­do».

«Vamos a tener un para­te en la eco­no­mía, a algu­nos ese para­te los pri­va de un suel­do, ahí va a estar el Esta­do pre­sen­te», garan­ti­zó Fer­nán­dez.

Dijo que al sec­tor empre­sa­rial la pan­de­mia «los pri­va de ganan­cias, tal vez ganen un poco menos».

Tra­ba­ja­do­ras de Mon­de­lez denun­cian que las hacen rom­per la cua­ren­te­na para pro­du­cir golo­si­nas

Las tra­ba­ja­do­res de la fir­ma ali­men­ti­cia denun­cian que no son par­te de los ser­vi­cios esen­cia­les por­que pro­du­cen golo­si­nas. Ayer un empe­la­do fue reti­ra­do con 38 gra­dos de fiebre.23/03/2020 00:04:00

Las tra­ba­ja­do­ras de Mon­de­lez, la fábri­ca ali­men­ti­cia ubi­ca­da en la loca­li­dad de Gene­ral Pache­co, en la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires, denun­cia­ron que son obli­ga­das a tra­ba­jar, pero que sus tareas no son esen­cia­les.

Según le expli­có una de las emplea­das a Info­Gre­mia­les, «la mul­ti­na­cio­nal está ponien­do en ries­go a mis com­pa­ñe­ros y a la pobla­ción hacien­do ir a tra­ba­jar para pro­du­cir galle­ti­tas Oreo y golo­si­nas».

«Esta­mos tra­tan­do de que el sin­di­ca­to nos escu­che y a cam­bio nos man­da­ron a tra­ba­jar horas extras este fin de sema­na», agre­gó.

«No solo nues­tros com­pa­ñe­ros están en ries­go sino tam­bién sus fami­lias ya que muchos deben tomar tres colec­ti­vos para lle­gar», aña­dió y con­tó que el vier­nes por la noche «reti­ra­ron a un com­pa­ñe­ro con 38 de fie­bre».

«El cli­ma es de mucha angus­tia ya que pen­sa­mos en nues­tras fami­lias. Acla­ro que si la empre­sa dije­ra que pro­duz­ca­mos fideos por ejem­plo toma­ría­mos el ries­go pero no para pro­du­cir golo­si­na», con­clu­ye­ron.

Gre­mio de la car­ne garan­ti­zó el fun­cio­na­mien­to de fri­go­rí­fi­cos y la pro­vi­sión de car­ne

La acti­vi­dad fri­go­rí­fi­ca en el país está garan­ti­za­da ante la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria por la pan­de­mia del coro­na­vi­rus, afir­mó la Fede­ra­ción Gre­mial de la Indus­tria de la Carne.23/03/2020 00:02:00

El gre­mio rati­fi­có el com­pro­mi­so de todos los tra­ba­ja­do­res de los fri­go­rí­fi­cos para «con­ti­nuar sus tareas nor­mal­men­te para fae­nar y abas­te­cer a toda la cade­na cár­ni­ca para que no se afec­te el con­su­mo de los ciu­da­da­nos».

La Fede­ra­ción de Car­ne, sig­na­ta­ria de los Con­ve­nios Colec­ti­vos de Tra­ba­jo 56⁄ 75 y 607⁄ 10 , repre­sen­tan­te de las car­nes de gana­do bovino, ovino, por­cino, equino, caprino, ani­ma­les de caza mayor y menor, pela­de­ros e indus­tria aví­co­la en gene­ral, exhor­tó a los emplea­do­res a cum­plir con lo dis­pues­to por la nor­ma­ti­va.

Pidió que se abs­ten­gan de «con­vo­car a los mayo­res de 60 años, muje­res emba­ra­za­das, como a todos los que que­den exen­tos de cum­plir sus fun­cio­nes labo­ra­les mien­tras dure la medi­da decre­ta­da».

«Todos los tra­ba­ja­do­res en con­di­cio­nes de cum­plir con su tra­ba­jo, tie­nen que estar pre­sen­tes en sus fuen­tes de tra­ba­jo, cola­bo­ran­do con su grano de are­na para salir de esta cri­sis ali­men­tan­do a la pobla­ción», sos­tu­vo el sin­di­ca­to en un comu­ni­ca­do.

La Fede­ra­ción ins­tó a «todas las Cáma­ras del sec­tor para que todos los esta­ble­ci­mien­tos del país cum­plan con los pro­ce­di­mien­tos y pro­to­co­los de cui­da­do y pre­ven­ción, tan­to para los tra­ba­ja­do­res como para los pro­duc­tos que allí se fae­nen, depos­ten o ela­bo­ren; don­de esta­re­mos hacien­do todos los con­tro­les per­ti­nen­tes y denun­cias que corres­pon­dan».

El gre­mio mani­fes­tó su apo­yo y pidió que una vez fina­li­za­do su día labo­ral, «se tras­la­den inme­dia­ta y direc­ta­men­te a sus res­pec­ti­vas resi­den­cias, con sus fami­lias, y que a par­tir de ahí, con­ti­núen cum­plien­do el ais­la­mien­to en dicho hogar, con todas las medi­das de aseo y cui­da­do corres­pon­dien­tes».

En el comien­zo de la cua­ren­te­na, aumen­ta­ron 10% los sala­rios de tra­ba­ja­do­ras de casas par­ti­cu­la­res

Para emplea­das con reti­ro, el sala­rio míni­mo que­dó esta­ble­ci­do en $17.150 a par­tir de mar­zo y 17.785 a par­tir de abril. La Reso­lu­ción fue publi­ca­da el vier­nes en el Bole­tín Ofi­cial. Bus­can apun­ta­lar los ingre­sos de ese sec­tor en medio del para­te económico.23/03/2020 00:01:00

A tra­vés de una Reso­lu­ción publi­ca­da el vier­nes en el Bole­tín Ofi­cial, la Comi­sión Nacio­nal de Tra­ba­jo en Casas Par­ti­cu­la­res deter­mi­nó un aumen­to en los sala­rios míni­mos del 10% para el per­so­nal domés­ti­co: se apli­ca­rá un 5% a par­tir de mar­zo y 5%, no acu­mu­la­ti­vo, a par­tir de mayo. Bus­ca apun­ta­lar los ingre­sos del sec­tor en medio de la cri­sis por el coro­na­vi­rus.

Con la nue­va esca­la sala­rial, la hora de tra­ba­jo que­dó esta­ble­ci­da en $139,50 para el per­so­nal que rea­li­za tareas gene­ra­les con reti­ro y en $150 para el per­so­nal sin reti­ro a par­tir de mar­zo. Y de $144,50 y $155,50 res­pec­ti­va­men­te, a par­tir de mayo.

En tan­to, el sala­rio men­sual para el per­so­nal que rea­li­za tareas gene­ra­les que­dó fija­do en $17.150 (con reti­ro) y $19.070 (sin reti­ro) a par­tir de mar­zo y $17.785 y $19.777 a par­tir de mayo.

«Son de públi­co cono­ci­mien­to los recien­tes acon­te­ci­mien­tos eco­nó­mi­co-finan­cie­ros des­en­ca­de­na­dos y la cri­sis eco­nó­mi­ca habien­do dete­rio­ra­do sen­si­ble­men­te el poder adqui­si­ti­vo de los sala­rios per­ju­di­can­do a los tra­ba­ja­do­res y a las tra­ba­ja­do­ras, acen­tuan­do así aún más la gra­ve situa­ción social», expre­sa la reso­lu­ción de la Comi­sión Nacio­nal de Tra­ba­jo En Casas Par­ti­cu­la­res (CNTCP), que está inte­gra­da por repre­sen­tan­tes de los tra­ba­ja­do­res, de los emplea­do­res y del Esta­do y su pre­si­den­cia es ejer­ci­da por un repre­sen­tan­te del Minis­te­rio de Tra­ba­jo, Empleo y Segu­ri­dad Social.

Des­de la comi­sión, remar­ca­ron que los emplea­dos de casas par­ti­cu­la­res habían que­da­do exclui­dos del Decre­to N° 14⁄ 2020 don­de dis­pu­so un incre­men­to sala­rial míni­mo y uni­for­me para todos los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras en rela­ción de depen­den­cia del sec­tor pri­va­do.

En el tex­to, se recor­dó que a quie­nes tra­ba­jen para un mis­mo emplea­dor menos de 24 horas sema­na­les, su sala­rio se liqui­da­rá de acuer­do a la moda­li­dad retri­bu­ti­va por hora.

Fren­te a la expan­sión de los casos de coro­na­vi­rus, esta sema­na se infor­mó que a las emplea­das de casas par­ti­cu­la­res les corres­pon­de las mis­mas licen­cias que al res­to de los tra­ba­ja­do­res del sec­tor pri­va­do. Por eso, los emplea­do­res deben otor­gar­les licen­cias con goce de suel­do en los casos de que sean mayo­res de 60 años, ten­gan bajo su cui­da­do a hijos meno­res en edad esco­lar o estén den­tro de los gru­pos de ries­gos por enfer­me­da­des cró­ni­cas.

Des­de el sin­di­ca­to Unión de Per­so­nal Auxi­liar de Casas Par­ti­cu­la­res (Upacp) hicie­ron un lla­ma­do al diá­lo­go entre las par­tes ?emplea­do­res y emplea­dos? para poder resol­ver de «común acuer­do» todos los casos gene­ra­les de tra­ba­jo en el hogar.

Inclu­so en aque­llos casos de tra­ba­jo no regis­tra­do o mal regis­tra­do, y aque­llos que figu­ren, de for­ma inco­rrec­ta, como mono­tri­bu­tis­tas. «Es un momen­to muy deli­ca­do y espe­cial, cui­dé­mo­nos entre todos. Pedi­mos al emplea­dor en el mar­co de los casos de Covid-19, recuer­de tener pre­sen­te que si emplea a una per­so­na tra­ba­ja­do­ra del hogar es res­pon­sa­ble, entre otras cosas, de garan­ti­zar su salud en el tra­ba­jo», indi­ca­ron des­de el sin­di­ca­to.

San­ta Fe paga­rá una boni­fi­ca­ción de 3 mil pesos al per­so­nal que pres­ta ser­vi­cio en la emer­gen­cia

El gobierno de San­ta Fe anun­ció el pago de una boni­fi­ca­ción de 3 mil pesos para el per­so­nal de la admi­nis­tra­ción públi­ca que atien­de la emer­gen­cia sani­ta­ria y un incre­men­to del 30 por cien­to a los pro­fe­sio­na­les de la salud que pre­sen­tan ser­vi­cios en efec­to­res locales.23/03/2020 00:00:00

El minis­tro de Ges­tión Públi­ca de San­ta Fe, Rubén Michlig, indi­có des­de la Casa de Gobierno que «en el mar­co de la emer­gen­cia que está sufrien­do el país y en par­ti­cu­lar San­ta Fe, el gober­na­dor dis­pu­so una boni­fi­ca­ción espe­cial para quie­nes atien­den la emer­gen­cia sani­ta­ria».

La boni­fi­ca­ción «alcan­za la suma de tres mil pesos y se liqui­da­rá con los habe­res de mar­zo», abun­dó el fun­cio­na­rio.

Según el anun­cio, el pago por extra de tres mil pesos alcan­za­rá al per­so­nal poli­cial y penin­ten­cia­rio, asis­ten­cia y hos­pi­ta­la­rio del esca­la­fón gene­ral, asis­ten­tes de come­do­res esco­la­res y a pro­fe­sio­na­les de la salud.

En una bre­ve rue­da de pren­sa, Michlig dijo que «ade­más se dis­pu­so un incre­men­to del 30 por cien­to a los pro­fe­sio­na­les médi­cos mono­tri­bu­tis­tas de los dis­tin­tos efec­to­res de la pro­vin­cia de San­ta Fe».

El minis­tro no brin­dó pre­ci­sio­nes acer­ca de si el pago de la boni­fi­ca­ción será por úni­ca vez o se exten­de­rá en el tiem­po.

El anun­cio se da en el mar­co de la dis­cu­sión pari­ta­ria de los tra­ba­ja­do­res del sec­tor públi­co san­ta­fe­sino, que que­da­ron sus­pen­di­das a raíz de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

Coro­na­vi­rus: Latam bus­ca redu­cir el 50% del suel­do a su per­so­nal por un tri­mes­tre

La fir­ma ya hizo cir­cu­lar la «pro­pues­ta» de reduc­ción sala­rial para sus emplea­dos. Bus­ca que por un tri­mes­tre cobren el 50% de sus salarios.22/03/2020 00:06:00

La cri­sis que se vive por el coro­na­vi­rus tie­ne su impac­to en la eco­no­mía y en el mer­ca­do de tra­ba­jo. En las últi­mas horas fue la aero­lí­nea Latam la que tomó la deci­sión de recor­tar el 50% los sala­rios de sus 43 mil emplea­dos.

Lo que cir­cu­ló como «pro­pues­ta» entre su per­so­nal es, según seña­la Latam, para evi­tar des­pi­dos masi­vos como con­se­cuen­cia de la iné­di­ta situa­ción de tener los avio­nes en tie­rra.

El recor­te del 50% de los suel­dos comen­za­ría a regir en abril (con el suel­do que se per­ci­be en mayo) y sería por, al menos, un tri­mes­tre.

Mer­can­ti­les y super­mer­ca­dos acuer­dan hora­rio de aten­ción en super­mer­ca­dos para garan­ti­zar pro­vi­sión

Para garan­ti­zar la flui­da pro­vi­sión de artícu­los de pri­me­ra nece­si­dad a la pobla­ción y la pro­tec­ción de los tra­ba­ja­do­res mer­can­ti­les», la Aso­cia­ción de Super­mer­ca­dos Uni­dos y la Fede­ra­ción de Emplea­dos de Comer­cio acor­da­ron que el hora­rio de aten­ción en super­mer­ca­dos será todos los días de 7 a 20, mien­tras con­ti­núe la situa­ción de excep­ción por el coronavirus.22/03/2020 00:00:00

«A par­tir del 22 de mar­zo de 2020, el hora­rio de aten­ción en super­mer­ca­dos, en todos sus for­ma­tos comer­cia­les (hiper­mer­ca­dos, super­mer­ca­dos, for­ma­tos de pro­xi­mi­dad, auto­ser­vi­cios, etc) será de 07.00 a 20.00 de lunes a domin­go, inclu­yen­do días feria­dos», esta­ble­ce el acuer­do.

El con­ve­nio, adop­ta­do en el mar­co de la emer­gen­cia sani­ta­ria y a fin de arti­cu­lar la flui­da pro­vi­sión de artícu­los de pri­me­ra nece­si­dad a la pobla­ción y la pro­tec­ción de los tra­ba­ja­do­res mer­can­ti­les, fue rubri­ca­do por el secre­ta­rio gene­ral del gre­mio, Arman­do Cava­lie­ri; y el direc­tor eje­cu­ti­vo de la ASU, Juan Vas­co Mar­tí­nez.

Dicho acuer­do, que se man­ten­drá mien­tras con­ti­núe la situa­ción de excep­ción dis­pues­ta por el DNU 2020⁄ 297 , pue­de ser revi­sa­do en fun­ción de las nue­vas dis­po­si­cio­nes que el Poder Eje­cu­ti­vo Nacio­nal dic­te en la mate­ria, acla­ra­ron.

Los mer­can­ti­les seña­la­ron que «los super­mer­ca­dos ase­gu­ra­ron que no va haber des­abas­te­ci­mien­to. Por eso les pedi­mos a las fami­lias argen­ti­nas, que vayan a com­prar de a una per­so­na, que cum­plan la dis­tan­cia y pro­to­co­los corres­pon­dien­tes».

«Asi­mis­mo, que no con­cu­rran con cria­tu­ras, para la segu­ri­dad de todos», recla­ma­ron los mer­can­ti­les en este tex­to.

Fuen­tes de los dos sec­to­res expli­ca­ron que la razón de esta deter­mi­na­ción se basa en que, has­ta aho­ra, cada cade­na se mane­ja­ba con dife­ren­tes hora­rios que abar­ca­ban la fran­ja 7 a 22, 23 o inclu­so for­ma­tos 24 horas; y en fines de sema­na y feria­dos, el hora­rio pro­me­dio de aper­tu­ra era de 8.30÷9 a 21.30÷22.

Con este acuer­do y en medio de las medi­das con­tra la pan­de­mia de coro­na­vi­rus, se bus­ca no sólo uni­fi­car el hora­rio de aten­ción y redu­cir­lo en hora­rio noc­turno para des­alen­tar la cir­cu­la­ción tar­día, sino tam­bién con­tem­plar que los emplea­dos pue­dan cubrir un hora­rio que per­mi­ta un buen flu­jo de com­pras para los clien­tes sin sobre­car­gar­los y libe­rar­los a un hora­rio en que pue­dan regre­sar a sus hoga­res usan­do trans­por­te públi­co.