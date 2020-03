Por medio de este comu­ni­ca­do el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión tie­ne como obje­ti­vo hacer públi­ca su lec­tu­ra sobre las situa­cio­nes repre­si­vas en las cár­ce­les y la calle, deve­ni­das en este caso del coro­na­vi­rus. Esta lec­tu­ra la divi­di­re­mos en dos par­tes: cár­cel y calle.

Cár­cel.

Como es habi­tual, tam­bién en este caso las per­so­nas que se encuen­tran en pri­sión están en peor situa­ción ante cual­quier difi­cul­tad. En el día a día están bas­tan­te ais­ladxs, y con las medi­das impues­tas aho­ra aún lo están más y, por ello, en una situa­ción de mayor vul­ne­ra­bi­li­dad. Tan­to en el Esta­do espa­ñol como en el fran­cés han prohi­bi­do las visi­tas.

A lxs presxs que se encuen­tran en las cár­ce­les del Esta­do espa­ñol (BOE, INT/​227/​2020 del 15 de mar­zo) les han apro­ba­do un incre­men­to de lla­ma­das para que man­ten­gan con­tac­to tele­fó­ni­co, pero por otro lado han anu­la­do las visi­tas con lxs abo­gadxs, res­trin­gien­do las comu­ni­ca­cio­nes con estxs a lla­ma­das tele­fó­ni­cas, con la inde­fen­sión que esto aca­rrea. Las cár­ce­les, de por sí, son luga­res bas­tan­te oscu­ros para poder lle­var a cabo abu­sos con­tra lxs presxs, y esta situa­ción faci­li­ta aún más los ata­ques con­tra ellxs. No podrán reci­bir perió­di­cos y los envíos pos­ta­les, en gene­ral, van con retra­so por la situa­ción de Correos. No pue­den reci­bir paque­tes de ropa.

En lo que res­pec­ta a lxs presxs que están en cár­ce­les del Esta­do fran­cés, les car­ga­rán en el telé­fono 20 euros en mar­zo, y 40 en abril, para garan­ti­zar que pue­den man­te­ner el con­tac­to con lxs de casa. Igual­men­te, duran­te este perio­do no ten­drán que pagar el alqui­ler de la tele­vi­sión. Sin embar­go, en lo res­pec­ti­vo a la asis­ten­cia jurí­di­ca, lxs abo­gadxs podrán acu­dir a la cár­cel solo en casos de gran gra­ve­dad, aun­que no se con­cre­ta cuá­les son esos casos. La Pos­te no garan­ti­za hacer lle­gar las car­tas y tam­po­co podrán reci­bir perió­di­cos. No pue­den reci­bir paque­tes de ropa.

Como vemos, tan­to en las cár­ce­les espa­ño­las como en las fran­ce­sas se está vul­ne­ran­do a lxs presxs el dere­cho a la asis­ten­cia, a la jurí­di­ca y a la médi­ca. Mien­tras man­tie­nen en mar­cha otros sec­to­res que no son impres­cin­di­bles, a lxs presxs les están negan­do otra vez lo más bási­co. Bajo la excu­sa de la segu­ri­dad, están anu­lan­do sus dere­chos. Es des­ta­ca­ble el caso de Sevi­lla II, don­de lle­van meses sin médi­co. En su lugar acu­de una enfer­me­ra que les pro­por­cio­na medi­ca­men­tos.

Por otra par­te, las cár­ce­les espa­ño­las están masi­fi­ca­das, y según las legis­la­cio­nes de ambos esta­dos, no es nada difí­cil aca­bar en pri­sión. Muchos de los casos que antes se cas­ti­ga­ban con mul­tas, aho­ra se cas­ti­gan con cár­cel. A pesar de que han decre­ta­do el Esta­do de Alar­ma, en nin­gún momen­to se han plan­tea­do man­dar a casa a lxs presxs enfermxs, a lxs ancianxs, a lxs pre­ven­tivxs y a lxs que están a pun­to de cum­plir la con­de­na. No se han plan­tea­do otor­gar indul­tos, demos­tran­do que en esta cri­sis no prio­ri­zan la salud de nadie. La prio­ri­dad es cas­ti­gar.

En esta situa­ción debe­mos recor­dar que los com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras de lucha que tene­mos den­tro de la cár­cel están presxs por luchar por la liber­tad. Tam­bién en este Esta­do de Excep­ción nos corres­pon­de defen­der sus valo­res, su lucha y la amnis­tía total. En este momen­to en el que lxs man­tie­nen más ais­ladxs que nun­ca, esfor­cé­mo­nos en exten­der al máxi­mo su ejem­plo, en reivin­di­car su liber­tad y en refor­zar esa lucha suya que tuvo la cár­cel como con­se­cuen­cia.

Calle.

Habla­mos de la calle, pero en reali­dad tam­bién eso nos han roba­do. Bajo la excu­sa de una emer­gen­cia sani­ta­ria han ente­rra­do todos nues­tros dere­chos. Nos tie­nen con­fi­nadxs en casa o nos obli­gan a ir a tra­ba­jar sin medi­das de segu­ri­dad. La esen­cia sal­va­je del capi­ta­lis­mo que­da al des­cu­bier­to. No es capaz de pro­te­ger a la huma­ni­dad, y no solo eso, sino que ese sis­te­ma es el que lle­va a la huma­ni­dad a la per­di­ción. La gen­te está murien­do en los hos­pi­ta­les por fal­ta de ins­tru­men­tos médi­cos, los Esta­dos capi­ta­lis­tas del mun­do no han demos­tra­do nin­gu­na capa­ci­dad para neu­tra­li­zar la pan­de­mia pero sí, en cam­bio, para uti­li­zar sin lími­te toda su maqui­na­ria repre­si­va.

Han saca­do los ejér­ci­tos a la calle y, ade­más de divi­dir con fal­sas fron­te­ras Eus­kal Herria, la han ocu­pa­do mili­tar­men­te. Aun­que las fuer­zas de ocu­pa­ción se encuen­tran en Eus­kal Herria des­de hace tiem­po, aho­ra están hacien­do una exhi­bi­ción de fuer­za. Los frau­des del Esta­tu­to de Ger­ni­ka y el Ame­jo­ra­mien­to Foral de Nafa­rroa han que­da­do al des­cu­bier­to, ya que se ha evi­den­cia­do que todas las ins­ti­tu­cio­nes admi­nis­tra­ti­vas de Hego Eus­kal Herria están al ser­vi­cio del Gobierno de Espa­ña.

Vemos con preo­cu­pa­ción cómo uti­li­zan­do la doc­tri­na del shock y del mie­do están con­vir­tien­do a per­so­nas civi­les en chi­va­tas de la poli­cía, cómo lxs vecinxs, lxs tra­ba­ja­dorxs, se espían y con­tro­lan lxs unxs a lxs otrxs, y cómo ante esta cru­da situa­ción labo­ral, eco­nó­mi­ca y social bien medi­da por la oli­gar­quía, dan la opción de deci­dir a los cul­pa­bles las con­di­cio­nes del futu­ro, sin con­tra­po­si­ción algu­na.

La poli­cía, mien­tras tan­to, ha reci­bi­do un che­que en blan­co para apli­car la repre­sión. Ade­más de los con­tro­les, las mul­tas y las deten­cio­nes, hemos podi­do ver ejem­plos de abu­sos en dis­tin­tos pun­tos de Eus­kal Herria. No es algo nue­vo y antes de impo­ner el Esta­do de Excep­ción, la Poli­cía Muni­ci­pal de Por­tu­ga­le­te dis­pa­ró y ase­si­nó a dos per­so­nas en el barrio de El Rega­to de Bara­kal­do para dar fin a una per­se­cu­ción poli­cial en coche. Y aho­ra, los las poli­cías de todos los colo­res se encuen­tran a gus­to inten­tan­do demos­trar que ellos son la ley.

Este Esta­do de Excep­ción está sien­do una herra­mien­ta para crear una socie­dad sumi­sa, acrí­ti­ca, dócil con el fuer­te y agre­si­va con el débil. Han sus­pen­di­do los dere­chos a orga­ni­zar­se y de expre­sión. En vez de eso han crea­do un pen­sa­mien­to uná­ni­me líqui­do con­tra un micro­bio, como si este tuvie­ra capa­ci­dad de razo­nar: “todxs con­tra el coro­na­vi­rus”. De este modo, nos pre­sen­tan una situa­ción sin cla­ses socia­les, pre­ci­sa­men­te para, ter­mi­na­do el con­fi­na­mien­to, hacer des­apa­re­cer la soli­da­ri­dad y la lucha de cla­se ante la nue­va ofen­si­va capi­ta­lis­ta.

Tam­bién en esta situa­ción, y por ella sobre todo, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión segui­rá lla­man­do a la orga­ni­za­ción y la lucha.

En Eus­kal Herria, a 21 de mar­zo de 2020.

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión.