Brasil. «Después de derrotar al virus, vamos a derrotar al gobierno», dice Stedile

20 de marzo de 2020

El eco­no­mis­ta João Pedro Ste­di­le, fun­da­dor y miem­bro de la direc­ción nacio­nal del Movi­mien­to de Tra­ba­ja­do­res Rura­les Sin Tie­rra (MST), con­vo­có, este miér­co­les (18), a líde­res sin­di­ca­les y reli­gio­sos para que se sumen a con­ven­cer a los tra­ba­ja­do­res a que­dar­se en casa ante la cri­sis pro­vo­ca­da por la dise­mi­na­ción del coro­na­vi­rus.

Según él, la úni­ca sali­da para con­te­ner la pro­pa­ga­ción del nue­vo virus, ade­más de los cui­da­dos con la higie­ne per­so­nal, es sus­pen­der inme­dia­ta­men­te el tra­ba­jo y las acti­vi­da­des esco­la­res.

“Lla­men a los tra­ba­ja­do­res a no ir a tra­ba­jar. Des­pués de que derro­te­mos al virus, vamos a derro­tar al gobierno y a los patro­nes, para garan­ti­zar que se pague todo el sala­rio por esos días no tra­ba­ja­dos”, anun­ció.

Ste­di­le afir­mó ade­más que el pago de los sala­rios de esos tra­ba­ja­do­res debe que­dar a car­go del gobierno. “Es impor­tan­te que deje­mos de ir al tra­ba­jo, de ir a la escue­la. Des­pués de que pase el pico, esos 20 días, noso­tros vamos a pelear con el gobierno y con los patro­nes para ver quién va a pagar nues­tros sala­rios”, dijo el miem­bro del MST.

Él resal­tó que el gobierno tie­ne dine­ro para lidiar con los per­jui­cios a los tra­ba­ja­do­res. “El gobierno ya reser­vó en el pre­su­pues­to de 2020 R$ 400.000 millo­nes (US$ 78.480 millo­nes) para pago de intere­ses a los ban­cos, que son cua­tro o cin­co. Dine­ro exis­te. Con esos 400 mil millo­nes noso­tros pode­mos pagar los sala­rios de los obre­ros que no pue­dan ir a las empre­sas, pode­mos refor­zar la Bol­sa Fami­lia [pro­gra­ma guber­na­men­tal de trans­fe­ren­cias mone­ta­rias con­di­cio­na­das] e inclu­si­ve, incluir a los pre­ca­ri­za­dos que no tie­nen empleo for­mal, dar­les Bol­sa Fami­lia”, sugi­rió Ste­di­le.

El líder del MST pidió unión y pacien­cia para que, des­pués de la cri­sis del coro­na­vi­rus, se vuel­va a dis­cu­tir un nue­vo rum­bo para el país. “Des­pués de que pase­mos la cri­sis del virus, vamos a seguir. Vamos a hacer asam­bleas, mani­fes­ta­cio­nes, cami­na­tas, para dis­cu­tir un nue­vo rum­bo para el país, para, usan­do el dicho popu­lar, hacer con este limón que es el virus una limo­na­da. Y noso­tros apro­ve­cha­mos para con­cien­ti­zar más a nues­tro pue­blo, unir a nues­tro pue­blo y prac­ti­car la soli­da­ri­dad como un valor que con­gre­ga a la socie­dad”.

