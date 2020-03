“El coronavirus es un arma de guerra del imperialismo” – La otra Andalucía

En nues­tro ante­rior comu­ni­ca­do, del 3 de mar­zo, “A favor de la inde­pen­den­cia de la Cla­se Obre­ra Vas­ca”, diji­mos que nos pare­cía enor­me­men­te sos­pe­cho­sa la apa­ri­ción de la enfer­me­dad del COVID-19 en medio de la gue­rra comer­cial en tre Esta­dos Uni­dos y Chi­na. Escri­bi­mos: “¿Será una casua­li­dad? El futu­ro lo dirá.” Han pasa­do once días.

Hoy, 14 de mar­zo, decla­ra­mos rotun­da­men­te que el coro­na­vi­rus es un ins­tru­men­to de la Ter­ce­ra Gue­rra Mun­dial que ha des­en­ca­de­na­do el Impe­ria­lis­mo yan­qui sio­nis­ta. La éli­te capi­ta­lis­ta anglo­sa­jo­na y sio­nis­ta que es enemi­ga de toda la Huma­ni­dad ha dado un paso más en su ofen­si­va cri­mi­nal y geno­ci­da.

He aquí algu­nas de las evi­den­cias y denun­cias que se han acu­mu­la­do esta sema­na:

1.- El 18 de octu­bre de 2019, en Nue­va York, en los Esta­dos Uni­dos de Amé­ri­ca, el World Eco­no­mic Forum, que orga­ni­za todos los años en Davos las cum­bres del Impe­ria­lis­mo, el The John Hop­kins Cen­ter for Health Secu­rity y la Bill and Melin­da Gates Foun­da­tion rea­li­za­ron un ejer­ci­cio de pros­pec­ti­va, lla­ma­do “Event 201”, sobre una pan­de­mia pro­vo­ca­da por un coro­na­vi­rus. La infor­ma­ción com­ple­ta la tenéis en este enla­ce:

http://​www​.cen​ter​for​health​se​cu​rity​.org/​e​v​e​n​t​2​01/

2.- El 12 de mar­zo de 2020, el por­ta­voz del Minis­te­rio de Asun­tos Exte­rio­res de Chi­na, señor Zhao Lijian sugi­rió que el coro­na­vi­rus fue intro­du­ci­do en Chi­na por el Ejér­ci­to de los Esta­dos Uni­dos. Esta gra­ví­si­ma acu­sa­ción no ha sido reti­ra­da. La infor­ma­ción com­ple­ta la tenéis aquí:

http://​spa​nish​.alma​nar​.com​.lb/​4​0​9​983

3.- Según ha denun­cia­do el perio­dis­ta Man­lio Dinuc­ci en el perió­di­co ita­liano “Il Mani­fes­to”, el Ejér­ci­to de los Esta­dos Uni­dos de Amé­ri­ca ha envia­do 20.000 sol­da­dos a Euro­pa, pre­ci­sa­men­te aho­ra, cuan­do nues­tro con­ti­nen­te se ha con­ver­ti­do en el cen­tro de la pan­de­mia del coro­na­vi­rus. Pare­ce ser que van a tomar par­te en las manio­bras deno­mi­na­das “Defen­der Euro­pe 2020” jun­to con otros 10.000 sol­da­dos yan­quis que ya están aquí y otros 7.000 sol­da­dos miem­bros del res­to de los esta­dos de la OTAN. La infor­ma­ción com­ple­ta la tenéis en este enla­ce:

http://​www​.lahai​ne​.org/​m​u​n​d​o​.​p​h​p​/​e​n​-​l​a​-​e​u​r​o​p​a​-​c​e​r​r​a​d​a​-​del

4.- Ayer, vier­nes, 13 de mar­zo, el emba­ja­dor de Chi­na en Esta­dos Uni­dos, el señor Cui Tian­kai fue con­vo­ca­do por el sub­se­cre­ta­rio del Depar­ta­men­to de Esta­do del Gobierno yan­qui, señor David Stil­well en la sede que esta ins­ti­tu­ción tie­ne en Washing­ton, para dar expli­ca­cio­nes sobre las denun­cias rea­li­za­das por Chi­na. El emba­ja­dor chino no hizo nin­gu­na decla­ra­ción a la pren­sa. La infor­ma­ción com­ple­ta la tenéis en este enla­ce:

http://​www​.dia​rio​-octu​bre​.com/​2​0​2​0​/​0​3​/​1​4​/​w​a​s​h​i​n​g​t​o​n​-​c​o​n​v​o​c​a​-​a​l​-​e​m​b​a​j​a​d​o​r​-​c​h​i​n​o​-​p​o​r​-​l​a​-​s​u​g​e​r​e​n​c​i​a​-​d​e​-​u​n​-​f​u​n​c​i​o​n​a​r​i​o​-​d​e​-​p​e​k​i​n​-​d​e​-​q​u​e​-​e​l​-​e​j​e​r​c​i​t​o​-​d​e​-​e​e​-​u​u​-​e​s​t​a​r​i​a​-​d​e​t​r​a​s​-​d​e​l​-​c​o​r​o​n​a​v​i​r​us/

5.- El líder supre­mo de la Revo­lu­ción Islá­mi­ca de Irán, Alí Kha­me­nei ha denun­cia­do que la pan­de­mia del coro­na­vi­rus pue­de ser un ata­que bio­ló­gi­co. La infor­ma­ción com­ple­ta la tenéis en este enla­ce:

http://​www​.spa​nish​.alma​nar​.com​.lb/​4​0​9​807

Podría­mos traer a estas pági­nas innu­me­ra­bles indi­cios, sos­pe­chas y prue­bas, pero pen­sa­mos que las cita­das son sufi­cien­tes para que el Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co pue­da for­mar­se su pro­pia opi­nión crí­ti­ca. Empe­zan­do con que el foco mayor de la pan­de­mia en el Esta­do Espa­ñol se situó en Torre­jón de Ardoz, al lado de la base mili­tar de la OTAN, y ter­mi­nan­do con que el núcleo de la enfer­me­dad en Irán se ini­ció en la ciu­dad san­ta de Qom, y se exten­dió de mane­ra ful­mi­nan­te entre los res­pon­sa­bles de la Repú­bli­ca Islá­mi­ca. Y hay muchos más datos como esos a dis­po­si­ción de todo el mun­do, espe­cial­men­te en esta pági­na web que ha sido reite­ra­da­men­te cen­su­ra­da:

http://​www​.his​pantv​.com

Todas las tra­ba­ja­do­ras revo­lu­cio­na­rias de Eus­kal Herria deben saber que el Impe­ria­lis­mo hege­mó­ni­co que es el blo­que anglo­sa­jón-sio­nis­ta, y su expre­sión esta­tal domi­nan­te que son los Esta­dos Uni­dos de Amé­ri­ca, jun­to con sus saté­li­tes, el Reino Uni­do y la colo­nia sio­nis­ta que ha usur­pa­do el nom­bre his­tó­ri­co de Israel han ini­cia­do una gue­rra glo­bal sin pie­dad con­tra toda la Huma­ni­dad, inclui­das las Cla­ses Obre­ras de sus res­pec­ti­vos paí­ses. Por­que es la lucha de cla­ses la que se encuen­tra en el cora­zón de todos estos acon­te­ci­mien­tos.

Su obje­ti­vo es pro­lon­gar el sis­te­ma capi­ta­lis­ta que se encuen­tra en ple­na ago­nía geno­ci­da, cues­te lo que cues­te, y espe­cial­men­te la hege­mo­nía abso­lu­ta que poseen estas éli­tes, cla­ses socia­les y esta­dos en el seno del sis­te­ma impe­ria­lis­ta. Para ello están dis­pues­tos a hacer cual­quier cosa, como esta­mos vien­do en estos días.

HERRITAR BATASUNA hace un lla­ma­mien­to al Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co, y espe­cial­men­te a la Cla­se Obre­ra Vas­ca para luchar con­tra esta pan­de­mia impe­ria­lis­ta geno­ci­da, para sal­var todas las vidas posi­bles. Para ello es impres­cin­di­ble supe­rar el ais­la­mien­to social y el esta­do de shock que nos quie­ren impo­ner, y no ame­dren­tar­se ante la into­xi­ca­ción mediá­ti­ca.

Res­pe­tan­do en todo momen­to las medi­das que exi­gen tan­to la salud per­so­nal como colec­ti­va, tene­mos que tejer redes de soli­da­ri­dad y auto­de­fen­sa barrio por barrio, pue­blo por pue­blo, fábri­ca por fábri­ca, para ayu­dar­nos mutua­men­te, para des­ac­ti­var el páni­co y el mie­do, para hacer fren­te a las medi­das repre­si­vas y a los recor­tes anti­so­cia­les que la Bur­gue­sía quie­re rea­li­zar, para cons­truir la soli­da­ri­dad de la tra­ba­ja­do­ras.

Esta lucha será lar­ga y dura, y a nivel mun­dial. No tene­mos duda de que las tra­ba­ja­do­ras ven­ce­re­mos, des­de Vene­zue­la a Pales­ti­na, de Cuba a Yemen, de Chi­le a Siria, de Irak a Fili­pi­nas, de Boli­via a Corea. Como ya hemos mani­fes­ta­do en otras oca­sio­nes, apo­ya­mos el Eje de la Resis­ten­cia Anti­im­pe­ria­lis­ta, dejan­do meri­dia­na­men­te cla­ro siem­pre que nues­tro obje­ti­vo es la Revo­lu­ción Socia­lis­ta a nivel mun­dial, en el camino de un pla­ne­ta libre, sin cla­ses socia­les, ni esta­dos, ni patriar­ca­do.

La prio­ri­dad, en estos momen­tos, es derro­tar en todos los fren­tes al Impe­ria­lis­mo hege­mó­ni­co yan­qui-sio­nis­ta, antes de que esta­lle la III. Gue­rra Mun­dial. Y si ese esta­lli­do cri­mi­nal suce­de, ven­cer a los Esta­dos Uni­dos de Amé­ri­ca y a todos sus saté­li­tes, como en la Segun­da Gue­rra Mun­dial lo hizo, en Sta­lin­gra­do y Ber­lín, el Ejér­ci­to Rojo de Obre­ros y Cam­pe­si­nos.

La Bur­gue­sía nos quie­re asus­ta­das y ame­dren­ta­das, ais­la­das y des­orien­ta­das. Noso­tras debe­mos res­pon­der a esta ofen­si­va neo­fas­cis­ta con fir­me­za y cora­je, cons­cien­tes y soli­da­rias. En los pró­xi­mos días tene­mos que seguir tra­ba­jan­do y luchan­do con­tra esta ofen­si­va cri­mi­nal de la Bur­gue­sía Impe­ria­lis­ta.

Eus­kal Herria es un peque­ño país en este con­flic­to pla­ne­ta­rio gigan­te, pero esta­mos segu­ras de que el Pro­le­ta­ria­do Revo­lu­cio­na­rio Vas­co cum­pli­rá con su deber: luchar con­tra el Impe­ria­lis­mo, para cons­truir el Esta­do Socia­lis­ta Vas­co.

For­ma­kun­tza, anto­la­kun­tza eta borro­ka!

Jota­ke ira­ba­zi arte!

En el 137 aniver­sa­rio de la muer­te de Karl Marx, 14 de mar­zo de 1883, y dos días des­pués del 34 aniver­sa­rio del NO a la OTAN de Eus­kal Herria, Cata­lun­ya y Cana­rias, 12 de mar­zo de 1986.