Puerto Rico. Wilma Reverón: «El país frente al coronavirus»

Por Geral­di­na Colot­ti, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 21 mar­zo 2020.-

En este momen­to de emer­gen­cia inter­na­cio­nal, debi­do al Coro­na virus, las y los revo­lu­cio­na­rios están inter­cam­bian­do datos y refle­xio­nes, de un lado del pla­ne­ta al otro. Des­de Puer­to Rico, escu­cha­mos a Wil­ma Reve­rón Colla­zo, copre­si­den­ta y secre­ta­ria de Rela­cio­nes Inter­na­cio­na­les del Movi­mien­to Inde­pen­den­tis­ta Nacio­nal Hos­to­siano (MINH). Apro­ve­cha­mos la opor­tu­ni­dad para pre­gun­tar­le sobre su país mal­tra­ta­do, víc­ti­ma del colo­nia­lis­mo nor­te­ame­ri­cano y vul­ne­ra­ble a desas­tres natu­ra­les como hura­ca­nes y terre­mo­tos de prin­ci­pios de 2020.

¿Cuál es la situa­ción actual en Puer­to Rico, en qué pun­to está la lucha?

La lucha por la inde­pen­den­cia de Puer­to Rico se enfren­ta a la situa­ción de quie­bra del país, la emi­gra­ción masi­va, el des­em­pleo, 30% de los tra­ba­ja­do­res ganan­do el míni­mo de $7.35 espe­cial­men­te los jóve­nes. El índi­ce de pobre­za del país es de 45%, el 54% de los niños es pobres, y ade­más hay que con­si­de­rar la des­truc­ción tras pasos de hura­ca­nes en 2017 y terre­mo­tos en enero 2020. EEUU aguan­ta dine­ro para recons­truir. La pobla­ción está enve­je­cien­do, los jóve­nes migran­do y hay una fuga de cere­bros y pro­fe­sio­na­les. La corrup­ción es ram­pan­te en el gobierno. Aña­de a lo ante­rior que EEUU nos impu­so una Jun­ta de Con­trol Fis­cal de 7 per­so­nas nom­bra­das por el pre­si­den­te de EEUU Oba­ma en aquel momen­to, que tie­ne pode­res sobre las tres ramas de gobierno, que impo­ne medi­das de aus­te­ri­dad a los tra­ba­ja­do­res y cuyo obje­ti­vo es garan­ti­zar el pago a los bonis­tas de Wall Street y fon­dos bui­tres.

¿Cuá­les son los obje­ti­vos del Movi­mien­to Inde­pen­den­tis­ta Nacio­nal Hos­to­siano?

El MINH tie­ne dos obje­ti­vos prin­ci­pa­les; la lucha por la inde­pen­den­cia y la lucha por la jus­ti­cia social (dere­chos tra­ba­ja­do­res, muje­res, comu­ni­da­des LBGTQ). El MINH está prio­ri­zan­do en la edu­ca­ción a tra­vés de la denun­cia y el apo­yo a las luchas de nues­tro pue­blo.

Con res­pec­to al coro­na­vi­rus, el MINH ha difun­di­do un comu­ni­ca­do de cri­ti­ca al gobierno colo­nial de Puer­to Rico ¿Por qué?

Resul­ta de mayor impor­tan­cia la adop­ción de medi­das que limi­ten la expan­sión del con­ta­gio de puertorriqueños(as) con COVID-19. Sin embar­go, las deci­sio­nes y pro­to­co­los a seguir por el gobierno no pue­den ser a cos­ta de soca­var nues­tros dere­chos ciu­da­da­nos fren­te al gobierno. Como orga­ni­za­ción, recha­za­mos se pre­ten­da impo­ner en Puer­to Rico una ley mar­cial, como recha­za­mos la adop­ción de cual­quier medi­da que lle­ve a la impo­si­ción de un esta­do de dere­cho don­de sucum­ban las garan­tías ciu­da­da­nas dis­pues­tas en la Car­ta de Dere­chos de la Cons­ti­tu­ción vigen­te. La gober­na­do­ra Wan­da Váz­quez Gar­ced no pue­de actuar al mar­gen de la nor­ma­ti­va cons­ti­tu­cio­nal. Si bien vivi­mos en una colo­nia, lo cier­to es que el régi­men colo­nial en Puer­to Rico está suje­to a una Cons­ti­tu­ción, vigen­te des­de 1952. Como tal, el docu­men­to esta­ble­ce un gobierno de tipo repu­bli­cano con la divi­sión de tres pode­res polí­ti­cos: Eje­cu­ti­vo, Legis­la­ti­vo y Judi­cial. En el docu­men­to cada poder tie­ne deli­mi­ta­das sus facul­ta­des y pre­rro­ga­ti­vas. Bajo el Artícu­lo IV, que refie­re al Poder Eje­cu­ti­vo, nin­gu­na par­te facul­ta a la gober­na­do­ra a emi­tir un Toque de Que­da, mucho menos a crear deli­tos bajo el mis­mo con con­se­cuen­cias pena­les. Bajo este Artícu­lo, la facul­tad dele­ga­da a la gober­na­do­ra es la de “con­vo­car a la Asam­blea Legis­la­ti­va o al Sena­do a sesión extra­or­di­na­ria cuan­do a su jui­cio los intere­ses públi­cos así lo requie­ran.” En lo que res­pec­ta a pro­cla­mar la ley mar­cial, se con­di­cio­na a situa­cio­nes “cuan­do la segu­ri­dad públi­ca lo requie­ra en casos de rebe­lión o inva­sión o inmi­nen­te peli­gro de ellas”. Nin­gu­na de estas jus­ti­fi­ca­cio­nes está pre­sen­te en estos momen­tos en Puer­to Rico. Cier­ta­men­te duran­te unas sema­nas en extre­mo valio­sas para aten­der en tiem­po la emer­gen­cia del COVID-19, el gobierno actuó arras­tran­do los pies, rayan­do las expre­sio­nes de algu­nos de sus fun­cio­na­rios en el ridícu­lo, en otras demos­tran­do total igno­ran­cia, aun­que, en la mayor par­te, deno­tan­do cla­ras mani­fes­ta­cio­nes de incom­pe­ten­cia.

¿Y aho­ri­ta, que está hacien­do el gobierno?

Al día de hoy, lue­go de varias sema­nas, toda­vía el país no esté pre­pa­ra­do en mate­ria de salud públi­ca para aten­der esta emer­gen­cia. Es evi­den­te la ausen­cia de equi­pos de prue­bas, de medi­das sani­ta­rias ade­cua­das y fal­ta de espa­cios hos­pi­ta­la­rios para aten­der la pobla­ción. La situa­ción se agra­va cuan­do escu­cha­mos a algu­nos de los prin­ci­pa­les fun­cio­na­rios del gobierno que aún no tie­nen cla­ra con­cien­cia de las con­se­cuen­cias de sus accio­nes, como ocu­rrió con la Direc­to­ra de Turis­mo ante la lle­ga­da de un bar­co de pasa­je­ros con una per­so­na con diag­nós­ti­co posi­ti­vo a COVID-19; o con la apa­ren­te ocul­ta­ción de infor­ma­ción del núme­ro de per­so­nas expues­tas al virus en Puer­to Rico.

Los médi­cos chi­nos y cuba­nos se están des­pla­zan­do en varios paí­ses para com­par­tir avan­ces cien­tí­fi­cos y medi­ca­men­tos. ¿Pue­de pasar eso tam­bién en Puer­to Rico?

No, la con­di­ción colo­nial de Puer­to Rico no le per­mi­te recu­rrir a este tipo de ayu­da. Múl­ti­ples paí­ses en el Cari­be y Euro­pa abren sus puer­tas a médi­cos y per­so­nal salu­bris­ta con expe­rien­cia en el mane­jo de la lucha con­tra dis­tin­tos tipos de virus, como es el caso de Cuba, pero esto no pue­de pasar en Puer­to Rico. Mien­tras medi­ca­men­tos pro­ba­dos en el mar­co del tra­ta­mien­to del COVID-19 en paí­ses como Chi­na, Ita­lia y otros paí­ses son bien­ve­ni­dos para el mane­jo de las per­so­nas con­ta­gia­das con el virus, aquí en Puer­to Rico, por la úni­ca razón de que son pro­duc­tos ela­bo­ra­dos por cien­tí­fi­cos cuba­nos, en empre­sas cuba­nas, no tie­nen entra­da. Una vez más, la con­di­ción colo­nial y la fal­ta de sobe­ra­nía, nos ata las manos y nos vuel­ve la espal­da a la solu­ción de pro­ble­mas. El MINH entien­de la impor­tan­cia de la soli­da­ri­dad ciu­da­da­na que con­sis­te en actuar res­pon­sa­ble­men­te mini­mi­zan­do ries­gos pro­pios y al res­to de la pobla­ción, asis­tien­do a nues­tros ciu­da­da­nos enve­je­cien­tes, enfer­mos y mar­gi­na­dos. En la medi­da que como pue­blo sea­mos soli­da­rios res­pon­sa­ble­men­te, le qui­ta­re­mos excu­sas al gobierno para adop­tar medi­das inne­ce­sa­ria­men­te res­tric­ti­vas en reac­ción a la fal­ta de pru­den­cia ciu­da­da­na.

En los Con­gre­sos mun­dia­les cele­bra­dos en Vene­zue­la duran­te 2019, las reso­lu­cio­nes fina­les reafir­ma­ron su apo­yo a la lucha del pue­blo puer­to­rri­que­ño por la inde­pen­den­cia. ¿Qué opi­nas de la situa­ción en Vene­zue­la?

Vene­zue­la es baluar­te de resis­ten­cia y lucha para todas las fuer­zas pro­gre­sis­tas del mun­do y en espe­cial para noso­tros los lati­noa­me­ri­ca­nos. La Revo­lu­ción Boli­va­ria­na no ha duda­do en ser van­guar­dia en el apo­yo al dere­cho a la inde­pen­den­cia del pue­blo puer­to­rri­que­ño. Por esa ver­ti­ca­li­dad le esta­mos pro­fun­da­men­te agra­de­ci­dos. Esta­mos con el Pue­blo vene­zo­lano y des­de las entra­ñas del mons­truo deci­mos No a la inter­ven­ción. Vene­zue­la libre y sobe­ra­na.