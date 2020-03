Argentina. Coronavirus. El gobierno de China ayudará a Argentina/ “Todo es por ahora, mañana puede cambiar lo que sabemos”/ El Gobierno construirá 8 hospitales modulares

Resu­men Latinoamericano*/ 18 de mar­zo 2020 . — — — — –

El gobierno de Chi­na ayu­da­rá a Argen­ti­na por el Coro­na­vi­rus

Alber­to Fer­nán­dez y el emba­ja­dor de Chi­na, Zou Xiao­li acor­da­ron las dona­cio­nes de insu­mos médi­cos y se habló de inver­sio­nes futu­ras.

Alber­to Fer­nán­dez reci­bió ayer en Oli­vos al emba­ja­dor de Chi­na, Zou Xiao­li y acor­da­ron que Argen­ti­na reci­bi­rá impor­tan­tes dona­cio­nes para enfren­tar la pan­de­mia del Coro­na­vi­rus.

El Pre­si­den­te agra­de­ció el ges­to de la car­ta emi­ti­da por Xiao­li del pasa­do 11 de mar­zo, en la que se des­ta­ca­ron los “cam­bios favo­ra­bles en la pre­ven­ción y con­trol de la pan­de­mia en Argen­ti­na», y tam­bién se anti­ci­pó la ayu­da que Chi­na brin­da­ría al país. “La Argen­ti­na pue­de bene­fi­ciar­se de esta moda­li­dad de coope­ra­ción en vir­tud de los estre­chos víncu­los”, ase­gu­ró el emba­ja­dor chino.

Has­ta aho­ra, Chi­na envió este tipo de ayu­da a Corea del Sur, Ita­lia, Irán, Sri Lan­ka, Irak y Japón. Y la diplo­ma­cia chi­na ya dijo que “la Argen­ti­na pue­de bene­fi­ciar­se de esta moda­li­dad de coope­ra­ción en vir­tud de los estre­chos víncu­los”.

La car­ta de Xi Jin­ping a Alber­to Fer­nán­dez

Esta dis­po­si­ción de Chi­na de man­te­ner víncu­los más estre­chos con la Argen­ti­na y poten­ciar su ayu­da en estos momen­tos de cri­sis sani­ta­ria que­dó refle­ja­da en una car­ta que le envió el pre­si­den­te Xi Jin­ping a Alber­to Fer­nán­dez el 11 de mar­zo pasa­do.

En la misi­va del pre­si­den­te chino a Fer­nán­dez, a la cual tuvo acce­so Info­bae, el jefe de Esta­do del país don­de se ini­ció el coro­na­vi­rus expre­só que “en la actua­li­dad, gra­cias al esfuer­zo man­co­mu­na­do de toda la nación chi­na, se han regis­tra­do cam­bios favo­ra­bles en la situa­ción de la pre­ven­ción y el con­trol sobre esta emer­gen­cia sani­ta­ria públi­ca. Tene­mos la con­fian­za, la capa­ci­dad y la segu­ri­dad de ganar esta bata­lla”. Has­ta aho­ra se des­co­no­cían en deta­lle los avan­ces de Chi­na en la lucha con­tra el coro­na­vi­rus. Se sabe que hay más de 3.000 muer­tos aun­que la infor­ma­ción com­ple­ta está estric­ta­men­te con­tro­la­da por el régi­men de Xi y exis­te una fuer­te cen­su­ra por par­te del gobierno.

La misi­va de Xi Jin­ping a Fer­nán­dez es, en rigor, una res­pues­ta y agra­de­ci­mien­to al pre­si­den­te argen­tino, quien había envia­do un men­sa­je de apo­yo y preo­cu­pa­ción en enero pasa­do cuan­do esta­lló la epi­de­mia en el esta­do chino de Wuhan.

“En medio de la ardua lucha de Chi­na con­tra la epi­de­mia cau­sa­da por el nue­vo coro­na­vi­rus (COVID-19), Su Exce­len­cia me envió una car­ta de soli­da­ri­dad, sím­bo­lo del ele­va­do nivel de las rela­cio­nes Chi­na-Argen­ti­na y el sin­ce­ro afec­to entre nues­tros pue­blos, por lo que qui­sie­ra expre­sar­le, en nom­bre del Gobierno y pue­blo de Chi­na, así como en el mío pro­pio, nues­tro sin­ce­ro agra­de­ci­mien­to a Su Exce­len­cia, y por su digno con­duc­to, al Gobierno y pue­blo de Argen­ti­na”, sos­tu­vo Xi Jin­ping en su car­ta.

A la vez, el pre­si­den­te de Chi­na dijo que “a la luz de los prin­ci­pios de aper­tu­ra, trans­pa­ren­cia y res­pon­sa­bi­li­dad, la par­te chi­na vie­ne lle­van­do ade­lan­te la coope­ra­ción con la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud y la comu­ni­dad inter­na­cio­nal, con la mejor dis­po­si­ción de seguir garan­ti­zan­do la vida y la salud de los ciu­da­da­nos argen­ti­nos en Chi­na”.

No es el úni­co men­sa­je de alien­to de Xi Jin­ping a su par argen­tino. Tam­bién Xi atri­bu­yó una “alta impor­tan­cia al desa­rro­llo de nues­tras vin­cu­la­cio­nes” y se mos­tró dis­pues­to a “ele­var la Aso­cia­ción Estra­té­gi­ca Inte­gral Chi­na-Argen­ti­na a un nue­vo esca­lón en bene­fi­cio de nues­tro paí­ses y pue­blos”. Este no es un dato menor: Chi­na man­tie­ne rela­cio­nes bila­te­ra­les con gran par­te del mun­do pero divi­de a estas en nive­les de acer­ca­mien­to y coope­ra­ción.

En el caso de las rela­cio­nes actua­les de Chi­na y Argen­ti­na se encuen­tran en eta­pa de “aso­cia­ción estra­té­gi­ca inte­gral”. En Lati­noa­mé­ri­ca, sólo Bra­sil, Méxi­co, Perú y Vene­zue­la tie­nen este esta­men­to. Pero la pro­pues­ta de Xi Jin­ping podría ser ele­var este esta­tus actual a “aso­cia­ción coope­ra­ti­va estra­té­gi­ca” o “aso­cia­ción de cola­bo­ra­ción estra­té­gi­ca inte­gral”, que son dos esta­men­tos supe­rio­res de vin­cu­la­ción, y ello impli­ca­ría mayo­res bene­fi­cios mutuos. Tam­bién ese nue­vo esta­tus de rela­cio­nes bila­te­ra­les impli­ca­rá mayor trans­fe­ren­cia de tec­no­lo­gía y coope­ra­ción en defen­sa y cien­cia.

“Todo es por aho­ra, maña­na pue­de cam­biar lo que sabe­mos del coro­na­vi­rus”

El Des­ta­pe con­ver­só con Juan Manuel Car­ba­lle­da, inves­ti­ga­dor del CONICET, docen­te de la Uni­ver­si­dad de de Bue­nos Aires y espe­cia­lis­ta en viro­lo­gía del Labo­ra­to­rio de Virus Emer­gen­tes de la Uni­ver­si­dad Nacio­nal de Quil­mes.

La pan­de­mia de un tipo de coro­na­vi­rus, el COVID-19, gene­ró a su vez lo que se cono­ce como desin­fo­de­mia, defi­ni­da como la «pro­pa­ga­ción de una enfer­me­dad faci­li­ta­da por des­in­for­ma­ción viral» en un recien­te artícu­lo de El Gato y la Caja. Coro­na­vi­rus pasó a inte­grar el voca­bu­la­rio de millo­nes de per­so­nas a la fuer­za, pero que es cono­ci­da por los exper­tos en virus hace tiem­po. El Des­ta­pe con­ver­só con Juan Manuel Car­ba­lle­da, exper­to en virus, docen­tes de la Uni­ver­si­dad de Bue­nos Aires e inves­ti­ga­dor del Coni­cet, para ana­li­zar los orí­ge­nes de esta pan­de­mia, las medi­das que tomó el Gobierno argen­tino, los apren­di­za­jes que brin­dan las expe­rien­cias de otros paí­ses y las expec­ta­ti­vas que pue­den tener­se sobre una pron­ta vacu­na.

¿Qué es el coro­na­vi­rus?

El coro­na­vi­rus es un virus. Los virus son orga­nis­mos recon­tra chi­qui­tos, que para ver­los nece­si­ta­mos micros­có­pi­cos elec­tró­ni­cos, que su ciclo de repli­ca­ción lo hacen obli­ga­da­men­te den­tro de célu­las vivas. Un virus tie­ne que ingre­sar a una célu­la, gober­nar todo su sis­te­ma, para gene­rar más copias del virus y nue­vos virus salen de esas célu­las para infec­tar a otras. Se los agru­pa en fami­lias, simi­lar a como se agru­pan al res­to de los orga­nis­mos, y son muy dife­ren­tes entre sí. Coro­na­vi­rus es una fami­lia de virus, hay muchí­si­mos ya des­crip­tos. Muchos son de mur­cié­la­gos, de came­llos, de otras espe­cies. Con este últi­mo hay 7 coro­na­vi­rus que cau­san enfer­me­da­des en huma­nos. Se sabía que podía pasar esto, que coro­na­vi­rus que son de un ani­mal adqui­rie­ran la capa­ci­dad de repli­car­se en seres huma­nos.

¿Has­ta aho­ra había 7 coro­na­vi­rus que podían afec­tar a seres huma­nos?

Había 6 y con este nue­vo son 7 los que que repli­can en huma­nos. La fami­lia ente­ra tie­ne cin­cuen­ta y pico. Esos 6 ante­rio­res eran muy poco cono­ci­dos y no muy impo­ra­tan­tes sal­vo SARS y MERS, que fue­ron dos coro­na­vi­rus emer­gen­tes. SARS en 2002 y MERS en 2013. Esos dos tam­bién adqui­rie­ron la capa­ci­dad de sal­tar a huma­nos.

De los 7 que pue­den sal­tar a los seres huma­nos, ¿ya exis­te vacu­na?

No. Los que no son SARS y MERS ape­nas se sabía de su exis­ten­cia. Son muy pocos casos. Y SARS y MERS tie­nen can­di­da­tos vacu­na­les pero nin­guno se licen­ció por­que des­apa­re­cie­ron. Así como apa­re­cie­ron, des­apa­re­cie­ron. SARS en 2002 lle­gó a 6.000 casos y des­de 2004 no se repor­ta nin­gún caso y con MERS pasó algo pare­ci­do. Enton­ces los can­di­da­tos vacu­na­les deja­ron de ser intere­san­tes para la indus­tria. Los virus pue­den sal­tar a los huma­nos por­que su maqui­na­ria come­te erro­res y eso le indu­ce muta­cio­nes. La mayo­ría de las muta­cio­nes no le sir­ven para nada. Pero a veces les pue­de dar una carac­te­rís­ti­ca nue­va y, al pare­cer, lo que pasó aho­ra es que le dio la capa­ci­dad de repli­car en huma­nos.

¿Esto se podía pre­ver?

Más o menos. Era pro­ba­ble que ocu­rra un sal­to de un coro­na­vi­rus a huma­nos. Eso siem­pre se supu­so y hubo dos casos ante­rio­res. Se sabía que podía pasar, no se sabía cuan­do ni don­de. Pero el hecho de estar cer­ca de ani­ma­les vivos o los cam­bios que se gene­ran en las pobla­cio­nes nos deja en una rela­ción más ínti­ma con ani­ma­les vivos. Y ahí es lo que fal­ta­ba, por­que el virus pri­me­ro tie­ne que adqui­rir la capa­ci­dad de sal­tar y lue­go se tie­ne que encon­trar con un humano.

¿Los ani­ma­les domés­ti­cos lo trans­mi­ten?

Por aho­ra se vio que no. Los perros este coro­na­vi­rus no lo pue­den trans­mi­tir. La evi­den­cia, por aho­ra, dice que no se trans­mi­te con mas­co­tas. Lo que pasa es que ante un virus nue­vo empe­zás de cero, no se tie­ne idea de nada. Has­ta prin­ci­pios de febre­ro esta situa­ción era cir­cuns­crip­ta a Chi­na, la posi­bi­li­dad de que lle­gue a nues­tro país era bají­si­ma o ínfi­ma, y eso pen­sa­ban todos los paí­ses del mun­do. Y de repen­te, en poco tiem­po explo­tó y des­de el 15 de mar­zo ya hay más casos fue­ra de Chi­na que en Chi­na. Eso es un hito intere­san­tí­si­mo. No sabe­mos bien como se trans­mi­te, en ani­ma­les tam­po­co, y no sabe­mos tam­bién qué cau­sa en ani­ma­les. Al pare­cer, este virus es muy simi­lar a coro­na­vi­rus des­crip­tos de mur­cié­la­gos, asi que por aho­ra supo­ne­mos eso. Por aho­ra.

¿Cuan­do se pue­de tar­dar en encon­trar una vacu­na o algo que fren­te el virus en tér­mi­nos quí­mi­cos?

Es difí­cil hacer esti­ma­cio­nes por­que cada virus tie­ne una com­pli­ca­ción dis­tin­ta en gene­rar vacu­nas. El caso más emble­má­ti­co es el HIV: se des­cu­brió en los ‘80 y toda­vía no tene­mos vacu­na. Si no hay com­pli­ca­cio­nes, en 2 años podría­mos tener una vacu­na. Pero para lle­gar a una vacu­na hay que cubrir cier­tos pasos que no se pue­den sal­tear. Y el últi­mo de todos es ver si la vacu­na jus­ta­men­te fun­cio­na. Y muchas veces eso no se sabe has­ta el momen­to de libe­rar la vacu­na. Por ejem­plo, el den­gue tie­ne una vacu­na licen­cia­da hace 2 años que pasó por todo el pro­ce­so: inves­ti­ga­ción en célu­las, en ani­ma­les, en peque­ñas pobla­cio­nes, en gran­des pobla­cio­nes. Pare­cía que esta­ba todo bien, la libe­ra­ron y demos­tró no ser muy efec­ti­va. Y por eso es una vacu­na que no se apli­ca en la mayor par­te de los paí­ses. Hay algu­nos can­di­da­tos que apa­re­cie­ron pero son vacu­nas de nue­va gene­ra­ción, que toda­vía no demos­tra­ron ser efec­ti­vos. Son poten­cia­les.

Enton­ces, sin sonar des­alen­ta­dor, todas las noti­cias don­de cir­cu­la que algún país ya tie­ne la vacu­na no son cier­tas

Oja­lá. Pero lo que más apa­re­ce, que la publi­có Info­bae, es una star­tup que se lla­ma Moder­na que lo que tie­ne no es una vacu­na. Es un desa­rro­llo, es como una vacu­na de nue­va gene­ra­ción. Esa empre­sa tie­ne 3 vacu­nas en fase de inves­ti­ga­ción para otros virus y un tumor, pero en recon­tra fase de inves­ti­ga­ción. No se sabe si eso va a fun­cio­nar. Hay miles de estra­te­gias de vacu­nas de nue­va gene­ra­ción que pare­cía que iban a sal­var a la huma­ni­dad y al final no ter­mi­na­ron fun­cio­nan­do. Hay muchas noti­cias pero yo no sería tan opti­mis­ta. Lo que sí pue­de ir más rápi­do es un estra­te­gia quí­mi­ca para com­ba­tir­lo. Cuan­do des­cu­bri­mos un virus, una de las pri­me­ras cosas que nece­si­ta­mos hacer es cul­ti­var­lo en labo­ra­to­rio. Una vez que tene­mos estos cul­ti­vos es posi­ble tirar­le con todos los anti­vi­ra­les que tene­mos y vemos si alguno fun­cio­na. Y lue­go se pue­de empe­zar a pro­bar en huma­nos, ya que son cosas que ya se licen­cia­ron. Eso sí pue­de estar dis­po­ni­ble en cues­tión de meses. Pero habla­mos de meses, no sema­nas.

Enton­ces, mien­tras esto se inves­ti­ga, la úni­ca res­pues­ta es el ais­la­mien­to.

Total­men­te. Ais­la­mien­to y com­ba­tir los sín­to­mas y las com­pli­ca­cio­nes que pue­da gene­rar que se sabe que son res­pi­ra­to­rias.

¿Te pare­cen indi­ca­das las medi­das que tomó el Gobierno?

Si. Me pare­ce que están bien por­que esta­mos en una fase tran­qui­la. No tene­mos, por aho­ra, cir­cu­la­ción comu­ni­ta­ria en el país y es el momen­to para bajar la cir­cu­la­ción para ver si pode­mos ganar tiem­po has­ta que empie­ce la cir­cu­la­ción comu­ni­ta­ria. Ese tiem­po son días gana­dos. Días que per­mi­ten al Ins­ti­tu­to Mal­brán gene­rar un sis­te­ma de diag­nós­ti­co, ir equi­pan­do salas de emer­gen­cia en todo el país. Even­tual­men­te el virus va a cir­cu­lar pero la idea es que eso pase lo más tar­de posi­ble. Cada día que se decla­ra la no cir­cu­la­ción autóc­to­na es un día gana­do para el sis­te­ma de salud que va a estar muy pre­sio­na­do cuan­do empie­ce a cir­cu­lar el virus.

¿De que nos sir­ve que haya lle­ga­do más tar­de a la Argen­ti­na? ¿Qué apren­di­za­jes se toman de Chi­na, Espa­ña, Ita­lia, Fran­cia?

Hay paí­ses que no hicie­ron nada, como Ita­lia, y se les colap­só y tuvie­ron un cre­ci­mien­to expo­nen­cial. Recién aho­ra están apla­nan­do en Ita­lia la cur­va de con­tac­to con medi­das recon­tra extre­mas, pero ellos empe­za­ron tar­de. Lo mis­mo Espa­ña y Fran­cia. Corea lo que hizo fue tomar medi­das rapi­dí­si­mo, hacer mucho diag­nós­ti­co, y fue­ron los pri­me­ros que con­tro­la­ron la cur­va. Igual que en Tai­wan. De Tai­wan se habla muy poco por­que no es par­te de la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud. Pero ellos tam­bién, muy rápi­da­men­te, empe­za­ron antes que nadie a tomar medi­das de res­trin­gir la cir­cu­la­ción. Son muy seve­ros en esas cosas. Tai­wan tie­ne 200 casos, es prác­tia­men­te nula la cir­cu­la­ción del virus a pesar de estar al lado de Chi­na. Vien­do lo que pasa en otros paí­ses vemos qué pasa cuan­do tomás medi­das tar­de y que pasa cuan­do tomás medi­das tem­prano. Tomar medi­das tem­prano es lo mejor que pode­mos hacer.

La cla­ve pare­ce que es la dis­ci­pli­na, que se cum­pla el ais­la­mien­to.

Si, total­men­te.

El otro pro­ble­ma que tene­mos acá es el ais­la­mien­to en vivien­das pre­ca­rias.

Segu­ro lo sea. Pero en este pri­mer paque­te de medi­das se está tra­tan­do de mini­mi­zar. No esta­mos en una situa­ción de ais­la­mien­to total, esta­mos bajan­do la cir­cu­la­ción. Pero segu­ra­men­te será com­pli­ca­do en caso de tener que tomar medi­das más extre­mas.

¿Se pue­de com­pa­rar esta pan­de­mia de coro­na­vi­rus con algu­na otra a nivel his­tó­ri­co?

Es la pri­me­ra vez que un coro­na­vi­rus gene­ra una pan­de­ma y se dis­per­sa de esta mane­ra. No hay nin­gún ante­ce­den­te y por eso tam­bién fue tan entor­pe­ci­do el comien­zo. Esto de decir, has­ta media­dos de febre­ro, que era algo de Chi­na y que des­pués explo­ta­ran los casos expo­nen­cial­men­te, es por­que no se espe­ra­ba un coro­na­vi­rus pan­dé­mi­co de esta mane­ra. Eso dijo la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud el día que decla­ra­ron la pan­de­mia. Es la pri­me­ra vez que nos enfren­ta­mos a un coro­na­vi­rus pan­dé­mi­co.

¿Hubo algún otro virus que gene­ra­ra algo simi­lar?

Todos los años tene­mos pan­de­mia de gri­pe. Pero de esa sabe­mos hacer vacu­nas que fun­cio­nan rela­ti­va­men­te bien. En estos momen­tos cir­cu­lan virus de gri­pe no tan agre­si­vos como hemos vis­to en la his­to­ria. Al prin­ci­pio muchos decían que esto es pare­ci­do a la gri­pe y no es tan gra­ve. Pare­ci­do a la gri­pe no quie­ro que sea. La gri­pe es jodi­dí­si­ma. Es el segun­do virus que más huma­nos mató des­pués de la virue­la. No quie­ro tener otra gri­pe, para nada. Tam­bién está el HIV, que fue una pan­de­mia de un virus emer­gen­te que fue muy difí­cil de con­tro­lar. En ese momen­to empe­za­mos muy mal con el HIV y lo pri­me­ro que pasó, que fue espan­to­so, fue la estig­ma­ti­za­ción. Como se pen­sa­ba que se trans­mi­tía por homo­se­xua­les de San Fran­cis­co el res­to del mun­do creía que no les iba a pasar. Y eso fue tre­men­do para el ini­cio de la pan­de­mia que aún no pudi­mos con­tro­lar. En este caso, el coro­na­vi­rus, la idea de que nos pue­de pasar a todos, que todos somos vul­ne­ra­bles, nos hace más cons­cien­tes.

Todo es “por aho­ra”, ¿no?

Todo es por aho­ra. Maña­na pue­de cam­biar lo que sabe­mos del coro­na­vi­rus.

Para «ampliar y for­ta­le­cer la red sani­ta­ria en la Argen­ti­na»

Coro­na­vi­rus: el Gobierno cons­trui­rá 8 hos­pi­ta­les modu­la­res

El minis­tro de Obras Públi­cas, Gabriel Kato­po­dis, anun­ció que los módu­los de emer­gen­cia sani­ta­ria se cons­trui­rán en el conur­bano bonae­ren­se y en el inte­rior del país. Tam­bién con­fir­mó que se abri­rán los hos­pi­ta­les cons­trui­dos en las loca­li­da­des de Rafael Cas­ti­llo y Gre­go­rio De Lafe­rre­re, en La Matan­za.



El minis­tro de Obras Públi­cas, Gabriel Kato­po­dis, anun­ció des­de la Casa Rosa­da la cons­truc­ción de 8 hos­pi­ta­les modu­la­res de emer­gen­cia, que serán ins­ta­la­dos en el inte­rior del país y el Conur­bano bonae­ren­se. Ade­más, el minis­tro ade­lan­tó que el gobierno nacio­nal abri­rá los hos­pi­ta­les cons­trui­dos en las loca­li­da­des de Rafael Cas­ti­llo y Gre­go­rio De Lafe­rre­re, ambos en el par­ti­do de La Matan­za, que «per­ma­ne­cie­ron cerra­dos los últi­mos cua­tro años».

Kato­po­dis seña­ló que el plan de obras, por 1.040 millo­nes, se rea­li­za en coor­di­na­ción con el Minis­te­rio de Salud con el obje­ti­vo de «ampliar y for­ta­le­cer la red sani­ta­ria en la Argen­ti­na» y par­ti­cu­lar­men­te incre­men­tar el núme­ro de camas de inter­na­ción. «Jun­to al esfuer­zo de gober­na­do­res e inten­den­tes para gene­rar más espa­cios de con­ten­ción», agre­gó.

El plan anun­cia­do por Kato­po­dis con­tem­pla:

*Cons­truc­ción de 8 módu­los de emer­gen­cia para aten­ción de per­so­nas con nece­si­dad de tera­pia inten­si­va e inter­me­dia.

*Cada hos­pi­tal con­ta­rá con 24 camas de tera­pia inten­si­va y 46 de inter­na­ción, y un equi­po de 100 tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de la salud.

*Sig­ni­fi­ca­rán un incre­men­to de 560 camas de inter­na­ción.

*3 en el inte­rior del país. En Resis­ten­cia (Cha­co) Gran Cór­do­ba y Gran Rosa­rio.

*5 en Conur­bano bonae­ren­se. En las loca­li­da­des de Flo­ren­cio Vare­la, Quil­mes, Tres de Febre­ro, Hur­ling­ham y Moreno.

Los hos­pi­ta­les que Cam­bie­mos no inau­gu­ró

A esas obras se le suman la aper­tu­ra de los dos hos­pi­ta­les de La Matan­za, nun­ca inau­gu­ra­dos por la ges­tión de Cam­bie­mos, que se irán abrien­do nave por nave, a medi­da que avan­ce la obra.

«No con­ce­bi­mos que estos dos hos­pi­ta­les en los últi­mos cua­tro años se hayan man­te­ni­do con las puer­tas cerra­das. Ayer sobre­vo­la­mos las ins­ta­la­cio­nes con el pre­si­den­te y me enco­men­dó la aper­tu­ra», rela­tó el minis­tro y con­si­de­ró que el hos­pi­tal ubi­ca­do en Rafael Cas­ti­llo será el que se abri­rá en un pla­zo más bre­ve.

Medi­das para ampliar la aten­ción sani­ta­ria

La medi­da anun­cia­da por Kato­po­dis se suma al fon­do espe­cial de 1700 millo­nes de pesos crea­do por el Gobierno la sema­na pasa­da para enfren­tar la pan­de­mia, des­ti­na­do a la com­pra de mate­ria­les para rea­li­zar los tes­teos y com­pras de res­pi­ra­do­res.

En tan­to, el minis­tro de Pro­duc­ción, Matías Kul­fas, ade­lan­tó ayer que se dará res­pal­do eco­nó­mi­co a los equi­pos de inves­ti­ga­ción abo­ca­dos en la pro­duc­ción de medi­ca­men­tos y equi­pos sani­ta­rios que cola­bo­ran con el tra­ta­mien­to de la pan­de­mia, al mis­mo tiem­po, que se con­tro­la­rán las expor­ta­cio­nes de la empre­sas pro­duc­to­ras de tec­no­lo­gía sani­ta­ria para ase­gu­rar el abas­te­ci­mien­to local.

Por su par­te, el Minis­te­rio de Turis­mo emi­tió ayer una reso­lu­ción en la que orde­nó la prohi­bi­ción de alo­ja­mien­to para ciu­da­da­nos argen­ti­nos en hote­les, has­ta el 31 de mar­zo, para dejar esas pla­za habi­li­ta­das para sólo a ciu­da­da­nos extran­je­ros no resi­den­tes en Argen­ti­na, así como a aque­llos que se encuen­tren en ais­la­mien­to obli­ga­to­rio en el mar­co de las medi­das adop­ta­das para miti­gar el avan­ce del coro­na­vi­rus.