“¡Por un plan social de choque para las familias de Fuente Vaqueros en precariedad!” – La otra Andalucía

Fuen­te Vaque­ros es el muni­ci­pio de la Vega de Gra­na­da con menor ren­ta per cápi­ta, don­de hay más de un 35 % de exclu­sión social y más de 26 % de paro. Con la decla­ra­ción del esta­do de alar­ma por el gobierno de Madrid, las veci­nas y veci­nos con mayor pre­ca­rie­dad en su tra­ba­jo y en sus vidas están más expues­tas ante la pan­de­mia del Covid-19 y son víc­ti­mas de una nue­va cri­sis eco­nó­mi­ca aso­cia­da a esta situa­ción.

Las fami­lias más vul­ne­ra­bles son per­so­nas mayo­res, fami­lias mono­pa­ren­ta­les con hijos meno­res a su car­go o fami­lias nume­ro­sas que no pue­den hacer com­pras de pri­me­ra nece­si­dad por el esta­do de alar­ma que ha ter­mi­na­do de cerrar sus ya mer­ma­dos ingre­sos. El tiem­po pasa y no tie­nen recur­sos para lle­nar sus des­pen­sas y no pue­den salir a con­se­guir algún jor­nal para poder sobre­vi­vir.

Des­de Nación Anda­lu­za-Fuen­te Vaque­ros enten­de­mos que es nece­sa­ria una ayu­da inme­dia­ta para las fami­lias fuen­te­ri­nas que se ven ais­la­das y sin nin­gún de recur­so, que tras de las puer­tas de sus domi­ci­lios ven como entran en una cri­sis eco­nó­mi­ca aún mayor de la que ya venían sufrien­do sin saber has­ta cuan­do va a durar el esta­do de alar­ma.

Exi­gi­mos que el con­sis­to­rio de Fuen­te Vaque­ros se ocu­pe de las fami­lias más vul­ne­ra­bles en esta cri­sis con un plan social de cho­que. Es aho­ra cuan­do se tie­ne que dar ejem­plo de soli­da­ri­dad y ayu­dar a los veci­nos de la Fuen­te

¡Fuen­te Vaque­ros en lucha!

Asam­blea local de Nación Anda­lu­za.

Fuen­te Vaque­ros, 20 de mar­zo de 2020.