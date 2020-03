sigue el fuego cruzado entre Rusia y Araba Saudita – La otra Andalucía

El minis­tro ruso de Ener­gía, Ale­xan­dre Novak, decla­ró el mar­tes que su país no ha cerra­do la puer­ta a la alian­za con la OPEP para esta­bi­li­zar el mer­ca­do del petró­leo. Mien­tras que la mayor petro­le­ra del mun­do, la sau­dí Aram­co, anun­ció que incre­men­ta­rá fuer­te­men­te la pro­duc­ción.

La sema­na pasa­da fra­ca­sa­ron las nego­cia­cio­nes entre la Orga­ni­za­ción de Paí­ses Expor­ta­do­res de Petró­leo (OPEP) y Rusia para recor­tar su pro­duc­ción y los sau­di­tas reac­cio­na­ron reba­jan­do el pre­cio de sus barri­les a par­tir de abril. “La puer­ta no está cerra­da”, dijo, en una entre­vis­ta con la tele­vi­sión Ros­si­ya 24, en la que sub­ra­yó que el hecho de que el acuer­do de reduc­ción de la pro­duc­ción no se haya pro­lon­ga­do más allá del mes de abril “no sig­ni­fi­ca que en el futu­ro no poda­mos coope­rar entre paí­ses OPEP y no-OPEP”.

Por otro lado, el gigan­te petro­le­ro sau­di­ta Sau­di Aram­co anun­ció que pro­du­ci­rá 12,3 millo­nes de barri­les al día a par­tir de abril, un impor­tan­te aumen­to de pro­duc­ción en un con­tex­to de gue­rra de pre­cios con Rusia.

“Sau­di Aram­co anun­cia que sumi­nis­tra­rá a sus clien­tes 12,3 millo­nes de barri­les de petró­leo bru­to al día en abril”, dijo la empre­sa públi­ca, en un comu­ni­ca­do publi­ca­do en la web de la bol­sa de Riad. Ara­bia Sau­di­ta, el mayor expor­ta­dor de petró­leo del mun­do, pro­du­ce actual­men­te unos 9,8 millo­nes de barri­les al día, lo que sig­ni­fi­ca que su pro­duc­ción en abril aumen­ta­rá en 2,5 millo­nes de barri­les.

¿Cuál es el ori­gen de este con­flic­to?

Lue­go de un lar­go bajón de los pre­cios del cru­do que se ini­ció en 2014, a fina­les de 2016 se con­for­mó un gru­po cono­ci­do como OPEP +, que reunía a los paí­ses miem­bros de esa orga­ni­za­ción jun­to a otros pro­duc­to­res entre los que des­ta­ca Rusia, con el fin de coor­di­nar recor­tes de pro­duc­ción que per­mi­tie­ran recu­pe­rar los pre­cios.

La idea era fijar un recor­te de 1,5 millo­nes de barri­les dia­rios ‑lo que sig­ni­fi­ca­ría redu­cir la pro­duc­ción mun­dial en torno a 3,6%-, de los cua­les se espe­ra­ba que 500.000 barri­les fue­ran sacri­fi­ca­dos por los paí­ses no OPEP.

“En rela­ción con los cor­tes de pro­duc­ción, dada la deci­sión de hoy, a par­tir del 1 de abril nadie ‑ni los paí­ses de la OPEP ni los que no son miem­bros de ella- están obli­ga­dos a redu­cir la pro­duc­ción”, seña­ló a la pren­sa el vier­nes al cul­mi­nar el encuen­tro el minis­tro de Ener­gía de Rusia, Ale­xan­der Novak.

Su pos­tu­ra fue con­si­de­ra­da por los ana­lis­tas como la señal de que a par­tir de aho­ra cada expor­ta­dor de cru­do debe­rá velar por sus pro­pios intere­ses.

En decla­ra­cio­nes a la agen­cia esta­tal de noti­cias rusa RIA Novos­ti, el secre­ta­rio de pren­sa de la petro­le­ra rusa Ros­neft, Mik­hail Leont­yev, equi­pa­ró el acuer­do pro­pues­to el vier­nes con una opción “maso­quis­ta”.

“Sim­ple­men­te care­ce de sen­ti­do. Esta­mos renun­cian­do a nues­tro pro­pios mer­ca­dos, sacan­do el petró­leo bara­to ára­be y ruso para dejar espa­cio para el caro petró­leo de esquis­to de Esta­dos Uni­dos y garan­ti­zar la efi­ca­cia de su pro­duc­ción”, expli­có.

“Nues­tros volú­me­nes sim­ple­men­te son reem­pla­za­dos por los de nues­tros com­pe­ti­do­res. Eso es maso­quis­mo”, agre­gó.

¿Quién va a per­der en este gue­rra comer­cial?

“Aram­co rea­li­za el recor­te de pre­cios más gran­de de las últi­mas dos déca­das. Si la gue­rra de pre­cios entre rusos y sau­díes se extien­de, la sobre­ofer­ta, com­bi­na­da con el shock de deman­da pro­du­ci­do por el virus, pue­de gene­rar un colap­so espec­ta­cu­lar del pre­cio del petró­leo”, advir­tió este domin­go Fran­cis­co Monal­di, inves­ti­ga­dor espe­cia­li­za­do en polí­ti­cas ener­gé­ti­cas del Ins­ti­tu­to Baker de la Uni­ver­si­dad Rice (Texas, EE.UU.), en un men­sa­je en Twit­ter.

El exper­to agre­gó que uno de los gran­des per­de­do­res pue­de ser el gobierno de Nico­lás Madu­ro en Vene­zue­la.

Ade­más, otros exper­tos han con­clui­do que ambas nacio­nes sal­drán más for­ta­le­ci­das lue­go de que ter­mi­ne la tur­bu­len­cia, cuya diso­lu­ción aún está en vere­mos, pero deja­rá un cole­ta­zo fuer­te para las nacio­nes depen­dien­tes del petró­leo.

“Ara­bia Sau­di­ta está pro­te­gien­do su posi­ción en el mer­ca­do de cara al colap­so en la deman­da de petró­leo, en un mer­ca­do que se enco­ge y con pre­cios muy redu­ci­dos”, dijo Sadad al-Hus­sei­ni, un exvi­ce­pre­si­den­te de la petro­le­ra esta­tal sau­di­ta Aram­co, a The New York Times.

De acuer­do con su plan­tea­mien­to, tan­to Riad como Mos­cú sal­drían de este ciclo como “juga­do­res más fuer­tes, mien­tras que los pro­duc­to­res de petró­leo de esquis­to y otros pro­duc­to­res más cos­to­sos o polí­ti­ca­men­te ines­ta­bles ten­drán difi­cul­ta­des finan­cie­ras”.

“Para Vene­zue­la el colap­so de pre­cio com­bi­na­do con las san­cio­nes, será bru­tal. No van a poder ven­der el cru­do ni rega­la­do”, seña­ló. Irán, cuya eco­no­mía tam­bién está some­ti­da a gran­des pre­sio­nes debi­do a las san­cio­nes esta­dou­ni­den­ses y que depen­de gran­de­men­te de la expor­ta­ción de cru­do, tam­bién podría sen­tir gran­de­men­te las con­se­cuen­cias de una gue­rra de pre­cios. Las eco­no­mías de Bra­sil, Ango­la y Nige­ria tam­bién podrían sufrir dura­men­te los efec­tos si la gue­rra de pre­cios se con­fir­ma y se extien­de en el tiem­po.

Segun info​bae​.com Esta­dos Uni­dos, que en el pasa­do se bene­fi­cia­ba de los bajos pre­cios del petró­leo, es aho­ra un expor­ta­dor en lugar de un com­pra­dor. Y el impac­to en la deman­da eco­nó­mi­ca por el virus ate­núa cual­quier estí­mu­lo que pue­da pro­por­cio­nar un petró­leo bara­to. Las con­mo­cio­nes por el petró­leo solían ser temi­das por su impac­to en la infla­ción. Aho­ra, en un mun­do don­de los ban­cos cen­tra­les bus­can deses­pe­ra­da­men­te el cre­ci­mien­to de los pre­cios, la diná­mi­ca opues­ta está en jue­go.

