México. Colocan placa de Samir Flores en el Zócalo, a 13 meses de su asesinato

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 20 de mar­zo de 2020

Ciu­dad de Méxi­co | La maña­na de este vier­nes fue colo­ca­da la pla­ca del defen­sor nahua Samir Flo­res Sobe­ra­nes en el bus­to ubi­ca­do en el Zóca­lo de la Ciu­dad de Méxi­co, a 13 meses de su ase­si­na­to en Amil­cin­go, More­los, tras par­ti­ci­par en la defen­sa del terri­to­rio con­tra el Pro­yec­to Inte­gral More­los (PIM), hoy impul­sa­do por el gobierno fede­ral y empre­sas trans­na­cio­na­les.

Inte­gran­tes del Fren­te de Pue­blos en Defen­sa de la Tie­rra y el Agua (FPDTA) More­los Pue­bla Tlax­ca­la expli­ca­ron que con el bus­to y la pla­ca Samir Flo­res «segui­rá comu­ni­can­do a la pobla­ción que la defen­sa del terri­to­rio nacio­nal, que la defen­sa de la vida, sigue cobran­do vidas, que los cam­pe­si­nos de More­los, siguen luchan­do por tie­rra y liber­tad y que los siguen ase­si­nan­do».

Denun­cia­ron que a más de un año del ase­si­na­to no ha habi­do avan­ces de par­te de las auto­ri­da­des para que se haga jus­ti­cia y que la cri­mi­na­li­za­ción con­tra las comu­ni­da­des que se opo­nen al mega­pro­yec­to ha aumen­ta­do.

«El ros­tro de nues­tro com­pa­ñe­ro está vien­do a Pala­cio Nacio­nal para recor­dar­le a López Obra­dor lo que pro­vo­ca­ron sus pala­bras y su fal­sa con­sul­ta», agre­gó el FPDTA en un comu­ni­ca­do.

Deba­jo del bus­to de Samir, ins­ta­la­do el pasa­do 20 de febre­ro, en el pri­mer aniver­sa­rio de su ase­si­na­to, los inte­gran­tes del FPDTA colo­ca­ron foto­gra­fías del defen­sor y pos­te­rior­men­te gri­ta­ron con­sig­nas como «¡Samir vive, la lucha sigue!» y «¡Agua sí, ter­mo no!».

A con­ti­nua­ción el comu­ni­ca­do com­ple­to:

A 13 meses del ase­si­na­to de Samir, se colo­ca pla­ca en zóca­lo capi­ta­lino

En una pla­ca no cabe una bre­ve des­crip­ción de Samir Flo­res Sobe­ra­nes, cam­pe­sino nahua de Amil­cin­go, naci­do el 2 de agos­to de 1982, hom­bre soña­dor y crea­ti­vo de naci­mien­to, con el com­pro­mi­so social enrai­za­do en la san­gre, que habla­ba, cui­da­ba y se rela­cio­na­ba con la madre natu­ra­le­za.

Defen­sor de dere­chos huma­nos y miem­bro del CNI, el 20 de febre­ro de 2019 fue ase­si­na­do afue­ra de su casa, con moti­vo del dedo que puso López Obra­dor a los radi­ca­les de izquier­da de More­los, que para él, no somos más que con­ser­va­do­res. Ase­si­na­do des­pués del dis­cur­so sec­ta­rio de López Obra­dor don­de, nos acu­só de ser los que no vota­mos por él, los que lla­ma­mos a no votar. Y aun­que no somos eso que dice Obra­dor, sabe­mos que se refe­ría a los que for­ma­mos par­te del Con­gre­so Nacio­nal Indí­ge­na, a los que vemos en nues­tros her­ma­nos zapa­tis­tas un ejem­plo de lucha y vemos en la auto­no­mía de nues­tros pue­blos, una solu­ción a las pro­ble­má­ti­cas que vivi­mos a nivel local y nacio­nal.

Samir, como comu­ni­ca­dor indí­ge­na, hoy, con su bus­to y pla­ca en el zóca­lo capi­ta­lino, segui­rá comu­ni­can­do a la pobla­ción que la defen­sa del terri­to­rio nacio­nal, que la defen­sa de la vida, sigue cobran­do vidas, que los cam­pe­si­nos de More­los, siguen luchan­do por tie­rra y liber­tad y que los siguen ase­si­nan­do por eso, como en 1810, 1911 y otras tan­tas lamen­ta­bles fechas.

El ase­si­na­to de Samir qui­so ser el gol­pe de tiro de gra­cia para la resis­ten­cia de los pue­blos del vol­cán con­tra el Pro­yec­to Inte­gral More­los, resis­ten­cia en la que han par­ti­ci­pa­do dece­nas de pue­blos y que por medio de la repre­sión y el mie­do, han que­ri­do aca­llar la lucha por la defen­sa de la segu­ri­dad, el agua, el aire, la tie­rra y la vida. Pero quie­nes man­da­ron a matar a Samir, se equi­vo­ca­ron, nues­tra lucha no para con su ase­si­na­to, al con­tra­rio, se ha hecho mas deci­di­da.

El ros­tro de nues­tro com­pa­ñe­ro está vien­do a Pala­cio Nacio­nal para recor­dar­le a López Obra­dor lo que pro­vo­ca­ron sus pala­bras y su fal­sa con­sul­ta, está miran­do a Pala­cio, para recor­dar­le a este y los pró­xi­mos Pre­si­den­tes, que el Esta­do tie­ne la res­pon­sa­bi­li­dad de garan­ti­zar que las per­so­nas defen­so­ras de dere­chos huma­nos pue­dan rea­li­zar su labor sin tener que correr ries­go su vida.

Esta pla­ca le dirá a todo visi­tan­te del zóca­lo de Méxi­co, que Samir Flo­res fue un defen­sor de la tie­rra y el agua y que por eso lo mata­ron, que los eco­lo­gis­tas están sien­do cada vez más ase­si­na­dos, pre­ci­sa­men­te, cuan­do se nece­si­ta más que nun­ca de su labor para res­ca­tar al pla­ne­ta de la cri­sis cli­má­ti­ca que comen­za­mos a enfren­tar.

Samir, aquí en el zóca­lo capi­ta­lino, segui­rá sem­bran­do con­cien­cia y espí­ri­tu de lucha y orga­ni­za­ción.

¡Samir vive, la lucha sigue!

Fren­te de Pue­blos en Defen­sa de la Tie­rra y el Agua More­los, Pue­bla, Tlax­ca­la

Fuen­te: Des­In­for­me­mo­nos