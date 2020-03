Argentina. Resumen gremial y social. El Gobierno de la Ciudad mató a Beatriz Mechato Flores/ El Ministerio de Salud se reunió con representantes de ATE, Fesprosa y UPCN para coordinar medidas en el marco de la pandemia … (Más info)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 17 de mar­zo de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

Bea­triz de 75 años, vivía de ven­der medias y murió por huir de los ins­pec­to­res de Matias Lanus­se y la poli­cía por­te­ña, gol­pea­do­res sis­te­má­ti­cos ven­de­do­res ambu­lan­tes. El Gobierno de la Ciu­dad de Bue­nos Aires es res­pon­sa­ble por esta vida.

Comu­ni­ca­do del MTE – Movi­mien­to de Tra­ba­ja­do­res Exclui­dos

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MATÓ A BEATRIZ

Bea­triz Mecha­to Flo­res, de 75 años, había ido como cada día a Once a ven­der medias para ganar­se el pan con dig­ni­dad cuan­do la poli­cía por­te­ña y los ins­pec­to­res de Matías Lanus­se (AGC), como lo hacen habi­tual­men­te, des­ple­ga­ron un vio­len­to ope­ra­ti­vo de per­se­cu­ción y robo de mer­ca­de­ría en el que Bea­triz per­dió su vida.

Bea­triz era una tra­ba­ja­do­ra de la eco­no­mía popu­lar, como 6 millo­nes de per­so­nas en nues­tro país, pobre y exclui­da, la ven­ta ambu­lan­te era su for­ma de sub­sis­ten­cia a una edad don­de su dere­cho sería una jubi­la­ción dig­na. El gobierno por­te­ño ha encon­tra­do en los ven­de­do­res ambu­lan­tes un enemi­go a erra­di­car, por­que con su pobre­za y exclu­sión con­ta­mi­nan la “pure­za y blan­cu­ra” de la esté­ti­ca por­te­ña. Larre­ta y Lanus­se enca­be­zan una polí­ti­ca sis­te­má­ti­ca de estig­ma­ti­za­ción, per­se­cu­ción, vio­len­cia, repre­sión y muer­te.

El ase­si­na­to de Bea­triz no pue­de que­dar impu­ne, exi­gi­mos jus­ti­cia por ella, por su fami­lia y por sus com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras. La cruel­dad con­tra la ven­ta ambu­lan­te tie­ne que ter­mi­nar, Lanus­se, el ins­pec­tor Ale­jan­dro Cohen y los res­pon­sa­bles debe­rán ren­dir cuen­tas por este accio­nar inhu­mano que se lle­vó la vida de nues­tra com­pa­ñe­ra.

¡JUSTICIA POR BEATRIZ!

¡LANUSSE RESPONSABLE!

¡TRABAJAR NO ES DELITO!

El Minis­te­rio de Salud se reunió con repre­sen­tan­tes de ATE, Fes­pro­sa y UPCN para coor­di­nar medi­das en el mar­co de la pan­de­mia

Coro­na­vi­rus: Salud se reunió con gre­mios del sec­tor públi­co

El Gobierno se com­pro­me­tió a garan­ti­zar la segu­ri­dad de los tra­ba­ja­do­res, la pro­vi­sión de insu­mos y, en caso de que fue­ra nece­sa­rio, la amplia­ción en la capa­ci­dad de inter­na­ción con la dis­po­si­ción de camas del sec­tor pri­va­do. Del encuen­tro par­ti­ci­pa­ron ATE, Fes­pro­sa y otros gre­mios esta­ta­les.

Fun­cio­na­rios de pri­me­ra línea del Minis­te­rio de Salud reci­bie­ron en la tar­de ayer a repre­sen­tan­tes de ATE, Fes­pro­sa y UPCN para coor­di­nar medi­das en el mar­co de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus que afec­ta a la Argen­ti­na.

Los repre­sen­tan­tes del Gobierno se com­pro­me­tie­ron a garan­ti­zar la segu­ri­dad de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras, la pro­vi­sión de recur­sos e insu­mos en todos los orga­nis­mos y cen­tros de salud y ‑en caso de que fue­ra nece­sa­rio- la amplia­ción en la capa­ci­dad de inter­na­ción a par­tir de la dis­po­si­ción de camas del sec­tor pri­va­do. A su vez, las auto­ri­da­des pro­me­tie­ron enca­rar el pro­ble­ma de la pre­ca­ri­za­ción una vez con­tro­la­da la cri­sis.

“Tam­bién se remar­có la preo­cu­pa­ción por la situa­ción del Den­gue y del Saram­pión en la Argen­ti­na, sugi­rien­do que la pan­de­mia del Coro­na­vi­rus no absor­ba la tota­li­dad de los esfuer­zos y las deci­sio­nes”, infor­mó a tra­vés de su por­tal web el sin­di­ca­to que con­du­ce a nivel nacio­nal Hugo Godoy.

“En ese mar­co, se hizo hin­ca­pié en la impor­tan­te des­fi­nan­cia­ción y aban­dono inte­gral del sec­tor públi­co que dejó la ges­tión de Mau­ri­cio Macri, lo que mar­ca un esce­na­rio des­fa­vo­ra­ble para enfren­tar la cri­sis. En ese sen­ti­do, se plan­teó que es nece­sa­ria una fuer­te inver­sión de emer­gen­cia del Esta­do Nacio­nal y un com­pro­mi­so de toda la socie­dad para enca­rar lue­go de la cri­sis un deba­te sobre el for­ta­le­ci­mien­to de nues­tro sis­te­ma de salud en un sen­ti­do uni­ver­sa­lis­ta. Es nece­sa­rio ade­más, asig­nar fon­dos a los sis­te­mas pro­vin­cia­les para equi­li­brar la capa­ci­dad ope­ra­ti­va en todo el país”, plan­tea­ron des­de ATE.

El gre­mio esta­tal y Fes­pro­sa coin­ci­die­ron en desa­rro­llar una “ges­tión demo­cra­ti­za­da de la cri­sis, cons­ti­tu­yen­do comi­tés de emer­gen­cia con direc­to­res, jefes de ser­vi­cios y gre­mios por hos­pi­tal, región y pro­vin­cia. Y una mesa de situa­ción nacio­nal con repre­sen­tan­tes de lxs tra­ba­ja­do­res y de los movi­mien­tos socia­les”.

En pri­mer tér­mino y res­pec­to a la cues­tión pre­su­pues­ta­ria, los fun­cio­na­rios de Salud acla­ra­ron que el Pre­si­den­te ya puso a dis­po­si­ción unos 1.750 millo­nes de pesos, ade­más de los poten­cia­les 35 millo­nes de dóla­res en cré­di­tos inter­na­cio­na­les para la pro­vi­sión de insu­mos. En cuan­to a la amplia­ción fede­ral de labo­ra­to­rios anun­cia­da por Alber­to Fer­nán­dez, plan­tea­ron que 5 de ellos ya esta­rían dis­po­ni­bles la pró­xi­ma sema­na.

Por otra par­te, anti­ci­pa­ron que en los pró­xi­mos días podría imple­men­tar­se la pos­ter­ga­ción de las prác­ti­cas “no urgen­tes” duran­te esta epi­de­mia que ‑cal­cu­lan- alcan­za­ría su pico en los pró­xi­mos de 10 días.

Tras escu­char a los fun­cio­na­rios de la car­te­ra, los diri­gen­tes expre­sa­ron su acuer­do con las medi­das ofi­cia­les que bus­can blo­quear la pro­pa­ga­ción del virus. En ese sen­ti­do se des­ta­có el esfuer­zo y la exce­len­cia de las y los tra­ba­ja­do­res de la salud públi­ca, soli­ci­tan­do se refuer­cen los plan­te­les, se resuel­va la pre­ca­ri­za­ción labo­ral (en este caso se remar­có la situa­ción de los tra­ba­ja­do­res del Ins­ti­tu­to Mal­brán), las fal­tas de insu­mos y las con­di­cio­nes de bio­se­gu­ri­dad de los mis­mos.

La reunión sur­ge en el mar­co del pedi­do de con­vo­ca­to­ria a pari­ta­ria nacio­nal de salud por par­te de la Aso­cia­ción Tra­ba­ja­do­res del Esta­do (ATE) y los pro­fe­sio­na­les de la salud nuclea­dos en Fes­pro­sa, ambos nuclea­dos en la CTA Autó­no­ma.

Del encuen­tro par­ti­ci­pa­ron el Jefe de Gabi­ne­te del Minis­te­rio de Salud, Lisan­dro Bone­lli; el Vice­mi­nis­tro, Arnal­do Medi­na y el Secre­ta­rio de Ges­tión de Ser­vi­cios e Ins­ti­tu­tos, Ale­jan­dro Collia reci­bie­ron a repre­sen­tan­tes de los tres sin­di­ca­tos. La comi­ti­va de ATE estu­vo repre­sen­ta­da por Daniel Godoy, de Idep Salud; Rodol­fo Arre­chea, coor­di­na­dor de Salud en ATE, Fla­vio Ver­ga­ra, miem­bro de la con­duc­ción nacio­nal; y Pedro Lynn y Maga­li Alfon­so de la Jun­ta Inter­na de ATE del Minis­te­rio de Salud. Por Fes­pro­sa estu­vie­ron María Fer­nan­da Boriot­ti, pre­si­den­ta, y Jor­ge Yablows­ki, secre­ta­rio gene­ral.

Coro­na­vi­rus: tra­ba­ja­do­res de shop­pings se mani­fes­ta­ron para cerrar los cen­tros comer­cia­les

Tra­ba­ja­do­res de las Gale­rías Pací­fi­co ubi­ca­das en el cen­tro por­te­ño se mani­fes­ta­ron y logra­ron cerrar el shop­ping en medio de la cri­sis san­ta­ria mun­dial por la pro­pa­ga­ción del virus COVID 19 (Coro­na­vi­rus). «Nadie se hace car­go de nues­tras vidas, el virus se sigue pro­pa­gan­do y los jefes solo quie­ren hacer pla­ta». En el shop­ping Uni­cen­ter rea­li­zan la mis­ma pro­tes­ta con el fin de cerrar el cen­tro comer­cial ubi­ca­do en la loca­li­dad de Mar­tí­nez. Por ANRed

Rea­li­zan­do aplau­sos en el hall cen­tral de las Gale­rías Pací­fi­co, tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras pro­tes­ta­ron para cerrar el cen­tro comer­cial y cum­plir con las medi­das de pre­ven­ción dic­ta­mi­na­das por el gobierno fren­te a la cri­sis sani­ta­ria mun­dial cau­sa­da por el coro­na­vi­rus.

«Nadie se hace car­go de nues­tras vidas, el virus se sigue pro­pa­gan­do y los jefes solo quie­ren hacer pla­ta», dijo un emplea­do al medio Izquier­da Dia­rio.

Por su par­te en el Shop­ping Uni­cen­ter en la loca­li­dad de Mar­tí­nez (San Isi­dro), los tra­ba­ja­do­res rea­li­za­ron una pro­tes­ta pidien­do que el cen­tro comer­cial cie­rre sus puer­tas como medi­da pre­ven­ti­va. La pro­tes­ta fue regis­tra­da por los mis­mos tra­ba­ja­do­res, y difun­di­da en redes socia­les, cri­ti­can­do tener que con­cu­rrir al tra­ba­jo en el mar­co de la emer­gen­cia sani­ta­ria.

CORONAVIRUS | En estos momen­tos los emplea­dos de los prin­ci­pa­les shop­pings de Bue­nos Aires se encuen­tran recla­man­do que se cie­rren con un rui­da­zo.

«Espe­ro que los que más tie­nen tam­bién estén a la altu­ra de esta gra­ve situa­ción que afec­ta a todos»

El gre­mio de la eco­no­mía popu­lar, UTEP, anun­ció que se suma­rá a todas las medi­das plan­tea­das ante la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus y recor­dó que «Siem­pre los humil­des y los tra­ba­ja­do­res somos los pri­me­ros en poner el hom­bro fren­te a las cri­sis. Espe­ro que los que más tie­nen tam­bién estén a la altu­ra de esta gra­ve situa­ción que afec­ta a todos».17/03/2020 00:03:00

Los movi­mien­tos socia­les, sin­di­ca­les y polí­ti­cos nuclea­dos en la Unión de Tra­ba­ja­do­res de la Eco­no­mía Popu­lar (UTEP) anun­cia­ron que se suma­rán «a todas las medi­das orga­ni­za­ti­vas que se requie­ra fren­te a la com­ple­ja situa­ción» plan­tea­da ante la pan­de­mia mun­dial del conor­na­vi­rus.

Así lo infor­mó a Télam el secre­ta­rio de Dere­chos Huma­nos de la Unión de la UTEP, Angel ‘Lito’ Bore­llo, quien remar­có: «Des­de los movi­mien­tos popu­la­res de todo el país den­tro de la UTEP nos suma­re­mos a todas las medi­das orga­ni­za­ti­vas que requie­ra esta com­ple­ja situa­ción, que tam­bién gol­pea al pue­blo argen­tino».

«Fren­te a este trá­gi­co pano­ra­ma deci­mos: siem­pre la soli­da­ri­dad y el amor que las orga­ni­za­cio­nes popu­la­res con­tem­plan en nues­tra tarea coti­dia­na en los barrios a los lar­go y ancho del país. El amor y la soli­da­ri­dad es y será sopor­te insus­ti­tui­ble en estos casos de cri­sis», dijo Bore­llo.

En este sen­ti­do, el diri­gen­te de la Orga­ni­za­ción Los Pibes con­si­de­ró «indis­pen­sa­ble» que «no gane la cul­tu­ra del mie­do sino, muy por el con­tra­rio, la de la fra­ter­ni­dad y la soli­da­ri­dad».

«Siem­pre los humil­des y los tra­ba­ja­do­res somos los pri­me­ros en poner el hom­bro fren­te a las cri­sis. Espe­ro que los que más tie­nen tam­bién estén a la altu­ra de esta gra­ve situa­ción que afec­ta a todos», con­clu­yó.

Gre­mio de acto­res lla­mó a sus­pen­der la acti­vi­dad has­ta el 31 de mar­zo por el Coro­na­vi­rus

La Aso­cia­ción Argen­ti­na de Acto­res lla­mó este lunes a sus­pen­der, en prin­ci­pio has­ta el 31 de mar­zo pró­xi­mo, toda la acti­vi­dad acto­ral debi­do a la emer­gen­cia sani­ta­ria decre­ta­da a raíz de la pan­de­mia de coronavirus.17/03/2020 00:01:00

La rápi­da evo­lu­ción del Coro­na­vi­rus empie­za a gene­rar reac­cio­nes en todas las acti­vi­da­des y los acto­res no están aje­nos a lo que se vive a nivel gene­ral. Por eso, en la jor­na­da de ayer, la aso­cia­ción Argen­ti­na de Acto­res pidió para­li­zar el sec­tor para evi­tar los con­ta­gios.

La medi­da fue lan­za­da «ante la urgen­cia que impo­ne que en la mayo­ría de los ámbi­tos don­de se desa­rro­lla nues­tra acti­vi­dad no están garan­ti­za­das, o son de difí­cil apli­ca­ción, las medi­das de segu­ri­dad nece­sa­rias para evi­tar la pro­pa­ga­ción del virus», se indi­có en un comu­ni­ca­do.

«Con­si­de­ran­do, ade­más, la inevi­ta­ble pro­xi­mi­dad de las per­so­nas con las que se debe inter­ac­tuar por nues­tra labor espe­cí­fi­ca, nues­tro sin­di­ca­to lla­ma a pos­po­ner todas las acti­vi­da­des artís­ti­cas en las ramas cine, tea­tro, tele­vi­sión, publi­ci­dad, y dobla­je des­de el día de hoy y has­ta el 31 de mar­zo del corrien­te o has­ta la fecha que pudie­ra indi­car el Gobierno Nacio­nal en los pró­xi­mos días», resal­tó el comu­ni­ca­do.

Asi­mis­mo, se ape­ló a «la res­pon­sa­bi­li­dad de los empre­sa­rios del sec­tor para no expo­ner a actri­ces y acto­res a tomar deci­sio­nes indi­vi­dua­les que sig­ni­fi­quen la vul­ne­ra­ción de ele­men­ta­les medi­das de pre­ven­ción».

La Cor­te decla­ró días inhá­bi­les has­ta el 31 de mar­zo y otor­gó licen­cias con goce de habe­res en el Poder Judi­cial

La Cor­te Supre­ma de la Nación decla­ró días «inhá­bi­les» para el Poder Judi­cial de la Nación des­de ayer has­ta el 31 de mar­zo pró­xi­mo, como medi­da para pre­ve­nir la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus, pero acla­ró que en ese perío­do se man­ten­drán las pres­ta­cio­nes míni­mas a car­go de magis­tra­dos y fun­cio­na­rios que no se encuen­tren den­tro de los gru­pos de riesgo.17/03/2020 00:05:00

La deci­sión toma­da por el máxi­mo tri­bu­nal inclu­ye la sus­pen­sión de aten­ción al públi­co ‑no habrá ven­ci­mien­tos- y la apli­ca­ción de una licen­cia «excep­cio­nal» y «con goce habe­res» para «todos aque­llos magis­tra­dos, fun­cio­na­rios y emplea­dos mayo­res de 65 años o que padez­can enfer­me­da­des que los hagan más vul­ne­ra­bles al virus Covid ‑19».

Ade­más esta­ble­ció que «en los tri­bu­na­les y depen­den­cias judi­cia­les en las cua­les haya exis­ti­do la pre­sen­cia de una per­so­na afec­ta­da con diag­nós­ti­co de la enfer­me­dad o ´caso sos­pe­cho­so´» en los tér­mi­nos del decre­to 260⁄ 2020 de Poder Eje­cu­ti­vo Nacio­nal (PEN) «se dis­pon­drá una licen­cia excep­cio­nal, con goce de habe­res, res­pec­to de todos los magis­tra­dos, fun­cio­na­rios y emplea­dos».

En ese caso «corres­pon­de­rá dis­po­ner el cie­rre del tri­bu­nal», con­sig­nó la Acor­da­da 4/​2020, fir­ma­da esta tar­de por el pre­si­den­te de la Cor­te Car­los Rosen­krantz y los minis­tros Ele­na High­ton, Ricar­do Loren­zet­ti y Hora­cio Rosat­ti.

A tra­vés de la acor­da­da, se dis­pu­so que «los tri­bu­na­les ase­gu­ren una pres­ta­ción míni­ma del ser­vi­cio de jus­ti­cia» duran­te ese pla­zo, cuya cober­tu­ra esta­rá «prio­ri­ta­ria­men­te» a car­go de magis­tra­dos y fun­cio­na­rios que no se encuen­tren den­tro de los gru­pos de ries­gos que men­cio­na el docu­men­to.

Tam­bién man­dó el «otor­ga­mien­to de una licen­cia espe­cial», con goce de habe­res, a «los padres, madres, tuto­res o adop­tan­tes a car­go de meno­res de edad» que con­cu­rran a esta­ble­ci­mien­tos edu­ca­ti­vos de nivel secun­da­rio, pri­ma­rio y en guar­de­rías o jar­di­nes mater­na­les mien­tras en los mis­ma «rija la sus­pen­sión de cla­ses».

La Cor­te tomó la deci­sión ante un infor­me de la comi­sión crea­da días atrás para el segui­mien­to y con­trol de la situa­ción epi­de­mio­ló­gi­ca con­for­ma­da por auto­ri­da­des del Cuer­po Médi­co Foren­se, la Obra Social del Poder Judi­cial de la Nación y el depar­ta­men­to de Medi­ci­na Pre­ven­ti­va y Labo­ral del máxi­mo tri­bu­nal.

La comi­sión reco­men­dó a la Cor­te adop­tar las medi­das ten­dien­tes a «ela­bo­rar un pro­gre­si­vo plan de con­ten­ción infec­to­ló­gi­ca para el fun­cio­na­mien­to del Poder Judi­cial de la Nación».

«Para afron­tar las medi­das que deman­de la emer­gen­cia sani­ta­ria en el ámbi­to del Poder Judi­cial de la Nación» la Cor­te dis­pu­so «la afec­ta­ción ini­cial de 40.000.000 de pesos» en la medi­da en que sean habi­li­ta­das las modi­fi­ca­cio­nes pre­su­pues­ta­rias por par­te de la Jefa­tu­ra de Minis­tros del PEN.

La Acor­da­da 4/​2020, acla­ró que la decla­ra­ción de días inhá­bi­les es «sin per­jui­cio de la vali­dez de los actos pro­ce­sa­les cum­pli­dos o que se cum­plan» en ese lap­so.

Orde­nó, ade­más, que «a par­tir del 18 de mar­zo de 2020, todas las pre­sen­ta­cio­nes que se reali­cen en el ámbi­to de la Jus­ti­cia Nacio­nal y Fede­ral serán com­ple­ta­men­te en for­ma­to digi­tal a tra­vés del IEJ (Iden­ti­fi­ca­ción Elec­tró­ni­ca Digi­tal) regis­tra­da en cada una de las cau­sas y ten­drán el valor de una decla­ra­ción jura­da».

Ferro­via­rios salie­ron a con­tro­lar que los tra­ba­ja­do­res en ries­go estén de licen­cia

Los cua­tro gre­mios ferro­via­rios infor­ma­ron que están tra­ba­jan­do con­jun­ta­men­te en el «moni­to­reo de la efec­ti­vi­za­ción de la Licen­cia Médi­ca pre­ven­ti­va del COVID 19», des­ti­na­da a tra­ba­ja­do­res de más de 60 años de edad, emba­ra­za­das e inclui­dos den­tro de los lla­ma­dos «gru­pos de riesgo».17/03/2020 12:05:00

La Unión Ferro­via­ria (UF), el sin­di­ca­to de maqui­nis­tas La Fra­ter­ni­dad, la Aso­cia­ción de Seña­le­ros (ASFA) y la Aso­cia­ción del Per­so­nal de Direc­ción (Apd­fa) anun­cia­ron que están tra­ba­jan­do en «garan­ti­zar la licen­cia médi­ca» para los tra­ba­ja­do­res que for­men par­te de los gru­pos de ries­go.

Con­cre­ta­men­te super­vi­san que estén licen­cia­dos «pacien­tes con enfer­me­da­des res­pi­ra­to­rias cró­ni­cas, enfer­me­da­des car­día­cas, inmu­no­de­fi­cien­cias con­gé­ni­tas o adqui­ri­das, pacien­tes oncohe­ma­to­ló­gi­cos tras­plan­ta­dos, obe­sos mór­bi­dos con índi­ce de masa cor­po­ral mayor a 40, dia­bé­ti­cos y per­so­nas con insu­fi­cien­cia renal cró­ni­ca».

«Toman­do en con­si­de­ra­ción que el virus se pro­pa­ga ace­le­ra­da­men­te, resul­ta de vital impor­tan­cia pro­ce­der a la pron­ta ais­la­ción de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras poten­cial­men­te infec­ta­dos que hayan esta­do en zonas que se encuen­tran afec­ta­das por la apa­ri­ción de dicho virus, a efec­tos de que no repre­sen­ten un ries­go de infec­ción para otras per­so­nas», seña­la­ron en un comu­ni­ca­do con­jun­to.

Ade­más, des­ta­ca­ron que «mien­tras sub­sis­ta la reco­men­da­ción de la auto­ri­dad sani­ta­ria, o exis­ta pres­crip­ción médi­ca según corres­pon­da, la licen­cia no debe afec­tar la nor­mal per­cep­ción de las remu­ne­ra­cio­nes nor­ma­les y habi­tua­les, como así tam­po­co adi­cio­na­les que por Ley o Con­ve­nio Colec­ti­vo de Tra­ba­jo les corres­pon­die­re abo­nar, ni se compu­tará a los fines de con­si­de­rar cual­quier otro bene­fi­cio pre­vis­to por Con­ve­nio Colec­ti­vo de Tra­ba­jo y que pudie­ran corres­pon­der».

Fer­nán­dez licen­cia a esta­ta­les que for­men par­te del gru­po de ries­go, emba­ra­za­das y padres de hijos en edad esco­lar

El Gobierno nacio­nal anun­ció que, por el pla­zo de 14 días y para paliar efec­tos del coro­na­vi­rus, emplea­dos pri­va­dos o esta­ta­les mayo­res de 60 años, emba­ra­za­das, tra­ba­ja­do­res con diver­sas afec­cio­nes de salud y quie­nes deban cui­dar a hijos meno­res que no ten­gan cla­ses esta­rán dis­pen­sa­dos de con­cu­rrir a sus pues­tos laborales.17/03/2020 00:11:00

«El uni­ver­so de tra­ba­ja­do­res que vamos a dis­pen­sar del deber de asis­ten­cia a su lugar de tra­ba­jo inclu­ye a los mayo­res de 60 años, emba­ra­za­das y a quie­nes ten­gan deter­mi­na­das afec­cio­nes cró­ni­cas», enfa­ti­zó el minis­tro del área, Clau­dio Moro­ni.

Esta­rán alcan­za­dos por la reso­lu­ción quie­nes padez­can las siguien­tes enfer­me­da­des cró­ni­cas: pul­mo­nar obs­truc­ti­va (EPOC), enfi­se­ma con­gé­ni­to, dis­pla­sia bron­co­pul­mo­nar, bron­quiec­ta­sias, fibro­sis quís­ti­ca y asma mode­ra­do o seve­ro.

Tam­bién quie­nes estén afec­ta­dos por: Insu­fi­cien­cia car­día­ca, enfer­me­dad coro­na­ria, val­vu­lo­pa­tías y car­dio­pa­tías con­gé­ni­tas; inmu­no­de­fi­cien­cias y dia­bé­ti­cos, per­so­nas con insu­fi­cien­cia renal cró­ni­ca en diá­li­sis o con expec­ta­ti­vas de ingre­sar a diá­li­sis en los siguien­tes seis meses.

En un anun­cio brin­da­do en la sala de con­fe­ren­cias de Casa Rosa­da, el titu­lar de la car­te­ra labo­ral pidió «a los empre­sa­rios pri­va­dos que adop­ten medi­das para ampliar el tra­ba­jo a dis­tan­cia«, y acla­ró: «Si las tareas se pue­den hacer des­de el hogar, que se haga así».

Ade­más, indi­có que los alcan­za­dos por esta nor­ma­ti­va no sufri­rán afec­ta­ción del dere­cho a la remu­ne­ra­ción.

En ese mar­co, afir­mó que «en el caso de los mayo­res de 60 esta dis­pen­sa podrá ser afec­ta­da en caso de que se con­si­de­re que es per­so­nal esen­cial. No así el caso de emba­ra­za­das y los afec­ta­dos (por afec­cio­nes cró­ni­cas), que no pue­den ser en nin­gún momen­to con­si­de­ra­dos per­so­nal esen­cial».

«Se acla­ra espe­cí­fi­ca­men­te que hay un sec­tor de la acti­vi­dad actual que se con­si­de­ra todo per­so­nal esen­cial, que es el de la salud», pre­ci­só Moro­ni.

En tan­to, acla­ró que «lo que se está libe­ran­do a la gen­te es del deber de asis­tir al lugar de tra­ba­jo, pero si están dadas las con­di­cio­nes para que lo hagan en su hogar debe fijar las con­di­cio­nes con su emplea­dor para poder hacer­lo».

«Si alguno de los padres se tie­ne que que­dar a cui­dar a los hijos por­que no tie­ne cla­ses, es una ausen­cia jus­ti­fi­ca­da», expli­có el fun­cio­na­rio.

A su turno, la secre­ta­ria de Ges­tión y Empleo Públi­co, Ana Cas­te­lla­ni, reite­ró el pedi­do a los empre­sa­rios pri­va­dos para que «adop­ten medi­das para ampliar el tra­ba­jo a dis­tan­cia».

«Ins­ta­mos a que las per­so­nas tra­ba­jen en sus domi­ci­lios ya para dis­mi­nuir la can­ti­dad de tra­ba­ja­do­res en empre­sas pri­va­das. Las emba­ra­za­das que­dan excep­tua­das en todos los casos», seña­ló Cas­te­lla­ni.

Fuen­tes ofi­cia­les pre­ci­sa­ron a NA que con esta medi­da las depen­den­cias esta­ta­les esta­rán fun­cio­nan­do con «un 10% del per­so­nal de mane­ra pre­sen­cial, inclui­da Casa Rosa­da, mien­tras que el 90% res­tan­te lo hará de for­ma remo­ta».

Las mis­mas fuen­tes pro­nos­ti­ca­ron que este mar­tes «se rea­li­za­rían nue­vos anun­cios en mate­ria eco­nó­mi­ca», los cua­les se iban a con­cre­tar este lunes por la tar­de pero fue­ron pos­ter­ga­dos.

Los nue­vos anun­cios tam­bién esta­rían vin­cu­la­dos a «cues­tio­nes socia­les y al trans­por­te», con la inten­ción del Gobierno nacio­nal de dis­mi­nuir el flu­jo de pasa­je­ros.

Ade­más, indi­ca­ron que el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez desem­pe­ña­ría su fun­ción des­de la Resi­den­cia de Oli­vos.

Trans­por­te coor­di­nó con gre­mios un comi­té de cri­sis y can­ce­ló entre el vier­nes y el miér­co­les tre­nes y colec­ti­vos de lar­ga dis­tan­cia y vue­los de cabo­ta­je

A tra­vés de una reso­lu­ción, el Minis­tro de Trans­por­te Mario Meo­ni con­vo­có a los sin­di­ca­tos y a los ope­ra­do­res del sec­tor a coor­di­nar medi­das de pre­ven­ción. Hoy anun­ció que entre el vier­nes y el miér­co­les no habrá ser­vi­cio de tre­nes y colec­ti­vos de lar­ga dis­tan­cia ni avio­nes de cabotaje17/​03/​2020 13:10:00

Con el obje­ti­vo de redu­cir la cir­cu­la­ción y hacer un apor­te cla­ve en la lucha para fre­nar la pro­pa­ga­ción del Coro­na­vi­rus, el gobierno nacio­nal anun­ció que des­de el vier­nes 20 has­ta el miér­co­les 25 de mar­zo no habrá ser­vi­cio de tre­nes y colec­ti­vos de lar­ga dis­tan­cia ni avio­nes de cabo­ta­je en todo el país. Ade­más, a par­tir del mis­mo jue­ves, todos los colec­ti­vos y tre­nes del Área Metro­po­li­ta­na sola­men­te van a poder trans­por­tar pasa­je­ros sen­ta­dos. Res­ta defi­nir qué ocu­rri­ró con los sub­tes, que están en la órbi­ta del gobierno de la ciu­dad de Bue­nos Aires.

La medi­da se tomó lue­go de varias reunio­nes entre el Gobierno de la Ciu­dad de Bue­nos Aires y la pro­vin­cia de Bue­nos Aires y el encar­ga­do de dar a cono­cer las deci­sio­nes fue el minis­tro de Trans­por­te, Mario Meo­ni, quien antes de salir a comu­ni­car las nove­da­des estu­vo reuni­do con el jefe de Gabi­ne­te de Minis­tros, San­tia­go Cafie­ro, y la secre­ta­ria de Acce­so a la Salud, Car­la Viz­zot­ti.

«Que­re­mos des­alen­tar el via­je del fin de sema­na lar­go. Muchos argen­ti­nos no han toma­do con­cien­cia de la situa­ción crí­ti­ca en la que vivi­mos», seña­ló el fun­cio­na­rio, quien así hizo una refe­ren­cia indi­rec­ta a la gen­te que apro­ve­chó las licen­cias y la cua­ren­te­na para pre­pa­rar o direc­ta­men­te tras­la­dar­se a pun­tos turís­ti­cos del país.

Ins­tan­tes des­pués, el titu­lar de la UTA, Rober­to Fer­nán­dez, con­fir­mó que ya está todo lis­to para imple­men­tar la deci­sión guber­na­men­tal: «Vamos a aca­tar las medi­das, no vamos a poder cir­cu­lar con pasa­je­ros para­dos (has­ta el 31 de mar­zo)».

Por otra par­te, el Minis­te­rio de Trans­por­te orga­ni­zó un Comi­té de Cri­sis para la pre­ven­ción y se inten­si­fi­ca­ron las medi­das de lim­pie­za para bajar el ries­go de con­ta­gio, aún cuan­do haya per­so­nas que se vean obli­ga­das a usar el trans­por­te públi­co.

Así, la Comi­sión Nacio­nal de Regu­la­ción del Trans­por­te infor­mó que ante el recien­te bro­te de Coro­na­vi­rus y la reso­lu­ción sobre las con­di­cio­nes esen­cia­les de higie­ne en el trans­por­te y la difu­sión de medi­das de pre­ven­ción, ya está fis­ca­li­zan­do el cum­pli­mien­to de estas medi­das.

El comi­té con­ta­rá con tres comi­sio­nes, una para el sec­tor auto­mo­tor, otra para el sec­tor ferro­via­rio y otra para el trans­por­te marí­ti­mo, flu­vial y lacus­tre suje­tos a la juris­dic­ción nacio­nal. Las dos pri­me­ras comi­sio­nes esta­rán a car­go de la CNRT, la últi­ma depen­de­rá de la Sub­se­cre­ta­ría de Puer­tos, Vías Nave­ga­bles y Mari­na Mer­can­te.

«Cabe recor­dar que a par­tir de su vigen­cia todas las ope­ra­do­ras de ser­vi­cios de trans­por­te auto­mo­tor, ferro­via­rio, marí­ti­mo, flu­vial y lacus­tre suje­tos a la juris­dic­ción nacio­nal debe­rán incre­men­tar las accio­nes ten­dien­tes a man­te­ner las con­di­cio­nes esen­cia­les de higie­ne de los vehícu­los, mate­rial rodan­te y embar­ca­cio­nes en ser­vi­cio. Ade­más, debe­rán rea­li­zar las mis­mas accio­nes en las ins­ta­la­cio­nes fijas y las esta­cio­nes ter­mi­na­les de ómni­bus, ferro­via­rias, ferroau­to­mo­tor y por­tua­rias de juris­dic­ción nacio­nal, al igual que en las ter­mi­na­les cabe­ce­ras y cada una de las esta­cio­nes ferro­via­rias de las líneas«, expre­sa la CNRT en un comu­ni­ca­do.

Las comi­sio­nes tie­nen el obje­ti­vo de impul­sar la con­sul­ta tem­pra­na ante los pri­me­ros sín­to­mas, for­ta­le­cer la difu­sión de las medi­das de pre­ven­ción, capa­ci­tar a los tra­ba­ja­do­res en caso de dar con un caso posi­ti­vo, soli­ci­tar la cola­bo­ra­ción de los pres­ta­do­res para pro­pi­ciar la detec­ción y coor­di­nar con ins­ti­tu­cio­nes loca­les públi­cas o pri­va­das para la asis­ten­cia.

Esta es una res­pues­ta al recla­mo que habían hecho varios sin­di­ca­tos del trans­por­te para res­guar­dar a los tra­ba­ja­do­res ya que están en con­tac­to cons­tan­te con miles de per­so­nas.

Escán­da­lo en lava­de­ros indus­tria­les: explo­ta­ción, per­se­cu­ción gre­mial e incum­pli­mien­to de nor­mas sani­ta­rias

El Sin­di­ca­to de Tin­to­re­ros Som­bre­re­ros y Lava­de­ros (UOETSYLRA) que lide­ra Luis Pan­dol­fi está acom­pa­ñan­do a los tra­ba­ja­do­res de Lava­de­ros Appa­real que hacen gra­ves denun­cias de las con­di­cio­nes labo­ra­les en las que se encuen­tran: «Tene­mos un recla­mo pun­tual pero se tra­ta de la salud de todos».17/03/2020 16:32:00

En diá­lo­go con «La Pri­me­ra Pie­dra» de Radio Del Pla­ta, el secre­ta­rio gene­ral del Sin­di­ca­to de Tin­to­re­ros Som­bre­re­ros y Lava­de­ros (UOETSYLRA), Luis Pan­dol­fi, denun­ció las con­di­cio­nes a las que están some­ti­dos los 110 tra­ba­ja­do­res del lava­de­ro indus­trial que tra­ba­ja en el deli­ca­do sec­tor de sani­dad.

Se tra­ta de tra­ba­ja­do­res sin obra social, sin con­tri­bu­cio­nes ni apor­tes, con demo­ras en los pagos, mal­tra­to labo­ral, ame­na­zas, per­se­cu­sión gre­mial, des­pi­dos a afi­lia­dos, impe­di­men­to de con­tro­les sin­di­ca­les, fal­ta de equi­pa­mien­to y con­di­cio­nes de tra­ba­jo apro­pia­das para lidiar con mate­rial pató­geno que evi­te el con­ta­gio a los tra­ba­ja­do­res y la dise­mi­na­ción de enfer­me­da­des con­ta­gio­sas, como la actual pan­de­mia de coro­na­vi­rus o tan­tas otras.

Pan­dol­fi des­cri­bió bre­ve­men­te lo que vivie­ron el vier­nes en las puer­tas del lava­de­ro Appa­real, en el barrio de Cha­ca­ri­ta: «Hace cua­tro días que el lava­de­ro no tra­ba­ja, los tra­ba­ja­do­res se pusie­ron al fren­te de un con­flic­to de sala­rios que ya vie­ne hace mucho tiem­po don­de los tra­ba­ja­do­res dije­ron «bas­ta» y se hizo pre­sen­te el sin­di­ca­to para recla­mar lo que es un recla­mo pura y exclu­si­va­men­te gre­mial, no tie­ne nada que ver con otra cues­tión. Se hizo la denun­cia en el Minis­te­rio (de Tra­ba­jo) pero para sor­pre­sa nues­tra se hizo pre­sen­te la poli­cía de la Ciu­dad de Bue­nos Aires tra­tan­do de ame­dren­tar a los tra­ba­ja­do­res y hubo un pun­to de infle­xión en que pen­sa­mos que iba a pasar a mayo­res tenien­do en cuen­ta que nos tra­ta­ron como delin­cuen­tes y noso­tros somos tra­ba­ja­do­res.»

Pero como afir­ma el diri­gen­te, esto no es nue­vo: «Es un lava­de­ro que siem­pre ha incum­pli­do con todo lo que tie­ne que ver con las que nor­mas regla­men­ta­rias de la acti­vi­dad, no cum­ple con las nor­mas de segu­ri­dad e higie­ne, los tra­ba­ja­do­res no cuen­tan con ele­men­tos de tra­ba­jo tenien­do en cuen­ta que esta­mos hablan­do de la salud, que es un pro­ble­ma muy serio, es un pro­ble­ma mun­dial, que nos está afec­tan­do a todos.»

Y el recla­mo va más allá del con­flic­to labo­ral y apun­ta a las altas esfe­ras polí­ti­cas: «Sería bueno hacer una audi­to­ría en terreno para eva­luar a dón­de va la ropa de los sana­to­rios públi­cos y los hos­pi­ta­les.». En comu­ni­ca­ción con Esta­do de Aler­ta, el titu­lar de UOETSYLRA ase­gu­ró: «todo el mate­rial de pren­das de sani­dad que hoy pro­vee este lava­de­ro a dife­ren­tes sana­to­rios y hos­pi­ta­les corre ries­go de incum­pli­mien­to con las nor­mas que ase­gu­ran la no con­ta­mi­na­ción».

El líder de los tra­ba­ja­do­res lava­de­ros recor­dó una gra­ve denun­cia que ya va a cum­plir dos años y vin­cu­ló al due­ño del Lava­de­ro Appa­real con la empre­sa acu­sa­da de poner un lava­de­ro clan­des­tino en la cár­cel con tra­ba­ja­do­res car­ce­la­rios: «Este hom­bre en par­ti­cu­lar (Car­los Mar­tí­nez Casa­do) que es un hábil denun­cian­te y siem­pre actuó al mar­gen de toda nor­ma que le impon­ga la socie­dad, el Esta­do y el mar­co regu­la­to­rio labo­ral, vive denun­cian­do per­ma­nen­te­men­te al sin­di­ca­to, tra­ba­ja­dor que se aso­cia lo des­pi­de, no quie­re dele­ga­dos e inclu­si­ve estu­vo denun­cia­do hace poco tiem­po por tra­ba­jar con una empre­sa que se lla­ma Asep­sia, estu­vo vin­cu­la­do fuer­te­men­te con tener un lava­de­ro den­tro de la cár­cel, tra­ba­jan­do para afue­ra con tra­ba­ja­do­res pre­si­dia­rios hacien­do tra­ba­jos, es una locu­ra.»

La denun­cia lle­ga has­ta la vio­len­cia físi­ca a tra­ba­ja­do­res con la con­ni­ven­cia de la poli­cía de la Ciu­dad: «Noso­tros tene­mos una audien­cia el día lunes, la empre­sa está pidien­do una con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria y los tra­ba­ja­do­res no quie­ren ingre­sar por lo malos tra­tos, por el abu­so que les hacen dia­ria­men­te. Tie­nen tres pato­vi­cas en la puer­ta, le han pega­do a un tra­ba­ja­dor, la aga­rra­ron de los pelos a una tra­ba­ja­do­ra y todo esto fren­te a la poli­cía que nos ame­dren­tó a noso­tros. Esta­mos hacien­do la denun­cia corres­pon­dien­te. No es la poli­cía, por­que a la poli­cía la man­dan. Acá los fis­ca­les tie­nen que tomar inter­ven­ción en esta locu­ra.»

«Yo no quie­ro que cie­rre la empre­sa, quie­ro que cum­pla con la gen­te y con las nor­mas lega­les.«, cerró Pan­dol­fi.

«La deci­sión es todos a casa, sal­vo los que pres­ten ser­vi­cios esen­cia­les», recor­dó el Gobierno

La secre­ta­ria de Empleo Públi­co, Ana Cas­te­lla­ni, remar­có hoy que la deci­sión admi­nis­tra­ti­va de la Jefa­tu­ra de Gabi­ne­te que amplía las licen­cias a tra­ba­ja­do­res esta­ta­les en el mar­co de las medi­das por el coro­na­vi­rus tie­ne el obje­ti­vo de «todos a casa, excep­to aque­llos que están afec­ta­dos a la pres­ta­ción de ser­vi­cios esenciales».17/03/2020 15:01:00

«Por un lado están las licen­cias por for­mar gru­po de ries­go, como emba­ra­za­das o per­so­nas con enfer­me­da­des car­día­cas, rena­les, entre otras; por otro lado, está la licen­cia de padres en edad esco­lar que ya se había esta­ble­ci­do el sába­do; y lue­go exis­te una ter­ce­ra situa­ción más gene­ral y es ‘todo el mun­do a casa’ si es posi­ble tra­ba­jar des­de allí», pre­ci­só la fun­cio­na­ria en decla­ra­cio­nes a radio El Des­ta­pe.

Cas­te­lla­ni acla­ró que de esta moda­li­dad de tra­ba­jo remo­to que­da excep­tua­do el gru­po de emplea­dos esta­ta­les que cum­ple tareas esen­cia­les, como «todo el sis­te­ma de salud, las fuer­zas arma­das y de segu­ri­dad, y lue­go hay áreas espe­cí­fi­cas en las cua­les cada minis­te­rio defi­ne si son o no esen­cia­les».

«Se hacen estas medi­das para evi­tar la cir­cu­la­ción de las per­so­nas, no es para salir al shop­ping, salir a comer. Esto es para aumen­tar el cui­da­do de la pobla­ción, y el úni­co cui­da­do es el ais­la­mien­to y el dis­tan­cia­mien­to social», acla­ró.

Al ser con­sul­ta­da res­pec­to de cómo se apli­ca­rá esta moda­li­dad de tra­ba­jo remo­to para tra­ba­ja­do­res esta­ta­les pro­vin­cia­les o muni­ci­pa­les, Cas­te­lla­ni seña­ló que «cada dis­tri­to irá dic­tan­do la nor­ma­ti­va, pero las pro­vin­cias y muni­ci­pios sue­len seguir los linea­mien­tos que se sugie­ren des­de Nación».

Asi­mis­mo, esti­mó que el tra­ba­jo de los esta­ta­les des­de el domi­ci­lio «segu­ra­men­te dure más de 14 días», al seña­lar que «la mis­ma nor­ma pre­vé la posi­bi­li­dad de pro­rro­gar» la licen­cia.

Coro­na­vi­rus: quie­nes tra­ba­jen des­de sus casas esta­rán cubier­tos por las ART

La medi­da salió publi­ca­da hoy en el Bole­tín Ofi­cial. Las empre­sas debe­rán infor­mar la nómi­na y el domi­ci­lio de cada emplea­do a las aseguradoras.17/03/2020 09:45:00

Por el coro­na­vi­rus, y siguien­do la reco­men­da­ción ofi­cial de dis­po­ner tele­tra­ba­jo para todo aquel que pue­da cum­plir tarea de for­ma remo­ta, el domi­ci­lio de los tra­ba­ja­do­res que reali­cen sus tareas des­de sus casas será con­si­de­ra­do como «ámbi­to labo­ral».

La deci­sión impli­ca que quie­nes tele­tra­ba­jen en la cua­ren­te­na que­dan cubier­tos por las Ase­gu­ra­do­ras de Ries­gos del Tra­ba­jo (ART). Por ese moti­vo, los emplea­do­res debe­rán infor­mar a las ART la nómi­na y domi­ci­lio don­de los tra­ba­ja­do­res rea­li­za­rán las tareas, espe­ci­fi­can­do can­ti­dad de días y horas por sema­na.

Así lo dis­po­ne la Reso­lu­ción 21⁄ 2020 de la Super­in­ten­den­cia de Ries­gos del Tra­ba­jo (SRT), publi­ca­da este mar­tes en el Bole­tín Ofi­cial?.

En los fun­da­men­tos de la medi­da se seña­la que «a fin de miti­gar la pro­pa­ga­ción del Coro­na­vi­rus COVID-19, algu­nas de las pres­ta­cio­nes labo­ra­les desa­rro­lla­das por los tra­ba­ja­do­res deben rea­li­zar­se en sus domi­ci­lios par­ti­cu­la­res».

En con­se­cuen­cia, la cober­tu­ra de acci­den­tes labo­ra­les se extien­de a esos domi­ci­lios por lo que los emplea­do­res tie­nen ?la obli­ga­ción de denun­ciar a la ART corres­pon­dien­te la nómi­na de los tra­ba­ja­do­res alcan­za­dos por esta medi­da y el domi­ci­lio en el que desa­rro­lla­rán sus acti­vi­da­des labo­ra­les».

Por tra­tar­se de una moda­li­dad de tra­ba­jo «tran­si­to­ria y excep­cio­nal», la reso­lu­ción de la SRT acla­ra que, en estos casos, «no se apli­can las nor­mas espe­cí­fi­cas sobre tele­tra­ba­jo» que, entre otras medi­das, esta­ble­ce que los emplea­do­res pue­den veri­fi­car las con­di­cio­nes del lugar don­de los tra­ba­ja­do­res eje­cu­tan sus tareas y pro­veer­los de silla ergo­nó­mi­ca, almoha­di­lla para mou­se, extin­tor por­tá­til con­tra incen­dio (mata­fue­go de 1 kilo) y boti­quín de pri­me­ros auxi­lios.

Coro­na­vi­rus: Tra­ba­jo detie­ne vir­tual­men­te su acti­vi­dad has­ta el 1 de abril

La car­te­ra resol­vió pos­po­ner has­ta des­pués del 31 de mar­zo las audien­cias de par­tes y redu­cir al míni­mo su actua­ción. Ade­más pos­ter­gó todas las elec­cio­nes gre­mia­les, y asam­bleas para evi­tar aglo­me­ra­ción de gente.17/03/2020 08:40:00

Para poner­se en sin­to­nía con la emer­gen­cia públi­ca que dic­tó el Gobierno de la Nación en mate­ria de salud por el bro­te de Coro­na­vi­rus, el Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la Nación sacó una reso­lu­ción y una dis­po­si­ción con las que vir­tual­men­te detie­ne sus acti­vi­da­des has­ta el 1 de abril de 2020.

A tra­vés de una dis­po­si­ción y «para pro­te­ger a los agen­tes invo­lu­cra­dos en las acti­vi­da­des pro­pias del Ser­vi­cio de Con­ci­lia­ción Labo­ral Obli­ga­to­ria y del Tri­bu­nal del Tra­ba­jo Domés­ti­co, como así tam­bién del públi­co en gene­ral que acce­de dichas Depen­den­cias», la car­te­ra resol­vió «Sus­pen­der a par­tir de la pre­sen­te los pla­zos, todas las audien­cias y actua­cio­nes que se reali­cen ante los con­ci­lia­do­res labo­ra­les en el mar­co del pro­ce­di­mien­to de la Ley 24.635 y sus decre­tos regla­men­ta­rios por el tér­mino has­ta el 31 de mar­zo de 2020 inclu­si­ve».

Ade­más sus­pen­dió «las audien­cias de rati­fi­ca­ción de acuer­dos espon­tá­neos esta­ble­ci­das por el art. 4º del Decre­to 1169⁄ 96 modi­fi­ca­do por el Decre­to 1347⁄ 99 por el tér­mino has­ta el 31 de mar­zo de 2020 inclu­si­ve».

La Direc­ción Nacio­nal de Con­ci­lia­ción Obli­ga­to­ria puso en pau­sa tam­bién «la aten­ción al públi­co en el Tri­bu­nal del Tra­ba­jo Domés­ti­co, en espe­cial al per­so­nal que atien­de las Mesas de Entra­das de los trá­mi­tes nor­ma­les y habi­tua­les de la Depen­den­cia, esta­ble­cien­do que los días hábi­les com­pren­di­dos en el perío­do cita­do no serán compu­tados a los fines de los pla­zos pro­ce­sa­les admi­nis­tra­ti­vos» y «las audien­cias» en ese sen­ti­do.

Por su par­te la Secre­ta­ría de Tra­ba­jo emi­tió una reso­lu­ción en la que deter­mi­na la «Sus­pen­sión actos de Aso­cia­cio­nes Sin­di­ca­les» por el pla­zo de 30 días.

«Sus­pén­da­se la cele­bra­ción de los Pro­ce­sos Elec­to­ra­les, todo tipo de Asam­bleas y/​o Con­gre­sos, tan­to Ordi­na­rios como Extra­or­di­na­rios, como así tam­bién todo acto ins­ti­tu­cio­nal que impli­que la movi­li­za­ción, tras­la­do y/​o aglo­me­ra­ción de per­so­nas, de todas las aso­cia­cio­nes sin­di­ca­les ins­crip­tas en el regis­tro de esta Auto­ri­dad de Apli­ca­ción», seña­la el tex­to ofi­cial.

Res­pec­to de la asun­ción de auto­ri­da­des, acla­ra que debe­rán rea­li­zar­se en la sede del Minis­te­rio, «sola­men­te con la pre­sen­cia de la jun­ta elec­to­ral y de las nue­vas auto­ri­da­des».

«La rea­li­za­ción de los demás actos será ana­li­za­da en for­ma par­ti­cu­lar, de modo tal de com­pa­ti­bi­li­zar las razo­nes de salud públi­ca que moti­van la pre­sen­te con el man­te­ni­mien­to de la regu­la­ri­dad ins­ti­tu­cio­nal de las enti­da­des», espe­ci­fi­can y acla­ran que para ade­cuar esta nor­ma­ti­va con los pro­ce­so en desa­rro­llo «auto­ri­za a la Direc­ción Nacio­nal de Aso­cia­cio­nes Sin­di­ca­les a dic­tar las nor­mas regla­men­ta­rias y com­ple­men­ta­rias a que la pre­sen­te pudie­re dar lugar».

Emer­gen­cia sani­ta­ria: Con­fir­ma­ron refuer­zo asis­ten­cial para jubi­la­cio­nes, asig­na­cio­nes socia­les y pla­nes

Duran­te la tar­de de este mar­tes el Minis­te­rio de Desa­rro­llo Social y la Anses anun­cia­ron una serie de medi­das de emer­gen­cia para refor­zar la asis­ten­cia social a los sec­to­res más vul­ne­ra­bles de la socie­dad en el mar­co de la cua­ren­te­na nacio­nal deci­di­da por el Gobierno para tra­tar de fre­nar el con­ta­gio por coro­na­vi­rus.

Uno de los anun­cios prin­ci­pa­les rea­li­za­dos por el titu­lar de la car­te­ra de Desa­rro­llo Social Daniel Arro­yo fue el de un bono con carác­ter de refuer­zo para jubi­la­dos y bene­fi­cia­rios de pla­nes socia­les de Hace­mos Futu­ro y Sala­rio Social Com­plen­ta­rio $3.000, con el obje­ti­vo de amor­ti­guar el impac­to de la rece­sión eco­nó­mi­ca deri­va­da de la cua­ren­te­na nacio­nal. El obje­ti­vo prio­ri­ta­rio de los anun­cios es “pre­ser­var y sos­te­ner los ingre­sos de las fami­lias más vul­ne­ra­bles”, expli­có el fun­cio­na­rio.

Arro­yo tam­bién con­fir­mó que se habi­li­ta­rá un “ban­co de mate­ria­les para lle­var ade­lan­te obras de infra­es­truc­tu­ra barria­les, lo que es arre­glo y mejo­ras de escue­las y vivien­das pre­ca­rias”. Lue­go anti­ci­pó “un refuer­zo en la asis­ten­cia come­do­res, esco­la­res comu­ni­ta­rios y meren­de­ros (igle­sias, orga­ni­za­cio­nes socia­les) para lle­var el sis­te­ma de asis­ten­cia ali­men­ta­ria a un meca­nis­mo de vian­das”. Esta medi­da apun­ta a mini­mi­zar las con­cen­tra­cio­nes de per­so­nas en los come­do­res, en sin­to­nía con la bate­ría de medi­das dis­pues­tas por el Gobierno nacio­nal para mini­mi­zar los posi­bles con­ta­gios.

El titu­lar de Desa­rro­llo Social tam­bién rati­fi­có la infor­ma­ción tras­cen­di­da esta maña­na res­pec­to del cam­bio en el meca­nis­mo de entre­ga de las tar­je­tas ali­men­ta­rias, aban­do­nan­do el modo pre­sen­cial (median­te el que se entre­ga­ron 1.100.000 tar­je­tas) para pasar a dis­tri­buir­se por el Correo Argen­tino.

Ale­jan­dro Vano­li, titu­lar de la Anses, insis­tió que las medi­das apun­tan a “recom­po­ner aún más los ingre­sos de los sec­to­res más pos­ter­ga­dos y avan­zar en medi­das de equi­dad dis­tri­bu­ti­va”. El fun­cio­na­rio deta­lló que el bono de $3.000 alcan­za­rá a las jubi­la­cio­nes de has­ta $18.892 a ser per­ci­bi­das en el mes de abril. Tam­bién se le otor­ga­rá a los bene­fi­cia­rios de la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo y de la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Emba­ra­zo. Por últi­mo, el fun­cio­na­rio con­fir­mó que se apli­ca­rán dos meses adi­cio­na­les de gra­cia para el pago de los cré­di­tos de Anses, sin dis­cri­mi­nar por el mon­to de jubi­la­ción per­ci­bi­do.

Fer­nán­dez ame­na­zó con «per­se­guir» con la AFIP y el Minis­te­rio de Tra­ba­jo a quie­nes aumen­ten los pre­cios

Duran­te la maña­na de este mar­tes el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez anti­ci­pó algu­nas de las medi­das extra­or­di­na­rias que se suma­rán a las ya adop­ta­das para inten­tar con­te­ner la difu­sión del coro­na­vi­rus en nues­tro país, que serán anun­cia­das de con­jun­to en el día de hoy. Entre ellas des­ta­có la nece­si­dad de refor­zar los con­tro­les de pre­cios de ali­men­tos e insu­mos sani­ta­rios ante la diná­mi­ca espe­cu­la­ti­va que mos­tra­ron muchos comer­cian­tes, bus­can­do apro­ve­char­se de la emer­gen­cia.

“Sépan­lo. Voy a poner a la AFIP, al Minis­te­rio de Tra­ba­jo y a Defen­sa de la Com­pe­ten­cia a per­se­guir a todo el que aumen­te los pre­cios”, ase­gu­ró el pre­si­den­te, refor­zan­do lo anun­cia­do duran­te este fin de sema­na por el minis­tro de Desa­rro­llo Pro­duc­ti­vo Matías Kul­fas, quien había con­fir­ma­do la deci­sión ofi­cial de poner ins­pec­to­res en la calle para tra­tar de evi­tar abu­sos de comer­cian­tes ines­cru­pu­lo­sos que remar­can los pro­duc­tos más deman­da­dos.

“En un rato, cuan­do conoz­can las media­das eco­nó­mi­cas, van a ver cómo hemos pues­to a tra­ba­jar a todos en con­jun­to para ir con­tra los espe­cu­la­do­res, con­tra los que suben los pre­cios inde­bi­da­men­te, con­tra los que acu­mu­lan mer­ca­de­ría para espe­rar un mejor pre­cio y ven­der­las más caros. Con­tra todos voy a ser impia­do­so”, aña­dió Fer­nán­dez.

“No me digan que uso los recur­sos del Esta­do a mi anto­jo, los voy a usar a favor de la gen­te”, con­clu­yó el pre­si­den­te argen­tino, que des­de el fin de sema­na vie­ne con­fir­man­do una serie de fuer­tes medi­das de gobierno para evi­tar que el impac­to del coro­na­vi­rus en nues­tro país deri­ve en el des­bor­de de los ser­vi­cios sani­ta­rios, como ya ocu­rrió en varios paí­ses de Euro­pa.

Las muje­res del Mal­brán que con­tro­lan la pan­de­mia.

El Ins­ti­tu­to Nacio­nal de Enfer­me­da­des Infec­cio­sas Dr. Car­los Mal­brán se eri­ge como uno de los bas­tio­nes del Esta­do para con­te­ner las deman­das sani­ta­rias de la pobla­ción. Allí, once bio­quí­mi­cos tra­ba­jan en los aná­li­sis que con­fir­man los casos de coro­na­vi­rus Covid-19 de todo el país. De ellos, nue­ve son muje­res y en su mayo­ría están pre­ca­ri­za­das.

Como ocu­rre con otras pro­fe­sio­nes don­de la tasa de tra­ba­ja­do­ras es alta, los suel­dos son magros. “Tuvi­mos en los últi­mos cua­tro años un 65% de pér­di­da sala­rial. Un cien­tí­fi­co que ingre­sa a la ins­ti­tu­ción tie­ne que estar seis años en la carre­ra pro­fe­sio­nal para recién alcan­zar como sala­rio 40 mil pesos, que es el nivel de pobre­za. La mayo­ría de los téc­ni­cos y admi­nis­tra­ti­vos ganan suel­dos más cer­ca­nos a la línea de indi­gen­cia que a la línea de pobre­za”, rela­ta Fabián Mar­tín, far­ma­céu­ti­co del Ins­ti­tu­to y secre­ta­rio gene­ral adjun­to de la Jun­ta Inter­na de ATE en el sec­tor.

Lla­ma­do aho­ra ANLIS Mal­brán (Admi­nis­tra­ción Nacio­nal de Labo­ra­to­rios e Ins­ti­tu­tos de Salud), el Ins­ti­tu­to –que depen­de del Minis­te­rio de Salud de la Nación- es un orga­nis­mo públi­co des­cen­tra­li­za­do que nuclea y coor­di­na otros ins­ti­tu­tos, labo­ra­to­rios y cen­tros de salud de todo el país. Es el cen­tro nacio­nal de refe­ren­cia y segui­mien­to de las prin­ci­pa­les enfer­me­da­des infec­to­con­ta­gio­sas que cir­cu­lan por el terri­to­rio, para su pre­ven­ción, con­trol e inves­ti­ga­ción, y el úni­co cen­tro de salud del país que hace cien­cia bási­ca y apli­ca­da. Via: @canalabierto

Quié­nes ten­drán licen­cia labo­ral por el Coro­na­vi­rus

El Gobierno esta­ble­ció los gru­pos de ries­go en la Reso­lu­ción 207⁄ 2020 del Bole­tín Ofi­cial.

El Gobierno deci­dió ampliar los gru­pos de per­so­nas que podrán sus­pen­der la asis­ten­cia al lugar de tra­ba­jo en fun­ción de sus carac­te­rís­ti­cas per­so­na­les para pro­te­ger­se de la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus. Será por el pla­zo de 14 días, con goce ínte­gro de sus remu­ne­ra­cio­nes

A tra­vés de la Reso­lu­ción 27⁄ 2020 publi­ca­da esta maña­na en el Bole­tín Ofi­cial se des­ta­ca­ron los gru­pos de ries­go que podrán tomar­se licen­cia y, de esta mane­ra, se podrá dis­mi­nuir «la afluen­cia de per­so­nas en el trans­por­te públi­co y en los luga­res de tra­ba­jo, sin que ello afec­te la pro­duc­ción y el abas­te­ci­mien­to de los bie­nes y ser­vi­cios nece­sa­rios, man­te­nien­do al efec­to vigen­te el deber para aquel per­so­nal cali­fi­ca­do de ‘esen­cial”».

En la medi­da impul­sa­da por el Eje­cu­ti­vo y el Minis­te­rio de Tra­ba­jo, Empleo y Segu­ri­dad Social se tuvo en cuen­ta la sus­pen­sión del dic­ta­do de cla­ses en las escue­las y los efec­tos en la diná­mi­ca de cui­da­do de los niños.

Quié­nes ten­drán licen­cia

a. Tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras mayo­res de sesen­ta (60) años de edad, excep­to que sean con­si­de­ra­dos “per­so­nal esen­cial para el ade­cua­do fun­cio­na­mien­to del esta­ble­ci­mien­to”. Se con­si­de­ra­rá “per­so­nal esen­cial” a todos los tra­ba­ja­do­res del sec­tor salud.

b. Tra­ba­ja­do­ras emba­ra­za­das

c. Tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras inclui­dos en los gru­pos de ries­go que defi­ne la auto­ri­dad sani­ta­ria nacio­nal.

Dichos gru­pos, de con­for­mi­dad con la defi­ni­ción vigen­te al día de la fecha, son:

1. Enfer­me­da­des res­pi­ra­to­rias cró­ni­ca: enfer­me­dad pul­mo­nar obs­truc­ti­va cró­ni­ca [EPOC], enfi­se­ma con­gé­ni­to, dis­pla­sia bron­co­pul­mo­nar, bron­quiec­ta­sias, fibro­sis quís­ti­ca y asma mode­ra­do o seve­ro.

2. Enfer­me­da­des car­día­cas: Insu­fi­cien­cia car­día­ca, enfer­me­dad coro­na­ria, val­vu­lo­pa­tías y car­dio­pa­tías con­gé­ni­tas.

3. Inmu­no­de­fi­cien­cias.

4. Dia­bé­ti­cos, per­so­nas con insu­fi­cien­cia renal cró­ni­ca en diá­li­sis o con expec­ta­ti­vas de ingre­sar a diá­li­sis en los siguien­tes seis meses.

Se deter­mi­nó que no podrá decla­rar­se Per­so­nal Esen­cial a los tra­ba­ja­do­res com­pren­di­dos en los inci­sos b) y c)

Las per­so­nas que per­te­nez­can a estos gru­pos men­cio­na­dos y pue­dan rea­li­zar sus tra­ba­jos des­de el lugar de ais­la­mien­to, debe­rán en el mar­co de la bue­na fe con­trac­tual, esta­ble­cer con su emplea­dor las con­di­cio­nes en que dicha labor será rea­li­za­da.