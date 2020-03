Argentina. El Encuentro Memoria Verdad y Justicia resolvió postergar la convocatoria a marchar el 24 de marzo debido al coronavirus

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 17 mar­zo 2020

La Ple­na­ria del Encuen­tro Memo­ria Ver­dad y Jus­ti­cia resol­vió pos­ter­gar

la con­vo­ca­to­ria a mar­char el 24 de mar­zo debi­do a la pan­de­mia del

coro­na­vi­rus, que agra­vó la cri­sis sani­ta­ria del país.

Esta medi­da

se jus­ti­fi­ca por la nece­si­dad de res­guar­dar la salud del con­jun­to del

pue­blo, a las y los miles que que­re­mos seguir enfren­tan­do la impu­ni­dad y

home­na­jean­do a los 30 mil com­pa­ñe­ras y com­pa­ñe­ros dete­ni­dos

des­apa­re­ci­dos.

Por­que no olvi­da­mos, no per­do­na­mos y no nos

recon­ci­lia­mos no acep­ta­mos la pro­pues­ta del pre­si­den­te de “dar vuel­ta la

pági­na”, y segui­mos luchan­do por cár­cel ya a todos los geno­ci­das.

El 24 en la Pla­za de Mayo hare­mos una con­fe­ren­cia de pren­sa don­de hare­mos públi­co el docu­men­to con­sen­sua­do.

Este 24 tam­bién deci­mos ¡Fue­ra al FMI! y ¡No al pago de la deu­da

exter­na!, hoy más que nun­ca ante la emer­gen­cia sani­ta­ria esos recur­sos

debe­rían ser pues­tos al ser­vi­cio de for­ta­le­cer el sis­te­ma públi­co de

salud, imple­men­tar medi­das efec­ti­vas con­tra la pro­pa­ga­ción del

coro­na­vi­rus, y pro­te­ger al pue­blo tra­ba­ja­dor.

Des­de el EMVJ, A 44 años del gol­pe geno­ci­da segui­mos exi­gien­do:

CÁRCEL YA! A TODOS LOS GENOCIDAS

CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA PARA TODOS LOS GENOCIDAS

APERTURA DE LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA.

RESTITUCIÓN DE TODAS LAS y LOS JÓVENES APROPIADOS.

NO OLVIDAMOS-NO PERDONAMOS-NO NOS RECONCILIAMOS

30.000 COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DETENIDOS Y DETENIDAS DESAPARECIDOS PRESENTES!