Chile. Duro testimonio de la madre de un preso de la Revuelta sobre lo ocurrido en la prisión de Santiago 1

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 19 mar­zo 2020

FRENTE A TODO LO OCURRIDO HOY EN SANTIAGO 1 COMUNICO:

Hoy el áni­mo de tener un feliz y espe­ra­do día jun­to a mi hijo Gabriel se con­vir­tió a los pocos minu­tos de pre­pa­rar­me para entrar en una pesa­di­lla de las peo­res vivi­das.

Reos de algu­nos módu­los tenían pla­nea­do un motín de fuga, fren­te a la indi­fe­ren­cia y deses­pe­ra­ción de saber que sus vidas no le impor­tan a las auto­ri­da­des de Gen­dar­me­ria ni menos del Esta­do.

Fren­te a la aler­ta sani­ta­ria nin­gún pre­so ha reci­bi­do ni vacu­na, ni mas­ca­ri­lla ni nin­gún insu­mo para su pro­tec­ción ante el virus hoy con­ver­ti­do en pan­de­mia.

Fui­mos tes­ti­gos al lle­gar de la pre­sen­cia exce­si­va de pique­tes de FFEE rodean­do cada lugar y sin enten­der a los pocos minu­tos com­pren­di­mos que pasa­ba.

Comen­za­ron los gri­tos, la his­te­ria, los llan­tos, dis­pa­ros pro­ve­nien­tes del inte­rior, carros de cara­bi­ne­ros entran­do al recin­to, gua­na­cos, zorri­llos, motos, helicópteros…y lue­go ambu­lan­cias jun­to con carros de bomberos…a esa altu­ra ya se fil­tra­ba que algu­nos luga­res den­tro se incen­dia­ban, mien­tras la pren­sa opor­tu­nis­ta lle­ga­ba y trans­mi­tía que gen­dar­me­ría con­tro­ló todo y que los pre­sos no tenian moti­vo para reve­lar­se pues sus deman­das sani­ta­rias esta­ban sien­do aten­di­das.

Se empie­za a escu­char la pala­bra muer­tos. Comien­zan a salir las ambu­lan­cias a toda velo­ci­dad.

Angus­tia y terror nos inun­dó, mien­tras fuer­zas espe­cia­les y el gua­na­co comen­zó a cer­car­nos para que nos fué­ra­mos a pun­ta de mojarnos…IRNOS!!! Se pue­de creer que nos iría­mos??? De pron­to entre la mul­ti­tud, el bál­sa­mo a mi cora­zón, mi hijo Tomás logró encon­trar­me. Abra­zo eterno para supe­rar la adver­si­dad y entre­gar­nos más fuer­za. Dimos aguan­te has­ta que pudi­mos saber de nues­tro módu­lo 14 al menos, el de los chi­qui­llos de la revuel­ta, que esta­ban bien…o eso dicen…los ence­rra­ron rápi­da­men­te cuan­do comen­zó el motín, por­que esta­ban todos jun­tos en el casino, espe­ran­do que los tras­la­da­ran para reci­bir nues­tras visi­tas.

Has­ta el momen­to pudi­mos saber de ellos por el INDH que lle­gó para ser infor­ma­do sobre en qué situa­ción esta­ban nues­tros jóve­nes lucha­do­res socia­les y los demás pre­sos del recin­to. Pero al salir vemos que no logró reca­bar la infor­ma­ción nece­sa­ria para todas las fami­lias que se agol­pa­ron deses­pe­ra­das para saber de los suyos. Solo supi­mos de los nues­tros y 4 módu­los más de entre alme­nos más de 20.

Me vine a casa con el cora­zón apre­ta­do de saber que muchas madres, padres, her­manxs, espo­sas que­da­ron a la deri­va de no saber de los suyos. Noso­tros supi­mos de los nues­tros, solo 2 des­com­pen­sa­dos… y los demás todos gol­pea­dos en el tras­la­do a sus pie­zas.

Aho­ra que­do aten­ta a saber de mi cacho­rro que reci­bió gol­pes en vez de mis besos, insul­tos en vez de mis pala­bras de amor y alien­to, y un vacío inmen­so en la pan­za ante la espe­ra­da tar­de en que reci­bi­ría un peda­ci­to de hogar en cada san­gu­chi­to hecho con amor de mamá. Será has­ta el pró­xi­mo jue­ves, lar­ga espe­ra otra vez, has­ta que su abo­ga­do tam­bién logre ver­lo y traer­me nove­da­des…

LIBERTAD PARA GABRIEL ROGERS

VENCEREMOS

NOESTAMOSTODOS

LIBERTAD PARA TODXS LXS PRISIONERXS DE LA REVUELTA

ARRIBALOSQUELUCHAN ✊♥

Caro­li­na Jaque Cos­ta.