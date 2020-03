Chile. Inoperancia del gobierno frente al coronavirus

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano 16 de mar­zo de 2020

– La pri­me­ra «Gran» medi­da del gobierno fue decir que el exá­men de detec­ción del coro­na­vi­rus no será gra­tis y que ten­dría un valor de $20.000. inau­di­to.

– Tar­da días en cerrar las fron­te­ras mien­tras que otros paí­ses con meno­res con­ta­gios lo hicie­ron inme­dia­ta­men­te. Recién el miér­co­les 18 de mar­zo se cie­rran las fron­te­ras.

– No hay con­trol sobre la fija­ción de pre­cios. Y aho­ra las far­ma­cias y empre­sas se colu­den y ele­van los pre­cios casi 10 veces.

–

Se tar­da en sus­pen­der las cla­ses mien­tras que algu­nos muni­ci­pios ya habían decre­ta­do la sus­pen­sión total, sin la pre­sión de los muni­ci­pios Piñe­ra aún segui­ría expo­nien­do a los niños al virus.

– Se prohí­be even­tos masi­vos mien­tras no hay nin­gu­na medi­da efec­ti­va para las aglo­me­ra­cio­nes en el trans­por­te públi­co. Mien­tras que la pre­si­den­ta del cole­gio médi­co lla­ma a NO OCUPAR EL TRANSPORTE PUBLICO🤦

– Nin­gu­na medi­da para los tra­ba­ja­do­res del país, expo­nien­do a ellos y sus fami­lias al virus, con­tra­ria­men­te se están apro­ve­chan­do para apro­bar la ley del tele­tra­ba­jo de mane­ra mise­ra­ble que pre­ca­ri­za aún más la vida de los tra­ba­ja­do­res, de que sir­ve todo esto si la gen­te ten­drá que usar el trans­por­te, recu­rrir a espa­cios de tra­ba­jo don­de cir­cu­la gran can­ti­dad de per­so­nas.

– Deja­ron des­em­bar­car un cru­ce­ro lleno de rica­cho­nes y turis­tas de piel blan­ca, un cru­ce­ro con posi­ble con­ta­gio y estos se pasea­ron sin nin­gu­na res­tric­ción por el pue­blo expo­nien­do a toda la ciu­da­da­nía, cla­ro, tie­nen pla­ta y pue­den hacer lo que quie­ran. La excu­sa del gobierno es que no pre­sen­ta­ban sín­to­mas, pero que no pre­sen­ten sín­to­mas no quie­re decir que no por­ten el virus y no pue­dan trans­mi­tir­lo.

– La demo­ra en tomar medi­das a dife­ren­cia de otros paí­ses, es de mane­ra inten­cio­nal para des­viar el foco de las deman­das del pue­blo, pero si esto se des­bor­da y nues­tra gen­te empie­za a morir el úni­co res­pon­sa­ble es Piñe­ra y su gobierno inope­ran­te y cri­mi­nal.

– Los hos­pi­ta­les y CESFAM siguen sin insu­mos sufi­cien­tes para abor­dar de mane­ra res­pon­sa­ble esta pan­de­mia.

– El gobierno de Piñe­ra gas­ta millo­nes en traer hoy 16 de mar­zo los nue­vos carros lan­za agua para los pacos pero NADA, ni mues­tras de que­rer traer el medi­ca­men­to cubano INTERFERON Alfa 2B.

Por Canal 3 de la Vic­to­ria