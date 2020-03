Cuba. Pasajera del crucero británico agradece la solidaridad del pueblo cubano (video)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, corres­pon­sa­lía en Cuba, 17 de mar­zo de 2020

Las amis­ta­des cuba­nas de Ant­hea Guth­rie, una de las pasa­je­ras del cru­ce­ro que pidió asi­lo en Cuba, y se comu­ni­có a tra­vés de face­book para agra­de­cer el ges­to de inmen­sa soli­da­ri­dad del gobierno cubano.

Ant­hea Guth­rie es una de las cru­ce­ris­tas a bor­do del MS Brae­mar, uno de los cin­co buques cru­ce­ros que aho­ra mis­mo están vara­dos en alta­mar pidien­do auxi­lio y que se les per­mi­ta anclar en algún puer­to de la región.

Cuba ha acce­di­do a la peti­ción, por lo que se espe­ra su pron­to arri­bo a tie­rra cuba­na para reci­bir aten­ción y pre­pa­rar un regre­so segu­ro a su país, Gran Bre­ta­ña. En el buque hay por lo menos cin­co casos con­fir­ma­dos de coro­na­vi­rus, y estu­vo deses­pe­ra­da­men­te bus­can­do dón­de des­em­bar­car lue­go que se le nega­ra acce­so a múl­ti­ples puer­tos en el Cari­be.

Lue­go de cono­cer la noti­cia este 16 de mar­zo de que arri­ba­rían a sue­lo cubano y esta­rían a sal­vo, Ant­hea Guth­rie escri­bió agra­de­ci­da por el ges­to de la Isla soli­da­ria. Un alu­vión de men­sa­jes ha com­par­ti­do des­de su muro en Face­book con varias per­so­nas que des­de Cuba se comu­ni­ca­ron con ella.

La bri­tá­ni­ca pidió al mun­do levan­tar una copa por Cuba, tras tan­to men­sa­je de alien­to del pue­blo cubano, que le ase­gu­ra que esta­rá bien en la Isla. Recor­dó que cuan­do nin­gún país per­mi­tió des­em­bar­car en sus cos­tas al cru­ce­ro bri­tá­ni­co MS Brae­mar, a pedi­do de Gran Bre­ta­ña e Irlan­da del Nor­te, y lue­go de estar vara­do duran­te varios días fren­te a Baha­mas, fue Cuba la que dio el per­mi­so de atra­que. “Amor a todos los que han esta­do siguien­do nues­tra terri­ble­men­te gran aven­tu­ra”.

En otro men­sa­je publi­ca­do escri­bió “Con­fie­so que estoy sen­ta­da en mi cabi­na res­pon­dien­do a todos los cuba­nos que de repen­te me ha envia­do edi­fi­can­tes y aco­ge­do­res men­sa­jes de apo­yo. Estoy sin­ce­ra­men­te inun­da­da en lágri­mas por su bon­dad. Nos han hecho no sólo sen­tir tole­ra­dos, sino en reali­dad bien­ve­ni­dos. Gra­cias Cuba que podrías abrir tus cora­zo­nes a noso­tros, nun­ca olvi­da­re­mos que has lle­ga­do a noso­tros cuan­do abso­lu­ta­men­te nadie, y quie­ro decir nadie, más lo haría…En tu honor. Gra­cias, gra­cias, gra­cias».

Ant­hea Guth­rie

Como escri­bió uno de los tan­tos foris­tas cuba­nos: @ Ra Ra: “Siem­pre hay espe­ran­za, han teni­do un via­je duro, difi­cil para todos, pero esta­rán bien”. Esa es la res­pues­ta uná­ni­me de Cuba fren­te a la adver­si­dad, y pese al blo­queo eco­nó­mi­co con que Esta­dos Uni­dos azo­ta a la Isla, pues “son tiem­pos de soli­da­ri­dad, de enten­der la salud como un dere­cho humano, de refor­zar la coope­ra­ción inter­na­cio­nal para hacer fren­te a nues­tros desafíos comu­nes, valo­res que son inhe­ren­tes a la prác­ti­ca huma­nis­ta de la Revo­lu­ción y de nues­tro pue­blo”, como ase­gu­ró el Minis­te­rio cubano de exte­rio­res en el comu­ni­ca­do hecho públi­co este lunes, tras auto­ri­zar el arri­bo a puer­to cubano del cru­ce­ro.

LG/​RL/​Foto de por­ta­da: Yai­mi Rave­lo