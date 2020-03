Argentina. Resumen gremial y social. Aplausos a trabajadorxs de la salud pública/ Nada solidaria: Swiss Medical busca no pagar los días de licencia que otorgó el gobierno/ La CGT colabora con sus hoteles y el Gobierno libera fondos de obras sociales …

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 19 de mar­zo de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

Aplau­sos a tra­ba­ja­dorxs de la salud públi­ca

#Argen­ti­naA­plau­de En ple­na cua­ren­te­na un aplau­so a los y las tra­ba­ja­do­ras de la salud públi­ca! Ellxs están en pri­me­ra línea cui­dán­do­nos.

Tiem­pos de soli­da­ri­dad y agra­de­ci­mien­to! 💚 #coro­na­vi­rus #cua­ren­te­na

Tal como suce­die­ra en dis­tin­tos paí­ses del mun­do, en el mar­co de la pan­de­mia que azo­ta al pla­ne­ta, Argen­ti­na mani­fes­tó hoy, a las 21, median­te un aplau­so, el reco­no­ci­mien­to a la extra­or­di­na­ria tarea que vie­nen rea­li­zan­do los médi­cos, enfer­me­ros, téc­ni­cos, auxi­lia­res, admi­nis­tra­ti­vos y per­so­nal de la salud públi­ca

La ini­cia­ti­va, obvia­men­te, se cris­ta­li­zó des­de los hoga­res don­de es obli­ga­to­rio per­ma­ne­cer con vis­tas a evi­tar el con­ta­gio del coro­na­vi­rus.

Nada soli­da­ria: Swiss Medi­cal bus­ca no pagar los días de licen­cia que otor­gó el gobierno

La empre­sa pre­pa­ga emi­tió un comu­ni­ca­do interno que cir­cu­la en las redes anun­cian­do que las inasis­ten­cias serán «jus­ti­fi­ca­das pero no remu­ne­ra­das». El secre­ta­rio gre­mial del Sin­di­ca­to del Segu­ro ase­gu­ró que ya hizo la denun­cia en el Minis­te­rio de Trabajo.19/03/2020 15:02:00

Yen­do en con­tra del mar­go legal labo­ral vigen­te y la reso­lu­ción que sacó el gobierno en fun­ción de la emer­gen­cia sani­ta­ria, Swiss Medi­cal anun­ció que no paga­rá las licen­cias a quie­nes deban que­dar al cui­da­do de sus hijos.

En una entre­vis­ta radial a Eco Medios, Jor­ge Sola, Secre­ta­rio de Pren­sa y Comu­ni­ca­ción de CGT y Secre­ta­rio gre­mial del Sin­di­ca­to de Segu­ro, se refi­rió a esta ile­ga­li­dad. Advir­tió que ya se hizo la denun­cia al Minis­te­rio de Tra­ba­jo, quie­nes se com­pro­me­tie­ron a inter­ve­nir.

Info­bae, le dio voz al pre­si­den­te de Swiss Medi­cal, Clau­dio Belo­co­pitt que expre­só: «Noso­tros somos acto­res pro­ta­gó­ni­cos pero no somos direc­to­res del tea­tro de ope­ra­cio­nes. Esto es una gue­rra.«

Y agre­gó «Es nece­sa­rio que el Pre­si­den­te entien­da que vamos a dar­le todo. Todo lo que haga fal­ta. Pero tene­mos que tra­ba­jar en con­jun­to, esto es una gue­rra, tene­mos que tra­ba­jar todos en con­jun­to.»

¿Que­rías un col­mo? La pre­pa­ga @SwissMedicalG les infor­ma a sus emplea­dos que no va a pagar las licen­cias a sus emplea­dos que deban que­dar­se en sus casas al cui­da­do de los hijos. Ahí tenés a la empre­sa de salud que dice cui­dar­te.

«Si hay sus­pen­sión de apor­tes patro­na­les, debe haber sus­pen­sión del pago del mono­tri­bu­to»

El pre­si­den­te de la Fede­ra­ción Argen­ti­na de Coope­ra­ti­vas de Tra­ba­ja­dorxs Auto­ges­tio­nadxs (FACTA), Fede­ri­co Tona­re­lli, recla­mó que las coope­ra­ti­vas de tra­ba­jo nece­si­tan «con urgen­cia ser inclui­das en las medi­das que el gobierno está adop­tan­do» a raíz del ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo y la cri­sis eco­nó­mi­ca que conlleva.19/03/2020 13:54:00

El pre­si­den­te de la Fede­ra­ción Argen­ti­na de Coope­ra­ti­vas de Tra­ba­ja­dorxs Auto­ges­tio­nadxs (FACTA) y vice­pre­si­den­te del recu­pe­ra­do Hotel Bauen, Fede­ri­co Tona­re­lli, recla­mó un mar­co regu­la­to­rio que pro­te­ja a las coope­ra­ti­vas y auto­ges­tio­na­dos con medi­das acor­des a sus nece­si­da­des sur­gi­das a par­tir de la cri­sis eco­nó­mi­ca que tra­jo apa­re­ja­do el ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo para fre­nar el avan­ce del coro­na­vi­rus.

Si bien algu­nas coope­ra­ti­vas de tra­ba­jo se verán bene­fi­cia­das, por ejem­plo, por la cons­truc­ción de obra públi­ca, para la que se anun­ció el aumen­to de 100 mil millo­nes de pesos, Tona­re­lli espe­ci­fi­có: «Si el gobierno nacio­nal sigue sin regis­trar­nos, nues­tras Coope­ra­ti­vas van a ir des­apa­re­cien­do una tras otra».

Ade­más, recla­mó que «si se refuer­za la ayu­da por AUH, AF y tar­je­ta ali­men­ta­ria, debe ampliar­se a los aso­cia­dos de las coope­ra­ti­vas de tra­ba­jo» y argu­men­tó: «Tam­bién somos mono­tri­bu­tis­tas pero al estar ins­crip­tos en las cate­go­rías meno­res, esta­mos eter­na­men­te afue­ra de estas ayu­das».

Lue­go apun­tó que «si hay nue­vas mora­to­rias para comer­cios y pymes, se debe incluir expre­sa­men­te a las coope­ra­ti­vas de tra­ba­jo en las mis­mas. Toda la arqui­tec­tu­ra jurí­di­co polí­ti­ca está pen­sa­da sobre la base del tra­ba­jo asa­la­ria­dos, sin pen­sar siquie­ra por un segun­do en la exis­ten­cia del tra­ba­jo«.

«Cuan­do se habla de mora­to­ria, la per­so­ne­ría jurí­di­ca de la coope­ra­ti­va de tra­ba­jo es un pro­ble­ma. Cuan­do se habla de Repro, se asis­te a los emplea­do­res. Como en nues­tro caso la rela­ción labo­ral es aso­cia­ti­va y no hay emplea­dor, no hay asis­ten­cia para nues­tras empre­sas. Cuan­do se habla de exen­cio­nes impo­si­ti­vas, hablan de pymes, la inter­pre­ta­ción de cada agen­cia de la AFIP vuel­ve arbi­tra­ria la polí­ti­ca públi­ca. Siem­pre nos ter­mi­na pasan­do lo mis­mo», ejem­pli­fi­có Tona­re­lli ante la Agen­cia de Noti­cias Soli­da­ria ANSOL.

«Somos un esla­bón más de la cade­na pro­duc­ti­va. Comer­cia­li­za­mos nues­tros bie­nes y ser­vi­cios en el mer­ca­do interno», indi­có y recor­dó: «Rein­ver­ti­mos nues­tros exce­den­tes en nues­tras pro­pias coope­ra­ti­vas para gene­rar más y mejo­res pues­tos de tra­ba­jo, pero SIEMPRE esta­mos fue­ra del ‘radar’ de las polí­ti­cas públi­cas«.

Alcohol en gel, bar­bi­jos y guan­tes, el kit de los tache­ros para seguir tra­ba­jan­do en la pan­de­mia

Impo­si­bi­li­ta­dos de para­li­zar sus acti­vi­da­des por su situa­ción eco­nó­mi­ca, los tache­ros pla­ten­ses colo­ca­ron alcohol en gel en sus vehícu­los. Ade­más lle­van bar­bi­jos y guan­tes. Tra­ba­jo en tiem­pos de pandemia.19/03/2020 16:36:00

Los taxis­tas nuclea­dos en la Aso­cia­ción de Pro­pie­ta­rios de Taxis (APT) de La Pla­ta inclu­yen alcohol en gel en sus vehícu­los, y lle­van bar­bi­jos y guan­tes, en el mar­co de medi­das adop­ta­das para pre­ve­nir con­ta­gios por el coro­na­vi­rus.

«El obje­ti­vo es brin­dar­le segu­ri­dad tan­to al pasa­je­ro como al con­duc­tor, y cum­plir con los pro­to­co­los vigen­tes», infor­mó el titu­lar de APT, Javier Parra.

En el inte­rior de los taxis se encuen­tra el alcohol en gel tan­to para los pasa­je­ros como para los chó­fe­res, aun­que éstos pue­den lle­var guan­tes con el obje­ti­vo de evi­tar el con­tac­to direc­to de las manos con el dine­ro.

Algu­nos inclu­so pusie­ron una pro­tec­ción de plás­ti­co que sepa­ra el espa­cio trasero del con­duc­tor, con una peque­ña ven­ta­na para cobrar.

«Hay muy poco movi­mien­to, mucha gen­te atrin­che­ra­da, con mie­do, por eso los via­jes son esca­sos», expre­só Parra.

Los labo­ra­to­rios far­ma­céu­ti­cos se auto­pro­cla­ma­ron ser­vi­cio esen­cial y empu­jan para que el gre­mio los acom­pa­ñe

Los labo­ra­to­rios pre­sio­nan a los gru­pos de ries­go y a quie­nes tie­nen meno­res a car­go para que no se tomen la licen­cia. Se auto­pro­cla­ma­ron ser­vi­cio esen­cial y aho­ra pre­sio­nan para tener acom­pa­ña­mien­to del gremio.19/03/2020 00:08:00

Tra­ba­ja­do­res de la sani­dad de dis­tin­tos labo­ra­to­rios del país denun­cia­ron en las últi­mas jor­na­das que las fir­mas los están obli­gan­do a tra­ba­jar. No res­pe­tan las licen­cias otor­ga­das a los gru­pos de ries­go, ni las licen­cias para aque­llos que tie­nen meno­res a car­go.

La reso­lu­ción 207 del Minis­te­rio de Tra­ba­jo, emi­ti­da el lunes 16 de mar­zo, espe­ci­fi­ca el régi­men de licen­cias y con­si­de­ra que «resul­ta con­ve­nien­te en esta ins­tan­cia dic­tar las medi­das nece­sa­rias para bajar la afluen­cia de per­so­nas en el trans­por­te públi­co y en los luga­res de tra­ba­jo, sin que ello afec­te la pro­duc­ción y el abas­te­ci­mien­to de los bie­nes y ser­vi­cios nece­sa­rios, man­te­nien­do al efec­to vigen­te el deber para aquel per­so­nal cali­fi­ca­do de ‘esen­cial”».

En ese sen­ti­do, resuel­ve en el pun­to a. «Tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras mayo­res de sesen­ta (60) años de edad, excep­to que sean con­si­de­ra­dos per­so­nal esen­cial para el ade­cua­do fun­cio­na­mien­to del esta­ble­ci­mien­to». Se con­si­de­ra­rá «per­so­nal esen­cial» a todos los tra­ba­ja­do­res del sec­tor salud.»

Los labo­ra­to­rios far­ma­céu­ti­cos nacio­na­les, en lo que sería una inter­pre­ta­ción for­za­da de la reso­lu­ción, obli­gan a los mayo­res de 60 años a cir­cu­lar por las calles y pre­sen­tar­se en sus luga­res de tra­ba­jo

«Y es res­pon­dien­do a esto que en Far­ma los mayo­res de 60 años no resul­ta­ron exi­mi­dos de asis­tir a sus pues­tos de tra­ba­jo, tal como que­dó esta­ble­ci­do ayer lunes 16 de mar­zo. Sobre­sa­le en esta indus­tria el per­so­nal senior que tie­ne un gran exper­ti­se y una lar­ga per­ma­nen­cia en la acti­vi­dad.», afir­ma el por­tal espe­cia­li­za­do Phar­ma­biz.

Y pre­vien­do la reac­ción de los tra­ba­ja­do­res ase­gu­ran que «de acuer­do a la infor­ma­ción rele­va­da por este medio, en algu­nos sites pro­duc­ti­vos se está inclu­so ape­lan­do a la con­tra­ta­ción de per­so­nal even­tual», con el fin de sabo­tear la cua­ren­te­na nacio­nal.

Pero la avan­za­da no que­da sólo en la prác­ti­ca. La cáma­ra que los nuclea, CLIFA, ya ini­ció con­tac­tos con el gre­mio del sec­tor para lle­var los echos al dere­cho. Le pidie­ron a Héc­tor Daer tra­ba­jar en con­jun­to para deter­mi­nar como ser­vi­cio esen­cial al tra­ba­jo en las far­ma­céu­ti­cas.

Toda­vía no hay borra­dor con­cre­to con el pro­yec­to sobre el tema, pero los empre­sa­rios insis­ten en que con la pro­por­ción de licen­cias que debe­rían otor­gar corre­ría ries­go el abas­te­ci­mien­to.

Empre­sas sus­pen­den «por fuer­za mayor» y se nie­gan a pagar sala­rios

Ya son varias las fir­mas ale­gan que por la situa­ción excep­cio­nal sus­pen­den a todo su per­so­nal y les avi­san que no les paga­rán los sala­rios. Los abo­ga­dos labo­ra­lis­tas advier­ten que es ile­gal.

La pan­de­mia de Coro­na­vi­rus, que a esta altu­ra ya se con­vir­tió en una espe­cie de Coro­na­cri­sis en el mer­ca­do labo­ral, tuvo en las últi­mas horas un nue­vo dife­ren­do. Es que muchas empre­sas empe­za­ron a otor­gar a sus emplea­dos una licen­cia por «fuer­za mayor» y se nie­gan a pagar los sala­rios.

Las sus­pen­sio­nes rigen para todo el per­so­nal no com­pren­di­do en las situa­cio­nes pre­vis­tas por el Gobierno Nacio­nal para las licen­cias (gru­pos de ries­go y adul­tos con meno­re a car­go) y les espe­ci­fi­can que no les abo­na­rán los jor­na­les has­ta el 31 de mar­zo inclu­si­ve.

Ale­gan que «por fuer­za mayor, como es de públi­co cono­ci­mien­to por la pan­de­mia del coro­na­vi­rus» y «por la osten­si­ble dis­mi­nu­ción de tra­ba­jo no impu­table a la empre­sa, comu­ní­ca­nos­le la sus­pen­sión de sus tareas des­de el 17 de mar­zo al 31 de mar­zo, inclu­si­ve».

Como si fue­ra poco les advier­ten que «de resul­tar nece­sa­rio la mis­ma podrá ser pro­rro­ga­da den­tro de los lími­tes lega­les?.», invo­can­do los artícu­los 218 a 224 de la ley de Con­tra­to de Tra­ba­jo (LCT).

Matías Cre­mon­te, el titu­lar de la Aso­cia­ción de Abo­ga­dos Labo­ra­lis­tas, con­de­nó esa deci­sión y seña­ló que «las sus­pen­sio­nes por cau­sas eco­nó­mi­cas o fuer­za mayor sin goce de habe­res no son una facul­tad uni­la­te­ral del emplea­dor».

En decla­ra­cio­nes a Dia­rio Cla­rín, el labo­ra­lis­ta remar­có que «Depen­dien­do de la can­ti­dad de tra­ba­ja­do­res afec­ta­dos, de mane­ra pre­via debe ini­ciar­se un Pro­ce­di­mien­to Pre­ven­ti­vo de Cri­sis tal como lo esta­ble­ce el art. 98 de la Ley Nacio­nal de Empleo. Y en caso de dota­cio­nes de per­so­nal más bajas, debe infor­mar­se al sin­di­ca­to y al Minis­te­rio de Tra­ba­jo en los tér­mi­nos del Decre­to 328⁄ 88 , y el Esta­do tie­ne facul­ta­des para evi­tar­las».

Por últi­mo Cre­mon­te agre­gó que «más allá de eso, las even­tua­les con­se­cuen­cias sobre las empre­sas de esta emer­gen­cia sani­ta­ria no pue­den recaer en los tra­ba­ja­do­res. Al con­tra­rio, son los más vul­ne­ra­bles y por eso están expre­sa­men­te pro­te­gi­dos. Por eso el Minis­te­rio de Tra­ba­jo dis­pu­so la jus­ti­fi­ca­ción de las ausen­cias y el pago de las remu­ne­ra­cio­nes. En todo caso, el Minis­te­rio de Pro­duc­ción o el de Eco­no­mía debe­rán abor­dar esa pro­ble­má­ti­ca de las empre­sas, sin afec­tar a los tra­ba­ja­do­res».

Se lan­za un comi­té de cri­sis en Ali­men­ta­ción para deba­tir cómo garan­ti­zar el abas­te­ci­mien­to

El gre­mio y las empre­sas pusie­ron en fun­cio­na­mien­to un comi­té de cri­sis para tra­tar la situa­ción en las plan­tas. Bus­ca­rán alter­na­ti­vas para con­ti­nuar las líneas de pro­duc­ción en medio de las licen­cias. Las fir­mas bus­can ser decla­ra­das ser­vi­cio esencial.19/03/2020 09:57:00

La Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res de Indus­trias de Ali­men­ta­ción (FTIA) y la Fede­ra­ción de Indus­trias de Pro­duc­tos Ali­men­ti­cios y Afi­nes (FIPAA) acor­da­ron en las últi­mas horas la cons­ti­tu­ción de un Comi­té de Cri­sis que bus­ca­rá dar­le con­ti­nui­dad a las cade­nas de pro­duc­ción para garan­ti­zar el nor­mal abas­te­ci­mien­to de ali­men­tos.

La idea, según comu­ni­ca­don des­de el sin­di­ca­to que lide­ra Rodol­fo Daer, es «ana­li­zar la situa­ción labo­ral y el impac­to de la cri­sis pro­vo­ca­da por la irrup­ción del Coro­na­vi­rus (Covid-19) en las empre­sas de la indus­tria de Ali­men­ta­ción».

«El Comi­té de Cri­sis ten­drá como fina­li­dad abor­dar las dis­tin­tas situa­cio­nes de la acti­vi­dad de ela­bo­ra­ción de pro­duc­tos ali­men­ti­cios y su dis­tri­bu­ción, tenien­do en con­si­de­ra­ción la nece­si­dad de con­ti­nuar con la acti­vi­dad pro­duc­ti­va a fin de abas­te­cer en for­ma nor­mal la pro­vi­sión de ali­men­tos a la pobla­ción», expli­ca­ron.

Des­de la Fede­ra­ción advir­tie­ron que tra­ba­ja­rán con las empre­sas del sec­tor para garan­ti­zar el abas­te­ci­mien­to. pero que «no per­mi­ti­rá la espe­cu­la­ción ni el com­por­ta­mien­to abu­si­vo de quie­nes quie­ran ante­po­ner las ganan­cias a las nece­si­da­des de una socie­dad gol­pea­da por la cri­sis eco­nó­mi­ca y que atra­vie­sa difí­ci­les cir­cuns­tan­cias en mate­ria de salud públi­ca».

De fon­do el deba­te es empu­ja­do por las fir­mas que empie­zan a tener difi­cul­ta­des para man­te­ner en fun­cio­na­mien­to sus maqui­na­rias. Las licen­cias, que con reti­cen­cia y peleas de los dele­ga­dos, reci­ben los tra­ba­ja­do­res dejan a muchas con dota­cio­nes muy míni­mas y la deman­da está lejos de ceder.

Cla­ro que la mayo­ría tenía stock por los bajos nive­les de con­su­mo, pero empie­zan a divi­sar que la cri­sis va para lar­go y quie­ren evi­tar com­pli­ca­cio­nes mayo­res. La idea de máxi­ma de los empre­sa­rios es lograr que decla­ren a la acti­vi­dad «ser­vi­cio esen­cial». Eso les per­mi­ti­ría limi­tar el núme­ro de licen­cias a sus tra­ba­ja­do­res y con­ti­nuar la pro­duc­ción a rit­mo nor­mal.

Cla­ro que des­de el gre­mio hay visio­nes encon­tra­das. Antes del Coro­na­vi­rus ya cues­tio­na­ban a varias de las fir­mas por «rom­per» el Con­ve­nio Colec­ti­vo y dic­tar la poli­fun­cio­na­li­dad de sus emplea­dos para cubrir vacan­tes. Aho­ra, con la deman­da for­ta­le­ci­da, que­da en evi­den­cia la fal­ta de per­so­nal. Creen que los empre­sa­rios uti­li­zan la cri­sis para fle­xi­bi­li­zar toda­vía más a sus ope­ra­rios.

«Los vue­los de repa­tria­ción no son un tema comer­cial, fui­mos a bus­car a los argen­ti­nos que están tra­tan­do de vol­ver»

El líder de los pilo­tos, Pablo Biró, regre­só del vue­lo que tra­jo argen­ti­nos des­de Mia­mi y defen­dió las deci­sio­nes toma­das por la fir­ma en la cri­sis. «Los vue­los de repa­tria­ción no son un tema comer­cial, fui­mos a bus­car a los argen­ti­nos que están tra­tan­do de vol­ver», expli­có

El secre­ta­rio Gene­ral de los pilo­tos, Pablo Biro, con­tó que fue el coman­dan­te del vue­lo que tra­jo a un gru­po de argen­ti­nos de Miam. «Aca­bo de lle­gar a Ezei­za y voy a ais­lar­me por temas de salud de mi fami­lia», expli­có.

En decla­ra­cio­nes a El Des­ta­pe Radio, Biro afir­mó: «Los vue­los de repa­tria­ción no son un tema comer­cial, fui­mos vacíos pero fui­mos a bus­car a los argen­ti­nos que están tra­tan­do de vol­ver».

En ese sen­ti­do, el pilo­to remar­có que «Cuan­do hay que traer a los argen­ti­nos de vuel­ta a casa Aero­lí­neas Argen­ti­nas está pre­sen­te». «Soy pilo­to de Aero­lí­neas y ten­go el cón­dor celes­te y blan­co tatua­do en el cora­zón», agre­gó.

«Mis com­pa­ñe­ros me die­ron la res­pon­sa­bi­li­dad de estar en el sin­di­ca­to y es dolo­ro­so como te tra­tan», espe­ci­fi­có. Y con­tó por qué se subió al pri­mer vue­lo: «Yo no pue­do decir que vamos a bus­car a los argen­ti­nos y no ser el pri­me­ro en subir­me a un avión a bus­car­los».

Ade­más, Biro sub­ra­yó que «Es muy lin­do ver un gobierno que usa las herra­mien­tas de for­ma pre­ven­ti­va».

Res­pec­to de las situa­cio­nes que debie­ron sufrir quie­nes fue­ron par­te de esa comi­ti­va, el tam­bién diri­gen­te de la Corrien­te Fede­ral de Tra­ba­ja­do­res expli­có que «Hay un nivel de ansie­dad muy alto» y que «hay muchos que se pre­sen­tan en el aero­puer­to sin tener pasa­je».

Res­pec­to de las crí­ti­cas de algu­nos repa­tria­dos a los tri­pu­lan­tes por ocu­par asien­tos en Pri­me­ra, Biró con­tó que «La tri­pu­la­ción, para pro­te­ger­nos, nos reser­va­ron la pri­me­ra fila del avión y deja­ron la segun­da libre para no estar cer­ca de otros pasa­je­ros».

Mono­tri­bu­tis­tas piden que les boni­fi­quen los pagos duran­te la emer­gen­cia y les habi­li­ten un segu­ro de des­em­pleo

Ya jun­ta­ron más de 65 mil fir­mas. Recla­man que se boni­fi­quen los pagos duran­te el perío­do de emer­gen­cia y que se pon­ga a dis­po­si­ción un sub­si­dio, en con­cep­to de segu­ro de des­em­pleo para quie­nes no pue­dan fac­tu­rar en ese tiempo.19/03/2020 00:07:00

La emer­gen­cia que se vive en el país pro­duc­to de la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus está impac­tan­do con mucha fuer­za en la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca. El Gobierno lan­zó un con­jun­to de medi­das para ami­no­rar la caí­da, pero des­de el colec­ti­vo «mono­tri­bu­tis­tas orga­ni­za­dos» recla­man que sea aten­di­da su situa­ción.

«Los mono­tri­bu­tis­tas lan­za­mos peti­to­rio que ya tie­ne más de 65 mil fir­mas», le dijo uno de los inte­gran­tes del espa­cio a Info­Gre­mia­les.

«Bus­ca­mos la boni­fi­ca­ción del mono­tri­bu­to duran­te el perío­do de emer­gen­cia y un sub­si­dio, en con­cep­to de segu­ro de des­em­pleo, para aque­llos que no pue­dan tra­ba­jar y fac­tu­rar en ese tiem­po», espe­ci­fi­có.

Los mono­tri­bu­tis­tas ya había enca­ra­do sus pri­me­ras pro­tes­tas este año cuan­do pidie­ron que se die­ra mar­cha atrás con el aumen­to de más del 50% en el tri­bu­to. Inclu­so enca­ra­ron algu­nas nego­cia­cio­nes con fun­cio­na­rios del Gobierno Nacio­nal en ese sen­ti­do.

Tam­bién los pres­ta­do­res de Salud y Edu­ca­ción ele­va­ron la voz. Casi todos ellos son mono­tri­bu­tis­tas y tie­nen serios pro­ble­mas para cobrar sus con­sul­tas.

«Esta­mos en una situa­ción crí­ti­ca ya que logra­mos que la Super­in­ten­den­cia de Ser­vi­cio de Salud cubra las pres­ta­cio­nes de dis­ca­pa­ci­dad, pero que­dan por fue­ra las obras socia­les pro­vin­cia­les o pre­pa­gas que no están regu­la­das en ese para­guas», expli­ca­ron

«La infor­ma­ción que nos lle­ga es que los pres­ta­do­res no cubri­rían los tra­ta­mien­tos en estas dos sema­nas de emer­gen­cia», advir­tie­ron.

«Noso­tros lan­za­mos un peti­to­rio para que se cubran todas las pres­ta­cio­nes por­que cree­mos que no tene­mos que pagar con nues­tros hono­ra­rios y nues­tros ingre­sos estas situa­cio­nes», con­clu­ye­ron.

La UTA advier­te que hay menos pasa­je­ros y harán cum­plir las medi­das anun­cia­das por el Gobierno

El titu­lar de la Unión Tran­via­rios Auto­mo­tor (UTA), Rober­to Fer­nán­dez, dijo hoy que des­de su gre­mio están «com­pro­me­ti­dos con las medi­das» anun­cia­das por el gobierno en mate­ria de trans­por­te, para pre­ve­nir el avan­ce del coro­na­vi­rus, y dijo que des­de ayer se obser­va una «dis­mi­nu­ción impor­tan­te en la can­ti­dad de pasa­je­ros que usa el ser­vi­cio público».19/03/2020 00:02:00

«Esta­mos com­pro­me­ti­dos con las medi­das, nos pare­cen bue­nas y nece­sa­rias, y todos las vamos a hacer cum­plir. Tam­bién vamos a con­tar para esto con la asis­ten­cia de la Poli­cía cuan­do sea nece­sa­rio», dijo Fer­nán­dez, al hablar con FM La Patria­da.

Se refi­rió de esta mane­ra a la reso­lu­ción del gobierno nacio­nal de sus­pen­der has­ta fines de mar­zo los trans­por­tes de lar­ga dis­tan­cia y dis­po­ner que en sub­tes y colec­ti­vos urba­nos los pasa­je­ros via­jen sen­ta­dos.

«Hay mucha con­cien­cia en la gen­te res­pec­to de que­dar­se en sus casas. Ya ayer se vio una dis­mi­nu­ción impor­tan­te en la can­ti­dad de pasa­je­ros», afir­mó el diri­gen­te gre­mial.

En este sen­ti­do, indi­có que las fre­cuen­cias de los colec­ti­vos urba­nos serán nor­ma­les, sal­vo domin­gos y feria­dos, aun­que se cum­pli­rá la reso­lu­ción de que los pasa­je­ros via­jen sen­ta­dos.

«Esto es un esfuer­zo que tene­mos que hacer entre todos», dijo el gre­mia­lis­ta y con­tó que, des­de su sin­di­ca­to, se ofre­ció al gobierno «colo­nias y hote­les sin­di­ca­les, en caso de que se nece­si­ten».

Sobre las medi­das de lim­pie­za que se rea­li­zan en las uni­da­des, expli­có que «los colec­ti­vos son higie­ni­za­dos cuan­do lle­gan a las ter­mi­na­les y hay un gran esfuer­zo de las empre­sas y los tra­ba­ja­do­res del trans­por­te».

Covid-19: La CGT cola­bo­ra con sus hote­les y el Gobierno libe­ra fon­dos de obras socia­les

Este medio­día se lle­vó ade­lan­te un encuen­tro entre fun­cio­na­rios del área Salud del Gobierno nacio­nal, refe­ren­tes de la Con­fe­de­ra­ción Gene­ral del Tra­ba­jo y direc­to­res médi­cos de las obras socia­les sin­di­ca­les en la Super­in­ten­den­cia de Ser­vi­cios de Salud (SSS), para avan­zar en un plan de coor­di­na­ción de tra­ba­jo para afron­tar la cri­sis sani­ta­ria deri­va­da de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

Par­ti­ci­pa­ron de la reunión el pre­si­den­te de la SSS Euge­nio Zana­ri­ni, el secre­ta­rio de Cali­dad en Salud Arnal­do Medi­na (en nom­bre del minis­tro de Salud Ginés Gon­zá­lez Gar­cía), el secre­ta­rio de Acción Social de la CGT José Luis Lin­ge­ri y una vein­te­na de direc­to­res médi­cos de las obras socia­les sin­di­ca­les, entre otros.

Las par­tes se com­pro­me­tie­ron a ela­bo­rar un pro­to­co­lo en el que se for­ma­li­za la ofer­ta por par­te de los gre­mios de sus hote­les en todo el país, para que pue­dan ser uti­li­za­dos como espa­cios de ais­la­mien­to para per­so­nas sos­pe­cho­sas de haber­se con­ta­gia­do, des­com­pri­mien­do el sis­te­ma de salud. Para estos casos, se eva­luó la posi­bi­li­dad de que los sin­di­ca­tos que pon­gan sus ins­ta­la­cio­nes hote­le­ras a dis­po­si­ción pue­dan reci­bir un apor­te esta­tal que se uti­li­za­ría para la com­pra de insu­mos, más un posi­ble apor­te adi­cio­nal de la Super­in­ten­den­cia de Segu­ros de Salud.

El borra­dor del pro­to­co­lo de acuer­do se ana­li­za­ría este vier­nes por la maña­na en una nue­va reunión en el Minis­te­rio de Salud, en el mar­co de un comi­té de cri­sis inte­gra­do por los par­ti­ci­pan­tes del encuen­tro de este jue­ves.

Uno de los prin­ci­pa­les temas tra­ta­dos pasó por las estra­te­gias a apli­car en caso de que se agu­di­ce la tasa de con­ta­gios en nues­tro país. Des­de Salud expli­ca­ron que se está hacien­do un segui­mien­to de los casos con­fir­ma­dos y des­ta­ca­ron que se están toman­do medi­das para anti­ci­par­se a un even­tual cre­ci­mien­to de los afec­ta­dos.

En cuan­to a la nece­sa­ria pro­vi­sión de insu­mos, se pro­pu­so que el Gobierno apli­que una exen­ción de impues­tos adua­ne­ros para faci­li­tar la com­pra de res­pi­ra­do­res y que se eli­mi­nen las actua­les res­tric­cio­nes de homo­lo­ga­ción de los equi­pos.

Duran­te la reunión, des­de la CGT se remar­có la nece­si­dad de que el Gobierno habi­li­te el pago de los 4800 millo­nes de pesos adeu­da­dos a las obras socia­les sin­di­ca­les en con­cep­to de rein­te­gros (un ter­cio de la deu­da total), que serían libe­ra­dos este mes por la SSS, más otros $2200 millo­nes que se apro­ba­rían el pró­xi­mo mes.

El Sena­sa suma a sus pro­fe­sio­na­les al diag­nós­ti­co del Coro­na­vi­rus

El Sena­sa infor­mó, a tra­vés de su cuen­ta de Twit­ter, que sus pro­fe­sio­na­les del labo­ra­to­rio en Mar­tí­nez se encuen­tran a dis­po­si­ción «para ampliar la red de diag­nós­ti­co que la Argen­ti­na requie­re por el Coro­na­vi­rus». El orga­nis­mo seña­ló que estos tra­ba­ja­do­res «serán capa­ci­ta­dos por el Ins­ti­tu­to Mal­brán».

#COVID19argentina

El Sena­sa suma a los pro­fe­sio­na­les de su labo­ra­to­rio en Mar­tí­nez para ampliar la red de diag­nós­ti­co que la Argen­ti­na requie­re por el #Coro­na­vi­rus. A par­tir de maña­na serán capa­ci­ta­dos por @ANLIS_Malbran. #AlVi­rus­Lo­Fre­na­mo­sEn­tre­To­dos

Con rela­ción al Mal­brán, el Gobierno con­fir­mó una modi­fi­ca­ción del pre­su­pues­to nacio­nal para auto­ri­zar 1500 millo­nes de pesos extra para el ins­ti­tu­to. La deci­sión se con­fir­mó este jue­ves al publi­car­se la Reso­lu­ción Admi­nis­tra­ti­va 403⁄ 2020 del Minis­te­rio de Salud en el Bole­tín Ofi­cial. El tex­to esta­ble­ce: “Resul­ta nece­sa­rio modi­fi­car el pre­su­pues­to vigen­te del Minis­te­rio de Salud y de la Admi­nis­tra­ción Nacio­nal de Labo­ra­to­rios e Ins­ti­tu­tos de Salud ‘Dr. G. Mal­brán’, orga­nis­mo des­cen­tra­li­za­do actuan­te en la órbi­ta del cita­do Minis­te­rio, incre­men­tan­do las asig­na­cio­nes corrien­tes y de capi­tal des­ti­na­das a la aten­ción de las accio­nes diri­gi­das a la detec­ción y pre­ven­ción del Coro­na­vi­rus Covid-19”.

Según se deta­lló, la amplia­ción de pre­su­pues­to “resul­ta nece­sa­ria la com­pra de equi­pos de pro­tec­ción per­so­nal, equi­pa­mien­to de labo­ra­to­rio y equi­pa­mien­to tec­no­ló­gi­co para la aten­ción en esta­ble­ci­mien­tos con inter­na­ción”. Por el momen­to los casos con­fir­ma­dos en nues­tro país son 97, inclu­yen­do e situa­cio­nes fata­les.

Si bien el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez anti­ci­pó la aper­tu­ra de cen­tros de aná­li­sis en dis­tin­tas pro­vin­cias, por el momen­to el Mal­brán es el úni­co ins­ti­tu­to encar­ga­do del tema, pro­ce­san­do más de cien mues­tras por día. Según ase­gu­ran des­de la ins­ti­tu­ción, más allá de la sobre­car­ga de tra­ba­jo, se está logran­do pro­ce­sar todas las mues­tras que lle­gan. Los resul­ta­dos de los aná­li­sis pue­den demo­rar entre 24 y 48 horas.

«El mejor reco­no­ci­mien­to que le pue­den hacer a los enfer­me­ros es su pase a plan­ta»

Una de las tareas lla­ma­das “esen­cia­les”, es la sani­ta­ria, que lle­van ade­lan­te miles de enfer­me­ros y equi­pos médi­cos en cada uno de los cen­tro de salud de la Argen­ti­na. Al res­pec­to, habla­mos con Angé­li­ca Bri­tez, enfer­me­ra del Hos­pi­tal Posa­das, quien con­fir­mó a Esta­do de Aler­ta Radio, que fue “una de las enfer­me­ras des­pe­di­das en la era Macri en 2018” y que con­si­guió la rein­cor­po­ra­ción en el mes de mar­zo de 2020.

Al aire, Angé­li­ca seña­ló que han vivi­do otras situa­cio­nes crí­ti­cas en su acti­vi­dad como “el H1N1, don­de el hos­pi­tal fue un bas­tión impor­tan­te que esta­ba vara­do por la fal­ta de médi­cos, enfer­me­ros, com­pa­ñe­ros enfer­mos, y hemos teni­do que cum­plir con dos tur­nos para rea­li­zar las tareas”.

En cuan­to a la situa­ción en la que se encuen­tra el sis­te­ma de salud fren­te a la pan­de­mia hoy, seña­ló que “es pre­ca­ria la can­ti­dad de insu­mos en el hos­pi­tal” y “acu­só” de aban­dono del hos­pi­tal “al gobierno ante­rior”, don­de la mayor par­te del per­so­nal está «con­tra­ta­do».

Res­pec­to a la tarea titá­ni­ca que están rea­li­zan­do fren­te a este fla­ge­lo que tie­ne al mun­do en vilo seña­ló que “un reco­no­ci­mien­to impor­tan­te sería el eco­nó­mi­co pero tam­bién que nos pasa­ran a plan­ta para dar­nos mayor segu­ri­dad labo­ral y que nues­tro tra­ba­jo sea reco­no­ci­do”.

SALUD

Sin patrón ni espe­cu­la­ción: labo­ra­to­rio recu­pe­ra­do fabri­ca­rá alcohol en gel

La coope­ra­ti­va Far­ma­coop sur­gió a fines de 2018 tras la quie­bra del ex labo­ra­to­rio Roux Oce­fa. Hoy sus tra­ba­ja­do­res deci­die­ron pro­du­cir este insu­mo bási­co para com­ba­tir la pan­de­mia de coro­na­vi­rus y, al mis­mo tiem­po, la espe­cu­la­ción: “es momen­to de que todos demos una mano”.

Redac­ción Canal Abier­to | Far­ma­coop es una coope­ra­ti­va que sur­gió tras la quie­bra, a fines de 2018, del ex labo­ra­to­rio Roux Oce­fa. Fren­te al vacia­mien­to de la empre­sa por par­te de la patro­nal, 100 de los más de 400 des­pe­di­dos (far­ma­céu­ti­cos, inge­nie­ros y demás pro­fe­sio­na­les) enca­ra­ron una pelea para con­ser­var sus fuen­tes labo­ra­les .

“Esta sema­na ter­mi­ná­ba­mos de habi­li­tar una par­te del equi­pa­mien­to para fabri­car otro tipo de medi­ca­men­tos, pero deci­di­mos hablar con la ANMAT para apla­zar la ins­pec­ción y así poder re direc­cio­nar nues­tros esfuer­zos en algo que la gen­te está nece­si­tan­do con mas urgen­cia”, cuen­ta Bruno Di Mau­ro, pre­si­den­te de la coope­ra­ti­va.

#Far­ma­Coop, el pri­mer labo­ra­to­rio recu­pe­ra­do por sus tra­ba­ja­do­res en el mun­do, fabri­ca­rá #Alcoho­lEn­Gel para la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires.

#Far­ma­Coop, el pri­mer labo­ra­to­rio recu­pe­ra­do por sus tra­ba­ja­do­res en el mun­do, fabri­ca­rá #Alcoho­lEn­Gel para la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires.

«Mien­tras muchas empre­sas espe­cu­lan con los pre­cios, noso­tros como tra­ba­ja­do­res vamos a dar una mano», sos­tie­ne Bruno Di Mau­ro.

Por estos días, con­se­guir alcohol en gel no sólo pare­ce una misión impo­si­ble, sino suma­men­te cos­to­so. Es que, como sue­le ocu­rrir en estos casos, a mayor deman­da… espe­cu­la­ción y remar­ca­ción. El tema lle­gó inclu­so a oídos del pro­pio Pre­si­den­te, quien orde­nó retro­traer los pre­cios al 15 de febre­ro y man­te­ner­los duran­te 90 días.

“No voy a tole­rar que unos píca­ros nos tomen por bobos; el ries­go de los argen­ti­nos no pue­de ser nego­cio para nadie”, lan­zó Alber­to Fer­nán­dez.

Bruno Di Mau­ro, pre­si­den­te de la coope­ra­ti­va Far­ma­coop

“Ante esta situa­ción creí­mos impor­tan­te poner nues­tro esfuer­zo en dar una mano y adap­ta­mos una línea de pro­duc­ción que ante­rior­men­te era para cre­mas y pro­du­cir alcohol en gel”, expli­ca Di Mau­ro. “Vimos que muchos empre­sa­rios empe­za­ron a espe­cu­lar para sacar pro­ve­cho de la cri­sis. Como labu­ran­tes sen­ti­mos la nece­si­dad de dar una mano y ayu­dar”.

Según el estu­dio que reali­zó la coope­ra­ti­va, el cos­to de pro­duc­ción (sin con­tar mate­ria pri­ma, insu­mos ni enva­se) por uni­dad (250 ml) sería de $14,95. “Si sumas los cos­tos, no caben dudas de que sería mucho mas bara­to que lo que se está ven­dien­do en la actua­li­dad”, deta­lla.