Estados Unidos. Aumentó la venta de armas por el coronavirus

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 17 mar­zo 2020

Ante la para­noia de que se gene­ren situa­cio­nes de caos social

Las com­pras de armas cre­cie­ron de mane­ra expo­nen­cial en Esta­dos Uni­dos impul­sa­das por el mie­do a los posi­bles efec­tos del coro­na­vi­rus . Dece­nas de esta­dou­ni­den­ses se amu­cha­ron en las arme­rías a lo lar­go de varias ciu­da­des, entre ellas Los Ánge­les. Las ven­tas a tra­vés de inter­net en sitios espe­cia­li­za­dos tam­bién están en pleno auge. El bro­te de coro­na­vi­rus dejó has­ta el momen­to en ese país 85 muer­tos y 4.632 con­ta­gia­dos.

Lar­gas filas de com­pra­do­res se vie­ron este fin de sema­na fren­te a la tien­da de armas Mar­tin B. Ret­ting en Cul­ver City, una loca­li­dad de Los Ánge­les. El comer­cio tuvo poner un men­sa­je en su cuen­ta de Face­book dis­cul­pán­do­se con los clien­tes por no per­mi­tir prue­bas en algu­nas de las armas, y no poder aten­der todas las con­sul­tas. “Si el telé­fono está sonan­do y no esta­mos res­pon­dien­do, pro­ba­ble­men­te sea por­que esta­mos un poco abru­ma­dos en este momen­to … gra­cias por enten­der”, dice uno de las publi­ca­cio­nes.

El algua­cil del con­da­do de Los Ánge­les, Alex Villa­nue­va, la mayor

auto­ri­dad de la segu­ri­dad en esa zona, lamen­tó que miles de per­so­nas

hayan toma­do la deci­sión de com­prar armas en estos momen­tos. «Esa

com­pra de armas es una com­pra de páni­co, pero noso­tros esta­mos

dis­po­ni­bles y visi­bles en todas las comu­ni­da­des. No nece­si­ta­mos que

nadie nos asis­ta. Esta­mos lis­tos para defen­der al públi­co, no

nece­si­ta­mos ayu­da«, ase­gu­ró en una rue­da de pren­sa en la sede

cen­tral de la poli­cía. En este sen­ti­do, opi­nó que com­prar armas aho­ra no

era bue­na idea. «Todos debe­mos ser res­pon­sa­bles para que no cai­gan en manos de gen­te que no debe­ría tener«, agre­gó el algua­cil.

El repun­te en la ven­ta de armas se dio en las zonas más afec­ta­dos por el Covid-19: Cali­for­nia, New York y Washing­ton. Sin embar­go tam­bién se está vien­do este fenó­meno en ciu­da­des don­de el virus aún no se expan­dió de mane­ra crí­ti­ca. Algu­nas per­so­nas adqui­rie­ron por pri­me­ra vez un arma ante el temor de que se gene­ren situa­cio­nes de caos social, infor­mó el dia­rioLos Ánge­les Times. Otras, que ya son pro­pie­ta­rias de una, temen que el gobierno use facul­ta­des extra­or­di­na­rias que le da la decla­ra­ción de “emer­gen­cia” para res­trin­gir la com­pra de nue­vos arma­men­tos.

Las ven­tas de armas on-line tam­bién cre­cie­ron. El sitio Ammo​.com, que

ven­de por inter­net muni­cio­nes, infor­mó sobre el repen­tino aumen­to en

sus ven­tas. Según la com­pa­ñía, del 23 de febre­ro al 4 de mar­zo, las tran­sac­cio­nes aumen­ta­ron un 68 por cien­to

en com­pa­ra­ción con los 11 días ante­rio­res. Al igual que los ali­men­tos y

los ele­men­tos de lim­pie­za como el papel higié­ni­co, los com­pra­do­res de

armas dije­ron a los medios que su afán de com­pra se debe al posi­ble des­abas­te­ci­mien­to.

La Aso­cia­ción Nacio­nal del Rifle (NRA) can­ce­ló su con­ven­ción del 16 al 19 de abril en Nash­vi­lle,

en el esta­do de Ten­nes­see, ante las preo­cu­pa­cio­nes por el aumen­to de

con­ta­gio del coro­na­vi­rus, y des­pués que se decla­ra­ra la emer­gen­cia en

ese esta­do. «Lamen­ta­mos sin­ce­ra­men­te la nece­si­dad de esta acción,

par­ti­cu­lar­men­te para nues­tros muchos miem­bros lea­les que se unen a

noso­tros para esta cele­bra­ción anual de la NRA y nues­tras liber­ta­des

cons­ti­tu­cio­na­les”, dijo en un comu­ni­ca­do la NRA. Las con­ven­cio­nes de la

aso­cia­ción sue­len atraer mul­ti­tu­des de alre­de­dor de 70.000 per­so­nas.