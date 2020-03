Argentina. Jorge Rachid. ¿Pudo una delegación militar estadounidense haber transmitido el coronavirus en China?

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​Radio Grá­fi­ca, 16 mar­zo 2020

El médi­co sani­ta­ris­ta y mili­tan­te polí­ti­co del cam­po nacio­nal y popu­lar, Jor­ge Rachid, en diá­lo­go con Radio Grá­fi­ca,

hizo un balan­ce de las medi­das toma­das por el Gobierno para evi­tar la

pro­pa­ga­ción del virus en el país. En la entre­vis­ta tam­bién desa­rro­lló

una inquie­tan­te hipó­te­sis sobre el ori­gen del coro­na­vi­rus que podría

haber teni­do los pri­me­ros casos en Esta­dos Uni­dos y dise­mi­na­do por una

dele­ga­ción mili­tar de ese país en Wuhan, epi­cen­tro del con­ta­gio.

La pan­de­mia de coro­na­vi­rus, que a esta altu­ra suma 167.449 infec­ta­dos

con 6440 víc­ti­mas fata­les según la OMS, está gene­ran­do un ver­da­de­ro

tem­bla­de­ral en la eco­no­mía glo­bal. Una cri­sis con un alcan­ce aún difí­cil

de men­su­rar. Situa­ción que tam­bién afec­ta y afec­ta­rá a la Argen­ti­na.

Un tema inquie­tan­te, sobre el cual no hay una hipó­te­sis fir­me, es el ori­gen del virus. ¿Es par­te de una muta­ción bio­ló­gi­ca natu­ral sur­gi­da en un ani­mal exó­ti­co chino? o ¿Pudo

haber teni­do ori­gen en reali­dad en Esta­dos Uni­dos y con­ta­gia­do por

mili­ta­res de ese país que se alo­ja­ron en Wuhan, lugar don­de se desató lo

que lue­go se con­ver­ti­ría en la pan­de­mía de coro­na­vi­rus?

Zhao Lijian, un por­ta­voz del Minis­te­rio de Asun­tos

Exte­rio­res de Chi­na, días atrás, acu­só en su cuen­ta de Twit­ter a

Esta­dos Uni­dos de haber espar­ci­do el virus en Wuhan. Una decla­ra­ción

fuer­te y que sube un pel­da­ño en la con­fron­ta­ción comer­cial que vie­nen

tenien­do ambos paí­ses.

“Es una decla­ra­ción ofi­cial del Minis­te­rio de Rela­cio­nes Exte­rio­res

de los chi­nos que sue­le ser muy estric­tos y cau­tos en sus pala­bras.

Siem­pre están pla­ni­fi­can­do a lar­go pla­zo su sis­te­ma de acu­mu­la­ción y

con­fron­ta­ción”, afir­mó Jor­ge Rachid.

Lue­go expli­có el ori­gen de las sos­pe­chas del gobierno orien­tal, “hubo

unas Olim­pia­das Mili­ta­res Inter­na­cio­na­les en Chi­na. Lo que les lla­mó la

aten­ción al gobierno chino son dos cosas. La pri­me­ra es que salie­ron en

el pues­to 33 cuan­do en nin­gu­na com­pe­ten­cia se habían baja­do del

meda­lle­ro”.

“La dele­ga­ción de Esta­dos

Uni­dos que par­ti­ci­pa­ba de unas Olim­pía­das Mili­ta­res se alo­jó a pocos

cua­dras de Wuhan, que fue don­de comen­zó el foco de coro­na­vi­rus”.

“El segun­do tema es, ¿dón­de fue el hos­pe­da­je de la

dele­ga­ción? Se ins­ta­la­ron a pocas cua­dras del super­mer­ca­do de Wuhan

don­de ven­den los ani­ma­les exó­ti­cos que con­su­men los chi­nos que fue don­de

comen­zó el foco del coro­na­vi­rus”, aña­dió.

La sos­pe­cha chi­na es que el coro­na­vi­rus haya sido espar­ci­do por la

pro­pia dele­ga­ción nor­te­ame­ri­ca­na, lo cual des­via­ría el foco ini­cial de

con­ta­gio de Wuhan a Esta­dos Uni­dos.

“Esta decla­ra­ción la hicie­ron con la colo­ca­ción de aran­ce­les de 128

pro­duc­tos y van a dejar de com­prar bonos del Teso­ro de Esta­dos Uni­dos.

Algo que agra­va la gue­rra comer­cial entre Chi­na y Esta­dos Uni­dos”,

com­ple­tó sobre el tema.

LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA EVITAR LA EPIDEMIA A NIVEL LOCAL

El domin­go por la noche, Alber­to Fer­nán­dez hizo una serie de anun­cios

para evi­tar la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus en Argen­ti­na que inclu­yó la

sus­pen­sión de cla­ses duran­te dos sema­nas y otras con el obje­ti­vo de que

haya una menor cir­cu­la­ción de per­so­nas.

“Ten­go la cer­te­za de que las medi­das son las correc­tas des­de

el pun­to de vis­ta epi­de­mio­ló­gi­co y polí­ti­co a los fines de evi­tar la

eta­pa de expan­sión. Es impor­tan­te que le demos boli­lla y siga­mos los

pro­to­co­los de Nación y Pro­vin­cia”, afir­mó.

“En la Argen­ti­na no tene­mos coro­na­vi­rus pri­ma­rio, no hemos

teni­do casos nati­vos. Es un pro­ce­so de con­trol que que­da en manos de la

epi­de­mio­lo­gía y de las deci­sio­nes polí­ti­cas como las que se toma­ron ayer.

Evi­tan­do el con­ta­gio de per­so­na a per­so­na que se pue­de dar en las

acti­vi­da­des nor­ma­les de la vida. Fue lo que les pasó a los paí­ses

euro­peos. Estas medi­das que pare­cen duras están basa­das en un mar­co de

expan­sión del virus. Toda­vía no hemos teni­do el mar­co de expan­sión. La

infec­ción del virus vie­ne de afue­ra”, expli­có Rachid.

“Ten­go la cer­te­za de que

las medi­das son las correc­tas des­de el pun­to de vis­ta epi­de­mio­ló­gi­co y

polí­ti­co a los fines de evi­tar la eta­pa de expan­sión”.

“Creo que Argen­ti­na pue­de dar un ejem­plo a nivel mun­dial, ten­dría que

ser un impac­to menor al que hubo en otras par­tes del mun­do”, aña­dió.

Sobre las carac­te­rís­ti­cas del virus y el impac­to en aque­llos que son afec­ta­dos deta­lló, “La tasa de mor­ta­li­dad es más baja inclu­so que la gri­pe común.

Cer­ca del 80% cur­sa el virus sin mayo­res incon­ve­nien­tes, hay un 14/​15%

que tie­nen sín­to­mas más fuer­tes que se cura con medi­ca­men­tos y hay un 5%

que ata­ca a las per­so­nas debi­li­ta­das por enfer­me­da­des cró­ni­cas no

trans­mi­si­bles que pue­den estar fue­ra de con­trol”.

En ese con­tex­to, dis­pa­ró con­tra la heren­cia sani­ta­ria macris­ta. “Hubo

una cana­lla cri­mi­nal sani­ta­ria que duran­te cua­tro años des­abas­te­ció

para los enfer­mos cró­ni­cos (dia­bé­ti­cos, hiper­ten­sos, car­dio­pa­tías,

rena­les). Ese es el gru­po de ries­go que más hay que pro­te­ger jun­to a los

inmu­no­su­pri­mi­dos, a aque­llos que tie­nen HIV o están rea­li­zan­do un

tra­ta­mien­to de qui­mio­te­ra­pia”.

“El coro­na­vi­rus en el 80% de las casos cur­sa como una gri­pe común. Lo

que hay que evi­tar si tie­ne coro­na­vi­rus es que en los sie­te días

pos­te­rio­res en que se sien­te bien que sal­ga a la calle a seguir

con­ta­gian­do”, des­ta­có.

Sin embar­go, mati­zó la situa­ción con el coro­na­vi­rus y apun­tó que más allá de esta enfer­me­dad, “nun­ca

hay dejar de pen­sar que el prin­ci­pal tema sani­ta­rio de argen­ti­na es el

den­gue, el saram­pión ya está con­tro­la­do gra­cias a las vacu­nas que

encon­tra­ron”.

LAM/​GF/​RG